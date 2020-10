Preguntas de Aprende en Casa II del 2 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este viernes, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo que se vio.

Primero de Secundaria

Geografía

>Aprendiendo escalas

Aprendizaje esperado: Interpreta representaciones cartográficas para obtener información de diversos lugares, regiones, paisajes y territorios.

Énfasis: Identificar la escala gráfica y la escala numérica en las representaciones del espacio geográfico.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás las escalas en un mapa y comprenderás para qué se utilizan.

El cálculo de las escalas en los mapas también tiene gran relación con la asignatura de Matemáticas, así que debes estar atento relacionando tus conocimientos previos con lo que ahora estás a punto de aprender.

¿Qué hacemos?

En todos los libros donde vienen planos y mapas como los que tenías en la primaria, cada representación cuenta con escala gráfica y numérica.

Te habías preguntado: ¿para qué sirven los números y cuadros de todos los mapas?

Las escalas se refieren al número de veces que se reduce el espacio geográfico para poder ser representado; es decir, en su tamaño real, tú no podrías observar el mundo en una hoja de papel o en un libro. Se debe disminuir su tamaño para que lo puedas observar y estudiar a detalle. Imagina todo el planeta en una hojita, ¿cómo cabría?

Observa el siguiente video que te ayudará a comprender mejor el tema.

La escala de los mapas Geografía primer grado.

El video muestra de qué manera se calculan las escalas, así como la utilidad de las escalas gráfica y numérica, en un mapa. Los mapas se hacen a escala porque no se pueden dibujar en una hoja de papel.

¿Qué es una escala?

Es la proporción que permite representar la realidad con mayor exactitud en el mapa, es decir, se refiere al número de veces que se reduce el espacio geográfico para poder ser representado.

Representa en el mapa un lugar en diversos tamaños y niveles de detalle; a través de ella, puedes saber cuánto se redujo o cuánto se amplió el espacio real en una representación cartográfica.

Analiza la siguiente información y revisa algunos ejemplos:

¿Qué formas de expresión se incluyen en los mapas?

Las escalas tienen dos formas de expresión: gráfica y numérica.

¿Cómo identificas las escalas?

La escala gráfica la podrás identificar porque se representa con una regleta dividida en segmentos de 1cm; en donde cada centímetro en la escala, te indica a cuántos kilómetros equivale en realidad.

La escala numérica la identificarás, porque se representa, como su nombre lo indica, con números.

¿Qué representan las escalas gráfica y numérica?

Un lugar en diversos tamaños y niveles de detalle.

¿Para qué sirven, la escala gráfica y numérica?

Para conocer las dimensiones exactas del área que se está representando.

Observa el siguiente vídeo

Dibujos a escala

Con lo que viste en los videos y lo explicado, realiza el siguiente ejercicio usando la escala.

Utiliza tu cuaderno, tú, regla y lápiz. Ve retomando y analizando el ejercicio que se presenta a continuación.

¡Pon en práctica tus conocimientos geográficos y matemáticos!

Debes considerar que, para poder realizar el cálculo de escalas en cualquier mapa, las medidas que hagas con regla serán en centímetros.

¿Cómo haces para calcular escalas?

Los desafíos consisten en que sigas los pasos de medición y cálculo de escalas.

Observa muy bien el mapa, la región del Istmo de Tehuantepec.

La escala numérica del mapa es:

1:6 500 000, se lee uno a seis millones quinientos mil.

Mide la distancia que hay entre los dos puntos, entre Coatzacoalcos y Salina Cruz.

Mide la distancia en cm que hay entre Coatzacoalcos y Salina Cruz.

¿Cuántos cm hay de distancia?

6 cm

Coloca la regla sobre la escala gráfica y determinen cuánto mide esa distancia real.

Si 1 cm representa 65 km de acuerdo con la escala gráfica del mapa.

4.6 cm ¿cuántos kilómetros son?

Multiplica 4.6 x 65

La multiplicación da 299 km.

¡Listo, ya tienes tu resultado!

Otra manera de calcular las distancias en los mapas es aplicar una fórmula sencilla:

Distancia real es igual a la Distancia en el mapa por escala numérica.

Distancia real= x

Distancia en el mapa= 4.6 cm.

Escala Numérica= 6 500 000 cm.

Entonces:

4.6x 6 500 000= 29,900,000

Apóyate en tus conocimientos matemáticos acerca de la conversión de unidades y el sistema métrico decimal.

Debes considerar:

1km= 1000 m

1km=100,000 cm

Y para convertir de cm a km tendrás que realizar una sencilla división.

29900000

___________ = 299 km

100000

Ahora podrás entender la utilidad de esa como tipo regla que viene en los mapas, que te ayuda a estimar las dimensiones y distancias reales.

Recuerda que:

La escala sirve para representar superficies reales en un espacio pequeño.

Repaso:

El objetivo se ha logrado, ahora ya sabes cómo identificar las escalas.

Recuerda siempre, la escala gráfica se representa con una regleta dividida en segmentos, la cual te indica la cantidad de km que representa cada cm.

La escala numérica, siempre estará representada por medio de números e indica el número de veces que se redujo el tamaño real para poder ser representado.

Ahora se te compartirá un dato interesante acerca de:

¡El primer mapamundi en escala!

Hace muchos años las personas también se preguntaban: ¿cómo era el mundo en el que vivían? y en la búsqueda por conocer y difundir la información que obtenían de personas que viajaban por todo el mundo, comenzaron a realizarse los primeros mapas en Grecia.

El mapa de Anaximandro fue elaborado aproximadamente en el año 520 a. de C. desafortunadamente se perdió, pero se pudo dar a conocer gracias a la descripción del historiador griego Heródoto.

El mapamundi original de Anaximandro es considerado ¡el primer mapa realizado a escala de nuestro mundo! Es por ello, que Anaximandro sería la primera persona en comenzar a trabajar con las proporciones del mundo real; sin duda, fue una gran aportación a la cartografía.

Compartía la forma circular como el mapa babilonio, pero con la característica del intento por respetar la proporción del planeta. El mar Mediterráneo se colocó al centro del mapa, como eje y entonces quedaba dividido en dos. Según la división del mapa, era una parte habitable que abarcaba dos porciones pequeñas de tierra al norte y hacia el sur del Mediterráneo. De las partes más sobresalientes se encuentra Europa, Asia y Libia.

¡Anaximandro hizo un excepcional trabajo! En el mapa puedes distinguir a Italia y África.

¿Qué opinas sobre esto?

Recuerda que la información la puedes encontrar en los Libros de texto gratuito y también en los vídeos: La escala de los mapas y dibujos a escala, consultando la siguiente liga.

A, B, C geográfico.

Baja California Sur, esa entidad cuyo territorio espigado yace entre las aguas del océano Pacifico y el golfo de California, compartiendo frontera al norte con la entidad de Baja California.

Un dato curioso sobre el nombre de Baja California Sur es que se piensa que la palabra California proviene de una novela del español Garci Ordóñez de Montalvo, llamada Las Sergas de Esplandián, que trata de una isla en la que abundaban las perlas y el oro, poblada solo por mujeres y gobernada por la reina Calafia. Se cree que cuando llegaron los conquistadores a la península y observaron las perlas que los pobladores extraían del mar, se imaginaron que eran las mismas de aquel relato.

Otros investigadores opinan que el nombre California proviene de las palabras latinas cálida fornax que significa “horno caliente”, en virtud del clima caluroso del lugar.

Por su latitud, Baja California Sur se localiza en la zona correspondiente al clima muy seco y las lluvias escasas que, por lo general, ocurren en el verano. La altitud y el relieve modifican esos elementos, de manera que en las sierras la temperatura es menor y la lluvia se incrementa; por ejemplo, en la sierra de La Laguna hay mayor altitud (altura) y su clima es templado, mientras que, en la sierra de La Giganta, con menor altitud, el clima es seco y semiseco.

En cuanto a los componentes sociales del estado, en los últimos años, la población de Baja California Sur ha aumentado de manera considerable, especialmente en San José del Cabo y Cabo San Lucas, que tienen los crecimientos más altos del país.

La mayoría de los pobladores del estado trabaja en las actividades de servicios, como el comercio, la educación, la salud, el turismo, el transporte y la comunicación, que se concentran sobre todo en las localidades urbanas.

Su economía se basa principalmente en ese sector. El turismo es una de las actividades económicas más importantes en el estado. Los principales centros turísticos son Los Cabos, Loreto y la Paz, donde hay grandes hoteles y se practican diversas actividades típicas del turismo de sol y playa; pero también tiene algunos lugares especiales en lo que se desarrolla el turismo alternativo con diferentes actividades, como el avistamiento de ballenas, en las maravillosas lagunas de Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena. Se pueden practicar actividades muy divertidas como kayak y buceo, sobre todo, en la costa del Golfo de California.

El Reto de Hoy:

Realiza un juego de palabras

¿Qué tal si formas un acróstico sobre la palabra escala?

Identifica palabras clave, que te ayuden a comprender y recordar con facilidad el tema.

Ejemplo:

El espacio geográfico

Sobre el cual nos desarrollamos, está integrado por

Cinco componentes y

Al querer representarlo, para poder estudiar sus dimensiones reales

Lo que necesitamos hacer es reducir

A escala, respetando las proporciones

Biologia

>¿Qué tan parecidos somos?

Aprendizaje esperado: Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo.

Énfasis: Comparar desarrollos embrionarios que evidencian la evolución.

¿Qué vamos a aprender?

Compararás desarrollos embrionarios que evidencian la evolución.

En la sesión pasada observaste que algunos organismos experimentan adaptaciones que favorecen su supervivencia. Y que la selección natural juega un papel sumamente importante en el proceso evolutivo. Sin esta selección no se contaría con la variedad de especies que habitan nuestro planeta

¿Qué hacemos?

¿Qué pensarías si te dijeran que en alguna etapa de tu vida tuviste cola y branquias?

Tal vez no creas que tuviste branquias, porque no puedes respirar bajo el agua y tampoco una cola.

Qué te parece si para resolver este misterio observas un fragmento del siguiente video.

La evolución de los seres vivos

Revisar en el lapso de tiempo de 0:02 a 0:24

Muchos organismos son parecidos en su desarrollo antes del nacimiento. Aves, reptiles, mamíferos. En las primeras etapas, previas a culminar el nacimiento, sería muy difícil distinguir entre unos y otros.

Así es y esto se debe al estudio que se hace de los seres vivos desde la fecundación hasta el momento del nacimiento. La rama de la biología que lo estudia se llama embriología.

Los seres vivos tienen características físicas, de estructura, muy similares antes del nacimiento y esto se sabe gracias a la embriología. Pero, ¿cómo se ha construido este conocimiento? ¿Y qué relación tiene con el proceso evolutivo?

Todo empezó en 1860. El mundo y el conocimiento científico era muy diferente a como lo conoces ahora, pero ya había “admiradores” del famoso naturalista Charles Darwin y el admirador número uno y que además difundía su trabajo era un naturalista llamado Ernst Haeckel.

El propagó la teoría Darwiniana y era muy buen dibujante, gran ilustrador de la biología, aunque en la búsqueda de construir el conocimiento también se pueden cometer algunos “errores”. La ciencia, al ser producto de una construcción humana, se cometen algunos y Ernst Haeckel no fue una excepción.

Si bien fue él quien empezó a describir las similitudes entre los embriones de diferentes especies, su propósito era hacer creer que durante este desarrollo el organismo pasaba por sus diferentes etapas evolutivas. Por ello alteró los dibujos de sus observaciones. Más de 100 años después, descubrieron que mentía.

Pero su trabajo permitió hacer observaciones que han llevado en la actualidad a comparar los embriones de distintas especies y poder conocer sus similitudes. Existen pruebas embriológicas que ayudan a entender el proceso evolutivo de las especies. Las pruebas están basadas en el estudio comparado del desarrollo embrionario de distintos seres vivos.

