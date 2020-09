Preguntas de Aprende en Casa II del 2 de septiembre de secundaria

Estas son las materias que se tocan en las clases de este miércoles en el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Primero de secundaria

Biología

Aprendizaje esperado: Argumenta la importancia de prevenir situaciones de riesgo asociadas a las adicciones, accidentes, violencia de género y abuso sexual.

Asignatura de repaso: Ciencias naturales 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Entenderás la importancia de prevenir situaciones de riesgo asociadas a las adicciones, accidentes, violencia de género y abuso sexual.

Las situaciones de riesgo son aquellas decisiones que puedes tomar y que te pueden llevar a posiciones de peligro. Sin embargo, también existen factores de prevención que cuidan y protegen tu salud tanto física como mental.

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social que te mantiene consciente de tus propias capacidades para conducirte asertivamente y afrontar estados de vulnerabilidad.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Ciencias Naturales de 5°, se explica el tema a partir de la página 27.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información relacionada con la prevención de situaciones de riesgo en la adolescencia.

Conductas de Riesgo

Todo padre de familia debe ver este video

En estos videos descubrirás actividades que están haciendo otros niños y niñas.

Por qué los jóvenes hoy somos activistas- Yael Crupnicoff

She´s like the wind!

El niño empresario de origen mexicano

Coro de niños cantores de la Ciudad de México

Geografía

Aprendizaje esperado: Distingue problemas ambientales en los continentes y las acciones que contribuyen a su mitigación.

Asignatura de repaso: Geografía 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a distinguir problemas ambientales en los continentes y las acciones que contribuyen a su mitigación.

La problemática ambiental son todas aquellas circunstancias que se originan a partir de procesos, actividades, o conductas humanas que llevan a la perturbación del entorno; ocasionando impactos altamente negativos sobre el entorno natural.

Los problemas ambientales pueden darse a nivel de una región, un país, un continente o del mundo y sus repercusiones principalmente se ven reflejadas en el agua, aire y suelo.

Para poder identificarlos, es importante observar el cambio climático, la destrucción de bosques, la extinción de especies y la contaminación. Con tu formación educativa puedes ayudar a mitigar estos problemas en tu comunidad o en el mundo entero.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Geografía de 5º se explica el tema a partir de la página 156.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos se explica en que consiste el deterioro ambiental, las causas de contaminación y sus consecuencias.

Deterioro del Medio Ambiente - ¿Qué es el deterioro ambiental?

Causas de la contaminación del agua – Consecuencias de la contaminación del agua

Contaminación Marina

En estos videos se hacen propuestas para disminuir la contaminación. También platica con tu familia para que te sugieran otras medidas e identifica cuáles se pueden hacer desde tu familia, tu escuela, tu comunidad o tus autoridades.

La ruta del plástico - NatGeo Latinoamérica

5 soluciones a la contaminación del agua

Artes

Aprendizaje esperado: Organiza y combina de manera intencional el cuerpo en el espacio y el tiempo para representar personajes ficticios.

Asignatura de repaso: Artes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a organizar y combinar de manera intencional el cuerpo en el espacio y el tiempo para representar personajes ficticios.

La utilización del cuerpo de manera intencional o la expresión corporal se refiere al movimiento, con el propósito de favorecer la estructura del esquema que se requiere representar, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad.

La corporalidad comunicativa contiene elementos de tiempo y espacio. Observa tu cuerpo e identifica cómo lo puedes utilizar en un espacio para representar personajes. ¿Quieres intentarlo?

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos te darás cuenta de cómo utilizar el cuerpo en un espacio para representar personajes. Podrás identificar diferencias y similitudes.

Romeo y Julieta – Comedia para niños.

Niño recita poema de Cesar Vallejo.

La llorona interpretada en Náhuatl.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Reconoce la Importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos.

Asignatura de repaso: Tecnología 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás cómo las necesidades e intereses de grupos sociales, en contextos históricos diferentes, han motivado el desarrollo y uso de técnicas diversas.

La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores de la misma.

La tecnología en la educación básica se organiza en algunos campos tecnológicos que son: agropecuarios y pesqueros, de alimentos, de producción, de construcción, así como de la información y la comunicación, de la recreación y por supuesto, de la salud.

Harás un viaje en el tiempo para observar cómo las necesidades e intereses de la sociedad, en diferentes momentos de la historia, han propiciado el desarrollo de nuevas técnicas.

¿Qué hacemos?

Para comprender de mejor manera el tema, en el siguiente video observarás, una reseña de los acontecimientos de la humanidad y cómo la tecnología ha estado presente en cada uno de ellos.

