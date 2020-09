Preguntas de Aprende en Casa II del 25 de septiembre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este viernes, no te preocupes... aquí te dejamos lo que se vio.

Primero de secundaria

Geografía

Aprendizaje esperado: Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico.

Énfasis: Reconocer qué es la Identidad espacial y comunitaria.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás cómo las características y componentes del espacio geográfico, del lugar en el que vives da origen a la identidad espacial. Asimismo, podrás entender por qué te sientes parte de ese lugar y orgulloso de ello.

¿Qué hacemos?

Para iniciar ¿sabes que es “identidad”?

En caso de que ya lo sepas, en esta sesión se ahondará un poco más en el concepto y si no lo sabes toma nota en tu cuaderno de la siguiente definición.

La identidad es el conjunto de rasgos o características propias de una persona o grupo de personas que les distingue de los demás. La identidad, también se entiende como la imagen que la persona tiene de sí misma en relación con otras. La identidad no solo se refiere a nuestro nombre; sino además a los rasgos físicos, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar y de actuar. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona.

Seguramente, pensarás que te encuentras en la sesión de Formación Cívica y Ética, pero no es así, la identidad se relaciona con la Geografía en el sentido de la identidad espacial, ve de qué se trata.

Con relación a la “identidad espacial”, lee con cuidado la siguiente definición.

La identidad espacial es el conjunto de características que te permiten adquirir un sentido de pertenencia al espacio geográfico en el que te desarrollas. La identidad espacial de cada individuo será diferente y se definirá a partir del conjunto de componentes, características y categorías que definen el espacio geográfico, es decir que constituyen el lugar en el que vives.

¿Sabes cuáles son los elementos que te permiten definir tu identidad espacial?

Algunos de los elementos que pueden conformar su identidad espacial son:

Institución: Telesecundaria

Como pudiste ver en el video, los niños que aparecen ahí a pesar de pertenecer al mismo estado, Oaxaca, tienen diferentes costumbres, el lugar en el que se desarrollan tiene características específicas como clima y vegetación, su vestimenta cambia, incluso su lengua es diferente. Estos elementos que cada uno de ellos mostró en el video son los que conforman su identidad espacial.

Ahora que ya sabes qué es la identidad espacial y cuáles son los elementos que conforman tu identidad espacial reflexiona, con relación a la siguiente pregunta:

A lo largo de esta sesión, pudiste ver cómo la identidad espacial se expresa en los rasgos, por ejemplo, en la forma de vestir y de hablar, en los platillos que te gusta disfrutar, el apego que tienes por las características naturales del paisaje de tu región, los vínculos que tienes con tu comunidad al seguir ciertas tradiciones y costumbres, así como el cariño hacia ciertos lugares como parques o monumentos.

Estos rasgos, así como los vínculos y afectos que desarrollas a partir de las diferentes experiencias de vida con tus sitios y tu gente, te hacen sentir apego y arraigo por el espacio y la comunidad a la que perteneces. Esto te motiva a querer cuidar y defender ese lugar.

En relación con este tema de la identidad espacial revisa la siguiente información:

La geografía está presente en todas las dimensiones de tu vida y a veces lo pasas desapercibido. De esta forma, así como cada uno de nosotros tenemos un nombre que nos da identidad, los lugares también lo tienen y muchas veces ese nombre está envuelto de un gran significado.

En este sentido, ejemplos de identidad espacial, son los nombres geográficos, o toponimia, como también se le conoce, los cuales expresan el significado del lugar en donde vivimos según sus características naturales. Por ejemplo, tenemos que el estado de Zacatecas recibe su nombre por las amplias áreas de zacatales que hace mucho tiempo había en su territorio, así el nombre Zacatecas significa: “Lugar donde abunda el zacate”. Otro ejemplo, Aguascalientes, recibe su nombre por la abundancia de aguas termales existentes en la zona, así se su nombre significa “lugar de aguas termales”.

Otro ejemplo es la palabra Aztlán que significa: “Lugar de las garzas”.Para encontrar este tipo de significados consideren la raíz de la palabra.

De igual forma, “Coyoacán”; significa: “Lugar de los coyotes”; o bien Tlatlauquitepec, municipio de Puebla, que significa “Cerro que colorea”, en honor al cerro Cabezón.

Recuerda que los vocablos se forman a partir del mestizaje entre los idiomas; en este caso, el español y el náhuatl.

El Reto de Hoy:

Elabora un collage con diferentes recortes o dibujos en el que representes los elementos que definen tu identidad espacial. Recuerda que un collage es un conjunto de imágenes que se pegan una encima de otra sin dejar espacio entre ellas, pero que permiten apreciar algunos elementos de las imágenes

Observa el siguiente ejemplo de collage.

Como observas en la pantalla, este es un collage con imágenes de la Ciudad de México. Las imágenes representan los elementos que conforman y reflejan la identidad espacial.

¿Sabes que es un acróstico?

Un acróstico es un grupo de palabras, en el que las letras iniciales, medias o finales de cada frase, forman una palabra (o frase) al leerlas de forma vertical.

Ejemplo:

Maravillosos

Espacios geográficos como

Xochimilco con su

Identidad espacial símbolo de la

Cultura que nos hace sentir

Orgullosos de ser mexicanos

Como un ejercicio de sensibilización hacia nuestro país y muestra del apego que tenemos hacia su territorio y su gente, realizar un juego de palabras, ¿qué te parece un acróstico sobre la palabra México?

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Escribir un reglamento escolar.

Énfasis: Analizar las funciones de los reglamentos, leyes y declaraciones.

¿Qué vamos a aprender?

La sesión de hoy se llama “Las reglas y leyes ayudan a la convivencia social”, y tiene mucho que ver con lo que has revisado en formación cívica y ética, pues están relacionadas, como todo el conocimiento.

Analizarás las características de los reglamentos, leyes y declaraciones, pero no sólo desde un punto de vista de para qué sirven, sino cómo se hacen. Las leyes y reglas están hechas de palabras, y ésa sí es completamente nuestra materia.

¿Qué hacemos?

Te proponemos que termines las siguientes oraciones con tus propias palabras. Después, al terminar la sesión, ya con lo que hayas aprendido podrás agregar ideas o corregir si es necesario para enriquecer tus conocimientos.

Analiza y completa las siguientes frases:

1) Un reglamento es…

2) Algunas de las características de los reglamentos son…

3) Un reglamento es útil cuando…

4) Un reglamento no es útil cuando…

5) Si no hubiera reglamentos o leyes, entonces…

Con estas frases que nos dio, pudimos reflexionar un poco más sobre para qué sirven los reglamentos, qué son, cómo deben ser para que nos resulten útiles y hasta qué pensamos que pasaría si no existieran, pero todavía nos falta pensar en algo muy importante. ¿Qué características deben tener los reglamentos?

Pensemos en un ejemplo de todos los días. Seguramente has entrado a alguna biblioteca escolar, en ellas existen reglas para poder hacer uso de los acervos bibliográficos “los libros”. Las bibliotecas deben procurar un ambiente libre de ruidos para respetar el tiempo de estudio de los demás, o de disfrutar de una lectura. Y una característica indudablemente es el título y nombre de la institución que lo emite, que es el tema relacionado con la situación y lugar en que se aplicarán las normas.

Otra de las características de los reglamentos, leyes y declaraciones es la forma en que están organizados y es por su extensión, se conforman por capítulos. Por ejemplo:

En la ley general de niños, niñas y adolescentes en el capítulo del Derecho a la identidad en su artículo 19 menciona que:

“Las Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su nacimiento, tienen derecho a:

Fracción I

Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil […]”

Y en el caso de la biblioteca escolar o dentro la escuela es un listado o decálogo de lo que podemos hacer y no hacer.

Si son textos distintos, deben escribirse y usar palabras que les son propias. Una redacción adecuada, en este caso, va a permitir que los diferentes reglamentos tengan la respuesta deseada por parte del receptor, es decir, de quien debe acatar las reglas. Siempre hay que procurar incluir ideas y conceptos claros, tomando en cuenta la situación y a quién va dirigido.

Si uno no entiende lo que dicen los reglamentos, difícilmente va a poder cumplir con ellos. Esto sucede si la redacción no es clara o está en un idioma que no se conoce.

Podemos decir que los reglamentos, las leyes y las declaraciones deben estar exentos de ambigüedades; ¿qué quiere decir esto?, evitar que éstos puedan entenderse o interpretarse de diferentes maneras.

Cada palabra es importante. Por ejemplo: es común utilizar los verbos para determinar ciertas conductas. Los verbos son acciones, como: hablar, correr, comer, preguntar, leer, cuidar, etcétera; es importante los tiempos de conjugación dentro de una ley o reglamento. Los verbos en los reglamentos, suelen estar en infinitivo: verbos terminados en ar, er, ir; hablar, correr, preguntar y los otros. Porque es una forma no personal del verbo donde no está delimitado el modo o el tiempo. Es una forma de percibir a las reglas de un modo vigente y que se deben acatar en todo momento.

O sea, que si en el reglamento dice que está prohibido correr en el pasillo, quiere decir que no importa quién seas, ni cuánta prisa tengas, ni qué esté pasando, correr en el pasillo no se permite, nunca y para nadie, o no hacer ruido, no debe permitirse hacer ruido nunca.

Es importante que los reglamentos siempre estén escritos, ¿sabes por qué?

Para que los conozcamos todos y podamos consultarlos cada vez que tengamos alguna duda o se nos olvide algo de lo que dicen.

También en su redacción podemos utilizar los verbos en modo imperativo. Con ello, se expresa una orden, un mandato. Por ejemplo: ¡Cierra la puerta! Y además del imperativo, también podemos usar expresiones de negación para lo que está prohibido. Ejemplo: No hablar, no correr, como ya decíamos.

Existen varios tipos de reglamentos, el tipo de reglamento que usemos depende del espacio en el cual estemos, y a quién va dirigido. Por ejemplo, pueden ser comunitarios o vecinales, escolares, deportivos o de juego, como decías, o pueden ser laborales, para que sepamos cómo comportarnos en el lugar de trabajo, y hasta familiar, para que respetemos y cuidemos la convivencia familiar.

Si los seres humanos nos hemos preocupado por hacer tantos tipos de reglamentos, quiere decir que les damos mucha importancia, ¿no? ¿Qué tan importante es respetar los reglamentos y leyes?

Muy importante. Respetar las reglas y las leyes es algo que puede salvarte la vida; ¿cómo?, por ejemplo, en una alberca dentro de algún deportivo o un lugar de recreación. Para utilizar esa alberca va a haber una serie de reglas, quién puede nadar, qué debe saber y tomar en cuenta quien quiera nadar, en qué debe fijarse, etcétera, y si no se obedecen esas reglas, se corre el riesgo de tener un accidente que podría ser muy grave, o fatal.

Muchas de nuestras reglas y leyes procuran la vida humana y su convivencia. Por eso es importante conocerlas y, por supuesto, obedecerlas

¿Y qué pasa si no cumples las reglas y no tienes ningún accidente? ¿Puede haber alguna otra consecuencia?

Probablemente vas a ganarte algún castigo o sanción. Hay que decir que una de las características es que contempla sanciones. Es decir, la consecuencia de que la regla no se obedezca. Las sanciones también deben estar redactadas para que no existan actos arbitrarios, es decir, que sólo se sancione de acuerdo con lo que está escrito en el reglamento o la ley. Las sanciones son consecuencias que suceden al no acatar las reglas o las leyes.

Para ello te recomendamos siempre leer los reglamentos, para no cometer una falta y evitar una sanción.

Sin duda hay que tomar muchas cosas en cuenta cuando se habla de leyes y reglamentos, es algo muy importante, ya que involucra nuestra seguridad y la de otros.

Algo que debemos tener muy presente, y esto es muy importante, es verificar la fuente, prestar mucha atención cuándo fue emitida esa ley o reglamento; saber si aún sigue vigente; por ello, es importante anotar fecha y si es posible, su última actualización; como el reglamento escolar, éste debe mencionar qué ciclo escolar es el que está contemplando.

De un año para otro puede cambiar algo del uniforme escolar, por ejemplo, o las sanciones que se impondrán si entregas tarde un libro a la biblioteca. Por eso debes estar al pendiente y no dar por hecho que ya lo sabes todo.

Las leyes y los reglamentos tienen muchas similitudes; sin embargo, no son lo mismo, las leyes tienen unos ordenamientos jurídicos que están enlazados con la constitución: que es el máximo ordenamiento de una nación y de donde se desprenden leyes específicas: por ejemplo, la Ley de salud, la Ley de educación, la Ley de los niños, niñas y adolescentes, etcétera. Por lo tanto, su jerarquía está por encima de los reglamentos.

Por otro lado, el reglamento son ordenamientos que se regulan por alguna autoridad local o administrativa, para la dirección y buen funcionamiento de un grupo social. Se puede decir que éste es específico.

Para que te quede más claro, observa el siguiente video:

Diferencias y semejanzas entre normatividades: reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones

La sociedad es cambiante, y eso obliga a actualizar y a realizar cambios en los reglamentos y las leyes, como lo que leíste hace un momento del uniforme y la biblioteca.