Las primeras etapas del desarrollo embrionario de diferentes vertebrados son muy similares, lo que indica que provienen de un antepasado común. A medida que se desarrollan los embriones, se van diferenciando. Las especies más emparentadas tienen más fases semejantes de desarrollo embrionario. Los embriones de vertebrados tan distintos como peces, aves, tortugas, y humanos, son similares, con cola y hendiduras branquiales, aunque después sólo los peces desarrollan las branquias. El resto se va diferenciando según avanza su desarrollo.

El estudio de los embriones de los distintos vertebrados aporta información sobre el desarrollo evolutivo de estas especies, ya que son iguales en las primeras fases de desarrollo. Conforme avanza el desarrollo embrionario, el embrión de cada especie se va diferenciando, siendo más parecidos cuanto mayor sea el grado de parentesco de las especies.

Para que lo comprendas mejor, observa el siguiente video.

La evolución de los seres vivos

Revisar en el lapso de tiempo de 0:41 a 3:42

¿Qué te pareció? Tal vez quedaste impresionado.

¿En qué se parecen un delfín y un humano?

En las primeras etapas de su desarrollo embrionario.

Revisa las siguientes imágenes de ambos embriones y ve comparando sus semejanzas.

Piensa ¿Cuál es un embrión humano y cuál un embrión de delfín? Date el tiempo para buscar pistas que te permitan identificarlo.

Ambos tienen un brazo y una cola parecida entre sí: observa, un poco arriba de ella se nota como el desarrollo de una pierna, y si te das cuenta, pareciera que van a desarrollar branquias, aunque ninguno de los dos nace con ellas. Revisa esas semejanzas.

SEP

Justo esas semejanzas son las que han llevado a considerar la propuesta de Darwin sobre el hecho, de que todos los seres vivos tienen un ancestro común, mediante esta lámina pudiste observar que lo dicho por este naturalista es válido. Si bien, actualmente son muy diferentes, en algún punto del recorrido evolutivo, coincidieron.

Pon a prueba tus habilidades de detective. Tú misión, consistirá en relacionar de manera correcta la imagen del embrión con el organismo al que pertenece.

SEP

Ve ahora, ¿cuál es el orden correcto?

SEP

En las primeras etapas embrionarias es muy difícil identificar las características de cada organismo, recuerda que Darwin mencionó que todos los seres vivos provenían de un ancestro en común y esta es una de las formas con las que podrías comprobar su teoría.

En las últimas etapas embrionarias comienzan a distinguirse características propias de la especie y desaparecen las similitudes que había, esto demuestra los grandes saltos que caracterizan a la evolución.

Se había mencionado que la evolución es un fenómeno que se ha estudiado apoyado de otras ramas y ciencias, tal es el caso de la embriología y la genética.

Para saber más sobre este tema, lee el artículo “Genética de lo humano” de la autora Gertrudis Uruchurtu. Es muy bueno y te permitirá conocer algunos misterios de la ciencia. Se presenta un pequeño fragmento del mismo, para que inicies a la lectura y después lo consultes.

Genética de lo humano. Gertrudis Uruchurtu “En años recientes la comparación entre el genoma humano y el de otros primates ha permitido ahondar en la búsqueda de lo que nos distingue, en particular de nuestro primo más cercano: el chimpancé. La noticia de la muerte de un chimpancé hembra el 30 de octubre de 2007 dio la vuelta al mundo. Se llamaba Washoe, tenía 42 años al morir y debía su celebridad a ser el primer primate no humano en aprender a comunicarse usando el lenguaje de señas. Washoe nació en el oeste de África y fue adoptada por una pareja de investigadores estadounidenses, con quienes aprendió ese lenguaje. Los últimos 20 años de su vida transcurrieron en la Universidad Central de Washington en Ellensburg. Sus habilidades —aprendió a usar unas 350 señas— despertaron el interés de numerosos científicos y se trató de replicar la experiencia con otros chimpancés, pero no ha habido otro que la supere o siquiera la iguale. Lo que deja en claro la historia de Washoe, junto con la de muchos otros experimentos y observaciones de la conducta de estos animales, es que humanos y chimpancés nos parecemos. Pero ¿qué tanto? De acuerdo con los resultados del desciframiento del genoma de unos y otros, compartimos aproximadamente el 99% de nuestro ADN. Katherine Pollard, investigadora que participó en el desciframiento del genoma del chimpancé, expuso en la revista Scientific American en 2009 que de los 3000 millones de "letras" (las llamadas bases nitrogenadas) que componen el genoma humano, sólo 15 millones —menos del 1%— han cambiado en los más o menos seis millones de años transcurridos desde que los linajes del humano y el chimpancé se separaron. Y añade que la mayoría de tales cambios no tuvieron mayor efecto en la biología humana, pero "en alguna parte de esos 15 millones de bases están las diferencias que nos hacen humanos". http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/169/genetica-de-lo-humano

¿Qué te pareció la lectura?

Este artículo fue publicado en el año 2012 y es de acceso libre, por lo que puedes buscarlo en internet y disfrutar de una buena lectura que te permitirá, comprender cómo la ciencia se construye y reconstruye constantemente.

Incluye en tu abecedario biológico el siguiente concepto:

A partir de hoy observarás a los seres vivos, desde una perspectiva que te permitirá fraternizar con ellos, y concientizar la importancia de cuidarlos, pues a lo lejos en el tiempo, tienes un ancestro común que debe hacerte empático con su preservación.

El Reto de Hoy:

Elije tu animal favorito e investiga cómo es este organismo en las etapas iniciales y finales de su desarrollo embrionario, y compáralo con los embriones de los seres humanos en las mismas etapas embrionarias.

Anota tus conclusiones en tu libreta e ilústralas.

En este reto considera los conceptos aprendidos, las pruebas embriológicas y el ancestro común propuesto en la teoría Darwiniana.

Matemáticas

>Problemas de comparación de fracciones

Aprendizaje esperado: Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales.

Énfasis: Ubicar fracciones y decimales en una recta numérica, y resolver problemas que impliquen comparar fracciones y decimales.

¿Qué vamos a aprender?

Resolverás problemas relacionados con la ubicación, y la comparación de fracciones y decimales.

¿Qué hacemos?

Comencemos con un poco de historia sobre las fracciones y los números decimales. Para ello, observa el siguiente video del minuto: 00:25 a 02:51

La historia de las fracciones y los números decimales

Ya conoces diferentes situaciones de la vida cotidiana en donde se utilizan y se encuentran tanto las fracciones como los decimales. Anteriormente aprendiste cómo identificar una fracción o bien un número decimal en la recta numérica. Ahora puedes saber en qué punto de la recta numérica se encuentra 7/5

SEP

Este proceso lo puedes repetir una cantidad infinita de ocasiones, esa es una de las propiedades de los números racionales, que incluye tanto a los decimales como a los fraccionarios: ¡La densidad! Y con esta propiedad puedes ubicar una cantidad infinita de números.

Hay muchos lugares en donde podemos ordenar según su valor: tanto decimales como fracciones. En este caso nos enfocaremos en la música. La música nos fascina a muchas personas, pero… ¿Sabías que está estrechamente ligada con las matemáticas? Sí, cada pieza musical que existe en el mundo está compuesta por una combinación de notas musicales y ritmos en el tiempo, con la combinación de éstas se crean infinidad de melodías. Éstas se agrupan en unidades métricas llamadas: compases. Pon atención en la siguiente melodía:

GAVOTA

Existen diferentes tipos de compases, y en esta ocasión nos centraremos en el más común de todos: 4/4, es decir un compás de 4 tiempos. Analicemos algunos ritmos:

La redonda, la cual tiene una duración de 4 tiempos, por lo que en un compás de 4/4 representaría un entero.

Reconocerás los ritmos por medio del Violonchelo. Y para que hagas este análisis más interactivo, trata de imitar el instrumento con tu voz o de llevar el ritmo con tus manos o con algún objeto que pueda emitir un sonido.

PRESENTACIÓN

REDONDA

Ahora conozcamos a la blanca, que dura un total de 2 tiempos, así que es la mitad del tiempo de una redonda, por lo que la representamos con la fracción ½. Toma tu cuaderno de apuntes, traza una recta numérica y ubica ½.

Vamos a escucharla y no olvides marcar el ritmo con tu voz o golpeando suavemente las palmas de tus manos en tus piernas.

BLANCA

El siguiente ritmo, corresponde a la negra

¿Sabes que su valor es la mitad de una blanca? Una negra dura sólo 1 tiempo, y es la cuarta parte de una redonda, por lo que la podemos representar con la fracción ¼. En tu cuaderno ubica esta fracción usando la misma recta numérica del ejercicio anterior.

Para saber cómo sonaría en el violonchelo, observa el siguiente video:

NEGRA

Conozcamos el penúltimo ritmo de este ejercicio: la corchea.

Es la mitad del tiempo de una negra, lo que quiere decir que es 1/8 del tiempo de una redonda. Haciendo uso de tu misma recta, ubica la fracción ?.

Para escuchar la corchea, en el Violonchelo, observa el siguiente video:

CORCHEA

Por último veamos la semicorchea. Representada con la fracción 1/16, es la mitad de una corchea y 1 dieciseisava parte de la redonda. En la misma recta, marca la fracción 1/16.

SEMICORCHEA

Veamos cada una de las fracciones anteriores, en la recta numérica.

Como puedes ver, entre más pequeñas son las partes en las que dividimos, menor es la fracción; si es que tomamos sólo una de esas partes.

¿Qué compás resultaría con dos blancas y una negra?

Un compás de 5/4.

Y ¿Cómo ubicamos la fracción 5/4 en la recta numérica?, ¿cómo se representa dicha fracción en números decimales?

Como 1.25 y se ubica en la recta numérica de la siguiente manera:

Ahora, el número 1.8, es mayor o menor que el 1.25 y el número 1.65 es menor que el 1.8.

¿A cuántas negras equivalen 2 blancas?

Siguiendo con el ejemplo anterior, toma tu cuaderno, lápiz y realiza la siguiente actividad:

1. ¿Qué dura más? Si tienes cuatro semicorcheas y una blanca, o tres negras.

2. Si tienes dos negras y seis corcheas, o una redonda y una corchea

3. Si tienes dos blancas y cuatro corcheas, u ocho semicorcheas y dos negras

4. O bien, si tienes dos blancas y dos semicorcheas, o una redonda y tres negras

5. Por último: dos blancas y tres negras, o cinco semicorcheas y tres corcheas.

Una opción, para conocer las respuestas, es obtener equivalencias de los tiempos, por ejemplo: dos semicorcheas son igual a una corchea, dos corcheas son igual a una negra y una blanca equivale a dos negras, y equivalen a un total de 3 negras. Quiere decir, lo mismo que el segundo caso, y en fracción es igual a ¾, en ambas situaciones.

Existen diferentes formas por las cuales podemos llegar al resultado. Veamos otra forma de resolverlo.

Ahora la estrategia será utilizar la recta numérica, observa que la recta está dividida en 8 partes, ya que la fracción menor es la corchea de ?. Y así la localizamos más rápido. Ahora recuerda que la negra equivale a dos corcheas, por lo tanto ocupan dos espacios de ?. Así llegamos hasta tener un entero y 2 octavos que equivale a 1.25, y en comparación tenemos una redonda que equivale a un entero y una corchea ? que en decimal sería 1.125.

SEP

También es muy útil la recta numérica para encontrar estas comparaciones y conocer cuál es mayor. ¿Obtuviste el mismo resultado?, ¿utilizaste la recta numérica o la equivalencia entre los tiempos? Ahora, analicemos lo siguiente:

Recuerda que observamos el tiempo de cada uno con su representación gráfica. Si ahora usamos áreas, al tener dos blancas tenemos dos mitades del círculo por ser ½, y cada corchea tiene la octava parte del círculo. Al tener cuatro obtenemos la mitad de un círculo completo, por lo tanto, es: un entero un medio o 1.5. Otro ejemplo: la semicorchea tiene 1/16 del círculo completo y al tener 8 juntamos la mitad de un círculo, a su vez cada negra es un 1/4 y al tener dos, completamos medio círculo; al unir las dos mitades obtenemos un entero, por lo tanto, este es menor.

