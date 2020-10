Preguntas de Aprende en Casa II del 21 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este miércoles, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo visto durante el día.

Primero de secundaria

Biología

>¡A que te pico el ojo!

Aprendizaje esperado: Compara la diversidad de formas de nutrición, relación con el medio y reproducción, e identifica que son resultado de la evolución.

Énfasis: Identificar adaptaciones de respuesta en los organismos derivadas de los estímulos del medio.

¿Qué vamos a aprender?

En esta ocasión, observarás la forma en que responden los seres vivos a lo que ocurre en el ambiente. Por ejemplo, a la luz, al fuego, al frío, entre otros.

Cabe mencionar que se complementan las distintas adaptaciones que presentan los organismos, no sólo para nutrirse, sino para competir en la lucha por conseguir los recursos, que son limitados, defenderse de sus depredadores y de las condiciones y situaciones ambientales. Esto ocurre en la lucha por la sobrevivencia.

¿Qué hacemos?

¿Te has preguntado por qué percibes la sensación de hambre cuando has pasado varias horas sin alimento?, ¿Por qué se te “enchina” la piel cuando hace frío?, ¿o por qué las raíces de las plantas crecen hacía abajo? Pues bien, el día de hoy buscarás respuestas a este tipo de preguntas y verás que todos los seres vivos reaccionamos a los estímulos del medio.

Iniciaremos esta sesión con un organismo que seguramente conoces.

SEP

El término “tlaconete” deriva del náhuatl, que significa “Hijo de la Tierra”. Este organismo también es conocido como “babosa de jardín”, por su apariencia húmeda. Cabe aclarar que el nombre común “tlaconete” se utiliza para denominar a otros organismos en diversas partes de la República Mexicana, para no confundirlo esta babosa de tierra se ha clasificado en el género Deroceras.

Como puedes observar es muy parecido al caracol terrestre sin concha en espiral, ambos pertenecen al grupo de los moluscos.

¿Por qué reacciona así el tlaconete?

Hubo dos momentos diferentes, uno cuando le pica el cuerpo y se retrae, como si se englobara, y otra cuando le acerca el tornillo a los ojos y, de manera instantánea, también los retrae. Y en ambos casos el tlaconete huye del tornillo.

A la acción de tocar con el tornillo el cuerpo y ojos del tlaconete le llamaremos estímulo, entonces el tlaconete retrae su cuerpo y ojos al ser tocado con el tornillo. A esta acción, la llamaremos reacción o respuesta.

Lo que acabamos de observar es el proceso de respuesta de un organismo a un estímulo del medio. Esta característica de reaccionar se conoce como irritabilidad, y se refiere a la capacidad de todos los seres vivos de reaccionar y responder a una gran variedad de estímulos del ambiente externo e interno de diferentes formas.

SEP

La irritabilidad es muy importante porque permite a los organismos escapar del peligro, como en el caso del tlaconete.

Este fenómeno también se presenta para encontrar alimento, huir de sus depredadores e incluso conseguir pareja, además como defensa a cualquier factor externo como la luz, sonido, frío, calor, texturas y diversas sustancias químicas.

Como has visto en temas anteriores, la diversidad que existe entre los seres vivos también se presenta en la forma en que estos se relacionan con el medioambiente, como resultado de los procesos evolutivos que han tenido.

¿Por qué reacciona el tlaconete?

Para poder contestar tenemos que saber más de él. Como no presenta una concha externa como la de los “caracoles de tierra” son muy fáciles de ser atrapados por sus depredadores. Sin embargo, presentan mecanismos de defensa a los ataques. Son capaces de hacer su cuerpo algo más duro y compacto cuando sienten peligro, de esta manera consiguen adherirse más firmemente al sustrato, por lo que es difícil para un depredador atacarlos. Además, constantemente secretan un moco pegajoso que dificulta su captura.

Además presentan antenas con funciones sensoriales, el par más grande tiene receptores de luz que funcionan de manera similar a ojos y el par menor detecta olores. Los dos pares son retráctiles y los esconden en cuanto sienten peligro. Por lo cual cuando el tornillo se acercó a sus ojos aun sin tocarlos los retrajo.

SEP

De esta manera el tlaconete reacciona porque percibe un estímulo que lo amenaza y pone en riesgo.

Para reconocer este mismo fenómeno en otros organismos, observa el siguiente video:

LA IRRITABILIDAD, RESPUESTA ADAPTATIVA DE LOS SERES VIVOS

Ahora conocerás un proceso particular e interesante: el heliotropismo, para ello, observa el siguiente video:

Respondiendo al ambiente

A continuación, identifica de qué organismos hablaremos.

Estos seres no son animales ni plantas. Son heterótrofos y pluricelulares, aunque hay algunos unicelulares, ¿quiénes son?

Los hongos, ¿y cómo es la relación de los hongos con el ambiente, si estos no realizan la fotosíntesis, no tienen que buscar la luz?

Los hongos buscan ambientes sombríos y húmedos, por lo que tienen reacciones negativas a la luz, su mayor estímulo es el alimento y, cuando lo encuentran, generan la producción de sustancias para descomponerlo.

Algunos hongos presentan receptores táctiles para ubicar animales a los que se adhieren, sobre los que secretan sustancias para descomponerlos y así alimentarse de ellos. Por ejemplo, el hongo Tinea pedis, que se alimenta de la queratina de la piel, esto provoca una infección conocida como pie de atleta.

SEP

Ahora, verás ejemplos de respuesta de los animales a los estímulos del ambiente. Recuerda que los animales cuentan con un sistema endócrino y un sistema nervioso que coordinan e integran las respuestas a los estímulos del medio ambiente exterior y del medio interno.

SEP

De ahí la gran importancia del sistema nervioso, porque además de coordinar todas las funciones del cuerpo nos permite relacionarnos con nuestro ambiente y también nos permite protegernos ante situaciones de riesgo.

¿Pero cómo trabaja el sistema nervioso para captar los estímulos del ambiente, si está en el interior del cuerpo?

El sistema nervioso de los animales vertebrados está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este es el encargado de percibir los estímulos del medio y lo hace a través de los receptores, quienes son los responsables de captar los estímulos.

El sistema nervioso una vez que recibe el estímulo emite una respuesta instantánea, ¿pero cómo lo hace?

Para que quede más claro, observa en el siguiente video con un ejemplo de como ocurre este proceso:

¡No te quemes!

Del minuto: 0.35 al 2.35

Verdaderamente es asombroso que la parte del cuerpo afectada reaccione y actúe alejándose del peligro, antes de que lo registre nuestro cerebro.

Acto reflejo: es el nombre la vía nerviosa que recorre el impulso nervioso, generado por un estímulo y que regresa una respuesta a la parte afectada. Esta es una reacción involuntaria.

SEP

Un personaje muy importante en el funcionamiento del sistema nervioso es la neurona, que es la célula nerviosa. Éstas no actúan aisladas, sino que están interconectadas para transmitir los impulsos nerviosos.

Los organismos vertebrados son tan complejos, que en su mayoría presentan diferentes tipos de receptores especializados en la percepción de estímulos específicos.

Además, presentan otros receptores que forman estructuras complejas muy especializadas que corresponden a los órganos sensoriales, como la nariz, los ojos, el oído y la boca.

SEP

Todo ello como resultado de los procesos evolutivos por los que han pasado.

Veamos algunos ejemplos de los receptores especializados que, de acuerdo con su función, se clasifican de la siguiente manera:

Los fotorreceptores reaccionan a las radiaciones luminosas, perciben imágenes, formas, colores, y se localizan en los ojos.

SEP

En animales menos complejos se les llama manchas oculares, sólo detectan la luz y algunos colores, por ejemplo, están presenten en los gusanos planos como la planaria.

SEP

Los insectos presentan ojos compuestos formados por numerosos ojos simples, llamados omatidios, que le dan al animal una visión en mosaico, por ejemplo en las moscas.

Los vertebrados tienen ojos tan complejos que agrupan los fotorreceptores en una membrana llamada retina.

SEP

Los termorreceptores detectan los cambios de temperatura, frío, calor.

SEP

En algunas especies de murciélagos hematófagos existen unos receptores infrarrojos capaces de responder a los estímulos térmicos infrarrojos emitidos por posibles presas.

Los receptores llamados quimiorreceptores son sensibles a detectar cambios químicos externos, como el grado de acidez en el agua. Las bacterias detectan estímulos ambientales con este tipo de receptores.

En los invertebrados, se localizan en la porción anterior del cuerpo, en las antenas, las patas, etcétera.

SEP

En los vertebrados los receptores para percibir los olores se encuentran en la cavidad nasal que constituyen al olfato.

En los mamíferos, el gusto se localiza en la lengua y en la cavidad bucal; en el resto de los vertebrados, en la lengua.

SEP

En invertebrados, por ejemplo, las moscas tienen pelos gustativos en las patas, que les permite detectar el alimento.

Los mecanorreceptores perciben estímulos mecánicos, como el tacto, la presión, la fuerza de gravedad, movimiento, posición del cuerpo en el espacio y el movimiento, texturas, la audición. Se localizan en estructuras como el oído de algunos seres vivos.

En los invertebrados, se distribuyen en la superficie corporal, la boca, las antenas y las patas.

En los vertebrados, los mecanorreceptores del tacto están en la piel, y los del sonido y del equilibrio, en el oído.

SEP

Como puedes observar en la imagen, en los peces un receptor importante es un órgano llamado la línea lateral, que les permite percibir las vibraciones del agua dándoles información de los movimientos de otros animales cercanos, de esa manera evitan colisiones, se orientan con relación a las corrientes de agua, pueden huir de sus depredadores o localizar una presa.

Por último, los nociceptores que perciben estímulos por lesiones como el dolor y dan respuesta, por ejemplo, a daños físicos y químicos de los tejidos.

SEP

Permiten detectar cambios desfavorables en el medio ambiente en que se encuentran y reaccionar a los mismos, evitando así que dichos cambios lesionen su bienestar o comprometan su supervivencia.

Seguramente ya tienes en mente la palabra que vas a agregar al Abecedario Biológico.

SEP

Te invitamos a que la definas y la anotes en el Abecedario Biológico.

Como aprendiste varios términos importantes y nuevos puedes agregarlos.

Podemos concluir que de no ser por la irritabilidad los seres vivos no podrían adaptarse al medio ambiente para satisfacer sus necesidades y poder sobrevivir.

También te pudiste dar cuenta que los seres vivos tenemos diferentes formas de responder a los estímulos del medio. Por ejemplo, el sistema nervioso de los humanos coordina la respuesta a diversos estímulos.

Aunque la irritabilidad está presente en todos los seres vivos, las respuestas que se manifiestan son diferentes, pues dependen de sus características.

El Reto de Hoy

Te retamos a que investigues más sobre la respuesta de las plantas a la luz.

Si tienes en tu casa plantas en maceta, selecciona una y colócala lejos de la fuente de la luz por cuatro días, en la zona menos iluminada. Observa que le ocurre, escribe lo que cambia y, como conclusión, explica las posibles causas de los cambios. Finalmente, regrésala a su lugar.

Si tienes jardín, cubre con papel periódico una parte de una planta, puede ser una rama, de manera que no reciba suficiente luz y elabora un reporte.

Artes

>Historia de vida

Aprendizaje esperado: Representa una situación vinculada a su contexto mediante distintas formas expresivas.

Énfasis: Reflexionar al respecto de una experiencia significativa que ha transformado su manera de ser o vivir y la recrea por medio de una historia con objetos animados y sonidos corporales.

¿Qué vamos a aprender?

Representarás una situación relacionada a tu contexto; para ello vas a revisar algunas formas expresivas, es decir, maneras en las que puedes expresar lo que piensas y sientes en una situación determinada.

¿Qué hacemos?

Considera que una situación es el conjunto de circunstancias que afectan a las personas en un determinado momento y son las que originan la “Historia de vida”.

Como ahora que aprendes a distancia y eso implica que muchas circunstancias se resuelvan de acuerdo con cada familia. Ese conjunto de circunstancias que vives para tomar tus clases forma una situación actual, de la generación de un nuevo ingreso en secundaria, muchos maestros, y clases a distancia.

Aprender a distancia, lo vinculas a formas expresivas para lograr una reflexión de cómo esto cambia tu historia de vida. Cada alumno participa poniendo un ambiente regional, pues las realidades son diferentes en cada estado y región del país. Aprender a distancia es parte de tu historia de vida.

Has encontrado que el arte te ayuda a expresarte y auto conocerte, así como conocer y valorar tu entorno. Utilizando tu imaginación para representar una situación, así como objetos que tengas a tu alcance. Recuerda que lo más importante es reflexionar acerca de la situación que te está transformado la vida, así que usa lo que tengas a mano y has conciencia de ello.

Elaborar una relación de cómo te sientes en esta situación, con una imagen u objeto, ayuda a que comprendas e incluso transformes ese sentir, usando tu creatividad para poder expresarlo.

La creatividad se desarrolla a partir de la experiencia, por eso es importante que atiendas lo que tú entorno te da como: sonidos, colores, texturas, ritmos y expresiones.

¿Tú también te sientes así? ¿Cómo un engranaje que no termina de girar por completo? ¿Has notado cómo se mueve tu cuerpo en esta cuarentena?

Los movimientos rápidos generalmente se relacionan con fuerza, vigor, energía y agresividad. El movimiento se expresa de acuerdo a su calidad, es decir a la forma en la que se realiza, puede ser suave o fuerte, rápido o lento, continuo o fragmentado.

¿Has observado cómo son tus movimientos? ¿Qué crees que dice tu manera de moverte?

Por ejemplo, puede ser que reconozcas que cuando estás fastidiado(a) o enojado(a) avientas tus cosas. Sabes que no es lo mejor, pero así te sientes y cuando las avientas sientes como si aventarás todo aquello que te causó fastidio.

Lo importante es que ahora eres consciente y decidirás hacerlo o no. Recuerda que la percepción cambia una vez que reconoces la emoción y la manera en cómo la expresas.

Entonces tal vez, ahora tu cuaderno va a ser el espacio donde registres tu sentir, pero no con aventones ni palabras, sino puedes dibujar, quizás rayas, márgenes que representen lo que sientes al aprender a distancia, así inicia, este capítulo de la historia de tu vida.

Ahora revisarás una historia como ejemplo, en ella habrá una pluma que no quiere escribir. Esta historia dice así:

Una vez, una pluma huía de quién sabe qué... -Pluma: Necesito esconderme. Cuaderno, ayúdame a que no me vean. -Cuaderno: eres muy larga, no te puedo tapar, mira. -Pluma: no quiero escribir, quiero estar con lápiz y sacapuntas, aunque su relación sea destructiva. -Cuaderno: a mí me gusta estar contigo porque bailas cuando te posas en mí. -Pluma: pero yo no quiero que me agarren solo para escribir. -Cuaderno: también te agarran de mordedera y de pasador en el cabello. -Pluma: no tengo remedio, me secaré. -Cuaderno: si tú te secas mis hojas quedarán sin memoria, anda, tu danza me da sentido. Cuando Pluma acepta el apapacho que le da Cuaderno, sin darse cuenta la está ocultando. Fin de la historia.

Cuando dejas que tu imaginación se exprese, estás tomando conciencia de otras cosas que no habías pensado de ese modo. Contar historias o hacer el margen del cuaderno con la intención de expresar tu sentir al aprender a distancia puede inducirte a reflexionar, a valorar esta forma de aprendizaje.

Otro ejemplo, puede ser que, en este momento, te sientas desanimado, cuando piensas en que ya no ves, escribes, o hablas con tus amigas y amigos de la escuela, y eso te haga sentir desesperado.

Eso que sientes, lo puedes representar corporalmente, por ejemplo, con movimientos lentos, actitud azul, es decir, cabizbaja(o), desganada(o), o tu rostro triste, como si fueras una muñeca o un muñeco abandonado(a), significa que el lugar donde te sentías feliz, ya no lo tienes de manera presencial.

Y de repente apareciera un robot que contempla la escena (ese puede ser representado por algún objeto en tú casa) se acerca a ti que eres un muñeco o muñeca y te pregunta qué te pasa.

-El muñeco o muñeca, le responde: Me siento sola(o), olvidada(o) y triste. -Robot: ¿Por qué? -Muñeca(o): Ya nadie se ocupa de mí, me olvidaron. -Robot: ¿Por qué? -Muñeca(o): pues, porque ya no tengo contacto con mis amigas y amigos. -Robot: Yo no puedo entender eso. -Muñeca(o): ¿Cómo? ¿No tienes amigos? -Robot: Yo soy un robot, no tengo amigos, ¿cómo sabes que tienes amigos? -Muñeca(o): pues, porque me abrazaban, me peinaban, me echaban porras, pero todo eso quedó en el olvido. -Robot: Entiendo, pero debes comprender que eso es por la situación actual, no por ti, y como no depende de ti no lo puedes solucionar. No tiene caso que estés triste. -Muñeca (o): ¿Tú crees? -Robot: Afirmativo, pronto todo volverá a la normalidad, levántate. -Muñeca(o): ¿De verdad crees eso? -Robot: ¡Claro, ven, vamos, anímate! Fin

Como pudiste ver, al tiempo de usar una expresión artística hiciste una tabla sintetizando tu historia de vida.

¿Cómo te cambia la vida al aprender a distancia? ¿Cuáles son tus situaciones? Tal vez a veces sin luz, sin internet o con un teléfono para todos en la casa.

Para reflexionar esta situación reconoce tus emociones y regístralas. La emoción la relacionarás con un objeto, un color y te preguntarás si esa emoción te sirve o te estorba para aprender.

Hay muchas formas expresivas o maneras de expresarte: usar colores, formas y objetos es una alternativa. Registra tus emociones, dos o tres que se vengan a tu mente en este momento.

Alguna vez te has preguntado, ¿cómo sería aprender a distancia sin el uso de la tecnología?

El aprendizaje a distancia o por correspondencia fue usual en siglos pasados.

Quizás te preguntes: ¿por correspondencia, por cartas?

Así es. Una vez que ingresaban las personas en centros de estudio se les enviaba el material que debían aprender. Todo dependía de cada persona, si experimentaban o buscaban más información o no. Eso es igual ahora, pues estas clases dependen del esfuerzo de cada persona. La atención que pongan y las habilidades que desarrollan.

Regresa a tu tabla de “Historia de vida” para que reconozcas las emociones que te sirven para aprender y las que no. Haz relaciones libres entre tus emociones, objetos que tengas a la mano, colores y al final pregúntate si te sirve o no para aprender.

En lo que haces tú tabla o forma expresiva, piensa en una respuesta para esta pregunta: ¿cómo transformarías una situación desagradable en una expresión artística?

Para ello escucha el siguiente Son, en el que unos músicos expresan la vivencia de tener piojos.

Vitamina Sé. Cápsula 113. El piojo (Música).

El arte permite que te expreses de forma libre, como en este Son popular. Ahora reflexiona cómo te cambia la vida al estudiar a distancia. Lo importante es sentirte mejor cada día con el reconocimiento de tu sentir de esta forma de aprender a distancia.

Aprender a distancia te lleva a preguntarte qué hace valiosa a la escuela y la respuesta está en cada uno de los alumnos que la responda. Las y los jóvenes de secundaria son quienes le dan sentido al aprendizaje en comunidad.

Ahora que estás en Sana Distancia valoras la asistencia a la escuela, porque tienes el tiempo para preguntarte qué te gusta de la escuela, qué aprendes, qué haces por tu comunidad educativa.

La reflexión es un proceso que involucra tus emociones, ideas y experiencias, porque considera todas las posibilidades de que algo suceda o no. Para seguir reflexionando en esta situación de aprendizaje has explorado con un par de recursos que tienes a la mano. Al explorar y comprender tu sentir, has buscado y encontrado medios para expresarte.

Las formas de expresión son diversas y todas las maneras de expresarte son válidas. Así que no dejes pasar más tiempo en esta cuarentena sin averiguar cómo te sientes y sigue explorando cómo puedes comunicarlo a los demás.

Esta pandemia mundial ha transformado el modo de vida, no sólo escolar, sino también de comunicarte. Pero recuerda que con el arte puedes lograrlo, pues los lenguajes artísticos desarrollan la expresión de tus ideas, emociones y sentimientos tanto como la creatividad, por eso puedes resolver situaciones de la vida cotidiana a partir de imaginar las posibilidades. Para eso, es que has estado explorando los elementos de las artes y ahora debes detenerte a reflexionar en esta situación de aprender a distancia, porque te ha cambiado no sólo la vida, sino la cosmovisión, que es la manera en que concibes el mundo.

El aprendizaje hoy es horizontal y tú eres el verdadero centro del proceso.

¿Qué te parece si con tu tabla de emociones y objetos, haces una historia de cómo te ha transformado esta situación?

¡Manos a la obra! Harás una historia con objetos y sonidos, imagina cómo transformarías esta situación de Aprender a Distancia.

Por ejemplo, esta historia: cómo se mencionó tal vez te sientas desganada(o), esa actitud es parte de la emoción de tristeza. Habrá otra persona que sienta ganas de salir volando por una solución, imaginar posibilidades, porque tiene esperanza, alegría. Asimismo, puede haber otra persona, que se sienta abrumada, como bombardeada por tantas cosas que debe hacer.

Poniendo otro ejemplo, revisa el siguiente en el cual se representan las emociones.

Soy el comandante en jefe supremo del pelotón “Pinzón Filosín II” Somos los soldados del pelotón y luchamos contra el miedo y la incertidumbre. ¡Soldados! Vayan al frente y derroten a la Apatía. Sí, mi comandante. Me ha llegado un mensaje, oh, no, no es uno, son cientos y en todas las redes sociales que tengo y todos son importantes. Mi comandante, necesitamos refuerzos, es que se nos fue la luz y Apatía cobra terreno. Soldado, usted está al frente ahora, yo debo atender a mis superiores. Sí, mi comandante. Soldados, mi comandante pide esperar indicaciones, mientras tanto vamos a ser mejores humanos y a reconocernos en el mismo campo de batalla. ¡Soldado! Instruya a sus tropas para la inclusión, la diversidad, el uso de la tecnología, el trabajo a distancia sin tecnología, dígales que entreguen los reportes semanales, las listas, las actividades y sobre todo que conserven el ánimo. ¿Otra cosita? ¿Decía? Nada mi comandante. Sí, mi comandante. Muy bien soldado, ahora ¡firmes! Avance paso redoblado ¡Ya! 1, 2, 1, 2, paso veloz. ¡Ya! ¡Comandante! ¿Por qué se detiene, soldado? ¡Escuche! Parecen tambores. ¿Tambores? Sí, comandante, aunque parece que cada vez están más lejos y van más despacio. Soldado, es su frecuencia cardiaca, está agitado. Espere mi comandante, alguien se acerca. ¿Quién está ahí? Identifíquese. Comandante, son dispa... Soldado, reaccione soldado… soldado… ¿Qué pasa? Eh, perdón ¿Qué hora es? ¿Cómo que qué hora es? Estamos en una misión. ¿En serio? Tiene razón. ¿Se desmayó, o se quedó dormido? No, ¿cómo?, estaba… No, no, no, estábamos en una batalla...

