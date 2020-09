Preguntas de Aprende en Casa II del 2 de septiembre de quinto y sexto de primaria

Estas son las materias que se tocan en las clases de este miércoles en el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Quinto de primaria

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican identificar la regularidad de sucesiones compuestas.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás y aplicarás los patrones o regularidades de sucesiones de figuras o números.

En la naturaleza existen una gran cantidad de patrones geométricos y numéricos, por ejemplo, en plantas, como las hojas de un helecho; en las flores como los girasoles, en las colmenas de las avispas, entre otros. Estudiar los patrones puede resultar muy interesante, por eso en esta sesión te diremos cómo identificarlos y expresarlos. Esperamos que después de esta sesión, tu curiosidad te lleve a buscar patrones en lo que te rodea.

En el libro de texto de Desafíos matemáticos 4°, se explica el tema a partir de la página 176.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante "Vamos de Regreso a Clases".

¿Qué hacemos?

Veremos los siguientes videos:

Las sucesiones y los patrones

La sucesión

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Identifica características y función de artículos de divulgación científica.

Énfasis: Identifica características de artículos de divulgación científica.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás cuáles son las características de los artículos de divulgación científica.

En sesiones anteriores has aprendido las características de diferentes tipos de textos: narraciones, recetarios, folletos y poemas. Ahora vas a aprender sobre los artículos de divulgación científica. ¿Has leído alguno? ¿Has participado en la elaboración de alguno?, pues el día de hoy vas a aprender un poco más sobre ellos: ¿cómo se organiza la información?, ¿qué características tienen los artículos? y ¿para qué se utilizan?

Para empezar, lee el siguiente texto sobre lo que es una revista de divulgación científica:

Las revistas de divulgación científica incluyen artículos que tienen el propósito de dar a conocer de manera exacta y real descubrimientos o explicaciones de sucesos, fenómenos u objetos. Este tipo de artículos son textos informativos escritos con lenguaje literal.

Secretaría de Educación Pública (2019). Español. Tercer grado. México, SEP p. 80.

En el libro de texto de Español 4° grado también hay ejemplos e información sobre este tema, a partir de la página 101.



¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En el primer video, como introducción al tema, es importante que recuerdes qué es la ciencia y por qué es importante. Presta mucha atención.

¿Qué tiene de especial la ciencia? – Curiosamente

En el siguiente video observa la importancia de los textos de divulgación científica, como una forma de compartir la ciencia. Además, en este video también podrás ver la utilidad de las enciclopedias y diccionarios para su elaboración.

¿Qué son los textos Divulgativos? | Videos Educativos para Niños.

Por último, los siguientes videos te permitirán seguir reflexionando acerca de las características de los textos de divulgación científica y podrás ver un ejemplo.

Revista de divulgación científica – Español.

Concurso de divulgación científica "Anima2": Segundo Lugar.- Súper Plantas.

Geografía

Aprendizaje esperado: Compara la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población.

Énfasis: Identifica los factores de la calidad de vida en los continentes (ingresos, empleo, salud, educación y ambiente).

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los factores de la calidad de vida de los continentes a partir de los ingresos, empleo, salud y ambiente de la población.?

La calidad de vida es un concepto que hace alusión a varios niveles de generalización pasando por aspectos sociales, económicos, políticos, educativos, físicos, mentales y ambientales de la población.

Para aprender más, consulta el libro de Geografía de 5º, se explica el tema a partir de la página 148.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos en los cuales se explica lo que es la calidad de vida y algunos factores que influyen en ella:

Calidad de vida

La calidad de vida en México, como en otros lugares del mundo es muy diferente. En los siguientes videos conocerás un poco de otros países ubicados en diferentes continentes:

La contaminación del aire se dispara en Beijing, China

Los japoneses y el secreto de la longevidad

Chad África El milagro del agua

10 razones por las que Noruega es el mejor país del mundo

Deportes

Aprendizaje esperado: Vivencia emociones y sentimientos al representar con su cuerpo situaciones e historias en retos motores y actividades de expresión, con la intención de fortalecer su imagen corporal.

Énfasis: Reconoce la importancia de la expresión corporal en la comunicación de ideas, emociones y sentimientos, así como en la representación de situaciones.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la importancia de la expresión corporal en la comunicación.