Hay formas de resolver este tipo de problemas, veamos otra forma, y que es muy sencilla. Probablemente ya sabes cuál es y has utilizado esta estrategia. Observa la siguiente imagen:

Cada blanca representa ½ por lo que en decimales es 0.5, a su vez cada semicorchea al ser 1/16 su representación decimal es 0.0625. Por lo tanto de las dos blancas y las dos negras tenemos 1.125. Ahora la redonda, al ser el tiempo completo equivale al entero; por otro lado cada negra representa ¼, su representación decimal sería 0.25 y tenemos 3, por lo que al tener una redonda y tres negras obtenemos 1.75, que resulta ser más grande que 1.125.

Recuerda que para obtener la representación decimal de una fracción, únicamente se divide el numerador entre el denominador.

Para finalizar y para que no te quedes con la duda del último ejercicio: la representación mayor en tiempo fue:

Dos blancas y tres negras, representan mayor tiempo que: cinco semicorcheas y dos corcheas.

La próxima vez que escuches tu canción favorita, recuerda la bella relación que tiene con las matemáticas y sigue el ritmo.

Si tienes dudas, recuerda que puedes revisar en tu libro de texto el tema y realizar las actividades que ahí te sugieren.

El reto consiste en que sin ver las llaves físicamente, las organices de menor a mayor únicamente conociendo su medida en fracción. ¿Qué estrategia puedes seguir?, ¿puedes auxiliarte de una recta numérica?, ¿en qué número debes centrar tu atención en primer lugar: numerador o denominador?, ¿posteriormente, qué debes hacer?

Esto nos recuerda que las fracciones están presentes en todo lugar. Por ejemplo, ¿sabías que existen diferentes tipos de hojas de papel y que se pueden clasificar por su gramaje? El gramaje se refiere al peso que tiene la hoja de un tamaño en específico.

Te proponemos que en casa tomes nota y encuentres la solución.

En un lugar de venta de papel se tienen los siguientes gramajes:

Si tuvieras que ordenar las hojas de menor a mayor, de acuerdo a su gramaje: ¿En qué orden las acomodarías? ¿Qué estrategia seguirías?

Te proponemos otro reto: En casa intenta crear un ritmo, verás lo divertido que es.

Lenguaje

>Reglamentos y sus verbos

Aprendizaje esperado: Escribir un reglamento escolar.

Énfasis: Revisar el uso de tiempos verbales en reglamentos.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás una práctica social del lenguaje que se relaciona con otros aprendizajes de manera muy interesante: “los reglamentos y sus verbos”.

Es necesario que tengas presentes algunas características de los reglamentos de tal manera que, con lo que aprendas, al final seas capaz de redactar tu propio reglamento.

¿Qué hacemos?

Un reglamento es un referente de conductas con derechos y deberes o responsabilidades para todos los miembros de la comunidad. Es decir, es un conjunto de reglas o preceptos.

Precepto es una orden o mandato. Es importante conocer y tener presentes este tipo de palabras, ya que te vas a encontrar con ellas de manera constante.

Un reglamento es un conjunto de preceptos dictados por una autoridad o por parte de una comunidad o colectivo para dirigir de manera responsable el uso de un espacio para el bienestar de todos aquellos que hagan uso de éste.

Un reglamento es un conjunto de reglas que escribe una persona o varias personas para decir cómo deben ser las cosas en un espacio para que cuiden bien del mismo. Pero no se trata solamente de cuidar el espacio por el espacio en sí, los reglamentos también funcionan para invitar a un mejor trato entre los integrantes de esta comunidad.

Ahora que ya recordaste y tienes los contenidos más frescos, leerás un ejemplo de un reglamento que está en la literatura; aquí hay algunas de las reglas que le impuso el emperador de Liliput al “Hombre Montaña”, es decir, a Gulliver.

SEP

¿Crees que las reglas impuestas a Gulliver son justas?

Si tomamos en cuenta que Gulliver era muy grande y los habitantes de Liliput, muy pequeñitos, tal vez sí es justo pedir, por ejemplo, que les avise antes de salir, para que no los aplaste, ¿no?

¿Cómo redactarías estas reglas de acuerdo con lo que has aprendido sobre las características de los reglamentos?

Ten presente qué es un reglamento, una ley y una norma, así como sus definiciones y características. Eso te va a ayudar a poner manos a la obra, y a redactar un reglamento. Pero para eso debes conocer, además, un aspecto esencial: la redacción. Nos centraremos en la conjugación de los verbos dentro de un reglamento. Si los verbos no están correctamente conjugados, el reglamento no sería comprensible, y caeríamos en ambigüedades: es decir, en expresiones que pueden entenderse de diversas formas. Y si algo debe tener un reglamento es claridad.

Los reglamentos se adaptan a diferentes espacios, circunstancias y situaciones. No es lo mismo elaborar un reglamento para la biblioteca, para el patio de la escuela o para un salón de clases, pues cada espacio tiene un contexto diferente. En este caso, redactarás un reglamento que se aplique a tu hogar.

Recuerda que estás viviendo un hecho histórico. Todos pasamos mayor tiempo en casa, y en estas circunstancias, tu casa es el lugar perfecto para aplicar un reglamento; para mejorar la convivencia y aportar y dividir labores entre todos los miembros de tu hogar.

Todo se ve muy ordenado, cada cosa puesta en su lugar, de eso se trata. Gracias a un reglamento lograrás que tu hogar se vea así de limpio y ordenado.

Debemos pasar de esto.

O de esto.

O de esto.

O de esto.

A esto.

Y esto se puede lograr con un reglamento y, sobre todo, con un reglamento bien redactado. Si hay algún verbo conjugado en un tiempo equivocado, puede que no se entienda y en lugar de solucionar una situación crearemos un caos mayor. Por eso son muy importantes los tiempos verbales en un reglamento.

Primero incluye a todos los miembros de tu familia, que no falte ninguno. Claro, si hay un bebé en casa, él está exento de las obligaciones porque no puede valerse por sí mismo.

Lo siguiente que tienes que hacer es escribir el título. Lo más sencillo, y lo más obvio, es titularlo “Reglamento para el hogar”, aunque puedes poner el título que más te guste, pero debes remarcar para qué lugar y personas va dirigido.

Te presentamos algunas reglas a identificarás si están bien escritas o hay algo mal en su redacción.

Todos los miembros de la familia debieron acatarán las reglas del hogar. Todos deberían tenido la misma carga de trabajo. Nadie trabajó más que otro miembro de la familia. Cada miembro debió terminado sus tareas en el tiempo estipulado.

¿Las reglas son claras?, ¿por qué?, ¿ves como sí es importante detenerse a reflexionar sobre el uso correcto de los verbos en la escritura de un reglamento?

Regresemos a la primera regla: Todos los miembros de la familia debieron acatarán las reglas del hogar.

Primero, localicemos los verbos.

El primer verbo es debieron. Es un verbo que está conjugado en pretérito indicativo. Eso da a lugar a una acción que ya pasó, o que no tuvo oportunidad de suceder. Imagina que llegas a la entrada de tu casa y ves un letrero que dice: Debieron sacudirse los zapatos antes de entrar, seguramente ya habrías entrado y ensuciado todo.

No parece una petición o una regla, sino una queja hacia aquella persona que no lo hizo. Entonces arreglemos el primer verbo, ¿en qué tiempo o modo lo conjugarías?

Deberían

Deberán

Deben

Deberán o deben, son correctas.

Pongamos en este caso deberán, pues está conjugado en futuro simple del indicativo. Esto hace que nos refiramos a una acción venidera.

1. Todos los miembros de la familia deberán acatarán las reglas del hogar.

Sigue sonando raro, porque hay otro verbo junto a deberán: acatarán.

A estas expresiones se le llaman perífrasis verbales y están formadas por un verbo conjugado (el verbo ya establecido en este caso “deberá”) seguido por otro que debe estar en otra forma verbal. En este caso hablamos de un verbo en infinitivo.

Incluso si lees la regla, automáticamente elegirás el correcto. Porque sí ya hiciste el ejercicio mental de probar varios tiempos en este segundo verbo, te habrás dado cuenta que la redacción sólo es adecuada con: Acatar.

Los verbos en infinitivo son aquellos que expresan una acción verbal sin especificar un tiempo verbal.

Leámoslo con el cambio.

“Todos los miembros de la familia deberán acatar las reglas del hogar.”

Ahora sí queda claro.

En las normas o leyes, las perífrasis suelen aparecer con un sentido de obligación. Es por eso que también el verbo deben, también es correcto.

Todos los miembros de la familia deben acatar las reglas del hogar.

Conjugado de esta manera, el sentido cambia en uno más exigente. El deberán tiende a ser más diplomático, como una invitación, mientras que el deben tiende a ser más firme y directo.

Con esta información arreglemos la redacción de las dos siguientes reglas. Conjuga los verbos como debe ser.

2. Todos deberían tenido la misma carga de trabajo. Nadie trabajó más que otro miembro de la familia.

3. Cada miembro debió terminado sus tareas en el tiempo estipulado.

Ahora resolvamos los siguientes ejercicios, todos enfocados en el hogar. Como en cualquier reglamento, las pautas cambian dependiendo el espacio, así como las labores.

Recuerda, en los reglamentos hay que construir perífrasis verbales. Veamos una definición.

Unidad predicativa constituida generalmente por un verbo auxiliar en forma personal y un verbo auxiliado en forma no personal; por ejemplo: vengo observando en vengo observando su conducta.

O “deberán acatar”, como ya lo viste ejemplificado anteriormente, una perífrasis verbal es una combinación de dos o más formas verbales que funcionan como un solo predicado.

Si estos dos verbos no están conjugados en la forma y el tiempo que les corresponde, su significado no quedaría claro, y la idea no quedaría completa. No necesariamente deben ser expresiones (perífrasis) formadas por un verbo conjugado en pretérito o presente y el segundo en infinitivo. Dependerá de la regla que desees redactar, y cómo redactar.

En el ejemplo de Gulliver, en la segunda regla, la perífrasis verbal es “será permitido”, y está compuesta por un verbo en futuro y otro en participio.

Veamos un ejemplo un poco más complejo. Pero ahora, aplicado a un espacio específico de tu hogar. Imagina una regla así para la cocina:

Si usas los trastes, deberás lavarlos.

Analicemos este enunciado:

Si usas los trastes. Primera oración.

Deberás lavarlos. Segunda oración.

Aquí tenemos una oración con un significado condicional. Las oraciones condicionales son aquellas que establecen una condición que ha de cumplirse para que otra sea verdadera. En este caso “si usas los trastes” es la condición de la otra oración. Y en: “deberás lavarlos”, podemos identificar la perífrasis de infinitivo porque “lavarlos” está en infinitivo, “lavar”, aunque termine con el pronombre “los”.

Podemos encontrar infinidad de elementos en una sola oración, en una idea. Eso es lo asombroso de esta materia: conforme avances, identificarás estos elementos de mejor modo, para poder escribir de una manera más clara, y trasmitir el mensaje justo y como lo desees.

Ya viste varias formas de redactar las reglas. Ahora ponlas en práctica. Vamos de lo pequeño a lo grande. Es decir, de la manera más sencilla de redactar un enunciado a una más compleja.

Es hora de ir a tu habitación. ¿Qué reglas te imaginas que puedan aplicarse en este espacio?

Un reglamento puede imponerse por una autoridad. En este ejemplo, la autoridad es tu mamá, papá, abuela, abuelo, o quien desempeñe el papel de tutor. Todos tenemos obligaciones, incluso en nuestro propio espacio. Si compartes una habitación con otros miembros de la familia, pueden turnarse en los quehaceres.

Te propondremos algunas reglas y tu, en tu libreta, completarás la oración con los verbos conjugados adecuadamente para que la regla tenga total sentido.

Deberán_______la cama.

________los cajones.

________el piso.

________los juguetes.

Como te diste cuenta, aquí sólo fue necesario un verbo conjugado.

Sigamos con el siguiente espacio: La sala.