Las técnicas, es decir las maneras en que se hacen las cosas, van cambiando de acuerdo a los intereses y necesidades que se requieren en momentos determinados. Sin embargo, esto no quiere decir que son las mejores, ya que día a día, su desarrollo se logra gracias a la evolución constante que experimentan. Un ejemplo de ello, lo observarás en el siguiente video, que muestra una cronología de la existencia del petróleo y cómo éste ha cubierto necesidades de la sociedad a lo largo de su historia.

Historia del petróleo.

El petróleo a través de diversos procesos técnicos ha sido determinante para cubrir las necesidades de la humanidad.

Hacer un viaje en el tiempo nos ayuda a entender mejor el presente e identificar de qué manera podemos contribuir a que realmente las técnicas atiendan necesidades reales, pero sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Sin duda, es un gran reto al que se enfrenta cada generación de seres humanos.

Muchas cosas han tenido cambios drásticos, sin embargo, existen aspectos que vale la pena conservar. Para ver cómo la tecnología ha evolucionado a través del tiempo, observa el siguiente video:

Contribuciones científicas en la tecnología del siglo XIX.

La tecnología ha contribuido a la calidad de vida de la sociedad, y su desarrollo es esencial en el avance de nuestro mundo. Sin embargo, debes estar atenta o atento al uso que le das, ya que de ello depende el impacto que tendrá en tu vida.

Las técnicas que promuevan el respeto a la diversidad, al medio ambiente y a la salud te permitirán continuar en un mundo equilibrado.

Si quieres saber más del tema, puedes leer el libro “Pagar y cobrar” de María Antonia García Fuentes. Un texto que te llevará a través del tiempo para conocer cómo las actividades comerciales han ido cambiando y cómo la tecnología ha transformado su forma en los últimos años.

Historia

Aprendizaje esperado: Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia.

Asignatura de repaso: Historia 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia del estudio de la historia, además, examinarás las características de un estilo artístico llamado romanticismo.

Conocer nuestra historia nos permite acercarnos a nuestro pasado, a nuestros padres y abuelos, a lo que fuimos, lo que somos y también lo que seremos. Nuestra historia nos enseña de dónde venimos; nos permite entender mejor lo que sucedió antes para poder comprender lo que pasa ahora y actuar en consecuencia. El conocimiento histórico nos permite saber por qué pasaron las cosas, explicar lo que sucedió, aprender de lo que aconteció y no repetir los mismos errores. Nuestro pasado nos brinda identidad como personas, familias, comunidades, países. La historia es importante porque ella resguarda la memoria de lo que fuimos y nos ayuda a entender lo que somos.

¿Qué hacemos?En el siguiente video, diversos historiadores te explicarán la importancia del estudio de la historia. Pon atención y escribe tres ideas que te parezcan importantes.

¿Para qué sirve estudiar historia?

Ahora observa el siguiente video para que conozcas un estilo artístico que se desarrolló entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX. A diferencia del neoclasicismo, el romanticismo no se inspira en la pasión arqueológica por la antigüedad clásica de Grecia y Roma, sino que se siente más atraído por ruinas de la Edad Media. El romanticismo exalta los sentimientos y las emociones sobre la razón, busca la belleza en el interior de las cosas, le da mucha importancia a la imaginación y a la libertad, por lo que se vincula con movimientos revolucionarios de la época.

El arte revolucionario.

Segundo de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos originarios de México.

Asignatura de repaso: Lengua materna 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en las características de la diversidad lingüística de México, y aprenderás a valorar y a entender su importancia.

La lengua es una forma de comunicación para relacionarnos con las personas, y representa un aspecto central para comprender la diversidad de maneras de ver el mundo.

Quizás has escuchado, visto o leído ciertas palabras que provienen de nuestras lenguas originarias, es decir, propias de la cultura e identidad de nuestro país, o que incluso, alguien de tu familia o algún conocido, las habla con el orgullo de nuestra cultura.

¿Qué hacemos?

En el siguiente video conocerás sobre la lingüística en México, su legado y el porqué de su importancia.

Una ventana a las culturas: la lengua.

La lengua es parte de la riqueza cultural, de la identidad, y ha sido un lazo importante en ciertas regiones de nuestro país. Pero, además nuestros pueblos originarios, a través de sus lenguas, describieron el universo, la naturaleza, sus técnicas de cultivo y crearon una variedad de expresiones como los cantos o las danzas, como la “Danza del venado” de los pueblos Yaqui y Mayo.