Tú puedes hacer tu propia historia y dejar que salgan tus verdaderas emociones, pero si tienes la oportunidad de interactuar con alguien más piensa que: ¡es maravilloso crear juntos! Invita a los miembros de tu familia.

Después de esta exploración quizás te sientas mejor.

¿Y sabes por qué? Porque le has puesto “color” a tus engranes. Cuando identificas tus emociones y las relacionas con objetos, estás materializando ideas que a veces no sabes que están ahí. Por eso se amplían las posibilidades que te permiten reflexionar. Te sentirás mejor, porque esas emociones que te estorbaban las puedes trabajar, pues ya eres consciente de ellas. Reflexiona contando historias, es divertido y muy sencillo si lo haces con cosas que tengas a la mano.

Una mente libre no sólo aprende mejor, sino que construye un ser humano íntegro. Sigue aprendiendo a distancia.

El Reto de Hoy:

Reflexiona sobre esta situación de aprender a distancia y explora distintas formas expresivas para vivir este momento histórico.

Recuerda que reflexionar acerca de esta experiencia de aprendizaje es importante para valorar aquellas emociones que te sean favorables y para tomar conciencia de la manera en que se transforma tu propia vida. Contar historias animadas con objetos y crear sonidos con tus propios recursos corporales te ayuda a despejar un poco la mente.

Geografía

>Regiones sísmicas y volcánicas en el mundo

Aprendizaje esperado: Explica la relación entre la distribución de los tipos de relieve, las regiones sísmicas y volcánicas con los procesos internos y externos de la Tierra.

Énfasis: Distinguir la distribución de las placas tectónicas y su relación con la sismicidad y el vulcanismo a nivel mundial.

¿Qué vamos a aprender?

Esta sesión será explosiva y con mucho movimiento, pues relacionarás la distribución de las placas tectónicas con el vulcanismo y la sismicidad registrados en diversas regiones del mundo.

¿Qué hacemos?

Alguna vez te has preguntado ¿por qué hay más actividad sísmica en algunas regiones que en otras, o por qué hay más actividad volcánica en algunas partes del mundo y en otras no?

Para empezar, conozcamos qué es un volcán.

Un volcán es una fractura de la corteza terrestre, causada por la presión entre las placas tectónicas. Generalmente, los volcanes tienen forma de cono y una abertura en la parte superior por donde expulsan lava, rocas, cenizas, vapor de agua y gases que se encuentran en el interior de la Tierra a muy altas temperaturas. También se forman volcanes en los océanos y en algunas islas, por ejemplo: Hawái y el archipiélago de las islas Revillagigedo, en el Océano Pacífico.

SEP

¿Qué es un archipiélago?

Un archipiélago es un conjunto de islas próximas entre sí, y generalmente con un origen geológico común, en este caso el vulcanismo. ¿sabías que existen diferentes tipos de erupciones volcánicas?

Si los gases del magma se liberan sin alterar la presión del medio, el magma puede salir a la superficie sin explotar. En este caso se produce una erupción efusiva; como es el caso del volcán Kilauea, en Hawái.

Por otra parte, si el magma acumula más presión, sin liberar los gases, entonces las burbujas crecen en su interior y el magma se fragmenta violentamente, produciendo una erupción explosiva. Ejemplos de estas erupciones son el volcán Estrómboli y el Monte Vesubio, en Italia o el volcán Eyjafjallajökull en Islandia.

Como lo puedes ver en la imagen, existen dos sistemas volcánicos sumamente importantes en nuestro planeta: por un lado, tenemos el Cinturón de Fuego del Pacífico, que, como su nombre lo dice, rodea todo el Océano Pacífico conformando una cuenca y, por el otro, en el corazón del Océano Atlántico tenemos la Dorsal Mesoatlántica.

SEP

El Cinturón de Fuego del Pacífico concentra el 75% de los volcanes del planeta e incluye más de 450 estructuras volcánicas. Esto ocurre así porque es una zona de subducción, es decir chocan varias placas tectónicas y una de ellas se desliza debajo de otra.

Por su parte, la Dorsal Mesoatlántica es una cordillera volcánica resultado del movimiento de divergencia de dos placas tectónicas en el norte: las placas euroasiática y norteamericana, y al sur la africana y sudamericana. De hecho, se calcula que estas placas se separan 3 cm cada año debido a la salida constante de material magmático.

SEP

De esta manera la distribución de las placas tectónicas y sus movimientos influyen en la actividad volcánica del planeta, esta es la razón por la cual hay más actividad volcánica en unas partes del mundo que en otras.

Ahora, la mayoría de nosotros hemos experimentado sismos, de baja o mayor intensidad y magnitud, pero ¿qué es un sismo? y ¿cómo se produce?

Los sismos son los movimientos vibratorios ondulatorios de la corteza terrestre, originados por la energía que se libera con el movimiento de las placas tectónicas.

El lugar donde se produce un sismo se llama foco o hipocentro; y el punto situado arriba del foco, donde se manifiesta con mayor intensidad, es el epicentro.

SEP

Como los sismos no se registran de manera homogénea en el planeta, se han establecido tres regiones de acuerdo con la frecuencia con que ocurren: la zona sísmica, con actividad constante; la región penisísmica, donde los sismos son menos frecuentes, y la región asísmica, donde dichos movimientos suceden de manera atípica o simplemente no ocurren.

SEP

Como lo puedes observar en el mapa, las regiones que se encuentran en color amarillo son las principales regiones sísmicas del planeta y se ubican sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esto se debe, a que en esta zona hay un choque de placas que significa una intensa y constante liberación de energía que se traduce en movimientos vibratorios en la superficie terrestre. De hecho, en esta zona se registra el 90% de la actividad sísmica a nivel mundial.

Además, la fuerza de un sismo se puede medir con un instrumento, el sismógrafo, que proporciona la magnitud del movimiento.

Para entender cómo llegan los sismos a nosotros, si tienen su origen o epicentro a muchos kilómetros de distancia, observa el siguiente video del minuto: 1:55 al 1:58 y del minuto: 3:17 al 4:16:

Placas tectónicas y el vulcanismo

Los sismos llegan a nosotros a través de ondas sísmicas y estas ondas varían dependiendo de la velocidad y medio por el que se desplazan.

En la sesión anterior aprendiste que las placas tectónicas presentan diferentes movimientos, los cuales producen sismos. Por mencionar algunos ejemplos de regiones sísmicas, producto del desplazamiento de las placas, tenemos: el archipiélago de Japón con un desplazamiento convergente o la Falla de San Andrés en Estados Unidos y México con un desplazamiento transformante. Es así como la distribución de las placas tectónicas influye en la actividad sísmica en diferentes regiones del mundo.

Recuerda que para enriquecer lo aprendido y obtener más información puedes consultar tu libro de texto.

Cuando regreses a las aulas puedes consultar también, el libro Los Volcanes, la autora es Lourdes Reynaud y pertenece a la colección Pasos de Luna de Libros del Rincón.

¿Cuál es el volcán activo más alto del mundo y en dónde se encuentra?

El volcán activo con mayor elevación en el mundo es el Nevado Ojos del Salado con 6.891 metros de altitud y se ubica en Catamarca y Atacama, Cordillera de los Andes en Chile. Se relaciona con la zona de subducción en donde la placa de Nazca y la placa Antártica están por debajo de la placa Sudamericana.

¿Cuáles han sido las erupciones más destructivas o violentas en el mundo?

La mañana del 24 de agosto del año 79 de nuestra era, los habitantes de Pompeya vieron salir del monte Vesubio una gran nube en forma de pino. Se calcula que murieron aproximadamente 2000 personas. Los pompeyanos quedaron petrificados como estatuas de ceniza. El origen de este volcán fue el choque de dos placas tectónicas: la africana y la euroasiática.

En este caso lo que ocurre es que la placa africana se encaja debajo de la placa euroasiática.

A, B, C Geográfico.

El estado de México, es un estado muy bonito, con gran cantidad de atractivos turísticos, naturales y culturales. Se ubica en el centro del país y colinda con Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Es un estado con un número importante de habitantes, superando los 15 000 000, lo que representa el 13.5% de la población del país y cada 2 de 100 habitantes hablan Mazahua u Otomí. Desarrollan principalmente actividades económicas del sector primario, como son la agricultura, la acuicultura, ganadería y el aprovechamiento forestal.

Entre sus atractivos turísticos se encuentran el zoológico de Zacango, la laguna de Zumpango, el Museo del Virreinato en Zinacantepec, el Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, las Grutas de la Estrella, así como las aguas termales de Ixtapa de la Sal. También podemos encontrar tres santuarios de la Mariposa Monarca, el Cosmovitral Jardín Botánico; así como el Pueblo Mágico de Valle de Bravo. Cuenta con importantes zonas arqueológicas, destacando entre ellas Teotihuacán.

¿Sabías que el Estado de México es el estado que posee el mayor número de pueblos mágicos, con un total de 10 de los 112 que hay en todo el país?

En el Estado de México podemos encontrar el Corredor de los Volcanes, que tiene como fondo la grandeza del Popocatépetl e Iztaccíhuatl, también encontramos paisajes boscosos como el de Tepetlixpa, Ozumba y Amecameca. Y no podemos olvidar al majestuoso Nevado de Toluca o “Xinantécatl” que en Náhuatl significa “Señor Desnudo”.

Se ubica en el actual Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, entre los valles de Toluca y Tenango. Alcanza una altitud de 4 mil 690 metros sobre el nivel del mar; siendo la cuarta formación más alta de México y su última erupción fue en el año 1330. Este amplio recinto se divide en dos semicráteres que están ocupados por dos hermosas lagunas de aguas cristalinas, una denominada “El Sol” y la otra “La Luna”.

Desde sus cumbres se contempla uno de los panoramas más hermosos del Valle de Toluca, en la cima se pueden admirar sus blancas nieves en épocas de invierno, el paisaje adquiere las más diversas tonalidades con matices que combinan sus colores, según la estación del año; por el oriente se pueden ver los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, sobre los picachones meridionales que adornan el cráter se pueden contemplar las serranías del Hospital, San Gaspar, Zacualpan y Sultepec.

Para conocer algunos de sus lugares emblemáticos observa el siguiente video:

Estado de México

VisitMex

Durante esta sesión aprendiste qué son los volcanes y los sismos y cuál es su relación con la distribución de las placas tectónicas. Recuerda que para fortalecer lo aprendido y obtener más información puedes consultar tu libro de texto.

Historia

>El presente del pasado: en busca de la historia 2

Aprendizaje esperado: Identifica los principales motivos del descontento de los colonos con la Corona inglesa. Identifica las condiciones económicas, sociales y culturales que hicieron posible la independencia de los territorios ingleses de Norteamérica. Analiza la relación entre la historia de Europa y la independencia de las colonias.

Énfasis: La investigación histórica. Segunda etapa de la investigación histórica: análisis de las fuentes históricas seleccionadas, organización de la información y redacción de las primeras conclusiones.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás un tema perteneciente a la asignatura de Historia 1, en el que se explica la segunda etapa de la investigación histórica, haciendo énfasis en el análisis de las fuentes históricas seleccionadas, organización de la información y redacción de las primeras conclusiones.

¿Qué hacemos?

Continuarás con este viaje que se inició la sesión anterior, a través de la investigación histórica y el papel de la Historia en la sociedad. A continuación, darás lectura a un fragmento del libro Combates por la historia, de Lucien Febvre, escrito en 1953, donde el autor realiza un análisis crítico de las distintas formas de hacer y entender la historia, así como reivindicar la colaboración entre historiadores y otras disciplinas.

“«El historiador no debería elegir los hechos. ¿Con qué derecho, en nombre de qué principios, elegirlos? Elegir es la negación de la obra científica...». Sin embargo, toda historia es elección. [..] Y lo es, principalmente, por el hecho de que el historiador crea sus materiales o los recrea, si se quiere: el historiador no va rondando al azar a través del pasado, como un trapero en busca de despojos, sino que parte con un proyecto preciso en la mente, un problema que resolver, una hipótesis de trabajo que verificar. Decir que «eso no es una actitud científica» ¿no es poner de manifiesto, simplemente, que se sabe muy poco de la ciencia, de sus condiciones y de sus métodos? El histólogo que mira por el ocular de su microscopio ¿capta hechos aislados de una manera inmediata? Lo esencial de su trabajo consiste en crear, por así decirlo, los objetos de su observación, con ayuda de técnicas frecuentemente muy complicadas. Y después, una vez adquiridos esos objetos, en «leer» sus probetas y sus preparados. Tarea singularmente ardua; porque describir lo que se ve, todavía pase, pero ver lo que se debe describir, eso sí es difícil. Establecer los hechos y después operar con ellos... Muy bien, sí, pero cuidado de no establecer de esa manera una nefasta división del trabajo, una peligrosa jerarquía. No estimuléis a quienes, en apariencia modestos y desconfiados y en realidad pasivos y gregarios, amasan hechos para nada y después esperan con los brazos cruzados eternamente que llegue el hombre capaz de ordenarlos. Hay en los campos de la historia tantas piedras talladas por benévolos canteros y abandonadas después en el terreno... Si surgiera el arquitecto al que las piedras esperan sin ilusión me parece que se iría a construir a un lugar libre y desnudo, huyendo de esos campos sembrados de dispar sillería. Manipulaciones, invenciones: a un lado los peones, a otro los constructores. No. Para que no se pierda nada del trabajo humano, la invención tiene que realizarse en todas partes. Elaborar un hecho es construir. Es dar soluciones a un problema, si se quiere. Y si no hay problema no hay nada. Son estas verdades que con demasiada frecuencia escapaban a demasiados historiadores. Educaban a sus discípulos en el santo temor a la hipótesis, considerada […] el peor de los pecados contra lo que ellos llamaban Ciencia. Y para la clasificación de los hechos, una máxima única: seguir rigurosamente el orden cronológico... La historia que se nos explicaba, la historia que se nos enseñaba a hacer no era, en realidad, más que una deificación del presente con ayuda del pasado”.

Ahora bien, reflexiona sobre las tareas de un historiador.

¿Consideras qué sólo es válido emplear las fuentes para construir una versión confiable y verificada del pasado?

¿Crees que la historia se construye solamente a partir de documentos escritos?

Es un error frecuente pensar que existe una especie de “verdad histórica” que aparece, de manera sistemática, en todas las fuentes; simple y sencillamente, eso no es así. La historia se construye a partir de conjeturas que un historiador hace con base en las fuentes, lo que puede proporcionar un acercamiento a los hechos del pasado.

Como pudiste leer en la obra de Lucien Febvre, se reconoce la importancia de la relación de la ciencia histórica con el resto de las ciencias para construir diferentes versiones del pasado.

En la sesión anterior definiste el tema y objetivos de tu investigación, y se te sugirió el tema de la Independencia de las trece colonias de Norteamérica, por lo que puedes continuar desarrollándolo. También aprendiste acerca de fuentes históricas y su clasificación en primarias y secundarias, así como su búsqueda y selección.

Como se puedes darte cuenta, las fuentes son un conjunto de testimonios escritos, orales, visuales o materiales que el historiador utiliza para dar cuenta de los hechos y procesos históricos.

Pero para guiarte a lo largo de la sesión te sugerimos considerar las siguientes preguntas:

SEP

Estas preguntas te servirán como guía en la sesión y podrás reconocer los métodos que utiliza el historiador para analizar las fuentes primarias y secundarias y cómo obtener la mayor cantidad de información posible en la reconstrucción del pasado.

Como lo señaló Lucien Febvre en la lectura que realizaste, la historia también se auxilia del conocimiento de otras ciencias; como la arqueología, que, a partir del análisis y reconstrucción de fuentes materiales, puede conocer el pasado del ser humano.

Las y los arqueólogos investigan otro tipo de fuentes históricas: restos materiales o vestigios de las sociedades del pasado, como esculturas, edificios, armas, ofrendas, entierros, vasijas, telares, utensilios, entre muchos otros, así como los restos de animales y vegetales vinculados con la vida humana. Al excavar una antigua construcción enterrada por los años, localizan cosas que fabricaba y comerciaba determinada civilización o cultura, así como restos de lo que se comía, el arte que producían y cómo vestían, entre otras cosas.

También, cuando descubren restos óseos de personas, arqueólogos y antropólogos físicos los analizan para conocer datos, como talla, sexo y edad aproximada al morir.

Para conocer un poco más acerca de la labor de la arqueología y su relación con la historia observa el siguiente video.

Primer grado. Historia. Buscar vestigios, desenterrar el pasado.

Como viste en el video, el análisis que realiza el arqueólogo de los restos materiales lo conducen a conocer el pasado. La interpretación busca comprender el sentido que tuvieron hechos y procesos históricos para quienes los vivieron.

Esto quiere decir que se intenta averiguar a través del análisis de las fuentes, cómo los grupos humanos presenciaron y entendieron esos procesos; cómo reaccionaron ante ellos, así como las razones por las que actuaron de determinada forma.

En suma, la reconstrucción de los hechos permite comprender la manera en que los seres humanos vivieron e hicieron su propia historia; lo que pensaban, sentían, imaginaban y experimentaban.

El análisis e interpretación de las fuentes es muy importante, por ello, el propósito de esta sesión será mostrarte cómo llevarlo a cabo a través de diversas fuentes históricas y realizar un registro de sus observaciones. Debes tener presente que las fuentes no “hablan” por sí mismas. Para aprovechar la información que brindan, es necesario contar con conocimientos sobre la época a la que pertenecen o hacen referencia, para obtener la información.

Para analizar la información de las diversas fuentes históricas de tu tema de investigación, al igual que un historiador, podrás formular las siguientes interrogantes para ubicarlas en el contexto histórico.

SEP

Las fuentes históricas se pueden clasificar en primarias y secundarias. Los historiadores recurren principalmente a fuentes primarias, entre las que se encuentran textos, crónicas o relatos escritos por quienes vivieron en la época que se quiere estudiar; por ejemplo, para el tema de la Independencia de las Trece Colonias de Norteamérica una de las fuentes primarias que puedes analizar es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776.

SEP

De estas fuentes se obtiene información para conocer la manera en que vivieron, sintieron, contaron e interpretaron los sucesos históricos; pero también hay otras fuentes, como las imágenes, que se pueden analizar de la siguiente manera: tu tema es la representación pictográfica en el México Antiguo, los códices o lienzos serían un buen ejemplo, ya que son un tipo especial de libros elaborados por indígenas, escritos en un lenguaje pictográfico.

Por ejemplo, se presenta una imagen del Lienzo de Tlaxcala, un manuscrito mesoamericano elaborado en el siglo XVI. Una recomendación es dividirla imaginariamente en cuatro secciones. Normalmente tu mirada hace un recorrido de izquierda a derecha, de arriba abajo, de forma que el punto final de tu mirada es abajo a la derecha.

SEP

Cuando realices el recorrido con la mirada, observa detenidamente los elementos que integran cada sección de la imagen para describirlos a detalle: La imagen trata de la traición de Ixtlilxóchitl a su hermano Cacama, gobernante de Texcoco.

¿Qué más observas?

Se exponen la batalla, los lugares y a los participantes: españoles e indígenas.

Otra forma de analizar una imagen es dividirla en tercios, de igual manera te ayudará a ubicar los sujetos y objetos y distinguir adecuadamente la relación que hay entre ellos.

SEP

¿Qué observaste en la imagen?

Seguramente identificaste a Malintzin. También, puedes ver a diversos guerreros pertenecientes a la nobleza mexica, enfrentándose a guerreros tlaxcaltecas y soldados españoles.

¿Qué otros elementos puedes identificar?

Las imágenes te muestran los rostros y los cuerpos de quienes vivieron en el pasado; la manera en la que se vestían y decoraban, así como objetos, dioses, y los animales que conocían, su representación, simbolismo y de la manera en que fueron elaboradas, así como las ideas que tuvieron quienes las pintaron y los materiales que utilizaron. Otra manera de analizar las imágenes es haciéndonos preguntas:

SEP

¿Qué tipo de imagen es: fotografía, pintura, grabado o ilustración?

¿Es un paisaje, retrato o escena histórica?

¿Qué personajes aparecen en ella?

¿Quién, cuándo y para qué la hizo?

¿Qué falta en la imagen?

¿Qué crees que exista fuera de ella?

¿Cuántas preguntas más tendremos que hacer para entenderlas?

A continuación, se presenta una galería de diversas imágenes donde podrás poner en práctica el análisis de imágenes, también llamado por los historiadores fuentes iconográficas, como la fotografía, pintura, grabado, litografía e ilustración.

Cuartoscuro

SEP

Shutterstock

SEP

SEP

¿Cómo se analizan otras fuentes históricas?

Por ejemplo, cuando se trata de un documento, como la Carta de relación de Hernán Cortés, el historiador se preocuparía, en primer lugar, por definir cuándo fue escrito a partir de evidencias, como la antigüedad del papel, pues su coloración cambia con el tiempo, o el lenguaje que se emplea en su escritura o si se menciona en el documento.

Se busca identificar al autor o autores; conocer su contexto dice mucho sobre las razones que pudieron tener para escribir el documento.

En este caso, se sabe que Hernán Cortés escribió la carta en lo que más tarde llamaría la Nueva España, antes de vencer a los mexicas, lo que influyó en su contenido o mensaje y en el estilo.

Tú podrías acceder a fuentes documentales, por ejemplo, en bibliotecas o también, durante y después del confinamiento, a través de las bibliotecas digitales en este momento, y otros repositorios de información en donde podrás tener acceso a documentos originales, como declaración de independencia o actas constitutivas. Lo importante es que puedas tener a la mano información para desarrollar la investigación.

