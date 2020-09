Preguntas de Aprende en Casa II del 21 de septiembre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este lunes, no te preocupes... aquí te dejamos lo que se vio.

Primero de secundaria

Biología

Aprendizaje esperado: Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo.

Énfasis: Comparar las ideas de Lamarck y Darwin.

¿Qué vamos a aprender?

Compararás las ideas de Lamarck y Darwin en torno a la evolución, dos naturalistas que vivieron en épocas diferentes.

¿Qué hacemos?

En las sesiones anteriores aprendiste lo importante sobre el cuidado de la Biodiversidad en México, así como los tantos y maravillosos ecosistemas con los que cuenta y, por si fuera poco, la abundancia de flora y fauna que enriquece a nuestro país.

Seguramente alguna vez te has preguntado ¿Cómo es que existen distintas especies? ¿Por qué algunas de ellas antes eran gigantes y ahora pequeñas? Por mencionar algunos ejemplos.

Han sido muchos científicos los que han establecido sus propias ideas, respecto al tema de la Evolución y el día de hoy se hablará de dos personajes que dejaron una importante huella en la historia de la Biología y ellos fueron Jean Baptiste Lamarck y Charles Darwin. Con sus propuestas buscaron explicar el proceso evolutivo del ser humano y de otras especies.

Durante mucho tiempo, la incertidumbre por el origen y evolución de las especies quedó olvidada.

La hipótesis aceptada por varios siglos era la del creacionismo. Este pensamiento se basaba en actos de creación divinos para explicar el origen de la vida y de todas las especies.

Desde el tiempo de Carlos Linneo un naturalista sueco que nació en 1707 existía la idea de qué la variedad de organismos existentes se conservaba sin cambios y que sus características estaban tal y como se había dado en la creación.

Aunque Linneo aceptaba que las especies hubieran cambiado ligeramente y que existían pequeñas diferencias entre los individuos opinaba que este tema carecía de interés científico.

A este conjunto de ideas que sugerían que los organismos no cambiaban en el tiempo, es decir, se quedaban “fijos”, se le llamó: Fijismo.

Gran parte del mundo científico e intelectual de esa época apoyaba ese pensamiento, pero no pasó mucho tiempo sin que aparecieran algunos oponentes a esta suposición.

Con el paso de los años aumentó el interés por las investigaciones sobre la naturaleza y sus fenómenos. Los naturalistas habían realizado una gran cantidad de expediciones a tierras desconocidas, en las que encontraron ejemplares de plantas y animales exóticos, considerados así porque no existían en el lugar de origen de los naturalistas, eran especies novedosas para ellos. También en esa época fueron descubiertos nuevos depósitos de fósiles. Este avance propició múltiples interrogantes a los pensadores científicos de la época, dando como resultado la aparición de propuestas encaminadas a resolver estas inquietudes.

Entre los científicos que expusieron algunas ideas encontramos a Jean Baptiste Lamarck y por supuesto Charles Darwin.

Para que conozcas más sobre ellos, se realizará la siguiente actividad.

Alguna vez te has preguntado como hubiera sido un dialogo entre estos dos científicos

si en algún momento se hubiesen encontrado.

Aquí te presentamos una propuesta de cómo sería su encuentro y de lo que hablarían de acuerdo con sus posturas científicas.

Sitúate en el tiempo a finales del siglo XVIII donde aparece el primer personaje que es Lamarck.

Salut! Bonjour! apreciable joven mi nombre completo es: Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarc, pero puedes llamarme Lamarck.

Nací en 1744, escribí obras importantes como la “Filosofía zoológica” y “Sistema de animales invertebrados".

Causé mucha controversia en mi época ya que sugerí que los seres vivos cambian a través del tiempo, y que esos cambios se deben a la capacidad de los propios organismos de reaccionar ante el medio, alternando con ellos sus hábitos y costumbres; como consecuencia de esas nuevas actitudes los organismos podrían usar sus órganos haciéndolos más fuertes y complejos o por el contrario des-usarlos, provocando su atrofia o inclusive la pérdida.

Yo propuse que esos caracteres adquiridos por un individuo durante su vida son transmitidos a sus descendientes y son los responsables de la evolución de los organismos.

Ejemplifico mi teoría con el caso de las jirafas, para ello observa las siguientes imágenes:

Opino que estos animales alargaron su cuello, debido a que a lo largo del tiempo han tenido que estirarse para alcanzar las hojas más tiernas que se encuentran en lo más alto de los árboles y esa característica se fue transmitiendo a las siguientes generaciones las cuales nacían cada vez con el cuello más largo. “La verdad, esto es pura ciencia”.

Imagina ahora que aparece Darwin.

¿Qué dijo?

Perdón, pero eso que dices no es del todo cierto.

Inicia el dialogo entre los dos. Darwin y Lamarck.

Lamarck: ¿Y quién eres tú, que osa interrumpir mi explicación?

Darwin: Soy Charles Darwin, y te platico un poco de mí y de mi trabajo.

Nací en 1809, en Inglaterra y desde muy joven me interesó la naturaleza. Incluso, en ocasiones, mi padre se avergonzaba de mí, debido a mi gusto por la caza y afición por pasar la mayor parte del tiempo haciendo observaciones de los animales como perros y ratas.

Y la verdad mis estudios no me resultaron atractivos y los abandoné.

Por ahí del año 1831, me invitaron a embarcarme como naturalista en una expedición científica en un barco llamado El Beagle por nada menos que cinco años alrededor del mundo. A partir de las observaciones que realicé en ese viaje me fui convenciendo de que los cambios producidos en las especies se debían al resultado de un proceso continuo de transformación en sucesivas generaciones.

Después de más de veinte años de trabajo en aislamiento, únicamente con la compañía de mi luz alentadora, mi querida esposa Emma, que nunca me abandonó, en 1859 se publicó mi obra, “El origen de las especies por medio de la selección natural”.

Por cierto, no fuiste a los festejos de los 150 años de la publicación de mi obra, me la debes.

Lamarck: Bueno, es que yo andaba con tu abuelo en las fiestas. ¿Sabías que tu abuelo Erasmus Darwin y yo vivimos en la misma época y él tenía ideas muy similares a las tuyas?

Darwin: Pues te cuento, que, en mi libro, postulé que la fuerza motriz de la evolución, es: la selección natural y su resultado es la biodiversidad. Ese libro ha sido la obra más importante de mi vida.

Mi siguiente libro “El origen del hombre”, sí que fue un auténtico escándalo, pues establecí una relación entre nosotros y los primates o monos, donde refuté el origen divino de nuestra especie. Nunca entendieron que no se trata de una descendencia directa, sino de que compartimos un ancestro común.

Mira, te respeto y reconozco fuiste el primero que estableció que las especies se transforman a lo largo del tiempo. Y que los progenitores pasan sus características a sus descendientes, pero diferimos en cómo sucede la evolución.

Ya que yo concluí que los seres vivos trasladan a sus descendientes las características adquiridas al adaptarse a nuevos entornos. Podemos afirmar en que hay variaciones entre los individuos de una población.

Los caracteres de los padres, se heredan a los hijos. En eso estamos de acuerdo En la naturaleza los organismos se reproducen y la progenie se tiene que enfrentar a depredadores, enfermedades y hambre, compitiendo por los recursos, es una lucha en donde los mejor adaptados al ambiente sobreviven y se reproducen.

A esto lo llamé supervivencia de los más aptos por selección natural y esta lucha es permanente mi querido amigo.

¿Qué te pareció este dialogo?

Es importante destacar que el conocimiento científico, entre otros aspectos:

Busca entender y explicar el mundo.

Se construye con la participación de distintas personas.

Constantemente se confrontan ideas como en la representación de Lamarck y Darwin.

Ve el siguiente video.

La selección natural en acción.

¿Te gustó el video?

Hoy en día, con base en las investigaciones entendemos que la evolución es un proceso gradual presentado a lo largo del tiempo (miles de años) durante el cual el organismo va cambiando poco a poco, mientras que la adaptación es el mecanismo que permite a los seres vivos adecuarse a las condiciones del medio y como resultado de estos procesos se presenta la biodiversidad.

En el siguiente cuadro podrás ver la información que se desarrolló en el dialogo revisado y observarás las diferencias de las teorías de estos dos científicos.

Pon en práctica lo que has aprendido, observa el siguiente video.

¿Por qué las jirafas tienen el cuello largo?

Si te gusto esta actividad puedes encontrar otras en la página de telesecundaria.

Lee el siguiente cuento, presta atención a esta historia.

La evolución. Biografía en cuento de Charles Darwin para los niños.

Elena Barroso.

“Estaba siendo un invierno muy frío en Shropshire, Inglaterra. Febrero solía ser así. Siempre que era el cumpleaños de Charly pasaba lo mismo: bufanda, gorro y a esperar a que la primavera animara a salir a pasear a los bichitos que tanto le gustaba coleccionar.

Al llegar el calor, su madre no paraba de menear la cabeza.

- ¡Ya trae otro escarabajo! ¡Cualquier día me trae una serpiente!

Su padre observaba con atención el interés científico de su hijo, y tan pronto como pudo se lo empezó a llevar a la consulta para que le echara una mano con los pacientes. Así, Charly se fue haciendo mayor y llegó el momento de ir a la universidad para conseguir ser médico, como su padre.

¡Debes esforzarte! estudia. Darwin, atento. Los profesores de la universidad le llamaban la atención, pero él se aburría terriblemente. Lo único que le gustaba de estar allí, era cuando podía estar un rato con John y aprender de él a disecar animales. Le encantaba poder conservar sus bichos como si estuvieran vivos y poder así observarlos horas y horas.

Pero sus notas eran catastróficas, de tal modo que su padre, muy enfadado, lo sacó de allí y lo mandó a estudiar a otra universidad para ser sacerdote. Allí, un día le sorprendió su profesor de botánica:

- ¡Charles! ¡Charles Darwin! ¿Qué te parecería hacer un gran viaje alrededor del mundo?

- ¡Acepto encantado! ¡Así podré contemplar preciosos animales de todos los continentes! – contestó Charles entusiasmado.

Aquello fue el principio de un largo viaje de 5 años en un precioso barco que se llamaba Beagle.

En sus expediciones, Charles coleccionó bichos de cientos de lugares, los observó, hizo miles de anotaciones.

- Esta jirafa… ¡esta jirafa seguro que ha ido teniendo el cuello cada vez más largo para llegar a los árboles más altos!

Por fin se decidió a contar al mundo lo que él pensaba sobre nuestros orígenes:

Evolucionamos a lo largo de los siglos adaptándonos al lugar en el que vivimos. ¡Los cuerpos de los animales han ido cambiando según lo que iban necesitando!

Charles Darwin escribió un libro importantísimo: El origen de las especies. Y así, se convirtió en el más célebre naturalista, todos los científicos le felicitaron y aun en nuestros días estudiamos y admiramos su grandísimo trabajo.

El Reto de Hoy:

Elabora tu propio cuadro comparativo de las ideas de Lamarck y Darwin en torno a la evolución.

Asimismo, investiga y agrega el concepto “Evolución” a tu “Abecedario biológico”.

Para ello puedes buscar la información de las actividades en tu libro de texto y también en otros medios impresos o electrónicos.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos.

Énfasis: Adicionar y sustraer números con signo.

¿Qué vamos a aprender?

En esta ocasión continuaras aprendiendo sobre las operaciones con números positivos y negativos, resolverás operaciones utilizando todo lo que aprendiste anteriormente.

¿Qué hacemos?

Para activar tus saberes previos, observa el siguiente video del minuto: 00:20 al 02:54

Ahora realiza una actividad para hacer más divertido este aprendizaje.

Imagina que te pertenece una pequeña sucursal bancaria. Al tener tu propio Banco, conocerías distintos tipos de clientes y, por ende, sus diferentes comportamientos financieros.

Para aprender de forma activa usarás tu imaginación y varios ejemplos en esta dinámica. Analiza la siguiente situación.

Ahorro.

Amelia, es tu clienta y es ahorradora. Estudiemos sus ahorros durante el primer cuatrimestre del año, es decir los primeros cuatro meses. En enero, guardó $200, a fin de mes, hizo un depósito de $100, lo que se representa como cien positivo. Así, en febrero tiene un acumulado de $300, es positivo porque es un ahorro y es dinero disponible. Durante el mes de febrero, no realizó ningún depósito. Lo que se representa con un incremento de cero, de manera que sigue con $300 acumulados, es decir trescientos positivo. A finales del mes de marzo, Amelia depositó $200, entonces, para abril ha acumulado $500 en su cuenta bancaria.

Ahora, traslademos este comportamiento financiero a las matemáticas y nota que se puede expresar como una suma.

200 + 100 = 300

300 + 0 = 300

300 + 200 = 500

En el caso de Amelia, solamente se realizaron sumas, debido a que un ahorro siempre representa algo positivo. Cuando todos los números son positivos, debemos sumar como usualmente solemos hacerlo y tendremos un acumulado positivo.

¿Qué harías si tuvieras un cliente en tu Banco que solo gasta?

Generaría deudas, las cuales se representan con números negativos. Imagina a un grupo de personas que piden un préstamo para hacer un negocio. Tu o tus amistades podrían tener un negocio propio, ser emprendedoras y emprendedores. Entonces, podrían requerir un préstamo del Banco.

Para analizar una situación de préstamo, observa el siguiente video.

Adeudo.

Un grupo de personas emprendedoras crearon una PyME (Pequeña y Mediana Empresa), es decir una pequeña empresa, que en este caso se dedica a la venta de videojuegos. A lo largo de los dos primeros años pidieron préstamos a su Banco. Analicemos de forma semestral, es decir cada seis meses, esos préstamos. Es muy importante que quede claro, que los préstamos se representan con números negativos. La PyME, es decir, la empresa pidió medio millón de pesos el primer semestre. El segundo semestre, la PyME solicitó tres cuartos de millón de pesos. Así que ya tiene una deuda mayor acumulada. Una de las formas para sumar un medio negativo más tres cuartos negativos, y conocer el acumulado de la deuda, es convertir los medios en cuartos. Ya sabes que existen fracciones equivalentes, un medio es equivalente a dos cuartos. Así que, puedes sustituir un medio negativo por dos cuartos negativos. De manera que, si sumamos dos cuartos negativos más tres cuartos negativos, obtendremos un total de cinco cuartos negativos. El tercer semestre la PyME, pidió otro cuarto de millón. Saber la nueva deuda acumulada requiere de sumar cinco cuartos negativos más un cuarto negativo, así obtenemos seis cuartos negativos. Entonces, hasta ahora han acumulado una deuda de seis cuartos de millón de pesos.

Finalmente, en el último semestre, la PyME pidió otro medio millón. Para conocer la deuda final acumulada, sumemos seis cuartos negativos más dos cuartos negativos, que es el equivalente de un medio negativo. Así, obtenemos ocho cuartos negativos. Si simplificamos la fracción, obtenemos cuatro medios negativos y si seguimos obtenemos el número dos negativo, que en este ejemplo equivale a una deuda de dos millones de pesos.

Podemos tener un acumulado positivo o un acumulado negativo. Si tenemos únicamente números positivos, la suma será positiva, como en el ahorro. Y si solo tenemos números negativos, la suma siempre resultará un número negativo, como en los préstamos.

¿Qué pasa, si tienes números negativos y positivos juntos?

Eso es muy común, a tu banco pueden llegar clientes, que ahorran (o pagan) y gastan, para ver una situación de este tipo, observa el siguiente video.

Ahorro y gasto.