Para ampliar la información sobre su tema, localiza en tus libros de texto el Aprendizaje Esperado “Escribir un reglamento escolar”, y el tema sobre los reglamentos y las leyes para enriquecer más la información de este contenido.

El Reto de Hoy:

Te presentaremos diversos enunciados y deberás decidir si éste se refiere a una declaración, una norma o un reglamento.

Tener buenos modales a la hora de hablar con los demás.

Cuando un equipo tiene la posesión del balón, cuenta con un máximo de 24 segundos para intentar un tiro.

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.

Ceder el asiento a personas ancianas, a quienes tienen alguna discapacidad motora y a embarazadas.

Se considera como una falta grave. La agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa, así como la discriminación grave.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

¿Pudiste identificar correctamente cada una de ellas?

Piensa que incluirías al momento de escribir un reglamento que te ayude a convivir en mayor armonía, ya sea para aplicarlo en tu casa o en la escuela.

Te invitamos a revisar un reglamento, cómo el de una biblioteca escolar u otro de tu interés. Pues su finalidad del reglamento es disfrutar de una lectura y cuidar los libros y materiales.

1) ¿A quién va dirigido?

2) ¿Qué tipo de reglamento es?

3) ¿Identificaron los verbos que se utilizan, menciónalos?

4) ¿Qué características tiene el reglamento?

5) ¿Cuenta con título?

6) ¿Se encuentra en un listado?

7) ¿Tienen una redacción clara, muestra que se pude o no hacer al interior de una biblioteca escolar?

8) ¿Puedes ver que faltó por mencionarse en las características?

9) ¿Qué podemos agregar?

10) ¿Si seguimos estas reglas ayudan a la convivencia y armonía social?

Seguramente podrás identificar las características del reglamento de biblioteca escolar, para disfrutar de una lectura.

Biología

Aprendizaje esperado: Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo.

Énfasis: Valorar la importancia de las adaptaciones en la supervivencia de las especies.

¿Qué vamos a aprender?

Estudiarás el tema “Adaptarse para sobrevivir”, con el propósito de conocer la importancia de las adaptaciones en la supervivencia de las especies.

¿Qué hacemos?

En la clase anterior concluiste que la selección natural es uno de los mecanismos fundamentales de la evolución y que, a través de ella, los individuos mejor adaptados a un determinado ambiente sobreviven y transmiten esa característica a su descendencia y los que no lo hacen, mueren.

A partir de esa teoría de Darwin hoy verás de qué manera se dan las adaptaciones.

¿Qué organismos tienen mayor probabilidad de sobrevivir?

Frente a esta pregunta Darwin argumentó que todos los individuos de una población son diferentes, pues presentan variaciones.

Entonces, en la lucha por la sobrevivencia los individuos que presentan variaciones desfavorables mueren y no alcanzan a reproducirse. En cambio, cuando las variaciones son favorables, éstas les permiten adaptase, sobrevivir, reproducirse y heredar sus características a nuevas generaciones.

Realiza la siguiente actividad. en la cual ubicarás a los seres vivos que viven en diferentes ambientes.

En tu cuaderno vas a hacer dos columnas: en la primera anota seres terrestres y en la segunda seres acuáticos.

Observa las siguientes imágenes de animales y plantas y después escribe sus nombres en la columna que corresponda.

Los animales que aparecen en la imagen son: una ardilla, un tucán, un lirio, un árbol, un pez payaso y un flamenco.

Verifica si son acuáticos o terrestres. En el caso de la ardilla, tucán y árbol son terrestres, en cambio el lirio, el flamenco y el pez payaso son acuáticos.

Cuando los organismos viven en algún ambiente determinado donde, se desarrollan, se reproducen, se alimentan y se refugian, pertenecen a ese ambiente y los puedes clasificar en acuáticos o terrestres. Entonces los organismos acuáticos, habitan en ambientes formados por: los ríos, lagos, mares, humedales, o en cualquier cuerpo de agua donde pueden vivir. Inclusive en las charcas o en el agua de los floreros puedes encontrar microorganismos.

Los organismos terrestres, habitan en ambientes aeroterrestres: viven en la superficie terrestre, en montañas, selvas, desiertos, etc.

Anota en tu cuaderno las siguientes preguntas y contéstenlas.

¿Qué es lo que hace que un ser vivo pertenezca a un ambiente u otro?

¿Qué aspectos consideras para decir que los organismos son acuáticos o terrestres?

Dependiendo de las características adaptativas de los animales y vegetales, estos pueden desarrollarse en un ambiente acuático o terrestre. Por ejemplo, los peces que son acuáticos presentan ciertas características como una forma particular y aletas que les favorece para moverse en el agua, su respiración es por medio de branquias, por lo que pueden tomar el oxígeno disuelto en el agua; estas características les permiten sobrevivir en este ambiente.

En el caso de las aves, para respirar presentan pulmones y alas para volar.

¿Qué piensas que le pasaría a un organismo que sea trasladado a un ambiente diferente?

Puede morir, si sus características no corresponden a las necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones.

La respuesta está en las características adaptativas que presenta. Recuerda que se mencionó que para que puedan vivir en un determinado ambiente tienen que desarrollarse, reproducirse, alimentarse y refugiarse en ese lugar.

Se puede decir que el flamenco es un ave acuática porque está adaptada para alimentarse en el agua, ya que presenta como características: un cuello largo y un pico capaz de filtrar agua para alimentarse de algas, insectos y moluscos pequeños. Es decir, retiene el alimento y deja pasar el agua.

Viven en lagos y pantanos, son buenos nadadores y sus vuelos son de gran alcance. Preparan el nido para incubar sus huevos, dándole aspecto de un pequeño volcán, porque hacen un montículo de fango con una abertura en la parte superior. Además, no importa si pasa algún tiempo en el medio terrestre ya que está adaptado para sobrevivir en ese ambiente también.

Asimismo, las plantas y todos los seres vivos están bajo las mismas condiciones de luchar para sobrevivir.

¿Qué piensas qué le ocurriría a una planta de las que se denominan suculentas como los cactus que habitan el desierto, si la trasladaran a la selva donde abunda el agua?

La respuesta es que moriría. Las suculentas habitan en zonas con poca agua y se caracterizan por tener las hojas, el tallo o las raíces más gruesas para poder almacenar agua y sobrevivir en épocas de sequía. Al trasladarlas a la selva, seguramente la planta se pudriría por el exceso de agua, pues sus características son para poder vivir en lugares con escases de agua.

Ahora piensa en un caso contrario, que pasaría si trasladaras una planta de la selva con grandes hojas a una zona árida con poca agua, el resultado será similar. La planta no resistiría, pero ahora se marchitaría, secándose por falta de agua.

Cuando una población de seres presenta variaciones que le permiten sobrevivir en un ambiente determinado, se reproduce y hereda las características a sus descendientes, se considera que esta adaptado por procesos de selección natural que explican la evolución de los mismos. Como ves cada especie vive de acuerdo con sus características.

Observa el siguiente video e identifica los tipos de adaptación que se mencionan, para que después reflexiones sobre ello.

La evolución de los seres vivos. Adaptaciones para la vida.

¿Qué te pareció?

En el video se han explicado distintos tipos de adaptación.

Ve construyendo un mapa mental con la información que se te brindó en el video, con relación a los tipos de adaptación que hay.

Inicia por definir el concepto de ADAPTACIÓN con lo que has visto el día de hoy.

Variabilidad de características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento que incrementan la probabilidad de que un individuo sobreviva, se reproduzca y deje más hijos en un ambiente particular.

El siguiente concepto que puedes anotar en tu cuaderno, ya que es una idea principal del tema, es:

¿Qué son las adaptaciones morfológicas?

En donde expliques, que son los cambios que presentan los organismos en su estructura externa, les permiten confundirse con el medio, por ejemplo: imitar formas, colores de animales más peligrosos o contar con estructuras que permiten una mejor adaptación al medio. Algunos ejemplos son:

El camuflaje y el mimetismo.

El camuflaje permite a los organismos hacerse poco visibles para sus depredadores o para sus presas ya que de otra forma serían detectados por estos últimos. En este caso la forma o color del organismo es similar al medio donde vive, se confunde fácilmente con él. Por ejemplo, el camaleón puede cambiar de color de acuerdo con el ambiente en el que se encuentre.

Mientras que con el mimetismo un organismo se parece a otro con el que no guarda relación y obtiene de ello alguna ventaja funcional. La semejanza en apariencia que desarrollan algunos organismos inofensivos para parecerse a otros que son peligrosos o desagradables.

Por ejemplo, el “insecto palo” se parece a una rama, tanto en forma como en color y además su movimiento es muy lento como si el viento lo empujara.

Respecto a las Adaptaciones funcionales o fisiológicas, estas guardan relación con el metabolismo y funcionamiento interno de diferentes órganos o partes del individuo.

Dos ejemplos de las adaptaciones fisiológicas son la estivación y la hibernación.

La estivación se presenta en organismos que habitan regiones como el desierto o durante las estaciones cálidas como respuesta a las condiciones de calor extremo durante el verano o estación seca.

Los organismos entran a un estado de somnolencia cuando hay un aumento considerable de temperatura ambiental o que escasea el agua.

Como ejemplo tenemos al caracol terrestre.

Por su parte la hibernación es un proceso por el que algunos animales disminuyen su gasto de energía durante el invierno. Es un estado de somnolencia.

Por ejemplo, antes del comienzo del invierno, el oso pardo se prepara para hibernar.

Una nota curiosa acerca del oso polar, es que se dice que hiberna, sin embargo, esta especie tiene características adaptativas que le permiten vivir en el intenso frío invernal.

Presenta un gran pelaje y una capa adicional de grasa bajo la piel. La cual es negra, este color tiene la propiedad de absorber los rayos solares y de esta manera también evita perder calor durante los fríos extremos.

¿Sabías qué?

Si vemos el color del pelaje del oso, blanco, es por el reflejo de la luz sobre el pelaje, que realmente es translucido, creando el efecto que a veces lo hace parecer blanco y otras veces amarillento

Ahora mediante una actividad experimental verás una analogía relacionada con una de las características adaptativas.

La actividad se asocia con la siguiente pregunta:

¿Por qué los osos polares no se congelan en un ambiente tan frío?

Quizá creas que esto se debe a su pelaje blanco, pero en realidad se debe a una adaptación que puedes explicar mediante el siguiente experimento en casa

Para el que necesitas:

Un recipiente con hielos.

Una botella de plástico pequeña (100 a 200 ml) con agua caliente.

Una bolsa en donde quepa la botella completa.

Media taza de aceite comestible.

Una liga.

Procedimiento a seguir:

En la bolsa agrega media taza de aceite de cocina.

Dentro de la bolsa con aceite coloca la botella cerrada con agua caliente y cierra la bolsa. Si quieres puedes ponerle una liga para evitar que se derrame el líquido.

Una vez que cierres la bolsa, la vas a colocar en el recipiente con hielos y espera unos minutos.

¿Qué crees que suceda con el agua caliente? ¿Se enfriará?

Después de unos minutos saca la botella y siente si el agua está caliente.

¿Seguramente crees que el agua está fría?

Pero no, el agua sigue caliente.

Esto que observaste con el agua, es lo mismo que les sucede a los osos polares. En realidad, lo que evita que se congelen en su ambiente no es el pelo, sino una capa de grasa que tienen alrededor de su cuerpo. Por eso es que se ven tan voluminosos. La grasa funciona como un aislante térmico, manteniendo el calor corporal del oso adentro; lo que les permite incluso acostarse sobre el hielo, sin ningún problema.

Este tipo de aislantes térmicos son adaptaciones fisiológicas que ha desarrollado esta especie en particular para poder sobrevivir a su ambiente.

Nota: No olvides que es importante, que este tipo de experimentos deben realizarse con la supervisión de un adulto.

Ahora bien, las Adaptaciones de Comportamiento, se refieren a las modificaciones en el comportamiento de los organismos por diferentes causas, para asegurar su sobrevivencia.

Ejemplos de este tipo de adaptación son la migración y el cortejo.

En la migración algunas especies llevan a cabo un movimiento periódico de salida y regreso a un área determinada para buscar alimento, reproducirse o buscar condiciones climatológicas óptimas. Se organizan en grupos con el fin de protegerse, de los depredadores

Ejemplos de migración los tenemos en la mariposa monarca y la ballena jorobada.

Mientras que el cortejo refiere una serie de exhibiciones que realiza el macho para atraer a la hembra, para lograr el apareamiento. Se da en aves y en mamíferos.

Las aves suelen tener conductas de cortejo espectaculares, predominando los despliegues de las alas de diversos colores, los cantos y las danzas. Un ejemplo lo tenemos en el pavorreal.

Ya identificaste alguna palabra para incluirla en tu “Abecedario biológico”. Te sugerimos “adaptación”, anótala en tu cuaderno y busca su definición en tu libro de texto o en alguna otra fuente impresa o electrónica.

