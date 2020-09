Preguntas de Aprende en Casa II del 22 de septiembre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este martes, no te preocupes... aquí te dejamos lo que se vio.

Primero de secundaria

Tecnología

Aprendizaje esperado: Caracteriza a la tecnología como campo de conocimiento que estudia la técnica.

Énfasis: Importancia de la técnica para la satisfacción de necesidades.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre el sistema técnico, es decir: cómo se lleva a cabo la relación entre el ser humano, los materiales, las herramientas y los conocimientos necesarios para la realización de una actividad o la satisfacción de necesidades.

¿Qué hacemos?

Se denomina Sistema Técnico a la relación y mutua interdependencia entre los seres humanos, las herramientas o máquinas, los materiales y el entorno, que tienen como fin la obtención de un producto o situación deseada.

Lo caracteriza la operación organizada de saberes y conocimientos expresados en un conjunto de acciones, tanto para la toma de decisiones como para su ejecución y regulación.

El sistema técnico está presente en la mayoría de acciones que tu realizas. Incluso, hasta en la elaboración de una salsa Pico de gallo.

La relación entre el ser humano, las herramientas y el procedimiento para obtener algo concreto, está en casi todo lo que haces.

En muchas de las acciones que realizas a diario aplicas “Gestos Técnicos”, seguramente, aún no habías escuchado su nombre.

Los gestos técnicos son: los movimientos que realizas con el cuerpo, por ejemplo, cuando te inclinas, cuando haces algún movimiento con la mano, cuando, pintas, cuando te peinas.

Recuerda que al aplicar una técnica se requiere que reflexiones sobre lo que se haces, cómo lo haces, y por qué lo haces. Es posible que no resuelvas la situación a la primera o que no obtengas el resultado esperado, pero si reflexionas en cómo lo haces seguramente modificarás algo en el proceso para que el resultado sea mejor.

Sin embargo, resolver con lo que tienes a la mano habla justo de esa relación necesaria entre los materiales, las personas y los saberes para lograr la obtención de un producto o la modificación de una situación.

Finalmente se concluye que la técnica está integrada por el conjunto de acciones que se realizan con las diferentes herramientas y objetos para satisfacer una necesidad con un fin específico.

El Reto de Hoy:

Para ampliar más tu comprensión, realiza siguiente actividad, que es la elaboración de una rana con papiroflexia, para ello ocuparás una hoja de papel, tijeras y una regla.

Instrucciones

Para iniciar debes cortar la hoja de papel dejándolo a una medida de 10 cm por 10 cm.

Dobla a la mitad la hoja para obtener dos vértices iguales.

Después da vuelta a la hoja para repetir el procedimiento del doblez.

Une las dos esquinas para poder formar el cuerpo de la rana.

Toma un extremo para hacer sus extremidades inferiores y se da vuelta a la hoja para formar el cuerpo.

Dobla a la mitad de enfrente y se hacen las extremidades superiores, para finalizar se dobla en la parte posterior y queda nuestra rana.

Recuerda que todo esto es un conjunto de acciones con una finalidad. En este caso elaborar una rana de papel.

Observa el siguiente video para que veas como se elabora la rana de papel.

Papiroflexia, una rana de papel.

Has visto cómo las necesidades sociales dan pie para usar y en algunos casos, desarrollar una técnica.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros.

Énfasis: Tipos de narradores.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás más sobre los diferentes tipos de narradores que se utilizan en los subgéneros narrativos que has visto en los temas anteriores. El propósito es que puedas identificar a los distintos narradores en cualquier texto literario y que puedas entender cuál es su función.

Anteriormente aprendiste sobre las características de los diversos personajes de los subgéneros narrativos del cuento, para poder identificar el papel que juegan a partir de esto. Y ahora verás las características de los narradores y cómo se presentan en el discurso.

¿Qué hacemos?

Para empezar a entrar en el tema te invitamos a ver la siguiente imagen sobre los tres tipos de narradores que verás, lee con mucha atención.

Como observaste hay tres narraciones breves, y cada una de ellas está contada por un narrador distinto, ¿qué te pareció?, ¿pudiste identificar qué tipos de narradores son?, ¿puedes mencionar al menos uno?

Si no lo lograste, no te preocupes, ya que hoy aprenderás a identificar cuáles son los diferentes tipos de narradores que se presentan en los distintos subgéneros narrativos.

Al momento de contar historias, ya sean reales o ficticias, no sólo importa cómo es el mundo que se describe y los acontecimientos que ocurren en él. La forma en la que se recurre a la figura del narrador también resulta crucial, incluso cuando pudiera parecer que este no es parte de la narración en sí.

Para saber más sobre los diversos narradores que se presentan en los subgéneros narrativos, observa el siguiente video:

Tipos de narradores en distintos subgéneros narrativos

Acervo Televisión Educativa

Un narrador nos ayuda a contar la historia, además, existen diferentes tipos de narradores, los cuales podemos identificar de acuerdo con sus características. Dichos narradores son:

Omnisciente. Ve todo y sabe todo de la historia.

Testigo. Es un espectador de primera mano de los hechos y no sabe lo que conoce el protagonista.

Protagonista. Narra en primera persona, juzga, actúa y tiene opiniones sobre los hechos y personajes.

Es complicado poder distinguir los diversos tipos de narradores y podrías llegar a confundirte, ya que todos cumplen con la función de contar la obra, pero son los pequeños detalles los que los diferencian.

Para que te quede más claro cuáles son las características de un narrador protagonista, te invitamos a leer el siguiente fragmento de la obra literaria Drácula, del escritor irlandés Bram Stoker.

“Averigüé que mi posadero había recibido una carta del conde, ordenándole que asegurara el mejor lugar del coche para mí; pero al inquirir acerca de los detalles, se mostró un tanto reticente y pretendió no poder entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, porque hasta esos momentos lo había entendido perfectamente; ya que había respondido a mis preguntas exactamente como si las entendiera. Él y su mujer, la anciana que me había recibido, se miraron con temor. Él murmuró que el dinero le había sido enviado en una carta, y que era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al Conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su mujer se negaron simplemente a decir nada más.

Era ya tan cerca a la hora de la partida que no tuve tiempo de preguntarle a nadie más, pero todo me parecía muy misterioso y de ninguna manera tranquilizante.

Unos instantes antes de que saliera, la anciana subió hasta mi cuarto y dijo, con voz nerviosa:

—¿Tiene que ir? ¡Oh! Joven señor, ¿tiene que ir?

Estaba en tal estado de excitación que pareció haber perdido la noción del poco alemán que sabía, y lo mezcló todo con otro idioma del cual yo no entendí ni una palabra.”

¿Notaste la función del narrador protagonista y cuáles son sus características?

Narrador protagonista

Participa como personaje central en la historia.

Conoce muchas cosas, personas o situaciones otras y las va descubriendo, aunque no siempre tiene el conocimiento de todo.

Utiliza la voz narrativa en primera persona:

“Yo digo que…”

“Nosotros creemos que…”

“Yo pienso que…”

“Nosotros sentimos que…”

¿Ya te va quedando más claro con esta explicación, porqué el narrador de Drácula es el protagonista?, ¿recuerdas alguna narración con este tipo de narrador?

Ahora te presentamos un fragmento de uno de los cuentos más famosos de los Hermanos Grimm, Rumpelstiltskin, el cual te ayudará a distinguir las características del narrador omnisciente.

“Cuentan que en un tiempo muy lejano el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia: "Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca." El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio.

Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca: "Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada."

La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y… zis—zas, zis—zas, el enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro.

Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: "Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación." Y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior.”

¿Cómo es el narrador, pudiste identificar que sabe todo de la historia?, ¿qué frases o palabras usó el narrador que probablemente no sabría el narrador protagonista?

Narrador omnisciente

Está fuera de la historia, es decir, no es protagonista.

Conoce todos los detalles: ello incluye lo que ven, sienten, piensan o imaginan los personajes.

Es posible que sepa cuestiones del pasado, presente o futuro que no sabe ni sabrá el protagonista de la historia.

En general, utiliza la voz narrativa en tercera persona:

“Él dice que…”

“Ella siente que…”

“Ellos piensan que…”

“Ellas hacen…”

A partir de esta descripción, ¿pudiste entender, con más claridad, por qué el narrador de Rumpelstiltskin es omnisciente?, ¿recuerdas alguna narración con este tipo de narrador?

Para terminar, verás cuales son las características del narrador testigo, con base en La verdad sobre el caso del señor Valdemar.

“El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar; seguros de que estaba muerto lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar, de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen dos o tres epítetos que cabría aplicarle parcialmente: puedo decir, por ejemplo, que su sonido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. Dos características, sin embargo —según lo pensé en el momento y lo sigo pensando—, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos (por lo menos a los míos) desde larga distancia, o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación (temo que me resultará imposible hacerme entender) que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto.

He hablado al mismo tiempo de «sonido» y de «voz». Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba, y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo. Y ahora escuché:

—Sí..., No... Estuve durmiendo... y ahora... ahora... estoy muerto.

Seguía, en todo sentido, como lo he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba ya pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La única señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se diría que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner a cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento.”

Escalofriante, verdad, ¿qué aspectos reconociste del narrador testigo?

Narrador testigo

Está dentro de la historia y participa en ella, pero no como personaje principal, sino como observador.

Conoce cierta información y otra que ignora.

Utiliza la voz narrativa en tercera persona, pero su percepción del entorno es limitada, ya que no sabe lo que los otros personajes piensan o sienten, a menos que se lo comuniquen o lo descubra.

A partir de lo que leíste, es posible identificar al narrador testigo, que, en este caso, observa las horas finales del señor Valdemar.

Recapitulando:

El narrador protagonista, es el que cuenta lo que le pasó, como en Drácula, o como en El diario de Ana Frank, que ella misma va contando lo que vive y siente mientras está escondida con su familia intentando escapar de los nazis en la Segunda guerra mundial.

El narrador omnisciente, es el que sabe todo, como en Rumpelstiltskin, o en Orgullo y prejuicio, donde la narradora nos presenta a Elizabeth Bennet y el señor Darcy, dos personajes muy inteligentes, pero muy tontos a la hora de reconocer su amor.

Por último, el narrador testigo está en la historia, pero no como protagonista, sino como observador, como en La verdad sobre el caso del señor Valdemar, y en Los recuerdos del porvenir, de Elena Garro, donde el pueblo de Ixtepec cuenta la historia de la guerra cristera.

Recuerda que el narrador es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en el transcurso de la trama. Además, presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. Al contar lo que pasa, a quién le pasa, cómo le pasa y cuándo; el narrador cumple una parte fundamental dentro de un cuento u obra literaria.

Seguramente ya también has identificado a esos narradores en películas, series, obras de teatro u otras representaciones donde hay un narrador.

Los narradores le dan una intención y lectura distinta a los textos narrativos, y es por eso que es importante que los identifiques.

Si quisieras seguir leyendo y reconociendo a los narradores, te recomendamos algunas lecturas que te ayudarán a clarificar todavía mejor los distintos tipos de narradores.

La novia de mi hermano de Gerardo Meneses

El sabueso de los Baskerville de Arthur Conan Doyle

El principio del placer de José Emilio Pacheco

Rebelión en la granja o 1984 de George Orwell

Viaje al futuro. Relatos de ciencia ficción, una compilación de Agustín Sánchez Aguilar.

No olvides tener en cuenta, cuando leas textos narrativos, que quien nos cuenta la historia es de suma importancia.

Te sugerimos ampliar la información del tema consultando tu libro de texto, para que puedas integrar y complementar lo que aprendiste hoy.

El Reto de Hoy:

Leerás los siguientes textos e identificarás al narrador.

“No lo van a creer, dirán que soy un tonto, pero de chico mis ilusiones eran volar, hacerme invisible y ver películas en mi casa. Me decían: espérate a que venga la televisión, será como un cine en tu cuarto. Ahora ya estoy grande y me río de todo eso. Claro, hay televisores por todas partes y sé que nadie puede volar a menos que se suba a un aeroplano. La fórmula de la invisibilidad aún no se descubre.”

El principio del placer, José Emilio Pacheco

¿Qué tipo de narrador es y cómo lo sabes?

“El suceso tuvo lugar en un instante, tan breve que ni tiempo me dio a cobrar conciencia cabal de lo ocurrido. Conservo en la memoria la viva imagen de aquel momento: la expresión de triunfo de Holmes, y la faz furiosa, atónita, del hombre, fijos los ojos en las brillantes esposas que como por arte de encantamiento habían ceñido de pronto sus muñecas.”

Estudio en escarlata, Arthur Conan Doyle

¿Qué tipo de narrador es y cómo lo sabes?

Ahora lee el último extracto que, seguramente ya sabrás cuál es, pero nunca está de más visitar este texto clásico.

“Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer: había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia.”

Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll

¿Qué tipo de narrador es y cómo lo sabes?