Es importante que elaboren fichas bibliográficas para consignar los datos de cada documento consultado, por ejemplo:

Título del documento.

Autor.

Título del libro.

País donde se publicó.

Edición.

Año de publicación.

Página.

SEP

También es recomendable elaborar fichas temáticas, puesto que te servirán para registrar información tomada de un texto consultado. Los elementos que contienen se dividen en tres partes: en el espacio más grande se registra la información del texto o contenido; en el extremo superior derecho se anotan los datos de la fuente citada y en el extremo superior izquierdo la o las preguntas de investigación a las que das respuesta.

SEP

Practica los conocimientos que has adquirido en la asignatura de Lengua Materna. Español, para seleccionar información, sintetizarla y registrarla en fichas bibliográficas y de contenido.

Hasta este momento has revisado las fuentes iconográficas y documentales.

A continuación, revisarás una sugerencia para realizar el análisis de materiales audiovisuales. Deberás tener en cuenta que coincidan, en primera instancia, con el tema que estás investigando, así como los objetivos y preguntas que te planteaste al inicio de la sesión anterior. En segunda instancia, las condiciones de calidad relacionadas con los contenidos: pertinencia de la información histórica que otorga nivel de abstracción y clasificación acorde con tu edad.

SEP

Para realizar el análisis podrás formular las siguientes preguntas:

SEP

En el caso de un vestigio material, como puede ser el entierro encontrado en Monte Albán, el análisis del historiador determina, en primer lugar, la antigüedad de restos humanos, adornos y regalos que lo acompañan; luego establece la relación de este entierro con el edificio y con el sitio arqueológico en el que se encuentra.

SEP

Pero también hay vestigios materiales en los museos, y se recomienda que cuando los visites o consultes páginas web, observa con detenimiento y formules preguntas como:

¿Qué función tenían estos objetos?

¿Cuál es el contexto en el que fueron desarrollados?

¿Cómo son en la actualidad?

SEP

Los sitios o monumentos históricos de tu localidad son fuentes de primera mano que también te serán de utilidad para realizar tu investigación; por ejemplo, zonas arqueológicas, conventos e iglesias, edificios civiles o de gobierno, así como plazas. Podrás indagar cuándo fueron construidas, si han sido remodeladas y cuál es la función que ahora tienen.

Al observar con detenimiento los detalles de los sitios históricos, tu imaginación intenta responder:

¿Qué herramientas necesitaron para fabricarlos?

¿Cuántos especialistas necesitaron para su realización?

¿Qué uso tuvieron?

¿Quién los habrá usado?

SEP

Las fuentes materiales no sólo se remiten al pasado remoto, también los objetos del presente son depositarios de la cultura de nuestro tiempo, te preguntarás cómo

fueron elaborados los objetos que están a tu alrededor, en cada objeto está la intervención de una o varias personas, y lo mismo ocurre con vestigios del pasado.

Ahora analizarás las fuentes orales, de éstas los historiadores obtienen información para conocer la manera en la que las personas vivieron, sintieron, contaron e interpretaron los sucesos históricos. A través de los testimonios orales podrás conocer el pasado inmediato de tu localidad, contado por hombres y mujeres que participaron en tus festejos, en la construcción de edificios públicos, en la vida cotidiana de otros tiempos, etcétera.

Al igual que un historiador, podrás realizar entrevistas acerca de las costumbres familiares, de las herramientas o instrumentos que se utilizaban en el trabajo o en la casa, de las diversiones o los juegos de sus abuelos; y a partir de ahí, observar lo que ha permanecido hasta estos días.

SEP

Es importante que, durante el análisis de las fuentes históricas, tengas presente que la interpretación que hagas te permitirá darle sentido al trabajo y esto te conduzca a redactar las primeras conclusiones.

Por ejemplo, para interpretar una fuente escrita la relacionas con otras fuentes de la época y así la integras a la historia del pasado que estas construyendo. Pero debes considerar que la Historia no es una ciencia cerrada, y que una misma realidad histórica puede ser interpretada y percibida de maneras muy diversas, pero que todas serán igualmente válidas, siempre y cuando estén sustentadas en información verificable.

Para conocer un poco más las diferentes versiones de la historia, observa el siguiente video:

Primer grado. Historia. Las diferentes versiones de la historia.

Como última etapa en esta sesión, te enfocarás en la redacción de las primeras conclusiones, por lo que es importante que para hacerlo tengas a la mano las fichas temáticas, considerando el orden cronológico, y como sugerencia consideres los siguientes indicadores:

“El tema de esta investigación es…”

“Los objetivos de esta investigación son…”

“Las preguntas de investigación que pretendes solucionar son…”

Una vez que concluyas con la captura de información de las fuentes en tus fichas bibliográficas y temáticas podrás redactar las respuestas a las preguntas iniciales de la investigación. Es decir, continuarás con la redacción de las primeras conclusiones.

En el caso de que hayas formulado hipótesis, expresarás si fueron confirmadas, modificadas o desechadas. Puedes hacer uso de los siguientes indicadores: por tanto, por ende, por consiguiente, por tal (es) razón (es), eso quiere decir que, lo anterior significa que.

SEP

Se sugiere que para la redacción de tus primeras conclusiones escribas una monografía que dé respuesta a las preguntas de investigación; puedes consultar tu libro de Lengua Materna. Español, para realizarla.

Considera que la monografía tenga los siguientes apartados:

SEP

Con esto podrás redactar un primer borrador, considerando los criterios de evaluación a fin de que puedas hacer las correcciones pertinentes; por ejemplo:

Contiene cada uno de los apartados del esquema de redacción.

Tiene un orden cronológico y temático.

Resume las ideas principales en el apartado de conclusiones.

Cuenta con referencias documentales.

Cumple con los objetivos de investigación planteados en la sesión anterior.

Con todo lo anterior puedes retomar las preguntas que se plantaron al inicio de la sesión; las puedes reflexionar y comentar con tus familiares:

¿Qué información se puede conocer con el análisis de las fuentes históricas?

¿Cuál es la importancia de las fuentes y su relación con el tiempo y el espacio?

¿Por qué puede haber diferentes versiones e interpretaciones de la historia?

Las fuentes históricas constituyen la materia prima del historiador, para analizar e interpretar el pasado y darle sentido desde tu presente.

El Reto de Hoy:

Retoma el reto que se te propuso en la sesión anterior, por lo que puedes continuar con la elaboración de tu lotería ahora que ya tienes más información y elementos de tu investigación para que la incorpores.

Recuerda que este tema lo puedes encontrar en tu libro de texto gratuito en el Bloque I; también podrás consultar otras fuentes bibliográficas, digitales y audiovisuales que tengas a la mano. Te recomendamos leer el libro El siglo XIX a vuelo de pájaro. Autor: Martha Poblett. Editorial Santillana, Biblioteca Juvenil Ilustrada.

Tecnología

>Encontrando soluciones II

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos.

Énfasis: Resolver y evaluar un problema utilizando la técnica.

¿Qué vamos a aprender?

Establecerás soluciones a una de las perspectivas planteadas, utilizando distintas técnicas con insumos diferentes a los del programa anterior.

Primero recordarás lo que es el problema técnico de la sesión anterior, el cual te servirá para entender mejor las etapas que debes seguir en la resolución de la problemática planteada.

Evaluarás y propondrás otras soluciones que resuelvan la problemática de los desechos sólidos y las consecuencias que pueden tener tus decisiones.

¿Qué hacemos?

Comienza recordando:

Un problema técnico surge cuando hay necesidades y éstas dificultan la obtención de algún fin. Se caracteriza porque pretende resolver necesidades humanas, no tiene una solución única ya que depende de los conocimientos, máquinas, herramientas, insumos o materiales del entorno en el que te encuentras.

Recuerda también la problemática planteada que es la generación de basura en tu entorno social, en específico la de desechos sólidos, que se generan al satisfacer las necesidades.

La solución propuesta al problema de la sesión anterior fue:

Separar los envases y dejarlos libres de residuos de alimentos para después triturarlos con la finalidad de obtener un nuevo material. Con él se realizó un mueble. ¿Lo recuerdas?

Para que lo recuerdes mejor, observa el siguiente video:

Se utilizaron herramientas y máquinas que potencian las capacidades corporales al momento de hacer los cortes. Ahora se evaluará otro aspecto del proyecto anterior.

Realmente son muy pocas las empresas en el país que procesan este material, así que no resulta ser tan accesible y por lo tanto deben plantearse nuevas alternativas de solución.

Recuerdas que no existe sólo una posible solución a los problemas técnicos. Es por ello que se debe pensar en otras posibles soluciones al problema que representan los desechos sólidos.

No olvides, que debes anotar tus dudas y hallazgos durante toda la sesión. Después tendrás la oportunidad de compartirlos y comentarlos con tu profesora o profesor de Tecnología.

Es momento de retomar los pasos del proyecto técnico con el fin de generar otras posibles soluciones.

Identificación del problema.

Reusó del cartón.

Búsqueda y selección de información.

El cartón es un material conformado por varias capas de papel superpuestas, puede ser de fibras vírgenes o recicladas. El cartón es más grueso, duro y resistente que el papel. Es un dato preocupante pero necesario para dimensionar el problema del que se está hablando. En el país se producen alrededor de 17 millones de toneladas de papel y cartón.

¿Lo puedes imaginar?

Pues esa cantidad de toneladas se producen de cartón cada año solo en el país y de toda la basura, el 13.8% corresponde a este tipo de residuos.

Alternativas de solución.

El cartón puede reciclarse y reutilizarse. En esta sesión se elegirá reutilizarse.

Algunas propuestas, para ello son:

Cartonería (figuras con cartón y papel periódico).

Organizadores de escritorio o belleza.

Casitas de muñecas.

Floreros.

Archiveros.

Casas de juego o para mascotas.

Letras decorativas.

Lámparas.

Organizador de zapatos.

Entre otras.

En esta ocasión se propone hacer una zapatera, por ser algo que puedes realizar desde casa y que además te traerá beneficios, ya que puedes utilizarla enseguida.

Observa y anota el procedimiento para que más tarde puedas realizar esta actividad y tengas una zapatera nueva.

Desarrollo de actividad.

Para transformar el cartón seleccionado usarás tijeras, navaja, pegamento líquido, regla y escuadra. Trazarás en el cartón formas rectangulares con la escuadra, cada segmento tendrá trazado un espacio para que se ensamble con otra sección de cartón.

Implementación.

Evaluación.

En esta ocasión la solución fue fácil, funcional, económica y satisface la necesidad. Se alcanzó la meta propuesta al realizar este tipo de proyecto pues reduce el impacto ambiental y propone la reutilización del cartón.

Quizás pensaste: “yo le hubiera puesto otro color” o “se vería más bonita esa zapatera si…” Para poder mejorar el producto se puede decorar y personalizar con polímeros, pintura, hojas secas, entre otras opciones que se te ocurran y que tengas a tu alcance .

¿Te gustaría tener más opciones para reusar el cartón?

Quizás quieras reusarlo para una bonita lámpara o una porta celular. Suena bien, ¿verdad? Observa el siguiente video que te despertará más ideas.

Letra de cartón

Es increíble todos los objetos que se pueden hacer, existen un sinfín de alternativas para reusar el cartón, ya que es un material fácil de trabajar y muy económico.

¿Cómo se clasifica la basura en México por contenedores de color?

Verde: Orgánicos. Todo desecho de origen biológico que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo.

Gris: Inorgánicos. Todo desecho que no es de origen biológico.

Amarillo: Papel y cartón.

Azul: Plásticos.

Café: Madera.

Hay que separar la basura antes de tirarla, puedes elaborar para ello, diferentes contenedores, cada uno con distinto color para poder identificar rápidamente en dónde poner los residuos cada vez que tengas que tirarlos.

El libro que se relaciona directamente con lo visto en esta sesión es: Los caminos del Reciclaje. De Virginie Manuel.

Este libro responde a la necesidad de conocer los caminos y ciclos que emprenden los desechos del consumo en todos sus recorridos, insistiendo en sus puntos más problemáticos, con la idea de concientizar sobre el impacto que producen en el ecosistema.

Recordando que el reciclaje se presentará, frente a este despilfarro incontrolado de recursos, como una solución necesaria. Podrás entonces entrar en el tema del reciclaje, siguiendo los residuos desde la basura de casa hasta los tratamientos masivos requeridos para tratar estas montañas de desechos que, todas las personas, producen.

Recapitulando:

Estableciste posibles soluciones utilizando técnicas e insumos diferentes dependiendo del entorno y las necesidades. Aprovechaste los recursos de tu entorno. Se ejemplificaron las capacidades corporales y los métodos para aumentarlas, con el uso de herramientas y máquinas. Analizaste las consecuencias de las acciones al momento de revisar las posibles soluciones.

El Reto de Hoy:

Te retamos a que realices las siguientes actividades:

Comenta con tu profesora o profesor sobre las necesidades y problemas que existen en tu comunidad.

Reflexiona sobre el uso del cartón y alguna necesidad personal o familiar que te gustaría resolver

Concluye tu zapatera.

Segundo de secundaria

Lenguaje

Tema: El lenguaje nos une

Aprendizaje esperado: Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes.

Énfasis: Reflexionar sobre la manera de expresarse entre compañeros y amigos como forma de identidad, cohesión.

¿Qué vamos a aprender?

Indagarás en las formas de expresión entre compañeros y amigos como una forma de identidad y cohesión.

Aunque a distancia, se habla todos los días con los amigos, familiares y vecinos, el comunicarse con los otros es central en la vida. La forma de hablar, es decir, el cómo se usa el lenguaje, brinda una identidad, así como un sentido de cohesión y de pertenencia con quienes se comparte el lenguaje.

El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, ya sea de una forma oral o escrita. Comunicarse a través del lenguaje es una actividad social y cultural, que denota la identidad y los grupos sociales a los que se pertenece.

Aunque una misma lengua sea empleada por millones de personas, cada grupo social la utiliza a partir de sus propias características y necesidades. Cada grupo social, le imprime sus propias variantes, dándole forma contextual y conceptual al carácter funcional del lenguaje. Y de esa forma, a través del lenguaje, es que se pueden saber muchas cosas acerca del contexto en el que una persona se desenvuelve.

Por ejemplo, habrás notado que, una persona mayor usa palabras que probablemente no conoces, o que son diferentes a las que puede decir un niño pequeño, o que esos parientes o amigos que viven en un estado de la república diferente, usan palabras distintas para nombrar la misma cosa. Asimismo, no te expresas igual cuando hablas con un profesor que cuando hablas con tu mejor amigo. Con los amigos de la infancia se pueden tener palabras secretas, o un cierto código con el que te identificas en plena confianza. Por ello, y por todas las variantes lingüísticas que existen en el lenguaje, reflexionarás sobre la manera de expresarse entre compañeros y amigos como forma de identidad y cohesión.

¿Qué hacemos?

Empieza por el principio, la identidad de un individuo es única, se puede definir por algunos aspectos como género, grupo étnico, lengua, edad, entre otras. Pero, así como cada uno de nosotros somos seres únicos, a la vez, compartimos algunas características con los miembros de una comunidad.

El lenguaje es un factor de identidad que nos une al pasado y proyecta al futuro. Es un vínculo de símbolos que aglutina a una comunidad que comparte el mismo código.

¿Y por qué nos une al pasado? Porque el lenguaje que ahora usamos para comunicarnos es el resultado de la historia por la que ha transitado el país en el que vivimos. El lenguaje no es algo inmodificable y terminado. Está siempre en una constante evolución.

Jorge Luis Borges, uno de los principales escritores en nuestra lengua española, decía:

“El lenguaje no lo hace la Academia, ni el Poder, ni la Iglesia, ni los escritores. El lenguaje lo hacen los cazadores, los pescadores, los obrajeros, los campesinos, los caballeros y los tipos sinceros. Hay que acudir a las bases, donde se forma la lengua”.

La lengua, conforma la identidad y permite mostrar a los otros, quiénes somos y con quiénes convivimos.

A continuación, realiza un ejercicio de imaginación.

Escucha una conversación telefónica e intenta obtener cierta información de las personas que hablan.

Afina el oído para estar atento a:

-Particularidades en la forma de hablar de cada persona.

-¿Cómo te imaginas a cada uno? ¿Qué edad tendrán?

-¿Por qué razón los imaginas así?

Audio 1. Conversación telefónica.

Escucha en este link: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Video/202010/202010-RSC-FLRXZ4Yoqo-LME2_PG5_F1_SEM08_050920_ANEXO_2.mpeg

¿Te diste cuenta de que es posible saber cosas o sacar conclusiones acerca de los personajes del audio aún sin verlos ni tener otra información?

Como producto de la selección que se hace del vocabulario, de la entonación, de la sintaxis que se emplea y de las palabras de moda que se utilizan, los que escuchan pueden saber mucho acerca de nosotros.

Del audio anterior, se puede intuir que el personaje que se escucha mayor trabaja en la Casa de Cultura, y hace su trabajo al dar los informes que le solicitan. Y que el personaje que se escucha más joven definitivamente tiene un gran entusiasmo por el concurso de teatro.

Realiza el siguiente ejercicio.

¿Qué edad pensaste que tenía cada personaje?

¿Qué te parece más probable?, ¿que el personaje 1, quien pide informes sobre el concurso de teatro, sea un joven de 19 años o un adolescente de 13 años?

El personaje 2, ¿crees que sea una joven de 22 años o una señora de 35 años?

Analiza los siguiente:

Cuando escuchas hablar por primera vez a alguien que no pertenece a tu grupo social ¿tienes prejuicios sobre esa persona? O bien, cuando llegas a un grupo social distinto, ¿has sentido cierta reacción por su manera de hablar?

Piensa en situaciones en las que has llegado como nuevo integrante a un grupo y las veces en las que has interactuado con un integrante nuevo.

Ahora, observa el siguiente video sobre lo qué opinan algunos jóvenes de todo esto.

-El hablar juvenil.

Las personas de una comunidad suelen usar una misma variante del español; no obstante, cada persona adaptará esa variante a sus características, como su edad, profesión, o incluso el género.

Por ejemplo, muchas personas mayores suelen tratar a los desconocidos de “usted”, mientras que muchas personas jóvenes emplean siempre el “tú”.

Estas diferencias también se notan en la elección del vocabulario, en la estructura de las oraciones, en el tono y pronunciación al hablar.

Sin embargo, no debes creer que las personas con ciertas características deben hablar de una única forma: el habla es una expresión individual y, al usarla, el hablante se adecúa al contexto en el que se encuentra, pero también muestra su cultura, es decir, de qué está conformado ideológicamente.

Para entender esto, analiza el siguiente concepto:

Identidad cultural

Es el conjunto de peculiaridades propias de una cultura o grupo que les permite identificarse como miembros y diferenciarse de otros grupos culturales.

Los aspectos de la identidad cultural son la lengua, el sistema de valores y creencias, las tradiciones, los ritos, las costumbres, o los comportamientos de una comunidad.

La lengua es parte de la identidad cultural, y en la interacción verbal con otros, también se notan los valores y creencias. Es decir, cuando hablas, también dejas saber la influencia de tus tradiciones, ritos o costumbres.

Otra de las cosas que influye en la construcción del lenguaje, son todas aquellas personas con las que interactúas: familia, amigos, vecinos. La gente que conoces y con la que creces, de distintos grupos sociales y culturales, proporcionan experiencias y aprendizajes que intervienen en la construcción de la identidad.

-¿Cuáles son las personas y grupos que han influido en tu forma de expresarte?

-¿Qué te une a ellos?

El ser humano, por naturaleza, necesita expresase, comunicarse con lo que le rodea. El lenguaje forma parte de nuestra existencia. No sería posible concebir una sociedad humana sin que los individuos posean una lengua y se dice que el lenguaje es la característica que más define al ser humano, y es también el medio por el cual aprendemos y nos educamos.

El espacio y el ambiente en el que nos movemos es muy importante y decisivo, ya que transmite información sobre nosotros y nos da información de los otros también.

Imagina, si te fueras a vivir a otro país, seguramente adoptarías ciertos modismos, acentos, o palabras que se usan en ese país, además de que sería necesario hacerlo para adaptarte a esa nueva sociedad.

También, a través de lo que se comunica, puedes saber de los gustos y preferencias de las personas. Para ahondar más en ello, observa la siguiente imagen:

De entrada, se podría pensar que a la mujer que da las recomendaciones, le gustan las actividades al aire libre y el ejercicio. Si hubiera recomendado entrar al cine, o a restaurantes, la situación sería distinta.

Recuerda que formar parte de un grupo, significa compartir ciertas señas de identidad, tanto personales como colectivas. Éstas están formadas por el conjunto de características que definen a las personas o grupos y que configuran la imagen que tienen y quieren dar a los demás a la hora de relacionarse.

La identidad es una construcción compleja que se puede dar en diferentes ámbitos y en la que intervienen muchos elementos y factores. Se pueden tener muchas señas que nos identifiquen, como pueden ser lingüísticas, deportivas, territoriales, musicales, medioambientales, tecnológicas, entre otras. Y esta diversidad de señas de identidad puede ser un elemento de interacción de coincidencia, de anclaje, de conocimiento del otro, de suma en el diálogo intercultural y en la mejora de la convivencia.

Naturalmente, nos sentimos atraídos a pertenecer a esos grupos en los que nos identificamos y tienen gustos afines a nosotros. O quizás nos atraigan los de costumbres distintas, por nuestra curiosidad de aprender de otras personas.

Lo cierto es que, todos los grupos de seres humanos son dignos de respeto y tienen igualdad de derechos humanos.

A continuación, escucha algunas conversaciones de diferentes personas de diversas partes del mundo. Presta atención en algunos aspectos en particular y toma nota de las palabras, aunque las conozcas. Viaja con la imaginación a Argentina.

Audio 2. Conversación Argentina.

Escucha en la siguiente liga: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-6549I7CuVc-LME2_PG3_V1_SEM09_100920_ANEXO_3.mp3

¿Pudiste anotar algunas palabras que se utilizaron?

¿Comprendiste la conversación?

Como pudiste escuchar, esta persona habla español, pero del modo en que lo hablan en Argentina, con su acento, sus palabras y su cadencia, lo que define su identidad.

A través de sus expresiones te puedes dar cuenta del contexto en el que vive.

Ahora, realiza la siguiente actividad.