Como pudiste darte cuenta, los seres vivos, incluido el ser humano, tenemos características que nos permiten adaptarnos al lugar donde vivimos. Hay seres acuáticos y terrestres y todos presentan características maravillosas que les permiten sobrevivir, reproducirse y transmitirlas a sus descendientes.

Con la información proporcionada concluye tu mapa mental.

El Reto de Hoy:

Investiga acerca de adaptaciones de otros seres vivos y elabora un cuadro comparativo ilustrado en tu cuaderno

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales.

Énfasis: Identificar los tipos de fracciones y decimales.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los tipos de fracciones y decimales. Recordarás lo que aprendiste en la sesión anterior sobre la definición de fracciones, las partes de las fracciones y su conversión a decimales.

¿Qué hacemos?

Encontrarás, en nuestro día a día, muchos ejemplos de los diferentes tipos de fracciones, ya que, no importando el contexto, las fracciones se usan en todo lugar.

Por ejemplo: las personas que trabajan en la plomería o construcción, al comprar tubo lo hacen por medidas como una pulgada, media pulgada o tres cuartos de pulgada; o también en la cocina, como lo viste en la clase anterior, al preparar alguna receta puedes encontrarte medidas de los ingredientes expresadas en fracciones o en decimales, como 1.5 kg de arroz, o medio kg de carne. Todos los días, al decir la hora o referirnos al tiempo, generalmente usamos expresiones como “media hora”, “un cuarto de hora” o “tres cuartos de hora”. Pero te has preguntado: ¿qué significa esta manera de medir el tiempo?

Es claro que las fracciones nos acompañan en nuestro día a día. Pero ¿sabías que existen diferentes tipos de fracciones y de números decimales? Cada una con sus características y cualidades propias. Para ilustrarlo mejor observa el siguiente video del minuto 00:21 al 02:01:

Tipos de fracciones y decimales

Hasta el momento has revisado 3 tipos de fracciones: las fracciones unitarias y las fracciones propias e impropias, cuyo valor puede ser representado utilizando figuras. Veamos qué sucede con la ubicación de las mismas en la recta numérica

Recuerda que la recta numérica es una línea que contiene a todos los números reales.

Cada segmento vertical en el esquema de la recta numérica representa un entero, aquí tienes tres hacia el lado derecho y tres hacia el lado izquierdo del cero. La fracción unitaria un tercio la localizaremos dividiendo el primer entero positivo en 3 partes iguales como se observa en seguida.

Posteriormente podemos ubicar la fracción un tercio de este modo.

Es posible ubicar también dos tercios.

Y por supuesto también tres tercios, fracción que es equivalente o lo mismo que un entero y puede ser llamada fracción entera, ya que, si dividen el numerador entre el denominador, obtendrán como resultado una unidad.

¿Puedes mencionar otras fracciones enteras?

Ahora localicemos una fracción unitaria en nuestra recta numérica. Por ejemplo, un sexto, para ello tenemos que dividir nuestro primer entero positivo, en este caso, en sextos de la siguiente manera:

La fracción un sexto se localiza justo aquí.

Por otro lado, la fracción unitaria un sexto negativo, la ubicamos a la misma distancia del cero, pero del lado contrario, el de los números negativos.

También debes recordar que al hablar de fracción unitaria nos referimos a que en el numerador el valor siempre es uno. Estas a su vez forman parte de las fracciones propias, en las que su numerador es menor que el denominador, por ejemplo, la fracción propia dos tercios que utilizamos anteriormente.

Observa que ninguna de las fracciones que mencionamos sobrepasa la unidad. Ten presente que a las fracciones cuyo valor absoluto es mayor al entero se les conoce como fracciones impropias, por ejemplo, cuatro tercios, ubiquémoslo en la recta numérica.

Otro ejemplo de fracción impropia es ocho sextos, una de tantas formas para poder ubicarla es continuar dividiendo el siguiente entero de nuestra recta numérica, primero en tercios.

Y luego en sextos, es decir, cada entero se divide en seis partes iguales.

Así respondemos a la pregunta ¿Cuál es la relación entre estas fracciones respecto a un número entero?

La respuesta es que las fracciones propias son menores a un entero.

Y las impropias siempre serán mayores a la unidad, o bien mayores a un entero, como se ilustra en la imagen.

La fracción un entero un cuarto recibe el nombre de número mixto, por incluir una parte entera y una fraccionaria. En el ejemplo anterior, observa que cinco cuartos es una fracción equivalente a 1 entero y un cuarto.

Un ejemplo común es cuando vas a la tienda a comprar 1 kg y medio kilogramo de arroz.

¿Qué pasa cuando el numerador y denominador son iguales?

A las fracciones como tres tercios o cinco quintos se les denomina fracciones enteras, y siempre dan como resultado la unidad.

Anota 5 ejemplos de fracciones enteras en tu cuaderno y represéntalas de manera gráfica. ¡Usa tu creatividad! Utiliza ejemplos sencillos como dos medios, cinco quintos o bien ocho octavos, para crear divertidos diseños. Usando colores diferentes, papel de distintos tipos y los elementos de reciclaje que tengas a tu alcance para lograrlo. Aquí te presentamos un modelo.

Ahora que hablamos de fracciones enteras. Te has preguntado: ¿Cuál será la fracción unitaria más grande que existe?

Recuerda que para que sea unitaria debe tener uno en el numerador.

¿Cuál será la fracción propia más grande?

Recuerda que en las fracciones propias el numerador siempre es menor que el denominador. Así que, si se divide en 10, la fracción propia más grande ¿sería nueve décimos?

¿Cuál será la fracción impropia más pequeña?

Para profundizar en el tema observa el siguiente video del minuto 00:21 a 02:01:

De fracción común a fracción decimal

Ahora ya sabes que las fracciones con una potencia de 10 en el numerador reciben el nombre de fracciones decimales.

¿Recuerdas algún momento de tu vida cotidiana en el que hayas utilizado una fracción decimal? Por ejemplo: cuando hablas de 50 centavos con tus amigos o familiares, y tomas como referencia 1 peso, estás refiriéndote a la fracción decimal cinco décimos y a su fracción unitaria equivalente un medio ya que 50 centavos representan la mitad de un peso.

Te invitamos a tomar tu cuaderno ¿Puedes ubicar en la recta numérica la fracción decimal cinco décimos? Para eso traza primero tu recta numérica, posteriormente divide cada entero en tantas partes como sea necesario y ¡ubica la fracción!

Observa otro video del minuto 02:32 a 03:00 para ampliar los conocimientos en cuanto a números decimales.

Tipos de fracciones y decimales

Las fracciones que estudiaste anteriormente pueden ser representadas como un número decimal. Como viste, los números decimales se escriben y leen de diferentes formas.

Veamos más ejemplos con la recta numérica.

Si nuestra fracción decimal es seis décimos, necesitamos dividir el primer entero en 10 partes iguales tal y como se muestra, y la ubicamos de la siguiente manera.

Un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos, cinco décimos, seis décimos.

¿Qué pasaría si la fracción fuera setenta y cinco centésimos?, ¿cómo lo resolverías?

En este caso significa que la recta numérica en lugar de estar dividida en 10 partes iguales del 0 al 1, estaría dividida en 100 partes y buscaríamos nuestra fracción decimal en el número 0.75 centésimos, que también sería igual a tres cuartos

Existen otros dos tipos de decimales: los decimales finitos y los decimales infinitos.

Imagina que un número decimal no tenga fin, sería kilométrico, como de aquí al sol dos vueltas y de regreso, y podría seguir

Es como el número “Pi”, que puedes redondear a 3.1416 diezmilésimos, pero al presionar el símbolo en una calculadora nos mostraría tantos dígitos que quepan en la pantalla, pero tendría infinidad de números después del punto decimal, este es un buen ejemplo de un número decimal infinito.

En cambio, un número finito puede ser un medio, cinco sobre diez o 0.5 décimos Los cuales representan el mismo valor, como en el ejemplo de los centavos.

Recapitulando:

Decimal finito o exacto: es aquel que tiene una cantidad determinada de decimales.

Decimal infinito: es aquel que tiene una cantidad infinita de decimales.

Por ejemplo:

Pi, que es un número muy complejo y es importante saber que a este tipo de número se le conoce como número irracional, porque sus decimales no siguen un orden definido.

Pi= 3.14159265358979…

Dentro de los decimales infinitos también encontramos los decimales periódicos. Para ejemplificar la diferencia entre decimal finito y decimal periódico observa el siguiente video

Tipos de fracciones y decimales

Sección de video: 03:00 a 04:

Convertiremos a número decimal, cada una de las siguientes fracciones que ilustran a los decimales periódicos. Comencemos con: 5/9

0.555555555555555555555555555555555…

Observen que en esta primera fracción el número 5 aparece como un valor decimal y se repite de manera infinita, por lo tanto, es un decimal periódico.

Ahora la fracción: 8/11

0.727277272727272

En el segundo caso son dos cifras después del punto decimal las que se repiten en el periodo, el número 72.

Finita: quiere decir que tiene una cantidad definida de decimales.

Infinita: que tiene una cantidad infinita de decimales, que a su vez podemos dividir en dos diferentes: irracionales y periódicas.

La característica de los decimales mixtos es que tienen decimales que no se repiten, pero sí hay una parte que se repite periódicamente.

Por ejemplo: cero punto setenta y dos centésimos con periodo en el dos (0.72…) que es equivalente a trece dieciochoavos; o también: cero punto veintiséis centésimos con periodo en el 6 (0.26…) que es equivalente a cuatro quinceavos

0.72222222... y 0.26666…

Es amplia la información relacionada con el tema. Cuando vayas de compras, cuando cocines, cuando vean la hora, entre otras cosas, puedes identificar los tipos de fracciones y decimales que utilizas.

Ahora podemos responder las preguntas planteadas.

¿Cuál es la fracción unitaria más grande?

La respuesta correcta es un medio que representa 0.5 décimos en número decimal.

¿Cuál es la fracción propia más grande?

Un ejemplo es nueve sobre diez cuya representación decimal es 0.9 decimos

En este caso siempre podremos encontrar una representación decimal más cercana a la unidad como por ejemplo 0.95 o bien 0.98

La última pregunta nos hace reflexionar sobre la fracción impropia más pequeña o más cercana a la unidad, tal vez pensaste en una fracción como cinco cuartos que es igual a 1.25 centésimos, pero si lo vemos como un número decimal podemos pensar en un número más cercano a la unidad como 1.1 décimo, que en fracción sería once sobre diez. De esta manera concluimos que al igual que en el caso anterior, siempre será posible encontrar una fracción impropia más cercana a la unidad.

El Reto de Hoy:

Revisa en tu libro de texto el tema “Identificación de fracciones y decimales” y realiza las actividades que ahí se sugieren.

Segundo de secundaria

Artes

Aprendizaje esperado: Investiga los trabajos más importantes de artistas mexicanos para reconocer la diversidad cultural y nacional de México.

Énfasis: Indagar el origen de diferentes obras de arte o manifestaciones artísticas y culturales de distintas épocas y lugares en México, desde cualquier disciplina artística.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás sobre el origen de las artes y conocerás algunas de las diferentes manifestaciones culturales que se realizan en nuestro país.

Las artes han acompañado al ser humano desde la época prehispánica desde hace mucho tiempo y siguen estando presentes en la vida actual, ¿te imaginas como sería el mundo sin música, sin cine, sin libros, sin bailar?

¿Qué hacemos?

En esta sesión, los materiales que usarás son:

Cuaderno

Lápiz o pluma.

Una cubeta (si no cuentas con una cubeta, puedes usar un bote, una olla o algún contenedor de plástico grande)

Un palo de madera de aproximadamente 15 cm (si no tienes a la mano un palo de madera, puedes pedirle a tu familia una cuchara grande de cocina)

Observa el siguiente video y descubre los orígenes de las artes.

Orígenes de la música.

El hombre comenzó a practicar las artes porque tenía necesidad de comunicarse con los demás, porque a través de éstas, podía expresar sus emociones y sentimientos, también creía que se podía comunicar con la naturaleza a la que consideraban como sus dioses.

Ahora observa con atención el siguiente video, de un cuento de la cultura mexica que habla de cómo las artes llegaron a México.

El aliento de Quetzalcoátl.

Del video que acabas de ver, reflexiona sobre la parte en que Quetzalcóatl regala la música a los hombres.

La iluminación siempre será un elemento importante que ayuda a complementar una puesta en escena. Son elementos que ayudan a crear una atmósfera que permite adentrarte mucho más en la narración.

A continuación, usarás los materiales que se te solicitaron al inicio, para realizar la siguiente actividad.

Actividad.

Necesitarás una cubeta y un palo de madera de aproximadamente 15 cm.

Comienza simulando que tocas el tambor, fíjate muy bien que tu instrumento de percusión, es decir, la cubeta, tiene dos sonidos, uno más agudo si pegas sobre el aro o contorno del recipiente y uno más grave si golpeas en medio de ella.

Practica usando diferentes secuencias, grave…agudo…grave…grave…agudo, etc.