Ahora pregunta a tu familia si pueden mencionar al menos un cuento u obra literaria por cada uno de los tipos de narradores que hoy conociste. Además, pregunta si tuvieran que escribir un cuento sobre su vida ¿cuál tipo de narrador elegirían? y ¿por qué?

Finalmente, ¿recuerdan los tres extractos de textos de los narradores al principio de la sesión? Ahora seguramente ya puedes identificarlos.

Historia

Aprendizaje esperado: Conocerás los principales procesos y acontecimientos mundiales ocurridos entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XX.

Énfasis: Ubicar temporal y espacialmente: Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás el tema de “La independencia de las 13 colonias de Norteamérica” y conocerás cuándo y dónde se llevó a cabo; las causas, el desarrollo del conflicto y las consecuencias a nivel mundial.

¿Qué hacemos?

Realiza la siguiente lectura.

“Curiosidades de la Historia de los Estados Unidos de América”

La Historia de cualquier país está llena de aspectos poco conocidos por la mayoría de la población porque no forman parte de la Historia oficial; pero no por ello, son menos importantes.

Hoy, conocerás 10 datos curiosos de la Historia de Estados Unidos que no están en los libros de texto.

Número uno. Simbolismo en su bandera: Las franjas blancas y rojas de la bandera representan a las 13 colonias, las estrellas representan a cada estado que conforma la República; éstas se han incrementado con el paso del tiempo, en la actualidad son 50 estrellas y se dice que en caso de que Puerto Rico, que actualmente es un protectorado, pase a ser oficialmente un Estado de la Unión, se incrementaría una estrella más.

Bandera de los Estados Unidos de América

Número dos. Festejan el 4 de julio como día de la independencia ya que es en este día, pero del año 1776 cuando se proclama; aunque su reconocimiento fue hasta el 3 de septiembre de 1783.

Número tres. La isla de Manhattan fue adquirida por un holandés que pensó haber hecho el negocio de su vida, comprándola por 24 dólares, que les fue entregado en objetos de uso común, armas, cerveza, entre otras cosas; pero en realidad, fue timado por los indios Lenape pues esta isla pertenecía a los indios Algonquines.

Número cuatro. La bandera norteamericana tiene los mismos colores que la inglesa país del cual se independizaron.

Número cinco. Tres presidentes han muerto el 4 de julio: Tomas Jefferson, John Adams, James Moore.

Número seis. La primera enmienda hace referencia a la libertad de religión, asociación y de expresión y es la respuesta a la persecución de que fueron objeto los primeros colonos.

Número siete. La guerra de independencia es un hecho que ha sido abordado incluso en el video juego Assasins Creed III. Un popular video juego, ¿lo conoces?

Número ocho. La pintura que representa la firma de la declaración de independencia se puede ver en el billete de dos dólares.

Firma de la declaración de independencia

Número nueve. George Washington es considerado el personaje más importante de la independencia y su retrato se encuentra en el billete de un dólar y en el reverso del gran sello de los Estados Unidos.

Billete de un dólar

Número diez- No todas las colonias se querían independizar.

¿Conocías algunos de estos datos? Siempre es importante investigar un poco más ¿no te parece?

Reflexiona sobre las siguientes interrogantes:

¿Sabes dónde se ubicaban las 13 colonias y en qué país se convirtieron?

¿De quién se independizaron? Y ¿Por qué?

¿Qué ideas tenían los colonos de la época?

Ahora analiza la siguiente imagen, ¿qué observas?

Esta imagen fue publicada en “La gaceta de Pensilvania”, un diario propiedad de Benjamín Franklin; de ideas liberales y considerado uno de los padres de la patria. La imagen de una serpiente cortada en pedazos; hacía referencia a dos aspectos:

La división que existía en las colonias.

Retomaba una superstición de la época para dar un mensaje de unidad a los gobiernos de las colonias. Una célebre creencia popular dictaba que, si una serpiente cortada en dos se unía antes del atardecer, ésta viviría; así que la gaceta plasmó una serpiente cortada en 8 partes y la frase “Join or die” “únete o muere” buscando de esta manera la reflexión de los gobiernos existentes y la necesidad de unidad para formar un solo gobierno.

Las ideas de Franklin, basadas en la ilustración y en el liberalismo, eran compartidas por otros personajes como George Washington y Thomas Jefferson quienes son considerados también como padres de la patria.

Observa el siguiente video:

Europa en América

Para que tengas un panorama general debes entender primero la forma como estaba organizada su sociedad y quién los gobernaba.

Como sabes, cuando se da el descubrimiento, conquista y colonización de América, la mayor parte del continente pasó a manos de españoles y portugueses. Al norte no le prestaron atención debido a que no consideraban que hubiera oro ni plata en esa extensión de territorio. Además, el clima era bastante frío.

Para los ingleses y franceses esos aspectos no fueron relevantes, así que se aventuraron a colonizar el norte del continente.

Los franceses poblaron lo que actualmente se conoce como Canadá. Mientras que los ingleses, colonizaron la costa este del actual territorio de los Estados Unidos y fundaron las 13 colonias. ¿Sabías que desde entonces las 13 colonias mantienen su extensión original y no han cambiado su nombre?

En el siguiente mapa puedes ver su ubicación. ¿Sabes cuáles eran sus nombres?

Aquí los tienes y también es importante que conozcas la forma en que estaban organizados; los colonos desarrollaron actividades de acuerdo con las características geográficas del territorio (esta división económica los llevo años después a una nueva lucha conocida como la guerra de Secesión), las colonias del norte conocidas como Nueva Inglaterra, se dedicaban al comercio marítimo y a la pesca; las colonias centrales se consideraban el granero de la América británica, y, finalmente, otra una característica importante de estas colonias es que eran de ideas liberales por lo que su trabajo era asalariado, es decir, les pagaban por el trabajo que realizaban a diferencia de las colonias del sur, que eran de ideas conservadoras y se dedicaban a las plantaciones de tabaco, algodón, arroz e índigo (que era un colorante de telas), y lo hacían con trabajo de esclavos traídos de África.

A pesar del desarrollo que habían logrado y de la relativa autonomía de la Metrópoli (refiriéndose a Inglaterra), hubo algunos acontecimientos que provocaron el descontento entre los colonos.

Recordemos que en Europa persistían los gobiernos absolutistas, es decir cuya principal característica era un gobierno sin limitaciones, se sustentaba en el poder Divino; Gran Bretaña no era la excepción; Jorge III y su política exterior, decretaron la imposición de nuevos impuestos a las colonias en América, lo que lógicamente generó descontento y rebeliones.

Para que conozcas más a fondo las causas, observa el siguiente video.

Europa en América

¿Identificaste las causas? ¿Observaste su bandera? ¿Pudiste anotar algunos hechos importantes?

Si no fue así, revisa el siguiente resumen con la información más importante que se ha visto hasta el momento:

Número uno. El norte del continente fue colonizado y controlado por los ingleses y los franceses; ya que los españoles no tenían interés porque consideraban que no había oro ni plata.

Número dos. Los colonos desarrollaron actividades de acuerdo con las condiciones geográficas del territorio, en el norte se dedicaron al comercio y la industria, mientras que en el sur se dedicaron a la agricultura.

Revisa con más detalle aspectos de la lucha por la independencia, analiza la información que se te presenta a continuación y toma nota de los aspectos que consideres importantes.

Ahora, observa el siguiente esquema que ubica la lucha por la independencia en una línea que te permitirá ver qué pasaba en otras partes del mundo; no olvides que ningún hecho histórico ocurre de forma aislada.

En dicho esquema puedes observar claramente, otros acontecimientos que estaban sucediendo en el mundo al mismo tiempo que la lucha por la independencia de las 13 Colonias.

Recuerda que el objetivo principal es conocer la ubicación espacial y temporal, los procesos y acontecimientos que dieron lugar a “La independencia de las Trece colonias” así como resaltar su influencia e impacto en el resto del mundo.

Así se concluye lo siguiente:

La lucha por la independencia de las trece colonias se basó en los principios del liberalismo. La semana pasada abordaste un panorama general sobre el Liberalismo ¿lo recuerdas? El liberalismo es una doctrina política, económica y filosófica que promulgó el libre pensamiento, la igualdad, la libertad, la justica, la democracia, la división de poderes y la propiedad privada.

La Independencia de las 13 Colonias de la corona inglesa fue un ejemplo a seguir para otras colonias, al convertirse en el primer territorio de América en independizarse y convertirse en una nueva Nación.

Su constitución política está basada en los principios del liberalismo, que fue un modelo para las constituciones de otros países incluyendo el nuestro, ya que plantea un gobierno republicano, democrático con garantía de derechos.

El Reto de Hoy:

Elabora un mapa ilustrado, para ello dibuja, recorta y/o pega imágenes, elígelas de acuerdo con las notas que tomaste y a las observaciones que realizaste.

Te presentamos algunas ideas, para su elaboración:

a) Usa un planisferio.

b) Ubica las 13 Colonias.

c) Ubica a la Metrópoli (Inglaterra).

d) Dibuja o pega imágenes relacionadas a las actividades que realizaban.

e) Incluye a personajes importantes.

f) Colorear los mares, golfos y océanos.

Civismo

Aprendizaje esperado: Comprende los cambios físicos y emocionales que experimenta durante la adolescencia y valora las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio temprano de su sexualidad.

Énfasis: Identificar los rasgos de una salud sexual integral y valorar las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio temprano de su sexualidad.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio temprano de la sexualidad.

Reflexionarás sobre la edad que estás viviendo, con todos los cambios, emociones y formas nuevas de pensar y sentir, desde un punto de vista diferente y con un lenguaje claro que te aportará más conocimientos de los que ya tienes para vivir una salud sexual sana.

¿Qué hacemos?

Dice un refrán popular: “Soñar no cuesta nada”. Los seres humanos tenemos sueños, miedos y esperanzas desde la niñez hasta la ancianidad.

Expresamos nuestros anhelos, tales como ¡yo quiero ser beisbolista!, ¡quiero ir a la universidad! ¡Me gustaría tener una pareja estable! ¡Deseo que haya paz en el mundo!

Tú luchas por alcanzar tus metas y realizar tus sueños presentes y futuros. Tienes la esperanza de lograr que tu vida sea plena y feliz.

En la sección Los jóvenes en línea, adolescentes como tu respondieron a dos preguntas que son:

¿Cuál es tu mayor temor hoy?

¿Cuál es tu mayor anhelo o sueño hoy?

Lee algunas de las respuestas que dieron:

¿Sería responsabilidad totalmente suya o, de alguna forma, el entorno tiene algo que ver?

Este testimonio tiene particular interés en el tema del día de hoy.

¿Las desigualdades de género tendrán algo que ver con este testimonio?

En este caso, ¿en qué grado depende de él evitar ambos riesgos?

¿Es correcto que nos acostumbremos a tener miedo en la calle? No sólo los asaltos, sino el maltrato que las mujeres reciben es un problema colectivo, ¿qué piensas de ello?

Este es otro problema que refleja las desigualdades, nadie debería ser discriminado por su origen o sus prácticas culturales.

En este caso, conviene pensar que no consumir sustancias es la mejor solución, pero para todos aquellos que las consumieron, existen opciones de atención para ayudarles a superar el problema.

Este es el miedo que compartimos muchos, por eso es importante entender las desigualdades sociales para exigir y vigilar que todas y todos podamos ejercer nuestros derechos, como la educación.

Esta es una muy buena idea, ¿Sabías que el náhuatl es un idioma estudiado en otras partes del mundo, además de México?

Nadie puede ponernos límites, es posible lograr objetivos aparentemente incompatibles.

A todas y a todos nos interesa que México sea un mejor país, justo y abierto al desarrollo integral de todas las personas.

En los comentarios anteriores, las y los adolescentes hablaron acerca de sus sueños. Algunos comentaron que sueñan con tener una profesión, formar una familia, ayudar a sus padres o aprovechar la vida. ¿Compartes los sueños de estos jóvenes o tienes otros?, ¿Te fijaste que otros jóvenes comentaron sus miedos?

También expresaron su temor a no concluir sus estudios, a un embarazo temprano, a caer en las adicciones, a no ser alguien en la vida o a ser discriminados por su origen.

Todos expresaron la esperanza de construir un mundo mejor, más igualitario, de respeto y honestidad. Es más, concluyeron que si se sueña puede haber esperanza.

Haz un ejercicio de reflexión, en tu cuaderno, anota tus sueños, tus miedos y tus esperanzas, así como en el ejemplo. Puedes anotarlos en un diagrama visual como un cuadro, una nube de ideas, un mapa, lo que tú elijas.

Es probable que te estés preguntando qué relación tienen los sueños, miedos y esperanzas con el ejercicio temprano de la sexualidad. Lo descubrirás a lo largo de este tema.

La vida es un constante cambio, y cada etapa tiene sus disfrutes, sus retos, sus preocupaciones.