Analicemos los movimientos de Enrique en su cuenta bancaria durante un mes de ahorros, compras y pagos. La primera semana del mes tenía ahorrados $600 pero hizo una compra de $450.86 lo cual se representa como un número negativo. La diferencia entre un ahorro de $600 y un gasto de $450.86 es un disponible de $149.14. No gastó más de lo que tenía ahorrado. Por lo que su saldo esa semana, es positivo. En la semana 2, realizó un depósito de $650, así que logró un acumulado positivo, y tuvo en su cuenta $799.14 disponibles. En la semana 3 realizó una compra por $850.00, lo representamos con signo negativo. La diferencia entre un ahorro de $799.14 y una compra de $850.00 es una deuda de $50.86, es decir 50.86 negativo, lo que significa que gastó más de su ahorro disponible; entonces, Enrique tuvo una deuda de $50.86. Por último, para evitar multas, en la semana 4 hizo un depósito (o pago) de $605.50. La diferencia entre su deuda y su pago es un saldo disponible, o bien, saldo a favor de $554.64. Ahora realicemos las operaciones.

600 - 450.86 = 149.14 149.14 + 650 = 799.14 799.14 - 850 = 50.86 negativo

50.86 negativo + 605.50 = 554.64

¿Te gustó la dinámica? ¡Puede resultar muy entretenido imaginar este tipo de situaciones, que además te ayudan a aprender matemáticas!

Si solo hay números positivos, la suma será un acumulado positivo. Si solo hay números negativos, el resultado será un acumulado negativo.

Cuando todos los signos de los números sean iguales, éstos se suman y el resultado es un acumulado con el mismo signo: 5 positivo más cinco positivo, resulta 10 positivo. Por otro lado, 2 negativo más uno negativo, resulta tres negativo.

(5) + (5) = 10

(- 2) + (- 1) = - 3

Si aparecen números positivos y negativos existirá una diferencia. Para saber el signo del resultado de la suma, consideraremos lo siguiente:

1. Encuentra el acumulado de los números positivos, sumándolos todos. Como hicimos en los ahorros.

2. Encuentra el acumulado de los números negativos, sumándolos todos. Como hicimos en los adeudos.

3. Compara los acumulados, piensa en el valor absoluto y determina cuál es mayor.

4. Finalmente, el acumulado mayor, heredará el signo al resultado de la suma.

Cuando los números tienen signos diferentes, habrá una diferencia. Entonces, el resultado quedará con el signo del número que tiene el mayor valor absoluto, por ejemplo: 5 negativo más 8 positivo es igual a tres positivo. Observa que el valor absoluto de ocho positivo es mayor que el valor absoluto de cinco negativo, por eso el resultado es positivo.

(- 5) + (8) = 3

|8| > |-5|

Otro ejemplo, 10 positivo más 14 negativo es igual a 4 negativo. Observa que el valor absoluto de 14 negativo es mayor que el valor absoluto de 10 positivo, por eso el resultado es negativo.

(10) + (- 14) = - 4

|-14| >|10|

Si ambos valores absolutos son iguales, entonces la diferencia será cero, por ejemplo: 9 negativo más 9 positivo es igual a cero. Observa que los valores absolutos son los mismos, pues 9 negativo y 9 positivo son números simétricos.

(- 9) + (9) = 0

|-9|=|9|

En un ejemplo final, 7 positivo más 7 negativo es igual a cero, dado que el valor absoluto de 7 negativo es igual que el valor absoluto de 7 positivo.

(7) + (- 7) = 0

|-7|=|7|

Así se hacen las sumas de números positivos y negativos. Pero ¿Cómo se hacen las restas?

Averígualo observando el siguiente video.

Resta de números enteros.

Esto quiere decir que, para resolver una resta de números con signo, debemos convertirlo en una suma y lo hacemos usando los números simétricos o inversos aditivos.

Hagamos algunas actividades.

Para restar, 8 positivo menos 14 negativo. Recurrimos al simétrico o inverso aditivo del número que se va a restar, en este caso: 14 negativo. Quedando 8 positivo más 14 positivo, lo que da como resultado 22 positivo.

(8) – (- 14) =?

(8) + (+ 14) = 22

Para restar, 3 positivo menos 5 positivo. Recurrimos al simétrico o inverso aditivo del número que se va a restar, en este caso: 5 positivo. Quedando 3 positivo más 5 negativo, lo que da como resultado 2 negativo. Observa que el valor absoluto mayor corresponde al de cinco negativo, por eso el resultado es negativo.

(3) – (+ 5) =?

(3) + (- 5) = - 2

|-5| > |3|

Para restar, 7 negativo menos 10 negativo. Recurrimos al simétrico o inverso aditivo del número que se va a restar, en este caso: 10 negativo. Quedando 7 negativo más 10 positivo, lo que da como resultado 3 positivo. Observa que el valor absoluto mayor corresponde al del 10 positivo, por eso el resultado es positivo.

(- 7) – (- 10) =?

( -7) + (+ 10) = 3

|10| > |-7|

Para restar, 11 negativo menos 8 positivo. Recurrimos al simétrico o inverso aditivo del número que se va a restar, en este caso: 8 positivo. Quedando 11 negativo más 8 negativo, lo que da como resultado 19 negativo.

(- 11) – (+ 8) =?

( -11) + (- 8) = -19

Hemos resuelto varios ejemplos. Puedes practicar más con tu libro de texto o con el acompañamiento de tus maestras o maestros a distancia. Con todo ese apoyo, construirás tu propio aprendizaje.

¿Te gusto jugar a tener tu propio negocio?, te invitamos a conocer una historia muy inspiradora sobre una mujer afroamericana, llamada Sarah Breedlove, quien logró hacer su propia empresa de productos para el cabello. A pesar de las dificultades sociales de su tiempo y contexto, logró un gran éxito. Su historia se detalla en el libro “Madam C.J. Walker Funda una empresa" te presentamos un fragmento en el siguiente video.

Madam C.J. Walker. Funda una empresa.

El texto del video se recupera del libro: Madam C. J. Walker Funda una empresa. Autoras Afavilli, E. y Cavallo, F. (2020). Editorial: Editorial Planeta.

Ahora te toca crear tu propio sueño y luchar por cumplirlo.

El Reto de Hoy:

Procura repasar lo que hasta hoy has aprendido y si ya tienes tu libro de Matemáticas de primer grado, ubica en él este tema. Resuelve todo lo que puedas para practicar.

Si aún no cuentas con tu libro de texto, puedes encontrar los libros autorizados en la página de la SEP. También puedes pedir ayuda y retroalimentación a distancia de tus maestras o maestros cuando sea posible.

Artes

Aprendizaje esperado: Explora las posibilidades expresivas del movimiento corporal, poniendo atención en las calidades y trayectorias, y utilizando estímulos sonoros diversos.

Énfasis: Explora las posibilidades expresivas del movimiento y el sonido de su cuerpo al relacionarlos con estímulos sonoros.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás actividades artísticas que te pongan en contacto con el movimiento, el gesto, la forma, el color y el sonido.

¿Qué hacemos?

Inicia observando el siguiente video en donde se pueda apreciar la coreografía asociando el movimiento con la música para observar cómo las y los bailarines realizan formas corporales siguiendo el ritmo.

Realizar la actividad del video para comenzar a calentar el cuerpo.

Comunidad Contigo: Cuerpo fractal.

Este primer video muestra cómo puedes asociar tus movimientos a los sonidos que percibes en una pieza musical.

Es interesante ver cómo se conjugan además del movimiento y el sonido, otros elementos del arte, como son: forma, color y espacio, en una representación dancística tradicional, acompañada de música.

Ve en el siguiente video un fragmento de la danza de Varitas, representado por el Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación de Colima.

Ballet Folklórico de la Secretaría de Educación Colima-San Luis Potosí Danza de Varitas.

Una vez que observaste cómo los bailarines relacionan sus movimientos con los sonidos, ¿Pudiste descubrir cómo se relacionan los elementos de las artes que están presentes en este baile y en la música tradicional? ¿Observaste el color de los vestuarios y las figuras que realizan los bailarines?

Todo esto debe llevarte a pensar en muchas posibilidades para mover tu cuerpo cuando quieras compartir una idea de manera creativa. Para ello, será importante tener claro cómo te podrías mover estando en un escenario, por muy pequeño o grande que sea, siempre podrás considerar dos tipos de espacios: el personal o parcial y el general o total.

Revisa los siguientes ejemplos de estos dos espacios.

Imagina una estación con el tren sin moverse en su punto de partida. Al mismo tiempo visualiza a un bailarín cuando se encuentra en un escenario, este lugar que ocupa en el espacio sin desplazarse, en danza lo llamamos, espacio parcial o personal.

Cuando el tren se pone en marcha o el bailarín se desplaza por el escenario, se puede decir que ocupa un espacio total o general en el escenario. Como lo indican las siguientes cápsulas:

El espacio personal.

El cuerpo en el espacio.

Después de observar los videos, responde la siguiente pregunta.

¿Qué movimientos podrías experimentar en el tiempo y el espacio con tu cuerpo?

El Reto de Hoy:

Pon distintos objetos por tu casa y llega de un lado a otro, simulando ser un animal como un leopardo, un búho, un elefante o un animal de tu predilección; un objeto como por ejemplo un taladro, las manecillas de un reloj, entre otros; o algo ficticio como: un monstruo, un astronauta, un súper héroe o heroína, etc.

Observa la trayectoria que dibujaste en tu cuaderno o la que trazaste con ayuda de gises o estambres, pon música para moverte de acuerdo a los sonidos que vayas percibiendo y repite las mismas trayectorias, pero ahora siguiendo el ritmo de la canción.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos: ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros.

Énfasis: Identificar las características de los personajes.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás las características de diversos personajes de narración de distintos subgéneros. Observarás el rostro, las expresiones y el comportamiento de distintos personajes, para distinguir las peculiaridades físicas y psicológicas de cada uno.

¿Qué hacemos?

Todo subgénero narrativo como la ciencia ficción, el terror, la comedia o la aventura presentan personajes con ciertas características que permiten desarrollar la historia como se desea.

Pero ¿Qué es un personaje? ¿De dónde viene la palabra? ¿Por qué se les llama de esa manera a quienes participan en los diferentes géneros y subgéneros narrativos?

La palabra “personaje” proviene del término latín “persona”, que significa máscara. En el teatro clásico antiguo, los actores utilizaban máscaras para representar los distintos papeles requeridos. Hoy en día, el término hace referencia a personas o seres imaginarios que aparecen en diversas obras.

Los personajes son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones contadas por el narrador.

Ahora lee un pequeño fragmento del cuento de hadas clásico La Cenicienta. Aquí, el autor del cuento, Charles Perrault, comienza la historia de la siguiente manera:

La Cenicienta

“Había una vez un gentil hombre que se casó en segundas nupcias con una mujer, la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto. Tenía dos hijas por el estilo y que se le parecían en todo. El marido, por su lado, tenía una hija, pero de una dulzura y bondad sin par; lo había heredado de su madre que era la mejor persona del mundo.

Después de realizarse la boda, la madrasta dio libre curso a su mal carácter; no pudo soportar las cualidades de la joven, que hacían parecer todavía más odiosas a sus hijas. La obligó a las más viles tareas de la casa: ella era la que fregaba los pisos y la vajilla, la que limpiaba los cuartos de la señora y de las señoritas sus hijas; dormía en lo más alto de la casa, en una buhardilla, sobre una mísera manta, mientras sus hermanas ocupaban habitaciones con parque, donde tenían camas a la última moda y espejos en que podían mirarse de cuerpo entero.”

¿Qué pensaste mientras leías el fragmento? ¿Ya conocías el cuento o fue nuevo para ti? ¿Te fuiste imaginando a los personajes conforme ibas leyendo?

Esta historia en particular tiene una versión en película animada. Pero ¿Qué pasa cuando no hay película, cuando no existe un referente visual que nos permita imaginarnos exactamente al personaje y sólo tenemos la descripción del autor? ¿Qué crees que pase entonces?

El texto debe ser suficientemente específico para que todos los lectores imaginemos al personaje si no igual, al menos muy parecido. Claro que el personaje que construya cada uno será diferente, porque cada uno lo imaginará con base en sus experiencias, en aquello que ha visto, lo que ha vivido o lo que ha leído. Pero sí, hay características que nos da el autor y que podemos usar.

Te invitamos a escribir en tu cuaderno:

a) Las características de Cenicienta.

b) Las características de los personajes que se oponen a ella.

Esta actividad te servirá para aprender a distinguir los diferentes tipos de personajes que existen en una historia.

Dentro La Cenicienta, al igual que dentro de cada historia existen diferentes tipos de personajes que dan vida a la narración y permiten el desarrollo de la trama.

A estos personajes podemos clasificarlos de acuerdo con:

Su función.

Personajes principales: Destacan sobre los demás.

Protagonista. Es el personaje que destaca por encima de todos porque la historia se desarrolla en torno a él o ella.

En este caso sería Cenicienta.

El antagonista. Es la persona que se opone al protagonista o está en conflicto con él o ella.

En esta historia es la madrastra.

Personajes secundarios: Son aquéllos cuya importancia es menor, aunque a veces adquieren relevancia en algún episodio, sirven para conocer mejor a los personajes principales o son importantes para que la acción avance.

Personajes fugaces: Son aquéllos que aparecen en algún episodio con una función poco importante, y desaparecen el resto de la historia.

Caracterización.

Clases de personajes:

Redondos: Ellos representan los conflictos psicológicos de los seres humanos, evolucionan durante el transcurso de la narración, con cambios significativos en sus actitudes, pensamientos o sentimientos.

Planos: Los que no se trasforman en ningún momento.

Modos de presentación.

Caracterización directa: Permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporcionan otros personajes o el narrador de la historia, mencionando sus rasgos externos e internos.

Como cuando Charles Perrault dice que la madrastra es “la más altanera y orgullosa que jamás se haya visto”.

Caracterización indirecta: Permite deducir cómo son los personajes a partir de los pensamientos, comentarios, acciones, reacciones o gestos utilizando como recurso el comportamiento o el diálogo.

O sea, ¿Por cómo actúa y lo que los otros personajes dicen de él?

Estas clasificaciones surgen a partir de la manera en que se relacionan los personajes entre sí, si se llevan bien o mal, si se ayudan o se perjudican; para conocer un poco más sobre el tema, ayudarte a concretar ciertos conceptos que abordarás más adelante, observa el siguiente video del minuto 2:12 al minuto 3:20

Los subgéneros narrativos I: Los cuentos de hadas.

Esta clasificación no es estricta, pueden existir dos o más personajes que desarrollen una misma función, es decir dos protagonistas, por ejemplo, Hansel y Gretel, o puede haber varios antagonistas, representados por personajes masculinos o femeninos.

También existen personajes que pueden desempeñar dos papeles dentro de la historia; por ejemplo: quien en un principio se presenta como el ser amado puede terminar siendo el antagonista.

Entonces estamos hablando de dos tipos de clasificaciones.

Una que tiene que ver con la función porque involucra a un personaje principal.

Y otra relacionada con la caracterización que presenta una clase de personaje redondo, porque este ser amado evoluciona y se transforma en el antagonista.

Por ejemplo, en esta imagen puedes ver a Blanca Nieves y los siete enanos. Si conoces la historia sabrás que Blanca Nieves es la protagonista y los enanitos son los personajes secundarios; pero también son personajes planos porque no existe un cambio de pensamiento o actitud en ningún momento a lo largo de la trama.

Recuerda que la conducta, las motivaciones y la forma en que se relacionan entre sí los personajes, puede otorgar datos que te permitan saber cómo es y te ayuden a identificar a qué tipo de personaje representa, sin embargo, el proceso para identificarlos se dificulta cuando el protagonista tiene ciertas actitudes negativas o el antagonista parece en principio el aliado o ser amado para posteriormente mostrar sus verdaderas intenciones.

Otro factor que debes considerar dentro de la trama es el narrador, porque será él quien otorgue la clasificación a los personajes. El narrador es quien cuenta la historia, es la voz que designa el autor del libro para desarrollar la trama.

Ahora, esto no sólo aplica a los cuentos, sino a cualquier obra literaria, a continuación, te presentamos un fragmento de la novela Fahrenheit 451, que se publicó en 1953, para que veas cómo se presentan los personajes.