¿Qué palabras escuchaste que no usas en tu vocabulario habitual?, ¿las conoces?, ¿qué palabras usarías en lugar de las que escuchaste?

Observa el siguiente cuadro y complétalo. Usa las palabras mate, facturas, peluquería y chamuyo.

Si no conoces alguna de las palabras, observa la siguiente imagen e intenta identificarlas.

-El mate es una infusión típica argentina, la cual se obtiene al agregar agua caliente a la yerba mate. Es un tipo de té que se suele tomar en estos recipientes especiales hechos de calabaza, y con un popote hecho de acero.

-Las facturas, es el nombre genérico que usan en Argentina para la variedad y piezas de panadería dulce.

-La peluquería, es el establecimiento donde se corta, se peina y se arregla el cabello. Esta palabra también es bien usada en México.

-Chamuyo es una expresión coloquial y significa conversar con un propósito. En este caso, la chica quería que su mamá no se enojara con ella, así que compuso un discurso con esa finalidad. Podría ser, como se dice en México, “un rollo”.

Las palabras como mate, difícilmente se van a utilizar en nuestro vocabulario habitual, ya que no es una bebida usual en nuestra cultura, sin embargo, todos hemos visitado alguna peluquería, aunque le llamemos de otro modo.

Nuestro uso del lenguaje también nos ayuda a insertarnos en ciertas situaciones y contextos, no nos expresamos igual cuando estamos con nuestros amigos que con nuestros padres o exponiendo una temática en clase.

Ahora, escucha la siguiente conversación que viene desde Nayarit, de nuestro bello país. Recuerda que debes poner atención a las palabras que llamen tu atención.

Audio 3. Conversación Nayarit.

Escucha el audio aquí: https://aprendeencasa.sep.gob.mx/multimedia/RSC/Audio/202010/202010-RSC-Q9ctrhdpe0-LME2_PG3_V1_SEM09_100920_ANEXO_4.mp3

¿Escuchaste palabras que normalmente no utilizas?

¿Pudiste anotarlas?

Palabras como “jale, duritos, bolis y bule” son típicas de la región donde habita la persona que habla, algunas tienen un uso más extendido por todo el norte del país, y algunas otras son más locales del contexto en el que habita.

Un factor muy importante que va determinando la forma en que una persona habla es la edad. Por ejemplo, muchos jóvenes están acostumbrados a emplear palabras relacionadas con las nuevas tecnologías que con frecuencia sus padres y abuelos desconocen.

También hay que tomar en cuenta los intereses de cada uno: jóvenes interesados por la música rock, por ejemplo, usarán palabras o expresiones que otros de su edad no usarían.

Dicho de otro modo, la lengua es un rasgo de identidad que evoluciona, según los distintos grupos sociales a los que a lo largo de la vida se pertenece.

Así como las personas de cierta edad comparten características al hablar, quienes están unidos de otra manera también lo hacen. Por ejemplo, las personas que comparten un pasatiempo o tienen el mismo trabajo, suelen tener un lenguaje común.

Lee el siguiente ejemplo:

Para poder sacar el mineral, los mineros colocan la salchicha o cohetón entre las rocas que quieren separar. A ese explosivo le ponen una mecha muy larga para tener tiempo suficiente de alejarse de la zona.

Cuando la encienden advierten a los demás trabajadores: “Ya no se metan, ya está pegado. ¡Ahí viene la pegada! Pónganse las sordinas en las orejas”. Si la carga no explota, los mineros tienen que revisarla con mucho cuidado. “Seguro quedó un chocolón”, dicen los que saben.

Otras veces, se quedan rocas planas y largas que no alcanzan a romperse, a ésas les llaman “lagartijos” y deben picarlas manualmente. Ese trabajo es muy cansado, a nadie le gusta hacer el tumbe, pero eso sí, quien más trabaja, más gana de ajuste.

Un mundo subterráneo de la significación: Los mineros mexicanos,

en Relaciones. Estudios de historia y sociedad (adaptación)

Pedro Reygadas y Juan Luis Sariego

Ahora, reflexiona en las siguientes preguntas:

-¿Comprendiste el texto?

-¿A qué hace referencia cada una de las palabras resaltadas?

-¿Por qué piensas que los mineros usan estas palabras?

-¿Creen que estas palabras sean de uso común en otros lugares, o que los mineros usan este mismo vocabulario fuera de su trabajo en la mina?

-¿Qué pasaría si uno de los mineros no conoce este vocabulario y no entiende los mensajes?

-¿Tendría un buen rendimiento en su trabajo?

También, una profesión suma cierta terminología al lenguaje que hace un mejor desempeño en el trabajo. Por ejemplo, las distintas palabras que usan los médicos, los abogados o los ingenieros.

Se debe tener en cuenta que la lengua también es parte de la cohesión de los pueblos.

Lee el siguiente concepto de cohesión social:

La Cohesión social

Se refiere al grado de integración de la ciudadanía a su comunidad.

Cuanto más unida, solidaria y cohesionada esté esa sociedad, la convivencia entre sus miembros será mucho más armónica y funcionarán mejor.

En realidad, la cohesión también tiene que ver con el lenguaje, pues las personas que conviven o trabajan con un fin común, pasan mucho tiempo juntas. Al hacerlo, conversan y van construyendo un lenguaje que les permite comunicarse mejor. Esto ayuda a formar identidad de grupo; seguramente tú, tu familia y amigos tienen expresiones propias que los identifican y los hacen sentir que pertenecen a ese grupo.

El lenguaje nos une a nuestro entorno y nos identifica como parte de los grupos sociales a los que pertenecemos: la familia, nuestros amigos, la escuela, los deportes y actividades que practicamos, incluso los intereses que tenemos, y en un futuro, la profesión que decidamos ejercer.

El Reto de Hoy:

Observa las siguientes oraciones y piensa cómo las dirías o qué palabras usarías en tu región para referirse a esa situación.

Pue fuimo a la playa, ay etaban otros ninios y jugamos a la pelota.

Pos fuimos a la costa, ahí estaban otros plebes y nos echamos una cáscara.

Pues llegamos a la playa, ahí estaban otros chavos y jugamos futbol.

Matemáticas

Tema: ¿Por qué son equivalentes?

Aprendizaje esperado: Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones.

Énfasis: Explicar la equivalencia de las distintas expresiones algebraicas, cuando éstas representan la regla de una misma sucesión.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en la equivalencia de distintas expresiones algebraicas cuando éstas representan la regla general con la que se genera una misma sucesión.

En clases anteriores aprendiste a modelar la regla general de una sucesión, ya sea de figuras o de números. También analizaste que hay distintas maneras de expresar algebraicamente la regla de una misma sucesión y que todas ellas son equivalentes.

En esta sesión, construirás argumentos para explicar por qué dos o más reglas generales que modelan una misma sucesión son equivalentes.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video con la finalidad de analizar los argumentos y razonamientos de Emma y Mateo, alumnos de segundo de secundaria, al resolver una sucesión de figuras.

1. Reglas equivalentes de sucesiones.

Recupera los aspectos más relevantes del contenido del video:

Emma y Mateo se enfrentan a una tarea escolar que su maestra de Matemáticas les dejó realizar: conocer en qué lugar de la sucesión está ubicada la figura compuesta de 19 cuadrados en cada lado. Y, para ello, se ven en la necesidad de modelar la regla general de la sucesión.

Emma dice que se escriba el número del término de cada figura, y que “n” sea la letra que denote cada término de la sucesión, “n” es el enésimo término de la sucesión.

¿Qué significa el término enésimo de la sucesión?

El término enésimo se refiere a una cantidad que no puede determinarse de forma numérica. El concepto suele utilizarse para aludir a aquello que ocupa un sitio indefinido o impreciso.

En matemáticas, el término enésimo de una sucesión significa que ese término representa cualquier lugar que ocupe una figura en la sucesión. Es decir, figura 1, figura 2, figura 3, y así sucesivamente; por esta razón, se dice figura “n”, refiriéndose a cualquier figura que sea modelada con la misma regla que las anteriores.

Aclarado lo anterior, retoma la regla general de la sucesión que establecen Mateo y Emma.

Regla general de Mateo

Mateo obtiene la regla general a partir de los significados que él le asocia a la construcción de cada figura según el término que ocupa en la sucesión. Es decir, analiza cómo está construida cada figura.

Es necesario partir de la cantidad de cuadrados que tiene cada término. El término 1 tiene 1 cuadrado, por ello, establece la igualdad:

n = 1, n = 2, n = 3, y así sucesivamente.

Él sabe que a cada término se le aumentan dos cuadrados, uno de cada lado, por ello generaliza que se suman 2; se tiene la expresión:

n + 2

Después, identifica que existen la misma cantidad de cuadrados de la base y de lo que él llama “arriba”, por ello establece la expresión:

2(n + 2)

Finalmente, identifica que para los lados de la derecha y de la izquierda se aumentan n cuadrados de cada lado, por eso afirma que su regla general es:

2(n + 2) + 2n

Regla general de Emma

Emma realizó el conteo de los cuadrados que tiene cada figura de la sucesión. Ella sabe que en la primera figura hay 8 cuadrados, 12 en la segunda y 16 en la tercera.

Con ello estableció la sucesión:

8, 12, 16…

Emma identificó la constante aditiva, que es 4. Es decir, “para pasar del primer al segundo término, se suma 4 y así sucesivamente”.

La regla general de Emma es:

8 + 4(n - 1)

Consideró 8 porque esa es la cantidad de cuadrados que tiene el primer término, y cada término posterior es el anterior más 4

Por lo tanto, ambas reglas son correctas.

-¿Por qué ambas reglas son correctas?

-¿Cómo se puede comprobar que las dos reglas son equivalentes?

A continuación, retoma los argumentos que dieron Emma y Mateo:

Lo que Emma y Mateo hicieron, fue transformar las reglas generales, 2(n + 2) + 2n y 8 + 4(n – 1) al realizar las operaciones algebraicas.

Al multiplicar el binomio 2(n + 2), y considerando la jerarquía de las operaciones, se pueden dejar de usar los paréntesis, así el producto obtenido transforma las expresiones algebraicas en equivalentes.

2(n + 2) + 2n = 2n + 4 + 2n

Al sumar términos semejantes, también se tienen expresiones algebraicas equivalentes:

2(n + 2) + 2n = 2n + 4 + 2n = 4n + 4

Este proceso también lo realiza Emma:

Ella multiplica el binomio 4(n-1) y obtiene:

8 + 4(n – 1) = 8 + 4n – 4

Al sumar términos semejantes, también se tienen expresiones algebraicas equivalentes:

8 + 4(n – 1) = 8 + 4n – 4 = 4n + 4

Ahora sabes que lo que significa la equivalencia entre reglas generales que modelan la misma sucesión.

A continuación, analiza la siguiente explicación:

Al analizar una sucesión numérica para encontrar la expresión algebraica de la regla, es posible encontrar más de una expresión algebraica equivalente.

Dos expresiones algebraicas son equivalentes cuando se cumple la igualdad entre ambas expresiones y se puede comprobar numéricamente cuando se le asigna cualquier valor a las literales que intervienen.

Por ejemplo:

3n + 6 es equivalente a 3(n + 2), porque al asignar un valor a “n”, por ejemplo 5, las dos expresiones dan el mismo resultado:

3n + 6 = 3(5) + 6 = 15 + 6 = 21

3(n + 2) = 3(5 + 2) = 3(7) = 21

En la transformación de expresiones equivalentes es importante que:

a. Al sumar consideres las siguientes propiedades:

-Conmutativa: 3a + b = b + 3a

-Asociativa: (3a + b) + c = 3a + (b + c) = 3a + b + c

-Del neutro aditivo: 3a + 0 = 3a

-Del inverso aditivo: 3a – b = 3a + (–b)

b. Y al multiplicar consideres estas otras propiedades:

-Conmutativa 3ab = 3ba

-Asociativa (3ab) c = 3a(bc)

-Distributiva 3a (b + c) = (3ab) + (3ac)

-Y del neutro multiplicativo 1 x 3a = 3a

Ahora, retoma el problema de la sesión anterior.

Problema. Estanques de diversos tamaños

En un parque ecológico se planea construir estanques de diversos tamaños. El borde de cada uno estará formado por losetas cuadradas, como se muestra en la figura.

Asimismo, se estableció que las reglas generales: n4 + 4 y 4(n + 1) que modelan la situación son equivalentes.

Después, se comprobó al asignar valores numéricos para determinar los seis primeros términos de la sucesión

8, 12, 16, 20, 24…

Ahora, realizarás la trasformación de las expresiones algebraicas.

Dada la regla general n4 + 4 que representa la sucesión 8, 12, 16, 20, 24

Se sabe que, al aplicar la propiedad para la multiplicación que dice: “el orden de los factores no altera el producto”, se obtiene lo siguiente:

ab = ba

Si “a” es “n”, y “b” es 4, se tiene n4 = 4n

La regla queda: 4n + 4

Dada la regla general 4 (n + 1), que representa la sucesión 8, 12, 16, 20, 24, se multiplica el binomio 4(n + 1), cuyo producto queda: 4n + 4

Por lo tanto, las reglas generales son equivalentes.

Ahora, retoma otro problema de la sesión anterior.

Problema Raquel y Lía

El juego de Raquel y Lía, quienes, por turnos, se mostraron tarjetas con sucesiones numéricas y una expresión algebraica que las representa; la jugadora contraria escribió una expresión algebraica equivalente a la que estaba en la tarjeta.

Con ambas expresiones algebraicas obtienes el mismo resultado, ya que calculaste los seis primeros términos de la sucesión.

Observa las reglas generales establecidas:

-Se tiene la sucesión “A”: 3, 5, 7, 9, 11, 13…

-La primera regla: 3 + 2(n-1), y la segunda regla 3+[(2)(n) -2]

Realiza la trasformación algebraica de las reglas.

Tienes la regla: 3 + 2(n – 1), que modela la sucesión A: 3, 5, 7, 9

Al multiplicar por 2 el binomio (n - 1) obtienes:

3 + (2n – 2)

La expresión ya no se puede simplificar, ya que si divides el binomio (2n - 2) entre 2, obtendrías la expresión 3 + (n - 1), la cual ya no modela la sucesión A

Ahora la regla: 3 + [(2)(n)-2], que modela la sucesión A: 3, 5, 7, 9…

Aplicando la jerarquía de las operaciones, efectúa las operaciones que están dentro de los paréntesis, por lo que debes multiplicar a 2 por n, y obtienes 2n

3 + [2n - 2]

Con las expresiones anteriores de las reglas 1 y 2 que obtuviste, sabes que los corchetes y los paréntesis tienen la misma función. Por lo tanto:

Has aprendido que una sucesión puede tener al menos dos expresiones algebraicas que las modelen correctamente, y que dichas expresiones algebraicas son equivalentes.

Además, que esta equivalencia se puede verificar al transformar las expresiones algebraicas.

Observa un ejemplo más.

Problema Raquel y Lía 2

Observa las reglas generales establecidas por Raquel y Lía para la sucesión B: 2, 4, 6, 8…

Se tiene la regla general: 2 + 2(n – 1) y la regla general: 2n

¿Qué identificas en estas reglas generales?

Ya sabes que con ambas expresiones algebraicas obtienes el mismo resultado, ya que se calcularon los seis primeros términos de la sucesión.

¿Qué identificas en estas reglas generales?

2 + 2(n – 1) y 2n

La regla 2n ya no puede transformarse en una más sencilla o simplificarse.

Lo que comprobarás es que, la regla 2 + 2(n – 1) sea equivalente a 2n

Regla: 2+ 2(n – 1), que modela la sucesión B: 2, 4, 6, 8…

Al multiplicar 2 por el binomio (n - 1), se tiene:

2 + 2n – 2

Se reducen términos semejantes y la expresión queda como: 2n

Por lo tanto, 2n = 2n

En la sucesión de 20, 32, 44, 56… las reglas 2(6n+4) = −2(−6n−4) son equivalentes porque se determinan los cuatro primeros números de cada una de las reglas para saber si pertenecen a la sucesión.

Al sustituir los primeros cuatro términos en la regla, puedes observar que sí corresponden a la sucesión: 20, 32, 44, 56…

En la regla −2(−6n−4), al sustituir los primeros términos, puedes observar que los resultados sí corresponden a la sucesión dada: 20, 32, 44, 56…

Ahora aplica lo aprendido:

En la sucesión de 20, 32, 44, 56… las reglas 2(6n+4) y −2(−6n−4) son equivalentes porque, al realizar la trasformación algebraica a través de la multiplicación del binomio por el factor correspondiente, obtienes expresiones que son iguales.

Para la sucesión −3, −7, −11, −15, −19…, cuya regla es: -4n + 1, ¿cuál de las siguientes sucesiones son equivalentes?

En esta clase adquiriste argumentos para explicar la equivalencia de las distintas expresiones algebraicas cuando éstas representan la regla de una misma sucesión.

Recuerda que este es un material de apoyo y que puedes consultar otras fuentes para complementar lo que aprendan aquí.

Revisa y practica lo aprendido, puedes consultar tu libro de texto de Matemáticas de segundo grado.

El Reto de Hoy:

Expresa con tus propias palabras cómo verificar que dos expresiones algebraicas son equivalentes.

Tecnología

Tema: La tecnología en los procesos científicos .

Aprendizaje esperado: Describe la forma en que los conocimientos técnicos y los conocimientos de las ciencias se resignifican en el desarrollo de los procesos técnicos.

Énfasis: Identificar cómo la tecnología y las ciencias se interrelacionan en los procesos tecnológicos y científicos.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás cómo es que la tecnología y la ciencia se relacionan entre sí para desarrollar los procesos técnicos y científicos. Además, conocerás cómo es que el conocimiento permite la resignificación en su desarrollo.

¿Qué hacemos?

Para iniciar, recuerda lo sucedido en la sesión anterior.

Indagaste en como algunas creaciones técnicas han estado presentes desde el inicio de la humanidad, y a través de la historia se han desarrollado nuevas técnicas para satisfacer necesidades que llevan a una mejor calidad de vida.

Existe una fuerte interacción entre la tecnología y otras áreas del conocimiento. De esta forma, se puede identificar que el conocimiento tradicional ha hecho una contribución significativa al desarrollo de la tecnología y la ciencia.

-¿Cómo es que la técnica ha ayudado a mejorar la vida del ser humano?

Entre los productos que cubrieron las primeras necesidades del ser humano, están la ropa, el calzado, la alimentación y la vivienda.

Otros que satisficieron otras necesidades fueron la rueda, el alfabeto, el ábaco, el reloj y el vidrio, entre otras. Por lo tanto, para cualquier lado que mires, encontrarás creaciones técnicas que usas a diario.

-¿Cómo es que la tecnología y las técnicas se relacionan con la ciencia?

Existen grandes investigaciones en la ciencia que no se hubieran conseguido sin los conocimientos que han aportado las creaciones técnicas, como sucedió con el fuego, que sirvió entre otras cosas para dar calor y luz por la noche, también sirvió de protección, así como para cocinar alimentos.

Además, el ser humano utilizó el fuego para fundir metales y crear armas, que a su vez usó para cazar animales salvajes y comer. Luego fue perfeccionando técnicas para una de las actividades que, desafortunadamente, siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, es decir, la guerra.

Lamentablemente, no todos los productos técnicos han sido utilizados correctamente.

Los medios técnicos fueron presentando cambios de acuerdo con las características sociales, culturales, históricas y económicas de la humanidad, aunado al desarrollo tecnológico y el conocimiento científico.

A continuación, observa el siguiente cuadro sinóptico en donde se muestran las diferentes clasificaciones de las ramas científicas de acuerdo con sus objetos de estudio, su metodología y su área de aplicación.

Las ramas científicas se clasifican de acuerdo con su objeto de estudio. Existen las ciencias formales, naturales y sociales. Dentro de las ciencias formales se encuentran las matemáticas y la lógica. Dentro de las ciencias naturales, la física, química y biología. Y dentro de las ciencias sociales puedes encontrar la historia, la economía, la ciencia política y la sociología.

Ahora que ya conoces cómo se clasifican las ciencias, explorarás cómo se relacionan con la tecnología.

En términos muy generales, la biología es la ciencia que estudia las características de los seres vivos, como su origen, evolución, propiedades específicas como la reproducción, su relación con el ambiente, patogenia o, lo que es igual, transmisión de enfermedades, morfología, entre muchas otras. Describe también el comportamiento de los organismos individuales y de las especies en su conjunto.

Desde hace décadas, la biología utiliza objetos técnicos de la informática para calcular probabilidades, como los incrementos o decrementos de los miembros de cierta especie de insectos y su impacto en el ecosistema, por mencionar un ejemplo.

La utilidad de las computadoras se encuentra en su enorme capacidad de realizar operaciones matemáticas, en este caso, aplicadas a la probabilidad para presentar posibles escenarios basados en suposiciones hechas por los biólogos.

Los conocimientos sobre anatomía y morfología aportados por la biología han sido indispensables para el desarrollo de la robótica.

Para conocer cómo se creó y cuál fue el primer robot en la historia, observa las siguientes imágenes:

Leonardo Da Vinci fue el primero en crear un autómata, es decir, una maquina con movimiento propio en 1515.

Fue un león mecánico construido a petición de Francisco I, rey de Francia, para facilitar las conversaciones de paz con el Papa León X.

Entonces, se puede decir que se logró el desarrollo de estos robots gracias a la ciencia y la tecnología.

La unión de la psicología y la informática han dado como resultado la especialidad llamada inteligencia artificial.

Se trata de una tecnología basada en el funcionamiento del cerebro de los mamíferos superiores —incluido el hombre— y su objetivo consiste en lograr que las computadoras desarrollen pensamientos intuitivos y deductivos, que son las bases del razonamiento humano.

Aunque parezca un tema sacado de la ciencia ficción, en la actualidad se pretende que las computadoras con inteligencia artificial sean capaces de aprender de experiencias pasadas, hacer generalizaciones y tomar decisiones que no estén codificadas de antemano por un programa.

La técnica utilizada en la inteligencia artificial no está basada en la velocidad para realizar cálculos, como sucede en las computadoras comunes, sino en la capacidad de discernir el mejor proceso para alcanzar un objetivo determinado, tal como lo hacen los cerebros biológicos.

Ahora, observa las siguientes imágenes para que puedas dar tu punto de vista.