Después de haber practicado un poco, observa el siguiente video, donde tendrás la oportunidad de tocar junto a artistas profesionales, así que pon mucha atención y sigue el ritmo.

Comunidad contigo: Mezme Música Ancestral 1:3

https://www.youtube.com/watch?v=d2OPNKjSZKY

¿Pudiste observar el vestuario de los músicos, su maquillaje y todos los instrumentos prehispánicos que estaban a su alrededor?

Se puede reconocer toda una serie de elementos que acompañan a la música y que hacen que la experiencia artística sea más completa. La belleza de los instrumentos llenaba el espacio creando una escenografía, la iluminación permitía apreciar el trabajo de los artistas; la música, el vestuario, el maquillaje, en fin, todos los elementos en armonía creaban una manifestación artística en su conjunto; tal como el grupo del video anterior.

Tú también puedes lograr maravillas al producir tu propia representación artística donde puedas expresar el mundo que te rodea.

Ahora, levántate del sillón o de la silla, y deja que tu cuerpo hable y se mueva por sí solo, como en el video que verás a continuación. Puedes improvisar haciendo diferentes movimientos o imita lo que verás si así lo prefieres.

Comunidad contigo: somas del paisaje.

Todos somos capaces de expresarnos mediante el arte, no importa el lugar o el espacio, nuestra estatura o el lugar donde vivamos, no hay límites para el arte. Cuando hay creatividad y queremos expresarnos, nada te puede detener.

El Reto de Hoy:

Piensa en tu interior y en aquello que te esté costando trabajo expresar con palabras, y dilo por medio de las artes, pues siempre te acompañan, y por medio de ellas puedes expresar tus sentimientos, lo que imaginas y también tus habilidades.

No olvides que, si te es posible, toma un video de la coreografía de tu danza, tómate una fotografía tocando tu instrumento o escribe en tu libreta qué te pareció el trabajo de los artistas que observaste en el video anterior.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Leer novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y escribir un comentario sobre su lectura para compartirla.

Énfasis: Escribir un comentario para compartir un cuento latinoamericano.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en la literatura latinoamericana contemporánea, en cuentos y novelas de autores que quizá ya conoces, o que descubrirás en esta sesión, para ello, reflexionarás en las narraciones más famosas de la literatura latinoamericana.

Al finalizar la sesión, contarás con las herramientas necesarias para escribir un comentario de una novela o cuento de alguna autora o autor latinoamericano, con la idea de recomendar una de estas lecturas y compartirlas con tus amigos o familiares.

La Literatura Latinoamericana Contemporánea, es aquella creada por las autoras y autores nacidos en los países de América Latina, en los últimos 100 años. Como parte de la extensa variedad de lecturas, se encuentran algunos autores de los que seguro ya conoces, como Juan Rulfo, Jorge Ibargüengoitia, Carlos Fuentes, entre muchos más.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, presta atención en el siguiente video para conocer un poco más de la literatura latinoamericana. Estas son las 10 narraciones más famosas de la Literatura Latinoamericana.

Las 10 narraciones más famosas de la Literatura Latinoamericana.

Si deseas leer estas obras literarias, puedes buscar en bibliotecas, libros en casa, en libros de los amigos, o buscar en línea algún autor que te interese.

Estos autores han sido traducidos a muchos idiomas y sus historias han recorrido el mundo entero. Las más populares, han sido aquellas provenientes de las corrientes literarias conocidas como: Realismo mágico, y el Boom latinoamericano.

Ahora, realiza la siguiente actividad y comprueba si puedes reconocer algunos elementos.

Responde las siguientes preguntas:

¿Recuerdas cuáles son los temas recurrentes en estos ejemplos que se vieron de la literatura latinoamericana?

¿Cuál narración te llamó más la atención y por qué?

¿Recuerdas alguna lectura que te gustó mucho?

¿Qué recuerdas de ella?

Escribe tus respuestas en tu cuaderno.

Lee el siguiente cuento breve de Augusto Monterroso, para empezar a conocer cuáles son los elementos que es recomendable tener claros para comentar una lectura.

Augusto Monterroso nació en Honduras y murió en México a los 83 años. Es considerado el gran escritor de la mini-ficción, es decir de cuentos y fábulas breves.

El perro que deseaba ser un ser humano

“En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un Perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto.

Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia, y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna”.

Augusto Monterroso

Este cuento lo puedes encontrar dentro del libro de Augusto Monterroso, La oveja negra y demás fábulas. La literatura de este autor es breve y sumamente ingeniosa.

Como dato curioso, su relato: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí “, es considerado el microcuento más breve de toda la literatura universal, no solo de latinoamericana.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

Y ese es todo el cuento.

A continuación, reflexiona en algunas preguntas importantes que deberías tener en cuenta al momento de realizar un comentario sobre una obra literaria.

De acuerdo con la lectura anterior, del cuento titulado “El perro que deseaba ser un ser humano”, responde las siguientes preguntas:

¿Cuál es el título del cuento?

¿Cuál es el tema?

¿Cuál es el ambiente de la historia?

¿Cuál es el subgénero?

¿Quién es el personaje?

¿Cuál sería el subgénero?

El subgénero de esta obra puede considerarse un: microcuento fantástico. Y el personaje, es un perro. Porque en la literatura, no solo los humanos tienen voz, en la fantasía que nos comparte el autor puede tener voz un perro, una flor, o una montaña.

Si a veces sientes que no tienes el tiempo suficiente para leer obras muy largas, los cuentos de Augusto Monterroso pueden ser una muy buena opción.

Para elaborar un mejor análisis de una obra literaria y poder hacer un mejor comentario sobre ella, además de reconocer los personajes, la trama y el ambiente donde se desarrolla, es bueno saber el contexto en el que vivió el autor.

Reflexiona en la siguiente pregunta:

¿Qué de todo lo que has visto hasta ahora qué te ha interesado más?

Anota tu respuesta en tu cuaderno, y no olvides pedirle ayuda a tu mejor aliado: tu libro de texto gratuito sobre este tema.

Ahora, observa con atención la siguiente imagen para conocer cómo es que se puede componer un comentario sobre una obra escrita.

“El comentario Literario”

¿Recuerdas haber escrito en algunas de tus clases el comentario de alguna narración literaria, de una serie, una película o alguna otra obra?, o bien ¿de habérselo contado a alguien? Cuando has ido al cine, o visto una película por televisión, ¿usaste alguno de los aspectos que menciona la imagen anterior?

Existen muchas películas basadas en obras de autoras y autores latinoamericanos, por ejemplo:

“Como agua para chocolate”, de Laura Esquivel

“La casa de los espíritus”, de Isabel Allende

Para continuar viajando a través de los mundos que nos ofrecen estos autores, lee el siguiente fragmento y conoce a uno más: a Julio Cortázar.

Casa Tomada

(Fragmento)

Irene y yo vivíamos en una casa antigua muy grande, con tanto espacio como para resguardar el recuerdo de varias generaciones.

Todos los días, puntuales, nos concentrábamos en las mismas actividades, pero la mayoría del tiempo Irene se dedicaba a tejer.

Una noche, mientras me dirigía a la cocina, escuché un ruido, cerré de golpe, habían tomado la parte de fondo. Tuvimos que vivir del otro lado de la casa, pero aun así, nos divertíamos mucho dormidos en el dormitorio de Irene.

La última noche, antes de dormir, escuche otra vez los ruidos, eran las doce cuando nos fuimos, la casa había sido tomada.

Casa Tomada

Julio Cortázar

Julio Cortázar narra cómo dos hermanos son expulsados de su propia casa familiar a causa de “algo” que se va apoderando de ella, hasta que los deja en la calle. ¿Qué podrá ser?

Reflexiona ahora en este cuento de Cortázar, y responde las siguientes preguntas:

¿Cómo se llaman los personajes?

¿Qué sucede en la casa?

¿Cómo se llama el cuento y quién es el autor?

Julio Cortázar es un escritor argentino considerado uno de los más originales e innovadores de su tiempo.

Es importante saber quiénes y cómo son los personajes, la trama, pero también el ambiente y quién escribió el cuento.

En algunas obras, existen ciertos elementos que te pueden dar una idea de cuál es el ambiente en que se desarrolla la historia, quizá no sepas de cierto en qué época sucede, pero puedes descubrirlo por ciertos aspectos que aparecen como: artefactos o el lenguaje que utilizan.

La literatura escrita en nuestro idioma nos ofrece un amplio horizonte de posibilidades.

Observa la siguiente imagen para conocer qué elementos debe tener un comentario.

El comentario escrito debe llevar un orden y es importante que no se cuente toda la historia, ¿sabes por qué? Porque lo que se desea es despertar la curiosidad de los lectores por el texto que se les recomienda, que se sientan intrigados y con ganas de leerlo.

Cuando entras a una biblioteca, o buscas entre muchos libros, una forma cercana de acercarse a una lectura es la reseña que viene en la contraportada, que por lo general se encuentra al final de casi todos los libros y tiene la finalidad de que los lectores se interesen en leer el libro.

Lo que aparece en las contraportadas, es el comentario de alguien que ya ha leído la obra completa, y nos la está recomendando bajo su punto de vista, ya que el mismo, depende de los gustos, o de aquello que nos identifique con la historia.

A continuación, observa el siguiente video.

Imaginantes – Sabina Berman.

Sabina Berman es una autora mexicana nacida en la Ciudad de México, se ha destacado por escribir obras de teatro y la novela “La mujer que buceó dentro del corazón del mundo”, que se ha publicado en 11 idiomas y en más de 35 países.

Todo lo que has visto e imaginado te puede servir para escribir tu propia historia. Así fue como empezaron estos grandes escritores

Revisa las lecturas de los Libros del Rincón, ahí encontrarás una gran variedad donde podrás elegir una novela, un cuento, un microcuento, que te acompañe en una buena tarde de lectura.

También pueden buscar en tu libro de Lengua Materna 2, buscar en casa, o pedirles a tus familiares algún libro prestado, donde encuentres relatos que, al leerlos, querrás compartir.

Leer es una manera de conocer criaturas extrañas, casas que cobran vida, mares sin fondo. Atrévete a leer más. Hazlo como dice la novela de Sabina Berman, “con la libertad de bucear en el corazón de tus posibilidades”.

En esta sesión se ha hablado de la literatura latinoamericana y de los aspectos que deben tomarse en cuenta para escribir un comentario para compartir un cuento de esa naturaleza. Ahora puedes sin duda, cumplir con el propósito esperado.

El Reto de Hoy:

Responde la siguiente pregunta y escríbela en tu cuaderno, te divertirás muchísimo haciéndolo.

¿Qué historia se te ocurre a ti que le pueda suceder a un perro, o a un pájaro?

Busca más sobre la literatura escrita en tu idioma, en casa, con amigos, en bibliotecas, en Internet. Seguro encontrarás algo que te acompañe a pasar una buena tarde y a descubrir otros mundos. Leer, es una buena forma de viajar.

Física

Aprendizaje esperado: Describe, representa y experimenta la fuerza como la interacción entre objetos y reconoce distintos tipos de fuerza.

Énfasis: Describir el cambio de dirección de objetos.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás qué es una interacción y cuáles son los efectos de las fuerzas en los objetos.

Las fuerzas son interacciones recíprocas entre dos o más objetos, las cuales pueden ser a distancia o por contacto, estas interacciones dan origen a cambios en el movimiento. Una fuerza puede generar movimiento, esta fuerza tendrá un punto de aplicación que depende del observador o del sistema de referencia; a cualquier objeto que se mueve se le llama móvil y, dependiendo de la fuerza que se aplique, el móvil tendrá una cierta aceleración y velocidad. Los móviles describen una trayectoria que tiene una cierta distancia, además de que tienen un desplazamiento que depende de su posición inicial y final.

Cuando dos objetos están en contacto y, sus dos superficies interactúan produciendo dos fuerzas en sentido contrario, se produce fricción. La fricción es una fuerza que, más tarde que temprano, va a hacer que los objetos se detengan. También se puede producir que alguno de los objetos, o ambos, se desgasten, como las suelas de nuestros zapatos o las llantas de los automóviles.

Existen muchos tipos de fuerzas, por ejemplo:

La fuerza de gravedad

La fuerza magnética

La fuerza entre cargas eléctricas

La fuerza eólica

La fuerza hidráulica

La fuerza de fricción

Para representar a una fuerza, se puede usar un vector, y este se representa mediante una flecha.

La punta o cabeza de la flecha indica hacia donde se aplica la fuerza, es decir la dirección, y el otro extremo indica el punto de aplicación de la fuerza.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para conocer más sobre los elementos de un vector.

Fuerzas en acción.

Como observaste en el video, para poder representar el vector de una fuerza se debe conocer:

La magnitud

La dirección

El sentido

El punto de aplicación

La escala.

Un vector es un segmento de recta con punta de flecha, en pocas palabras una flecha: ->

Magnitud (M). Es la fuerza que se aplica sobre un objeto y se mide en Newtons, cuya equivalencia es:

1 Newton = 1 Kg•m/s2

¿Qué significa esto?