Tenemos, en primer lugar, al protagonista redondo: Guy Montag. Es un bombero que vive en un futuro en el que creen que los libros son dañinos y los bomberos, en lugar de apagar incendios, se dedican a quemar libros y a quienes se atreven a tenerlos en sus casas.

Guy descubre la lectura, se apasiona de ella, pero lo descubren y lo persiguen.

En el mismo libro, Farenheit 451, aparece un antagonista, que podríamos clasificar como plano, que es Beatty.

Beatty es el jefe de bomberos y cree que su labor es correcta, esa de andar quemando libros, porque piensa que los libros son dañinos. Sabe que Guy se roba libros y le advierte que tiene que demostrar que su contenido es valioso y que, si no lo demuestra, tendrá que entregarlos para quemarlos. Llega al punto de obligar a Guy a que queme su casa, porque se da cuenta de que ya es un “adicto a la lectura”.

Como en la mayoría de las novelas, en ésta también hay personajes secundarios, como Clarisse McClellan, una joven de 17 años a la que le gusta la naturaleza y que se hace amiga de Guy.

Otro personaje secundario es Mildred, la esposa de Guy. Como Guy es un personaje redondo, que va cambiando y evolucionando, de pronto se da cuenta de que su esposa y él ya no tienen tantas cosas en común.

Hay otro tipo de personajes, los fugaces; que aparecen únicamente para cumplir una cierta función en la historia o para ilustrar algo que quiere transmitir el autor. Aquí, Ray Bradbury se valió, por ejemplo, de una anciana que se niega a abandonar sus libros.

O los hombres-libro, que son mujeres y hombres rebeldes que están fuera de la ley y su forma de rebelión es memorizar los libros.

¿Qué te parecen estos ejemplos de Farenheit 451? ¿Qué te dicen sobre cómo aprovecha el autor a los distintos personajes para construir su obra?

Si quieres averiguar más sobre los personajes, te invitamos a leer Farenheit 451 de Ray Bradbury.

El Reto de Hoy:

¿Recuerdas el cuento de Caperucita Roja? ¿Cómo sería la historia si fuera el lobo quien la contara? ¿Cambiarían los personajes?

Mientras piensas en esas preguntas, observa el siguiente esquema con imágenes y pequeñas descripciones de los personajes que forman parte de la historia de Cenicienta, cada uno con una función diferente dentro de la historia.

En tu libreta realiza un esquema similar pero esta vez con la historia de Caperucita Roja contada por el Lobo Feroz, coloca dibujos y pequeñas descripciones que expliquen porque desempeñan esa función dentro de la trama.

Y ya que hablamos del lobo, veamos qué tan buena o buen observador eres:

¿Qué observas en la fotografía que le tomamos al lobo feroz?

¿Cómo es físicamente?

¿Cómo son sus ojos? ¿Su nariz? ¿Su boca? ¿Sus orejas?

¿Qué actitud tiene?

¿Será amigable o enojón?

Intenta describirlo sin omitir ningún detalle, menciona todas sus características físicas y psicológicas de acuerdo con lo que percibas.

Te invitamos a que consultes la página “Cuentos y algo más” del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Selecciona uno de ellos y reflexiona sobre las siguientes preguntas:

¿Cómo imaginas a los personajes de la historia?

¿Cuáles son las características del protagonista?

¿Qué conflicto enfrenta?

¿Cómo actúa para resolverlo?

¿Existe un antagonista?

¿Por qué consideras que es él?

En caso de no poder acceder a la página sugerida, seguramente conoces un cuento clásico o tienes en casa un libro del que te puedes apoyar para dar respuesta a las preguntas señaladas con anterioridad.

Por último: Tú eres la o el protagonistas de tu vida y tienes una historia de aproximadamente 12 años; en tu cuaderno asigna un título a tu historia y descríbete física y emocionalmente sin omitir ningún detalle. Cuando termines, comparte tu descripción con alguien más pero no le digas de quien se trata; de acuerdo con lo que vaya escuchando, él o ella tendrá que adivinar a quien te estás refiriendo.

Puedes hacer lo mismo con el resto de las personas que viven en tu casa, para que los demás adivinen de quien estás hablando de acuerdo con la descripción que les des.

Elabora también un esquema donde menciones, quienes de las personas que te rodean son:

El mentor

El Aliado

El Antagonista

Y el ser amado

Explicando, y dando argumentos, de por qué ocupa ese papel en tu vida.

Geografía

Aprendizaje esperado: Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico.

Énfasis: Identificar características del espacio geográfico.

¿Qué vamos a aprender?

En la sesión anterior pudiste distinguir cada uno de los componentes que conforman el espacio geográfico, en esta sesión corresponde identificar sus características, para ello es muy importante la observación y la exploración de los espacios dentro y fuera de la escuela.

Recuerda que el espacio geográfico se define como: el espacio vivido, socialmente construido y transformado por la sociedad a lo largo del tiempo como resultado de las interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos que lo integran.

Al final del tema podrás comprender que las características del espacio geográfico son los rasgos que lo describen.

¿Qué hacemos?

Sabías que eres parte del entorno inmediato que te rodea, que en él realizas distintas actividades, por ejemplo, usar el agua para beber, bañarte, cocinar y lavar; que utilizamos el petróleo para las actividades económicas y aprovechamos los suelos para cultivar alimentos, todos estos son ejemplos de cómo nos relacionamos con los componentes del espacio geográfico.

¿Te has preguntado cuáles son las características que lo hacen especial?

Para ello, observa el siguiente video.

Características del espacio geográfico.

Retomando la información del video ahora podrás identificar algunas de las principales características del espacio geográfico, tales como: localización, distribución, temporalidad y cambio, relación e interacción, y diversidad.

Reconocer las características del espacio geográfico te dará la oportunidad de vivirlo, de saber que es esencial para que tu como ser humano realices todas tus actividades y además lo transformes continuamente con tus acciones, por ello debes tener conciencia de todo lo que implica ser parte de él.

Usa tú imaginación y recuerda algún día que fuiste de vacaciones con tus padres o a la casa de tus abuelos, quizá estuviste en una playa, alguna zona rural, colonia o seguramente en una gran ciudad y disfrutaste al máximo todo lo que ahí se encontraba, te diste cuenta que en ese lugar había algo que lo hacía diferente y único.

¿Podrías reconocer algunas características del espacio geográfico?

Anota tus comentarios de lo que recuerdes de ese lugar. Invita a tu familia, para que juntos disfruten de ese momento, si puedes consigue una imagen del lugar que visitaron y pégala en tu cuaderno, al final de tus anotaciones.

Ahora observa la siguiente imagen del Centro Histórico de la Ciudad de México y en ella se irán identificando cada una de las características del espacio geográfico.

Puedes identificar las características del espacio geográfico en la imagen anterior o bien seleccionar algún lugar de tu interés de tu localidad y reflexiona sobre las preguntas que se presentan a continuación, también puedes considerar el lugar que te imaginaste anteriormente.

Si no sabes todas las respuestas no te preocupes, podrás responderlas consultando otras fuentes de información.

Preguntas:

¿Cuál es la localización exacta del lugar?

¿Cuál es la diversidad entre sus componentes?

¿Cuál es la distribución de sus componentes?

¿Cuáles son las relaciones e interacciones que ocurren entre sus componentes?

¿Qué cambios ha tenido a través del tiempo?

Ejemplo:

Alberto explica los rasgos de un espacio geográfico considerando las preguntas realizadas.

Bueno, les voy a hablar de las características de nuestro país: México.

El nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Se localiza en la porción norte del continente americano, es el país latinoamericano más septentrional; colinda al norte con Estados Unidos de América, y con Guatemala y Belice al sureste; con el Golfo de México y el Mar Caribe al este, y el Océano Pacífico al oeste.

Sus cadenas montañosas se distribuyen hacia el este la Sierra Madre Oriental y hacia el oeste la Sierra Madre Occidental, que son atravesadas por el sistema volcánico transversal que se distribuye de este a oeste.

La gran diversidad de paisajes que se extienden a lo largo del territorio mexicano palpable en sus majestuosas playas, sus hermosos bosques y entrañables pastizales es resultado de la interrelación entre la localización geográfica, el clima y el relieve.

El territorio mexicano, como cualquier otro en el mundo, ha experimentado distintos cambios, por ejemplo, el desarrollo de tres grandes ciudades Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México que han dado lugar a la expansión de la mancha urbana en sus alrededores generando en ellas una gran concentración de población, viviendas y empresas.

Otro ejemplo de cambios espaciales ocurridas en nuestro país, son los ocasionados por fenómenos que han dado lugar a transformaciones drásticas en el paisaje de algunos lugares: como el ocurrido en la Ciudad de México a raíz del sismo de 1985; o bien el acontecido en 1943 en el pueblo de San Juan Parangaricutiro, Michoacán, en donde la erupción del volcán Paricutín sepultó al pueblo, y sus habitantes se vieron en la necesidad de reconstruirlo a varios kilómetros de su ubicación original y renombrarlo como Nuevo San Juan. Estos cambios que les he platicado son muestra de la interrelación que existe entre los componentes del espacio geográfico, en donde el cambio de un componente tiene efecto en el resto de ellos.

El Reto de Hoy:

Elabora un organizador de información (mapa conceptual, mapa mental, infografía o cuadro comparativo), considera que un organizador de información es: “una representación visual de información rescatando aspectos importantes de un concepto dentro de un esquema".

Puedes utilizar recortes o imágenes de revistas, periódicos o algunas que obtengas de internet, debes tener cuidado al organizar tu información, ésta debe ser breve y precisa, además de ser visualmente atractiva.

Ejemplo de mapa mental.

Como puedes observar en este ejemplo de mapa mental de las características del espacio geográfico, las definiciones son breves y precisas contiene imágenes y colores atractivos.

Recuerda que las características del espacio geográfico son los rasgos que lo describen, y están definidas por su localización, la distribución de sus elementos, las interacciones de sus componentes y los cambios que experimenta con el paso del tiempo. Algunas de sus características cambian constantemente debido a las relaciones e interacciones de los seres humanos con los componentes naturales.

“Geo preguntas”

Consiste en un cuestionario sobre aspectos del tema abordando en esta sesión. Se realizarán preguntas con tres opciones de respuesta y tú señalarás la correcta.

La frase: “México posee una gran cantidad de regiones”. ¿A qué característica del espacio geográfico nos estamos refiriendo?

a) Localización

b) Diversidad

c) Cambio

Si yo digo: “Uganda se encuentra en el continente africano. ¿A qué característica del espacio geográfico me estoy refiriendo?

a) Distribución

b) Diversidad

c) Localización

La frase: “La erupción del Paricutín sepultó casas, iglesia y cultivos del pueblo de San Juan” ¿De qué característica del espacio geográfico estamos hablando?

a) Interrelación

b) Localización

c) Cambio

¿A qué característica del espacio geográfico se hace referencia cuando decimos “El covid-19 se ha expandido en todo el mundo y los mayores contagios se concentran en Estados Unidos, Brasil e India“?

a) Diversidad

b) Distribución

c) Interrelación

Las respuestas a las preguntas son:

b

c

c

b

¿Y tú en casa acertaste en las respuestas?

Ten presente que los contenidos desarrollados a lo largo de las sesiones los puedes fortalecer con la información de tu Libro de Texto Gratuito, así como consultando otras fuentes en internet.

Segundo de secundaria

Artes

Aprendizaje esperado: Distingue las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones artísticas de distintas partes del mundo, para brindar argumentos personales en la explicación de los sentimientos o ideas que le provocan.

Énfasis: Reconocer cualidades estéticas al apreciar diferentes obras o manifestaciones artísticas de diferentes lenguajes artísticos para relacionar las ideas y emociones que le provocan.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás qué son las cualidades estéticas en el arte e identificarás en dónde encontrarlas. También, reconocerás las ideas, sentimientos y emociones que te provocan.

Las cualidades estéticas son aquellas características propias de un objeto para que pueda ser descrito y defina aquello que te hace sentir. Es decir, son aquellos elementos que lo hacen valioso, apreciable, relevante o trascendente.

¿Te has dado cuenta de que en el lugar donde vives existen diferentes obras de arte? Éstas pueden ser arquitectónicas, plásticas, piezas sonoras o interpretaciones de otros artistas. Por ejemplo, en algún edificio o monumento del lugar en el que vives puedes identificar diferentes cualidades estéticas.

Se pueden encontrar cualidades estéticas en todas las disciplinas artísticas (teatro, danza, música, artes visuales).

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos para que conozcas qué son las cualidades estéticas y cómo encontrarlas en las diferentes disciplinas artísticas.

Cualidades estéticas.

En donde encontramos las cualidades estéticas.

Para identificar las cualidades estéticas en una obra de arte lo primero que necesitas es ser un observador. No obstante, también se requiere tener una opinión de los elementos estéticos que componen dicha obra de arte; es decir: desarrollar un punto de vista crítico.

Para ello, es importante conocer los elementos básicos que componen una obra artística. En el siguiente video, no solo verás un ejemplo de trabajo interdisciplinario en las artes, sino también podrás identificar las cualidades estéticas en cada una de ellas. Observa el siguiente video dónde pondrás a prueba tu capacidad observadora y crítica.

Ballet Folklórico de Amalia Hernández.

En esta representación dancística se pudo apreciar de manera general al grupo de bailarines del Ballet folklórico de Amalia Hernández, portando trajes típicos de diferentes partes de nuestro país y moviéndose al ritmo del Huapango de Moncayo.

En la escenografía, las fachadas de algunos edificios transportan al periodo colonial, una iglesia en tonos café, arena y gris, al fondo el cielo azulado.

Las luces también juegan un papel muy importante, por ejemplo, en un momento determinado de la representación, la luz sigue a una sola bailarina para dar realce a su participación solista.

Los movimientos de los bailarines corresponden a un ritmo, que siempre va coordinado con la música que se utiliza. Esto requiere siempre de mucha preparación y ensayo por parte de los artistas, sobre todo cuando la música que los acompaña es en vivo.

A continuación, realiza la siguiente actividad.

Actividad 1.

De la representación dancística que acabas de ver, responde las siguientes preguntas:

¿Qué emociones y sentimientos te provocan este tipo de espectáculos dancísticos?

¿Alcanzaste a ver el traje típico de tu Estado?

¿Te agradaron los colores de los trajes y de la escenografía?

¿Qué opinas de los movimientos, los gestos y de la música?

Al contestar estas preguntas en casa, ya estarás hablando de cualidades estéticas en una manifestación artística.

Al señalar si una expresión artística te agrada, las emociones que te provoca, así como percibir las formas, colores, sonidos, movimientos y gestos, estás reconociendo dichas cualidades. De esta forma, estas desarrollando tu capacidad de observación y de crítica.

Para conocer más de cerca este trabajo, puedes investigar sobre el Ballet folklórico de Amalia Hernández.

El Reto de Hoy:

Investiga y elige alguna obra artística, puede ser una canción, una coreografía, una obra de teatro, una pintura, una escultura; incluso puede ser algún edificio o construcción que llame tu atención.

Una vez que hayas elegido tu obra, analízala y escribe en tu libreta porqué te agradó, que cualidades observaste o escuchaste, y que emociones o sentimientos generaron en ti.

Finalmente, por medio de un dibujo, sencillo o muy detallado, intenta representar esa pieza que llamó tu atención.

Física

Aprendizaje esperado: Comprende los conceptos de velocidad y aceleración.

Énfasis: Identificar la caída libre de un objeto.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en cómo el movimiento se desplaza del cielo al suelo y los puntos más importantes que lo caracterizan, para ello, analizarás la caída libre de diferentes objetos.

¿Qué hacemos?

Desde hace mucho tiempo grandes pensadores y científicos como Aristóteles, Galileo Galilei e Isaac Newton han estudiado este movimiento.