Seguramente has escuchado o leído extractos de las obras literarias que han sido traducidas de sus lenguas originarias al español, como el Popol Vuh o El Chilam Balam de Ixil que contaban la vida, creencias y sentires de los pueblos originarios.

Para entender un poco más de las lenguas y su conservación o desaparición paulatina, observa el siguiente video.

¿Sabías que…? Lenguas que crecen y que desaparecen.

La desaparición de estas lenguas deja un vacío de conocimientos muy importantes para nosotros, como el uso de ciertas plantas, la forma de sembrar, y el conocimiento de las épocas de lluvia, por ejemplo.

Para entender la importancia de nuestras lenguas originarias, puedes comprender que muchas de las palabras que se usan en el mundo fueron creadas por antiguos hablantes de esas lenguas originarias, como: coyote, chile, zapote, cacahuate, ocelote, mecate, tecolote, entre otras.

En el siguiente video conocerás más palabras del náhuatl que han pasado al español, que seguramente te sorprenderán.

Del Náhuatl al español.

Las diferentes lenguas originarias de nuestro país han aportado muchas palabras a otros idiomas en el mundo, son vocablos que en diferentes culturas se han modificado un poco, y que muchas personas no saben que su origen está en nuestra muy antigua cultura mexicana.

El siguiente video cuenta la desaparición de la lengua en un grupo de hablantes que viven en California y que narran su experiencia.

Los últimos hablantes del Kiliwa.

México es uno de los ocho países que tiene una gran cantidad de hablantes en lenguas originarias, es decir, contamos con una enorme riqueza lingüística.

La diversidad lingüística de México no sólo es la de los pueblos originarios, pues de otros países han llegado migrantes y se han asentado en nuestro país, y aunque nuestra lengua oficial es el español, en algunas zonas, se hablan otros idiomas extranjeros y también el español.

¿Conoces a alguien que hable el idioma de otra nación? Seguro sobresale el inglés o el francés, que son idiomas muy usados en los negocios, pero también destaca el mandarín que es originario de China, en nuestra nación este idioma se habla desde hace mucho tiempo.

Para conocer más de los chinos, su historia en nuestro país, y entiendas que la diversidad lingüística va más allá de nuestras lenguas originarias, observa el siguiente video.

China en Chiapas.

Aunque, ahora la mayoría de los descendientes de los migrantes chinos en Chiapas habla el español, no hay duda de que los chinos le han dado a nuestra nación mucho de su cultura.

Dinámica en familia.

Realiza un memorama con las palabras que observaste en los videos. También busca en tu libro de español, en un diccionario, en Internet, o pregunta en tu casa palabras de nuestras culturas originarias.

Corta cuadros de cartulina o algún papel que tengas en casa, que no sea muy delgado, y escribe en pares las palabras que encontraste con su correspondiente dibujo.

¡Usa el memorama, y juega con tu familia!

Te recomendamos que realices las actividades de la Sesión 6, páginas 24, 25, 26 y 27, del Cuaderno de trabajo del estudiante, “Vamos de Regreso a Clases”.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Calcula el perímetro de polígonos y del círculo, y áreas de triángulos y cuadriláteros desarrollando y aplicando fórmulas.

Asignatura de repaso: Matemáticas 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la utilidad de calcular áreas y perímetros en tu vida cotidiana, aplicando las fórmulas correspondientes.

Desde la antigüedad, la humanidad ha tenido la necesidad de hacer cálculos, ya sea para resolver un problema o para satisfacer su curiosidad por aprender.

¿Qué hacemos?

En el siguiente video podrás observar diferentes formas que se han utilizado para medir desde la antigüedad, con la finalidad de lograr una mayor precisión en el cálculo de distancias.

Obtención del perímetro en la antigüedad.

¿Te imaginabas todas las formas en que en la antigüedad calculaban las distancias? Conocer la longitud no es cosa menor, por ejemplo, si requieres cercar un terreno con alambre, es importante que sepas cuánto alambre necesitarás, y para ello es necesario que identifiques el perímetro del terreno.

En el siguiente video conocerás una figura muy peculiar, “El copo de nieve de Koch” y el perímetro infinito.

Concepto de perímetro.

Para saber cómo se debe calcular el perímetro del círculo, observa el siguiente video.

Conocer el número π.

Ahora tienes un conocimiento que te aproxima a entender el número π (Pi), y con ello, a comprender aún más el significado del perímetro del círculo.

Te recomendamos que realices los ejercicios del Cuaderno de trabajo para el estudiante, “Vamos de Regreso a Clases”, página 50, 51 y 52.

Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia del derecho a la libertad, identifica las condiciones para ejercerlo y distingue algunos desafíos que implica su ejercicio responsable.

Asignatura de repaso: Formación cívica y ética 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre la libertad como un derecho fundamental y aprenderás distintas formas y expresiones en las que se puede ejercer, así como sus límites, las tensiones que se dan entre distintos derechos y los riesgos que representa para las personas y la sociedad perder este derecho.

No hay bien más preciado que el de la libertad. Pero, para defender la libertad, es preciso conocer en qué consiste, cómo se expresa, cuáles son sus límites y cuáles las consecuencias de perderla.

¿Qué hacemos?

Para comprender mejor este derecho, observa el siguiente video.

El derecho a la libertad.

La libertad es la facultad del ser humano para actuar conforme a sus propias determinaciones, pero para que la libertad sea real, toda persona debe poder elegir entre distintas opciones. Ya que, de lo contrario, el acto y la libertad misma, se convierten en una simulación.

Algo que no puedes perder de vista es que, al elegir de manera libre, te haces plenamente responsable de tus actos y de las consecuencias. Eso quiere decir que no puedes atropellar los derechos de otras personas ni limitar sus libertades, para comprender mejor esto, observa el siguiente video.

La libertad y sus desafíos en la sociedad.

Como todos los demás derechos, el de la libertad no es absoluto, pues existen límites que están establecidos en la Constitución y en las leyes. No puedes ejercer tus derechos de modo que afecten los derechos y las libertades de otras personas.

El video te mostró un conflicto de derechos, en el que, señalando su derecho a la libertad de expresión, una persona afectó los derechos a la intimidad de alguien más. Situación que generalmente lo resuelven las autoridades.

En el siguiente video, observarás algunas situaciones en las que se niegan derechos a grupos enteros de la sociedad, afectando sus libertades, su desarrollo y su calidad de vida.

Desafíos de la libertad en la adolescencia.

En el video se mostraron las graves consecuencias que tiene la privación de derechos a la vida de las personas. Un ejemplo emblemático en la educación, es la historia de Malala Yousafzai, una valiente defensora del derecho de las niñas a educarse y a aprender. Si las niñas no se educan en igualdad de condiciones que los niños, entonces, se les condena a ser menos libres y a tener peores condiciones de vida, ahora y en el futuro.

Cuando se le niegan libertades y derechos a una persona, se vulnera su dignidad. Pero ¿qué es la dignidad humana?, para responder esta pregunta observa el siguiente video:

La dignidad humana.

La dignidad es el valor que tiene toda persona por el solo hecho de serlo. Y si todas y todos tenemos igual dignidad, todas y todos debemos tener iguales derechos, sin importar nuestro origen, condición, características y preferencias.

Para seguir aprendiendo sobre estos temas, puedes investigar más sobre la vida de Malala y de Rosa Parks. También puedes leer el libro “Hablemos de los años 60. La rebeldía”, de Enrique Rajchenberg, de la serie de Libros del Rincón, que se encuentra en la biblioteca escolar. Aprenderás mucho de él.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de la técnica como práctica social para la satisfacción de necesidades e intereses.

Asignatura de repaso: Tecnología 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás sobre los avances y técnicas en la actualidad, así como la tecnología que se práctica para los intereses y necesidades de la sociedad.

La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida que nos rodea, ya sea como usuarios, creadores o innovadores, se organiza en algunos campos tecnológicos, como: agropecuarios, pesqueros, de alimentos, de producción, de construcción, de información, de comunicación, de recreación y de salud.

Si observas con atención a lo que te rodea, te podrás dar cuenta que tienes elementos tecnológicos en casi todas las cosas que están a tu alcance, la tecnología está presente en la sociedad de manera permanente.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video.

Avances de la Biotecnología.

La tecnología tiene diversos usos que se relacionan con tus actividades diarias, y las de los demás. Para identificar aún más tecnología que está inmersa en la sociedad, observa el siguiente video, que habla de una tecnología de última generación que ha beneficiado de muchas formas a la sociedad.

Como funciona un GPS.

Para saber más acerca de cómo la tecnología convive constantemente con la sociedad buscando mejorar el mundo en el que vivimos, observa el siguiente video que aborda la relación que existe actualmente entre la tecnología y el arte, específicamente entre la tecnología y la danza.

Danza y Tecnología.

Ahora tienes claro que la tecnología está directamente relacionada con las actividades, el desarrollo y el comportamiento de la sociedad. Y que la técnica como práctica social es importante para la satisfacción de necesidades e intereses.