¿Sabías que cuando nos comunicamos con otras personas, entre el 60 y el 70 por ciento de lo que expresamos, no lo transmitimos con palabras sino con el cuerpo? Así es, piensa por ejemplo cuando pláticas, la manera en la que te mueves y los gestos que haces, tienen una importancia fundamental porque resaltan lo que estás diciendo o muchas veces expresan otras cosas.

En esta sesión vas a aprender a reconocer la importancia de la expresión corporal en la comunicación de ideas, emociones y sentimientos, así como en la representación de situaciones.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos en los cuales se explica lo que es la calidad de vida y algunos factores que influyen en ella:

Buscando amor

Lenguaje Corporal

Cuento motor Disney ¿Eres capaz de representarlo todo? - Expresión corporal divertida

Sexto de primaria

Artes

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a ubicar diferentes sitios en donde se presentan artes escénicas (teatro, títeres, danza, artes circenses, acrobacia, clown, magia, malabares y pantomima) para niños en México y otras partes del mundo.

Las artes escénicas son aquellas destinadas a la práctica de cualquier expresión artística. Son una forma de comunicación que rodea el desenvolvimiento de la actuación.

¿Qué hacemos?

Veamos los siguientes videos:

El teatro: definición, orígenes, características, elementos y estructura .

Alegría - Best of music videos by Cirque du Soleil

Deportes

¿Qué vamos aprender?

Conocerás diferentes formas de colaboración, para el logro de metas: deportivas, de recreación aprendiendo de la naturaleza.

La interacción motriz es el movimiento voluntario intencional, que obedece a lograr fines determinados por el contexto, actividades y juegos que se desplieguen en los ambientes de aprendizaje, organizados para la enseñanza de la educación física, en la iniciación deportiva, y en el deporte educativo.

Por medio de las situaciones de aprendizaje conocerás diferentes formas de colaboración, para el logro de metas deportivas y de recreación.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

Árboles y bosques, redes inteligentes

Trabajo colaborativo de las abejas

Conjunto benjamín La Victoria, III Torneo Ciudad de Valladolid 2016

Your tribe speaks English Dolby percussion

Matemáticas

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a analizar el significado de la parte decimal en medidas de uso común; por ejemplo, 2.3 metros, 2.3 horas.

Las unidades de medida son instrumentos utilizados para cuantificar una gran variedad de cosas, en la medida que los números en sí mismos solo permiten contar aquellas cosas separables como unidades. El conocimiento sobre unidades de medida hace que comprendas de qué clase de unidad es de la que se está hablando. Por ello debes identificar por qué las décimas son importantes en las actividades diarias que desarrollas tú y las demás personas. ¿Lo intentamos?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Matemáticas de 5°, se explica el tema a partir de la página 56.



¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En este video encontrarás información relacionada con el uso de las décimas en las medidas de uso común.

Aprende a leer los números decimales

En estos videos observarás el tiempo que los atletas ocupan cuando corren.

Impresionante Usain Bolt se tropezó y ganó igual

Espectacular cierre entre México y Puerto Rico

Cristiano Ronaldo saltó casi 3 metros en su gol frente al Manchester United

Lenguaje

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a identificar las características generales de los reportajes y su función para integrar información sobre un tema.

El reportaje es un género periodístico que se ocupa de la narración de noticias sobre temas diversos. Su función es informar acerca de algún acontecimiento que tenga relevancia para el público. Pero no solo informa, sino que analiza en profundidad la situación descrita. Un buen reportaje debe ayudar al público a crear su propia opinión.

Los reportajes se clasifican de acuerdo a diversos criterios: el contenido, el tratamiento de la información, el formato, el soporte y el canal de difusión. ¡Usa tu creatividad!, manos a la obra.

Las noticias se caracterizan por ser: actuales, imparciales, exactas, acreditadas, breves, impactantes y claras.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Español de 6º, se explica el tema de la página 42.



¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás características generales del reportaje y su función.

Reportaje TV4: Animales en Peligro de Extinción por @tv4guanajuato

Maravilloso Desfile de CATRINAS en la Ciudad de MÉXICO (Día de Muertos)

La historia de Itzel Granados, skater mexicana

En este video obtendrás datos para profundizar en el tema de los reportajes.

Español II s11 p23 cacería de reportajes