La inteligencia artificial es un tema muy desarrollado y ha cobrado una realidad en nuestra actualidad.

Ahora, profundiza en otro tipo de ciencias: las ciencias sociales.

Éstas estudian el comportamiento y las actividades de los seres humanos en sociedad o como grupo, desde la pareja y la familia hasta naciones enteras.

Su contribución al desarrollo de la tecnología es igual de importante que el de las ciencias naturales, ya que el ser humano es quien demanda, crea y usa los medios técnicos en diferentes contextos sociales y naturales, lo que da pie a cambios técnicos e innovaciones tecnológicas.

Un ejemplo es el desarrollo de un software especializado en economía y finanzas, con el que es posible prever distintos escenarios económicos de una empresa o un país entero. Esta información puede ser de utilidad para tomar decisiones a tiempo y evitar complicaciones monetarias perjudiciales a la sociedad.

El conocimiento generado a partir del uso de avances tecnológicos en la alimentación, como crear un alimento genéticamente modificado, consiste en procedimientos técnicos tan increíbles que resultan inimaginables.

A lo largo de la historia, y debido al crecimiento poblacional y por ende al aumento en la demanda de los alimentos, el ser humano desarrolló la necesidad de abastecer a los miembros de su comunidad con eficiencia y eficacia; es decir, con la mejor calidad de producto y en el menor tiempo posible.

Sin embargo, el resultado no ha sido suficientemente exitoso, continúa la escasez o bien se obtienen productos agrícolas de baja calidad; por ejemplo, frutos pequeños, físicos y morfológicamente desiguales o siembras totalmente perdidas por el asentamiento de plagas.

Fue por tal motivo que Gregorio Mendel, también conocido como padre de la genética moderna (debido a sus investigaciones de hibridación de plantas), se dedicó a analizar y explicar la herencia de las características de una generación a otra que, en combinación con la tecnología, produce los alimentos genéticamente modificados o transgénicos.

Observa algunas imágenes

Desde la antigüedad los seres humanos fueron modificando genéticamente su comida sin darse cuenta, moldeando los cultivos con el fin de obtener las versiones más deseables y consumidas de cada tiempo, y eso sucede desde el advenimiento de la agricultura hace aproximadamente 12000 años.

Aunque originariamente el mayor control lo ejercía la naturaleza, con el tiempo se han desarrollado nuevas tecnologías en el área de los alimentos y sus genes, con la finalidad de mejorar la durabilidad de los cultivos, su resistencia a enfermedades y plagas, y adaptándolos a nuestros propios gustos tanto como fuera posible (más sabroso, más jugoso, más dulce, físicamente más agradables).

Muchas de estas prácticas cayeron en desuso y otras están en fase de experimentación todavía, como es el caso del arroz, los plátanos o las uvas.

Pero muchas otras están presentes en infinidad de alimentos que consumimos de forma directa como aditivos y emulsionantes, o indirecta a través del alimento que consumen los pollos, conejos, cerdos y demás animales que acaban en nuestras mesas.

Algunas de las preocupaciones de las personas incluyen el temor de que la alteración del estado natural de un organismo a través de la tecnología tenga consecuencias desconocidas para los seres humanos, o que los genes destinados a mantener las plantas resistentes a herbicidas o a antibióticos, puedan potencialmente dañarnos en el futuro.

El Reto de Hoy:

En tu libreta de trabajo o en una hoja blanca, realiza lo siguiente:

a. Escribe en una lista las ramas de la ciencia con las que se relaciona tu especialidad tecnológica.

b. ¿Qué opinas de la intervención tecnológica en los procesos científicos? ¿Por qué?

c. Elabora un mapa mental de lo que hayas rescatado de la sesión.

En un mapa mental primero tienes que establecer una idea central, que en este caso será: “La tecnología y la ciencia en los procesos científicos. Los temas principales salen de la imagen central y se dividen para enlazar otras ideas que se registrarán con palabras clave, imágenes o dibujos. Los temas o ideas secundarias se representan como ramas.

Observa muy bien la siguiente imagen para darte una idea.

Finalmente, realiza lo siguiente para medir qué tanto aprendiste.

Presta mucha atención a las siguientes preguntas y completa las palabras faltantes:

Historia

Tema: Las áreas culturales del México antiguo: Oasisamérica .

Aprendizaje esperado: Conoce el proceso de formación de Mesoamérica, sus principales características culturales e identifica las similitudes y diferencias entre las áreas culturales Aridamérica y Oasisamérica.

Énfasis: Conocer las principales características del área cultural Oasisamérica.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las principales características del área cultural de Oasisamérica.

Oasisamérica es una región en donde varios pueblos antiguos compartían un conjunto de rasgos culturales y una historia en común. Esta es una definición usada por los investigadores para identificar rasgos semejantes entre las primeras poblaciones en América.

Las superáreas culturales son tres: Mesoamérica, Oasisamérica y Aridamérica. En esta sesión, profundizarás el área conocida como Oasisamérica. Probablemente la menos conocida.

¿Qué hacemos?

Para empezar a indagar en el tema, escucha con atención la lectura de un mito de los pueblos del desierto.

1. El laberinto como Símbolo de la Casa del Hermano Mayor.

Consulta en la siguiente liga: https://drive.google.com/file/d/1slVLmzRkUpaBWpUirhCFOcvrUt8XLvWy/view?usp=sharing

Entre los pueblos pimas y pápagos, en la actualidad, se pueden encontrar vestigios de ese antiguo relato.

En tu comunidad, ¿conoces alguna leyenda que sea propia de tu región y heredada de generación en generación? Puede ser que te encuentres con alguna leyenda que tenga un pasado muy antiguo.

A continuación, para saber qué significa la palabra “oasis”, observa el siguiente video

2. Oasis.

Oasisamérica fue la última de las superáreas culturales en formarse y ocurrió después de la separación de Mesoamérica y Aridamérica, unos 2000 años después. Es decir, en el 500 antes de nuestra era.

El nombre fue atribuido por el investigador Paul Kirchhoff, de acuerdo con la característica de que algunas de sus grandes poblaciones se asentaron en pequeños oasis.

Esta región abarcó partes del suroeste de Estados Unidos y del noroeste de México y puede caracterizarse por su ubicación en un medio seco, con poca agua, en donde existían pequeños oasis que podían garantizar sistemas de irrigación y sembradíos.

La ubicación de esta área la encontramos en los actuales territorios de Utah, Arizona y Nuevo México. Así como en porciones importantes de Colorado, Sonora y Chihuahua. En menor proporción, en extensiones pequeñas de California, Baja California y Texas.

El clima de esta región es un clima semiárido y extremoso, sumamente caluroso. La fauna que se encuentra en esta región es de tipo desértica.

La flora se compone de cactus, matorrales, nopales, magueyes, en las zonas del desierto. Sin embargo, en las orillas de los cuerpos de agua la vegetación es más abundante. Entre los animales se pueden encontrar coyotes, reptiles, aves e insectos y en las zonas de pastizales, zorrillos y pumas.

El territorio fue habitado por grupos sedentarios agrícolas que tuvieron manifestaciones culturales complejas.

¿Cómo se introdujo la agricultura a esta superárea llamada Oasisamérica?

Algunos grupos aridamericanos dependieron cada vez más del cultivo de plantas hasta volverse verdaderos agricultores. Debido al medio adverso por la sequedad del territorio, complejos sistemas de riego fueron indispensables para establecer la agricultura. Por eso, el territorio de Oasisamérica tardó en expandirse. Su sistema económico fue complejo pues practicaron la agricultura, que en algunos lugares llegó a ser tardía; la caza y la recolección de frutos apoyaban fuertemente su economía. El comercio con Mesoamérica también fue importante para la adquisición de la preciada turquesa del norte. Sin embargo, cada superárea cultural se mantuvo autónoma, gracias a las distancias entre poblaciones y a que Oasisamérica tuvo un contacto más frecuente con sus vecinos de Aridamérica.

El paso de una inexistente agricultura a un sistema agrícola complejo, compuesto por extensiones de canales, se cree que derivó de una importación tecnológica que vino de las culturas sedentarias de la Sierra Madre Occidental.

La cerámica fue otro de los rasgos culturales que llegaron importados de las culturas mesoamericanas de la Sierra Madre Occidental, de lo que hoy son Durango y Zacatecas. A pesar de que la agricultura y la cerámica fueron préstamos culturales de Mesoamérica, las culturas de Oasisamérica florecieron con el paso del tiempo y adquirieron sus propios rasgos.

Ahora, lee con atención cómo lo refieren los investigadores Alfredo López Austin y Leonardo López Luján.

“Grandes culturas como la anasazi, la hohokam y la mogollón imprimieron un sello peculiar en los áridos paisajes septentrionales con sus sistemas de control del agua y de la erosión. Canales, terrazas, represas y camellones transformaron el desierto. En los valles, las mesetas y los acantilados se erigieron poblados con viviendas multifamiliares de varios pisos. Extensos y numerosos caminos enlazaban entonces los centros de poder con las comunidades dependientes”.

Oasisamérica, propiamente dicha, incluye tres grandes culturas: la anasazi, la hohokam y la mogollón. Los habitantes de estas tres áreas compartieron entre sí rasgos culturales importantes como la presencia de edificaciones, la elaboración de cerámica y la agricultura.

En el área de las cuatro esquinas, lugar donde convergen los actuales estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, se desarrolló el área Anasazi. Durante la primera etapa de la cultura anasazi, esta desarrolló cestería en lugar de cerámica. Sin embargo, en sus últimas fases de desarrollo, se caracterizó por sus multifamiliares subterráneos, su sedentarismo agrícola y su cerámica con fondos blancos o rojos y sus diseños naturalistas o geométricos negros.

La cultura anasazi ha sido la más estudiada en Estados Unidos en contraste con la hohokam que ha sido poco estudiada. La cultura hohokam se desarrolló en Arizona, al centro de los ríos Gila y Salado. Esta cultura dominó ambientes semiáridos del desierto, construyendo sistemas de riego que canalizaran las aguas de los ríos Gila y Salado. La principal característica que diferencia a la cultura hohokam de los otros dos restantes, es su cerámica de color bayo con decoraciones rojas.

La cultura mogollón se extendió sobre el norte del actual territorio mexicano y se relaciona con el sitio oasisamericano más importante: Casas Grandes o Paquimé.

Entre algunos investigadores, el desarrollo de la cultura mogollón del área mexicana es considerado como una región específica, a la que llaman cultura Casas Grandes. Es probable que con estas culturas principales convivieran otros grupos situados en áreas contiguas, los de Fremont, Patayán y Trincheras, que compartían con los pueblos de Oasisamérica algunos rasgos culturales.

Ahora profundizarás en la cultura Mogollón para ejemplificar el esplendor que alcanzaron las culturas de Oasisamérica y también porque dentro de esta población, se desarrolló uno de los complejos arquitectónicos más impresionantes de esta superárea cultural: Paquimé o Casas Grandes.

El área Mogollón se desarrolló en una zona de montañas y bosques de pinos; sin embargo, su mayor esplendor en cuanto a sus edificaciones se encontró en las zonas de valles abiertos e irrigados.

A diferencia de la cultura Hohokam, cultura con la que colindaba al norte, y anasazi, la cultura Mogollón acostumbraba enterrar a sus muertos junto con la más bella cerámica de Oasisamérica: cuencos blancos con decorados geométricos negros. Gracias a estas vasijas, encontradas en tumbas, se ha podido obtener valiosa información sobre la vida cotidiana y la visión del universo de esta cultura. Las vasijas pueden utilizarse por historiadores o arqueólogos como fuentes primarias, ya que proporcionan información de primera mano de las culturas de Oasisamérica.

El más representativo ejemplo del esplendor de las edificaciones que se construyeron en esta zona fue Paquimé o Casas Grandes, que te servirá para identificar algunas características de Oasisamérica. Esta ciudad se ubicó a orillas del río Casas Grandes, sobre la planicie occidental del estado de Chihuahua. Su esplendor lo puedes ubicar aproximadamente entre el 1300 y el 1450 de nuestra era.

Observa el siguiente video para identificar las características más importantes de Paquimé.

3. Zona Arqueológica de Paquimé, Chihuahua

La ciudad de Paquimé es un complejo multifamiliar de cuatro pisos con muros formados por la técnica de tapiales, sólidas paredes de adobe de una pieza recubiertas con cal.

La vida en la ciudad de Paquimé debió resultar en general grata para sus pobladores, ya que contaba con edificaciones que podían aislar el frío y el calor extremo del desierto. Además, esta zona contaba con redes de distribución de agua potable, estufas y graneros.

El sitio principal, ubicado como un multifamiliar, se encontraba rodeado de los sitios ceremoniales que albergaban la vida pública de los paquimenses. Se han encontrado restos de edificios ceremoniales, como el llamado Montículo de la Cruz que destaca por su orientación astronómica. Existen también dos juegos de pelota, aportación cultural traída de Mesoamérica.

Paquimé se caracterizó por ser una metrópoli comercial, criadora de aves y fundidora de metales, como el cobre.

El declive de la cultura Mogollón aconteció antes de la llegada de los españoles. Se cree que su población migró hacia tierras del norte, como las Anazasi, y algunas culturas, como la del río Mimbres, se establecieron en Coahuila.

Muchos de los habitantes mogollones se quedaron en el territorio donde dejaron una descendencia que de generación en generación se transformó en las culturas actuales de los Tarahumaras o Rarámuris, los Ópatas y los Cahítas.

Actualmente, estas culturas indígenas ocupan los territorios de Chihuahua, Tarahumaras; Sonora, Ópatas y los Yaquis; y Mayos que se ubican desde Arizona hasta Sinaloa. Estas tres etnias, naciones, pertenecen a la familia lingüística yutoazteca de donde proviene su lengua.

Por último, observa el siguiente video sobre una zona arqueológica, el Cerro de Trincheras, sitio representativo de las culturas de Oasisamérica. Fue un centro Agrícola, con una población aproximada de más de 2000 habitantes.

4. Zona Arqueológica, Cerro de Trincheras.

El Cerro de Trincheras, es un cerro con más de 900 terrazas que miden de los 10 a los 15 metros y que pueden alcanzar los 150 metros de largo. Los muros de sus construcciones carecen de argamasa, es decir, que las rocas están colocadas una sobre otra, siendo sostenidas únicamente por la gravedad. Llegan a medir hasta tres metros de alto.

Tanto en la zona del área de la Tradición de Trincheras, así como la correspondiente a Tradición de Casas Grandes, también se encuentran pictogramas y petroglifos.

Actualmente, existen diversos grupos indígenas herederos de estas grandes culturas, como son los Yaquis, Mayos, Tarahumaras, Ópatas, Hopi, Navajos, entre otros. Algunos grupos comparten territorio entre los que actualmente son México y Estados Unidos. Existen, naciones, etnias que se encuentran casi extintas, como es el caso de los Ópatas, cultura guerrera de Oasisamérica.

A manera de resumen, se puede decir que a lo largo de la sesión has visto las características de los pueblos que integraban las culturas de Oasisamérica. Entre estas, destacan sus relaciones comerciales con Mesoamérica, de donde obtuvieron préstamos culturales, como fueron la cerámica, y una cada vez más compleja agricultura. Conociste que su ubicación se localiza al suroeste de Estados Unidos y una parte del noroeste mexicano que abarca los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California. Asimismo, identificaste a tres de sus culturas principales: la Anasazi, Hohokam y Mogollón, aunque también existen algunas otras, como la Fremont y Pataya.

Puedes complementar la información de esta sesión con tu libro de Historia, en el apartado del índice sobre Oasisamérica.

El Reto de Hoy:

Completa el siguiente cuadro e identifica las principales culturas y características de Oasisamérica, como su principal actividad económica, el clima, la vegetación, sus principales ciudades, sus edificaciones, entre otras. Anota todas las características que recuerdes.

Civismo

Tema: ¿Por qué es importante analizar críticamente la información?

Aprendizaje esperado: Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación).

Énfasis: Reconocer la importancia del análisis crítico en la toma de decisiones autónomas.

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás en qué consiste el análisis crítico de la información, cuál es la importancia y utilidad de este tipo de análisis para la toma de decisiones en aspectos o temas que resulten de tu interés, tales como la sexualidad, la participación, las situaciones de riesgo más frecuentes entre las y los adolescentes, entre otros temas que sean de tu inquietud.

Asimismo, examinarás qué es la toma de decisiones y su relación con el análisis crítico de la información. También conocerás qué es la autonomía y su vínculo con la toma de decisiones.

El propósito es que reconozcas cómo el análisis crítico de la información permite tomar decisiones para dar respuesta a tus inquietudes e intereses como adolescente.

¿Qué hacemos?

Seguramente en las distintas sesiones de las asignaturas que cursas, así como en diversas actividades independientes a la escuela, te han pedido o has tenido que analizar información; pero, te has preguntado lo siguiente:

¿Qué es analizar?

¿Cómo se analiza la información?

Para tomar decisiones en relación con tu rutina diaria, como decidir qué ropa ponerte, qué comer, qué actividades realizar durante el día, a dónde ir o, por el contrario, decidir no salir, entre otras muchas, es necesario apoyarse en determinada información.

Sin embargo, sí tienes que decidir acerca de la escuela donde quieres estudiar saliendo de la secundaria; si debes de ir o no a una fiesta; si debes hacer o no caso a tus amigas, amigos o conocidos en probar sustancias nocivas, alcohol o cigarro o a qué riesgos te enfrentas en caso de que estés pensando en tener relaciones sexuales, ¿bastará sólo con tener información y analizarla?

A partir de estos breves planteamientos, el propósito de esta sesión es que comiences a reflexionar respecto a la trascendencia de contar con información y analizarla, pero no basta sólo con poner en práctica esta capacidad, sino que este análisis debe realizarse bajo una mirada crítica, con la finalidad de tomar decisiones relativas a tu vida, basada en criterios que te ayuden a tu desarrollo personal y bienestar.

Disponer de información y analizarla de manera crítica también contribuye a tomar mejores decisiones en favor de un proyecto de vida.

Para entrar en materia, observa el siguiente fragmento audiovisual, en el cual se explica el papel de la información en la toma de decisiones.

1. Toma de decisiones razonadas.

En el video se precisa el papel de la información en la toma de decisiones; no obstante, es necesario que previamente se busque en fuentes que sean confiables, tales como instituciones académicas, dependencias gubernamentales u organismos respaldados científicamente.

De esta manera, una vez que se cuenta con información, se procede a su análisis, pero éste tiene que ser crítico. Para comprender estos conceptos, observa ver el siguiente esquema:

La información es el conjunto de datos o conocimientos considerados novedosos o relevantes para un receptor en específico, para enterarse sobre un tema o reducir su incertidumbre.

El análisis consiste en el estudio detallado de un aspecto, separado en partes, para examinar sus elementos, funciones y relaciones.

Mientras tanto, el análisis crítico consiste en evaluar un planteamiento o una propuesta mediante razonamientos, argumentos o explicaciones.

Estos tres conceptos están estrechamente relacionados, de modo que no se puede llegar al análisis crítico, si previamente no se tiene información y tampoco si se deja a un lado el análisis que permite estudiar a detalle la información para que se pueda discernir cuál de toda ella es útil, conforme a razonamientos que permitan tomar decisiones adecuadas.

A continuación, realiza una breve actividad para reafirmar las ideas respecto a los tres conceptos que se han explicado.

A partir de los siguientes ejemplos, analiza cada situación que se plantea y piensa a qué concepto hace referencia, es decir, si tiene que ver con la definición de información, análisis o análisis crítico.

¿Lograste relacionar los casos expuestos con los conceptos antes explicados?

Para corroborar tus respuestas, observa la siguiente imagen.

El caso de la persona que ha decidido estudiar una ingeniería en mecatrónica tiene relación con el análisis crítico, ya que ha evaluado una propuesta mediante el razonamiento.

La explicación y la pregunta respecto a las situaciones de riesgo que enfrentan las y los adolescentes se relacionan con el análisis porque se está estudiando a detalle un fenómeno social y, además, está tratando de establecer relaciones a partir de la pregunta.

En cuanto a la persona que quiere informarse sobre la resiliencia y su importancia, tiene que ver con el concepto de información, ya que está recurriendo a datos o conocimientos que le ayuden a entender lo relacionado con ese tema.

Pudiste corroborar que los tres conceptos están estrechamente vinculados; no obstante, para tomar decisiones es necesario llegar al análisis crítico. Esta capacidad también proporciona los elementos necesarios para emitir opiniones constructivas, sopesar las opciones, hasta llegar a decidir qué hacer.

Para relacionar lo que has visto hasta el momento con la toma de decisiones, observa el siguiente video.

2. Analizando información.

El video destaca cómo, de manera cotidiana, debemos enfrentar situaciones que ameritan tomar decisiones. Para decidirse por la mejor opción o la que más se apegue a nuestros intereses, es necesario disponer de información, pensar en alternativas, evaluar las ventajas y desventajas, así como valorar las posibilidades que dan seguridad al momento de tomar una decisión.

De esta manera, lo anterior tiene que ver con los tres conceptos que se explicaron: información, análisis y análisis crítico.

Si bien estos tres términos se han tratado como conceptos, en la práctica, la información es considerada un insumo o un elemento muy útil que proporciona datos respecto a algo que se quiere conocer. También es concebida como un componente para tomar buenas decisiones.

El análisis y el análisis crítico son capacidades que se desarrollan a lo largo de la vida, aunque en la cotidianidad se traducen en acciones específicas. Al decir que el análisis implica estudiar detalladamente algo, o cuando se menciona que el análisis crítico es evaluar un planteamiento o situación, entonces es cuando se habla de acciones. De ahí la importancia de referirnos a ellos no sólo como conceptos.

Ahora, profundiza en qué es la toma de decisiones.

La toma de decisiones es una serie de procesamientos de información que realiza nuestra mente para formar estrategias necesarias para vivir la vida diaria; es decir, se trata de un proceso.

La toma de decisiones implica definir estrategias para vivir. Desde luego, estas estrategias pueden ser a corto, mediano o largo plazo y unas más significativas que otras, como los ejemplos que se mencionaron al inicio.

Es decir, puedes tomar decisiones como qué comer o qué hacer el día de hoy, pero también otras de mayor alcance que tienen implicaciones sobre el rumbo de tu vida.

Cabe destacar que las decisiones, en general, constan de tres etapas:

Por lo tanto, la toma de decisiones no es sólo lo que se quiere hacer, sino que concuerda con lo que se debe hacer en beneficio del desarrollo personal.