El primero en estudiarlo fue Aristóteles. Él observó durante mucho tiempo la caída de diversos objetos y después de reflexionar sobre ello estableció que:

“Los cuerpos pesados caen más rápido que los livianos”

Esta es una aseveración errónea. Realiza el siguiente experimento para comprobarlo.

Experimento 1.

Usa una hoja de papel y una bolsa con algún material, puede ser una bolsa de arroz, de frijoles o lo que tengas a la mano. Después, tómalos en tus manos y analiza el peso de ambos. Ya que verifiques que uno es más pesado que el otro. Reflexiona en la siguiente pregunta:

¿Cuál de ellos caerá más rápido al suelo?

Inicia con el experimento y pon mucha atención.

Primera vez.

Sostén los dos objetos desde la misma altura, suéltalos y observa su caída. Verifica cual cae primero.

Segunda vez.

Ahora, realiza el experimento de nuevo. Pero esta vez, haz bolita la hoja de papel. Sigue siendo la misma hoja y el mismo peso. Sostén los dos objetos desde la misma altura y suéltalos. Observa nuevamente y verifica cual cayó primero esta segunda ocasión.

En la segunda ocasión que realizaste el experimento existió una variante. Esta es la base del método científico que inició Galileo Galilei, dos mil años después de que Aristóteles realizará esta aseveración.

En la revista de divulgación de la ciencia, se publicó un artículo sobre los cien años de la teoría general de la relatividad en la que se incluyó un breve texto sobre la importancia del trabajo de Galileo Galilei en el desarrollo de la ciencia que hoy se conoce como Física.

El fragmento dice:

En su libro Vida de Galileo, Vincenzo Viviani, último alumno y primer biógrafo del científico italiano, cuenta que su maestro desmintió a Aristóteles en lo tocante a la caída libre “con repetidos experimentos hechos desde lo alto del campanario de Pisa con participación de los otros maestros y filósofos”. Esta frase es la base de la leyenda de que Galileo dejaba caer bolas de plomo y de madera desde lo alto de la torre de Pisa ante la mirada atónita y furibunda de sus detractores aristotélicos. La leyenda seguramente es falsa, pero no hay duda de que Galileo sabía que dos cuerpos de pesos distintos caen exactamente al mismo tiempo si no hay resistencia del aire.

Este pequeño experimento te ayuda a comprobar que dos objetos de dimensiones, formas y materiales distintos llegarán al suelo al mismo tiempo, siempre y cuando caigan de la misma altura al mismo tiempo.

De acuerdo con el experimento que acabas de realizar. La primera vez la hoja de papel tardó más tiempo en caer que la bolsa con materiales. Esto se debe a que, cuando la hoja está extendida, ofrece mayor resistencia al aire, esta resistencia frena la caída, por eso da la percepción de que cae con más lentitud.

La resistencia al aire que presentan algunos cuerpos es un elemento que no había considerado Aristóteles, de ahí su confusión, por eso cuando se hace bolita la hoja, se elimina la mayoría de resistencia al aire y cae al mismo tiempo que la bolsa de materiales. Por eso, cuando una hoja cae, puedes observar que la resistencia con el aire evita que caiga en línea recta.

Una de las características más importantes de los objetos en caída libre es que la gravedad es la única fuerza que actúa sobre ellos y que su caída es vertical descendente.

Para que te quede más claro el tema de caída libre, observa el siguiente video.

Características del movimiento de caída libre:

La caída libre de un objeto se da únicamente bajo la influencia de la acción de la gravedad.

En la caída libre la aceleración que experimenta un objeto es de 9.8 m/s^2 por cada segundo que cae, es decir se aceleran de forma constante.

Los cuerpos que caen libremente lo hacen de forma vertical.

La forma de los objetos es un factor que influye en la caída de los cuerpos.

Los cuerpos extendidos no presentan una caída totalmente libre, debido a la resistencia del aire.

Al caer libremente los cuerpos experimentan la misma aceleración sin importar su masa.

A continuación, realiza la siguiente actividad.

Actividad 1.

Responde las siguientes preguntas:

¿Alguna vez has sentido los efectos de la caída libre?

En los siguientes ejemplos, ¿consideras que es posible observar el movimiento de caída libre?

Lanzarse en un paracaídas.

Subirse a algunos juegos mecánicos, por ejemplo, la montaña rusa

La caída libre tiene muchas aplicaciones en la vida diaria, por ejemplo, en la aviación, en algunos casos se prueban aviones en caída libre o se les deja caer para simular efectos de ingravidez. Este movimiento también se llega a utilizar en la industria de alimentos para separar frutos, nueces y semillas; en la manufactura de recipientes de vidrio; en molinos de agua; y de manera más sofisticada, en la generación de energía eléctrica. También se puede aplicar en la recreación, ya que algunos juegos mecánicos y toboganes aplican este concepto.

Finalmente, para fortalecer el tema de “caída libre”, observa con atención el siguiente video.

Clavado de Paola Espinosa.

Con esto concluiste la sesión del día de hoy y aprendiste sobre la importancia de la caída libre en tu vida diaria, así como algunas de sus características.

Si quieres saber más del tema, en tu libro de Ciencias. Física de segundo grado de secundaria podrás encontrar más información y ejemplos de este movimiento.

El Reto de Hoy:

Comenta con tu familia si han experimentado la caída libre o si han observado alguna aplicación diferente a las mencionadas. Escriban todos los ejemplos que se les ocurran donde consideren que existe este concepto.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación y división con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos.

Énfasis: Justificar la regla de los signos de la multiplicación de números enteros con base en la suma iterada.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en las reglas para resolver problemas de multiplicación y división con números enteros y aprenderás a plantear problemas matemáticos. Además, resolverás problemas tanto con números enteros, como con fracciones y números decimales positivos y negativos.

En esta sesión reflexionarás sobre cómo la suma repetida de un mismo sumando, positivo o negativo, se representa también como una multiplicación de números positivos o negativos.

¿Qué hacemos?

Vas a empezar con una lectura de un extracto del libro “A jugar con las matemáticas”, de Lawrence.

¿Cuántos dedos hay?

“… no todo el mundo ha empleado el mismo sistema para contar. Aunque la mayor parte de las civilizaciones que saben hacerlo han tenido como base el diez, hay muchos ejemplos de sociedades que han utilizado bases distintas. Algunas de ellas pueden parecernos sorprendentes. La forma de utilizar nuestro número nos parece tan natural que nos resulta difícil creer que no se haya extendido por el mundo entero. Sin embargo, el sistema decimal es sólo una de las infinitas formas que podíamos haber elegido para sistematizar los números. Si tuviéramos ocho dedos en lugar de diez, por poner un ejemplo, utilizaríamos un sistema de base ocho y nos sentiríamos tan felices como siempre, aunque no podríamos tocar tan bien el piano.

Esto no es una situación hipotética. Aparte del sistema decimal, el sistema numérico más utilizado es el vigesimal o de base veinte. Tanto los mayas como los esquimales tomaron como base el veinte, posiblemente porque contaban utilizando los dedos de las manos y de los pies".

En la lectura anterior se mencionan algunos ejemplos de cómo en el pasado los seres humanos implementaron procedimientos para resolver problemas de conteo y dieron solución a esta situación haciendo uso de las herramientas disponibles en su contexto.

¿Imaginas cómo en la antigüedad resolvieron el reto de representar el cero? o, ¿cómo se representaban las pérdidas o ganancias?

A continuación, analizarás algunas situaciones de la vida diaria que implican operar matemáticamente con números positivos y negativos.

Empieza por revisar: qué son los números positivos y negativos.

Observa el siguiente ejemplo:

Juan les ganó a sus amigos $15.00 jugando a las canicas.

¿Cómo se representa la cantidad que ganó Juan de manera matemática?

Como Juan obtuvo una ganancia, la cantidad se representa con un número positivo: “quince positivo” y se escribe así: +15 o 15

Ahora, observa el siguiente ejemplo respecto a un caso con números negativos:

Eduardo le debe $20.00 al señor de la tienda.

¿Cómo se puede representar la situación financiera de Eduardo de manera matemática?

Como Eduardo adquirió una deuda, se considera con un número negativo: “veinte negativo” y se escribe así: –20

Después de haber analizado estas situaciones que se pueden representar con números positivos y negativos, reflexiona respecto a lo que se conoce como: suma iterada. Para ello, analiza la siguiente situación.

Retoma el ejemplo anterior de Juan. Ahora, imagina que Juan ganó $15.00 en cada uno de seis juegos consecutivos.

¿Cómo representarías esta situación?

¿Cómo puedes saber cuánto dinero ganó Juan?

Antes de resolver el problema, recuerda que el nombre correcto de la operación matemática que permite agrupar cantidades es “adición” y al resultado se llama “suma”.

Ya que conoces los términos, analiza la situación de Juan:

Si se realiza la adición del número 15, seis veces repetidas.

¿Cuál será el resultado de la suma?

El resultado de la operación es 90, y la operación que representa la situación es:

15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 = 90

Es decir, al ganar Juan seis veces de manera consecutiva, en total ganó $90.00.

Ahora, analiza cómo la operación matemática de adición que acabas de realizar también puede ser representada de otra manera. Cuando en una adición el mismo número se repite varías veces, esta operación se puede representar y resolver por medio de una multiplicación.

Retoma la suma anterior:

15 + 15 + 15 + 15 + 15 + 15 =

El sumando que se repite en la operación es: 15

Y aparece, 6 veces.

Lo anterior lo puedes representar con una multiplicación de la siguiente manera:

6 veces 15 es igual a:

(6)(15) = 90

Esto representa lo mismo que 6x15

En algunas circunstancias es más apropiado el uso de un par de paréntesis para indicar los factores en una multiplicación, en lugar de utilizar el signo “por”.

Analiza una nueva situación:

Imagina que ahora Juan, en lugar de ganar, pierde $5.00 en cada uno de cuatro juegos consecutivos.

¿Cuánto dinero pierde en total?

¿Con qué operación de adición se puede representar la situación?

¿Qué tipo de números serían los sumandos?

Esta situación implica que los sumandos sean un mismo número negativo, porque se está hablando de una pérdida o deuda.

(–5) + (–5) + (–5) + (–5) = –20

Cuatro veces, cinco negativo

El número que se repite como sumando es: -5

Y este sumando se repite 4 veces.

Lo anterior se puede representar con una multiplicación de la siguiente manera:

4 veces –5 es igual a:

(4) (–5) = –20 que representa lo mismo que 4 x (–5)

El resultado de los ejemplos de adición que acabas de realizar se llama: suma iterada.

La suma iterada es el resultado de la adición de un mismo número o sumando varias veces y se puede representar como una multiplicación.

La multiplicación que representa una suma iterada se forma de la siguiente manera:

El primer factor corresponde al número de veces que aparece el sumando.

El segundo factor corresponde al número o sumando que se repite.

Entonces se puede decir que, una multiplicación de números enteros se expresa de distintas maneras.

Con el símbolo de multiplicación:

4 x (-3)

Sólo con paréntesis:

(4) (-3)

A continuación, realiza la siguiente actividad.

Actividad 1.

Observa los ejemplos de la siguiente tabla, completa el ejercicio de la última fila (donde el resultado es -20) y responde las preguntas.

¿Cuál es la multiplicación y producto de -20?

¿Cuál es su adición y suma?

¿Cuál es su expresión verbal?

Ahora, analizarás una situación más.

Esto le pasó a Valeria:

Valeria relaciona la suma iterada con una situación que está en el contexto de dinero: recibir $50 pesos cada domingo durante un mes.

La suma iterada también se puede representar en una recta numérica, que es una herramienta gráfica que permite ubicar números en puntos específicos.

En la recta numérica los números positivos se encuentran a la derecha del cero, y los números negativos están a la izquierda del cero.

Observa los números negativos en el caso del tío de Valeria, se usará una recta numérica.

Ahora, analiza la siguiente situación que implica la suma iterada y su representación también como multiplicación.

Producto de dos factores.

Si el primer factor es un número positivo y el segundo factor también es positivo, el producto es un número positivo:

positivo por positivo es igual a positivo

(+) (+) = (+)

Si el primer factor es un número positivo y segundo factor uno negativo, el producto es un número negativo:

positivo por negativo es igual a negativo

(+) (–) = (–)

Observa los siguientes ejemplos sobre el producto de dos factores:

En esta sesión aprendiste la suma iterada, que te permitió determinar que la adición de un mismo número repetidas veces, puede representarse como una multiplicación.

También reflexionaste sobre la representación de los números positivos y negativos. Así como el producto de dos factores.

El Reto de Hoy:

Reto 1.

Responde las siguientes preguntas:

¿Cuál es el producto de multiplicar (5) × (–5)?

¿Qué sucede con el signo del producto al multiplicar el primer factor con signo positivo por otro con signo negativo?

¿Cuál es el producto de multiplicar (-3) (20)?

Reto 2.

Piensa en una situación de tu vida cotidiana en la que hayas podido ejemplificar la suma iterada. Escríbelo en tu cuaderno y comparte tus descubrimientos.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Leer novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y escribir un comentario sobre su lectura para compartirla.

Énfasis: Describir las perspectivas de los personajes sobre los acontecimientos.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás a algunas autoras y autores latinoamericanos a través de sus obras literarias.

La literatura latinoamericana contemporánea la conforman los cuentos, novelas, relatos y obras de teatro escritas en nuestra lengua materna, que reflejan la vida de los países latinoamericanos en nuestros tiempos.

A través de la lectura puedes imaginar el lugar donde viven los personajes, cómo es su familia y qué es lo que les gusta o no. Y más allá de descubrir a los personajes, también puedes relacionarte con la autora o autor que los escribió.

En esta sesión, profundizarás en excelentes obras de autoras y autores latinoamericanos como:

El cuento “Tía Inés”, de la escritora mexicana Ángeles Mastretta.

El cuento “La migala”, del escritor mexicano Juan José Arreola.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, lee un pequeño fragmento del cuento “Tía Inés”, de la autora latinoamericana Ángeles Mastretta.

Había una luna a medias la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella. Y era tan negro el cielo que la rodeaba que adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel embrujo.

Quizás aunque la luna no hubiera estado ahí, aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual. Pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Sólo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le tenia tomando el cuerpo. Una desdicha que, como casi siempre pasa, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha.

Tía Inés

(Fragmento)

Ángeles Mastretta

Ahora, reflexiona y responde lo siguiente:

¿Qué impresión te ha dejado esta primera parte?

¿Cómo crees que se siente el personaje de la Tía Inés?

¿Te llama la atención el título y le recomendarías a alguien que lo leyera?, ¿por qué?

¿Recuerdas algún cuento que te haya gustado mucho?, ¿qué sensación te generó?

A continuación, leerás y analizarás por fragmentos el siguiente cuento que se titula “La migala”, de Juan José Arreola.

¿Sabes qué es una migala? Una migala es una araña venenosa que puede medir 10 centímetros de cuerpo y alcanzar hasta los 25 centímetros con sus patas abiertas.

La Migala.

Juan José Arreola

El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración brillando de pronto en una clara mirada.

Unos días más tarde volví para comprar la migala, y el sorprendido saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar, con seguridad, el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes: el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres.

Antes de continuar con la lectura, analiza, reflexiona y responde las preguntas:

¿Qué sucede en este párrafo?

¿Por qué crees que el personaje compró la migala si le despertaba tanto horror?

Continua con la lectura…

La noche memorable en que solté a la migala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña, que llena la casa con su presencia invisible.

¿Cómo te imaginas los pasos de la migala?

¿Te gustaría tener una de mascota?

Continua con la lectura…

Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí, con precisión, el paso cosquilleante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece. Estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona.

¿Qué es lo que espera el personaje que suceda y no sucede?

Continua con la lectura…

Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto. Pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño, o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos, que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles.