Seguramente la sala es un espacio muy concurrido. Así que será buena idea poner ciertas reglas en este lugar. Esta vez haremos uso de la perífrasis.

Pueden utilizar la tele una hora al día.

Aquí está una perífrasis, expresiones formadas por un verbo conjugado en futuro o presente seguido de un infinitivo.

Ahora contesta en tu libreta:

Los jóvenes de la casa __deben____ ayudar___ todos los días.

Los adultos de la casa ____deberán recoger____todos los objetos que se acumulen en el sillón.

No se puede comer en el sillón. Para eso está la mesa.

Para finalizar, regresemos al fragmento de Los viajes de Gulliver y pensemos, al menos, en una regla que debería agregarse a éste, pensando, en el tamaño de Gulliver y en la seguridad de los habitantes de Liliput.

SEP

¿Verdad que ya se te ocurrieron innumerables reglas?, ¿aplicaste el uso de los condicionales, las perífrasis, los verbos y sus tiempos?

Por ejemplo: Se podrían limitar las calles de Liliput por las que puede circular Gulliver, para que no vaya por las calles más estrechas y lastime los edificios.

Pueden seguir ahora con la escritura de tu reglamento. Recuerda comentarlo con todos los miembros de tu familia para que todos estén al tanto y, precisamente, sepan qué puede pasar si no cumplen con sus preceptos.

Si tienes alguna duda, consulta en todo momento tu libro de texto.

El reto de hoy:

Deberás recordar otra de las características de las leyes y los reglamentos: las sanciones o, lo que es lo mismo, las consecuencias de no cumplir las reglas.

Sabemos que existen sanciones, y éstas ocurren como consecuencia por no cumplir las reglas. Las sanciones también deben estar redactadas adecuadamente para que no haya malos entendidos y el proceso sea justo para todos.

Volvamos a nuestro reglamento y pensemos algún ejemplo:

Todo aquel que incumpla alguno de los puntos descritos en este reglamento:

Deberá______

Tendrá_______

O se puede ser más específico:

Si por alguna razón no __________

No todas las consecuencias tienen que ser una sanción, algo negativo, también pueden existir reconocimientos o, dicho de otra manera, recompensas. Para asentarlo en nuestro reglamento, usaremos en la redacción verbos en futuro para la primera parte de la perífrasis.

Identifica los verbos en estos ejemplos, el tiempo en el que están, así como las perífrasis.

Si terminas tus quehaceres antes de tiempo podrás usar la habitación para jugar.

Si ayudas a un miembro de tu familia hacer su tarea, podrás escoger la cena.

Ahí queda más claro el condicional, el que puedas usar la habitación para jugar o que puedas escoger la cena depende de que realices una determinada acción, y si no cumples con esa acción, ni cena ni jugar ni nada. Así funciona el condicional, y así funcionan las recompensas, una acción depende de la otra. Eso sí, recuerda que las sanciones son consecuencias que suceden al no acatar las reglas o las leyes, pero de ninguna manera son castigos. Para ello te recomendamos siempre leer los reglamentos, para no cometer una falta y evitar una sanción. Por que aunque no conozcamos las reglas, estamos obligadas y obligados a cumplirlas, así que más vale conocerlas.

Segundo de secundaria

Matemáticas

>Juguemos a acomodar

Aprendizaje esperado: Conocimiento y uso de las relaciones entre los elementos de la división de números naturales.

Énfasis: Utilizar la relación “el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo, y éste es menor que el divisor” en la resolución de problemas.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a resolver problemas utilizando la relación del dividendo que es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo y éste siempre es menor que el divisor.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la clase y para darle continuidad a la situación de la clase pasada, vamos a resolver una actividad.

Debemos recordar algunos datos de la clase pasada. Esta vez en la granja del tío se han producido 248 huevos en empaques de 6, 12 y 18 te propongo organizar los paquetes de 6, 12 y 18 huevos.

Recuerda que debemos armar los paquetes y nos debe sobrar la menor cantidad de huevos.

Con los paquetes de 6 se arman 41 paquetes llenos y sobran 2 huevos.

248 ÷ 6 = 6 x 41= 246

41 es el cociente con residuo de 2

Si lo comprobamos multiplicamos 6 x 41 = 246 + 2 = 248

Se requieren 41 paquetes y le sobrarían 2 huevos.

Con los paquetes de 12 se arman 20 paquetes llenos y sobran 8 huevos.

248 ÷ 12 = 12 x 20 = 240

20 es el cociente con residuo de 8

Si lo comprobamos multiplicamos 12 x 20 = 240 + 8 = 248

Se requieren 20 paquetes.

Con los paquetes de 18 se arman 13 paquetes y sobran 14 huevos.

248 ÷ 18 = 18 x 13 = 234

13 es el cociente con residuo de 14

Si lo comprobamos multiplicamos 18 x 13 = 234 + 14 = 248

Se requieren 13 paquetes y le sobrarían 14 huevos.

En ese caso convendría armar paquetes con 6 huevos, para que sobren menos huevos.

En los paquetes de 18 sobraron 14 huevos, se puede usar un paquete de 12 huevos y así me quedan solamente 2 huevos.

En los paquetes de 12 sobraron 8 huevos, se puede usar un paquete de 6 huevos y así quedan solamente 2 huevos.

Efectivamente hay diversas formas de acomodarlos de modo distinto y con distintos procedimientos.

Ahora pon mucha atención, si solamente se cuenta con 7 paquetes de 18 huevos y 13 paquetes de 6 huevos; pero se tienen muchos paquetes de 12 huevos, como ya se tiene que terminar de empacar, entonces ¿De qué manera hay qué acomodarlos para que sobre la menor cantidad de huevos sin empacar?

¿Cuántos paquetes de 18 huevos hay?

Se tienen 7

Explicación:

Con los 7 paquetes de 18 huevos se utilizan 126 huevos porque 18x7=126

Con los 13 paquetes de 6 puede empacar 78 huevos porque 6X 13=78

Entonces:

126+78=204

Falta empacar 44 huevos y sólo quedan paquetes de 12

Por lo tanto, 44 ÷ 12 = 3, ya que 12 x 3 = 36 con un residuo de 8 huevos.

36 + 8 = 44

Así que esto es lo que se puede hacer: 7 paquetes de 18 huevos, 13 paquetes de 6 y 3 paquetes de 12 huevos, con un residuo de 8 huevos.

El Reto de Hoy:

Espero que con las clases de esta semana puedas resolver el Desafío número 6, que se titula “Salón de fiestas”, en tu libro Desafíos Matemáticos Quinto grado. Página 18.

Lenguaje

>Visión del pueblo originario

Aprendizaje esperado: Realiza síntesis y resúmenes de forma autónoma. Integra información de fuentes orales y escritas. Selecciona, reorganiza y sintetiza las ideas centrales.

Énfasis: Identificar las diferentes fuentes de información desde contextos culturales y lingüísticos específicos.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar y a recabar información importante de diversas fuentes orales, libros, periódicos, radio y televisión e internet, y como organizarla para realizar una investigación.

Para empezar a buscar información sobre un tema, lo primero es identificar qué quieres saber y dónde lo puedes encontrar. Por esta razón, es importante que aprendas a localizar información de fuentes adecuadas.

Podrías consultar una enciclopedia temática, pero ¿Qué palabra buscarías ahí? Para esto, debes determinar cuáles son las palabras clave que necesitas investigar.

Si tu tema es sólo una pequeña parte de uno más grande, ¿Cómo encontrarás las palabas clave en un libro? Puedes revisar el índice general, el sumario o la tabla de contenido del libro.

Secretaría de Educación Pública (2020). Español. Quinto grado. México, SEP, pág. 39 .

¿Qué hacemos?

Actualmente existen fuentes informativas en lengua maya como la radio, televisión “tele Yucatán” promoviendo la lengua maya, no podemos olvidar a los abuelitos son fuente de conocimiento, saberes de nuestra tierra Yucateca.

Hoy integraremos información de fuentes orales, de conocimientos sobre algunas tradiciones orales que a su vez se dividen en refranes, canciones, cuentos, leyendas, mitos e historias de los abuelos o padres de familia, que se obtienen de fuentes orales, aunque también existen otros medios como la radio, libros, televisión donde podemos escucharlas.

Sabemos que las fuentes orales, son una forma de comunicación, como las tradiciones orales.

Es importante aprender a localizar información en fuentes adecuadas para cumplir los propósitos de nuestra investigación. Identificar ¿Qué quieres saber? ba’ax a k’aat a ojeltel y ¿Dónde la puedes encontrar? Tu’ux jeel u beytal a kaxtike’ Preguntas generadoras para la creación o resumen de un tema de investigación. Para delimitar nuestro tema de investigación utilizamos preguntas ¿Qué? ba’ax ¿Cómo? bix ¿Dónde? Tu’uxi’ ¿Cuáles? Jayp’éel ¿Cuándo? Ba’ax k’iin, y escribir un texto informativo para proporcionar a la comunidad un mensaje relevante.

¿Por qué es importante escribir un texto informativo? Es un medio que difunde una información en los poblados o localidades rurales, pero ¿Qué se necesita para investigar? y ¿Qué pasa con el texto informativo que escriben las niñas y los niños?

Precisamente hoy trataremos la información relevante del medio actual y otras interrogantes, pero antes de continuar te pido anotes las siguientes preguntas, reflexiona sobre ellas y escribe tu opinión.

Prepara y sustenta tus argumentos, ten a la mano tu lápiz y tu cuaderno, libros de consulta de ciencias naturales, geografía, etc. Si cuentas con ellos, selecciona otras fuentes de información, con los que puedas para que puedas realizar la siguiente actividad:

Datos presentados en dos fuentes distintas, los comparas y los integras en un texto.

Selecciona palabras claves sobre el tema.

Responde a las preguntas que te hiciste cuando elegiste el tema.

Sintetiza información sin perder el sentido central del texto.

Identifica y emplea la función de los signos de puntuación al leer: Punto, coma, dos puntos, punto y coma, signos de exclamación, signos de interrogación y acentuación.

Comunica por escrito conocimiento e ideas de manera clara, estableciendo su orden y explicitando las relaciones de causa y efecto al redactar.

Realiza correcciones a sus producciones con el fin de garantizar el propósito comunicativo y que lo comprendan otros lectores.

Toma notas si lo que harás es una exposición oral.

A continuación, te presento la estructura de un texto expositivo:

No olvides que si eres hablante de una lengua indígena es una buena oportunidad para ponerla en práctica.

No olvides que existen diferentes fuentes que puedes elegir según el contenido del tema. Los libros de consulta son una herramienta poderosa que puede ser útil para realizar nuestras investigaciones.

Toda fuente oral nos enseña algo relevante e información.

Podemos hacer uso de la información para aprender nuevas cosas y después de haber revisado diversos libros de consulta.

Recuerda que una vez que tengas definido el tema a investigar lo podrás hacer en libros, revistas o impresiones de internet que hablen de ese tema.

Recuerda: Si hablas y escribes en una lengua indígena, es el momento de practicar la lectura y la escritura en tu propia lengua (u tuukul maaya kaaj).

Para tener más información de consulta, observa el siguiente video:

Pasos para escribir un artículo periodístico.

El Reto de Hoy:

Para poner en práctica lo que viste, aprendiste o reafirmaste, te propongo realizar el siguiente reto:

Selecciona un tema de interés (yéey jumpéel péektsil,bix a t’aan, ts’ikbal ba’ax ku yúuchul wa ts’o’oku máan.

Piensa en alguna situación actual de la pandemia, salud, alimentación e higiene.

Escribe palabras que servirán de apoyo: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Dónde?

Utiliza las palabras anteriores para elaborar tus preguntas respecto al tema elegido.

Elabora preguntas para posibles sugerencias y modificaciones.

Emplea el lenguaje para comunicarte y como instrumento para aprender.

Espero que lo visto y aprendido en la clase te permita escribir y publicar, pero antes hay que investigar acerca de un tema que es útil, consultar varias fuentes, pues la información que presentes permitirá corroborar datos y complementar información.