Esto significa entonces que, al tomar una decisión no sólo se debe elegir la opción u opciones que se quieren, sino también las que más convienen, porque le dan forma, por decirlo de este modo, a tu futuro y son como una guía para lograr tener éxito; esto incluso a pesar de las presiones que se pueden tener.

Es muy importante recurrir a la información y analizarla en forma crítica para valorar cuáles son las mejores opciones que respondan a tus inquietudes, dudas o lo que pretendes realizar en lo que concierne a los distintos ámbitos de tu vida.

Para dar un ejemplo de lo que se acaba de explicar, observa y presta atención a las siguientes situaciones y la explicación al respecto.

Soy libre y decido I.

Con base en lo que se ha explicado:

¿Qué tendrías que hacer para tomar una decisión si estuvieras en el caso de la joven y el joven del video?

Los dos tomaron una decisión, lo cual guiará la vida de cada uno, de ahí la importancia de llevar a cabo este proceso.

Asimismo, se destaca una estrategia que te pueda permitir tomar decisiones con mayor claridad, en forma responsable y libre, que es la reflexión, la cual permite discernir qué es lo mejor para ti.

Además de contar con información y analizarla en forma crítica, es necesario reflexionar al respecto, una vez que hayas elegido cierto número de opciones.

En este sentido, la reflexión implicaría meditar o examinar a conciencia las opciones que tienes para determinar cuál será la decisión, o bien, las decisiones que debes tomar.

Antes de tomar una decisión se recomienda seguir una serie de pasos o, dicho de otro modo, seguir un proceso.

La toma de decisiones tiene como punto de partida el disponer de información, aunque tampoco hay que saturarse. A partir de ahí, se puede seguir una serie de pasos que se relacionan con el proceso de toma de decisiones.

Observa cuáles son estos pasos en el siguiente esquema.

Pasos para la toma de decisiones

-Confiar en los hechos y tomar en cuenta tus valores

-Priorizar las opciones propias y evitar que influyan las opiniones ajenas.

-Considerar las decisiones que han tomado en el paso y cuáles han sido sus impactos en su vida.

-Investiga en fuentes confiables.

-Buscar el apoyo de un profesional.

-Ser objetiva u objetivo; esto quiere decir que deben evitar basarse en intuiciones o justificar ciertas decisiones de las cuales no están convencidas o convencidos.

Desde luego, estos no son los únicos pasos que puedes seguir para tomar decisiones. Por ejemplo, se sugiere también que identifiques cuál es la situación o necesidad, e incluso recurrir a técnicas que permitan tener la mente clara, tomar un tiempo o ver la situación desde fuera, tal como lo hacemos con nuestros amigos o familiares cuando les damos un consejo.

Asimismo, hay decisiones que no siempre son definitivas, estas pueden replantearse y evaluarse, conforme a las ventajas y desventajas para tomar aquellas que realmente concuerden con los objetivos y desarrollo personal.

Para aplicar lo aprendido, realiza la siguiente actividad.

Lee el siguiente caso, y piensa cómo aplicarías los pasos que se mencionaron si estuvieras en una situación similar, la cual implicaría tomar decisiones que repercutirían en tu futuro. También puedes pensar en que se trata de tu mejor amiga y te pide apoyo para tomar una decisión.

-¿Qué harías si este fuera tu caso?

-O si Adela fuera tu mejor amiga, ¿qué le propondrías para poder decidir qué hacer?

-Escribe algunas ideas al respecto.

Lo importante es lo que Adela considere que es mejor para su desarrollo personal, no sólo viéndolo a corto plazo, sino quizá en un futuro que le convenga más.

Para ello, tendría que apoyarse en información acerca de qué implicaría vivir una vida de pareja, o también qué estudios son los que desea realizar y si la modalidad de estudio le permite trabajar a la vez; analizar qué decisión está más acorde a lo que ella quiere; y también podría pensar en la posibilidad de posponer el irse a vivir con Felipe, esto es, darse un tiempo para examinar si esto es lo ella realmente quiere y también conocerse más.

Además, conviene señalar que la toma de decisiones conlleva una responsabilidad y también consecuencias que habría que estar dispuestos a asumir. Con esto, no se quiere decir que todas las decisiones tengan consecuencias negativas, sino que, al darle prioridad a una decisión, es posible que otras cosas que se deseen lograr no se puedan concretar, o tal vez no de manera inmediata.

Tomar decisiones implica tener en cuenta muchos aspectos y, en ocasiones, puede resultar complejo; sin embargo, has visto diferentes estrategias que pueden ayudar a definir qué hacer.

También es importante mencionar que el proceso de toma de decisiones es susceptible de estar influido por las presiones externas, tal como lo escuchaste en el caso de Adela, donde se mencionó la opinión de Felipe, quien le dijo que no se puede estudiar y trabajar a la vez.

Es común que las personas con las que convives den sus opiniones acerca de cómo debes ser y qué decidir; incluso esto sucede en los medios de comunicación y las redes sociales. Esto se debe a las expectativas que alguien más tiene de ustedes; esto no necesariamente es algo negativo; sin embargo, cuando esto sucede, suelen sentirse presionadas o presionados, por lo tanto, esto confunde y dificulta tomar una decisión.

Como se explicó en uno de los seis pasos, para tomar decisiones, es importante escuchar esas opiniones, pero es necesario evaluarlas para evitar que esos puntos de vista o ideas determinen las decisiones, ya que tendrías que asumir las consecuencias de una decisión que no quieres.

Por lo anterior, es importante enfatizar otro aspecto, estrechamente ligado a la toma de decisiones: la autonomía.

De esta manera, la autonomía también da pautas u orienta para tomar decisiones relativas a la vida, pero bajo ciertas reglas y normas que una o uno mismo está dispuesto a asumir.

Para complementar en relación con la autonomía, observa el siguiente video.

4. Puedo, debo y quiero.

En el video se hace referencia a la autonomía moral, sin embargo, esta acepción tiene que ver precisamente con las reglas y normas que se considera deben regir nuestro actuar y la toma de decisiones.

Al emplear la autonomía, se tiene la libertad de optar por lo que más convenga, en favor del bienestar y desarrollo, con base en valores éticos.

Esto igual influye en las relaciones con las demás personas, porque somos conscientes de que la regulación de nuestra propia conducta, así como las reglas y normas que decidamos asumir, también favorecen a las personas de nuestro entorno

Recapitulando, se explicaron algunos elementos y capacidades necesarias para la toma de decisiones. Se examinó qué es la información, el análisis y el análisis crítico.

Asimismo, se describió qué es la toma de decisiones y cómo la información y el análisis crítico contribuyen a determinar las decisiones.

También se hizo referencia a una serie de pasos y estrategias que permiten determinar qué decisiones se deben tomar, acordes a las inquietudes e intereses, en favor de nuestro desarrollo personal.

Finalmente, se explicó qué es la autonomía, entendida como la capacidad de autorregulación de la conducta, mediante una serie de reglas y normas que se está dispuesta o dispuesto a asumir y cómo éstas favorecen la toma de decisiones.

Consulta tu libro de Formación Cívica y Ética para complementar tus ideas y la información que se ha tratado en esta sesión.

El Reto de Hoy:

Complementa lo que hayas escrito y, si es posible, emplea un organizador gráfico para que lo consultes cada que pienses tomar una decisión.

Si está en tus posibilidades, consulta de manera electrónica, información relativa a tus inquietudes y dudas, para analizarla en forma crítica, con la finalidad de que tomes las mejores decisiones en los distintos ámbitos de tu vida.

Tercero de secundaria

Civismo

Tema: Mis derechos como adolescente .

Aprendizaje esperado: Argumenta sobre las acciones y las condiciones que favorecen u obstaculizan el derecho al desarrollo integral de los adolescentes.

Énfasis: Analizar el marco legal, nacional e internacional que protege su desarrollo integral como adolescente.

¿Qué vamos aprender?

¿Qué sabes sobre tus derechos?, ¿quién o quiénes los protegen? Como sabes, los derechos se establecen en leyes e instrumentos jurídicos, como declaraciones o en la constitución. En esta sesión conocerás el marco legal que garantiza el derecho de todas y todos los adolescentes a un desarrollo integral.

Reflexionarás acerca de la importancia del marco legal, internacional y nacional, para la protección y desarrollo integral de las y los adolescentes.

Anota lo que consideres más importante, así como las dudas que te vayan surgiendo para que puedas resolverlas. Como recordarás, el desarrollo integral tiene que ver con la posibilidad de potenciar todas las capacidades de las personas.

Para desarrollar estas capacidades es importante que puedas ejercer tus derechos con plenitud. ¿Qué derechos conoces? ¿Cómo se puede hacer para que las personas o instituciones respeten, promuevan y valoren los derechos de los demás?

Es importante que recuerdes la importancia de las normas y leyes en la sociedad. Para ello realizarás en conjunto dos actividades. Estas nos permitirán identificar las ventajas de promover el desarrollo integral y para reconocer la función de las leyes.

¿Qué hacemos?

Realiza la primera actividad, “Dibujar derechos”.

-Dibújate dentro de esa situación

-Paisaje

-Otras personas

-Resalta el lugar en el que están

-Lo que hacen

-Lo que les gaga sentir bien

Piensa en una situación alegre, algo que te haga sentir tranquilidad o júbilo. Deja que esa emoción te llene todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta el último cabello.

Dibújate, dentro de esa situación, en una hoja de tu cuaderno; puedes poner un paisaje si quieres, puede ser un buen recuerdo o un momento que deseas, la única regla es que se trate de un dibujo alegre. Puedes poner a otras personas, resalta el lugar en el que estás, lo que haces, lo que te haga sentir bien.

Ya que hayas terminado tu dibujo, realiza el siguiente cotejo. En tu dibujo:

Tal vez no hayas contestado todas las preguntas de manera afirmativa, es posible que algunas de estas cosas pasen en un momento distinto al que dibujaste. ¿Sabes que todas esas preguntas tienen que ver con tus derechos? Sí, también la del descanso y el esparcimiento. Se consideran derechos porque refieren a aspectos importantes de la vida, en este caso de niñas, niños y adolescentes; cuando estos derechos no se pueden ejercer se pueden afectar otros derechos, por ejemplo, si no se ejerce el derecho al descanso, esto puede afectar el derecho a la salud y al estudio. Así, cuando se habla de desarrollo integral se refiere a que al afectar un derecho o el desempeño de una capacidad afectas otras.

Realiza el siguiente ejercicio, se trata de imaginar. Piensa en un grupo de adolescentes como tú: Juan, Julieta y Mercedes.

Ellas y ellos tienen diferentes actividades juntos, como estudiar, a veces platican después del estudio, pasan tiempo jugando, hacen planes a futuro. Un día, Mercedes pide a Juan que le apoye a estudiar matemáticas, Juan le contesta que no puede porque debe hacer limpieza en casa. Otro día, mientras platican los tres, la mamá de Juan le pide que haga la limpieza del cuarto y lave la ropa. Enseguida, Julieta le pide a Juan estudiar juntos y éste acepta. Mercedes se pregunta, ¿por qué en una situación parecida a mí no me ayudó?

¿Les ha pasado algo similar? Las personas son proclives a cambiar de criterios al hacer una cosa, cambian de opiniones, de forma de pensar, todo conforme a la experiencia, emociones y nuevos conocimientos. A veces se tiene más disposición que otras, tal vez Mercedes no debiera molestarse con Juan por ello.

Sin embargo, imagina que algo similar sucediera en otros ámbitos de la vida, que un día tuvieras derecho a expresar tus ideas y otro no, que un día la educación pública fuera gratuita y al otro privada, hoy el gobierno municipal limpia las calles y mañana es responsabilidad de las personas.

La convivencia en las sociedades necesita de criterios claros para regularse, de otra forma no tendrías certeza de lo que se puede hacer, de tus derechos y las responsabilidades que tienes por vivir en una sociedad.

Observa el siguiente video del minuto 5:51 a 7:50, que te permitirá reflexionar sobre este tema.

1. Normas para la convivencia.

En el video se habla de la importancia de las normas, la manera en que te ayudan a organizar la sociedad y por qué se deben respetar. Además, se menciona que éstas, en el país se expresan en las leyes federales, estatales, reglamentos municipales, códigos y otros documentos escritos.

El video subraya que, a nivel internacional, se establecen derechos que deben ser respetados por todos los gobiernos, es el caso de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Además de permitir la organización social, las normas y leyes permiten establecer derechos que favorecen el desarrollo de las personas. En el caso de niñas, niños y adolescentes, desde mediados del siglo pasado se ha promovido cada vez más el reconocimiento de sus derechos. Esto ha sido importante porque las sociedades se dan cuenta de que proteger los derechos en las primeras etapas de la vida permite tener una sociedad más justa y democrática. Por ello, debes pensar en el desarrollo integral.

Recuerda que el concepto de “desarrollo integral” está presente de forma muy importante en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En esta ley se les reconoce como sujetos de derechos, es decir, se reconoce que tienen derechos, los pueden ejercer y exigir. Pero, sobre todo, se reconoce la responsabilidad conjunta entre las familias y la sociedad para velar por el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.

Todas las personas de esta sociedad deberían velar y favorecer que ejerzan sus derechos.

En especial en el Artículo 43, que señala:

Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes

“Niñas, niño y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Es muy importante que en la actualidad este derecho sea reconocido en la ley, y que el Estado mexicano, a través de sus distintos poderes, niveles de gobierno, programas y acciones gubernamentales, tenga la responsabilidad de salvaguardar este derecho a un desarrollo integral.

Lee el siguiente poema de Nicolás Guillén, para reflexionar sobre el tema:

Cuando me veo y toco

yo, Juan sin Nada no más ayer,

y hoy Juan con Todo,

y hoy con todo,

vuelvo los ojos, miro,

me veo y toco

y me pregunto cómo ha podido ser.

Tengo, vamos a ver,

tengo el gusto de andar por mi país,

dueño de cuanto hay en él,

mirando bien de cerca lo que antes

no tuve ni podía tener.

Zafra puedo decir,

monte puedo decir,

ciudad puedo decir,

ejército decir,

ya míos para siempre y tuyos, nuestros,

y un ancho resplandor

de rayo, estrella, flor.

Tengo, vamos a ver,

tengo el gusto de ir

yo, campesino, obrero, gente simple,

tengo el gusto de ir

(es un ejemplo)

a un banco y hablar con el administrador,

no en inglés,

no en señor,

sino decirle compañero como se dice en español.

Tengo, vamos a ver,

que siendo un negro

nadie me puede detener

a la puerta de un dancing o de un bar.

O bien en la carpeta de un hotel

gritarme que no hay pieza,

una mínima pieza y no una pieza colosal,

una pequeña pieza donde yo pueda descansar.

Tengo, vamos a ver,

que no hay guardia rural

que me agarre y me encierre en un cuartel,

ni me arranque y me arroje de mi tierra

al medio del camino real.

Tengo que como tengo la tierra tengo el mar,

no country,

no jailáif,

no tennis y no yacht,

sino de playa en playa y ola en ola,

gigante azul abierto democrático:

en fin, el mar.

Tengo, vamos a ver,

que ya aprendí a leer,

a contar,

tengo que ya aprendí a escribir

y a pensar

y a reír.

Tengo que ya tengo

donde trabajar

y ganar

lo que me tengo que comer.

Tengo, vamos a ver,

tengo lo que tenía que tener.

¿Sentiste la emoción que el autor imprime en sus palabras? ¿Qué es lo que aprecias en estos momentos?

El poema se refiere a la felicidad que siente una persona por contar con libertad, salud, educación, alimentación, trabajo, justicia.

Aunque el poema fue escrito hace algunos años, la situación que describe es importante porque habla de alguien que se siente libre, tal vez antes no lo fue.

Como sabes, durante los siglos XVIII, XIX y XX muchas movilizaciones a favor de la libertad se dieron en el mundo. En particular, el reconocimiento de los derechos de las personas afrodescendientes en el mundo ha sido un proceso muy largo. El poema habla también de ello. Una sociedad más justa es una sociedad mejor para todas y todos.

En México, el reconocimiento de los derechos de las personas ha sido un proceso similar al resto del mundo. Tanto los derechos de los distintos grupos étnicos, de los adolescentes y de la diversidad son parte de una ola reciente de reconocimiento.

Esto se ha dado, en parte, por la presión de grupos organizados, en parte por una mayor sensibilidad de las personas que están al frente de diferentes instituciones.

Estos procesos también han traído cambios importantes en materia de las leyes para la protección de las y los adolescentes.

Pero, ¿para qué sirve tener derechos si no los conoces? Conocerlos es importante para que puedas saber la manera en que se pueden conducir, también para saber cuáles serían las acciones que tú, el gobierno y la sociedad pueden realizar para ejercerlo.

Ahora, revisa el marco legal, tanto a nivel nacional e internacional para que tengas conocimiento sobre ello. En la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989, la noción de “desarrollo” es muy importante y aparece en varios artículos, pero revisa este, por la forma amplia en que lo menciona:

Artículo 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño:

“1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente artículo.”

Al igual que el poema, se refiere a cuestiones muy importantes como que las y los adolescentes tienen derecho a vivir libres de la explotación, a crecer en condiciones de bienestar y desarrollo integral, con salud, educación. Además de que México, al firmar esta declaración, se responsabiliza de cumplir con los derechos de la infancia.

La Organización de las Naciones Unidas no tiene un instrumento definido para las y los adolescentes, pero promueve –además de los derechos de la infancia– los derechos de la juventud. Al considerar a esta población la que tiene entre 15 y 24 años, también favorece el desarrollo integral de las personas de tu edad.

A nivel internacional también hay otros instrumentos jurídicos que promueven el derecho de todas las personas, incluyendo a las y los jóvenes. Realiza un breve recorrido.

En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se señala la importancia de derechos como la educación, el salario digno, el derecho a la alimentación, a una vivienda, a la cultura y libre determinación de los pueblos, para lograr mayores niveles de bienestar.

Por su parte, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se promueve que los Estados parte –los firmantes– realicen acciones para garantizar la protección jurídica de los derechos de la mujer. En 30 artículos reconoce los derechos a la igualdad, integridad personal, participación política, nacionalidad, entre otros.

Otro instrumento jurídico es la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. En ella se prohíbe la discriminación por cualquier distinción, exclusión, restricción o referencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico. En especial se centra en los actos que busquen o resulten en “anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Concluye este recorrido con el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes promovido por la ONU. Este fue adoptado por la Asamblea de este organismo en 1995. En él se promueven quince esferas prioritarias para su atención por los gobiernos.

Entre ellas tenemos:

-Educación

-Empleo

-El hambre y la pobreza

-Salud

-Medio ambiente

-Uso indebido de drogas

-Delincuencia juvenil

-Actividades recreativas

-Las niñas y las jóvenes

-Plena y efectiva participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones

-Globalización

-Tecnología de la información y las comunicaciones

-VIH/SIDA

-Conflictos armados

-Cuestiones intergeneracionales

La protección de los derechos de todas y todos los mexicanos está presente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente en los primeros 29 artículos.

La Carta Magna es el documento más importante de México, porque contiene los grandes ideales de igualdad, libertad, bien común, paz, seguridad y justicia que orientan la vida del pueblo mexicano.

En la legislación mexicana destacan las reformas al artículo 4° constitucional, pues han sido distintas las modificaciones que se han hecho para lograr el texto actual. Para conocer más al respecto, te sugerimos revisar los párrafos de este artículo que se relacionan con el tema. Si te es posible, toma nota de las ideas principales.

Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. …

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. …

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. …

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. …

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. …

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez ….”

En esta última parte del artículo cuarto constitucional, se menciona de forma explícita sobre lo que has venido aprendiendo: El Estado es el responsable de garantizar el desarrollo integral de las y los adolescentes. Repasa: alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

Debes reparar también en la última parte del enunciado, bajo este principio se deben diseñar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas. ¿Qué quiere decir? Las políticas públicas deben garantizar su desarrollo integral, para ello, por ejemplo, si todos los programas de salud preventiva –para evitar padecimientos– fueran dirigidos hacia la población de 65 y más años, o si en la escuela se dieran paquetes de alimentos con escaso valor nutricional. ¿Se estaría garantizando tu desarrollo integral?, así es que las y los ciudadanos pueden valorar las políticas que se dirigen hacia la infancia conforme al principio establecido en el artículo 4º constitucional.

Es así como, en la actualidad, niñas, niños y adolescentes son considerados sujetos de derechos y, por tanto, pueden exigir de forma contundente que los distintos niveles de gobierno y las instituciones respondan a este mandato constitucional. Esto significa que las acciones de gobierno no tienen que ver con la visión particular de los funcionarios en turno, sino que deben ser resultado de programas establecidos de forma permanente que respondan a la ley.

-¿Sabes qué instituciones tienen entre sus propósitos el velar por sus derechos?

-¿Cuáles son las acciones del gobierno que permiten que tengas un desarrollo integral?

-¿Cómo podrías beneficiarte de esa responsabilidad del gobierno?

-¿Por qué es importante saber esta información?

El gobierno mexicano es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y la adolescencia, así como de la protección del ejercicio pleno de sus derechos, lo que incluye dar todas las facilidades a los particulares para que contribuyan en el cumplimiento de los derechos de la niñez.

Por las necesidades particulares de cada sector de la población, es decir de las niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, entre otros grupos etarios más, es que el marco legal establece criterios para orientar determinadas políticas y servicios hacia cada sector en particular, dependiendo de sus requerimientos. Así que es importante que tengan esta información para que puedan hacer valer sus derechos, sean conscientes de que al igual que ustedes, otras personas tienen derechos también y que deben ser valoradas y respetadas, además de que las diferentes instituciones de gobierno están obligadas por la ley a respetar y hacer valer sus derechos.

Si quieres saber más sobre el tema, puedes consultar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El Reto de Hoy:

No olvides consultar tu libro de texto de Formación Cívica y Ética, además puedes investigar si las instituciones de gobierno que operan en tu localidad tienen programas o acciones específicas para atender las necesidades y derechos de la adolescencia.

Matemáticas

Tema: Factor común. Problemas geométricos .

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado.

Énfasis: Resolver problemas cuadráticos usando factorización.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la valiosa utilidad del teorema de Pitágoras para resolver problemas geométricos relacionados con áreas, diagonales, perímetros y otras propiedades geométricas de las figuras.