¿En qué momento suele encontrarse el personaje con la migala?

Continua con la lectura…

Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado en la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo.

¿Qué te imaginas que come la migala?

Continua con la lectura…

Pero en realidad esto no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero.

¿Qué crees que está esperando el personaje de la migala?

Continua con la lectura…

Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible.

Cierra la lectura reflexionando en lo siguiente:

¿Acaso está soñando o imaginando que compró la migala?

¿Cuál es tu opinión al respecto?

Cada cuento narra mundos distintos. Existen muchas formas de escribir un cuento.

A continuación, retomarás el cuento de “Tía Inés” de Ángeles Mastretta. Pero antes, conoce un poco de la vida de la autora.

Ángeles Mastretta nació en Puebla en 1949, es una escritora y periodista mexicana, conocida por crear grandes personajes femeninos y relatos que reflejan las realidades sociales y políticas de México.

Ahora, realiza la siguiente actividad que se titula “¿Qué pasó primero…?”.

Actividad: ¿Qué pasó primero…?

Para esta actividad, leerás tres pequeños fragmentos del cuento “Tía Inés”, pero estos fragmentos están en desorden.

Trata de reordenarlos para saber qué pasó primero, qué pasó después y qué pasó al final.

El fragmento (A) dice así:

Al día siguiente, la tía Inés no recordó un ruego, menos una orden, pero tenía una luz entre ojo y ojo ensombreciendo toda su existencia.

Ahora, pon mucha atención al fragmento (B):

Cada luna es distinta. Cada luna tiene su propia historia. Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna.

Por último, el fragmento (C) dice:

Había una luna a medias, la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre.

Ahora, intenta escribir el orden correcto. No te preocupes si no puedes recordar exactamente lo que decía el cuento de “Tía Inés”, usa tu imaginación y tu creatividad para acomodar los fragmentos en el orden que te parezca más adecuado. Recuerda que este no es todo el cuento, son tan solo fragmentos del principio, desarrollo y desenlace.

Par finalizar con la actividad, lee el cuento completo de “Tía Inés”.

Tía Inés

Había una luna a medias la noche que desquició para siempre los ordenados sentimientos de la tía Inés Aguirre. Una luna intrigosa y ardiente que se reía de ella. Y era tan negro el cielo que la rodeaba, que adivinar por qué no pensó Inés en escaparse de aquel embrujo.

Quizás aunque la luna no hubiera estado ahí, aunque el cielo hubiera fingido transparencia, todo habría sido igual. Pero la tía Inés culpaba a la luna para no sentirse la única causante de su desgracia. Solo bajo esa luna pudo empezarle a ella la pena que le tenía tomado el cuerpo. Una desdicha que, como casi siempre pasa, se le metió fingiendo ser el origen mismo de la dicha.

Porque la noche aquella, bajo la luna, el hombre le dio un beso en la nuca como quien bebe un trago de agua, y fue una noche tan lejos de la pena que nadie hubiera podido imaginarla como el inicio de la más mínima desgracia. Apenas había llegado la luz eléctrica y las casas bajo el cerro parecían estrellas.

En alguien tuvo que vengar esa luna el dolor que le dieron las casas encendidas, las calles bajo el cobijo de aquella luz comprada y mentirosa, la ingratitud de toda una ciudad anocheciendo tranquila, sin buscar el auxilio de su fulgor. De algo tenía que servir ella, alguien tendría que recordar su luz despidiendo la tarde, y ese alguien fue Inés Aguirre: la luna la empujó hasta el fondo de unos brazos que la cercarían para siempre, aunque fueran a irse temprano.

Al día siguiente, la tía Inés no recordó un ruego, menos una orden, pero tenía una luz entre ojo y ojo ensombreciendo toda su existencia. No podía ya olvidar el aliento que le entibió los hombros, ni desprender de su corazón la pena que lo ató a la voluntad sagrada de la luna.

Se volvió distraída y olvidadiza. Pedía auxilio para encontrar el lápiz que tenía en la mano, los anteojos que llevaba puestos, las flores que acababa de cortar. Del modo en que andaba podía derivarse que no iba a ninguna parte, porque después del primer paso casi siempre olvidaba su destino.

Confundía la mano derecha con la izquierda y nunca recordaba un apellido. Terminó llamando a sus tíos con el nombre de sus hermanos y a sus hermanas con el nombre de sus amigas. Cada mañana tenía que adivinar en cuál cajón guardaba su ropa interior y cómo se llamaban las frutas redondas que ponía en el jugo del desayuno.

Nunca sabía qué horas eran y varias veces estuvo a punto de ser atropellada.

Una tarde hacía el más delicioso pastel de chocolate y a la semana siguiente no encontraba la receta ni sabía de qué pastel le hablaban. Iba al mercado para volver sin cebollas, y hasta el Padre Nuestro se le olvidó de buenas a primeras. A veces se quedaba mirando un florero, una silla, un tenedor, un peine, una sortija y preguntaba con la ingenuidad de su alma: —¿Para qué sirve esto?

Otras, escribía en cualquier cuaderno toda clase de historias que después no podía leer porque con el punto final olvidaba las letras.

En uno de estos cuadernos escribió la última vez que supo hacerlo: "Cada luna es distinta. Cada luna tiene su propia historia. Dichosos quienes pueden olvidar su mejor luna".

En los cuentos se puede encontrar una introducción, un desarrollo y un final.

En la introducción, regularmente se presenta a los personajes que van a participar en la narración, sobre todo el principal. También se describe en esta parte, el lugar donde se desarrolla la historia, los escenarios y el tiempo en el que ocurre.

La parte de desarrollo de la historia generalmente es donde se escribe lo que está pasando en la narración (o historia). Dentro de esta parte, se presenta el nudo, que es donde se da a conocer el problema o la situación más crítica de la historia, esto es, donde se cuenta el conflicto que hay con el personaje principal.

Y en el final o desenlace, casi siempre se narra cómo se resuelve el problema presentado en el nudo: de manera cómica, trágica, dramática en torno a la acción o la hazaña realizada por el personaje principal.

A continuación, pon atención en las siguientes estrategias para tener las herramientas necesarias y poder disfrutar más de tus lecturas:

Recupera los conocimientos previos que se tienen sobre el subgénero con el que se relaciona la narración para enriquecer la comprensión de esta.

Relee la narración para identificar cómo se presentaron los sucesos y profundiza en la interpretación de la lectura.

Realiza anotaciones o resúmenes de las partes leídas para reunir los datos más importantes del texto: personajes, conflictos, narradores, trama, etcétera.

Infiere el significado de las palabras o expresiones que desconozcas a partir del contexto en el que se usan.

Realiza predicciones acerca de cómo continuará o terminará la historia.

Conversa con otros sobre el sentido de la obra o los fragmentos que les parezcan especialmente interesantes, bien logrados o que sean más complejos.

Recuerda que leer es importante, ya que despierta tu imaginación y podrás conocer nuevos mundos. Quizá un día tú también puedas escribir tus propios cuentos.

El Reto de Hoy:

Reto 1.

Contesta las siguientes preguntas:

¿Cómo son los cuentos que te gustan?

¿Qué características deben tener para que los vuelvas a leer o se los recomiendes a tus amigos?

Reto 2.

Relee alguno de tus cuentos favoritos de autoras o autores de Latinoamérica y encuentra la estructura inicio-desarrollo-final.

Reto 3.

Busca en tu libro de texto otros cuentos. Selecciona el que más te guste. Toma notas y describe a los personajes que aparecen en el cuento que seleccionaste: ¿cómo eran?, ¿cuáles eran sus características?

Si quieres saber más del tema, en tu libro de Lengua Materna de segundo grado de secundaria podrás encontrar más información y ejemplos de la narrativa latinoamericana.

Historia

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado.

Énfasis: Conocer qué es una fuente histórica: fuentes primarias y secundarias.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre la variedad de fuentes históricas que existen, cómo se clasifican y cómo se pueden diferenciar entre las primarias y secundarias.

Las fuentes históricas son archivos y documentos a partir de los cuales los historiadores pueden estudiar el pasado. Pero no sólo los documentos y archivos son fuentes históricas, también los objetos o la ropa, por ejemplo, pueden brindar mucha información útil para el estudio de otras épocas y sociedades.

¿Qué hacemos?

Para comenzar con la sesión, lee con atención el siguiente fragmento:

Apuntes para mis hijos.

Benito Juárez

La primera infancia

“En 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao de la jurisdicción de Santo Tomás Ixtlán en el Estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos Pedro Juárez y Justa López, indios también de la nación zapoteca. Mi hermana María Longinos, niña recién nacida, pues mi madre murió al dar la luz, quedó a cargo de mi tía Cecilia García. A los pocos años murieron mis abuelos, mi hermana María Josefa casó con Tiburcio López del pueblo de Santa María; mi hermana Rosa casó con José Jiménez, del pueblo de Ixtlán y yo quedé bajo la tutela de mi tío Bernardino Juárez porque mis demás tíos: Bonifacio Juárez ya había muerto, Mariano Juárez vivía por separado con su familia y Pablo Juárez era un menor de edad.

Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía de su trabajo personal, luego que tuve uso de razón me dediqué, hasta donde mi tierna edad me lo permitía a las labores del campo. En algunos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo útil y conveniente que era saber el idioma castellano y como entonces era sumamente difícil para la gente pobre, y muy especialmente para la clase indígena, adoptar otra carrera científica que no fuese la eclesiástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de algunos de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me llamaba para tomarme mi lección, yo mismo le llevaba la disciplina para que me castigase si no la sabia; pero las ocupaciones de mi tío y mi dedicación al trabajo diario del campo contrariaban mis deseos y muy poco o nada adelantaba mis lecciones. Además, en un pueblo corto, como el mío, que apenas contaba con veinte familias, y en una época en que tan poco o nada se cuidaba de la educación de la juventud, no había escuela; ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres de familia que podían costear la educación de sus hijos los llevaban a la ciudad de Oaxaca con este objeto, y los que nos tenían la posibilidad de pagar la pensión correspondiente los llevaban a servir en casas particulares a condición de que los enseñasen a leer y a escribir. Este era el único medio de educación que se adoptaba generalmente, no sólo en mi pueblo sino en todo el distrito de Ixtlán, de manera que era una cosa notable en aquella época que la mayor parte de los sirvientes de las casas de la ciudad era de jóvenes de ambos sexos de aquel distrito. Entonces más bien por estos hechos que yo palpaba que por una reflexión madura de que aún no era capaz, me formé la creencia de que sólo yendo a la ciudad podría aprender, y al efecto insté muchas veces a mi tío para que me llevara a la capital; pero sea por el cariño que me tenía, o por cualquier otro motivo, no se resolvía y sólo me daba esperanzas de que alguna vez me llevaría.”

A casi un siglo y medio, este texto es perfectamente comprensible y emocionante para un lector de nuestros días.

Ahora, antes de profundizar más en el tema, piensa y reflexiona en lo siguiente:

Tu cartilla de vacunación, certificado de primaria y el recibo de tu beca. ¿Serán fuentes históricas que permitan reconstruir la historia del México contemporáneo?

Para conocer el pasado se emplean fuentes históricas, es decir, testimonios que se obtienen de esos tiempos. Es importante reconocer el gran valor que tienen los archivos históricos. Observa el siguiente video para saber más al respecto.

Las fuentes históricas son la materia prima con la que trabajan los historiadores para construir su versión del periodo que están estudiando. Para ello deben ser analizadas, validadas e interpretadas.

Cualquier elemento proveniente del pasado es susceptible de convertirse en una fuente histórica. Por ejemplo, cualquier cosa que hoy en día escribamos o utilicemos, será el día de mañana una fuente histórica.

El historiador se convierte en una especie de detective que busca pruebas para explicar cómo sucedieron los hechos, quiénes participaron en ellos, cómo participaron y en dónde ocurrieron.

El historiador busca fuentes que proporcionen información y le permitan interpretar y reconstruir los hechos del pasado, por ello: las fuentes históricas son todos aquellos objetos creados, utilizados y/o desechados por los seres humanos (testimonios), que aportan información sobre la cultura a la que pertenecieron, que se pueden ubicar en un tiempo y un lugar.

Las fuentes, se clasifican en primarias y secundarias:

Fuentes históricas primarias.

Las fuentes primarias son escritos que hablan del pasado y provienen de la época que investiga el historiador y se dividen en fuentes escritas y fuentes no escritas.

Las fuentes escritas pueden estar en papiro, pergamino, tablilla, papel e incluso los modernos soportes informáticos. Es decir, son cualquier documento que, a los ojos de los historiadores, proporcionan información por escrito. Estas pueden ser escritas a mano, impresas, digitalizadas y microfilmadas.

Las fuentes no escritas son todos aquellos objetos que proporcionan información del pasado, tales como los que se usaron en la vida cotidiana: utensilios de cocina, herramientas de trabajo, vestigios de vestuario, adornos personales. Otros ejemplos son, tumbas con restos humanos, las obras monumentales y las edificaciones que se conservan en el presente. Las esculturas, pinturas y otras manifestaciones artísticas también son fuente de información. La historia se apoya en la arqueología para que, juntas, interpreten la información que aportan este tipo de fuentes.

Las fuentes orales son los testimonios de las personas que fueron protagonistas de acontecimientos históricos o fueron testigos de ellos. Estos testimonios los recogen directamente los historiadores en entrevistas, seleccionando cuidadosamente a los informantes, y confirmando la veracidad de sus relatos.

Otras fuentes de información son el cine, los videos, grabaciones, y todo aquello que el historiador observe que le puede aportar conocimiento del acontecimiento que estudia.

Fuentes históricas secundarias.

Las fuentes históricas secundarias son todas aquellas que fueron escritas, fundamentalmente, en fechas posteriores a la época que se investiga y generalmente se encuentran en libros, artículos de revistas y estudios de los historiadores.

El historiador selecciona las fuentes que necesita y decide de qué tipo serán a partir del acontecimiento que investigará. Por ejemplo, si quiere investigar las pandemias que ocurrieron en épocas pasadas, buscara en fuentes de reportes de salud, informes de gobiernos locales, en los diarios y la prensa de la época. Si se tratara de catástrofes en las que aún no había suficiente documentación especializada en la salud, puede indagar en la correspondencia de las personas que vivían en ese tiempo.

También el historiador debe apoyarse en otras ciencias que le ayuden a interpretar la información que le proporcionan las fuentes que estudia. Ya se señaló que una de estas ciencias es la arqueología. Pero la historia estudia todas las experiencias de la humanidad en distintos contextos. Siguiendo el ejemplo de las pandemias, el historiador podría apoyarse en la medicina, para comprender los datos de los informes técnicos de los médicos de la época que estudia.

Una vez que el historiador, convertido en detective, define el tema o periodo a investigar, necesita seguir una serie de pasos, una metodología de investigación.

El paso más importante para el historiador es hacer crítica de las fuentes que estudia y lo hace mediante una serie de preguntas, por ejemplo:

El historiador debe desentrañar las fuentes que utiliza para obtener la información, escritas o no escritas. Debe verificar su autenticidad, la autoría y época a la que pertenece la fuente, cuál fue el objetivo original de su creación. Preguntarse: ¿Es relevante? ¿Es útil?

Otra tarea importante del historiador es clasificar las fuentes que obtiene. Cuando se trata de documentos, éstos se ubicarán según su tipo. Por ejemplo: documentos legales, reportes, documentos oficiales, registros, actas, correspondencia, diarios personales, relatos de viajes, entre otros.

Para analizar una fuente primaria se debe tener una mente inquisitiva, crítica y seguir un método riguroso para interpretarla de manera adecuada.

A continuación, observa el siguiente video sobre la variedad de las fuentes históricas.

En conclusión, tu cartilla, certificado y el recibo de la beca, si son fuentes históricas, ya que conforme a la definición fueron creadas y utilizadas por personas. Son fuentes primarias escritas que permiten o permitirán reconstruir el México actual, en temas correspondientes a la educación, salud, población, programas sociales y todos aquellos temas que los historiadores consideren viables después de evaluarlos y validarlos.