Los cambios físicos y emocionales dejan de estar sólo en los libros. Empezarás a tener sensaciones desconocidas, nuevos intereses, a ser más consciente de tus habilidades y la relación que tienes con los otros (amigos, familia, escuela).

Un aspecto que hace su aparición muy evidente es la sexualidad. Empieza a ser una experiencia personal nueva, un tema entre tú y tus amigos, tal vez con tu familia y es importante abordarlo también desde la escuela.

Muchos adolescentes han expresado un sinfín de dudas acerca de la etapa que están viviendo y de lo que les provoca miedo e inquietud. Hablan de la inseguridad, de sus estudios, su familia, sus derechos y sus cambios. Pero, uno de los temas que más les inquieta en esta etapa es la sexualidad.

Pero, ¿por qué es importante abordar este tema en la asignatura de Formación Cívica y Ética?, ¿qué otros aspectos deberías tomar en cuenta para tener una visión integral de su sexualidad?

Los seres humanos somos seres integrales, que no podemos separar lo que pasa en nuestro cuerpo de lo que pasa con nuestras emociones, nuestros pensamientos y a nuestro alrededor.

La sexualidad, implica mucho más que los cambios físicos que observas en tu cuerpo.

La asignatura de Formación Cívica y Ética te permitirá reconocer aspectos de la sexualidad más allá de los biológicos y que te harán tener una experiencia plena y segura. Es el espacio para que conozcas tus derechos, cómo tener información científica, servicios de salud sexual, cómo ser tratado con respeto y dignidad, así como las responsabilidades que adquieres contigo mismo, tu cuidado personal y el respeto al otro.

A continuación te presentamos un dialogo entre un docente de nivel secundaria y un especialista en el cual hablan de algunas de las inquietudes que más se presentan entre los adolescentes con relación a la sexualidad.

Docente:

¿Cuáles son las implicaciones que supone para las y los adolescentes el embarazo a esta edad? Hay muchas problemáticas alrededor de la maternidad y paternidad en la adolescencia tales como: matrimonios forzados, la dificultad que representa ser madres o padres solteros, las infecciones de transmisión sexual, entre otros y la creencia de que los adolescentes piensan que a ellos no les va ocurrir.

Especialista:

En general al ser humano le cuesta trabajo ver a futuro, se inclina más por el momento presente y le cuesta trabajo relacionar de qué forma lo que hace hoy tiene consecuencias a mediano y largo plazo.

En la Encuesta denominada ENSANUT 2018, se encontró que sólo el 14% de hombres y el 26% de mujeres usaron métodos anticonceptivos en su primera relación sexual. Porcentaje muy bajo y aún más en los hombres quienes se perciben menos vulnerables y tal vez asumen que la mujer es quien debe cuidarse. Pero las consecuencias psicológicas, sociales y emocionales de un embarazo no planeado los afectan a ambos. Y los riesgos de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) es evidentemente para ambos y sólo el uso del condón puede evitarlo. Así que ninguno puede dejar en el otro la responsabilidad de su salud.

La falta de información sobre cómo usarlos también es una razón, es necesario hablar más claramente del tema. Como por ejemplo explicar que pueden obtener condones gratuitamente en un centro de salud, y la importancia de conocer sus derechos y buscar orientación, sobre su uso. Otros tienen miedo de que se enteren sus padres

Pero los adolescentes deben aprender a decidir qué quieren hacer y en el tema de sexualidad cuándo y cómo ejercer una vida sexual activa. Aunque el tomar decisiones implica tener y conocer las opciones, la sugerencia es estar abiertos a recibir información y orientación sobre el tema, preguntar, pedir apoyo a un adulto con quien puedan platicar y que pueda ofrecerles información confiable.

Poner en una balanza esta información ayudará a plantearse si iniciar una vida sexual es algo que considerarían o es mejor esperar, ya que puede ser que lleguen a un lugar que les guste, que no pase nada y puedan regresar. Pero también que se encuentren en un lugar desagradable, que se pierdan o no haya vuelta atrás, como por ejemplo el embarazo no planeado para muchas y muchos adolescentes.

Un elemento que orilla a muchos jóvenes a iniciar una vida sexual es la presión de los amigos, el qué dirán, quedar bien. Esto pasa también en otros temas como el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas. O la presión que ejerce el novio o la novia, cuando temen que los deje de querer si no acceden, la famosa prueba de amor.

Docente:

Retomando lo que mencionas, la presión social puede incitar el inicio de la vida sexual a los 12 o 13 años, pero no es la única razón. En realidad, la decisión debería ser personal, pero habrá que tomarla pensando en lo que implica, ¿no crees? ¿Podrías explicarnos cómo afecta el ejercicio temprano de la sexualidad la vida presente y futura de las y los adolescentes?

Especialista:

Una decisión siempre es personal, tener una vida sexual nos coloca a todos ante decisiones y responsabilidades con nuestra propia salud como es el uso de métodos anticonceptivos, visitar al médico/ginecólogo de manera periódica, etc. Por un lado, vale la pena evaluar si se quiere o puede tener estas responsabilidades a esta edad.

También vale la pena reflexionar: ¿Qué pasaría si estuvieran ante un embarazo o una ITS? ¿Cómo se sentirían consigo mismos?, ¿qué cambiaría para ellos y en su relación con las personas que quieren o están cerca?, ¿a qué tendrían que renunciar?

La respuesta que encuentre cada quien a estas preguntas son importantes, son las que les ayudarán a realmente decidir y empezar a tomar control de su sexualidad.

Se tendrían que preguntar ¿Cabe en sus días y en su ánimo cuidar un bebé, trabajar para poder sostenerlo? Seguramente no, pero dada la situación tal vez tendrían que quitar tiempo al juego, los amigos y hasta la escuela. Es decir, renunciar a su vida presente y futura.

La sexualidad se expresa de formas diversas, que se pueden disfrutar a esta edad y que no ponen en riesgo los intereses más importantes.

Docente:

Hay otro tema que es la relación de los adolescentes con la tecnología. Hoy es constante e intensa; cada vez pasan más tiempo absortos en los celulares, computadoras, la televisión o conectados a Internet. ¿Cómo pueden influir los medios de comunicación y las redes sociales el inicio temprano de las relaciones sexuales?

Especialista:

El problema con los medios de comunicación y las redes es que la gran mayoría no tienen intenciones formativas o educativas. Son espacios en donde circulan imágenes y mensajes lejanos a la realidad de los cuerpos y la sexualidad humana. Esto genera expectativas de belleza irreales y posiblemente frustración y disgusto con el propio cuerpo que no responde a eso que aprendimos era lo bello.

Presentan relaciones de pareja que reproducen estereotipos de lo que debe hacer un hombre o una mujer, relaciones sexuales basadas en lo inmediato y en situaciones lejanas a la realidad de la mayoría de nosotros. A través de esto, como única fuente de información, los adolescentes van construyendo una idea de lo que es la sexualidad llena de fantasía.

Vemos mensajes en donde el éxito se asocia con tener una pareja atractiva o que ser hombre implica ejercer poder sobre la mujer y a mujeres someterse a una relación desigual por amor. Todo esto va generando y reforzando en los adolescentes comportamientos que no son éticos ni dignos.

También se ha mostrado que ejercen influencia para acelerar o iniciar una vida sexual a más temprana edad, sólo como una expectativa de obtener placer sin presentar todo lo que implica.

Es importante destacar el riesgo al que se exponen sobre todo en redes sociales. Adultos que aprovechando su ingenuidad y curiosidad se hacen pasar por otros adolescentes y las noticias de secuestro y abuso son cotidianas. Se puede deducir que para construir una sexualidad saludable y segura estos no son los medios más apropiados.

Docente:

Los adolescentes pueden estar expuestos a otro tipo de presiones como las emocionales para tomar decisiones sobre su sexualidad. Como los amigos o la misma pareja pueden influir.

¿Cómo puede una o un adolescente defender su sexualidad si se ve presionado por otra persona para ejercerla?

Especialista:

La forma de vivir nuestra vida y como parte de ella, nuestra sexualidad, son una decisión personal. El valor para defender nuestra forma de pensar y nuestro derecho a decidir empieza con estar conscientes de los riesgos que implica ceder ante los otros.

Como parte de la presión los amigos usarán cualquier cosa para convencer, tal vez por diversión o incluso pueden creer que es lo que te conviene. Pero al final, el único que asumirá una posible consecuencia negativa o positiva será la persona a la que están presionando.

Contar con habilidades como la asertividad, saber decir no, pedir ayuda, decir lo que se quiere y lo que se siente, exigir derechos, etc., serán muy útiles cuando se trata de enfrentar la presión de otros.

Piensen en cómo se comportan con sus amigas o amigos o con su pareja: ¿es frecuente que hagan cosas que no quieren hacer?, ¿no hacen cosas que quieren por darle gusto a otros?, si alguien los insulta o los hiere ¿lo dices claramente o prefieres no decir nada? Si no lo tienes claro, comienza con observarte.

Una técnica efectiva es la del “disco rayado”. Cuando estén en una situación de presión simplemente es decir “NO” y a cada argumento, insinuación, amenaza, burla es decir “NO”. Eviten dar explicaciones, si las dan también le están dando más elementos para seguir presionando. Así que sólo respondan “NO”, en algún momento se cansarán y si no, aléjense momentáneamente. Las personas que tienen un valor para ustedes aprenderán a respetarlos.

Docente:

Hace tiempo leí en un artículo que “la sexualidad representa un lenguaje de amor, que permite la comunicación afectiva y física entre dos humanos; que se vive de diferente manera a lo largo de la vida y que es posible ejercerla de forma inteligente, libre y voluntaria”. El autor también decía que las palabras claves para un ejercicio pleno de la sexualidad son: amor, compromiso, respeto, fidelidad y dignidad.

Así que nuestros alumnas y alumnas podrán aprender a tener una sexualidad sana como la descrita. ¿Cuáles serían las claves para que ejerzan su sexualidad de forma inteligente, libre y voluntaria?

Especialista:

Vivir nuestra sexualidad implica aprender de sexualidad, es decir:

Conocer nuestro cuerpo, aceptarse y gustarse como uno es.

Saber que existen muchas formas de expresar la sexualidad y de sentirla. Las caricias, los abrazos, los besos son algunas de ellas.

Saber que la sexualidad femenina y masculina son igualmente importantes y merecen respetarse.

Conocer nuestros derechos como el de tener información sexual, a ser tratados con respeto y dignidad. Así como la responsabilidad de tratar de igual forma a los demás.

Aceptar que cada quien decide como ejercer su sexualidad y es respetable mientras esté dentro del marco de los Derechos Humanos.

Buscar fuentes confiables para resolver inquietudes sobre su sexualidad. Lo mejor es tu profesor, un médico, libros sobre el tema. No son los amigos, ni las redes sociales, ni Internet. A menos que sean páginas de instituciones de salud o académicas.

Como revisaste en el diálogo, puedes disfrutar de tu sexualidad sin ponerte en riesgos innecesarios. Y para eso hay información y espacios para orientarte, puedes acercarte con tu profesor o algún familiar adulto que te inspire confianza y pueda orientarte en donde buscar apoyo o brindártelo él.

No pongas en manos del azar o de otros tu salud, tu vida presente, la libertad que disfrutas hoy como adolescente.

El Reto de Hoy:

Reflexionarás acerca de ti mismo, retomando la información que revisaste en el diálogo presentado y completen tu diagrama acerca de tus sueños, miedos y esperanzas. Establece algunos compromisos contigo mismo para llevar una sexualidad plena.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos.

Énfasis: Resolver problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos.

¿Qué vamos a aprender?

En esta lección reflexionarás acerca del uso de los números con signo aplicados en la resolución de situaciones problemáticas en diversos contextos cotidianos.

¿Qué hacemos?

Antes de comenzar es importante mencionar que al resolver un problema matemático es fácil confundirse si no llevas un orden. Para evitar que esto suceda te compartimos estos sencillos pasos que te permitirán tener una mejor comprensión para la resolución de cualquier problema.

Leer con detenimiento para analizar el problema y comprender tanto el contenido como la pregunta.

De este análisis debes extraer y escribir en tu cuaderno los datos que te permitan llegar a una solución satisfactoria.

Con los datos hacemos un planteamiento numérico. ¡Eso sí!, con claridad y limpieza.

Ubica las operaciones necesarias y después resuélvelas.

Una vez resueltas las operaciones, escribe la solución, y no olvides anotar las respectivas unidades.

Ahora observa el siguiente video del minuto 0:23 a 01:02, donde se plantea una actividad y resolvámosla.

Problemas con números enteros

Para resolver este planteamiento usaremos la recta numérica, ubicando los datos que tenemos de la siguiente manera:

Como sabes, para encontrar la distancia entre dos puntos en la recta numérica debemos obtener la diferencia que hay entre estos. Para ello debemos plantear la siguiente operación:

8- (-13)=

El 8 positivo corresponde a la altura sobre el nivel del mar a la que vuela el ave y el 13 negativo indica la profundidad a la que llegó el ave.