Imagina que tienes un objeto de un kilogramo y está sobre una superficie tan lisa que puedes despreciar la fuerza de fricción. Si se aplica una fuerza de un newton entonces el objeto de un kilogramo aumentará su velocidad 1m/s cada segundo durante la aplicación de la fuerza. Así si parte del reposo, después de un segundo su velocidad será 1m/s, con otro segundo más irá a 2m/s y así mientras se aplique una fuerza de un newton.

20N = 20kg x m /s2

La unidad de medida de fuerza, es el newton que se representa con el símbolo: N, esta unidad fue nombrada así en reconocimiento al científico Isaac Newton por sus aportaciones a la física.

Dirección (D). Nos indica de donde proviene y hacia dónde se aplica la fuerza, este movimiento puede representarse con los grados de un círculo o una Rosa de los Vientos (brújula).

Una fuerza puede desplazarse hacia cualquiera de los grados de un círculo, por ejemplo, a 45º, a 90º, a 120º, etc. Siempre se miden los grados en sentido contrario de las manecillas del reloj.

Sentido (S). Es el lugar hacia donde se dirige la fuerza.

Punto de Aplicación (PA). Es el punto representativo sobre el cual se aplica la fuerza

Escala (Esc). Es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y las de un dibujo.

Las escalas sirven para representar algún objeto cuando éste es muy grande o muy pequeño, y no se pueden dibujar en medidas reales. Por ejemplo: no se podría dibujar un carro de tamaño real en una hoja porque no cabe, por lo que se usa una proporción.

Para saber cómo se aplica una fuerza sobre un objeto y cómo se representa con un vector, observa el siguiente ejemplo:

M: 15 N

D: Desde el centro hacia 180º

S: 180º

PA: EL BALÓN

Esc.: 1cm = 5N (cada segmento equivale a 5N)

Sistema de fuerzas.

Un Sistema de fuerzas se produce cuando se aplican dos o más fuerzas sobre un mismo objeto.

Existen varios tipos de sistemas de fuerzas: colineales, concurrentes con el mismo sentido o con sentido inverso, y con fuerzas paralelas.

Sistema de fuerzas colineales. Son aquellas que se ejercen sobre un objeto, en la misma dirección, pero no necesariamente en el mismo sentido en línea recta.

Ejemplo:

Si empujas una mesa mientras otra persona tira de ella, y entre los dos la mueven en dirección de 135°, ¿cómo se representaría con un vector del sistema fuerza?

Fuerza Resultante de 25 N

(F1= 10N) + (F2 =15N) =25 N

Debido a que las fuerzas aplicadas están en la misma dirección y sentido, entonces este esfuerzo para mover la mesa simplemente se suma y se obtiene una fuerza resultante.

Por lo tanto, se suman las fuerzas y se traza el vector resultante.

Resultante

M: 25 N

D: Desde el centro o vértice hacia 45º

S: 45º

PA: La mesa

Esc.: 1cm = 5N (por lo que el vector va a medir 5 cm)

Sistema de fuerzas concurrentes con la misma dirección y distinto sentido. Las fuerzas se aplican sobre el mismo objeto, tienen la misma dirección, pero diferente sentido, es decir, se oponen.

Continuando con el ejemplo anterior de la mesa:

Ahora, una persona aplica una fuerza empujando la mesa por un extremo, y la otra persona realiza la misma acción, pero por el extremo contrario.

¿Hacia qué lado se moverá?

¿Cómo se representaría en un vector?

Debido a que las fuerzas aplicadas por las dos personas sobre el mismo objeto tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos, entonces este esfuerzo de cada uno para mover la mesa en diferentes sentidos se resta y se obtiene una fuerza resultante hacia el sentido y dirección de la fuerza más grande. En este caso, la primera persona empujó con más fuerza.

Resultante

M= 5 N

D: desde el centro hacia 180º

S: 180º

PA: La mesa

Esc.: 1 cm = 1 N (por lo que el vector va a medir 5 cm)

Sistema de fuerzas concurrentes con distinta dirección y distinto sentido. Son aquellas fuerzas que se aplican sobre el mismo objeto, pero con distinta dirección y sentido.

Observa el ejemplo:

(Dos personas tiran de la mesa hacia una diferente dirección y sentido)

En este caso la resultante se obtiene por el método del paralelogramo, que consiste en trazar líneas imaginarias paralelas que, al unirse, forman un vértice, entonces la resultante se traza a partir del centro de los ejes hacia el vértice que se forma con las líneas paralelas imaginarias. Se mide la distancia del vector con la regla (14 cm en este caso), y la escala indica a cuanto equivale, 1cm = 1N. Por lo que la resultante será de 14 N, y la dirección se obtiene midiendo con el transportador el ángulo desde la intersección de los ejes, hasta donde llega la resultante.

Resultante

M = 14 N

D: desde el centro o vértice hacia 135º

S: 135º

PA: La mesa

Esc.: 1 cm = 1 N (por lo que el vector va a medir 14 cm)

Cuando son más de tres vectores, se traza un vector a continuación del otro, uniendo el inicio del primer vector con el final del ultimo vector. Se mide la distancia, y la escala indica a cuánto equivale. Este es el método del polígono.

Esto explica porque al aplicar dos fuerzas hacia diferentes direcciones, el objeto termina moviéndose en otra dirección.

Sistema de fuerzas paralelas. Son aquellas fuerzas que se ejercen sobre el mismo objeto, con la misma dirección y en el mismo sentido, una a lado de la otra.

Observa el ejemplo:

(Dos personas tiran de la mesa hacia la misma dirección y en el mismo sentido).

Resultante

M: 25 N

D: desde el centro o vértice hacia 135º

S: 135º

P.A: la mesa

Esc: 1cm= 5 N (por lo que el vector medirá 5 cm)

En este caso, despreciando la fricción entre la mesa y el piso, la resultante se obtiene sumando las fuerzas que se aplican a la mesa.

Existen varios tipos de Sistemas de fuerzas vectoriales y cuando se ejercen varias fuerzas sobre el mismo cuerpo, se puede conocer o predecir el efecto de dichas fuerzas, sumándolas para obtener la resultante. También se pueden usar métodos gráficos, como el método del polígono y el método del paralelogramo, que fue el que se mostró en uno de los ejemplos.

Observa el siguiente video en donde se explica cómo obtener la resultante en un sistema de fuerzas, por el método del polígono.

Suma de vectores.

Con el método del paralelogramo se puede saber la magnitud de la fuerza que se requiere para poder levantar un objeto, por ejemplo: cuando dos familiares adultos juegan con un niño, lo toman cada uno de una mano y lo levantan al mismo tiempo.

Por el método del polígono, se puede saber cuánta fuerza se requiere para subir una cama a un primer piso, cuando re realiza una mudanza.

En resumen.

Una fuerza genera movimiento o deformación. Las fuerzas se representan con un vector, cuando se aplican dos o más fuerzas, se les llama Sistemas de fuerzas vectoriales. Existen diferentes Sistemas de fuerzas vectoriales: Sistema de fuerzas colineales, Sistema de fuerzas concurrentes con el mismo sentido y con sentido inverso, Sistema vectorial de fuerzas paralelas.

Se puede conocer la resultante de un cuerpo al que se le aplican diferentes fuerzas, usando métodos gráficos como el método del paralelogramo y el método del polígono.

El Reto de Hoy:

Para comprobar lo que has aprendido, describe e ilustra un ejemplo de cada uno de los tipos de sistemas vectoriales con situaciones que observes en tu entorno y elabora el trazo de los sistemas vectoriales de las fuerzas que se aplican en cada caso. Recuerda que puedes consultar tu libro de texto en caso de que tengas dudas.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos.

Énfasis: Aplicar las Leyes de los signos para la multiplicación y división de números decimales con signo positivo y negativo.

¿Qué vamos a aprender?

Continuarás con el estudio de la multiplicación y división con números decimales positivos y negativos, y profundizarás en cómo usar las reglas de los signos para la resolución de problemas dentro de su contexto.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión, observa el siguiente video, analiza la multiplicación y la división con números decimales positivos y negativos. Este video te ayudará a recordar la manera de utilizar y representar los números decimales.

La historia de las fracciones y los números decimales.

Después de que viste el video, realiza la siguiente actividad.

Escribe los siguientes números como decimal en tu cuaderno.

Por ejemplo: cuatro enteros dos décimos, (la respuesta es: 4.2).

Seis décimos

Trece enteros cinco décimos

Veintidós enteros cinco centésimos

Ocho enteros cinco milésimos.

Ahora, reflexionarás sobre el uso de los números decimales en la multiplicación. Observa el siguiente video para recordar el procedimiento de la multiplicación con números decimales.

Algoritmo de la multiplicación con números decimales.

En la multiplicación de números decimales positivos y negativos se utiliza el mismo procedimiento aritmético que observaste en el video, y de la misma manera se aplican las reglas de los signos.

Observa los siguientes ejemplos, de algunas multiplicaciones de números decimales positivos y negativos.

(positivo) (positivo) = Positivo (0.3) (0.5) = 0.15

(negativo) (negativo) = Positivo (-0.3) (-0.5) = 0.15

(positivo) (negativo) = Negativo (0.3) (-0.5) = -0.15

(negativo) (positivo) = Negativo (-0.3) (0.5) = -0.15

A continuación, resuelve un problema de aplicación de la multiplicación de números decimales positivos y negativos.

Citlalli solicitó un préstamo de $4 500 en el banco, el cual tiene que pagar en 12 mensualidades fijas de $543.75

¿Cuánto pagará Citlalli en total al Banco?

¿Con qué tipo de números se pueden representar las cantidades del problema?

¿Por qué?

Préstamo: $4,500

12 mensualidades fijas de: $543.75

Por representar una deuda para Citlalli o un saldo en contra, las cantidades se representan como números negativos, es decir:

–$4 500 y –$543.75

Ahora, opera con números positivos y negativos para saber lo que tiene que pagar Citlalli al banco, es decir, para conocer su deuda.

Se plantea la operación aritmética:

(12) (-543.75) = -6525.00

Se multiplican los doce meses por la mensualidad de quinientos cuarenta y tres con setenta y cinco centavos (negativo).

De modo que la deuda de Citlalli es de –$6,525 (negativo).

Ahora resuelve la siguiente cuestión, no olvides anotar el ejercicio, así como todas las operaciones que realices.

¿Cuánto va a pagar de intereses Citlalli?

Analiza la siguiente información para recordar cómo resolver divisiones que involucran números decimales.

En general, al resolver divisiones con números decimales, se convierten a divisiones equivalentes, de manera que en el divisor quede un número entero.

Observa los tres diferentes casos.

(positivo) entre (positivo) = Positivo (0.3) ÷ (0.5) = 0.6

(negativo) entre (negativo) = Positivo (-0.3) ÷ (-0.5) = 0.6

(positivo) entre (negativo) = -Negativo (0.3) ÷ (-0.5) = -0.6

(negativo) entre (positivo) = -Negativo (-0.3) ÷ (0.5) = -0.6

Después de comprender cómo resolver divisiones que involucran números decimales positivos y negativos, resuelve el siguiente problema.

Carlos viaja a 12.75m/s en su bicicleta, aplica el freno y tarda en detenerse 8.25 segundos.

¿Cuál es el valor de la aceleración?

¿Por qué la velocidad final es cero?

Ahora se sustituyen las literales por los valores antes indicados.

Desarrollando las operaciones se tiene que:

El cociente es un número decimal periódico de dos cifras, por lo tanto, se interpreta de la siguiente manera.

La razón por la cual aparece la unidad del tiempo elevada al cuadrado en la unidad de aceleración, es debido a que la aceleración representa la variación de la velocidad por unidad de tiempo.

¿Por qué la aceleración es negativa?

Porque disminuyó la velocidad para detenerse, es decir desaceleró.

A continuación, vas a operar con números positivos y negativos, con otro ejemplo:

Tere vio unos zapatos con el 25% de descuento. Los zapatos cuestan $580. ¿Cuánto pagará por ellos al aplicar el descuento?

Planteamiento del problema:

¿Con qué signo se representa el porcentaje? ¿Por qué?

Negativo, porque representa el descuento del producto.

¿Cuál es la razón y el número decimal del porcentaje?

-25100=-0.25

Dividiendo número negativo entre número positivo se obtiene un número negativo.

Plantea la expresión aritmética que te lleve a obtener el descuento que se aplicará al producto:

(580.00) (-0.25) =

Quinientos ochenta por veinticinco centésimos negativo donde:

Los quinientos ochenta es el precio total de los zapatos, es decir el 100%.

Los veinticinco centésimos negativos, son el cociente de la razón, es decir el veinticinco por ciento de descuento que se hará al precio total de los zapatos.

Los ciento cuarenta y cinco negativos representan el descuento al precio total de los zapatos

(580.00) (-0.25) = -145.00

Plantea la expresión aritmética que represente ¿cuánto pagará Tere por los zapatos?

580.00 - 145.00 = 435.00

El pago que hará por los zapatos con el 25% de descuento es de cuatrocientos treinta y cinco pesos.

Una vez visto todo lo anterior y habiendo analizado varias situaciones. Ahora, resuelve el siguiente cuadrado mágico con números positivos y negativos.