La Historia se apoya y usa como fuentes de información los conocimientos que producen otras ciencias y disciplinas como la Arqueología, la Biología, Ecología, Geografía, Química, etc.

El tema de hoy lo encuentras en tu libro de texto, en el primer trimestre, en el apartado de construcción del conocimiento histórico, puedes ubicarlo fácilmente en el índice.

El Reto de Hoy:

Elabora una tabla, escribe 3 ejemplos de fuentes primarias y 3 secundarias que encuentres en casa. Estas fuentes te permitirán reconstruir la historia de tu familia o tu comunidad.

Si te interesa saber más de lo que escribió el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, se te invita a que leas el resto de “Apuntes para mis hijos”.

Tercero de secundaria

Artes

Aprendizaje esperado: Interpreta sus emociones y sensaciones para describir lo que experimenta al observar una variedad de manifestaciones contemporáneas de las artes.

Énfasis: Explica sus emociones y sensaciones, así como los significados que le otorga a distintas manifestaciones artísticas contemporáneas.

¿Qué vamos aprender?

Trabajarás como el arte te hace sentir emociones a través de los diferentes lenguajes artísticos. Recuerda que el arte nos da la posibilidad de expresar nuestras emociones y sentimientos.

Es importante que realices los ejercicios y tomes nota de aquello que consideres más importante.

¿Te has preguntado qué es lo que sientes cuando ves una pintura, una obra de teatro, cuando escuchas una pieza musical o un cuento de terror? ¿Has escuchado hablar del arte contemporáneo?

Cuando ves una pintura, una obra de teatro, una película, una coreografía o cuando escuchamos música, nos hace sentir, admirar y disfrutar de los diversos lenguajes artísticos.

El arte te permite expresarte y aunque no lo parezca, todo el tiempo estás utilizando diversas disciplinas artísticas para comunicarte y sacar tus emociones.

Específicamente, el arte contemporáneo es un conjunto de ideas, de técnicas, y tiene mucha relación con lo que pasa en la sociedad.

¿Qué hacemos?

Se llama contemporáneo porque está íntimamente ligado a lo que ocurre en su tiempo, de tal manera que los diferentes lenguajes artísticos como la pintura y la música son utilizados, no solo para expresar emociones, sino para dar una opinión crítica de temas sociales e incluso políticos, del momento. El artista utiliza los lenguajes que le dan más posibilidades expresivas.

Anteriormente, los artistas utilizaban solo un lenguaje artístico, y es hasta inicio del siglo XX donde combinan varias disciplinas para tener mayor capacidad de expresión.

Te sugerimos realizar la siguiente actividad, lo ideal es que la realices al final de la sesión porque de esa manera tendrás más ideas que pueden ayudarte a resolverlo. Busca un espacio en tu casa donde te sientas tranquilo y necesitarás hojas blancas, colores y un aparato para reproducir audio.

La actividad es muy sencilla: consiste en escuchar la música que más te guste y mientras lo haces, dibuja en las hojas blancas trazos libres de las emociones que la música te hizo sentir.

Con este ejercicio explorarás cómo es que la música influye en tu entorno y en tus emociones. Si gustas, puedes compartir con tu maestra o maestro tus trazos cuando regreses a la escuela.

Y hablando del entorno, ¿te has fijado en la gran variedad de objetos que te rodean?

¿Recuerdas tus paseos por los tianguis y mercados de tu pueblo o colonia?

¿Alguna vez te has interesado por coleccionar cosas?

Canal ONCE

¿Te diste cuenta como el artista recolectó objetos que encontraba a su paso durante sus caminatas por tianguis y mercados?

Es maravilloso detenerte a observar las cosas cotidianas con un nuevo enfoque, ya que pueden despertar sentidos artísticos en ti que jamás hubieras imaginado. Por cierto, ¿has observado los objetos de tu casa?

Quién hubiera pensado qué objetos antiguos de tus padres o abuelos, que a simple vista son comunes, detrás de su apariencia pueden tener significados ocultos.

Seguramente en tu casa hay algún objeto, que por alguna razón siempre te ha llamado la atención. Selecciona uno o dos objetos que formen parte de tu entorno y trata de mirarlo con un enfoque diferente.

Puedes pedirle a algún integrante de tu familia que te cuente la historia de cómo llegó a tu casa o a tu familia.

Ahora escribe una historia creativa acerca de los objetos, puedes apoyarte del relato de tu familia, incluso puedes imaginar que la historia la escribe el objeto mismo. Por ejemplo… “Erase una vez en el espacio de la alacena, que vi mi reflejo…”

O “Como llegué a convertirme en un adorno de la sala” por El Florero. Usa tu imaginación y diviértete. Te sugerimos anotarla en tu cuaderno para presentarla después.

Qué interesante es saber la historia detrás de las cosas o actividades, a continuación, observarás qué hay detrás de una presentación de danza y lo que siente la artista, puedes tomar algunas notas de lo que les parezca más importante.

¿Pudiste observar qué sentimientos experimentaba la bailarina durante su entrenamiento? ¿Qué tan importante puede ser la imaginación para desarrollar expresiones artísticas? Ella utilizó sus propios conocimientos y palabras para hablar de la música, los movimientos corporales y las sensaciones que le produjeron.

Todas las facetas que puedes experimentar en las disciplinas artísticas puede ayudarte a expresar tus emociones y sentimientos, además se requiere mucha disciplina y actitud en el proceso.

Cada lenguaje que integra al arte puede manifestarse de diversas maneras, hoy aprenderás a expresar, mediante la danza, tus sentimientos y emociones.

En tu hogar puedes encontrar espacios donde expresarte, sobre todo en esta etapa, puede ser en tu cuarto o en la sala, lo importante es compartir con tus seres queridos estos momentos de actividad.

Observa el siguiente video y pon atención en cómo se utilizan recursos como la música, los movimientos, la expresión y la sincronía.

¿Pudiste observar sus movimientos? ¿Cómo cada uno de ellos se sincronizaba con la música? ¿Qué te pareció?

Algo muy importante es que no siempre necesitas mucho espacio para bailar, pues incluso puedes hacer una coreografía usando como en el video, tus brazos o tus manos.

Lo importante, es que dejes libre tu imaginación y tu sensibilidad para expresarte.

El Reto de Hoy:

Te sugerimos realizar la actividad antes descrita con tu familia, practica los movimientos sincronizados con una canción que les guste.

No olvides que puedes estar en contacto con tu maestra o maestro para analizar tus dudas o comentarios.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Argumentar sus puntos de vista respecto al tema que desarrolla en un ensayo y lo sustenta con información de las fuentes consultadas.

Énfasis: Recursos lingüísticos que se utilizan para desarrollar argumentos en los ensayos: expresiones con significado concesivo.

¿Qué vamos a aprender?

Te sugerimos tomar notas ya que es una práctica que favorece las habilidades intelectuales. Lee el siguiente fragmento del ensayo “Ventajas y desventajas del uso de la energía nuclear” de María Fernanda Peña Rodríguez.

“La pregunta a responder es si la energía nuclear plantea una posible respuesta al cambio climático sustituyendo los combustibles fósiles, y para responderla se deben tomar en cuenta diferentes factores. Primero, hay que considerar que el consumo de energía a nivel mundial ha estado aumentando a un ritmo de entre el dos y el 2.5% anual; debido a esto, el cambio a cualquier modelo sería más sencillo si el consumo es moderado. Para evitar más daños al medio ambiente no sólo se debe sustituir una fuente de energía por otra, sino que se debe equilibrar la cantidad de consumo.

Todas las fuentes de energía implican un impacto ambiental, en mayor o menor medida, ya sea en la forma de dióxido de carbono, residuos radiactivos capaces de contaminar por miles de años, provocar lluvias ácidas, etc. El modelo que se tome debe ser capaz de evitar los impactos más graves y de minimizar el resto. Además, debe posibilitar la generalización a nivel mundial de niveles de consumo admisibles, es decir, el modelo energético por el que se opte debe ser generalizado y sostenible (Castejón, 2004: 23-24). El problema de la energía es complejo e implica una difícil decisión. Es difícil generalizar el uso de energía nuclear, pues la falta de sistemas de seguridad que garanticen un alto grado de certidumbre en cuanto a seguridad y el hecho de que no existe una solución viable al manejo de los residuos, muestra que la energía nuclear aún tiene muchos cabos sueltos que hacen más insegura su actividad (Castejón, 2004). Por lo tanto, la elección entre el riesgo de un accidente nuclear, por mínimo que sea, que podría resultar en otra catástrofe como la de Chernóbil, y el manejo de los residuos radiactivos, consecuencias de la energía nuclear, frente al cambio climático y las lluvias ácidas ocasionadas por la energía producida por carbón, plantea una disyuntiva.

Otro aspecto importante que se debe considerar es que la energía nuclear sólo es utilizada para generar energía eléctrica, la cual representa únicamente el 16% de la energía mundial, por lo que puede hacer muy poco para contribuir a la lucha contra el cambio climático. La energía eléctrica por sí sola representa solamente un tercio de la emisión de gases de efecto invernadero (Greenpeace International, 2007). Además, aunque la energía nuclear en sí no produce gases de efectos de invernadero, el enriquecimiento del uranio es necesario para ser usado como combustible para producir la energía sí los produce, aunque en menor medida (Nadal, 2006).

Dados estos hechos, se debe reconocer que la energía nuclear tiene ventajas de utilidad para enfrentar el problema del calentamiento global, y puede ser utilizada como parte de la solución, mas no como la solución total al problema. Debido a los diferentes inconvenientes ya abordados, sería difícil y arriesgado generalizar su uso. Por tanto, lo más conveniente sería optar por una combinación de energía más limpia que incorpore el uso más eficiente de los combustibles fósiles, de energía nuclear y de diferentes energías renovables ya existentes, como la energía solar, la eólica o la bioenergía, entre otras (Monk, 2008). Si el uso de energía nuclear se generalizara como única fuente de energía a nivel mundial, la cantidad de residuos radiactivos se incrementaría exponencialmente, lo que implicaría los riesgos y dificultades planteados anteriormente a un nivel global. Además, se deben seguir buscando alternativas viables que estén libres de los problemas medioambientales y de seguridad implícitos tanto en la energía de carbón como en la de las plantas nucleares (Castejón, 2004).”

¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Los argumentos que presentó la autora fueron convincentes?

Ya conoces temas relacionados con la argumentación para elaborar un ensayo. En cuanto a tus conocimientos sobre la lengua, conoces nexos y expresiones que tienen significado causal.

Ahora conocerás las expresiones concesivas. ¿Qué son y cuáles son las expresiones concesivas?

En otras palabras, cuando existe un argumento de concesión, primero se coloca una opinión contraria a la que se quiere defender y después se rechaza con un argumento propio que ayude a defender tu idea.

Los nexos y expresiones concesivas se usan en diversos tipos de textos. En esta ocasión observarás su aplicación en los textos argumentativos. Con estas expresiones los autores de artículos de opinión o ensayos expresan de manera lógica y comprensible sus ideas, ya que les permite estructurar de forma adecuada su discurso.

Los textos, como los ensayos se componen de párrafos, que a su vez están conformados por oraciones, las cuales se unen mediante nexos. Para comprender mejor el uso de las expresiones concesivas primero conocerás ¿cuáles son estas? Y después observarás algunos ejemplos partir de ejemplos de oraciones concesivas.

Ahora observa cómo se aplican estas expresiones en algunas oraciones: Por ejemplo:

Hoy por hoy la energía nuclear es más limpia y menos dañina, aunque causó accidentes graves como el de Chernóbil.

Aunque este ejemplo parece un párrafo, en realidad es una oración compuesta por subordinación, ya que tiene dos verbos conjugados (el verbo “es” y el verbo “causó”), cada uno de estos verbos denota una oración simple que se une a la otra a través del nexo concesivo “aunque”. De esta manera tenemos que la primera oración es “Hoy por hoy la energía nuclear es más limpia y menos dañina”. ésta es una idea positiva sobre la energía nuclear. Por otra parte, la segunda oración es “causó accidentes graves como el de Chernóbil”, la cual es una idea contraria al uso de la energía nuclear, por eso es necesario colocar un nexo concesivo que permita rechazar la primera idea y reafirmar la segunda.

En este caso, el autor, está en contra del uso de la energía nuclear, por eso, primero coloca una idea positiva y después utiliza un nexo concesivo para rechazarla y darle más fuerza a su argumento en contra del uso de la energía nuclear. Así funcionan los nexos y expresiones concesivas

Observa otro ejemplo para que lo comprendas mejor:

Este ejemplo también es una oración compuesta porque dos verbos conjugados (“son” y “han perjudicado”), pero aquí el nexo concesivo aparece al inicio de la oración que expresa la idea que se quiere rechazar y la idea del autor aparece después.

La posición del nexo no cambia su función, pues queda claro que la primera idea es una idea positiva sobre el uso de los teléfonos inteligentes; mientras que la segunda oración rechaza esta idea.

Observa los siguientes ejemplos con expresiones concesivas:

La expresión concesiva es “a pesar de” y también está conformando una oración compuesta con dos verbos conjugados (“invertirá” y “representa”). En este ejemplo, el autor desaprueba la inversión en la energía nuclear, por eso comienza poniendo la idea a favor del uso de la energía nuclear y la rechaza para afirmar su postura frente al tema.

Otro ejemplo del uso de esta expresión concesiva sería:

A pesar de que usa gasolina, el automóvil híbrido es ecológico.

Observa que la expresión concesiva también puede ir al inicio de la oración. En este ejemplo, el autor piensa que el automóvil híbrido puede ser considerado como ecológico y la idea que rechaza es que el uso de gasolina no es ecológico. Un ejemplo más, observa las siguientes dos, formas de redactar un argumento concesivo:

Creo que el automóvil híbrido es ecológico, a pesar de que use gasolina.

China construirá nuevas plantas nucleares a pesar del riesgo que representan en las catástrofes naturales.

A pesar del riesgo que representan en las catástrofes naturales, China construye nuevas plantas nucleares

Cómo puedes observar en estas oraciones se manifiesta una oposición de ideas, por lo tanto, se habla de expresiones concesivas que expresan una objeción o dificultad, sin que esto impida su cumplimiento.

Además de los ejemplos que has revisado, existen otros que cumplen con esta misma función.

Las frases y nexos le dan sentido al texto que escribes, por tanto, estos recursos lingüísticos les dan cohesión y coherencia a los discursos. ¿Te imaginas qué pasaría si no existieran estos recursos?

Lee el siguiente ensayo, en el que se hace evidente el uso de palabras o expresiones concesivas.

Las transacciones digitales meten el acelerador en México

La pandemia les ha dado argumentos a las empresas de pagos digitales para acelerar su presencia fuera de la esfera virtual para impulsar las transacciones físicas, pero sin efectivo y sin contacto, sólo basta tener un teléfono con cámara.

Aunque es un plan que lleva años en desarrollo, de manera reciente la empresa anunció el despliegue de tecnología para la generación de códigos QR en tiendas físicas en 28 países, lo que les permitirá a comercios de todos los tamaños realizar ventas presenciales sin transacciones en efectivo, sólo utilizando las cámaras de teléfonos para el escaneo y su vinculación con las cuentas de los usuarios. […]

Juan Luis Bordes considera que a pesar de todas las crisis humanas y económicas que el Covid 19 ha dejado tras de sí, en sólo unos meses la pandemia empujó al mercado mexicano de compras en línea tres años adelante.

Relata que, a diferencias de países como Brasil, Colombia, Argentina y Chile, México había tenido un retraso en el comercio digital. Y lo que pasó es que la pandemia los empujó tres años adelante, […]

“Aunque regresemos a una verdadera normalidad donde todos podamos salir a pasear, a alguna tienda a comprarnos algo físicamente, el comercio electrónico ya evolucionó en México”.