Si quieres saber más sobre este tema, puedes leer el libro: “Cómo y por qué. Historia de la tecnología y sus avances” de Alberto Fuentes, el cual te proporcionará información muy interesante del desarrollo de la tecnología.

Dinámica en familia.

Busca en tu casa una revista que puedas recortar. Identifica objetos tecnológicos que cubran necesidades e intereses de la sociedad. Recórtalos y pégalos en una hoja. Finalmente, escribe de qué manera cubren dichas necesidades e intereses y compártelo con tus familiares.

Historia

Aprendizaje esperado: Analiza el concepto de guerra fría y reconoce la presencia de conflictos regionales como parte de ella.

Asignatura de repaso: Historia 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Abordarás el tema de la Guerra Fría, con el propósito de que conozcas sus causas, características e identifiques algunos conflictos regionales. Además, identificarás quiénes fueron los dos grandes contendientes en este periodo, cuáles fueron sus diferencias y de qué manera compitieron entre sí. Esta rivalidad implicó desde naves espaciales, hasta competencias olímpicas, incluso el arte estuvo involucrado en el conflicto.

La Guerra Fría fue un conflicto que dividió al planeta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, hasta la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS o Unión Soviética, en 1991.

Durante la Guerra Fría se enfrentaron dos formas diferentes de concebir a la sociedad y a la economía: el bloque capitalista, comandado por los Estados Unidos de América, contra el bloque socialista, encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

¿Qué hacemos?

Para que descubras el origen y las características de la Guerra Fría, así como las batallas que entablaron, como la carrera armamentista o la carrera espacial, observa el siguiente video.

Guerra Fría: hechos y procesos de diversos ámbitos.

La Guerra Fría fue un proceso histórico complejo, con muchos elementos para tener en cuenta. Y no es para menos, pues se enfrentaron dos posturas políticas, económicas e ideológicas muy diferentes, expresadas en la rivalidad de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esta rivalidad, incluso, llegó al espacio cuando la Unión Soviética logró lanzar el primer satélite artificial, el Sputnik uno, en 1957, y el cosmonauta soviético, Yuri Gagarin, se convirtió en el primer hombre en llegar al espacio, en 1961. Estados Unidos respondió estas acciones cuando el Apolo once llegó a la luna en 1969, y el astronauta Neil Armstrong caminó por la superficie lunar.

En los Juegos Olímpicos, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban el primer lugar del medallero. Incluso, llegaron a boicotearse, pues los Estados Unidos no fueron a los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y la Unión Soviética no asistió a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Hasta en el ajedrez eran grandes rivales.

Por fortuna, estas dos potencias nunca llegaron a enfrentarse en una guerra nuclear que hubiese sido la desaparición de la humanidad, pero sí intervinieron directa o indirectamente, en conflictos regionales como la Guerra de Corea, la Revolución Cubana y la crisis de los misiles, la Guerra de Vietnam y el conflicto árabe-israelí.

Para conocer un poco de la Revolución Cubana, un proceso histórico importante en el contexto de la Guerra Fría, observa el siguiente video.

La Revolución Cubana.

Durante 1962, el mundo temió que se diera un enfrentamiento nuclear por la crisis de los misiles. Esto sucedió porque la Unión Soviética pretendía instalar misiles de largo alcance en Cuba, como respuesta a los que Estados Unidos había emplazado en Turquía. La situación fue muy tensa, pero al final, los gobernantes de ambas potencias negociaron y acordaron retirar los misiles tanto de Cuba como de Turquía. Además, Estados Unidos se comprometió a no invadir Cuba, pero mantuvo hasta la fecha, un bloqueo económico sobre la isla.

La rivalidad de las potencias durante la Guerra Fría no sólo se dio en los ámbitos militar, científico y deportivo, pues también llegó a manifestarse en el arte y la cultura. La Unión Soviética y los Estados Unidos tenían formas muy distintas de concebir el arte y su función dentro de la sociedad. Para conocer un poco más al respecto, observa el siguiente video.

Expresiones culturales durante la Guerra Fría.

El arte fue empleado como propaganda para resaltar las virtudes de cada uno de los sistemas. En Estados Unidos se usó como estandarte de la libertad creativa y en la Unión Soviética como símbolo de la igualdad de la clase trabajadora.

Pudiste ver que la Guerra Fría se expresó en los ámbitos político, económico, social, ideológico, científico, armamentista, deportivo y artístico.