Observa cómo resolverlo:

Ahora, analiza la siguiente imagen y responde los siguientes ejercicios:

¿Cuál es el producto de las diagonales?

(-3) (3) (-3) =

(-9) (3) (-1) =

¿Cuál es el producto de las filas?

(-3) (9) (-1) =

(3) (9) =

(-9) (1) (-3) =

¿Cuál es el producto de las columnas?

(-3) (1) (-9) =

(9) (3) (1) =

(-1) (9) (-3) =

Finalmente, observa la siguiente actividad, para posteriormente realizarla.

Una vez que hayas analizado y comprendido como realizarla. Realiza el siguiente ejercicio (similar al anterior).

En esta sesión, se desarrolló el cálculo aritmético de la multiplicación y división de números decimales aplicando la regla de los signos dando solución a los ejercicios planteados.

No olvides que es necesario analizar el algoritmo de la multiplicación y división como aprendizaje clave.

En el caso de Citlalli, indican las deudas a su cuenta bancaria, en el caso de Carlos la desaceleración y en el caso de los porcentajes, el descuento que se realiza a los productos. Los signos positivos pueden indicar ganancias, pago de deudas e incremento de los precios de los productos, entre otras cosas.

El Reto de Hoy:

Reflexiona y responde lo siguiente:

¿Qué indican los signos negativos y positivos en una operación matemática con números decimales?

Busca en tu libro de Matemáticas de segundo grado, actividades, problemas y ejercicios para aplicar las reglas de los signos para la multiplicación y división de números decimales positivos y negativos.

Historia

Aprendizaje esperado: UCA. Identificar rasgos del urbanismo mesoamericano. Reconocer la especialización laboral y la diversidad social en Mesoamérica.

Énfasis: Buscar vestigios, desenterrar el pasado.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre la vida urbana en Mesoamérica y cómo puedes conocerla a través de diferentes vestigios arqueológicos.

La historia y la arqueología reconstruyen la vida de las personas del pasado a través del análisis de los vestigios o restos materiales, como objetos cotidianos y construcciones de edificios y monumentos que aún se conservan.

A partir del análisis y del estudio de los hallazgos de vestigios arqueológicos es como se conoce que las sociedades mesoamericanas tenían un amplio desarrollo urbano en sus ciudades. Se caracterizaban por una planeación precisa de sus calles y avenidas, de las zonas habitacionales, de los centros ceremoniales, mercados, entre otros, y estaban generalmente orientadas según los puntos cardinales. Y aprovechaban los recursos naturales que las rodeaban.

Además, los estudios arqueológicos nos permiten saber cómo era la vida dentro de esas ciudades en los distintos pueblos mesoamericanos. Así, también se conoce que tenían rasgos comunes en el tipo de alimentación, los estilos arquitectónicos, la organización política y social, y en varias manifestaciones culturales y religiosas.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, lee un fragmento del libro “Huesos de lagartija” en su capítulo II “Cómo era nuestra vida antes de los españoles y cómo supimos que habían llegado a nuestra tierra”, del autor Federico Navarrete, te permitirá conocer la forma como eran educados los jóvenes de la sociedad mexica.

Cómo era nuestra vida antes de los españoles y cómo supimos que habían llegado a nuestra tierra

Han de saber, hijos míos, que hace años, cuando yo tenía su edad, los jóvenes de nuestro barrio no vivíamos con nuestras familias, en nuestras casas, como hacen ustedes ahora. Vivíamos en nuestro Calmécac, nuestra casa de linaje, la casa de los nobles del barrio de Yopico. Ahí dormíamos y comíamos, como si fuera nuestra verdadera casa, y como si los sacerdotes que nos vigilaban y educaban fueran nuestra verdadera familia.

Los sacerdotes eran llamados Tlamacazque, los ofrendadores, pues su encargo era cuidar a los dioses y darles comida y regalos. Nosotros los auxiliábamos y nos llamaban Tlamacaztoton, pequeños sacerdotes. El sacerdote principal del templo de Yopico era un viejo muy sabio, un gran servidor de los dioses. Él sabía hablar con nuestro dios, que era nuestro Señor Xipe. Varias veces lo había escuchado en sueños y luego nos había dicho sus órdenes. Por eso todos los del barrio de Yopico lo respetábamos mucho y hacíamos caso a sus consejos.

El deber de los jóvenes en el Calmécac era barrer los templos, para que estuvieran siempre limpios. De noche íbamos a los bosques de los cerros a recoger leña, la cargábamos en nuestra espalda y la traíamos para alimentar los grandes braseros de los templos. Los braseros ardían la noche entera, todas las noches del año, e iluminaban la oscuridad.

Era dura nuestra vida en el Calmécac, vida de sufrimiento y penitencia. Debíamos velar y ayunar, pasábamos noches enteras sin dormir y también días enteros sin comer. Nos enseñaban a soportar el frío, a bañarnos en agua helada, y cuando dormíamos no podíamos cubrirnos con ninguna manta, ni apretarnos unos con otros para calentarnos. Nunca descansábamos, apenas comíamos y, si por ventura nuestros familiares nos traían algo de alimento, tal vez un poco de maíz, unas semillas de amaranto, un poco de carne de conejo, debíamos compartirlo con los otros jóvenes.

Así nos endurecían, así nos preparaban para nuestros grandes deberes de nobles. Algunos servirían a los dioses, vivirían en templos, ayunando y haciendo penitencia para poder estar cerca de ellos. Otros más, en cambio, irían a la guerra, mandarían sobre los guerreros y les enseñarían la valentía y el arrojo. Otros, por último, gobernarían y juzgarían a los hombres, ayudarían a nuestro emperador Moctezuma a mandar sobre la tierra.

Así mismo, aprendíamos la manera correcta de hablar. Nos enseñaban las palabras que brotan de los labios y se apoderan del corazón de la gente, los discursos de los antiguos, los cantos, la historia. Estas eran palabras muy viejas, palabras que nuestros abuelos habían aprendido de sus abuelos y ellos de los suyos. Quien conocía, penetraba el secreto del gobierno y podía hacerse obedecer por la gente común. También nos enseñaban a leer el calendario, para conocer nuestro destino y el de nuestro pueblo, y para saber cuándo deberían realizarse las fiestas de los dioses.

La gente común, los Maceguales, los jóvenes del pueblo, no vivían en el Calmécac, pues ellos pertenecían a los Telpochcalli, las casas de los muchachos. Ellos si podían dormir en sus casas y divertirse, no tenían que ayunar ni velar como nosotros. Pero después debían obedecernos, trabajar para nosotros, darnos nuestros alimentos, construir nuestras casas.

Huesos de lagartija

Federico Navarrete

Colección Libros del Rincón, Espejo de Urania, P. 24 – 26

Según el texto, la educación que recibían los jóvenes mexicas era muy estricta, extremadamente disciplinada. Al menos en el Calmécac, donde se preparaban los futuros guerreros, sacerdotes y gobernantes, es decir, la élite de la sociedad.

Reflexiona en la siguiente pregunta:

A partir de los vestigios arqueológicos, ¿es posible conocer cómo era la vida urbana en Mesoamérica y encontrar similitudes con la vida de nuestra sociedad?

A continuación, observa el siguiente video para profundizar en los vestigios arqueológicos.

Vestigios de un mundo antiguo.

Es interesante saber cómo se pueden utilizar diferentes vestigios o restos para conocer el pasado, porque son fuente de información.

Los vestigios pueden ser de diferentes tipos y cada uno nos aporta información que nos permiten conocer la vida cotidiana de las antiguas ciudades mesoamericanas. Por ejemplo:

Ruinas de edificaciones y monumentos arquitectónicos.

Aportan información sobre las creencias religiosas y los ritos que se realizaban. Gracias a las diferentes ruinas arqueológicas se puede conocer, a través de los trazos de las calles, cómo se dividían y organizaban las personas dentro de la ciudad; según sus actividades u oficios; incluso, se pueden distinguir las diferencias sociales que existían.

A través de las ruinas se sabe que construían diferentes tipos de edificaciones: para los gobernantes, para los sacerdotes y para los artesanos y campesinos.

Objetos de cerámica, armas, esculturas, joyas y otros utensilios comunes.

Estos brindan información sobre la vida cotidiana, algunos de ellos fueron localizados en diferentes entierros, como parte de las ofrendas, y entre las ruinas de edificaciones habitacionales.

Pinturas murales.

Aportan información sobre sus dioses, las diferentes prácticas religiosas, las costumbres, las distintas actividades económicas que se realizaban, describen lugares, los rangos sociales, los tipos de vestimenta, entre otros datos importantes de los pueblos prehispánicos.

Escritos sobre estelas o esculpidos sobre piedra.

A través de ellos se conoce la historia de los gobernantes y de algunos sucesos importantes. Gracias a estos escritos se conoce la existencia de diferentes conflictos entre los pueblos mesoamericanos, las formas de vida y los conocimientos científicos que poseían.

Ahora, observa el video y presta atención en los aspectos de la vida cotidiana de los Mayas.

Los Mayas en dibujos animados.

Gracias a los diferentes estudios que se han realizado, hoy se conoce que las ciudades estaban organizadas de acuerdo con las distintas clases sociales. En la parte central, por lo general, se encontraban las grandes edificaciones donde se realizaban las ceremonias religiosas, alrededor de estas construcciones se encontraban los palacios donde habitaban gobernantes y sacerdotes, más alejadas, las zonas donde se localizaban las habitaciones de los campesinos, artesanos y comerciantes.

Las sociedades en Mesoamérica también estaban divididas de acuerdo con sus actividades económicas. Con ayuda de los diferentes vestigios de objetos y construcciones, hoy se sabe que dentro de las ciudades había comerciantes, artesanos, pintores, campesinos, etcétera, y todos vivían en zonas específicas, según su oficio.

Ahora sabes la importancia que tienen los vestigios o restos del pasado para reconstruir la vida de cada civilización, y para conocer las características particulares de cada pueblo, en cualquier región del mundo. Por otra parte, el conocimiento que se tiene de ese pasado, permite comprender cuál fue nuestro origen y cómo ha evolucionado la sociedad actual.

El Reto de Hoy:

Regresa a la pregunta que se te planteó anteriormente:

A partir de los vestigios arqueológicos, ¿es posible conocer cómo era la vida urbana en Mesoamérica y encontrar similitudes con la vida de nuestra sociedad?

Coloca tu respuesta en tu cuaderno y posteriormente coméntalo con tu familia.

Investiga con tu familia, en especial con tus abuelos, tíos y tus padres. De los siguientes objetos, cuál aún puedes encontrar en tu casa:

Molcajete

Tejolote

Petate

Huipil

Conoce qué uso se le da y después, si te es posible, con ayuda del Internet ubica algunas regiones de Mesoamérica donde se han localizado este tipo de vestigios. Apóyate en el siguiente esquema.

Tercero de secundaria

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura.

Énfasis: Resolver problemas que impliquen las propiedades de congruencia y semejanza de triángulos y cuadriláteros.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión resolverás problemas donde aplicarás las propiedades de congruencia y semejanza de triángulos y cuadriláteros. Para esto es necesario que refresques los contenidos aprendidos anteriormente.

En sesiones anteriores has estudiado acerca de las características de figuras congruentes y semejantes, en especial de triángulos, cuadrados y rectángulos. Y también has revisado algunos criterios de congruencia y semejanza, estos conocimientos te serán de gran ayuda para resolver varios problemas.

Primero lee el siguiente texto acerca de la historia de la geometría:

“La Geometría nace formalmente en Grecia hacia el año 300 a.C.

El tratado clásico de Euclides, Elementos, tiene una gran importancia para toda la ciencia, pues no sólo recopila y ordena los conocimientos geométricos y físicos generados hasta ese momento, sino que propone un modo de validar los conocimientos teóricos, es decir, la Geometría podía construirse como una larga cadena de proposiciones, demostrada por deducción.

Además, constituye el intento más antiguo y colosal de aplicación del método axiomático, en trece volúmenes se definen los conceptos fundamentales, axiomas y sus cinco postulados; se enuncian teoremas y lo más importante, se demuestran las afirmaciones matemáticas.

Así es, Euclides considerado el padre de la Geometría, define una herramienta útil: la deducción, para resolver problemas como el siguiente:

En un triángulo isósceles se trazó su altura CD. Al hacer el trazo se formaron los triángulos ACD y BCD.

¿Cómo resultan entre sí estos triángulos? Piensa tu respuesta.

¿Qué criterio de congruencia utilizaste?

Es muy importante que primero analices el dibujo, incluso puedes iluminar o rellenar cada triángulo formado, para observarlos mejor.

Entonces en el triángulo ABC, se trazó la altura CD, formando dos triángulos, que separamos y delineamos ADC de rojo y DBC de azul.

Anota en tu cuaderno este problema, realiza los dibujos con tu regla e ilumínalos utilizando tus colores, plumines o crayolas. También pueden usar recortes.

Antes de anotar las razones y afirmaciones, no olvides que utilizarás el método Deductivo o Axiomático del Matemático Griego Euclides. Anota los datos.