No olvides compartir el texto expositivo por medio de WhatsApp, Facebook, correo electrónico o puedes armar una carpeta para presentarlo al regreso a la escuela.

Ka xi 'ik tech jats 'uts

¡Que te vaya bien!

Tak ti ' uláak ' k 'iin

Inglés

>¿Alguna vez te han invitado?

Aprendizaje esperado: Interpreta expresiones usadas por interlocutores.

Énfasis: Identifica expresiones usadas por interlocutores para organizar reuniones.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a interpretar expresiones usadas por interlocutores al realizar reuniones.

¿Qué hacemos?

A continuación, te presentamos información y algunas actividades que te ayudarán a interpretar expresiones usadas por interlocutores al realizar reuniones.

Actividad 1

¿Te gusta que te inviten a las fiestas? El día de hoy aprenderás como podrías invitar a una fiesta o algún evento de una manera formal e informal a tus amigas y amigos.

En este caso nos vamos a referir al idioma inglés.

Hay casos donde utilizamos los llamados “modal verbs”, como lo son “Can and Could”. Los usamos para expresar posibilidad e imposibilidad, habilidad, para pedir permiso, para solicitar algo, ofrecer y dar sugerencias.

Vamos a ver unos ejemplos:

Usamos COULD para mostrar algo que es posible pero no seguro.

"They could come by car"- Pueden venir en coche. Repeat after me: "They could come by car" (repite un par de veces).

Quiere decir que quizás vengan en coche. Es decir, es posible, pero no seguro.

Very good! ¡Muy bien! Vamos a la siguiente:

"They could be at home" Ellos podrían estar en casa. Repeat after me: "They could be at home" (repite un par de veces).

Quizás estén en casa. Pero quizás no.

That’s right! ¡Es correcto! Ahora bien, usamos CAN para hacer declaraciones generales sobre lo que es posible, for example, por ejemplo.

"It can be very cold here in winter" - Aquí puede hacer mucho frío en invierno. Repeat after me: "It can be very cold here in winter" (repite un par de veces).

Es una declaración general: A veces hace mucho frío aquí en invierno.

Exactly! ¡Exactamente! Lets go to the next - Vamos al siguiente ejemplo.

"You can easily get lost in this town" - Puedes perderte fácilmente en esta ciudad. Repeat after me: "You can easily get lost in this town" (repite un par de veces).

Quiere decir que la gente a menudo se pierde en esta ciudad.

Amazing - Sorprendente. También usamos CAN y CAN'T para hablar sobre la habilidad o habilidades generales de alguien.

"He can swim like a fish" - El puede nadar como un pez. Repeat after me: "He can swim like a fish" (repite un par de veces).

CAN y COULD se pueden utilizar para muchas formas y expresiones.

Podría usar COULD YOU - podría usted - como una forma educada de decirle o pedirle a alguien que haga algo, mira:

"Could you take a message, please?" - ¿Podría tomar un mensaje, por favor? Repeat after me: "Could you take a message, please?" (repite un par de veces).

También CAN nos sirve para hacer peticiones. Para hacer peticiones u ofertas, pero de una manera informal.

"Can I help you?" - ¿Puedo ayudarte? Repeat after me: "Can I help you?" (repite un par de veces.

o podemos usar COULD para hacer sugerencias.

"You could do exercise" - Podrías hacer ejercicio. Repeat after me: "You could do exercise" (repite un par de veces).

Entonces en esta ocasión nos enfocaremos en el uso de pedir algo ya sea de manera formal o de manera informal, el modo informal seria utilizando el modal verb CAN y la manera formal seria utilizando el modal verb COULD. Ambas formas significan en español hablan del verbo “poder”.

Veamos un par de ejemplos:

We use can to ask or request for something in an informal way - Usamos CAN para preguntar o pedir cosas de modo informal.

Example: Can you close the door? - Ejemplo: ¿Puedes cerrar la puerta?

But on the other hand - Pero por otro lado:

We use Could to ask or request something in a formal way. Usamos COULD para preguntar o pedir cosas de manera formal.

Example: Could you you lend me your pen, please? - Ejemplo: ¿Podrías prestarme tu pluma, por favor?

¿Notaste la diferencia?

Cuando quieras preguntar por algo de manera casual como a una amiga o amigo o un familiar puedes utilizar CAN, y cuando quieres mostrarme más formal como cuando hablas con un adulto o alguien que no conozcas podría usar COULD.

Pero recuerda que por el momento no se puede aceptar ni recibir invitación a una fiesta, porque debemos mantener una sana distancia.

Pero sí puedes aceptar una invitación para realizar una video llamada y poder festejar con amigas y amigos y con tu familia.

El Reto de Hoy:

Practicar con CAN y COULD algunas situaciones en la que podríamos usar estos verbos.

Por ejemplo, si alguien organiza y te invita a una boda o algún aniversario la persona que está invitando ¿Cómo crees que sería la invitación?

Fíjate en las siguientes frases: Hello Carlos, I will have a party for my parent’s anniversary next Saturday. Could you come?

¿Notaste que tipo de invitación fue? Si tu respuesta es que fue de una manera formal estás en lo correcto.

La persona está haciendo una invitación a un evento muy formal como lo es un aniversario de bodas y por ello usa el verbo “Could”.

Good job! ¡Buen trabajo!

Apunta en tu cuaderno el ejemplo para después practicarlo. Te daremos unos segundos para que lo hagas.

Ahora, imagina que tu amigo organiza y te invita a una BBQ party, pero a él le falta una bocina para poner música, y sabe que tienes una ¿Cómo crees que sería la invitación?

Hi Ricardo, next Sunday I will have a BBQ party, but I don't have a Bluetooth speaker, can you come and bring yours?

¿Qué tipo de invitación fue? Si tu respuesta es que fue de una manera informal estás en lo correcto.

Claro, ya que la invitación a la fiesta de barbacoa te la hace un amigo cercano y te tiene confianza, por eso él uso can.

You did great!

Apunta en tu cuaderno el ejemplo para después practicarlo.

¿Si tú y tus hermanas, hermanos primas o primos estuvieran muy aburridos? ¿Cómo sería la manera de pedirles a tus papás que los llevaran al cine? ¿Utilizarías can o could?

¿Ya lo sabes? I'm bored, there's nothing on tv, daddy, can we go to the movies?

¿Pudiste identificar cual fue la expresión en inglés que se utilizó para hacer una petición a tus papás? ¡Seguro que sí! La expresión fue "Can”.

Como habíamos dicho, en un ambiente familiar se usa de esa manera el verbo.

“Fantastic” Apunta en tu cuaderno.

Si en tu casa hay otros libros relacionados con el tema, consúltalos.

Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante.

¿Quieres practicar más?

Visita la página https://changomaniaco.com/little-bridge-lecciones/

Valores

>Simplemente Gracias

Aprendizaje esperado: Analiza y valora las libertades y oportunidades que posee para desarrollarse, estudiar y ser una agente de cambio positivo.

Énfasis: Identifica alguna fortaleza o cualidad y cómo ésta ayuda a otros.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás cuáles son tus fortalezas o cualidades y como éstas pueden ayudar a los demás.

¿Qué hacemos?

Las cualidades y habilidades que cada quien desarrolla se pueden utilizar para lograr un bien común para todos.

Observa el siguiente video hasta el segundo 22.

Reconocimiento al personal médico.

Por ejemplo, el trabajo realizado por el personal médico de nuestro país para atender a los enfermos de Covid.

¿Quieres averiguar cómo las cualidades personales que se desarrollan contribuyen al bienestar propio y de los demás?

Al desplegar nuestras cualidades personales, además de lograr para nosotros un desarrollo individual, podemos ayudar a otros, por ejemplo, mi prima se empeñó en ser médico y, a base de mucho esfuerzo, lo logró y ahora atiende a enfermos en esta pandemia. ¡Toda la familia está orgullosa de ella!

Todos los trabajos, como el de los médicos y muchos más, necesitan de cierta tranquilidad para desarrollarlos en forma efectiva.

Sí, por ello es muy importante que se practique en forma constante la relajación. Por ello vamos a llevar a cabo la postura de cuerpo de montaña.

Vamos a hacer tres respiraciones prolongadas, inhalamos profundo y al exhalar dejamos que todo el aire salga del cuerpo. Repetimos una vez más y otra vez.

Concentra tu atención al área de tu cara, la frente, los ojos, la boca; estos son lugares que pueden estar rígidos, nota cómo están. Inhala y al exhalar aprovecha para relajarte.

Toca tu cuello y hombros, siente cómo están. Inhala y pon atención de cómo están tus brazos y manos, y con la exhalación déjalos descansar. Inhala y pon atención a cómo están tu espalda, las costillas, el abdomen, y al exhalar deja que toda esta parte del cuerpo esté suave.

Concentra tu atención en el área de la cadera y al exhalar relájate, deja que el peso del cuerpo caiga sobre la silla. Pon atención a tus piernas, rodillas, pies, y al exhalar permite que se relaje y descanse toda la parte baja de su cuerpo.

Deja que tu atención descanse en tu cuerpo.

Realiza tres respiraciones profundas, abre los ojos lentamente, mueve el cuerpo y estírate si es necesario.

¿Cómo te sientes ahora, ya estás más relajado?

Tu mente ya no está de mono ni de tormenta de brillantina, ¿Estás listo para comenzar?

Quiero que pienses sobre tus cualidades y fortalezas, ¡eres sociable, eres amable!

Ahora piensa, ¿Cómo puedes ayudar a los demás a partir de esas cualidades o fortalezas?

Supongo que, si llegara un compañero o compañera nueva, puedes ayudarlo a incorporarse con más facilidad, al grupo, con los demás. Hacerle sentir en confianza.

Exactamente esa es la idea, si a ti se te hace fácil hacer nuevas amistades, puedes aprovechar esa cualidad para que alguien que entra a un círculo nuevo pueda sentirse bienvenida o bienvenido.

Te voy a contar sobre el video “Una ayuda inesperada”.

Una vez estaba viendo un video, de un partido de fútbol donde, en plena jugada uno de los jugadores recibe un balonazo en el estómago. Esto obviamente le sacó todo el aire y cayó al suelo. El juego siguió y el futbolista estaba tirado en la cancha, sin poder recuperar el aliento, cuando ¿Qué crees? Un niño de doce años llamado Moisés, de esos que recogen las pelotas cuando se van lejos, se acercó y se puso en el suelo junto al futbolista, se tendió debajo de él, como una almohadilla humana, para ayudarle a respirar. Ya luego Moisés dijo que había visto en YouTube esa técnica para ayudar a recuperar el aliento. Pero, ¿Sabes qué es lo más impresionante? ¡Qué Moisés era fanático del equipo rival al del jugador! Cuando acabó el partido, ambos equipos ovacionaron a Moisés.

¡Wow! que buena onda del niño, sin que nadie se lo pidiera ayudó a esa persona.

Claro, Moisés nunca vio a un rival, vio a una persona que necesitaba algo que él podía hacer, sin pensarlo usó un conocimiento que tenía para ayudar a quien lo necesitaba. Qué bonito, ¿no?

Todos tenemos habilidades diferentes, cualidades y capacidades que nos ayudan a ser más fuertes y nos distinguen. Si sabemos usarlas adecuadamente, podemos ayudar a los demás, aunque no nos lo pidan.

Ahora piensa en tus experiencias y recuerda momentos en los que has tenido situaciones difíciles y las has podido superar.

Yo me acuerdo que una vez en la escuela tenía dificultades con matemáticas, y ya llevaba reprobados varios exámenes, hasta lloré porque, por más atención que ponía, nomás no daba una. Una compañera se dio cuenta de ello, era muy callada y estudiosa, en el grupo decían que era muy tímida, pero ella se acercó conmigo, y me ofreció ayudarme con esa asignatura. Durante varias semanas se tomó el tiempo en el almuerzo para explicarme, ponerme ejemplos, ejercicios, hasta que por fin logré entender y el siguiente examen me fue mucho mejor.