Si te interesó el tema y te gustan los viajes espaciales, puedes leer la novela “De la Tierra a la Luna”, del escritor francés, Julio Verne.

Dinámica en familia.

Elabora un dibujo sobre la Guerra Fría. De un lado representa la postura de los Estados Unidos y del otro, la de la Unión Soviética; Finalmente, pide ayuda a tus familiares, muestrales tu dibujo, y anoten algunas de las características de la Guerra Fría.

Tercero de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes

Asignatura de repaso: Lengua materna 2º

¿Qué vamos a aprender?

Investigarás sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes, en particular, del español.

¿Qué hacemos?

Esta lengua es hablada por millones de personas en el mundo, por lo que surgen preguntas como: ¿hay una manera correcta de hablarla?, o ¿cómo logramos comunicarnos con otros que también la hablan y viven en otros países?

La difusión del español es, esencialmente, mediante la lengua escrita. Todos los días las personas escriben en innumerables medios como correos electrónicos, cuadernos y aplicaciones del teléfono celular, pero también se encuentra en los anuncios, letreros en la calle, entre muchos otros lugares.

Para saber más sobre la forma en que una lengua como el español puede ser tan diferente en su vocabulario o en su gramática y, al mismo tiempo tan entendible, observa el siguiente video.

Una lengua unida

La riqueza del español consiste en la apropiación que los usuarios hacemos de esta lengua. De esta manera, más que pensar en que hay una forma correcta o incorrecta de utilizarla, lo importante es considerar qué usos le damos. La lengua varía según las características de quienes la usan, por ejemplo, grupo social o edad. La lengua española, igual que cualquier otra, también varía según el lugar donde se habla.

Para ampliar tus conocimientos acerca de las formas en que la lengua cambia, observa con atención el siguiente video.

La diversidad de palabras

El español es la lengua que caracteriza al continente americano. Incluso en Estados Unidos hay una población muy amplia de hispanohablantes. Mientras que en Brasil un gran número de personas aprenden español, pues todos los países vecinos lo hablan, por lo que requieren de esta lengua por cuestiones de intercambio comercial y cultural. Por otra parte, el español es una lengua con una amplia historia, que ha tenido diversas influencias para conformar su vocabulario.

Observa el siguiente video para profundizar al respecto.

Investigar la diversidad

El español tiene una gran influencia del árabe, de las lenguas originarias de América y, recientemente, del inglés. Todos estos idiomas han enriquecido el vocabulario. Además, la historia de la lengua española también está llena de otros cambios. Por ejemplo, en el siglo XVII, las palabras “puesto que” significaban “aunque”.

Las lenguas también cambian en sus sonidos. Por ejemplo, el sonido de la letra “jota” no existía en el siglo XV, por lo que una palabra como el verbo “dijo”, se pronunciaba “disho”, y se escribía con “equis”, es decir “dixo”.

Dinámica en familia

Te invitamos a platicar con tu familia sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes.

Puedes practicar más sobre esta lección en el Cuaderno de trabajo del estudiante “Vamos de Regreso a Clases” en la página 30 y realiza las actividades.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de potencias con exponente entero y aproxima raíces cuadradas

Asignatura de repaso: Matemáticas 2º

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las diferencias entre la potencia y la raíz.

Seguramente has escuchado o leído que existen operaciones llamadas “potencia o raíz”, de hecho, es muy común escuchar: la raíz cuadrada de determinado número; incluso hay imágenes en redes sociales donde se menciona: “¡por fin encontré la raíz cuadrada!”… y la imagen es de un árbol cuya raíz tiene forma cuadrada, ¿qué implican estas operaciones en matemáticas?

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video conocerás más información al respecto:

Potencias

Ahora, observa con atención el próximo video, en el cual se muestra la relación entre la potencia y la raíz.

Introducción a las raíces cuadradas

En algunas calculadoras se incluyen estas dos operaciones. No pierdas detalle del siguiente video para conocer la forma de resolverlas usando este recurso tecnológico.

Calcular potencias en la calculadora

Civismo

Aprendizaje esperado: Argumenta sobre la vigencia de las libertades fundamentales como garantías de todo ciudadano y reconoce sus desafíos

Asignatura de repaso: Formación Cívica y Ética 2º

¿Qué vamos aprender?

Argumentarás sobre la vigencia de las libertades fundamentales como garantías de todo ciudadano y reconocerás sus desafíos.

Reconocerás la importancia de ejercer tu libertad al tomar decisiones con responsabilidad y regularás tu conducta de manera autónoma para favorecer tu actuación apegada a principios y normas.

¿Qué hacemos?