Al obtener la diferencia entre estos dos números estamos realizando una resta de números con signo, por lo tanto, debemos cambiar el sustraendo por su simétrico. Al cambiar el 13 negativo por su simétrico, la sustracción de nuestro problema original cambia a una adición.

En este caso el simétrico de 13 negativo es 13 positivo. y la operación queda como 8 positivo más 13 positivo, y da como resultado 21.

8+13=21

Por lo tanto, la distancia que hay entre la altura del vuelo del ave y la profundidad de su inmersión para pescar es de 21 metros.

Esto se puede comprobar sobre la recta numérica tomando en cuenta la distancia tanto de vuelo como de inmersión, representadas con una unidad de referencia que es el nivel del mar.

Para seguir practicando las operaciones con números positivos y negativos.

Plantemos otra actividad.

Imagina que un grupo de estudiantes decide crear una caja de ahorro muy peculiar en la cual pueden pedir dinero prestado a la persona que lleva el control del presupuesto, pero con el compromiso de pagar su deuda. Lucía, la alumna que administra, tiene que llevar algún método de registro para tener el control de quienes deben y quienes han pagado. El tener registrada y ordenada dicha información ayuda a que no haya pérdidas.

En esta tabla podemos ver el registro que lleva Lucía, de los alumnos que deben a la caja y lo que han pagado.

Para saber si Ricardo de 3° “C” tiene un saldo a favor o en contra, planteamos la siguiente operación:

-20.50+(-15)+11.50+2.50+(-8)=

En la operación que se está planteando es importante observar que el dinero que Ricardo debe estar representado con números negativos, mientras que los números positivos corresponden a lo que paga.

Una estrategia que podemos utilizar es sumar por separado los números negativos y positivos:

Primero sumemos los números negativos:

-20.50+(-15)+(-8)=43.50

Ahora sumemos los números positivos:

11.50+2.50=14.00

Por último podemos sumar estos dos resultados parciales para saber si Ricardo tiene un saldo a favor o le debe dinero a Lucía.

-43.50+14.00=20.50

El resultado final es -29.50 y si recordamos que estamos hablando de dinero y las unidades son los pesos, entonces Ricardo debe $29.50 pesos.

Recuerda que cuando sumamos números con el mismo signo, se suman los valores absolutos de los números y el resultado conserva el signo de ambos. Y cuando sumas números con diferente signo, al valor absoluto del mayor se le resta el valor absoluto del menor, y el resultado tendrá el signo del número con mayor valor absoluto.

Con este recordatorio, podemos calcular si la alumna Teresa tiene un saldo en contra o a favor. Hagamos el planteamiento del problema:

-8.50+10+(-9)+15.50+(-5.50)=

Siguiendo el procedimiento del planteamiento anterior. Primero sumamos los números negativos.

-8.50+(-9)+(5.50)=-23

En seguida sumamos los números positivos.

10+15.50=25.50

Por último sumamos los resultados parciales:

No olvides que este resultado representa una cantidad de dinero y en este caso Teresa tiene un saldo de $2.50 pesos a favor.

¿En qué otras situaciones se aplican las operaciones de números positivos y negativos?

Vayamos a resolver un problema más sobre una situación que viven las personas que usan automóvil, en su vida diaria:

Durante el primer mes del año, el litro de gasolina subió 5 centavos, el segundo bajó 27 centavos, el tercero bajó 40 centavos y para el cuarto mes bajó 4 pesos con 80 centavos. Si el costo de la gasolina, antes de tener variaciones en su costo era de $21.76 por litro, ¿cuál fue el costo del litro de gasolina durante el cuarto mes del año?

Para responder a esta pregunta, nos apoyaremos en la información de un libro de texto de matemáticas.

Puedes buscar en tu libro de texto el tema para resolver problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos, y comparar las actividades propuestas, así como la información que aparece.

Cuando se tiene una suma de dos números enteros con el mismo signo, se suman los valores absolutos de los números y se conserva el signo en el resultado. Por ejemplo:

(-2)+(-3)=-5

8+4=12

Cuando se tiene una suma de dos números enteros con signo diferente, se restan los valores absolutos de los números y se agrega al resultado el signo del sumando con valor mayor absoluto. Por ejemplo:

-5+3=(5.3)=-2

Ya que se conserva el signo del cinco, que es mayor a tres.

-3+7=(7-3)=4

Ya que se conserva el signo del siete, que es mayor a tres.

Resta de números positivos y negativos.

Dos números que tienen el mismo valor absoluto, pero que tienen signos distintos, se llaman simétricos.

Si a y b son números con signo, la resta a – b equivale a la suma a + (-b), donde -b es el simétrico de b.

Para dar respuesta a la pregunta ¿Cuál fue el costo de la gasolina, por litro, durante el cuarto mes del año?, retomaremos lo que acabas de leer.

Podemos representar los datos del problema con una operación.

Se trata de una situación donde el costo sube y baja, por lo tanto, debemos utilizar números con signo, es decir, positivos para representar el costo cuando sube y negativos para representar el costo cuando baja.

Debemos aplicar la misma estrategia que en los ejercicios anteriores. Primero sumamos los positivos y luego los negativos, por último, realizamos la suma de los resultados parciales.

De este modo, podemos afirmar que durante el cuarto mes del año la gasolina tuvo un costo de $16.34 por litro.

En tu libro de texto podrás encontrar otros problemas similares a este tipo de situaciones.

Para ayudarte con los problemas que encontrarás en tu libro, realicemos una última actividad que puede resultarte interesante para fortalecer lo que has aprendido durante las sesiones. Se trata de un ¡cuadrado mágico!

Los cuadrados mágicos son divertidos e interesantes. Muchos siglos antes de que los sudokus aparecieran en la Tierra, nacieron los cuadrados mágicos: una cuadrícula llena de números donde cada columna, cada fila y cada diagonal suman lo mismo. El primer cuadrado mágico conocido fue chino.

Te explicaremos brevemente en qué consiste un cuadrado mágico y el porqué es mágico.

e trata de un cuadrado dividido a su vez en 9 cuadrados iguales.

En él debemos colocar números, por ejemplo del 1 al 9, de tal forma que al sumar los números de cada columna, fila y diagonal, el resultado sea siempre el mismo, en este caso debe ser 15.

Vamos a resolver el siguiente cuadrado mágico, en el que utilizaremos los números negativos y positivos, ¿qué te parece si utilizamos del 5 negativo al 3 positivo?

Recuerda que al sumar los números de cada una de las filas, columnas y diagonales del cuadrado mágico el resultado debe ser el mismo. En este caso la suma debe ser igual a 3 negativo.

En la siguiente imagen observamos que ya hay algunos números escritos en nuestro cuadrado mágico.

Ahora debemos anotar los números que falten. Una estrategia que podemos utilizar para encontrar los números que hacen falta en dicho cuadrado mágico es precisamente aplicando lo que hemos visto durante esta lección.

Si observan con atención, en la fila dos, la suma de uno negativo (-1), más uno positivo (1), más el número que hace falta, debe dar como resultado tres negativo.

En esa misma operación, podemos fijarnos que la suma de uno negativo, con uno positivo, da como resultado 0. Entonces, ¿cuál es el número que debería ir para que se cumpla la condición del cuadrado mágico del renglón en cuestión?

Tres negativo, ¡perfecto!

Ya solo nos quedan dos números por colocar en nuestro cuadrado mágico: cinco negativo y dos negativo; con estos números vemos cuál podemos escribir en la fila tres de tal manera que se siga cumpliendo la condición de nuestro cuadrado mágico.

Si observamos con atención, al colocar el dos negativo y realizar la suma con el dos positivo y el cero no se cumple la condición del cuadrado mágico, por lo que únicamente nos queda colocar el número cinco negativo.

Entonces sí se cumple la condición.

En consecuencia, el número dos negativo se escribe en el espacio del primer renglón y así concluimos con el ejercicio.

¿Te fijaste que en esta operación encontramos dos números que son simétricos?

El simétrico de 1 negativo es 1 positivo, y al sumarlos el resultado es cero, de ahí entonces, el número que se debe escribir en el espacio vacío y para que se cumpla la igualdad es el número tres negativo.

Como has visto, los números positivos y negativos se pueden utilizar para describir distintas situaciones de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo: Los negativos se emplean para representar temperaturas muy frías, mientras que los positivos para representar temperaturas más cálidas.

En el caso de los Bancos o en la administración de un negocio, los negativos representan pérdidas de dinero y deudas; mientras que los positivos representan los ingresos y ganancias.

En esta ocasión has aprendido a resolver problemas con contextos cercanos mediante la representación de los datos con números positivos y negativos. Y también a identificar el uso de estos números en la vida cotidiana.

Todo esto lo podrás aplicar en la resolución de otros problemas de matemáticas y en otras asignaturas. Así que no te olvides de ello.

Recuerda que en tu libro de texto puedes buscar el tema visto y hacer los ejercicios propuestos en él.

El Reto de Hoy:

Por tu cuenta, completa otro cuadrado mágico, utilizando los números de 7 negativo al 1 positivo y en donde el resultado en cada fila, columna y diagonal debe ser igual a 9 negativo.

Segundo de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Leer novelas y cuentos latinoamericanos

contemporáneos y escribir un comentario sobre su lectura para compartirla.

Énfasis: Describir las perspectivas de los personajes sobre su posición social.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás fragmentos de novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos con la finalidad de describir las representaciones de los personajes sobre su posición social y acontecimientos. Asimismo, reforzarás tu conocimiento en la literatura.

Las obras literarias sobre las que reflexionarás y analizarás la perspectiva de los personajes, son:

El fragmento de la novela “Cien años de soledad” del escritor Gabriel García Márquez.

Cuando se lee una narración, es importante identificar qué papel desempeña cada personaje para interpretar claramente su función en la historia.

Si se entiende, qué papel desempeña cada personaje en una narración, podrás tener más claro el tipo de comportamientos y pensamientos que se pueden esperar de éste a lo largo de la historia.

¿Qué hacemos?

Para iniciar esta sesión, analiza el siguiente fragmento de la novela “Cien años de soledad”, del escritor Gabriel García Márquez, e identifica la perspectiva de cada personaje según la situación que se narra.

Cien años de soledad.

Remedios, la bella, se quedó? vagando por el desierto de la soledad [...] hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante, y pidió? ayuda a las mujeres de la casa. Apenas habían empezado, cuando Amaranta advirtió? que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa.

—¿Te sientes mal? —le pregunto?.

Remedios, la bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lástima.

—Al contrario —dijo—, nunca me he sentido mejor.

Acabo? de decirlo, cuando Fernanda sintió? que un delicado viento de luz le arranco? las sábanas de las manos y las desplego? en toda su amplitud. Amaranta sintió? un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trato? de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejo? las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, [...] y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria.

Cien años de soledad

(Fragmento)

Gabriel García Márquez

Esta novela es una de las más representativas de la literatura latinoamericana, ha sido traducida a más de 50 idiomas y recorrido el mundo entero, su autor es el escritor, guionista y periodista, colombiano Gabriel García Márquez, quien en 1982 ganó el Premio Nobel de Literatura.

De esta imprescindible novela de nuestra lengua, de la que has conocido tan solo un poco a través de la anterior lectura, responde lo siguiente:

¿Cómo actuó Amaranta cuando Remedios empezó a elevarse?

¿Cómo fue la reacción de Úrsula ante la situación?

¿Qué hace que cada personaje tenga una perspectiva diferente de cada situación?

La manera del comportamiento de cada uno de los personajes hace que te intereses en la historia. A todos nos atraen diferentes acciones que realizan los personajes, esto nos induce a continuar leyendo.

Reflexiona en lo siguiente:

¿Consideras que la novela Cien años de soledad, del autor Gabriel García Márquez corresponde al realismo mágico?, ¿por qué?

La imagen del personaje de Remedios elevándose no es algo que pase naturalmente. Sin embargo, en la lectura de la obra casi se puede ver, gracias a la imaginación. Es algo mágico, que no sucede en la vida real, por ello es considerado un realismo mágico.

El realismo mágico es un movimiento literario que se caracteriza por la inclusión de elementos maravillosos o mágicos en la narración.

Cada personaje tiene una perspectiva distinta, es decir, un punto de vista distinto sobre la misma situación. Como sucede en la vida, a veces una persona piensa una cosa y sus amigos o familiares otra.

Por ello, se te recomienda que busques, investigues y que te involucres en el fascinante mundo de las novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos.

Para retomar o profundizar más sobre lo que aprendiste, explora tu libro de Lengua Materna de segundo grado de secundaria, seguramente encontrarás más información que te permita describir la perspectiva de los personajes sobre su posición social y acontecimientos del cuento o novela latinoamericana que estés leyendo.