También me di cuenta de que no era rara, sino diferente y que todos los seres humanos tenemos un valor y una dignidad que debemos proteger. Me hizo valorar y agradecerle por su ayuda desinteresada. ¡Hasta ahora seguimos siendo buenas amigas! También me ayudó ser perseverante, busqué ayuda hasta donde nunca creí encontrarla.

¿Crees que nos vamos a topar con situaciones que sean difíciles o que no logremos a la primera? ¿Qué podemos recordar en estas situaciones?

Es importante saber que no estamos solos, que podemos fortalecer lazos dentro de nuestra comunidad y eso nos ayuda a ser más fuertes, debemos ser perseverantes, echar mano de todas las cualidades que tenemos como la paciencia, la solidaridad y todas las virtudes que nos ayudan a ser más fuertes y a alcanzar nuestras metas. Y no necesariamente debemos actuar solos, podemos trabajar en equipo, pidiendo ayuda, ¡Juntos también podemos lograrlo!

Te voy a contar el cuento del Mago y los seres fantásticos.

Había una vez un Mago llamado Manuel. Manuel el Mago, tenía poderes, pero los demás magos se burlaban de él, porque sus poderes eran muy pequeños. Por ejemplo, podía abrir un coco sólo con mirarlo, podía apagar un cerillo con los dedos, y podía hacer que los grillos se callaran con sólo pedirlo.

Manuel a pesar de sus poderes no se sentía satisfecho. Quería hacer que su magia fuera más grande, por lo que recorrió el país en busca de alguien que le enseñara. Un día se topó con una Escuela muy especial, era una escuela para seres extraordinarios. Manuel se inscribió y estaba muy contento al conocer a sus compañeros: Un hada que tenía el don de la velocidad. Un aluxe que podía escabullirse en todos los rincones y un Balam, una especie de Jaguar súper fuerte y antiguo. Pasaron los meses y cada uno de ellos se volvía mejor en sus habilidades, pero Manuel sentía que no podía aprender nada nuevo.

Cuando lo vieron triste, sentado bajo un árbol, los compañeros le preguntaron a Manuel qué le pasaba, y él les contestó que quería ser más poderoso, para poder ayudar a los demás.

¿Ayudar a los demás? le preguntaron, “si” contestó Manuel. “Me gustaría, por ejemplo, tener tu velocidad hadita, para llevar a la gente de un lugar a otro cuando lo necesite, como a la doctora si se sienten mal, o llevar al bombero al incendio.” La Hada nunca había pensado en hacer esto y se quedó callada. “O como tú, amigo aluxe, que puedes colarte en todos lados, yo lo usaría para rescatar mascotas atrapadas en lugares pequeños, o encontrar objetos valiosos que hayan caído por una ranura.” El aluxe calló también. “O con tu fuerza de Balam, para ayudar a los campesinos a arar la tierra, proteger a los que no pueden protegerse.” El Balam bajó la cabeza, tampoco había pensado usar sus habilidades para eso.

“En cambio yo, solo tengo trucos. Trucos que no ayudan a nadie” dijo tristemente Manuel. Los compañeros se miraron entre ellos, y platicaron en secreto. Al terminar miraron a Manuel y lo ayudaron a levantarse.

“Manuel, creo que no has visto esto de la manera correcta” - dijo el hada. “Tus trucos son geniales, pero no son lo único que puedes hacer. Todo esto que nos dices, jamás había pasado por nuestras cabezas” - dijo el aluxe.

“Gracias a ti, que piensas en los demás y que puedes ver cómo nuestros poderes pueden ayudar, has cambiado la manera en que viviremos de ahora en adelante” - dijo el Balam.

Manuel sonrió y desde ese momento descubrió que su mayor fortaleza era descubrir cómo las fortalezas de los demás pueden ser usadas para ayudar a otros. Manuel y sus amigos viajaron y viajaron, y fueron felices ayudando a todos con quienes se cruzaban en el camino.

Como te diste cuenta es importante ver nuestras cualidades, nuestras fortalezas y saber usarlas para ayudar a los demás, aunque a veces no pidan nuestra ayuda.

También podemos reconocer las cualidades y fortalezas de las personas que nos rodean para pedir que nos ayuden si lo necesitamos. Pedir ayuda no tiene nada de malo, al contrario, en la suma de las cualidades específicas de cada persona podemos lograr cosas increíbles.

Tenemos la libertad de tomar decisiones, y de esas decisiones dependen muchas cosas. Si queremos tener resultados positivos, actuemos en consecuencia.

Cuando estoy agradecida con alguien, porque usa sus cualidades o fortalezas para ayudarme y mostrarle lo agradecida que estoy, le escribo una carta.

El Reto de Hoy:

Te reto a escribir en un papel de color “Gracias por lo que has hecho por mí”, puedes escribir como una carta, piensa en un miembro de tu familia o amiga que te gustaría dárselo, y hazlo, no digas nada, sólo hazlo y ve su reacción, registra en tu bitácora de viaje lo que sentiste.

Tercero de secundaria

Lenguaje

>El contexto social en la poesía

Aprendizaje esperado: Reconoce el contexto histórico y social de la poesía dentro de un movimiento literario.

Énfasis: Reconocer el contexto social de poemas

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás la influencia del contexto social que rodeaba a las autoras y autores en la creación de su trabajo poético.

El contexto social se refiere a las circunstancias o situaciones que afectan a un grupo de individuos y están relacionadas a la cultura, la época, la estructura familiar en otros elementos.

Recuerda que todo lo que aprendas en esta sesión, es para reforzar tu conocimiento, así que te recomendamos llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos.

Muchas de éstas, las podrás resolver al momento de consultar tu libro de texto y revisar tus apuntes, por ello es tan importante tomar nota.

Para comenzar, recuerda que los movimientos poéticos responden a un movimiento literario que une a un grupo de escritores que expresan sus emociones y sentimientos a través de poemas con características similares.

Los escritores eligen en muchas ocasiones a qué tipo de movimiento desean pertenecer, pero también puede ocurrir que, en el tiempo, debido a las características de sus poemas, los estudiosos los relacionen con un movimiento en particular.

Por ello es importante conocer el contexto social en que se desarrolla la vida del poeta para comprender mejor las circunstancias en las que escribió su obra y cómo estas le afectaron.

¿Qué hacemos?

Observa un ejemplo de cómo las condiciones sociales pueden determinar la forma en la que un poeta transmite sus pensamientos, emociones e ideas sobre lo que le rodea.

Conocerás sobre la vida del poeta Miguel Hernández quien pertenece a un movimiento poético español que se generó en los años treinta del siglo XX, y que se caracteriza por reflejar en sus obras las condiciones políticas y sociales de la época.

Observa el siguiente video:

La Guerra y la poesía

Por lo que sabes ahora de la vida del poeta Miguel Hernández, parece ser que parte de su juventud transcurrió en el campo, y esto se refleja en su obra poética.

El abandono de sus estudios, debido a la crisis económica por la que atravesaba su familia, lo obligó a dedicarse al pastoreo. Pero esto no detuvo su amor por la poesía, al contrario, este ambiente de campo lo inspiro a escribir sus primeros poemas.

Ahora que conoces esto, escucha de nuevo este pequeño fragmento de su obra “Pastoril”, observa los elementos que habla en su poema, observa el video del minuto 1:37 al 2: 06.

La Guerra y la poesía

Poema “Pastoril” Miguel Hernández

Sí, habla del río, del aura, de una pastorcilla, del ganado… eran los elementos de la naturaleza con los que tenía contacto diario, dado que vivía en el campo. Eso quiere decir que todo lo que te rodea puede ser material de inspiración si quieres escribir.

La vida cotidiana suele ser material de inspiración para los poetas. Pero luego de ese tiempo en el campo, la vida de Miguel Hernández se vio principalmente influida por la Guerra civil española de 1936, en la que se alistó como parte de las filas del ejército republicano. A partir de este hecho escribió una serie de poemas que reflejan sus ideales de justicia y libertad. Así como las difíciles condiciones en las que se encontraba su familia.

Conoce un poco más de la vida de este gran autor volviendo a observar fragmentos del video del minuto 4:34 al 5:46

La Guerra y la poesía

Su obra refleja las condiciones devastadoras que provoca una guerra y las carencias que enfrenta la población, sobre todo la falta de alimento. Este dolor es reflejado por Miguel Hernández en su poema “Nanas de la Cebolla”.

Que como pudiste observar, fue inspirado por una carta que recibió de su esposa, donde le contaba que eso era lo único que tenían, ella y su hijo, para comer cebollas.

La cebolla es escarcha

cerrada y pobre.

Escarcha de tus días

y de mis noches.

Hambre y cebolla,

hielo negro y escarcha

grande y redonda.

En la cuna del hambre

mi niño estaba.

Con sangre de cebolla

se amamantaba.

Pero tu sangre,

escarchada de azúcar

cebolla y hambre.

Una mujer morena

resuelta en luna

se derrama hilo a hilo

sobre la cuna.

Ríete niño

que te traigo la luna

cuando es preciso.

Es tu risa la espada

más victoriosa,

vencedor de las flores

y las alondras.

Rival del sol.

Porvenir de mis huesos

y de mi amor.

Desperté de ser niño:

nunca despiertes.

Triste llevo la boca:

ríete siempre.

Siempre en la cuna

defendiendo la risa

pluma por pluma.

Tu risa me hace libre,

me pone alas.

Soledades me quita,

cárcel me arranca.

Boca que vuela,

corazón que en tus labios

relampaguea.

Al octavo mes ríes

con cinco azahares.

Con cinco diminutas

ferocidades.

Con cinco dientes

como cinco jazmines

adolescentes.

Frontera de los besos

serán mañana,

cuando en la dentadura

sientas un arma.

Sientas un fuego

correr dientes abajo

buscando el centro.

Vuela niño el la doble

luna del pecho:

él, triste de cebolla,

tú satisfecho.

No te derrumbes.

No sepas lo que pasa

ni lo que ocurre.

Después de la lectura de este poema te puedes dar cuenta de la situación tan difícil en la que se encontraba su hijo y su esposa, la falta de alimento y el dolor que le provocaba saber que su familia sufría. Pero, aun así, ese sentimiento, lo convirtió en esta hermosa obra, que es ahora un poema emblemático de la poesía española.

Así convierte el dolor en algo bello, fíjate al final del poema, llama la atención la frase “no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre”, que expresa el deseo del poeta de no querer que su hijo se dé cuenta del dolor de sus padres y de que salga adelante.

Pero, no todos los escritores han tenido esa vida tan dura y triste, sin embargo, el ejemplo de Miguel Hernández te ayuda para representar la situación social en la que vivía, el terror de una guerra civil que conmocionó a su país y marcó su escritura.

La poesía como la literatura, para crearse, solo necesita lo mismo que tú tienes ahora, un papel, un lápiz, y toda tu imaginación.

La poesía existe desde hace cientos de años, nació en las civilizaciones de la antigüedad como en China, Grecia, India. La poesía ha pasado por la Edad Media, la época renacentista, la época barroca, el neoclásico, la época del romanticismo y de la decadencia, hasta llegar a la vanguardia.

Cada época detonaba ciertas características en la literatura en las que se reflejaba la situación social, política, económica de la vida cotidiana.

¿Y cómo puedes saber las características que tiene el ámbito social en una determinada época? Toma de ejemplo, una de ellas a través del siguiente video.

Toma nota en tu cuaderno de aquello que más te interese. Anota las respuestas de las siguientes preguntas:

¿Cuáles eran los principales grupos que integraban esta sociedad?

¿Cómo era su convivencia?

¿Cuál era el grupo más privilegiado?

De castas y oficios

Debes identificar la forma en que estos grupos convivían, los privilegios que algunos grupos tenían sobre otros, la diferencia entre las personas que nacían en España o que sus padres tenían descendencia europea.

Recuerda que esta información que recabaste tiene que ver con las características sociales de la época y al tenerla te ayudará a comprender mejor la poesía del siguiente autor: Juan del Valle y Caviedes.