Eres libre para tomar decisiones acerca de lo que te gusta o no, de hacer ciertas actividades, de tener determinados gustos y preferencias, entre otras cosas. La libertad favorece que todas las personas puedan desarrollarse de manera plena; de este modo se enriquece la convivencia.

¿Ser libre es hacer todo lo que queramos sin restricción alguna? La libertad es un rasgo esencial de los seres humanos. Somos capaces de elegir y decidir, pero no sólo se trata de considerar y respetar tu libertad, sino también la de las demás personas. Implica reflexionar sobre nuestros propios actos y tomar decisiones de manera responsable e informada. En ocasiones esto no es fácil, porque puedes tener varias opciones entre las cuales elegir.

Responsabilidad y libertad son dos conceptos que están muy relacionados. No se trata únicamente de procurar tu propio bien, sino también el de la sociedad.

Observa el siguiente video para conocer más la relación entre responsabilidad y libertad. Recuerda tomar nota de las ideas que te parezcan más importantes.

Soy libre y decido

Todos los derechos humanos tienen límites que es necesario conocer, ya que estos se ejercen junto con otras personas. La libertad es un derecho que se debe exigir y defender, pero también compartir y respetar en los demás. La libertad te permite ser cómo quieres, sin miedos e imposiciones, pero siempre con algunos límites, como son los principios y las normas sociales. Aprender a ejercer nuestra libertad implica tomar conciencia de estas normas y adoptarlas de forma voluntaria y consciente. Es importante reconocer que estas normas tienen beneficios para la convivencia entre las personas.

Durante la adolescencia comienzas a tener más consciencia acerca de las cosas que te gustan o de las actividades que quieres hacer. Se espera que tomes decisiones de manera libre, pero también responsable. Una persona es autónoma cuando es capaz de actuar y pensar por sí misma y es responsable de sus actos.

Sin embargo, hay ocasiones en las cuales te podrías enfrentar a circunstancias en las que puedes verte presionado para tomar decisiones. Para reflexionar sobre este punto, observa con atención el siguiente video sobre la opinión de algunos estudiantes acerca de la libertad, y qué hacer en ciertas circunstancias.

La autonomía moral

Cuando una persona es autónoma, sus decisiones ya no dependen de lo que otros digan, sino que es capaz de reflexionar acerca de qué es lo mejor para cada situación. La autonomía es una capacidad fundamental para ejercer la libertad. Una persona autónoma actúa conforme a sus principios y valores, y busca ser consecuente con lo que piensa, siente y hace. Es responsable y consciente de que sus decisiones pueden tener consecuencias. Ser libre implica también respetar la libertad y los derechos de las demás personas para disfrutar de una convivencia pacífica.

Los adolescentes tienen la capacidad de pensar por sí mismos, de reflexionar y tomar decisiones libremente acerca de las normas de conducta que guiarán su actuación en situaciones que viven con sus familiares y amistades.

Es importante tomar decisiones de manera consciente e informada. Somos más libres cuando pensamos antes de decidir.

Dinámica en familia

Reúnete con tu familia y platiquen, sobre el video Soy libre y decido, acerca del caso de Elisa o de alguna situación similar que hayan vivido. Comenten qué hicieron y qué consecuencias tuvieron tanto positivas como negativas.

Elabora un cuadro donde escribas algunas de las libertades que tienes en la casa y la escuela. En otra columna escribe cuáles son tus responsabilidades y qué pasa cuando no las cumples. Finalmente, identifica las responsabilidades familiares con las que no estás de acuerdo porque no las consideras justas o correctas.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Examina las posibilidades y limitaciones de las técnicas para la satisfacción de necesidades según su contexto

Asignatura de repaso: Tecnología 2°

¿Qué vamos aprender?

Examinarás las posibilidades y limitaciones de las técnicas en diversos contextos y profundizarás en la aplicación de técnicas según la finalidad deseada.

La Tecnología se divide en campos tecnológicos, como: agropecuarios y pesqueros, alimentos, producción, construcción, información y comunicación, recreación, y salud.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video relacionado con la tecnología para conocer a los seres vivos. No pierdas detalle y ten a la mano tus materiales para tomar nota de lo más importante.

Más allá de mis sentidos

El estudio de las aves generalmente se realiza en un medio natural, y los científicos utilizan diferentes herramientas e instrumentos.

El siguiente video muestra cómo el medio influye en el desarrollo de la tecnología, obsérvalo con mucha atención.

Hacia mundos remotos

Ahora cuentas con un panorama más amplio del desarrollo de la tecnología en diferentes contextos, y según las necesidades humanas.