El Reto de Hoy:

Explora las lecturas que vienen en tu libro de texto y selecciona la que más llame tu atención. Después, describe la perspectiva de los personajes que aparecen en el cuento o fragmento de la novela que seleccionaste.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos.

Énfasis: Multiplicar números positivos y negativos y justificar las reglas de los signos de la multiplicación.

¿Qué vamos a aprender?

Ampliarás tus conocimientos de la multiplicación de números positivos y negativos e identificarás las reglas de los signos en la multiplicación.

En la sesión anterior, profundizaste en las multiplicaciones de números enteros con base en las sumas iteradas y utilizaste los números positivos y negativos para representar las ganancias y pérdidas en diversos ejemplos. También, conociste el resultado de multiplicar dos números positivos y un número positivo por uno negativo.

Ahora aprenderás a resolver multiplicaciones de números positivos y números negativos, pero en esta ocasión lo realizarás para representar movimientos: avances y retrocesos.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, retomarás algunos temas de la sesión anterior. De acuerdo con los conocimientos que adquiriste, responde las siguientes preguntas:

¿Qué sucede al multiplicar un número negativo por un número positivo?

¿Qué tipo de número tendrá el producto de estas multiplicaciones?

¿Qué sucederá al multiplicar dos números negativos?

Para corroborar tus respuestas, utilizarás la siguiente recta numérica que simula el desplazamiento de un móvil, tal como se muestra en las siguientes imágenes.

Ya que conoces los desplazamientos que puede realizar el móvil, analiza en qué consiste cada uno.

Movimiento 1:

El móvil se coloca en el cero orientado hacia la derecha (hacia los números positivos) y se mueve al frente, es decir: avanza. Con este desplazamiento, cuando el móvil se detiene, queda ubicado sobre los números positivos.

Movimiento 2:

El móvil se vuelve a colocar en el cero, orientado a la derecha, y se mueve en reversa, es decir, retrocede. Este desplazamiento hace que, cuando el móvil se detenga, quede ubicado sobre los números negativos.

Movimiento 3:

El móvil se coloca en el cero, pero en esta ocasión orientado a la izquierda (hacia los números negativos) y se mueve hacia el frente, es decir, avanza. Con este desplazamiento el móvil se ubicará sobre los números negativos cuando se detenga.

Movimiento 4:

Finalmente, el móvil se coloca orientado a la izquierda y se mueve en reversa, es decir, retrocede. Este desplazamiento hace que el móvil quede sobre los números positivos después de detenerse.

Ahora que ya conoces los desplazamientos del móvil, los utilizarás para representar y justificar los resultados de multiplicar números positivos y negativos.

Reflexiona en el movimiento 1 y 2.

En el movimiento 1. El móvil está en cero, orientado a la derecha y se desplaza 3 veces, avanzando 2 unidades en cada desplazamiento.

¿A qué número llega el móvil?

¿Qué signo tiene ese número?

¿Con qué multiplicación se puede representar la situación?

Al moverse hacia la derecha tres veces, dos unidades en cada desplazamiento, el móvil queda situado sobre el número: seis positivo.

Este movimiento puede representarse con la multiplicación:

(+3) (+2) = (+6)

Recuerda que los números positivos pueden considerarse como “avances” y los números negativos, como “retrocesos”.

En el movimiento 2. El móvil está en el cero, orientado hacia la derecha y se mueve de reversa tres veces dos unidades, en cada movimiento.

¿A qué número llega el móvil?

¿Qué signo tiene ese número?

¿Con qué multiplicación podemos representar la situación?

Al realizar los movimientos mencionados, se observa que el móvil queda sobre el número: seis negativo.

Este movimiento se puede representar con la multiplicación:

(+3) (–2) = (–6)

En las operaciones anteriores (movimiento 1 y 2), el tipo de número o el signo de cada factor, están determinados por la orientación y el movimiento del móvil. Observa la siguiente imagen.

El primer factor de cada multiplicación está determinado por la orientación del móvil, es decir, si el móvil está orientado hacia la derecha, el primer factor es un número positivo, pero si estuviera orientado hacia la izquierda, el factor es un número negativo.

El segundo factor está determinado por el movimiento del móvil: si el desplazamiento es hacia el frente, el factor es un número positivo, pero si es de reversa, entonces el número es negativo.

Las reglas anteriores, permiten justificar las multiplicaciones que se realizaron para representar los dos primeros movimientos del móvil.

Reflexiona en el movimiento 3 y 4.

Analiza lo siguiente:

Considerando que el móvil se desplaza 3 veces 2 unidades, en cada uno de estos movimientos:

¿En qué número quedaría el móvil en cada caso?

¿Qué multiplicación representaría cada movimiento?

¿Cuál sería el resultado de cada multiplicación?

Observa que sucede en estos movimientos (3 y 4).

En el movimiento 3. El móvil se desplaza nuevamente 3 veces 2 unidades, en cada desplazamiento.

De acuerdo con las reglas anteriores, como el móvil está orientado hacia la izquierda, el primer factor de la multiplicación es un número negativo y el segundo, un número positivo, porque el móvil avanza.

Entonces, la multiplicación que representa el movimiento es:

(–3) (+2) = (–6)

Si se comparan los movimientos 2 y 3, en ambos casos el móvil quedó en el número –6.

Por lo tanto, se puede afirmar que:

(+3) (–2) es igual a (–3) (+2) = (–6)

Entonces, se puede decir que al multiplicar un número negativo por un número positivo el resultado es igual a un número negativo:

(–)(+) = (–)

En el movimiento 4. Nuevamente el móvil se desplaza tres veces dos unidades, en cada movimiento.

De acuerdo con las características de este movimiento, como el primer factor de la multiplicación está determinado por la orientación del móvil, y como en este caso, es hacia la izquierda, entonces el primer número es negativo, es decir, –3. El segundo factor es –2, porque el móvil se mueve de reversa.

Ya que se tienen los dos factores y la posición final del móvil, la multiplicación se representa de la siguiente manera:

(–3) (–2) = (+6)

Por lo que, se puede afirmar que, al multiplicar dos números negativos, el resultado es un número positivo.

Es decir:

(–) (–) = (+)

Ya que comprendiste los cuatro movimientos del móvil con multiplicaciones de números enteros positivos y negativos. Ahora, resuelve los siguientes ejercicios relacionados con el mismo caso (recta numérica del móvil):

Actividad 1.

Lee los siguientes ejercicios, y resuélvelos.

Concluye la actividad, verificando tus resultados con las rectas numéricas de la siguiente imagen.

A estos criterios se les conoce como: reglas de los signos de la multiplicación. Y se pueden simplificar de la siguiente manera:

A continuación, resolverás un problema en el que se aplica la multiplicación de números positivos y negativos.

Problema: Descenso de la temperatura.

En una ciudad, la temperatura era de 8º Celsius a las 10 de la noche. A partir de esa hora la temperatura empezó a descender en promedio 3º Celsius cada hora, es decir –3º Celsius, durante las siguientes siete horas.

¿Cuál era la temperatura en la ciudad a las 5 de la mañana?

¿Cómo se puede establecer cuantos grados descendió la temperatura?

¿Qué operaciones permiten obtener la temperatura a las 5 de la mañana?

Se utilizará nuevamente la recta numérica para resolver el problema, como en la simulación con el movimiento del móvil.

El móvil se coloca en 8 grados Celsius, porque es la temperatura inicial del problema y se mueve de frente, hacia la izquierda, 7 veces 3 unidades en cada movimiento, porque ese valor corresponde al descenso promedio de la temperatura cada hora.

Por lo que, la temperatura en el lugar, después de siete horas, es decir, a las 5 de la mañana, era de –13º Celsius.

Para resolver aritméticamente esta situación, observa la siguiente imagen.

La multiplicación que representa el descenso de la temperatura es 7 positivo por 3 negativo, porque la temperatura se movió –3 grados siete veces, pero para resolver el problema también se tiene que considerar la temperatura inicial, es decir: 8 grados Celsius.

Por lo anterior, la operación que resuelve el problema es:

8 + 7 x (-3)

No olvides aplicar la jerarquía de operaciones, la cual indica que primero se multiplica y después se suma.

Positivo por negativo es igual a negativo, entonces 7 por 3 negativo es igual a 21 negativo.

Después a 8 se le suma el resultado anterior, 8 más 21 negativo es igual a 13 negativo.

8 + (-21) = -13

El resultado de la operación coincidió con la representación gráfica.

Ahora, observa la siguiente situación y pon atención en cómo resolvió Angélica la adivinanza.

La adivinanza de Ana:

La comprobación del resultado dice: Como negativo por negativo es igual a positivo, entonces, –4 por –6 es igual a 24 y 24 más 3 es igual a 27.

Con el trabajo de esta sesión, aprendiste que existen criterios que deben aplicarse al multiplicar números positivos y negativos.

Si tienes dudas sobre la multiplicación de números positivos y negativos, o si quieres practicar, revisa tu libro de texto y resuelve las actividades correspondientes a este tema.

El Reto de Hoy:

Resuelve el siguiente problema:

Considera el movimiento 3.

Si el móvil se mueve 4 veces y llega al número –32,

¿De cuántas unidades fue cada movimiento?

¿Qué operación permite representar la situación?

¿El resultado de la operación es un número positivo o negativo?

Civismo

Aprendizaje esperado: Argumenta sobre la vigencia de las libertades fundamentales como garantías de todo ciudadano y reconoce sus desafíos.

Énfasis: Reconocer la libertad como derecho humano.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre la importancia que tiene la información para tomar decisiones asertivas con base en el ejercicio de la libertad como derecho de todo ciudadano.

La libertad es un derecho humano porque es un principio que aplica a todas las personas sin distinción alguna.

En tu vida diaria tomas distintas decisiones que pueden parecer muy simples, y hay situaciones que pueden cambiar tu vida o al menos contribuir en gran medida a transformarla, y esto se relaciona con la libertad.

Por eso, es importante que reflexiones acerca de las decisiones que vas a tomar, a partir de la libertad que tienes y que vaya de la mano del respeto a tu dignidad y la de las demás personas.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, centra tu atención en las siguientes preguntas relacionadas con la libertad y reflexiona al respecto.

¿Tengo derechos por ser adolescente?

¿Cómo me informo sobre ellos?

¿Por qué la libertad es un derecho humano?

¿Se relaciona con las acciones de tu vida diaria? ¿De qué modo?

¿En qué casos has empleado la libertad?

Puede que haya situaciones que sean muy evidentes y otras que te cueste trabajo identificarlas como un ejercicio de tu libertad.

La libertad es el derecho de todas las personas que implica el poder elegir y tomar decisiones, también expresarse y relacionarse con otras personas. Estos son solo algunos puntos, pero existen muchísimo más.

La libertad es un derecho fundamental para la vida humana, tanto en el ámbito personal, social y político.

A partir de la idea anterior, se puede afirmar que la libertad es un derecho que faculta a todas las personas para tomar decisiones que les permita desarrollarse en los diversos ámbitos de su vida. Es fundamental porque está reconocida y garantizada por las leyes.

La ley suprema de nuestro país, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla las garantías individuales en el Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus garantías. En donde se promueve la libertad para reunirse y asociarse, elegir la profesión u oficio, expresar libremente las ideas y creencias religiosas, entre otras libertades.

Es decir, tenemos derecho a reunirnos o asociarnos con otras personas sin importar el propósito, así como de decir libremente lo que pensamos y creemos. Siempre y cuando no se vulneren los derechos de otra persona.

Asimismo, otro documento importante es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En él se establece que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero, entre estos derechos, está la libertad. Por ejemplo, en el artículo 1° de esta declaración se establece que: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

La libertad es un derecho inherente a los seres humanos, sin excepción alguna y sin distinción por edad, raza, sexo, condición social u otras características; y esto se encuentra plenamente garantizado en diversos documentos.

Además de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en México se cuenta con leyes que garantizan esta libertad, como lo es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La libertad es un valor que favorece el desarrollo personal pleno y permite construir sociedades en las que personas y grupos se expresen, se organicen y participen, sin sentir temor a ser violentados.

La libertad favorece el desarrollo personal, porque cada uno es libre de elegir qué es lo mejor para su persona, además que está garantizada en la Constitución Política y demás leyes. Además, hay distintos tipos de libertad, como la de expresión, de culto, de decisión y elección.

A continuación, realiza la siguiente actividad:

Lee con atención la definición de libertad en la siguiente imagen y anota el significado que le darías de acuerdo con tus vivencias, y en qué se asemeja tu experiencia con lo que has visto hasta aquí.

Se puede considerar que los seres humanos tienen la libertad para pensar y actuar de la forma que consideren más conveniente, sin embargo, es preciso reflexionar que se deben tomar en cuenta los límites que les impone la comunidad o los grupos sociales a los que pertenecen.