Ramírez E, (6 de agosto de 2020)

Las transacciones digitales meten el acelerador en México, La prensa (adaptación)

Observa el siguiente párrafo donde se evidencian expresiones con significado concesivo, utilizadas por el autor del texto.

La pandemia les ha dado argumentos a las empresas de pagos digitales para acelerar su presencia fuera de esfera virtual para impulsar las transacciones física, pero sin efectivo y sin contacto, sólo basta tener un teléfono con cámara. Aunque es un plan que lleva años en desarrollo, de manera reciente la empresa anunció el despliegue de tecnología para la generación de códigos QR que entiendas físicas en 28 países, lo que les permitirá a comercios de todos los tamaños realizar ventas presenciales sin transacciones en efectivo, sólo utilizando las cámaras de teléfonos para el escaneo y su vinculación con las cuentas de los usuarios. […]

¿Reconociste cuál es la palabra?

Si te das cuenta, el autor del texto utilizó la palabra Aunque para explicar y dar su opinión acerca del tema que trata.

Juan Luis Bordes considera que a pesar de todas las crisis humanas y económicas que el Covid 19 ha dejado tras de sí, en sólo unos meses la pandemia empujó al mercado mexicano de compras en línea tres años adelante. […]

“Aunque regresemos a una verdadera normalidad donde todos podamos salir a pasear, a alguna tienda a comprarnos algo físicamente, el comercio electrónico ya evolucionó en México”.

Ramírez E, (6 de agosto de 2020)

Las transacciones digitales meten el acelerador en México, La prensa (adaptación)

Él dice que a pesar de que México se encontraba rezagado en el comercio digital, la pandemia, (que sería un obstáculo) ayudó a que el país incursionará fuertemente en este ramo.

Después dice, que independientemente de que se pueda volver a consumir y hacer pagos en efectivo, los pagos digitales ya son una realidad, por lo tanto, el hecho de estar presentes en una tienda y se pueda pagar en efectivo, no impide que los pagos digitales retrocedan porque ya se han posicionado como medio de pago.

¿Qué hacemos?

Te proponemos un juego para aprender, así que invita a todos a participar desde casa.

El juego se trata de lo siguiente: Completa las siguientes oraciones con las expresiones correctas. Es importante que pienses bien la respuesta con base en la explicación que anterior, recuerda que no se trata de adivinar.

Los inversionistas decidieron explotar los recursos naturales ____les advirtieron que serán sancionados

Una alternativa más factible es ir al trabajo en bicicleta, _____ se haga más tiempo.

____ conociendo los riesgos de la energía nuclear, confío en que es una buena opción.

Las instituciones bancarias no financiarán ese tipo de proyectos, _____ haya una insistencia para ello por parte de los directivos.

Las energías sucias tienen un alto costo ambiental, ____ muchos países dependen de ellas.

_____ sabemos el daño que le estamos causando a la naturaleza, seguimos contaminando.

______hay energías limpias, no se detuvo el calentamiento global.

___generamos mucha basura, pudimos reciclar la mayoría de ella.

Las turbinas eólicas funcionan a través del viento, ____ afectan a las aves rapaces nocturnas.

Las compañías deberán invertir en energías limpias ____trabajen en la extracción de petróleo.

El Reto de Hoy:

Diseña un juego en el que toda la familia participe, utilizando o encontrando en algunos textos, tomados al azar, frases con significado causal y concesivo. Puede ser “basta”. “lotería”, “memorama” o cualquier otro que se te ocurra.

Busca revistas, periódicos o libros que tengas en casa, o si te es posible, también puedes buscar en páginas de Internet, diferentes textos para elaborar tu juego.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura.

Énfasis: Resolver problemas que impliquen las propiedades de congruencia de triángulos

¿Qué vamos a aprender?

Considerarás los conceptos de congruencia y semejanza en triángulos y cuadriláteros, observarás sus características y resolverás problemas. También, considerarás uno de los criterios que asegura la congruencia y otro que asegura la semejanza.

El propósito es definir la congruencia e identificar los criterios de congruencia de triángulos, en específico de un primer criterio de congruencia.

Propósito

Identificar los criterios de congruencia de triángulos .

Lee la siguiente reseña del autor Norton Juster, La recta y el punto, un romance matemático.

El libro trata de la historia de una línea recta que se enamora de un punto. Pero el punto encuentra a la línea aburrida y convencional, y se fija en un garabato. La línea se esfuerza y un día logra variar su forma. Es entonces que el punto se da cuenta de que el garabato -símbolo de la libertad y la diversión- es tan sólo caos y pereza. Así que lo abandona y elige a la recta, pronto la recta y el punto empiezan a hacer muchas figuras juntos, gracias a lo cual logran vivir, si no dichosos para siempre, al menos razonablemente felices.

La idea es que imagines la historia que lees y que potencies tu imaginación y creatividad.

La Recta y el Punto

“Había una vez una sensata línea recta, perdidamente enamorada de un punto:

Tú eres el principio y el fin, el eje, el núcleo y la quinta esencia – le decía con ternura, pero el frívolo punto no estaba ni un poquito interesado, pues sólo tenía ojos para una línea curva, alegre y desparpajada, y con la cabeza hueca.

Iban juntos a todos lados.

Cantando y bailando y divirtiéndose y muriéndose de risa y quién sabe qué más…

Ella es tan alegre y libre, tan desinhibida y llena de vida

Le dijo fríamente el punto a la recta.

-Y tú eres tiesa como un palo:

Aburrida, convencional y frustrada.

Rígida y estricta. Pasiva, tímida y amargada.

Oprimida, reprimida y reseca.

Mira, chiquita, regresa cuando te hayas enderezado un poco -agregó la curva con una risita rasposa, mientras perseguía al punto sobre el pasto.

¿Por qué me expongo a esto? -replico la recta

sin mucha convicción-. Merezco un trato mejor.

Yo sé lo que quiero…

¡Yo sí tengo dignidad!

Pero eso fue un triste consuelo para la desgraciada recta.

Cada día estaba más y más de malas.

Incluso dejó de comer y de dormir, y muy pronto, estaba completamente al margen.

Preocupadas, sus amigas

Se dieron cuenta de lo terriblemente flaca y pálida que la recta se había puesto, e hicieron lo posible por alegrarla.

Él no te merece.

Le falta profundidad.

Ya ves que todos son iguales.

¿Por qué no te busca un lindo trazo recto y sientas cabeza?

Pero la recta apenas prestaba atención a lo que le decían.

Lo viera por donde lo viera,

El punto le parecía perfecto.

Desde arriba

De perfil

De frente

Ella descubría en él cualidades que nadie podía imaginar.

-Es más guapo que cualquier otro trazo que haya visto- suspiraba la recta

Sus amigas movían la cabeza desesperanzadas.

Aunque respetaban sus sentimientos, se daban cuenta de que la cordura de la recta estaba rompiéndose por el punto más débil.

Y la recta se pasaba las horas soñando con el voluble punto e imaginándose a sí misma como la encarnación de todo lo que él admiraba.”

Te sugerimos leer el libro completo, lo puedes encontrar en la colección de los libros del rincón.

Para aprender a identificar los criterios de congruencia de triángulos, es necesario que actives tus conocimientos previos para que sea más sencillo de comprender el aprendizaje esperado.

Recuerda que la nomenclatura en matemáticas son símbolos para designar elementos, por ejemplo:

Los puntos o vértices de una figura se denotan con las letras mayúsculas del abecedario, como se observa en el rectángulo.

El símbolo para nombrar a un ángulo siempre se antecede a los vértices que forman al ángulo, por ejemplo, en la imagen se ha marcado el ? ACD

Segmento, para representarlo se utilizan las letras de los dos puntos en que ésta comprendido, a veces se utiliza una barra arriba de las letras.

Triángulo, el símbolo se antecede a los 3 tres vértices que componen al triángulo, por ejemplo: Δ ABC.

Además de la nomenclatura algo que debes recordar son los triángulos, éstos son figuras planas de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Recuerda, la suma de sus ángulos interiores es 180°

¿Qué hacemos?

Suma de ángulos interiores de triángulos

Otra manera de mostrar la suma de los ángulos interiores de un triángulo es la siguiente: dibuja un triángulo y marca su altura (la altura es la línea perpendicular que une un vértice con su lado opuesto), ahora haz coincidir los tres ángulos del triángulo con ese punto. Observa como se forma un ángulo de 180°.

Recuerda los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Por sus lados encontramos al triángulo Equilátero (todos sus lados son iguales), Isósceles (tienen 2 lados iguales) y Escaleno (los 3 lados son distintos).

Según la medida de sus ángulos se clasifican en: Acutángulos (tienen los 3 ángulos agudos, es decir menor de 90°), Rectángulo (tienen un ángulo interior recto es decir de 90°) Y Obtusángulo (tiene un ángulo interior obtuso, es decir, mayor de 90°).

Una vez que has activado los conocimientos previos que te servirán a la comprensión del tema ahora estudiarás la congruencia en triángulos.

En matemáticas cuando dos figuras tienen la misma forma y mismo tamaño, se dice que son Congruentes, es decir:

Dos segmentos de recta son congruentes si tienen la misma medida.

Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida.

En consecuencia: dos triángulos son congruentes si las medidas de sus lados y ángulos son iguales.

Este par de triángulos son congruentes y se utiliza un símbolo formado por un signo igual y una ese invertida, como la que utilizas en la letra ñ, este símbolo sirve para representar la congruencia, aquí observas que ambos triángulos tienen la misma forma y el mismo tamaño, aunque su posición sea diferente. Ambos son congruentes.

Observa cómo se utiliza la nomenclatura para escribir que esos triángulos son congruentes: Δ ABC ≅ Δ DEF

¿Puedes determinar si 2 triángulos son congruentes, sin medir sus lados o ángulos y sin sobreponer uno con otro? Sí es posible, con los criterios de congruencia, pues estos nos sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones Estos criterios son 3, pero en sólo verás uno, el criterio lado-lado-lado, o bien, LLL.

Observa: ¿Serán los triángulos 1 y 2? ¿o serán el 1 y 3? ¿o el 2 y 3? Observa las medidas de los lados y recuerden que para que dos triángulos sean congruentes por LLL, deben tener sus 3 lados homólogos correspondientes iguales.

La pareja de triángulos congruentes son el triángulo 1 y 2, pero, ¿por qué el triángulo 3 no es congruente con 1 o 2? Es porque, aunque tengan la misma forma, las medidas de sus lados homólogos correspondientes, no son iguales.

Resuelve el siguiente problema:

Gerardo es herrero y le encargaron construir un columpio, para calcular sus costos hizo un esquema y se lo entregó a Emilio su ayudante y le dijo:

Emilio realizo la siguiente estructura, de acuerdo con la descripción de Gerardo y:

Observen la estructura del columpio ¿Cómo son entre sí las estructuras ABC y DEF, ambos triángulos son congruentes? ¿Podría determinarse que ambos triángulos son congruentes por el criterio LLL?

Sí son congruentes porque, aunque desconoces el valor de CB y de EF, estos deben ser congruentes y paralelos a los soportes JH, IJ de lo contrario el columpio tendría falta de equilibrio o estabilidad.

¿En toda la estructura del columpio encontraste otros triángulos congruentes por el criterio LLL? Observa nuevamente la estructura del columpio.

Así es ΔAGH≅ΔDIJ por que tiene sus tres lados homólogos correspondientes iguales, es decir:

GH ≅IJ

AG ≅ DI

AH ≅ DJ

Ahora, si alguien dice que, LLL es un criterio de congruencia, también lo es LL. ¿Será eso cierto?

Considera una circunferencia cuyo radio desconoces, C es el centro de la circunferencia y a su vez éste es uno de los vértices de los triángulos ACB y ECD. Observa que CB, CA, CD y CE tienen la misma longitud puesto que estos son a su vez radios de la circunferencia.

Sin embargo, aunque ambos triángulos tengan 2 lados iguales, estos no pueden ser congruentes ya que su tercer lado homologo correspondiente, que es BA y DE respectivamente, no mide lo mismo. Esto lleva a que LL no es un criterio de congruencia.

Pudiste observar que para probar que LL no es un criterio de congruencia, ocupaste un ejemplo en donde se observó que se cumplía la congruencia de lados, pero no la congruencia de 2 triángulos. Esto es lo que se denomina un contraejemplo, es decir, un ejemplo que prueba la falsedad de un enunciado.

Con esto queda probado que no se puede determinar que 2 triángulos son congruentes por tener 2 lados iguales. Resuelve un último problema:

¿Será el ΔABD≅ΔACD ?

La información con la que cuentas es que ΔABC es isósceles , recordemos que el triángulo isósceles tiene 2 lados iguales. También te indica que AD es la altura del ΔABC , sabemos que la altura es el segmento que une un vértice con el lado opuesto y ésta a su vez es perpendicular.

Y como último dato indica que D es el punto medio de BC, es decir divide en dos partes iguales al segmento BC. ¿Con la información dada podrías determinar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo ACD?

Marca los lados homólogos correspondientes iguales, con base a la información antes dada.

AB es igual AC por ser los lados de un triángulo isósceles

AD que es la altura del triángulo isósceles, que es a su vez lado del triángulo ABD y lado del triángulo ACD. Por último, si D es punto medio de BC, entonces BD y CD son iguales. Por lo tanto, el ABD es congruente con el triángulo ACD por el criterio LLL, es decir tienen sus tres lados iguales.

Ahora observa a tu alrededor. ¿Tienes algunos triángulos cerca o algo que forme la figura de un triángulo?

Si lograste encontrar algunos, pregúntate: ¿Son triángulos congruentes?

Recuerda algunos de los términos aplicados, te sugiero que los escribas en tu cuaderno con tus propias palabras

Nomenclatura: son símbolos para designar elementos de figuras geométricas.

Clasificación de triángulos: Los triángulos son figuras planas de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices, la suma de sus ángulos interiores es 180°, estos se clasifican según sus lados en Equilátero (todos sus lados son iguales), Isósceles (tienen 2 lados iguales) y Escaleno (los 3 lados son distintos).

Según la medida de sus ángulos están el triángulo Acutángulo (tienen los 3 ángulos agudos es decir menor de 90°), Rectángulo (tienen un ángulo interior recto es decir de 90°), Obtusángulo (tiene un ángulo interior obtuso es decir mayor de 90°).

Congruencia: dos figuras son congruentes si tienen las mismas forma y tamaño, sin importar su posición

Criterios de congruencia: Los criterios de congruencia sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones.

Realiza un ejercicio de cálculo mental, recuerda que el cálculo mental es parte fundamental de las matemáticas, ya que es una estrategia para desarrollar el pensamiento numérico y además ayuda a mejorar la concentración y la agilidad mental.

La actividad que realizarás es la siguiente:

Observa que hay varios triángulos y estos tienen dentro un número.

Multiplica la cantidad que esté dentro de la pareja de triángulos isósceles. Entonces deberás buscar la pareja de triángulos isósceles y realizar la operación, es decir, multiplicar las cantidades que estén dentro de esos triángulos, si observas los triángulos que son isósceles tienen el número 9 y el 1, la respuesta a la multiplicación es 9, ese resultado lo mantendrás guardado en tu mente de modo que cuando leas los siguientes enunciados sumarás los resultados de cada uno de ellos, al final si identificaste los triángulos y realizaste las operaciones correctas, tendrás la misma respuesta. Recuerda que el resultado final es la suma de las respuestas de los enunciados.

Realiza la actividad sin necesidad de usar lápiz, cuaderno o calculadora, esto es cálculo mental.

Multiplica la cantidad que este dentro de la pareja de triángulos equiláteros. ¡Guarda el resultado en tu mente!

Siguiente: Suma la cantidad que esté dentro de la pareja de triángulos rectángulos. ¡Guarda el resultado en tu mente!