Observa el siguiente video, que te mostrará cómo la tecnología satisface las necesidades de investigadoras e investigadores en el campo.

Preparando el viaje y el equipaje para conocer el mundo vivo .

Los instrumentos y herramientas que se utilizan en el trabajo de campo, son variados y dependen del objeto de estudio que se va a investigar.

Historia

Aprendizaje esperado: Reflexiona sobre la pregunta: ¿El pasado colonial nos hace un país más desigual?

Asignatura de repaso: Historia 2°

¿Qué vamos aprender?

Identificarás ideas, creencias, fiestas, tradiciones y costumbres actuales que tienen su origen en el periodo virreinal. Reflexionarás si el pasado colonial nos hace un país más desigual.

Las tradiciones de México forman parte de nuestro patrimonio cultural y cada una de ellas tiene un origen histórico. Actualmente, se siguen practicando algunas costumbres y tradiciones que vienen de la época prehispánica, pero también hay otra gran variedad que proviene de la época virreinal. Seguramente conoces por lo menos una celebración de origen virreinal o probablemente has participado en alguna, aunque quizás no tengas muy claro cómo surgió.

La vida actual y la forma en que está organizada la sociedad, es resultado del proceso del mestizaje que se vivió a partir de la llegada de los españoles y de otras culturas a América. El resultado de esas combinaciones se encuentra actualmente en nuestras tradiciones, costumbres, danzas, fiestas y gastronomía, por mencionar algunos aspectos.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video sobre tradiciones que son ancestrales y que forman parte de nuestra vida cotidiana. No olvides tener a la mano papel y pluma para anotar tus comentarios, preguntas o nuevos aprendizajes.

Celebraciones ancestrales

México cuenta con una enorme riqueza cultural, heredada del Virreinato, y que destaca a nivel mundial por sus tradiciones, fiestas y gastronomía. Pero también es importante señalar que, si bien, durante el Virreinato se dio un fuerte mestizaje cultural, también se mantuvieron grandes desigualdades sociales entre la población. La sociedad virreinal estaba muy jerarquizada.

Durante el Virreinato se formaron grupos sociales específicos, de acuerdo con el origen étnico, color de piel y relaciones sociales de las personas. La desigualdad fue una característica de este periodo, hasta ahora se sigue viviendo. Esto se observa con mayor fuerza en las regiones indígenas y en la población que vive en el campo.

El siguiente video te permitirá identificar que, en México, gran parte de la población se encuentra sumida en la pobreza, y que existen grandes contrastes sociales, pues hay personas que viven con lujos, frente a otras que no tienen ingresos, ni siquiera para comer tan solo dos veces al día.

Desigualdad y marginación en el campo

Esta situación es preocupante, pues además de ser los más pobres, tienen los mayores índices de analfabetismo, y si combinamos esto con la falta de oportunidades en el campo, nos encontramos frente a un panorama muy complejo.

La situación se torna más grave en el caso de las mujeres, pues la desigualdad se agudiza si son mujeres indígenas o si viven en el campo.

Quienes viven en las zonas más vulnerables, no tienen las mismas oportunidades para alcanzar una vida digna; es decir, contar con estabilidad económica, con acceso a una educación de calidad, con servicios de salud y una vida libre de violencia.

Desafortunadamente, los programas sociales que se han implementado no han logrado abatir la pobreza y la desigualdad. Hace falta atacarla de raíz, y buscar diferentes alternativas para que la mayor parte de la población tenga una vida digna.

Observa con atención el siguiente video, para conocer cómo se enfrenta la pobreza en el campo y qué acciones se han implementado para tratar de erradicarla.

Desigualdad y marginación en el campo

La situación de pobreza que enfrenta la población indígena y quienes viven en el campo es sumamente complicada, pues es difícil que puedan vivir de lo que el campo produce, y por eso mucha gente busca otras actividades para subsistir. Algunos se van de sus lugares de origen para tratar de encontrar mejores condiciones de vida.

Es cierto que existen varios programas de apoyo para grupos vulnerables, pero no son suficientes. Los problemas de pobreza y desigualdad continúan sin atenderse de raíz. La desigualdad sigue presente. Se observa que la mayor parte de los ingresos se concentran en pocas manos, y que gran parte de la población no cuenta con los recursos necesarios para vivir dignamente.

Dinámica en familia

Platica los temas vistos con tu familia, comenten su punto de vista sobre la desigualdad en el país. De ser posible, vuelve a observar los videos con tus familiares.