Así, si utilizas los datos que proporciona el problema tienes:

Así, la mediatriz es la recta o segmento que divide a un lado en dos partes iguales, y forma ángulos rectos, es decir de 90°.

Resolver un problema así, sin números solo con literales, es una Demostración Matemática.

Puedes revisar tu libro de texto, ahí encontrarás más información; si es así te sugerimos que la anotes en tu cuaderno de Matemáticas para seguir sumando conocimiento.

¿Qué hacemos?

Para realizar la siguiente actividad, debes observar el siguiente video.

Los rectángulos Áureos.

Así es, la cantidad 1.618 se le conoce como el número fi o número áureo, es un número denominado irracional como pi, que no tiene fin en su expansión decimal. En la antigüedad era considerado como la proporción divina; esta proporción se observa mucho en la geometría, pero también en la naturaleza, en las ramas de algunas plantas, en la proporción que tienen las partes de los cuerpos de un insecto, o de animales, incluso en las personas, y también en los espirales de una galaxia.

“Tal vez la proporción más utilizada en la arquitectura, desde la antigüedad, fue la razón dorada o razón áurea. Se consideraba que daba equilibrio armonioso a las construcciones”.

Ahora resuelve el siguiente problema:

El rectángulo ABCD tiene por medidas 5 de altura y 8 de base, mientras que el rectángulo Á B´C´D´ tiene como base 13 y de altura 8.

Entonces puedes afirmar que el ángulo A es igual al ángulo A prima; el ángulo B es igual al ángulo B prima, el ángulo C es igual al ángulo C prima y el ángulo D es igual al ángulo D prima, porque son ángulos de un rectángulo, son ángulos rectos o de 90°. Y al obtener la razón de proporcionalidad entre los lados homólogos de los dos rectángulos, tienes que ocho entre cinco es igual a uno 1.6, es decir al dividir las medidas de las alturas, y al dividir las medidas de las bases, tienes trece entre ocho iguales a uno punto sesenta y dos.

Por lo tanto, el rectángulo ABCD es semejante con el rectángulo A´B´C´D´, porque sus ángulos son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales.

De esta forma, no solo se demuestra que los rectángulos son semejantes, si no también que son rectángulos áureos, pues al obtener la razón entre sus lados correspondientes u homólogos, obtienes la razón dorada.

Acabas de resolver un problema sencillo, pero con principios matemáticos, usados como patrones geométricos desde la más remota antigüedad.

La razón aurea o dorada, también tiene relación con la famosa lista de Números de Fibonacci; te propongo investigues acerca de este tema.

Ahora resuelve otro problema de figuras semejantes, pero utilizando el plano cartesiano.

Pero antes, realiza el dibujo en una hoja milimétrica, si es posible o puede ser en una hoja de cuadricula chica.

Responde las siguientes preguntas:

Los lados miden 7 y 3.5

Dos vértices P y Q coinciden en la diagonal.

Su altura es la mitad de su base, o su base es el doble de su altura.

Al calcular la razón entre los lados correspondientes, tienes que: siete entre dos es igual a tres puntos cinco de las bases y tres puntos cinco entre uno es igual a tres punto cinco, de las alturas; o bien dos entre siete es igual a cero punto veintiocho y uno entre tres punto cinco es igual a cero punto veintiocho.

Por lo tanto, los rectángulos son semejantes, porque también sus ángulos son iguales a 90°.

No, porque sus lados correspondientes u homólogos no son proporcionales.

Para contestar esta pregunta, es necesario completar, copiar la siguiente tabla. Y además es también es necesario dibujar todos los rectángulos en el plano cartesiano que trazaste en tu cuaderno de matemáticas.

Los rectángulos que se anotaron en la tabla solo son una propuesta, tú puedes dibujar lo que quieras.

Por supuesto la conclusión al problema es: sí, los rectángulos son semejantes.

Ahora realiza un problema con una herramienta digital que tal vez has utilizado en tu escuela, con un programa de geometría dinámica, útil para revisar el criterio de semejanza de triángulos: lado, lado, lado.

Si cuentas con el programa en tu computadora, lo puedes abrir y utilizar, si no es así, observa el siguiente procedimiento.

PROBLEMA: Semejanza Geométrica

1. Primero con el botón polígono construye un triángulo cualquiera, de preferencia grande. (no es necesario hacerlo en el plano cartesiano, ni tampoco en cuadrícula). Lo buscas y das clic y dibujas con 3 clic´s hasta construir el triángulo.

2. Con el icono de punto medio, obtienes el punto medio de cada lado del triángulo. Buscas el icono de punto medio y das clic en cada lado del triángulo, así aparecen los puntos medios sobre los lados.

3. Direcciona nuevamente al botón de Polígono para trazar un triángulo al interior del ya construido, con los puntos medios de cada lado como vértices. Das clic en polígono y luego clic en cada punto para unirlos con los segmentos, obteniendo así un triángulo interior y otro exterior.

4. Con el botón distancia y longitud mide los lados del triángulo interior y exterior. Buscas el icono y das clic; primero el triángulo ABC, das clic en el vértice A y en el vértice B, para la medida del lado AB; das clic en el vértice B y en el vértice C, para el lado BC, clic en el vértice A y clic en el vértice C para el lado AC. V. Mueve las etiquetas con la medida de los lados haciendo clic en mover o con la tecla Esc, ahora puedes deslizar las etiquetas a una posición que te permita ver la figura. Direcciónate nuevamente a distancia o longitud para medir los lados del triángulo interior. Primero das clic en el vértice D y clic en el vértice E para el lado DE, clic en el vértice E y clic en el vértice F para el lado EF y por último clic en el vértice D y clic en el vértice F para el lado DF. Nuevamente mueve las etiquetas.

¿Qué relación tienen estos triángulos?

Notaste que estos triángulos pueden ser semejantes, por su forma parecida y su tamaño, aun cuando se encuentran en diferente posición.

Compruébalo:

5. Busca la calculadora y divide los lados del triángulo exterior, entre los lados correspondientes del triángulo interior y de esta forma encontrarás la razón de los lados homólogos, para comprobar si es una razón de semejanza:

Primero divide el lado AC del triángulo exterior entre la medida del lado DE del triángulo interior ACDE

Después divides el lado AB sobre el lado EF de los triángulos exterior e interior, respectivamente ABEF

Finalmente, divides el lado BC del triángulo exterior entre el lado DF del triángulo interior BCDF

¿Qué resultado se obtiene al dividir las medidas de los lados de los triángulos?

La misma, y es que esta construcción siempre da por resultado dos triángulos semejantes, y con apoyo de esta herramienta lo compruebas, porque el cociente de sus 3 lados correspondientes es el mismo.

Por lo tanto:

El triángulo ABC es ~ al triángulo DEF, por el criterio de semejanza L.L.L. ¿Qué pasa si mueves la posición de uno de los vértices del triángulo?

Aunque las medidas cambian, las razones se mantienen constantes. Es decir, el triángulo ABC es ~ al triángulo DEF, no importa que estas medidas se modifiquen.

Repasa lo que aprendiste durante toda esta semana, con la siguiente actividad.

En las siguientes afirmaciones anota Falso o Verdadero, de acuerdo con lo que corresponde.

Recuerda que los triángulos equiláteros tienen sus tres lados iguales y si comparas dos triángulos equiláteros de diferentes medidas, para buscar la razón de proporcionalidad, obtendrás siempre el mismo cociente. Además, estos triángulos también tienen sus tres ángulos iguales a 60°.

Recuerda que las figuras congruentes tienen sus lados y ángulos iguales, entonces al buscar la razón de proporcionalidad entre los lados correspondientes de figuras iguales o congruentes, el resultado siempre es igual a uno.

Todos los cuadrados tienen sus cuatro lados iguales, y sus cuatro ángulos iguales a 90°, y si comparas dos cuadrados de medidas diferentes, al buscar la razón de proporcionalidad de los lados homólogos, el resultado siempre es el mismo.

Recuerda que las figuras semejantes tienen sus lados proporcionales, pero de diferente tamaño, y las figuras congruentes tienen sus lados exactamente iguales.

El Reto de Hoy:

Aprendiste a resolver problemas de congruencia y semejanza de figuras geométricas, como el triángulo y el rectángulo, utilizando todos los aprendizajes, pero con una nueva propuesta: “El método deductivo o axiomático”.

Artes

Aprendizaje esperado: Interpreta sus emociones y sensaciones para describir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes.

Énfasis: Investigar obras artísticas contemporáneas procedentes de diferentes disciplinas para explicar algunas de sus características estéticas y sociales.

¿Qué vamos aprender?

Investigarás obras artísticas contemporáneas procedentes de diferentes disciplinas para explicar algunas de sus características estéticas y sociales.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre música contemporánea y comparte lo que crees que el compositor quiso expresar con su obra.

Al mismo tiempo que observas el video pon atención a lo que sientes al escucharlo.

Anota en tu libreta lo que vayas imaginando al escuchar este fragmento.

Marcha Eslava con la orquesta comunitaria de Reynosa

Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM)

¿Qué sentiste mientras escuchabas la pieza? ¿Qué imaginaste?

Si fuera esa la escena de una película que pudieras actuar ¿Qué crees que estaría pasando?

Anota lo que te hizo sentir esta pieza.

Observar dos fotografías de una artista contemporánea llamada Daniela Edburng.

Esta artista México-estadounidense es muy interesante, ya que siempre experimenta con materiales diversos para abordar temáticas de la actualidad como la ecología, estilos de vida, así como los conflictos actuales.

Frank y el cerebro. Serie: Parásitos y perecederos

¿Puedes identificar algunos materiales con los que elaboró sus obras? ¿Alcanzas a percibir que utilizó tejidos para crear elementos tridimensionales en las obras?

Te proponemos que elijas un fragmento de música relajante y observes las imágenes al mismo tiempo.

Ángela y la gallina (serie: Parásitos y perecederos)

Te aseguro que la percepción de las imágenes cambió al unirla con la música. Y viceversa, la música tomó otro carácter al acompañarla de las imágenes.

Anota en tu libreta lo que pasa en tu cuerpo y mente al momento de hacer la actividad anterior, aprovecha tu creatividad.

Si es necesario, vuelve a proyectar las imágenes y la música, para que realices la actividad.

Realiza un dibujo o collage donde plasmes lo que te hizo sentir la fotografía y la música. Un collage se compone de muchas imágenes que puedes dibujar o recortar, para después unirlas en un cuadro.

Comparte tu collage con tu familia y platica sobre lo que sentiste.

Recuerda que el arte puede gustarte o no, y es válido que lo comentes de esa manera, siempre y cuando argumentes el porqué, es decir, que tengas claro por qué te gusta o te disgusta algo.

Te sugerimos que busques otros artistas de tu comunidad y que escribas tus experiencias sobre lo qué te hicieron sentir y las anotes en tu libreta.

Observa el siguiente video que te puede ayudar a experimentar de nuevo por medio de dibujos, y no te preocupes si no sabes dibujar, lo importante es la experiencia.

Vitamina Sé, Te reto a… Hacer un dibujo con sombras.

Alas y Raíces de la cultura.

¿Te diste cuenta que la artista le dio una personalidad distinta a cada una de las sombras?

Cuando dejas libre tu creatividad puedes imaginar muchas cosas. ¿Qué imaginaste? ¿Qué te parece si ahora creas una pequeña historia? Puedes representarla con la siguiente técnica:

Vitamina Sé. Cápsula 139. Teatro de sombras (Taller).

Canal: Alas y Raíces cultura

Es una muy buena actividad que puedes llevar a cabo desde tu hogar, y en la que puedes jugar a descubrir lo que el otro está representando.

El arte tiene muchos lenguajes que puedes usar para expresar una idea, un sentimiento o algún acontecimiento social.

Por ejemplo, el día de hoy, a través de lo que te provocaron las imágenes y una pieza musical, dibujaste, creaste una historia y una posible representación artística.

Puedes agregar la posibilidad de hacer una canción y experimentar con tu voz.

Para ello, observa el siguiente video donde se te facilitarán algunas ideas:

Vitamina Sé, Cápsula 101 Nano rap (Taller)

Canal: Alas y Raíces Cultura

Pudiste observar que la voz es una opción más para crear posibilidades artísticas.

¿Qué te parece si intentas un diálogo usando el rap? Lo puedes hacer con algún miembro de tu familia o incluso, si te es posible, con algún amigo a través de video-llamada.

Recuerda que lo importante es dejar libre la imaginación, crear y divertirse.

¿Sabías que el rap surgió como una forma de expresión en ciertos grupos urbanos y tocaban temas sobre problemáticas sociales?

La danza contemporánea también es una forma de expresión muy importante. Observa el siguiente video.

Azul" (fragmento). Danza-teatro-multimedia. Landscape_artes escénicas. Centro Nacional de las Artes

Canal: Centro Nacional de las Artes

Las opciones que has observado te permiten entender la forma en la que hoy en día se expresan sentimientos, ideas, inquietudes u opiniones, ya que tienen distintas posibilidades de utilizarse en nuestro contexto.