La libertad se puede ejercer porque es un derecho humano, pero cada uno en su contexto enfrenta situaciones que en ocasiones impiden que se ejerza a plenitud, por ejemplo: las guerras, la violencia o ciertas costumbres y situaciones que coartan la libertad.

Sin embargo, es necesario que, incluso enfrentando adversidades, todos ejerzan su libertad de elegir en favor de su desarrollo personal.

Libertad es poder decidir racional, consciente y responsablemente tus propios cursos de acción y pensamiento, haciéndote cargo de las consecuencias de tus acciones.

A continuación, observa el siguiente vídeo para conocer más sobre la toma de decisiones consciente y responsable. Presta atención a los ejemplos que se muestran y reflexiona en cómo influyó en tu vida haber ejercido o no tu libertad.

Soy libre y decido.

La reflexión es parte fundamental en la toma de decisiones, ya que ayuda a considerar lo que es mejor para ti y para aquellos que te rodean.

Se puede considerar entonces que, la libertad como derecho humano implica el poder tomar decisiones que contribuyan al desarrollo personal; no obstante, puede haber situaciones del entorno que impidan el ejercicio pleno de la libertad.

Ahora, realiza lo siguiente.

Reflexiona un momento en el video que acabas de ver y responde lo siguiente:

¿Te consideras una persona libre?

¿Qué piensas al respecto?

¿Qué aspectos y capacidades puedes utilizar para tomar decisiones y ejercer tu libertad en forma asertiva?

Asertividad es una habilidad en la que se expresan de forma adecuada los pensamientos, los sentimientos, y se pueden hacer o recibir críticas siempre con base en los valores y el respeto de los derechos de las personas.

Puedes contar con información y hacer uso crítico de ella para aclarar dudas y establecer prioridades. De esta forma, podrás responder a las situaciones y problemáticas que vives día con día.

La información es una herramienta necesaria para tomar decisiones autónomas, con libertad y responsabilidad, ya que permite poner metas, comprometerse con ellas y lograrlas por tus propios medios.

Disponer de información y analizarla críticamente, ayuda a considerar las alternativas, y mediante una serie de pasos, a tomar la decisión más conveniente.

Pensar de forma crítica implica analizar por qué descartar cierta información y tener en consideración otra; y permite entender el contexto de la información, sus fuentes y su sentido.

Además, si se pone en juego la capacidad para reflexionar detenidamente, se puede lograr una toma de decisiones autónoma y asertiva.

La información y el pensamiento crítico son algunos elementos que se requieren, pero ¿qué otros aspectos permiten a las y los jóvenes, y en general a las personas, ejercer su libertad?

La autonomía permite ejercer la libertad de manera responsable en las situaciones que viven las y los jóvenes cotidianamente. Por ejemplo, elegir a tus amigos, los grupos con los que te identificas, algún deporte para practicar o elegir a tu pareja.

Conocer, analizar y valorar detenidamente las referencias o los datos para decidir entre varias opciones, lleva a tomar una decisión informada.

La información, el pensamiento crítico y la autonomía son algunas de las herramientas que te permiten ejercer tu libertad de forma asertiva. Recuerda que, la libertad es un derecho humano que nadie puede negarte.

Para llevar a la práctica lo que has aprendido sobre el ejercicio de la libertad y la toma de decisiones, analiza el siguiente caso.

Lee el siguiente caso de Javier y dialoga con un familiar o amigo para responder las siguientes preguntas:

Javier es un chico de 14 años. Le gusta convivir con su familia, ir a la escuela, descansar viendo películas y comer todo tipo de alimentos. Un día observó que su playera y shorts favoritos le apretaban de la cintura y que, al caminar de la escuela a su casa, se agotaba al avanzar sólo un tramo.

Su hermana mayor le dijo que lo que le estaba pasando se debía a que no tenía muy buenos hábitos de alimentación y por la falta de actividad física, pero a Javier no le agradó lo que le decía su hermana, sentía que estaba tratando de interferir en su vida y por un momento decidió no hacerle caso...

Sin embargo, Javier se quedó pensando: “si estoy muy a gusto con lo que hago, ¿por qué tendría que cambiar mis hábitos? Aunque…en realidad sí me preocupa lo que me está pasando… ¿Qué debo hacer?”

¿Qué harías en el caso de Javier?

¿Dejarías que tus hábitos alimenticios y la falta de actividad física sigan afectando tu salud?

¿Analizarías las recomendaciones y observaciones que te hicieron y tomarías cartas en el asunto?

¿Cuáles son las alternativas de decisión que Javier podría tomar respecto a sus hábitos?

¿Cuáles serían las consecuencias de cada una?

¿Con qué datos tendría que contar Javier para poder tomar una decisión informada?

¿Cómo practicaría Javier el hecho de tomar una decisión libre y autónoma en ese caso?

Como puedes notar, tanto Javier como tú, pueden ejercer su libertad y tomar una o varias decisiones para evitar que esos hábitos no saludables afecten su salud.

Todos tienen la opción de decidir qué hacer y qué les conviene más para cuidar su salud, e incluso informarse, analizar las posibilidades que se tienen en cuanto a, por ejemplo, la alimentación o realizar actividad física.

Seguramente de ahora en adelante, reconocerás que la libertad es un derecho inherente a todas las personas, sin importar su condición o la situación en la que se encuentre, y que se tiene libertad en todos los aspectos de la vida para decidir responsablemente.

Por lo tanto, puedes ejercer tu libertad porque es un derecho humano que, como ya se mencionó, está reconocido y garantizado por las leyes.

Recuerda que es necesario que te informes, analices las opciones, dialogues al respecto con tus familiares y tomes la mejor opción para tu desarrollo personal.

En esta sesión, se explicó qué es la libertad, algunos ejemplos de libertades, entre ellos la libertad de elección y toma de decisiones.

Asimismo, conociste la importancia de ejercerla en tu desarrollo personal. También, cómo el pensamiento crítico y la autonomía son aspectos que te ayudan a tomar decisiones asertivas basadas en el ejercicio de la libertad.

El Reto de Hoy:

Reflexiona con tu familia y respondan las preguntas.

Si Javier hiciera lo que su hermana le dice, ¿estaría ejerciendo su libertad?

¿Por qué?

¿Qué pasaría si decidiera no hacer caso a su hermana?

Consulta tu libro para complementar las explicaciones. Y ten presente que puedes recurrir a él para aclarar las dudas que te surjan más adelante respecto a este tema.

Si está en tus posibilidades, consulta la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para conocer tus derechos y cómo esta ley garantiza tu libertad.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Compara las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.

Énfasis: Resaltar que la tecnología está enfocada a la satisfacción de necesidades e intereses y mejoramiento de procesos y productos.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás cómo la tecnología se enfoca en satisfacer las necesidades e intereses de las personas y reflexionarás sobre los productos que tienes en casa y en qué necesidades los requieres.

Las necesidades humanas se satisfacen por productos, resultado de la tecnología.

¿Qué hacemos?

A continuación, realiza la siguiente actividad.

Observa la siguiente imagen. Después, elige cuatro objetos y anótalos en tu cuaderno. Finalmente, escribe la necesidad o necesidades que se satisfacen con ellos.

Cómo la tecnología satisface necesidades e intereses.

Desde los orígenes de la humanidad, la tecnología ha estado presente para satisfacer las necesidades básicas. La humanidad ha tenido que reflexionar sobre sus necesidades y su entorno, sus capacidades corporales y cómo acrecentarlas para sobrevivir, así como en las consecuencias de sus acciones.

Para satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, el vestido, la vivienda, entre otras, nuestros ancestros tuvieron que crear armas, herramientas, utensilios, prendas de vestir a partir de lo que los proveía la naturaleza.

Actualmente las actividades artesanales, industriales y de servicios que se realizan a cabo en diferentes regiones de nuestro país, tienen una finalidad, pero su contexto es distinto, lo que origina que haya cambios técnicos en sus procesos.

La tecnología provee a las personas de los medios técnicos como herramientas, máquinas, objetos y materiales para facilitar el desarrollo de dichas actividades de manera más eficiente .

La tecnología es un área de conocimiento en donde la interacción entre la sociedad y la naturaleza es constante, ya que, a través de la técnica se satisfacen las necesidades de las personas de acuerdo con un contexto social y natural.

El Reto de Hoy:

Con la ayuda de tu familia, busca otros productos tecnológicos que sean indispensables para ustedes y escribe la necesidad que satisfacen. Finalmente, respondan ¿por qué eligieron esos productos?

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican, utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura.

Énfasis: Resolver problemas que impliquen las propiedades de congruencia de cuadriláteros.

¿Qué vamos a aprender?

Te sugerimos tener a la mano tus anotaciones de la clase anterior.

¿Recuerdas que es un cuadrilátero?

Los cuadriláteros son polígonos con 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices. A los cuadriláteros solo es posible trazarles 2 diagonales, recuerda que las diagonales son los segmentos que unen dos vértices no consecutivos.

La suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360°, una manera de mostrar que esto es cierto es trazando a cualquier cuadrilátero una diagonal, observa: ¿Cuántos triángulos se forman? dos y si la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180°, entonces de 2 triángulos son 360°.

Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides, observa las características que tienen cada uno de ellos.

Paralelogramos: Cuadriláteros con 2 parejas de lados paralelos iguales.

Observa las parejas de lados paralelos iguales.

Los paralelogramos son el cuadrado, rectángulo, romboide y rombo.

Trapecios: Cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos. ¿Puedes notar sus 2 lados paralelos?

Los trapecios son 3: Trapecio rectángulo (tienen un ángulo interior de 90°), Isósceles (dos de sus lados son iguales) Escaleno (todos sus lados son diferentes.

Y los trapezoides: Son cuadriláteros sin lados paralelos.

Ya aprendiste la clasificación de cuadriláteros ahora analizarás sus diagonales, recuerda que el segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono recibe el nombre de diagonal.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para consolidar lo anterior.

Propiedades de los paralelogramos.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Cuántas diagonales puedes trazar en cualquier cuadrilátero?

¿En qué cuadriláteros las diagonales son perpendiculares, es decir forman ángulos de 90°?

Si trazas las 2 diagonales de los paralelogramos, trapecios y trapezoides, ¿En qué cuadriláteros las diagonales son perpendiculares, es decir forman ángulos de 90°?

Responde, ¿En qué cuadriláteros las diagonales son perpendiculares? En el cuadrado y el rombo, las diagonales forman ángulos de 90° en consecuencia son perpendiculares.

¿En qué cuadriláteros las diagonales son iguales?

Los paralelogramos al trazar sus diagonales estas son iguales.

Te sugerimos resolver el siguiente problema.

Recuerda que en sesiones anteriores has estudiado uno de los criterios de congruencia de triángulos.

Observa que el polígono ABCD es un romboide, el romboide se encuentra dentro de los paralelogramos por lo tanto tiene 2 pares de lados paralelos e iguales.

AD ? | BC y AB ? | DC

AC es una diagonal del romboide.

Por las propiedades del romboide se puede determinar que AB ≅ DC y AD ≅ BC

Observa que AC es el mismo lado para el ΔABC y el ΔCDA

Por lo tanto, ΔABC≅ΔCDA por el criterio LLL porque:

AB ≅ DC

AD ≅ BC

AC ≅ AC

¿Te diste cuenta de que sin conocer sus medidas pudiste determinar que ambos triángulos son congruentes? Para eso nos sirven los criterios de congruencia.

Para reforzar, resuelve otro problema con cuadriláteros.

Pedro les dio a sus hijos (Camila y Mauricio) un chocolate en forma de trapecio, le pidió a Mauricio que lo repartiera, y él decidió dividirlo como se muestra en la figura.

Le dio el trozo 1 a Camila y él se quedó con el trozo 2, pero Camila muy enojada le reclamó diciéndole que la repartición no había sido igualitaria, porque a ella le tocó menos chocolate.

Observa con atención.

¿Qué tipo de cuadrilátero es el chocolate?

Por ser un trapecio, ¿Cuáles lados son iguales?

¿Son congruentes ambos trozos?

¿Tiene razón Camila?

Resuelve.

Sabes que el chocolate es un trapecio por lo tanto solo tienen 2 lados paralelos AD? BC.

También sabes que AB ≅ DC por ser un trapecio isósceles.

Puedes ver que el segmento BD es una diagonal del trapecio.

Con la información que tienes se puede determinar qué, el o los triángulos 1 y 2 son congruentes.

¿Hay condiciones para determinar si son congruentes por el criterio LLL?

La respuesta es: No, porque solo conoces que AB ≅ DC y BD que es la diagonal del trapecio, a su vez es lado de ambos triángulos, es decir, ambos triángulos solo tienen 2 lados iguales, por lo tanto, ambos trozos de chocolate no son congruentes y Camila tiene razón.

Resuelve otro problema.

¿Es el triángulo AEB congruente con el triángulo CED?