Juan del Valle y Caviedes, fue un poeta y dramaturgo que nace en España en el año de 1645, pero la mayor parte de su vida se estableció en Perú, donde estuvo dedicado a la explotación de minas Un poeta que era minero. Su poesía estaba caracterizada por la sátira y la burla dirigida a las clases altas.

Lee el siguiente poema:

Responde las siguientes preguntas:

¿A qué clases sociales crees qué se refería el autor cuando habla de los pobres?

¿Cómo describe a los pobres?

Si tienes dudas en las respuestas, vuelve a leer para detectar la sátira o burla que hace el autor acerca de la forma en la que se trata a las clases pobres.

Observa como las clases pobres a las que se refiere son las castas, los indígenas y esclavos que eran mal vistos por las clases altas que en ese entonces eran los españoles y peninsulares.

Conociendo un poco más de las características sociales de la época en que vivían los autores, puedes tener un panorama más amplio para comprender lo que escriben los poetas y así disfrutar más de la lectura.

Ya conociste poemas sobre la guerra, y las desigualdades sociales, ahora un poema que trata sobre el amor.

Trabajarás un ejemplo más, ahora viaja en el tiempo y lee un poema de Fernando Pessoa, escritor portugués nacido en el año de 1888.

Responde las siguientes preguntas al terminar de leer el poema:

¿Cómo es el amor para el autor?

¿Cómo describe su forma de sentir el amor?

Fernando Pessoa formó parte de un movimiento literario llamado vanguardismo, este movimiento tiene como principal bandera la libertad de expresión y buscaba la promoción de reformas sociales radicales. Pessoa pensaba que el arte era una forma para cambiar la sociedad y la política de su época.

Sitúate en la época, en este tiempo se desarrolla la Primera Guerra Mundial, entre el año de 1914 y 1918, al mismo tiempo estalla la Revolución Rusa en 1917. Y aquí en México la Revolución Mexicana en 1910. Eran tiempos difíciles que marcaron la inspiración de los autores de la época.

Era una situación social llena de cambios, de crisis económicas, de conflictos; la creación de sistemas totalitarios como el fascismo y el nazismo, que serían una causa directa de la Segunda Guerra Mundial.

Esto provocó que la sociedad dejara de lado lo sentimental y le diera paso a lo racional, a lo individual, incluso muchos artistas se vieron obligados a participar en la guerra.

Ahora que conoces el contexto social y el poema de Pessoa ¿qué piensas?

El título del poema dice mucho “El amor es compañía”, sin embargo, parece que el personaje del poema no tiene a su amada cerca, la imagina, hay distancia entre ellos, quizá por las condiciones en las que vivían, pero aun así la recuerda con tanto amor que siente su compañía.

El Reto de Hoy:

Busca poemas de diferentes épocas y con el tema que más te agrade, pueden ser de amor, desamor, la guerra, sobre algunas batallas, terror, lo que a te guste e interese.

Identifica la época en la que el autor escribió su poema, investiga un poco acerca de las características sociales en las que vive, sus inquietudes, su forma de pensar, conoce un poco más acerca de su vida.

Escribe los poemas en tu cuaderno y trata de explicar con tus propias palabras como influye su contexto social en su obra.

Matemáticas

>Resolución de problemas geométricos mediante el Teorema de Tales

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de congruencia y semejanza que implican utilizar estas propiedades en triángulos o en cualquier figura.

Énfasis: Resolver problemas que impliquen el Teorema de Tales.

¿Qué vamos a aprender?

Trabajarás con la resolución de problemas geométricos mediante el teorema de Tales, utilizarás tu libreta de matemáticas, una regla o escuadra y un lápiz.

Uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo es Teotihuacán. Y sí, están en la clase correcta, porque las matemáticas, y particularmente la geometría, también se pueden aplicar para encontrar la altura de objetos tan grandes como la Pirámide del Sol.

Has observado la gran cantidad de formas geométricas y líneas que hay a tu alrededor, por ejemplo:

Estas líneas y formas geométricas simples las utilizaron las mujeres y hombres de la antigüedad para elaborar objetos e instrumentos que les permitieran mejorar su vida diaria, por ejemplo:

También pudieron construir magníficas edificaciones como las ya conocidas pirámides. Todo esto contribuyendo notablemente al desarrollo de la geometría la cual, según los registros más antiguos que se conocen, comenzó en Mesopotamia aproximadamente 3,000 años A.C.

Es increíble que aquellos pueblos ya sabían que los lados correspondientes de triángulos rectángulos semejantes son proporcionales.

La geometría también tuvo un importante desarrollo en el antiguo Egipto. Al decaer las civilizaciones egipcia y mesopotámica, gran parte de la geometría desarrollada por estos pueblos pasó a los griegos los cuales la transformaron en una geometría deductiva, en donde las reglas y leyes geométricas se establecen mediante un razonamiento lógico.

Así alrededor del año 600 A.C. el primer individuo a quien se atribuye haber utilizado el método deductivo para demostrar un hecho geométrico fue Tales de Mileto, quien se distinguió por su gran conocimiento.

Ahora comprendes porque Tales de Mileto, fue considerado como uno de los siete sabios de la antigüedad.

Antes de revisar el trabajo más conocido del genio de Mileto, el teorema de Tales, primero conoce los diferentes tipos de líneas rectas según la posición entre ellas.

Comienza primero con las líneas rectas paralelas, dos líneas rectas son paralelas si no se cortan en un punto por mucho que las prolongues. Un ejemplo de líneas paralelas serían las vías del tren, las cuales mantienen la misma distancia entre ellas, aunque parezca que se tocan a lo lejos.

Continúa con las Rectas secantes. Dos rectas son secantes si se cortan en algún punto y las dos líneas rectas forman 4 ángulos, pero ninguno de estos ángulos es recto.

Finalmente, tienes a las líneas rectas perpendiculares las cuales se cortan en un punto formando 4 ángulos rectos, es decir, ángulos de 90º.

¿Qué hacemos?

Ahora, sí, con todos estos conocimientos previos, puedes conocer el teorema de Tales.

Observa cuales son los segmentos determinados por las paralelas en la otra recta, es decir, en la recta n.

¿Puedes identificar cuáles son los segmentos correspondientes?

Observa cómo cada parte de estos segmentos están formados por las mismas paralelas en las rectas m y n.

Observa con detenimiento que quiere decir que las medidas de los segmentos correspondientes guarden la misma razón de proporcionalidad.

Quiere decir que, si escoges un segmento de la primera recta y divides su longitud por la longitud del segmento correspondiente, obtendrás un número que no depende de los segmentos escogidos.

Escoge el segmento AB su segmento correspondiente es A prima B prima, al medir sus longitudes de estos segmentos, tienes que son

3 y 4 cm respectivamente.

La razón o cociente de sus longitudes es igual a 0.75

Escoge ahora otro par de segmentos correspondientes por ejemplo los segmentos BC y B prima C prima cuyas longitudes fueran de 1.5 cm y 2 cm respectivamente.

Escoge un último par de segmentos correspondientes CD y C prima D prima con longitudes de 6 y 8 cm respectivamente, haz su cociente

Es decir, esta condición se va a cumplir para cualquier par de segmentos correspondientes. Este es el teorema de Tales.

Observa ahora un ejemplo de la aplicación de este extraordinario teorema a través de una anécdota atribuida al mismísimo genio de la Geometría: Tales de Mileto.

Se dice, que Tales andaba en busca de un método que permitiera medir la altura de objetos que por tener difícil acceso era imposible lograrlo.

En su recorrido por el Mediterráneo, se encontró con un faraón de Egipto. Cierta mañana cuando pasaban cerca de la Gran pirámide de Keops, el faraón, sabiendo que Tales era famoso por su gran ingenio y su conocimiento en matemáticas, le propuso que calculara la altura de ese majestuoso monumento, es decir la altura de la Pirámide.

¿Cómo medir la altura de una pirámide?

Tales utilizó su teorema para calcular la altura de la pirámide de Keops.

¿Cómo crees que Tales lo logró?

He aquí la respuesta:

Como, Tales no podía medir directamente la perpendicular a la base de la pirámide, lo primero que hizo fue medir uno de sus lados. Previamente Tales había medido la longitud de su bastón.

Luego a la misma hora de un día soleado midió la longitud de la sombra de la pirámide y la longitud de la sombra de su bastón, el cual había colocado de forma vertical sobre la arena. Así obtuvo los siguientes datos:

La altura del bastón: 1.63m

La longitud de la sombra del bastón: 2m

Longitud de la base de la pirámide: 230

Longitud de la sombra de la pirámide: 65 m

A partir de estas medidas, Tales pudo calcular que: como la base de la pirámide medía 230 m, su mitad era de 115m, y sumando la longitud de la sombra que fue de 65m, obtuvo que la distancia desde la base de la altura hasta la punta de la sombra era de 180 m. Designa con la letra a, a la altura de la Pirámide que Tales quería obtener

Elimina las figuras de la pirámide y del bastón y deja solamente los triángulos que los representan.

Observa que tienes todos los elementos necesarios para utilizar el Teorema de Tales, tal y como él los utilizó.

Dos rectas que se intersecan, que son las rectas a, es decir la altura, y la recta que pasa por las bases de la pirámide y de la longitud de la sombra del bastón de Tales.

También puedes ver las rectas paralelas, que en este caso son los rayos del Sol los cuales se proyectan sobre la Tierra formando las sombras.

Ahora aplica el Teorema de Tales:

La altura a de la pirámide dividida entre la longitud de su sombra que es de 180 m, es igual a la longitud del bastón que es 1.62m entre la longitud de su propia sombra, que en este caso es de 2 m.

Despejamos a la “a”

Obtienes como Tales, que la altura de la pirámide de Keops es de 145.8 metros!

Tales de Mileto se ha ganado un lugar muy importante en la historia de las matemáticas.

Ahora puedes comprender que la semejanza de triángulos es una herramienta muy poderosa para garantizar ya sea el paralelismo de segmentos o bien la proporcionalidad de segmentos.

Repasa una vez más el Teorema de Tales y conoce lo que es el inverso de este importante teorema.

A continuación, utilizarás el Teorema de Tales para justificar algunos resultados matemáticos.

Escribe posibles respuestas a la pregunta anterior. El cuadrilátero PQRS es:

¿Pensaste en alguna de estas respuestas? ¿Tienes más opciones?

El movimiento de los vértices del cuadrilátero ABCD permite ver que los lados del cuadrilátero PQRS no son del mismo tamaño .

Tienes que verificar que el cuadrilátero cumple con la característica de los paralelogramos.

Comprueba tu aprendizaje resolviendo el siguiente ejercicio:

Aplicando el teorema de Tales, obtén la medida de la longitud del segmento AE.

El Reto de Hoy:

Recuerda el teorema de Tales:

Historia

Tema: Encomienda y tributo en la Nueva España .

Aprendizaje esperado: Analiza las consecuencias de la conquista y la colonización española.

Énfasis: Analizar en qué consistía el sistema de tributos y la encomienda impuesta por los conquistadores.

¿Qué vamos aprender?

En la sesión anterior aprendiste sobre cómo fue el proceso de colonización y conformación de Nueva España.

Desde el inicio Hernán Cortés nombró a esta tierra Nueva España, y, posteriormente, por designio del rey Carlos I de España y V de Alemania, el nombre se oficializó, al igual que el cargo de gobernador para Cortés.

De esta forma, autorizó que los demás conquistadores administraran una extensión de tierra y los indígenas que las habitaban, y recolectaran el tributo.

Con la encomienda se generan cambios en la estructura económica y política de Nueva España. También existen continuidades.

Revisarás la manera en que se administró el territorio de Nueva España y las formas de recolección de impuestos que impusieron los españoles a los indígenas. Es decir, aprenderás en qué consistió el sistema de encomienda y el sistema de tributo.

Lo anterior te permitirá comprender las condiciones en las que vivían la mayor parte de la población indígena como consecuencia de la conquista española.

Lee el siguiente texto, ahí se trata el tema del tributo. El texto es de Mercedes Serna y se titula Fray Toribio de Motolinía y la política colonial española: los tributos y las Leyes Nuevas.