Utilizarás tu cuaderno de notas, escuadras, compás, un lápiz y una calculadora, si cuentas con ella. En caso de que no cuentes con tu libro, tienen la opción de consultarlo a través de la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos.

Procura recrear en tu cuaderno las figuras y las soluciones que se te presentarán.

No olvides registrar tus dudas, inquietudes y anotaciones con respecto a esta lección. Podrás apoyarte en tu libro de texto para consolidar los aprendizajes.

Un castigo excesivo, afortunadamente, en el siglo XXI esas cosas ya no pasan, así que aprender y saber matemáticas no representa ningún peligro.

Esta sesión da continuidad al trabajo que se realizó durante la semana anterior, por lo que conviene hacer un breve repaso del teorema de Pitágoras.

El teorema de Pitágoras se refiere a la relación que existe entre las medidas de los lados de cualquier triángulo rectángulo.

A los lados que forman el ángulo recto les llamamos catetos. Se les denota con las letras a y b.

El lado más grande del triángulo rectángulo, el que se opone al ángulo recto, es la hipotenusa. Se identifica con la letra c.

Esta expresión resulta una excelente herramienta que ayuda a resolver innumerables problemas geométricos.

¿Qué hacemos?

Para fortalecer lo que se ha explicado sobre el teorema de Pitágoras, observa el siguiente video del inicio al minuto 1:50.

1. Aplicaciones del teorema de Pitágoras

Matemáticas III. Bloque IV.

Programa42.

Seguramente habrás notado que los conocimientos que han ido adquiriendo no son independientes. Cada aprendizaje matemático forma parte de una estructura, de un repertorio de habilidades y conocimientos que promueven el pensamiento lógico y simplifican la resolución de problemas.

En el ámbito escolar cada problema representa un reto al intelecto. La dificultad del reto reside en la manera en que ustedes organizan sus conocimientos para darle una solución apropiada.

Por eso, resolver problemas o situaciones de aprendizaje es una excelente estrategia para apropiarse de los conocimientos.

Reconocerás la utilidad del teorema de Pitágoras mediante la solución de algunos problemas geométricos.

Como pudiste observar, el teorema de Pitágoras es una más de las herramientas de geometría y no la única con que cuentas para resolver este tipo de problemas.

En la actividad anterior fue necesario recordar propiedades y conceptos, como la fórmula para el área del triángulo, la altura y el ángulo recto, también sustituir valores y resolver una ecuación de segundo grado. Así que procura repasar tus notas y tu libro de texto para mantener al día sus conocimientos previos.

Ahora que tienes una idea más clara sobre la solución de problemas geométricos, observa el segundo desafío.

2. VIDEO: Problema 2.

Cada uno de los problemas que has revisado ha requerido diversos recursos matemáticos para su resolución. A partir de ahora, sabrás que, cuando en una situación geométrica identifica triángulos rectángulos, el teorema de Pitágoras debe ser considerado como una importante opción para acceder a la solución.

Sería conveniente que elabores un prontuario que incluya conceptos geométricos básicos como cateto, perpendicular, altura, diagonal, apotema, raíz cuadrada. Les servirá para apoyarse al resolver problemas geométricos, mientras recuerdas o consolidas el aprendizaje de todos esos términos y propiedades.

Por lo pronto, revisarás una nueva situación que ponga a prueba tu habilidad matemática.

Observa el tercer problema.

3. VIDEO: Problema 3.

Ten en cuenta que las soluciones a los tres problemas que se te han presentado evidencian la conveniencia de saber involucrar el teorema de Pitágoras al resolver problemas de naturaleza geométrica. Aunque seguramente te resultará de mucha ayuda para consolidar tu aprendizaje de enfrentar por tu cuenta la solución de problemas de este tipo.

El Reto de Hoy:

Lee atentamente el enunciado del problema y dibuja la figura correspondiente.

En los triángulos isósceles generalmente se toma como base el lado desigual, en este caso, 24 cm.

Al tratarse de un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, la altura biseca a la base y es perpendicular a ésta.

Posiblemente la palabra “bisecar” no te pareció conocida, significa que se divide una figura en dos partes iguales. Es semejante a la palabra “bisectar”, a la que están más acostumbrados; por ejemplo, la bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales. Puedes ocupar la palabra “bisecar” sabiendo que significa dividir una figura en dos partes iguales.

Para lo demás, debes saber que el razonamiento deductivo no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Requiere de asociar conceptos, desarrollar habilidades, pero, principalmente, de intentar dar solución a las actividades. Equivocarte en las soluciones es parte del aprendizaje, no te rindas si no encuentras la solución correcta a la primera oportunidad.

Completa la solución de este reto. Si te es posible, compártela con tus compañeros y tu maestra o maestro.

El propósito es que los problemas que se han presentado te hayan permitido apreciar la importancia y utilidad del teorema de Pitágoras al resolver problemas geométricos. Ten la certeza de que los conceptos que se han considerado te seguirán siendo de utilidad tanto en este curso como en los niveles educativos posteriores.

Busca en tu libro de texto o consulta en la página de la Conaliteg las actividades relacionadas con este aprendizaje esperado e intenta dar solución a las situaciones que se te proponen.

Historia

Tema: La Iglesia y la Inquisición .

Aprendizaje esperado: Identifica las instituciones económicas, políticas y sociales que favorecieron la consolidación del Virreinato.

Énfasis: Identificar el poder de la Iglesia en la vida de la Nueva España y el papel de la Inquisición.

¿Qué vamos aprender?

Con toda seguridad has escuchado estas frases: “Nadie es sin su pasado” y “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla” Pero… ¿qué de verdad hay en ello?

Sin duda, conocer y comprender nuestro pasado es sumamente importante para evitar repetir los mismos desaciertos.

Por ello, a lo largo de esta semana identificarás las instituciones económicas, políticas y sociales que favorecieron la consolidación del Virreinato.

En lo que respecta a esta sesión, te enfocarás sólo en una: la Iglesia; el rol que jugó en la época novohispana, su relevancia e influencia en la sociedad.

Te has preguntado, ¿qué instituciones novohispanas siguen vigentes? ¿La función para la que fueron establecidas sigue siendo la misma?

Recuerdas, en sesiones anteriores conociste el proceso de evangelización con la población indígena de Nueva España; también quiénes tuvieron esa tarea evangelizadora.

Por tanto, en esta ocasión se hablará de la Iglesia católica como una de las instituciones novohispanas más importantes del Virreinato. Así, reconocerás su influencia en los distintos aspectos de la vida social.

Además, conocerás la función del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España y sus “justas maneras” de hacer cumplir la norma.

Recuerda que necesitarás tu libro de texto por si deseas profundizar y ampliar tus conocimientos acerca del tema.

Realizarás un recorrido para descubrir ¿cuál fue el papel de la Iglesia católica en la época novohispana? y ¿cuál fue la función de la Inquisición?

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente artículo sobre dos casos de una sentencia a cargo del Santo Oficio, por hechicería, de dos esclavas africanas.

Consulta aquí: ¿Cómo operaba la Inquisición en la Nueva España? Mochilazo en el tiempo.

Algunos casos del Archivo General de la Nación.

Los esclavos del México Novohispano, aunque de sangre pura, por su sola condición social no tenían ninguna posibilidad de clemencia.

El pesado trabajo los llevaba a renegar de Dios y de los santos en momentos de abusos por parte de sus amos y como escapatoria o esperanza recurrían a la hechicería.

Un caso documentado es el de una esclava de origen africano de nombre Marta que fue acusada en el Santo Oficio de la Inquisición por Gonzalo Guerra. Él por descargo de conciencia y no por odio, aseguró en los tribunales, que Marta había realizado hechizos con orejas de conejo, uñas de gallina, agua y un libro con un Jesús doblado a la mitad.

Veintinueve días después de este señalamiento y reuniendo la información necesaria, se aprehendió a la esclava para llevarla a la cárcel donde inició el proceso de confesión: Se le preguntó su nombre, si era cristiana y de quién era esclava. También declaró todos los actos en los que había participado.

El primero de esos actos se relacionó con una mujer llamada María de Armanta, la cual quería casarse. Marta realizó un hechizo con una botija de vino, dos mantas, una camisa y unas naguas.

El segundo acto fue solicitado por otra esclava de nombre María Espinoza quien buscaba su carta de libertad, le pidió una camisa y vino para poder realizar el conjuro.

Entre tantas interrogaciones del Santo Oficio, se delataron a otros hechiceros como el indio Cuatzemun, él le recomendó polvos de raíces de hierbas que debía poner en la cama y la camisa de su amo para que la trataran bien y que al final aseguró que funcionó porque la trataron como a una hija.

Después de los testimonios Marta fue sentenciada el 9 de julio de 1537 y fue llevada por el alguacil Pedro de Medillina de la cárcel en la que estaba presa a la iglesia mayor de la ciudad de México.

Debía llevar una corona pintada en la cabeza, una candela en las manos e ir descalza. Ella misma leyó su sentencia delante de toda la gente en aquel acto público y también prometió no volver a realizar hechizos, ni decir que los sabía hacer.

Fue encarcelada aproximadamente dos meses, tiempo en el que se reunieron las pruebas en su contra, después de ese tiempo la sacaron con una corona pintada en la cabeza, llevada en un caballo atadas las manos y la garganta, con una soga fue llevada por las calles y tianguis de la ciudad, dándole 200 azotes con voz de pregón, como un ejemplo de lo que no se debía hacer.

El Archivo General de la Nación, en el ramo de inquisición, relata también el caso de Francisca, la esclava negra de Luis Marín, quien fue condenada por el Santo Oficio.

La sacaron de la cárcel en la que se encontraba, cabalgando en un asno, atada de manos y pies, con una soga en la garganta y una trusa en la cabeza y también recorrió los tianguis de la ciudad, pregonando el delito para que sirviera de ejemplo, le dieron cien azotes en su espalda desnuda.

Su sentencia se relacionó con la participación de Luisa Rodríguez, quien, según los documentos, se encargó de dar a un hombre un pedazo de carne con el que realizó un pastel, agregando vino mezclado con un poco de sangre de su purgario. El hechizo tenía el objetivo de "amarrar" a un hombre.

Con base en la lectura, reflexiona acerca de las siguientes interrogantes:

¿Qué otros castigos, impuestos a los sentenciados por el Tribunal del Santo Oficio, conoces? ¿Qué sector de la población novohispana crees que era el más vulnerable a ser culpado por hechicería?

Observa las siguientes imágenes e intenten responder las preguntas.

-¿De qué lugar se trata?

-¿Qué se representa en la imagen?

-¿De qué material supones que está hecho?

-¿De dónde crees que se obtenían los recursos para elaborarlo?

-¿Qué es?

-¿Qué elementos observas?

-¿Cuál será su significado?

-¿A qué institución crees que representa?

-¿Qué grupo de la sociedad está representado?

-¿Qué acto se estará llevando a cabo?

-¿Qué observas en la imagen?

-¿Qué crees que represente?

-¿Por qué lo crees?

-¿Qué observas en la imagen?

-¿Qué crees que represente?

-¿Por qué lo crees?

Como recordarás, en sesiones anteriores aprendiste acerca del proceso de evangelización y quienes se encargaron inicialmente de ello; se refiere a las órdenes religiosas: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas.

Ellos pertenecían a uno de los dos cleros existentes: al clero regular; éste, constituido por estas órdenes, acordaba directamente con la Corona, de manera específica obedecía al virrey. Recordarás que asumieron la tarea educativa del Virreinato y establecieron escuelas de primeras letras en varias ciudades.

En lo que respecta al otro clero; el clero secular por su parte dependía de las decisiones del obispo, quien a partir de 1549 fue adquiriendo más control sobre la administración y vida religiosa novohispana.

Pero, ambos cleros a partir de mediados del siglo XVI participaron en la evangelización de los indígenas.

Cada uno planteaba una estrategia diferente para la conversión de los indígenas.

De manera general, el clero regular y el virrey pretendían hacerlo visitando a las comunidades y respetando la propiedad de las tierras de los indígenas.

Por otra parte, el clero secular y el obispo planteaban concentrar a los indígenas en un lugar para catequizarlos, sin tomar en consideración que muchos no compartían la misma lengua ni la cultura; además, consideraban que los indígenas tenían muchas tierras innecesarias y pretendían expropiarlas para los españoles.

La Iglesia, fue una de las instituciones novohispanas más importantes porque tenía injerencia en todos los asuntos de la vida civil y religiosa de la sociedad.

Para conocer un poco más acerca del tema, observa el siguiente video:

1. Iglesia y sociedad en la Nueva España

Todos los fieles estaban obligados a dar limosnas a la iglesia, cuyo monto dependía de sus posibilidades; la suma llegaba a ser considerable.

La Iglesia se puede considerar como la reunión de todos los fieles de una religión, en el caso de la época novohispana se refiere a la fe católica.

Como sabrás, los sacerdotes regulares habitaban en conventos y seguían la regla o norma propia de su orden, por tanto, realizan los votos monásticos, y no dependían de la autoridad de un obispo.

Los sacerdotes seculares se encargaban de una iglesia, por tanto, estaban en contacto cotidiano con los fieles, vivían en el “siglo”, es decir, entre la gente; cabe precisar que no realizaban los votos monásticos, pero dependían de la autoridad de un obispo.

De acuerdo con el derecho canónico, es decir, las leyes eclesiásticas, una vez realizada la evangelización de los naturales, o sea, la conversión a la fe católica, se debían atender las necesidades religiosas de los fieles y administrar los sacramentos.

Así, la Iglesia se hacía cargo de la administración y registro de bautizos, comuniones, matrimonios y defunciones, al inicio del siglo XVI esta tarea la desarrollaron los frailes regulares.

A mediados del siglo XVI, los obispos comenzaron a tener mayor injerencia en los asuntos administrativos y demandaban que los frailes los obedecieran y solicitaran permiso para realizar las actividades en Nueva España, como fundar nuevos conventos.

Lo anterior agudizó la pugna entre ambos grupos religiosos, cada uno pretendiendo obtener mayor jurisdicción, es decir autoridad, dominio e influencia sobre las poblaciones indígenas, pues esto implicaba poder político y económico.

Por ejemplo, se sabe que las órdenes religiosas se convirtieron en dueñas de grandes extensiones de tierra en diferentes partes del territorio de Nueva España, y que en 1562 se les insistió en renunciar a las propiedades de los pueblos indios y aceptar únicamente aquellas que fueran entregadas como donativos.

Respecto de los gobiernos diocesanos, es decir, los obispos y cabildos eclesiásticos, que desempeñaron un papel fundamental en la conformación económica y política de la sociedad, su organización fue la siguiente:

En las principales ciudades se ubicaban las catedrales donde residían los obispos. Éstas eran administradas por el cabildo, que entre muchas otras funciones tenía la de ayudar al obispo en el gobierno de la diócesis, es decir, territorio gobernado en materia eclesiástica por un obispo, elegir a su sucesor, atender el culto de la catedral, recaudar limosnas, mantener la capilla de música y su organista.

Por tal motivo, como la Iglesia requería financiar su proceso de evangelización, pacificación y construcción de edificios, la Corona le autorizó cobrar impuestos para obtener dinero, de modo que tenía el derecho de cobrar 10% de la producción agropecuaria.

Todos los agricultores debían pagar a la Iglesia un diezmo, palabra que proviene del latín decimus y significa décima parte.

De esta manera, la Iglesia se allegó de vastos recursos y, no en pocas ocasiones, los utilizó de forma desmedida y derrochando lujos en las actividades eclesiásticas.

A mediados del siglo XVI, el obispado de México se transformó en arzobispado y con ello se fundó la Provincia Eclesiástica Mexicana.

Entre 1555 y 1565, fray Alonso de Montúfar llevó acabo dos concilios, es decir, reuniones entre clérigos, con la intención de reforzar los privilegios de los religiosos seculares, así como para establecer las instituciones con las cuales tendrían participación en la sociedad.

Para la defensa de la fe y evitar la propagación de ideas opositoras a la doctrina o actos contrarios a los mandatos de la Iglesia, una de las medidas que encontró la Iglesia católica fue la creación del Santo Oficio en la Ciudad de México, fundado por Cédula Real en 1569.

Dos años después, en 1571, el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de Nueva España, estableció en México el Tribunal del Santo Oficio o Santa Inquisición, cuyos miembros tenían la libre facultad de “inquirir”, es decir, investigar, en aspectos de la vida de cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, sin importar su rango social o su cargo político.

Para conocer más de ello observa el siguiente video:

2. Los delincuentes de papel. Inquisición y libros en la Nueva España

Video INAH TV

¿Alguna vez te imaginaste que algunos libros fueron perseguidos, detenidos, censurados y destruidos por la Iglesia Católica?

Pero ¿por qué lo hacían? En aquella época muy pocas personas tenían acceso a una instrucción, por lo tanto, la mayoría era analfabeta; esto era una gran ventaja para la Iglesia, pues de esta manera evitaba que algunas personas pudieran sublevarse en contra de las prácticas que ésta realizaba, como sucedió en Alemania, con la llamada reforma protestante.

Por poner un ejemplo, la Biblia era un documento que sólo podían leer e interpretar los eclesiásticos. Así que, cuando no estaba escrita en latín, era censurada, pues evitaba que otras personas estudiadas interpretaran a su modo y propagaran su versión de las ideas inscritas ahí.

De esta manera, las funciones de la inquisición consistieron en reprimir y atemorizar a las personas con el pretexto de perseguir la idolatría, es decir, prácticas o creencias que no estaban sujetas a la religión católica.

La brutalidad de los castigos fue necesaria, según la misma Iglesia, para combatir el paganismo que persistía entre los indios, acabar con los extranjeros que profesaban simpatías con el protestantismo y otras ideologías religiosas.

Asimismo, se encargó de perseguir la brujería y censurar libros prohibidos.

Esto último impidió que nuevos conocimientos se difundieran, pues se pensaban que no eran aptos para la sociedad novohispana. Muchas obras ni siquiera lograban entrar al territorio, pues era común encontrar a enviados especiales del Santo Oficio para interceptar “obras prohibidas”, en los principales puertos novohispanos.

Es importante destacar que la Inquisición no juzgaba a los indígenas, estos pobladores originarios eran juzgados por el Provisorato de Naturales, que era un tribunal eclesiástico encargado de castigarlos por adorar y creer en sus antiguos dioses, así como las faltas a la fe católica.

La mayoría de las personas que fueron condenadas por el Santo Oficio, por lo general obedecieron a supuestas causas de practicar magia y hechicería.

La eliminación definitiva del tribunal se realizó ya en la proximidad de la proclamación de Independencia de Nueva España, en 1820.

Realiza la siguiente actividad, se trata de hacer un crucigrama:

Inicia con las preguntas verticales.

-¿Sector religioso inicialmente encargado de la tarea evangelizadora?

R. Órdenes religiosas.

-Clero que precisamente estaba constituido por estas órdenes y que además acordaba directamente con la Corona.

R. El clero Regular.

-Clero que fue adquiriendo el control sobre la administración y vida religiosa novohispana.

R. El Secular.

Ahora las horizontales.

-Pago que la Corona autorizó con el fin de financiar el proceso de evangelización, pacificación y construcción de edificios.

R. El Diezmo.

-Tribunal establecido por el doctor Moya de Contreras, inquisidor mayor de Nueva España, en el año de 1571.

R. Santa Inquisición.

-Libro censurado por la Iglesia católica para evitar su libre interpretación y traducción.

R. La Biblia

En síntesis: Así como política y territorialmente se organizó Nueva España, la Iglesia católica estableció la organización por diócesis; el clero secular, constituido por sacerdotes católicos, fue el encargado de administrar las parroquias.

De esta manera, todos los sectores sociales de Nueva España estaban obligados a pagar limosnas para sostener los gastos de la Iglesia.

Asimismo, se estableció el Santo Oficio como un órgano judicial, para afianzar el poder y el control de la Corona, y descubrir a sus enemigos.

El Reto de Hoy:

Indaga qué instrumentos de tortura utilizaba el Santo Oficio para lograr que los supuestos herejes confesaran delitos que no habían cometido, de los que eran inocentes. Asimismo, qué sector de la población tendía a ser acusado con mayor frecuencia.

Para superar el reto y ampliar más tus conocimientos sobre lo que aprendiste, puedes consultar el libro de texto de Tercer Grado de Secundaria y pedir apoyo a tus maestros.

Tecnología

Tema: Investigo y decido .

Aprendizaje esperado: Recopila y organiza información de diferentes fuentes para el desarrollo de procesos de información.

Énfasis: Indagar fuentes de información para su proceso técnico.

¿Qué vamos aprender?

Recuerda que ésta es la tercera sesión que da continuidad a la selección de una alternativa de solución a un problema técnico, el cual se conforma de varias etapas. Ya se desarrollaron dos, que son:

*La identificación de un problema*, en donde se determinó que:

El deterioro del medio ambiente es una situación que se debe resolver de forma inmediata, ya que existen diversos agentes contaminantes que alteran los recursos naturales. Y es que el ser humano, al satisfacer sus necesidades, altera el equilibrio de la naturaleza, por ello debemos buscar la mejor solución para ayudar a nuestro planeta.

Recuerda que en sesiones anteriores se desarrollaron y plantearon la etapa que corresponde al análisis de alternativas de solución.

Se propusieron diversas alternativas para solucionar un problema y explicaron que una alternativa es una opción que se puede elegir entre otras diferentes. También, que se pueden proponer varias siempre y cuando sean alcanzables. Una vez que se jerarquizan y seleccionan, se discuten, son probadas y evaluadas.

Siguiendo todo un proceso riguroso, propusieron tres alternativas a fin de dar una solución al problema planteado. Éstas fueron:

-Uso de energías renovables.

-Reciclar, reducir y reutilizar.

-Utilización de productos biodegradables.

Y aunque todas ellas son importantes, se eligió el uso de las energías renovables por ser la más viable como solución técnica para evitar el deterioro del medio ambiente.

Recuerda cuáles son las energías renovables. Son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales. Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse.

¿Cuántas energías renovables existen y cómo funcionan? ¿Y ahora qué debo empezar a hacer? ¿De dónde voy a sacar toda esa información?

¿Qué hacemos?

Tienes mucho material a tu alrededor, el cual muchas veces desconoces. Para ello, analiza el siguiente video que te orientará sobre cómo es que debes buscar la información y dónde.