Para poder determinar si son congruentes, tienes que identificar algunas propiedades del rectángulo, observa, ABCDE es un rectángulo, éste pertenece a los paralelogramos, por lo tanto, tiene 2 pares de lados paralelos e iguales, entonces AB es igual a CD, también observa que AD es una diagonal del rectángulo y CB es también diagonal del rectángulo, ambas diagonales, son iguales y se cortan en su punto medio, es entonces que AE es igual a DE y CE es igual a BE, por lo tanto ambos triángulos tienen sus 3 lados iguales, esto quiere decir que:

ΔAEB≅ΔCED por el criterio de congruencia LLL

L: AB ≅ CD

L: AE ≅ DE

L: CE ≅ BE

¿Te diste cuenta que, sin conocer sus medidas, pudiste determinar que son congruentes haciendo uso de las características y propiedades de los cuadriláteros?

Observa otra situación apegada a la vida real:

Nahomi tiene un terreno que tiene la forma de un cuadrilátero, quiere construir su casa dentro del terreno de modo que ésta sea un cuadrilátero cuyas esquinas son los puntos medios de cada lado del terreno.

Observa que en el terreno ABCD, dentro hay un cuadrilátero EFGH, que será la casa, los puntos EFGH son los puntos medios de los lados del terreno. A Nahomi le interesa saber cómo quedan las demás partes del terreno, es decir, si el resto del terreno son triángulos iguales.

Debido a que ABCD y EFGH son cuadriláteros se tiene que:

AE≅CG

HA≅CF

HE≅GF

Por lo tanto, ambos triángulos son congruentes por el criterio LLL

De igual manera entonces ?HDG≅?FBE

Lo que se le puede decir a Nahomi, es que los terrenos que quedan después de diseñar la casa son dos parejas de triángulos congruentes opuestas entre sí. Se verá muy bonita la casa una vez construida, y si esos triángulos de terreno Nahomi pone pasto y arbolitos quedara aún más bonita.

Para reforzar los conocimientos adquiridos te sugerimos dar un respaso.

Los cuadriláteros son polígonos con 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos, y la suma de sus ángulos interiores es 360°

Los cuadriláteros se clasifican en:

Paralelogramos: Cuadriláteros con 2 parejas de lados paralelos.

Trapecios: Cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos.

Trapezoides: Cuadriláteros sin lados paralelos.

Diagonal: Segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono.

En los cuadriláteros solo es posible trazar 2 diagonales.

Te sugerimos realizar un crucigrama. Recuerda que para armarlo debes descubrir las palabras que se entrecruzan, a partir de definiciones dadas.

Crucigrama: Palabras que se entrecruzan.

Tienes 5 fichas, en ellas se marca si el concepto que leerás corresponde a una fila o columna, es decir, horizontal o vertical, mientras lees el enunciado debes descubrir el concepto al que hace referencia.

1 VERTICAL

Cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos.

Trata de recordar cuales son esos cuadriláteros.

Cuadriláteros que solo tienen 2 lados paralelos, “Trapecios”.

2 VERTICAL

Polígono con 4 lados, 4 ángulos y 4 vértices, y la suma de sus ángulos interiores es 360°

¿Qué nombre recibe ese polígono?

Excelente, “Cuadrilátero”.

3. HORIZONTAL

Segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono.

Diagonal es la respuesta.

4. HORIZONTAL

Cuadriláteros sin lados paralelos ¿Cuál es ese cuadrilátero?

Son los “Trapezoides”.

Ultima ficha para completar el juego.

5. HORIZONTAL

Cuadriláteros con 2 parejas de lados paralelos.

Muy bien, son los “Paralelogramos”.

Lograste resolver el crucigrama.

¿Te gustó el juego?

El Reto de Hoy:

Revisa en tu libro de texto de matemáticas la clasificación y propiedades de los cuadriláteros. Si es posible elabora un resumen o un mapa conceptual, en tu cuaderno de apuntes.

Civismo

Aprendizaje esperado: Propone acciones colectivas para enfrentar problemas de orden social y ambiental que afectan a la comunidad, al país y la humanidad.

Énfasis: Desarrollo humano en México: desigualdad y contrastes sociales.

¿Qué vamos aprender?

Reflexionarás sobre la importancia de que cada persona pueda alcanzar un desarrollo humano pleno, mediante la satisfacción de cada una de sus necesidades básicas y cómo los gobiernos y las sociedades deben de garantizar cubrir cada una de ellas para que las y los ciudadanos alcancen una vida digna y plena.

En términos muy generales, las necesidades del ser humano se definen como el conjunto de condiciones, bienes y satisfactores, sin las cuales un ser humano no puede vivir ni realizarse.

Según el psicólogo estadounidense, Abraham Maslow, las necesidades humanas básicas se dividen en cinco tipos: Necesidades fisiológicas, de protección, de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización.

¿A qué crees que se refieren cada una de ellas?

Las necesidades Fisiológicas: Se refiere a todo aquello que requiere nuestro cuerpo para estar bien, por ejemplo, la alimentación, el descanso o el sexo.

Las necesidades de Seguridad: Se relacionan con la seguridad física, de tener un trabajo, de salud e incluso de propiedad.

Las necesidades de Reconocimiento: Tienen un aspecto social, pero también personal, por ejemplo, la necesidad de ser reconocidos, confiar y ser respetados por los demás.

Las necesidades de Filiación: Se basan en las relaciones con otras personas, es decir que necesitamos afecto, amistad o intimidad con una pareja.

La necesidad de Autorrealización: Tenemos necesidad de expresar nuestra creatividad, de ser espontáneos, de manifestarnos como seres morales y éticos, es decir, de sentirnos realizados.

Según el psicólogo Abraham Maslow, la satisfacción de cada una de ellas lleva al ser humano a alcanzar la autorrealización.

Todos los seres humanos tienen estas necesidades, sin importar edad, sexo, nacionalidad o cultura, y depende de cada ser humano como va escalando cada una de ellas.

En nuestro país estos derechos están garantizados en nuestra Constitución. El artículo tercero garantiza la educación y el artículo cuarto garantiza la salud.

Cuando se satisfacen estas necesidades básicas, el ser humano alcanza un nivel de bienestar que debe de estar centrado en el respeto a los derechos humanos, justicia social y en la distribución de la riqueza de manera equitativa. Esto nos lleva a un pleno desarrollo humano.

Para ejemplificar lo que acabas de aprender, piensa en la situación por la que está atravesando el mundo y en especial México, con la pandemia COVID 19.

Muchas madres y padres de familia se han quedado sin empleo porque el lugar donde laboraban tuvo que cerrar, piensa qué repercusiones tiene esto para la familia de esas personas.

¿De qué manera podrán satisfacer sus necesidades básicas si no hay una fuente de empleo?

¿Tú crees que el gobierno y la sociedad pueda hacer algo para ayudar a todas esas familias que están atravesando por esta situación, de qué manera?

Realiza una reflexión sobre esta situación, puedes hacerla en compañía de tu familia para compartir de qué manera ha cambiado la satisfacción de sus necesidades. Para ello puedes ayudarte de la Pirámide de Maslow.

Como su nombre lo dice, esta es una pirámide donde tienes en la base, las necesidades más básicas, es decir, las que nacen con nosotros.

Y en los estratos superiores están las necesidades más especializadas que no tienen que ver con la sobrevivencia, sino con el desarrollo y la autorrealización.

Discute cómo era antes y después de la pandemia COVID 19 la satisfacción de estas necesidades.

La dividirás en dos partes, a la izquierda pondrás la información anterior a la pandemia, y a la derecha, lo que ha cambiado con la pandemia.

El ser humano a lo largo de su historia ha tenido que satisfacer necesidades como la alimentación, la vivienda, la salud, la educación, en condiciones que parecen imposibles, por ejemplo, los tiempos de la Revolución o de la Guerra Cristera.

Y los gobiernos están obligados a garantizar que todas las personas satisfagan sus necesidades y tengan un nivel de vida digno; sin embargo, esto no siempre es posible debido a factores como los índices de población altos, riqueza mal distribuida, corrupción y en muchas partes del mundo, hasta las guerras.

Una de las herramientas con las que cuentan los gobiernos para medir el nivel de bienestar de la sociedad, son los índices de desarrollo. Estos índices les brindan a los gobiernos una base para conocer el rumbo por el que llevan la economía de su país y con ello implementar políticas económicas, sociales y educativas para mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos.

¿Qué hacemos?

En primer grado, en la materia de Geografía aprendiste el tema Índice de desarrollo humano, vamos a recordarlo con el siguiente video.

Desigualdad mundial.

El Índice de Desarrollo Humano fue creado por el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El índice está centrado en las personas y mide la salud con la esperanza de vida, la educación con los niveles de escolaridad esperada y real; y el promedio de ingresos anuales.

Tomando como base el promedio de estos tres aspectos se obtiene una puntuación de Índice de Desarrollo Humano para que los gobiernos de los países identifiquen carencias en la población, y así, asignar recursos para establecer políticas que beneficien a quienes más lo necesiten.

Es importante que los gobiernos conozcan este Índice de Desarrollo Humano para establecer políticas públicas que garanticen el desarrollo pleno de sus habitantes y estos alcancen sus metas para la autorrealización.

La información que proporciona el Índice de Desarrollo Humano es muy valiosa para el gobierno, pero ¿Cuál es la situación en la que se encuentra México con respecto al mundo? ¿Es posible saber si hay desigualdades al interior del país con este Índice?

De acuerdo con el Informe Nacional que realizó el PNUD para 2010-2015, México se encuentra en el lugar 76 de 189 países y está catalogado a nivel mundial dentro de los países con un Índice de desarrollo alto.

Cómo puedes observar en esta imagen, México ha tenido un ligero incremento entre el promedio que se obtuvo en 2010 y el que tuvo en 2015; sin embargo, esta mejora ha tenido un ritmo muy lento y de una manera muy desigual.

Aquí mismo, nos explica que la alcaldía Benito Juárez tiene un Índice de Desarrollo Humano similar a Suiza, a diferencia del municipio Cochoapa El Grande en Guerrero, que se compara con países como Burundi o Mali.

Observa en el mapa, ¿Qué color sobresale en el norte? ¿Qué color en el sur? En los estados del norte predomina el color verde, en los del sur el color amarillo.

Esto se debe a que la mayoría de los municipios de los estados del norte tienen un Índice de Desarrollo Humano Alto, contrario a esto, la mayoría de los municipios del sur con un Índice de Desarrollo Medio. Esto no quiere decir que encontremos algunos puntos rojos en el norte o verdes en el sur.

Al interior de cada estado también se ven distintos colores, esto sucede porque no todos los municipios tienen el mismo IDH, por ejemplo:

En esta gráfica puedes observar que, en Chiapas, 16% de los municipios tienen un grado de desarrollo bajo y sólo el 1% de sus municipios tiene un grado muy alto. La gran proporción, el 72% se encuentra en un grado medio. En el otro extremo tenemos a Colima, cuya gran mayoría, es decir, el 84% de sus municipios, tiene un grado de desarrollo alto, y 20% muy alto. Según el informe, en Colima no se observa municipios con grado de desarrollo bajo.

El Índice de Desarrollo Humano se compone con los datos de salud, educación e ingresos, pero ¿Cómo puedes saber la situación que se vive en el país?

Este mapa nos ofrece información acerca del Índice de educación en los municipios del país, ¿Qué colores predominan? ¿Ya observaste a qué índice corresponde?

Se observa que en el mapa la gran mayoría de los municipios del país tienen un nivel de desarrollo educativo bajo, que son las manchas rojas, y un nivel de desarrollo educativo medio que se expresa como manchas naranjas.

Observa este mapa, los índices de salud muestran un caso contrario. La gran mayoría de municipios presentan Índices muy altos y altos, son muy pocos municipios con Índices medios y casi ninguno con índice bajo.

Este mapa que corresponde al Índice de ingresos que nuevamente se aprecia una diferencia entre el norte y el sur de nuestro país.

Si observas bien, la mayor proporción de los municipios mexicanos tienen ingresos medios y altos, pues según estos mapas somos un país rico, ya que no se ven grandes contrastes.

Aparentemente es así, pero México ocupa el lugar 87 en una muestra de 133 países en términos de desigualdad. Existen desigualdades muy profundas entre estados, y también al interior de ellos.

Estos datos son importantes porque ayudan a los gobiernos a definir políticas que contribuyen a garantizar la calidad de vida de las personas.

El Reto de Hoy:

Escribe a modo de reflexión si crees que México es un país desigual y ¿Por qué?

Discute con tu familia cómo conocer esta información puede ayudarlos en la toma de decisiones o en la generación de propuestas para mejorar tu calidad de vida y la de sus familias.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Argumenta sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas.

Énfasis: Recursos lingüísticos que se utilizan para desarrollar argumentos en los ensayos: expresiones con significado condicional.