Último enunciado: divide la cantidad que este dentro de la pareja de triángulos escalenos. Recuerda que el resultado final es la suma de las respuestas de los 3 enunciados.

¿Lo tienes? El resultado final es 18

¿No obtuviste 18?, observa que sucedió:

Multiplica la cantidad que está dentro de la pareja de triángulos equiláteros

2x7=14

Suma la cantidad que está dentro de la pareja de triángulos rectángulos

3+0=3

Divide la cantidad que está dentro de la pareja de triángulos escalenos

5 ÷ 5 = 1

Si sumas los resultados de los enunciados, tenemos que 14+3+1=18

Cuando tengas oportunidad practica el cálculo mental, ya que mejorarás la concentración y la agilidad mental.

Recuerda que 2 figuras son congruentes si tienen misma forma y mismo tamaño, aunque presenten diferente posición.

Ten en cuenta que existen 3 criterios de congruencia que sirven para establecer que dos triángulos son congruentes con un mínimo de condiciones, y hoy te enfocaste solamente en uno, que es: el Criterio LLL: Dos triángulos son congruentes si tienen los tres lados iguales

Además, usaste un contraejemplo para probar que LL no es un criterio de congruencia.

Observa el siguiente video para consolidar los aprendizajes adquiridos:

http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/educamedia/telesecundaria/3/30/1/1749

El Reto de Hoy:

Serán dos retos: el primero:

Busca en tu casa figuras que sean congruentes

Por ejemplo, las ventanas, los platos, libros. Anota en tu cuaderno todas las que encuentren, te sugerimos que antes escribas la fecha y el título de la lección, que fue “Congruencia de triángulos”.

El segundo reto, es revisar en tu libro de texto el aprendizaje visto hoy, con la finalidad de que profundices en lo aprendido.

Historia

Aprendizaje esperado: Reconoce las características políticas, sociales, económicas y culturales del mundo prehispánico.

Énfasis: Reconocer las características políticas del Mundo Prehispánico.

¿Qué vamos aprender?

Esta es una etapa importante en la Historia del país porque permite conocer cómo estaba organizada la vida social, política, económica y cultural de la población que vivía antes de la llegada de los españoles en el que hoy es nuestro territorio nacional. Recuerda que México como país surgió cientos de años después.

Lee el siguiente texto que habla de la cotidianidad de la sociedad en la antigua Ciudad de México-Tenochtitlan.

El orden en la ciudad

“Al salir el sol se tocaba, con fuerza el enorme parche del tambor del templo de Quetzalcóatl, así comenzaba el día para la gente de Tenochtitlan y las demás localidades del Valle de México.

Los tambores volvían a oírse a media mañana, a mediodía, a media tarde y al ponerse el sol. Las señales sonoras, emitidas desde el templo Mayor y repetidas en otros templos, marcaban la presencia de la autoridad central en la vida de las ciudades.

Con el primer toque, los sacerdotes de los monasterios y las madres de cada familia, en cada hogar, hacían la primera ofrenda de copal; con el tañido del crepúsculo se levantaban los puestos de mercado y la gente regresaba a casa. También durante la noche continuaban las señales sonoras, producidas por trompetas y flautas que los novicios y sacerdotes tocaban desde lo alto de montañas y templos.

El tlatoani mexica aspiraba a vigilar y controlar el funcionamiento de la ciudad; procuraba hacer que se cumplieran las leyes del reino y que hubiese orden en las calles. Lo mismo

puede decirse de los señores de las otras ciudades. Para lograr este propósito disponían de numerosos jueces, con autoridad para tratar los asuntos surgidos, en los barrios, y tenían un tribunal o audiencia central. Además, había una especie de policía, una guardia que recorría calles y plazas.”

Escalante Gonzalbo, Pablo “La vida cotidiana entre los antiguos nahuas” en: En Escalante, Pablo et. al. HISTORIA MÍNIMA DE LA VIDA COTIDIANA EN MÉXICO. El Colegio de México, México, 2010, p.32

Es interesante cómo se vincula la vida social con la organización política y cómo estas toman sentido en tanto cada persona ocupa un lugar y desempeña un papel en la vida del México Antiguo.

¿Te imaginaste que la vida en las ciudades mesoamericanas estuviera tan organizada? Pues así era, al menos en México-Tenochtitlán. ¿Y en otras ciudades y poblaciones de Mesoamérica? ¿Cómo estaba organizada la sociedad y quiénes gobernaban?

Seguramente recuerdas que, en la primera sesión del Panorama del Período, ubicamos temporal y espacialmente los períodos históricos de Mesoamérica: Preclásico, Clásico y Posclásico y las principales culturas que florecieron en cada uno de ellos, pues ahora conocerás las características sociales y políticas de esas culturas.

En Mesoamérica la forma de vivir dependía de la clase social, jerarquía, edad a la que se pertenecía, que determinaba el trabajo o actividad a desempeñar. Para ejemplificarlo, analizarás ciertas sociedades que permiten identificar los grupos que la integraban, la función que desempeñaban y el lugar que ocupaban en la estructura de la sociedad.

Una de las culturas mesoamericanas que nos permite visualizar estas formas de vida son los Mexicas.

La sociedad mexica vivía bajo claras formas de organización social y política que definían las formas de vida de las personas en la cotidianidad.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

¿Recuerdas los grupos de la sociedad de Palenque que se mencionan en el video? ¿Qué similitudes encuentras respecto de la sociedad mexica?

Cómo pudiste observar en la primera sesión de Historia, todas las culturas del México Antiguo no existieron al mismo tiempo, unas florecieron durante el período Preclásico, otras en el Clásico, y algunas más en el Posclásico. Sin embargo, entre ellas hay grandes similitudes, como la jerarquización de la sociedad y la especialización de las actividades.

De acuerdo con el historiador Hugo Capistrán, en el periodo Preclásico tomaron “forma las características básicas de las sociedades mesoamericanas.” En la Cultura Olmeca la organización social original era de tipo comunitario, es decir, cada comunidad se componía de varias familias y era dirigida por un sacerdote.

En este sentido el historiador comenta que posteriormente, el “aumento de la población permitió la especialización laboral” y más adelante la jerarquización social.

Así, el poder político y militar lo poseía un grupo minoritario que dominaba y tenía todos los privilegios, estaba compuesta por sacerdotes, guerreros, arquitectos, artistas y comerciantes de élite que vivían en los centros ceremoniales; y el resto de la población subordinada, se dedicaba al campo.

En el periodo Clásico los mayas tuvieron su esplendor. En palabras del historiador García Capistrán, los Mayas son una serie de pueblos unidos por una legua común: el maya. Además, afirma que: “Los mayas son considerados una de las grandes civilizaciones del mundo” por sus grandes avances en las ciencias.

También, estaban divididos en clases sociales: encabezados por un gobernante considerado descendiente directo de los dioses, quien concentraba el poder político y religioso. Abajo de éste seguían los sacerdotes, jefes militares y administradores. Después de ellos los artesanos y comerciantes que proveían a la nobleza de bienes suntuosos. Y finalmente, en la base de la pirámide se encontraban los campesinos que producían los bienes para subsistir.

Así, lo social y lo político van de la mano para dar forma a una sociedad jerarquizada y organizada.

Se considera que la forma de organización social de los mayas era una representación de la manera de concebir el universo.

En el periodo Posclásico, la cultura Mexica nos brinda un ejemplo de cómo se organizaba la sociedad, y recurrimos a ella porque es la que se conoce con mayor precisión debido a que se cuenta con más fuentes de información: arqueológica y documental.

Por tanto, sabemos que los mexicas se dividían en tres grupos; los nobles o pipiltin, los plebeyos o macehualtin y los esclavos o tlatlacotin. En el primer grupo se ubicaban el tlatoani, que era el gobernante supremo, los sacerdotes y guerreros de alto rango, así como otros funcionarios. En el segundo grupo, que era el de mayor población, se conformaba por los pochtecah (comerciantes) y los artesanos; y finalmente, en el tercer grupo, que ocupaban la parte baja de la pirámide, estaban los esclavos o tlacotli.

En la cultura mexica, una persona definía su presente y futuro a partir de la familia en la que nacía, pues esto determinaba a qué grupo pertenecía, cuáles serían sus funciones, actividad u oficio al que se dedicaría, dónde podía vivir, qué tipo de educación recibiría y cuáles eran las normas o leyes que regulaban su vida cotidiana.

Por otra parte, se sabe que las culturas del Posclásico establecían alianzas políticas y militares para someter a los pueblos, obtener prisioneros e imponer el pago de tributo.

El mejor ejemplo es el de Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan reinos que se unieron y formaron la Triple Alianza, sistema de gobierno tripartita instituido en la Cuenca de México, para reorganizar el territorio, dominar a sus enemigos y, principalmente para obtener tributos.

De acuerdo con el antropólogo Jesús Monjarás-Ruiz “más de 400 pueblos, señoríos y ciudades-Estado se encontraban, de una forma u otra, bajo su dominio”.

Recapitula: leíste un texto, observaste un video y diferentes imágenes, para comprender que las sociedades que se desarrollaron en el México Antiguo tuvieron, entre otras características comunes, una organización social y política claramente estratificada.

Como complemento, recuerda que la forma de gobernar de estas culturas se denominaba teocrática, porque se consideraba que quien detentaba el poder era guiado por una divinidad.

El reto de hoy.

El reto consiste en investigar cómo era la sociedad y el gobierno y cómo se organizaba en tu entidad durante el México Antiguo. Con los resultados, redacta un breve escrito en tu cuaderno, también reflexiona sobre cómo habría sido tu vida si hubieras nacido en la Mesoamérica prehispánica.

Para ampliar más tus conocimientos sobre este panorama general del México Antiguo, puedes revisar el material documental y visual que te ofrece tu libro de texto de Tercer Grado de Secundaria y pedir apoyo a tus maestros.

Química

Aprendizaje esperado: Identifica las propiedades extensivas (masa y volumen) e intensivas (temperatura de fusión y de ebullición, viscosidad, densidad, solubilidad) de algunos materiales. Explica la importancia de los instrumentos de medición y observación como herramientas que amplían la capacidad de percepción de nuestros sentidos.

Énfasis: Medir algunas propiedades extensivas de los materiales

¿Qué vamos aprender?

Tus sentidos ayudan a percibir los estímulos del medio y también las propiedades de los materiales que te rodean, sin embargo, en ocasiones no son suficientes para apreciar de manera cuantitativa dichas propiedades, por eso se recurre en ciencias al uso de diferentes instrumentos de medición.

Reflexionarás acerca de la importancia de la medición en la ciencia, en particular, cómo se miden la masa y el volumen que son propiedades extensivas, también reconocerás cuáles son los instrumentos utilizados en cada caso, así como las unidades de medición.

Registra las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, éstas las puedes resolver al revisar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los problemas que se presentaran.

¿Qué hacemos?

Observa con atención el siguiente video y después reflexiona sobre lo siguiente:

Bloque 1 Secuencia 1.

Programa 6.

Si utilizas únicamente tus sentidos ¿puedes identificar las propiedades de los materiales?, ¿cuáles?

¿Qué instrumentos utilizas para identificar propiedades diferentes a las expresadas en la pregunta anterior?

Cuando vas a comprar un kilogramo de tortillas o un litro de leche ¿Cómo estás seguro que realmente es un kilogramo o un litro?

¿Qué instrumento utilizas en cada caso y cómo lo mides?

Entonces ¿Qué es medir?

Cuándo vas al médico y te suben a una báscula, ¿para qué lo hacen?

Primero: ¿Qué es medir y cuál es su importancia?

Has notado que frecuentemente utilizas instrumentos y unidades de medida y pocas veces piensas en esta pregunta.

Observa el siguiente diagrama de flujo donde puedes contestar la primera pregunta.

Medir entonces es comparar una magnitud conocida, con una desconocida, para obtener un resultado, a la magnitud conocida se le llama patrón de medida, que ha sido previamente establecida por un convenio entre países, actualmente nosotros utilizamos el Sistema Internacional de Unidades, aunque en otros países se utiliza el sistema inglés.

Observa la siguiente imagen:

¿Qué propiedad de la materia se miden con ellas?

La masa con la balanza en sus diferentes modelos y el volumen con recipientes graduados.

Sus unidades son el kilogramo para la masa y el metro cubico para el volumen, este es el espacio que hay dentro de un cubo de un metro de lado, en ocasiones estas unidades son muy grandes y utilizamos los submúltiplos como el gramo y el centímetro cubico.

Ahora aprenderás a utilizar la balanza granataria, que es la que se encuentra en el laboratorio de química de tu escuela y la utilizaras cuando regreses a las clases presenciales.

Primero vamos a identificar sus partes, el platillo y sus tres brazos donde aparecen pesas de diferentes valores, una de 100 gramos, una de 10 gramos y una de un gramo que incluso permite medir decimas de gramo.

Antes de colocar el objeto a medir se debe calibrar la balanza, esto se logra moviendo a la derecha o a la izquierda el tornillo que se encuentra debajo del platillo hasta que el fiel de la balanza coincida con el cero.

Después se coloca el objeto a medir en el platillo y comienzas moviendo la pesa más grande la de 100 gramos, si se “pasa” entonces utilizas la pesa de 10 gramos, si le “falta” mueves al siguiente valor que en este caso es 200 gramos.

De este modo encontrarás la combinación de las pesas que te permita que la balanza quede equilibrada y finalmente sumas los valores para obtener el resultado.

Para medir el volumen de un objeto, si tiene una forma regular, es decir que corresponda a un cuerpo geométrico se utiliza la fórmula correspondiente, por ejemplo, un cubo que es lado por lado por lado, y si tiene una forma irregular, lo que puedes hacer es introducirlo en un recipiente graduado que contenga agua, apreciarás que el nivel del agua aumenta y la diferencia entre el volumen inicial y final, será el volumen del objeto.

Para obtener una medición correcta del volumen es muy importante considerar una pequeña curvatura que se forma en la superficie del líquido, ésta se llama menisco, el valor del volumen será el indicado por la parte baja de esta curvatura en el caso del agua.

Si tienes a la mano una receta o certificado médico utilízala, y si no la tienes observa la siguiente imagen, en el apartado que dice peso observa que las unidades son los kilogramos.

¿Realmente se trata de peso o masa?

Recuerda que la diferencia entre estos conceptos los revisaste en la sesión anterior. Escribe la respuesta en tu cuaderno.

Es muy importante para el médico conocer tu masa ya que en función de ella puede saber la dosis de medicamento que debe recetarte, así como la frecuencia con que debes tomarlo.

En nuestra vida diaria utilizamos mediciones y unidades continuamente, imagina el caso de una receta de cocina, es importante agregar los ingredientes en las cantidades indicadas pues de otro modo el resultado no sería el esperado.

Otro caso es la cantidad de agua simple potable que debemos tomar diariamente. Aunque nos recomiendan esta cantidad en número de vasos, en realidad se debe calcular en proporción con el volumen de agua en nuestro cuerpo para mantenernos sanos.

Hasta ahora has visto la importancia de los instrumentos de medición para caracterizar dos propiedades de la materia, la masa y el volumen, además de cómo se utilizan los instrumentos, tales como la balanza o la probeta graduada para obtener magnitudes y las unidades en las que se miden.

Conocer las propiedades de la materia es el primer paso para comprender sus transformaciones.

Para saber un poco más sobre la importancia de medir, observa el siguiente video, sobre cómo se mide el nivel de alcohol en la sangre.

Institución: Conacyt, México 2016

Otro recurso útil para comprender como se mide la masa y el volumen lo puedes encontrar en la siguiente página con una sencilla actividad interactiva.

El Reto de Hoy:

En tu cuaderno, completa el siguiente cuadro:

Ahora sabes la importancia de la medición de la masa y el volumen en tu vida cotidiana y de las unidades que se utilizan.