1. A nuestro alrededor 1

Consulta en el siguiente link: http://aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/nuestro-alrededor-1-1329.html

Como pudiste apreciar en el video, la información que recopilas es muy importante, ya que debe ayudarte y orientarte para solucionar un problema. Además, antes de iniciar tu búsqueda es necesario definir por escrito qué es lo que sabes acerca del tema y qué desconoces, para que de esta manera sepas con exactitud qué buscar como nueva información que ayude a tu proyecto.

Por eso es recomendable que con la información obtenida de varias fuentes realices el vaciado en tu cuaderno. Si investigas entonces sabrás más de todas las energías y podrás sustentar por qué ésa es la alternativa más viable para tu proyecto, entonces sabrás con qué materiales e insumos cuentas, y se puede ir descartando cada una hasta llegar a la que más convenga a tus necesidades.

La información documental es muy importante, ésta la puedes encontrar en bibliotecas, hemerotecas, archivos y otras fuentes de información. Para ello debes de identificar algunos de esos sitios cerca de tu casa y su horario de atención, para que cuando pase la pandemia, puedas visitarlos.

Y por supuesto, actualmente contamos de manera ilimitada con las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs, que conforman el conjunto de recursos necesarios basados en el uso del Internet y que facilitan enormemente la búsqueda de información.

Otro tipo de información es la de campo. Ésta es a través de entrevistas, de observación directa, aplicación de encuestas, y de algunos otros instrumentos, sólo recuerda que las preguntas que se realicen deben llevar ciertas características para que sea confiable la información que se logre obtener.

A través de Internet puedes realizar estas encuestas, subiendo al drive el cuestionario y compartiendo con tus contactos, amigos y conocidos fiables para que lo llenen y reenvíen una vez resuelto, es muy práctico.

Los resultados se vacían en un cuadro estadístico, de esta manera es que la información se puede analizar, comparar y clasificar de acuerdo al tema que quieres resolver.

Por último, no olvides poner atención y tomar en cuenta algunos aspectos al organizar la información, como:

-Nombre del autor o procedencia de la información.

-Lenguaje claro y sencillo para que lo puedas entender.

-La vigencia, es decir, que la información esté actualizada y sea reciente.

-Finalmente es necesario que la información elegida esté relacionada con el tema, ya que dicha información les ayudará a redactar tu proyecto y concretar las acciones.

Observa el siguiente video para recordar y entender qué es la energía, tipos de energía y fuentes de energía para así poder identificar las energías renovables. No olvides hacer tus anotaciones.

2. El sol como fuente de energía

Consulta aquí: http://www.aprende.edu.mx/recursos-educativos-digitales/recursos/aprende-casa-sol-como-fuente-energia-3499.html

Esto es muy importante porque esta información te servirá para la próxima sesión.

Como observaste en el video, surgen dos palabras: TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, dos conceptos relacionados con el mundo moderno que demanda ideas creativas que dan respuesta a la solución de problemas técnicos a través de energías limpias y renovables.

Efectivamente, y no hay energía más limpia que la que ha estado a tu lado todo el tiempo acompañándote en cada paso que das, la ENERGÍA SOLAR.

Ahora que tienes esta información y conocimiento tienes un gran compromiso con la naturaleza favoreciendo el estudio de las energías renovables.

La idea es que sepas diseñar y construir proyectos respetuosos con el medio ambiente y conscientes de los retos que el mundo te presenta.

Debes tener la convicción de hacer proyectos sustentables a través de un trabajo colaborativo y tienes una gran oportunidad de integrar a la familia. ¿Y qué proyecto podría beneficiar a toda tu familia con el uso de la energía solar?

Recuerda que con la energía solar puedes atrapar la luz para generar energía eléctrica por medio de paneles solares, o atrapar el calor para calentar agua y esta energía la ocupan todos en casa.

Sería agradable que puedas calentar el agua para bañarte con energía solar, así ahorras gas o, de ser posible, la necesidad de ocupar algún combustible fósil. Pero ¿cómo podrías hacer esto?

Para ello requerirás un calentador solar. Pero ¿qué es un calentador solar?

Un calentador solar es un sistema de energía renovable que capta y transfiere radiación solar para calentar agua. Los hay de uso doméstico e industrial. Y se compone de tubos al vacío o colectores, y un tanque de almacenamiento con entrada y salida de agua.

El calentador solar para ser alimentado se conecta al tinaco, y la salida, a la red de agua caliente. El tanque y los tubos se llenan constantemente con agua del tinaco. La primera vez, el agua disponible estará a la misma temperatura que el agua del tinaco, y los tubos, al estar expuestos a los rayos solares, hacen que se eleve la temperatura del agua en su interior.

El agua caliente sube hacia el tanque mientras ingresa agua fría, calentando toda el agua a lo largo del día. Así tenemos agua caliente disponible.

El agua se mantiene caliente ya que el tanque se mantiene aislado térmicamente.

Los rayos infrarrojos son captados por los tubos, por lo que aun en días nublados se tiene agua caliente. De esta manera funciona el calentador solar.

Si el agua caliente llegara a agotarse, entonces el boiler aporta la faltante. ¿Te gustaría empezar a ahorrar?

Esta tecnología con el tiempo va resultando más accesible para todos los hogares mexicanos y ya hay de muchas marcas. Pero la idea no es que gastemos en una compra de este tipo en este momento. Con los conocimientos que has adquirido pon manos a la innovación y construye uno, pero el reto será reutilizar material disponible en casa para hacer el proyecto lo más económico posible.

En esta sesión no terminarás el proyecto, seguirás con este tema en las próximas sesiones.

El Reto de Hoy:

Recuerda que, en las clases anteriores: analizaste un problema técnico, que es el deterioro del medio ambiente. Posteriormente te propusieron alternativas de solución a este problema, entre ellas: las 3 erres, reduce, reutiliza, recicla; la utilización de productos biodegradables y el uso de energías renovables como mejor alternativa.

Y en esta sesión observaste y analizaste toda la información relacionada con las energías renovables, incluso hasta se dio la información necesaria para la construcción de un proyecto sustentable como el calentador solar.

Recuerda que éste se compone de: un tanque de almacenamiento con aislante térmico con tuberías de entrada y salida, y tubos o colectores solares.

Y para la siguiente sesión te pedimos que investigues en Internet o con ayuda de la familia lo siguiente:

1.- ¿Qué tipos de calentadores solares hay?

2.- ¿Qué características debe tener un calentador solar para tener mayor eficiencia?

3.- ¿Cómo se calcula un calentador solar?

Lenguaje

Tema: Función de la encuesta .

Aprendizaje esperado: Analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe.

Énfasis: Analizar la función de las encuestas.

¿Qué vamos a aprender?

Realizarás algunas actividades de análisis y reflexión que te ayudarán a fortalecer tus conocimientos previos sobre cómo se analizan e interpretan los datos para darlos a conocer como parte de un informe de resultados.

Te sugerimos tomar notas de aquello que te parezca importante retomar una vez que concluya la sesión. Un tip es que no escribas todo lo que escuches; será mejor que prestes atención a las explicaciones y únicamente anotes frases o palabras clave que te ayuden a recordar lo expuesto. Tu libro de texto también es una valiosa herramienta que apoyará todo tu proceso de aprendizaje.

Recuerda que las encuestas consisten en preguntas que se realizan a las personas para saber lo que piensan sobre algún tema en específico.

En el ámbito de la mercadotecnia, las encuestas son un instrumento efectivo para averiguar los gustos o preferencias de un grupo, con el propósito de crear o difundir un producto o servicio.

Gracias a las encuestas, algunas empresas pueden saber cuál es la opinión del público sobre sus productos o servicios. Con esto, pueden conocer aquello que deben mejorar o cambiar. Por lo tanto, la función de la encuesta es averiguar la opinión del público con respecto a algún tema.

¿Qué hacemos?

¿Cuál crees que sea otra función de las encuestas?

Otra función de las encuestas es obtener y proporcionar datos verídicos a partir de los cuales se toman decisiones. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, realiza encuestas para recabar información que tiene que ver con el territorio, la población, la economía y los recursos de los mexicanos. El análisis de esta información ofrece un panorama sobre el país, a partir de ella puedes saber dónde hay más población, cuáles son los servicios e infraestructura que se requieren y en dónde.

A través de las encuestas es posible investigar la opinión de la gente acerca de un tema específico, así como conocer información de primera mano. Posteriormente los datos de hechos o fenómenos sociales se sistematizan e interpretan.

Mediante las encuestas es posible conocer las opiniones de la gente y evaluar la información obtenida; para valorar ésta es importante tomar en cuenta algunos criterios, como:

-La pertinencia para alcanzar el objetivo propuesto.

-El manejo de los datos para conseguir resultados cuantificables, es decir, que se puedan medir o contar.

-El tipo de reactivos o preguntas que se harán, cerradas o abiertas; cortas o largas, todo dependerá del tipo de información a obtener. Lo más importante es que sean claras.

-El tipo de respuestas que se obtendrán; podrán ser cerradas, abiertas o de opción múltiple, por ejemplo.

-La clase de información que se busca obtener de las preguntas abiertas.

Recuerda que conocer con precisión la función de una encuesta te ayudará a delimitar lo que quieres estudiar o conocer las opiniones, actitudes, intereses y comportamientos de la sociedad respecto de un producto, realidad o servicio.

El proceso para elaborar y aplicar una encuesta se divide en tres fases:

-Diseño. Primero se especifican los propósitos de la encuesta, así como la clase de información que se quiere conseguir. En esta fase también se delimita a qué población se desea aplicar, además de la cantidad de personas que formará parte de la muestra, y al mismo tiempo, se define el tipo de cuestionario que se usará, así como el tipo de reactivos.

-Recolección de datos. Es la fase de la aplicación de la encuesta al grupo o población seleccionada.

-Análisis y sistematización de la información. Se analizan y procesan los datos para obtener conclusiones que se difundirán mediante informes.

Como puedes darte cuenta, las preguntas se elaboran a partir del objetivo general y los objetivos específicos de la encuesta. En otras palabras, se pregunta según lo que se quiera averiguar. Las preguntas se diseñan en función del tema y el destinatario de la encuesta para así obtener la información deseada.

Si bien los tipos de preguntas que pueden conformar una encuesta son diversos, un mismo cuestionario puede incluir preguntas de distintos tipos: puede tener algunas que sólo se responden con “sí” o “no”, y otras en las que los encuestados escriban su opinión de manera libre acerca del tema, servicio o producto en cuestión. El tipo de pregunta o reactivo dependerá de la información que se quiera recabar.

Por lo general, las encuestas suelen aplicarse de manera personal por parte del encuestador que está a cargo de realizarlas. Éste entrevista a cada una de las personas encuestadas, visitándolas en sus viviendas, o también puede solicitar que acudan a un sitio específico aquellas personas que cumplan con las características de la población que es objeto del estudio. Las encuestas también pueden realizarse por correo, por teléfono y por Internet.

Para resumir lo que has aprendido, puedes decir que una encuesta es una recolección de datos que se obtienen mediante consulta, y que tiene como finalidad conocer la opinión de las personas acerca de algún tema, o bien contar con mayor información respecto de un hecho o suceso. En este sentido, una encuesta generalmente forma parte de las herramientas o métodos que se utilizan en una investigación.

El tipo de preguntas que se expresan en una encuesta va a depender en gran medida del grupo de población al que se aplicará; por lo tanto, se requiere especificar los datos de la muestra, como edad, género, ocupación, lugar de nacimiento u otras variantes que puedan influir en las respuestas.

Una vez que se tiene el cuestionario de la encuesta, será importante seleccionar la población que formará parte del estudio, la cual deberá ser representativa y suficiente para que los datos obtenidos adquieran validez. Si quisieras saber, por ejemplo, la opinión de los pobladores de un municipio sobre la calidad de los servicios de agua, y sólo les aplicáramos la encuesta a tres pobladores, los datos que obtendríamos no serían válidos, pues no se considera una muestra representativa.

Con la selección de la población muestra, se eligen las unidades que son representativas, y a partir de éstas se obtienen los datos que permitirán recuperar particularidades acerca del efecto de lo que se está investigando.

Una vez que se sistematiza la información obtenida en las encuestas, se procede a elaborar un informe que contendrá los resultados y la interpretación de la información.

Observa el siguiente informe de una encuesta realizada.

Informe de encuesta

El propósito de la encuesta fue recuperar datos para conocer la importancia que tiene el mensaje de promoción de la activación física en las escuelas de educación media de Atlixco.

El levantamiento de datos se realizó a través de cuestionarios con preguntas cerradas. El principal objetivo era conocer cuántos de las y los alumnos conocían el mensaje, y qué porcentaje de éstos se habían visto motivados a realizar alguna actividad física a partir de la difusión del anuncio.

La mayoría de las y los encuestados conocer la campaña publicitaria y lo que más les llama la atención son los diferentes ejemplos para realizar ejercicios en diversos lugares. Por el contrario, un porcentaje bajo dijo no conocer el mensaje o no interesarle.

A partir de los resultados de la encuesta, se llegó a las siguientes conclusiones:

La información del mensaje publicitario ha tenido tal impacto, que la mayoría de los encuestados mostraron interés pro su salud.

La importancia del anuncio no está en los personajes que aparecen en él, sino en la información que se difunde.

Reflexiona sobre los siguientes aspectos:

Preguntas sobre el tema principal de la encuesta

-¿Identificaron el tema que abortó la encuesta?, ¿Cuál fue?

-¿Qué tipo de preguntas se realizaron?

-¿La información es relevante?, ¿Por qué?

-¿Cuál fue la función de la encuesta en este informe?

-¿A qué conclusión llegaron?

El informe derivado de una encuesta debe proporcionar suficiente información para conocer el motivo de su aplicación. El tema de esta encuesta en particular tiene que ver con un mensaje publicitario de tipo social enfocado a la activación física. En dicho texto se describe el uso de preguntas cerradas para facilitar la cuantificación: tantas personas respondieron sí, tantas respondieron no; tienen tales edades, etcétera.

Cuando se diseña una encuesta, ya sea para esta asignatura o para otra, es fundamental tomar este punto en cuenta para estructurar sus encuestas, y, sobre todo, para organizar y valorar la información que obtengan.

Aunque el texto es corto, está fundamentado en los resultados obtenidos de la encuesta, además de que plasmaron esos datos en gráficas, dando así los porcentajes que ayudan a fortalecer el informe.

La conclusión a la que llegaron fue sencilla de identificar, puesto que sólo fueron las dos últimas ideas.

En cuanto a la función de la encuesta, el texto señala que era conocer la cantidad de alumnas y alumnos que habían visto el mensaje y el porcentaje motivado por éste para hacer actividad física.

Observa otro ejemplo, pero ahora sólo con una encuesta sin responder.

Encuesta sobre la tala de árboles

Nombre: ________________________________________

Edad: _______________ Sexo: ______________

1. ¿Conoce usted la situación que se presenta sobre la tala de árboles?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

2. ¿Está usted de acuerdo con la tala de árboles?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

3. ¿Puede usted promover el cuidado de los árboles mediante campañas u otras acciones?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

4. ¿Contribuye usted a la tala de árboles?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

5. ¿Aprueba usted la desintegración de la flora y fauna?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

6. ¿Cree usted que es aceptable la tala de árboles para ciertos fines?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

7. ¿Sabe usted que los árboles son una fuente de oxígeno?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

8. ¿Promovería usted campañas contra la tala de árboles y preservación de nuestro medio ambiente?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

9. ¿Desea preservar el medio ambiente evitando la tala de árboles?

A) Sí

B) No

C) Más o menos

D) No me interesa

Al leer y responder la encuesta, te puedes percatar de la función de ésta. Por medio de este instrumento se rescata la opinión de los demás con respecto a la tala de árboles.

Imagina que debes aplicar esta encuesta; a partir de lo que ya has revisado, piensa qué te falta atender.

Hacer la selección de la población muestra a quien se le aplicará la encuesta y definir sus características (edad, ocupación, sexo, entre otros factores).

Definir en dónde se aplicará la encuesta. ¿Cuáles serían esos espacios? Éstos dependerán de la población que se haya elegido, por ejemplo, si resulta que hay una cierta población afectada directamente por la tala de árboles, pues el espacio será justamente en las zonas donde se concentra el problema, pero si la encuesta buscara reunir información sobre los efectos de la contaminación, entonces el universo de población y lugar se extenderá.

También es importante considerar el tiempo y los recursos con los que se cuenta, así como los posibles inconvenientes que podrían presentarse.

La encuesta que acabas de leer tiene la función de conocer la opinión de las personas con respecto a la tala de árboles. Mediante este instrumento se obtendrá información para llevar a cabo acciones y decisiones, como diseñar campañas de difusión, campañas de reforestación y cuidado de los bosques, y otras acciones para evitar la tala de árboles, pues las encuestas, también pueden servir para tomar decisiones informadas.

Si por alguna razón la encuesta no está bien diseñada, no podrá cumplir con su función. Por ello, es básico focalizar el tema, el objetivo, definir el tipo de preguntas, redactar las preguntas con claridad y precisión, y evitar ambigüedades que podrían confundir a las personas al momento de responder.

Antes de mostrar otros ejemplos, recuerda aquellas ocasiones en las que has hecho convivios en la escuela.

Piensa cómo decidían qué querían comer y beber y el maestro o maestra preguntaba, y daba opciones.

Tus respuestas y las de tus compañeros le servían al docente para recabar información, y tomar una decisión en cuanto a lo que comerían y tomarían en el convivio. En otras palabras, el profesor aplicó una encuesta en la que todos opinaron y, de acuerdo con la información que obtuvo, decidió qué iban a comer y beber.

Observa el siguiente ejemplo y analiza cuál es su función.

Encuesta sobre mascotas

Nombre: ______________________

1. ¿Tienes alguna mascota?

A) Sí B) No

2. ¿Qué mascota tienes?

A) Perro

B) Gato

C) Pájaro

D) Peces

E) Otro (especifica)

3. ¿Quién la cuida?

A) Yo

B) Toda mi familia

C) Otra persona y yo

4. ¿Te parece correcto que no se tomen en cuenta los derechos de los niños y adolescentes?

A) No

B) Sí

C) No me interesa

5. ¿Cuál es tu comida favorita?

A) Tacos

B) Pizza

C) Hamburguesa

D) Otro (especifique)

6. ¿Tienes algún celular inteligente?

A) Sí B) No

7. ¿Conoces lo que dice el artículo 3 de la Constitución Mexicana?

A) Sí B) No

8. ¿Ayudarías con campañas informativas para erradicar el acoso escolar?

A) Sí B) No

9. ¿Sabes cuáles son tus obligaciones en casa?

A) Sí B) No

10. ¿Crees que exista vida en otros planetas?

A) Sí

B) No

C) No me interesa

Esta encuesta incluye preguntas que no corresponden al tema principal.

¿Te diste cuenta qué preguntas pertenecían al tema? ¿Cuáles fueron?

1. ¿Tienes alguna mascota?

A) Sí B) No

2. ¿Qué mascota tienes?

A) Perro

B) Gato

C) Pájaro

D) Peces

E) Otro (especifica)

3. ¿Quién la cuida?

A) Yo

B) Toda mi familia

C) Otra persona y yo

Sólo estas tres corresponden al tema principal, porque hablan precisamente sobre las mascotas. ¿Crees que la encuesta analizada pueda obtener los resultados que se esperan?, ¿cumplirá con las características que deben llevar las encuestas?, ¿cuál crees que sea la función de la encuesta?

Lamentablemente, la encuesta no está bien estructurada, por ende, no se podrá obtener un resultado preciso o correcto porque al haber preguntas que no corresponden al tema del que se está hablando, los encuestados pueden distraerse o responder sin objetividad. Además de que no obtendrás tanta información sobre el tema como podrías obtener si toda la encuesta estuviera bien focalizada.

Es indispensable realizar una buena encuesta procurando que las preguntas correspondan al tema que se quiere abordar, de lo contrario, no será posible determinar su función. En el caso de la encuesta sobre mascotas, por ejemplo, puesto que sólo tres preguntas corresponden al tema y las demás no tienen ninguna relación, no se sabe a ciencia cierta qué se pretendía obtener con tal encuesta.

Cuando la información de las encuestas se ha recopilado totalmente, suele presentarse en forma de gráficas o tablas para facilitar su análisis, y para integrarlas a un informe de resultados. Las gráficas y las tablas son recursos que permiten acceder a la información más rápidamente que si se tiene que leer uno o varios párrafos. Esto ordena la información y facilita la comprensión de los lectores, ya que, además, en cada uno de este tipo de textos se hace una interpretación del resultado de las encuestas.

¿Se dan cuenta por qué es importante realizar de manera correcta las encuestas y decidir bien sus características?

Todas las encuestas tienen como función recabar y proporcionar datos verídicos a partir de los cuales es posible tomar decisiones, ya sea para mantener la preferencia de los consumidores o para atraer a otros, en el caso de estudios sobre productos o servicios mercantiles. En el caso de encuestas de tipo institucional, su función radica en captar la opinión de la sociedad. En ambos casos, las personas que responden las encuestas tienen la oportunidad de expresar su opinión y de ser tomadas en cuenta.

Recuerda que las encuestas tienen diferentes finalidades y propósitos, los cuales determinan el tipo de preguntas que se formulan. Por ejemplo, para medir la intención de compra de un producto, se hacen preguntas relacionadas con la empatía que el consumidor tiene por determinado producto: si le atrae, si le interesa, si piensa que lo necesita o si le parece barato o caro.

El diseño de las encuestas, del tipo de preguntas y de las respuestas que se ofrezcan, tiene que ver con el tipo de población, así como con el contexto en el que serán aplicadas, por lo que es recomendable que sean breves y dinámicas para conseguir captar completamente el interés del encuestado y obtener información confiable y cuantificable.

El Reto de Hoy:

Busca, y de ser posible, descarga o imprime una encuesta, léela detenidamente, respóndela y en tu cuaderno o al reverso de la hoja escribe cuál es la función que crees que tiene.

También, si puedes, realiza una encuesta a quien tengas a tu alrededor. Procura pensar muy bien qué función debe tener.

Si quieres leer otros ejemplos o reforzar lo visto en esta sesión, te sugerimos revisar en tu libro de texto y localizar el aprendizaje esperado.