¿Qué vamos a aprender?

Usarás expresiones con significado condicional al elaborar textos argumentativos, como los ensayos. Te sugerimos, en la medida de lo posible, tomar notas, así como registrar tus dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema, estas las podrás resolver al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos.

Para que un texto argumentativo, como lo es el caso de los ensayos, sea comprensible, es indispensable que en cada párrafo se presenten los puntos de vista del autor, de tal manera que sea posible apreciar que hay una conexión entre una idea y lo que le sigue, y para lograrlo es necesario que las palabras y las oraciones que conforman el párrafo se relacionen de manera adecuada.

Precisamente, es probable que reconozcas en la escritura de ensayos, otros recursos lingüísticos como los nexos y expresiones que tienen significado causal, así como los de significado concesivo, los cuales, a su vez, son de utilidad para la redacción y construcción argumentativa de los ensayos.

Las expresiones y nexos con significado condicional son aquellos que el autor utiliza para hacer referencia a situaciones, o bien a hechos posibles, o hipotéticos, a lo largo de su argumentación.

Para desarrollar los argumentos de manera correcta y sin contradicción, es importante hacer uso de los distintos nexos u expresiones que sustenten el razonamiento. Por ejemplo: en el caso de los nexos y expresiones condicionales, estos se usan cuando el argumento requiere de una condición para cumplirse.

Para construir argumentos, es necesario contar con un planteamiento o hipótesis, alrededor del cual se expongan las ideas, explicaciones o incluso los ejemplos que permitan sustentarlo.

Al escribir los párrafos que integraran un ensayo, es fundamental verificar que se han utilizado de manera coherente las conexiones, y una forma de verificarlo, es preguntándote ¿Cuál es la relación entre la frase o el párrafo que estas analizando y el que le antecede? Recuerda que la función de las palabras de enlace o conectores, además de ayudarte a expresar con claridad lo que deseas, también te ayuda a darle un sentido claro, sistemático y lógico al texto.

Recuerda que hay palabras y expresiones de uso específico y de acuerdo con las características y tipo de texto que se requiere.

¿Qué hacemos?

Lee los siguientes dos fragmentos tomados de un artículo de divulgación de Edurne Gómez Roig, y que lleva por título “La clonación”.

Si bien, los nexos sirven para ordenar la información y las ideas dentro de un texto, a veces resulta poco claro identificarlos por su función y significado.

Generalmente, los “nexos condicionales” se utilizan en las oraciones subordinadas para unir proposiciones y explicar la condición necesaria para que algo se lleve a cabo.

La relación condicional entre ambas partes de la oración -oración principal y oración subordinada- está dada porque una de ellas depende de la otra, es decir, una es condición de la otra.

Pero, ¿Cuáles son las principales expresiones que funcionan como nexos condicionales?

Observa algunos ejemplos.

Recuerda que los nexos y expresiones condicionales se usan cuando el argumento requiere de una condición para cumplirse

El principal nexo condicionales es:

La conjunción si

“Si los dinosaurios se extinguieron fue porque no pudieron adaptarse a las condiciones de la tierra, y quién sabe si lograrían sobrevivir hoy en día”.

“Si las condiciones sociales actuales prevalecen, estaremos viendo problemas complejos en distintas partes del mundo”.

El primero, es el nexo que más se utiliza, y su función es indicar la condición para que algo sea posible o real y se cumpla.

Al usar si se indica una acción que usualmente no está dándose en ese momento, lo que le otorga una característica de “posibilidad” o “hipótesis “que tienen la expresión con significado condicional; o bien, remiten a situaciones que son contrarias a los hechos que en realidad se dieron.

Pero, ¿Hay alguna otra diferencia entre estos matices?

La diferencia es sólo el tipo de verbos que emplean, ya que ambas combinaciones coinciden en expresar una misma relación entre la oración principal y la oración que le está subordinada.

Para repasar lo que has estado analizando acerca de los recursos lingüísticos que son de utilidad para la escritura de textos con conexiones coherentes, lee el siguiente texto, con el fin de que identifiques algunos de los conectores condicionales que nos sirven para estructurar ideas en los textos argumentativos que escribirás, como es el caso del ensayo.

Te sugiero para ampliar la información sobre el tema, localices en tu libro de texto, el Aprendizaje Esperado: “Argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas”, para que cuentes con mayor información acerca de la manera en que puedes hacer uso de los recursos lingüísticos como los nexos.

El Reto de Hoy:

Busca un texto argumentativo y al leerlo identifica los diferentes conectores o nexos, puedes incluir los que has estudiado durante las sesiones anteriores, y reflexiona acerca de la función de cada uno.

Si tienes alguna duda, revisa tus notas y consulta tu libro de texto.

Química

prendizaje esperado: Identifica las propiedades extensivas (masa y volumen) e intensivas (temperatura de fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad) de algunos materiales. Explica la importancia de los instrumentos de medición y observación como herramientas que amplían la capacidad de percepción de nuestros sentidos.

Énfasis: Identificar las propiedades intensivas de los materiales.

¿Qué vamos aprender?

Identificarás las propiedades intensivas de algunos materiales y reconocerás que son parte de tu vida cotidiana.

Recuerdas, ¿Qué sucede con los hielos si los dejas fuera del congelador? ¿Te has preguntado por qué los hielos flotan en el agua? ¿Qué sucede si mezclas agua y aceite?

Es momento de poner en práctica tus habilidades científicas y toma nota de las siguientes preguntas en tu cuaderno.

La química también está presente en la cocina, y aunque preparar una gelatina es muy fácil, observa qué pasa cuando modificas el procedimiento.

Las propiedades intensivas son las propiedades de la materia que no cambian, aunque aumente o disminuya la masa o el volumen.

Observa algunos ejemplos de propiedades intensivas.

¿Cómo puedes modificar la solubilidad de una sustancia?

Recuerda que la temperatura interviene para incrementar o disminuir la solubilidad.

Con base en esto reafirmaras que, en el caso de la solución sobresaturada, al ponerla a hervir se logra disolver mayor cantidad de soluto, pero al dejarla enfriar te quedará una gelatina muy dura con un poco de grumos.

Cuando volteas el envase de la miel, el champú o aceite para cocinar, ¿Todos salen al mismo tiempo? ¿A qué se debe? ¿Cómo podrías modificar su viscosidad?

Probablemente has escuchado hablar de la densidad de la materia, de la densidad de un bosque o de la densidad poblacional, pues bien, observa qué es la densidad.

Los estados de agregación de las sustancias dependen de la temperatura y la presión a la que están sometidas.

Observa cómo la temperatura de ebullición del agua cambia a nivel del mar, en la Ciudad de México y en el Monte Everest, ¿A qué se debe?

Por último, el factor que influye en la variación de la temperatura de fusión y ebullición del agua a nivel del mar y en la Ciudad de México. Toma nota para que lo comentes con tu profesora o profesor.

¿Qué hacemos?

Con el siguiente video conocerás sobre las propiedades intensivas de la materia.

¿Para qué medimos?

Pudiste observar que se fueron describiendo y ejemplificando las propiedades intensivas de la materia, destacando sus principales características.

Como producto del conocimiento adquirido en esta sesión, deberás realizar una de las siguientes opciones.

Diagrama radial coloreado de las propiedades intensivas.

Collage que ilustre las 5 propiedades intensivas.

Ten en cuenta que puedes hacer uso de la tecnología y utilizar herramientas como: Word, PowerPoint, Paint, entre otras y recuerda utilizar tú creatividad e ingenio. Una vez terminada la actividad, intégrala a tu bitácora científica para entregársela a tu profesora o profesor posteriormente.

Cómo pudiste anotar el agua y el aceite se separan debido que tienen diferente densidad, por ello el agua queda debajo y el aceite arriba.

Otro claro ejemplo es, ¿Por qué un huevo flota en agua salada y en agua potable se hunde? Recuerda que el agua potable es menos densa que el agua salada, por eso en la primera el huevo se hunde y en la segunda flota.

Recuerdas cuando no te permitieron tomar tu clase de Educación Física en el patio ni pudiste salir a receso, porque había contingencia ambiental y se ponía en riesgo tu salud.

Cómo podrás darte cuenta todo se relaciona con la densidad. Asimismo, en la contingencia ambiental: Cuando el IMECA (índice metropolitano de la calidad del aire) está en semáforo rojo es porque se incrementó la densidad de los contaminantes del aire, como el ozono, dióxido de carbono dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, por mencionar algunos y pueden causar graves daños en la salud.

Finalmente, en las preguntas relacionadas con la viscosidad.

Cuando volteas el envase de la miel, el champú o el aceite para cocinar, ¿Todos salen al mismo tiempo? ¿A qué se debe? ¿Cómo podrías modificar su viscosidad?

Las sustancias que fluyen con mayor facilidad tiene menor viscosidad que los líquidos espesos por ello unos tardan más en tiempo en salir, si quieres que salgan más rápido podrías aplicar presión y para modificar su viscosidad, debes aumentar la temperatura.

La química nos permite conocer las propiedades de la materia y clasificarla, en ésta ocasión aprendimos que la viscosidad, densidad, solubilidad, temperatura de fusión y de ebullición, se agrupan en propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de materia y que se pueden presentar en sólidos, líquidos y gases.

El Reto de Hoy:

Para experimentar con estas propiedades te pedimos que para la próxima sesión reúnas los siguientes materiales, que seguramente tendrás en casa.

3 vasos largos transparentes.

Aceite

Agua

Miel

3 piedritas o canicas del mismo tamaño.

Recuerda que en tu libro de texto también puedes consultar el tema para aclarar cualquier duda.

Para obtener más información sobre el tema y experimentos a tu alcance puedes consultar los cuadernillos del CONACYT.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Identifica las características de un proceso de innovación a lo largo de la historia como parte del cambio técnico.

Énfasis: Presentar innovaciones que no trascendieron, por ejemplo, inventos frustrados, y explicar por qué no prevalecieron.

¿Qué vamos aprender?

Las innovaciones surgen de dar solución a una necesidad, aunque en muchas ocasiones no todas han sido exitosas.

Existen varios factores que intervienen en el éxito o fracaso de una innovación.

Innovaciones que no han tenido éxito.

¿Qué hacemos?

La innovación del Televisor en 3D no cubrió las expectativas de una sociedad exigente.

Debido a los siguientes factores:

Los altos costos, los accesorios incomodos, la mala calidad en producciones, el uso limitado únicamente para la reproducción de material realizado en 3D; ligado a esto, repercusiones en la salud de los usuarios como:

Dolor de cabeza

Cansancio

Mareos

Lo anterior derivó en que ya no se produzcan masivamente y por ende no se comercialicen.

Sin embargo, la tecnología en 3D es utilizada exitosamente en otros campos, como la salud, ¿Conoces alguna creación o innovación que no haya tenido éxito?

Te has preguntado ¿Por qué fracasan tantas ideas, proyectos de innovación y nuevos productos?

¿Qué otras innovaciones técnicas no han tenido el éxito que se esperaba?

Existen ejemplos en muchos campos, a continuación, observarás uno.

Concorde

Este es un cuadro PNI con el cual podremos realizar un análisis de los aspectos positivos, negativos e interesantes del CONCORDE.

En el recuadro se anotan todas las características del CONCORDE que ya habías revisado.

A continuación, anotarás los aspectos positivos en la primera columna, los negativos en la segunda y los interesantes en la tercera. Comienza anotando los aspectos positivos, los cuales los vas a extraer de la descripción antes revisada.

Un viaje de Nueva York a Londres duraba 3 horas y media.

Todo dentro del Avión era de lujo.

A continuación, llenaremos el apartado de aspectos negativos.

El costo de su fabricación y mantenimiento era muy alto.

Viajar en el CONCORDE resultaba ser extremadamente costoso.

Sufrió varios accidentes como el de Paris que dejo 113 muertos.

Utilizaba gran cantidad de combustible.

El ruido generado era molesto para la gente que vivía cerca de los aeropuertos.

Y por último aquellos aspectos que sean interesantes.

El CONCORDE fue un avión supersónico de pasajeros que estuvo en servicio entre 1976 y 2003

Viajaba a 2410 km/h

Viajaron grandes personalidades como Elizabeth Taylor, Elton John.

La revisión del cuadro anterior te ayuda a analizar algunas de las causas del porque no tuvo éxito esta innovación en la aviación.

Después de llevar a cabo esta actividad, te puedes dar cuenta que las innovaciones tecnológicas tienen buenas intenciones, pero no siempre perduran en el tiempo porque dejan de satisfacer las necesidades para las cuales fueron creadas.

El Reto de Hoy:

Comenta y reflexiona con tu familia y maestra o maestro ejemplos de innovaciones que no tuvieron éxito Puedes apoyarte de un cuadro PNI (Aspectos positivos, Aspectos negativos, Aspectos interesantes), como lo hiciste anteriormente.