El Reto de Hoy:

Realiza la siguiente actividad: Observa con atención a tu alrededor, y te darás cuenta que muchas personas utilizan gran variedad de lenguajes artísticos para hablar sobre los eventos que se viven día con día.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Te sientes identificado con los elementos que utilizan?

¿Propondrías usar alguna otra manera de expresión artística en tu comunidad?

¿Cómo comunidad que les interesa o que les gustaría comunicar con las diversos lenguajes o disciplinas artísticas?

Comparte tu experiencia en familia o con quien se encuentre cerca de ti.

Recuerda que lo que has aprendido lo puedes aplicar en tu vida cotidiana, porque las artes son una forma de expresarnos y comunicarnos con otras personas, tal como lo haces con el idioma.

Química

Aprendizaje esperado: Identifica las propiedades extensivas (masa y volumen) e intensivas (temperatura de fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad) de algunos materiales. Explica la importancia de los instrumentos de medición y observación como herramientas que amplían la capacidad de percepción de nuestros sentidos.

Énfasis: Explica las propiedades extensivas e intensivas de los materiales.

¿Qué vamos aprender?

En esta sesión desarrollarás actividades experimentales que te permitirán identificar y explicar las propiedades extensivas e intensivas de los materiales, por lo que es necesario poner en juego tus habilidades científicas.

“México es el primer consumidor de refrescos a nivel mundial con 163 litros por persona al año, consumo 40% mayor que el de un estadounidense promedio con 118 litros al año.”

(Los Impuestos a los Refrescos y a las Bebidas Azucaradas como Medida de Salud Pública. Publicaciones OPS/OMS México. Publicado el 15 febrero 2016

Obtenido de:

https://iris.paho.org/handle/10665.2/18390

Cuando realizas actividad física, ¿Qué bebida acostumbras consumir? ¿Sabes qué cantidad de azúcar contiene?

Cuando te reúnes en familia, comúnmente los domingos, ¿Qué bebidas consumen?

Reflexiona con los integrantes de tu familia sobre la cantidad de azúcar que consumen diariamente.

Explica la relación entre la cantidad de azúcar que existe en diferentes bebidas y su cantidad de volumen.

Para responder las siguientes preguntas, recuerda ¿Qué es masa? y ¿Qué es volumen?

¿Qué sucede con la masa, cuando aumentamos la cantidad de volumen?

¿Cuál es la relación entre estas dos propiedades?

Con base en tus resultados, ¿Qué tipo de propiedades son la masa y el volumen?

¿Qué hacemos?

En los siguientes recipientes tenemos agua, glicerina y aceite mineral, identifica cada sustancia, mediante la densidad que es una propiedad intensiva.

Cada sustancia tiene un valor especifico de densidad, lo que te permite diferenciar a una de otra.

Tomemos como referencia los 20 ml de cada sustancia que tienes. Ahora, obtén la cantidad de su masa. Recuerda restar el valor de masa de los vasos de precipitado.

Finalmente, calcula la relación entre la cantidad de masa y la cantidad de volumen mediante la siguiente fórmula:

d= m/v

d representa a la densidad y se obtiene al relacionar la cantidad de masa contenida en una sustancia y el volumen que ocupa.

Compara tus resultados con los datos de las densidades de cada sustancia, que se te presenta en la tabla.

Es importante que observes, que la densidad, al igual que otras propiedades intensivas, no cambia al aumentar su cantidad de materia.

Ahora, toma como referencia a la glicerina y al aceite mineral.

Aumenta a 30 ml la cantidad de glicerina y a 55 ml la cantidad de aceite mineral.

Obtén sus valores de masa. Finalmente, aplica el mismo procedimiento para obtener la densidad. Observa los resultados en la siguiente tabla:

¿Has escuchado hablar del Mar Muerto? Su densidad es de 1.24 kg/l. Podrías flotar sobre él sin ningún esfuerzo pues su densidad supera la densidad del cuerpo humano la cual es de 0.95 g/ cm3.

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:

Si quieres conocer más acerca de la experiencia de México y el establecimiento de bebidas azucaradas, te invito a que visites la página en internet del Instituto Nacional de Salud Pública, y consultes los artículos mediante el siguiente link.

A partir de las actividades experimentales realizadas, aprendiste la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas.

Si tienes alguna duda, te sugiero revisar los programas anteriores relacionados al tema, o bien, puedes redactar tus dudas y preguntas y consultarlas con tu profesora o profesor de la asignatura.

Otra manera de identificar sustancias, es observando la capacidad que tiene una sustancia o material para permitir el paso de corriente eléctrica.

¿Cómo se puede diferenciar la sal del azúcar?

Disuelve dos sustancias en agua, una en cada recipiente, después, mediante un circuito eléctrico, comprobarás la capacidad de transmitir corriente eléctrica. El circuito eléctrico estará constituido por una fuente de energía (que es nuestra batería de 9V), el interruptor (que nos permitirá abrir y cerrar nuestro circuito), los conductores (que son nuestros cables), y un receptor (que será nuestra bombilla).

Una de las funciones del conocimiento químico es la identificación de sustancias, que puede ser a partir de propiedades intensivas y otras propiedades como se presentó en la actividad experimental anterior.

Te sugerimos la integración de un reporte experimental como una manera de tener aproximación a tu formación científica básica.

Puedes incluir en tu reporte una pregunta de investigación, la formulación de una hipótesis, poner a prueba la hipótesis mediante actividades experimentales, interpretar y analizar resultados y plantear conclusiones.

El Reto de Hoy:

Te reto a que completes la siguiente tabla para que sistematices la información relacionada con las propiedades extensivas e intensivas.

En la primera columna coloca la palabra extensiva o intensiva según corresponda a cada propiedad, en la segunda columna, explica cada propiedad, en la tercera columna su unidad de medida con base en el Sistema Internacional de Unidades, en la cuarta columna el instrumento que se utiliza para medir la propiedad en cuestión y por último escribe un ejemplo de la vida diaria, en la que se evidencia dicha propiedad.

También completa el organigrama que se te presenta a continuación:

Si no recuerdas algo, puedes indagar en los programas anteriores, o bien, en tu libro de texto o plantear tus dudas a tu profesora o profesor.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada, al debatir sobre un tema.

Énfasis: Diferencias entre la información que se sustenta en datos o hechos basados en opiniones personales.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás sobre la diferencia entre datos sustentados u opiniones personales. Esto se refiere a: aprender a diferenciar entre la información que se sustenta en datos o hechos, y aquella basada en opiniones personales.

Recuerda que todo lo que aprendiste es para reforzar tu conocimiento, así que te recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta clase. Muchas de estas, las podrás resolver al momento de consultar tu libro de texto y revisar tus apuntes.

Expresar tu opinión y postura sobre un tema investigado, te brinda la posibilidad de expresar tus ideas fundamentadas con otras personas. Así mismo, al conocer las ideas y opinión que otros tienen sobre el tema, tendrás elementos para valorar que la información que te dan, sea actual, confiable y veraz. Entonces, tendrás la posibilidad de retomarla, justificarla, cuestionarla o incluso aportar un razonamiento para refutarla por imprecisa ante una mesa redonda o en un debate.

A lo largo de tu educación básica, has tenido la oportunidad de participar en actividades en donde has expresado tu opinión y punto de vista, es decir, has necesitado tomar o defender alguna postura sobre un tema o actividad, y para expresarlas, has necesitado construir argumentos. De hecho, la construcción de argumentos sólidos comienza con el acercamiento a las diferentes fuentes a las que cada uno puede acudir para investigar el tema de interés.

Cuando estás investigando sobre un tema específico, por ejemplo, para elaborar un ensayo, es común encontrar una cantidad considerable de textos y autores que lo abordan desde diversos puntos de vista y posturas que no siempre coinciden entre sí, a pesar de estar tratando el mismo tema, por lo que es probable que te veas en la necesidad de tomar decisiones con respecto a la información que seleccionarás y tomarás en cuenta.

Estamos acostumbrados a argumentar en diversas situaciones de la vida cotidiana y con distintos propósitos, muchas veces tenemos diferentes puntos de vista con los que nos rodean sobre un mismo tema, y necesitamos argumentar nuestras razones.

Sin embargo, es fundamental, conocer cuáles fueron las fuentes de información a las que has recurrido para profundizar en tu conocimiento y comprensión al evaluar su consistencia en la construcción de una postura que también habrá que aprender a debatirla.

Pero, ¿Cómo es que se plantea un argumento?

Es fundamental que cuando se nos presente alguna información, esta se pueda comprobar. Cuando expresas tu opinión sobre algún tema, es muy importante que lo hagas conociendo todos los datos relacionados, o al menos, la mayoría, lo cual te dará oportunidad de defender tu punto de vista.

Por otra parte, cuando se está en la construcción de argumentos sólidos, es importante conocer estrategias para analizar textos y comparar los puntos de vista de los autores. Entre estas se pueden mencionar que para la selección de textos que apoyen la construcción de argumentos, es importante tomar en cuenta los siguientes modos de explicar y argumentar.

Revisar índice, títulos y subtítulos.

Identificar los puntos de vista que tienen los autores sobre el tema.

Localizar palabras clave que se relacionen con el tema.

Revisar imágenes, gráficos y esquemas.

Diferenciar los puntos de vista del autor y los puntos de vista de autores citados.

Determinar cuál es el propósito de los argumentos; convencer, persuadir a los lectores, o exponer una problemática.

Verificar si la exposición de un tema es a partir de experiencias e investigaciones personales, o bien a partir de citas textuales.

¿Qué hacemos?

La interpretación de lo que lees depende muchas veces no solo del texto, sino de quien lee, es decir, en la lectura intervienen una serie de factores que condicionan su comprensión, como: el interés, los conocimientos previos, las ideas preconcebidas.

Además, en ocasiones, cuando compartes tu punto de vista con otros sobre un mismo tema, a veces tienes la impresión de que hablas de cosas diferentes.

En un texto argumentativo se manifiesta una posición o postura y los argumentos, es decir, datos, evidencias o hechos que se articulan para explicar los vínculos de causa y efecto, que deben ser incluidos para sustentar esa postura.

También sucede que cuando lees un texto en una segunda o tercera vez, te das cuenta de que estabas alejado de tus interpretaciones iniciales.

A veces, al leer un texto más de una vez, o a través del tiempo, el mismo texto te puede revelar algo diferente.

El uso que le puedes dar a estos conocimientos, es, por ejemplo, si te prepararas para un debate de ideas. ¿Y cómo podrías debatir sobre un tema de estudio?

Si bien los artículos periodísticos y científicos son fuentes de información confiable, no olvides que en una mesa redonda también es posible desarrollar las habilidades discursivas. Para ello, ampliar tu repertorio de expresiones y de palabras te será muy útil.

Con todo esto, puede ser que pienses en un tema de tu interés para desarrollarlo en un panel o mesa redonda, y poner en práctica esos conocimientos.

Por otra parte, es importante recordar que la función de un texto argumentativo es convencer al lector, cuando se realiza un debate, por lo tanto, es válido utilizar un lenguaje menos formal como parte de la estrategia para persuadir al público para que acepte su punto de vista.

El uso del lenguaje puede ser la mejor arma para ganar un debate y ganar la atención y empatía del público. Y sabes que la mejor manera de ampliar y hacer un buen uso del lenguaje es leyendo.

Recuerda que, para reforzar y ampliar la información sobre este tema, puedes consultar tu libro de texto. Y si te es posible, pon en práctica algunos ejemplos de argumentación y oralidad, para verificar su claridad al exponer un tema.

Para resumir lo que has estudiado, es importante señalar que, entre las características de los textos argumentativos se puede identificar:

Consistencia: Porque los argumentos se construyen con datos previamente investigados.

Coherencia: Porque las ideas están relacionadas. A partir de una idea principal, se derivan las demás.

Marcadores discursivos: Que se usan para introducir datos o hechos.

Por otra parte, las fuentes de información y posturas sobre un mismo tema, varían dependiendo de si la información proviene de fuentes sustentadas, o bien son opiniones basadas en posturas o experiencias personales.

En el caso de la opinión personal, éstas se incorporan a los textos a través de frases tales como:

A mi juicio…

En mi opinión…

Opino que…

A mi parecer…

Me parece que...

A mi entender…

Mientras que, en el caso de fuentes documentales, éstas se sustentan en:

Investigación de campo.

Fuentes de consulta textual.

Información sustentada en: Textos, artículos, entrevistas, a través de citas textuales.

Te sugiero que, para ampliar la información sobre tu tema, localiza en tus libros de texto, el Aprendizaje Esperado: “Expresa de manera clara sus argumentos y los sustenta en información analizada, al debatir sobre un tema” para que cuentes con mayor información acerca de la manera en que puedes diferenciar entre la información que se sustenta en datos o hechos y la basada en opiniones personales.

El Reto de Hoy:

Te sugerimos que, a partir de algún tema de tu interés, puedas formular un argumento para sostener una postura e investigar acerca de esta.

Si llegaras a tener alguna duda, revisa tus notas y consulta tu libro de texto.