“La empresa providencial de la conquista y el recuerdo al buen caballero y venturoso capitán, Hernando Cortés, conforman temáticamente la epístola proemial de la Historia de los indios de la Nueva España, de fray Toribio de Paredes, así como la historia de los pueblos precolombinos mexicas.

Motolinía [o Toribio de Benavente o Paredes] seguidamente pasará a arremeter contra los tributos que pesan sobre los indios.

De esta manera, ya en el tratado primero, hará mención de las plagas que asolaron a las poblaciones amerindias tras la llegada de los españoles.

A las tres primeras, la peste y el sarampión, las muertes ocasionadas por las guerras, y el hambre, llega la cuarta, esto es, la de los estancieros y negros que los conquistadores pusieron para cobrar los tributos.

Así explica nuestro cronista el poder abusivo de tales hombres:

En los años primeros eran tan absolutos estos calpixques que en maltratar a los indios y en cargarlos y enviarlos lejos de su tierra y darles otros muchos trabajos, que muchos indios murieron por su causa y a sus manos, que es lo peor.

La quinta plaga es la de los grandes tributos, descrita por el cronista con un tono de denuncia:

La quinta plaga fue los grandes tributos y servicios que los indios hacían, porque como los indios tenían en los templos de los ídolos, y en poder de los señores y principales, y en muchas sepulturas, gran cantidad de oro recogido de muchos años, comenzaron a sacar de ellos grandes tributos; y los indios con el gran temor que cobraron a los españoles del tiempo de la guerra, daban cuanto tenían.

Mas como los tributos eran tan continuos —que comúnmente son de ochenta en ochenta días—, para poderlos cumplir vendían los hijos y las tierras a los mercaderes, y faltando de cumplir el tributo, hartos murieron por ello, unos con tormento y otros en prisiones crueles, porque los trataban bestialmente y los estimaban en menos que a sus bestias [...]

Fray Toribio de Motolinía y la política colonial española: los tributos y las Leyes Nuevas. Mercedes Serna. Universidad de Barcelona, páginas 193-194.

Disponible en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/49127/1/Motolin%C3%ADa%20y%20la%20pol%C3%ADtica%20colonial%20espa%C3%B1ola.pdf

¿Qué relación supones tiene el tributo con el sistema de encomienda? ¿Cómo definirías las condiciones en que se encontraban los indígenas que describe Motolinia?

Es impresionante el maltrato que padecieron los pueblos indígenas. Espero que la historia nos ayude a no repetir estas actitudes y a tener conciencia que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos

Tu reflexión es un asunto que amerita todo tu esfuerzo y dedicación. Pero para ir descubriendo la manera en que los españoles administraron la Nueva España después de la conquista, observa la siguiente imagen:

-¿Qué hacen los protagonistas?

-¿Qué personajes supones se están representados?

-¿A qué época de la Historia de México crees que corresponde la escena?

Son dos españoles a caballo, seguidos por un grupo de esclavos indígenas. En los primeros años después de la Conquista.

Se observa un paisaje montañoso transitado por dos hombres barbados a caballo y un grupo hombres a pie. Los primeros visten camisa y pantalón; llevan casco o sombrero. Uno de ellos porta un estandarte.

El grupo que va detrás carga bultos y portan taparrabos y una manta que cubre su cuerpo.

Los hombres a caballo están al frente como guías del grupo que va a pie, llevan, posiblemente, las pertenencias de los señores barbados.

La escena posiblemente representa a conquistadores españoles e indígenas conquistados, es decir, encomenderos y encomendados.

La imagen hace alusión a la época colonial, y el sistema de la encomienda.

Pero ¿por qué se instauró la encomienda en Nueva España?

Al término de la conquista de Tenochtitlan, los españoles, comandados por Hernán Cortés se repartieron las riquezas que obtuvieron de los pueblos mesoamericanos, principalmente los metales preciosos, como el oro y la plata.

Este reparto se hizo de acuerdo al rango y al mérito del conquistador realizado durante la campaña de invasión, guerra y sometimiento a los indígenas. Sin embargo, el 20 por ciento de lo obtenido, que se denominaba Quinto real, era para la Corona española ¿Lo sabías?

Debido a la ambición de los conquistadores por obtener más riquezas y a que el oro comenzó a agotarse, propusieron repartirse las tierras de los Señoríos indígenas.

Por tanto, los conquistadores empezaron a presionar a Cortés, hasta que éste accedió a sus peticiones.

Así, se instauró: la Encomienda.

¿Qué hacemos?

Ahora profundiza en qué consistía este sistema:

-¿Quiénes participaban y qué función desempeñaban en la Encomienda?

-¿Para quién era lo recaudado?

-¿Con qué se cubría el impuesto?

Observa el siguiente video del minuto 04:31 al 10:04 que contribuye a entender la encomienda y el tributo.

El Virreinato de la Nueva España

Historia 2. Programa 5

La encomienda consistió en repartir señoríos a los conquistadores, a quienes se les denominaba encomenderos.

Los encomenderos recibían del señorío una renta o tributo, que podría cubrirse con metales preciosos, leña, vestido, productos agrícolas, o mano de obra.

Los encomenderos conservaban gran parte del tributo para sí, y una porción era para la Corona.

El compromiso que los encomenderos tenían era proteger al señorío y evangelizarlo, con la indispensable ayuda del gobernador del pueblo. Los encargados de recopilar y entregar el tributo a los conquistadores eran los gobernantes de los pueblos, llamados: caciques.

Un códice que da cuenta del tributo pagado en exceso a los encomenderos por el pueblo aliado de Cortés en la Conquista, Huejotzingo.

De acuerdo con la descripción que se hace en la página electrónica de la Biblioteca Digital Mundial, al Códice de Huejotzingo, (https://www.wdl.org/es/item/2657/).

Recuerda que, en 1521, los indios nahuas de la ciudad de Huejotzingo fueron los aliados del conquistador español Hernando Cortés, y se enfrentaron contra el Imperio Azteca.

Tras la conquista, las gentes de Huejotzingo pasaron a formar parte de los señoríos de Cortés.

Durante 1529-1530, cuando Cortés se encontraba fuera del país, los administradores coloniales españoles intervinieron en las actividades diarias de la comunidad y obligaron a los nahuas a pagar impuestos excesivos, en forma de bienes y servicios.

Cuando Cortés volvió, los nahuas se unieron a él en un caso legal contra los abusos de los administradores españoles.

Los demandantes tuvieron éxito en su demanda en México, y también más tarde cuando se juzgó de nuevo en España.

El registro muestra (en un documento descubierto en las colecciones de la Biblioteca del Congreso) que, en 1538, el rey Carlos de España estuvo de acuerdo con el juicio contra los administradores españoles y ordenó que dos tercios de todos los tributos recogidos fueran devueltos a las gentes de Huejotzingo.

Con esto se comprueba que hubo abuso por parte de ciertos encomenderos, incluso de reinos afines a los conquistadores. Afortunadamente, el juicio determinó que el tributo era injusto y el señorío huejotzinca recobró las pertenencias que habían pagado de más.

Reflexiona sobre ¿qué información te brindó la descripción del Códice Huejotzingo para comprender la función de la encomienda y el tributo en Nueva España?

Resulta claro que Cortés como gobernador, debía controlar y administrar el territorio de Nueva España; además, organizar el cobro del tributo y garantizar la evangelización de los indios, compromiso adquirido con la Corona española.

El sistema de encomienda le posibilitó alcanzar dichos objetivos en el vasto territorio que acababa de conquistar.

Además, la encomienda representó la solución a las demandas de los conquistadores españoles que exigían ser recompensados por su participación en la invasión y guerra.

Por tanto, se puede afirmar que la encomienda se adaptó a la necesidad de mantener el control económico y político. Por un lado, se le daba al encomendero el permiso para explotar la tierra, el derecho sobre el trabajo de los indígenas y, lo más importante, el cobro de tributo que podía ser en especie o con fuerza de trabajo. A cambio, el conquistador se comprometía a enseñar la religión católica y dar protección al señorío.

De esta forma, Cortés aseguró la lealtad de los encomenderos y, también, mantenerlos en calma.

Respecto del tributo de indios, el investigador social Aaron Pollack afirma que “nació como una fuente de ingresos para el rey de Castilla proveniente de su dominio señorial, pero también, como mecanismo para demostrar que los indios eran vasallos de él y no de los conquistadores”.

Con ello, la Corona pretendía también evitar el maltrato por parte de los encomenderos o caciques.

Sin embargo, de acuerdo con Motolinía, los caciques o “estancieros y negros que los conquistadores pusieron para cobrar los tributos”, abusaban física y económicamente de los indígenas.

Existen relatos que afirman que eran obligados a jornadas de trabajo extenuantes, sin recibir pago alguno, con alimento racionado y muchas veces, lejos de su familia, y que si protestaban eran severamente castigados, incluso ahorcados.

En este mural, que se encuentra en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Diego Rivera representó las difíciles condiciones de vida de los indígenas durante la colonia.

Pudiste darte cuenta que empleaste diversas fuentes de información histórica para indagar acerca del tributo y la encomienda en Nueva España.

Descubriste que la causa para instaurar la encomienda fue evitar el descontento de los conquistadores, a quienes se les otorgó como pago a su participación en la guerra y campaña de sometimiento de los pueblos de indios. Así, la encomienda sirvió para mantener en calma a los conquistadores.

Sabes que la encomienda funcionó para controlar y administrar los señoríos y beneficiarse económicamente con el cobro del tributo, que incluía productos y mano de obra de los indígenas.

Queda claro que el tributo tiene su antecedente en el impuesto que los pueblos indígenas debían pagar a los grupos que los dominaban. Por tanto, se puede afirmar que una continuidad de las sociedades de Nueva España y del México antiguo es, que eran sociedades tributarias.

Así, el sistema de tributo del México Antiguo se mantuvo para asegurar el pago y el control de los señoríos.

Por otra parte, como consecuencia de la denuncia de abusos que sufrían los indígenas por parte de los caciques para recaudar el tributo, la Corona española demandó la moderación en la explotación de los naturales encomendados con la promulgación de Leyes Nuevas a mediados del siglo XVI.

De esta forma, el sistema que beneficio principalmente a los conquistadores españoles se debilitó porque la Corona reguló el tributo que recibirían los encomenderos y prohibió el maltrato a los indígenas.

Con la información recopilada puedes contestar o complementar tu respuesta a la interrogante inicial ¿En qué condiciones consideras que se encontraban los indígenas en el sistema de encomienda?

También, puedes aventurarte a explicar ¿Cómo se relaciona el relato de Motolinía con la encomienda?

Por ejemplo, puedes suponer que las denuncias de maltrato, como la del Fraile Toribio de Paredes o Benavente, contribuyeron a que la Corona emitiría las Nuevas Leyes en Nueva España.

Ya que como aseguraba, las condiciones en que vivían los indios iban en contra del proyecto evangelizador propuesto por los franciscanos.

El Reto de Hoy:

Investiga en tu libro de texto o, si les es posible, en Internet las definiciones de encomienda y tributo, y realiza fichas de trabajo que te permitan recordar lo aprendido. Puedes ilustrar con imágenes de tu libro de texto, o si fuera el caso, con las ilustraciones de códices que puedas consultar vía Internet.

Artes

Tema: El arte en mi mundo .

Aprendizaje esperado: Elabora una producción artística colectiva que le permite imaginar formas de incidir en su realidad al utilizar de modo intencional los elementos del arte.

Énfasis: Generar ideas para intervenir y modificar positivamente su espacio, por medio de formas de representación de uno o más lenguajes artísticos.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás de cómo el arte puede ayudarte a modificar tu entorno, utilizando los diversos lenguajes artísticos.

Puedes involucrar a tu familia para juntos crear una experiencia en colectivo. Es importante que tomes nota en tu cuaderno de las ideas más importantes del tema.

Para ello, necesitarás llaves de varios tipos que ya no uses, medio pliego de papel ilustración, pegamento blanco o pistola de silicón, pintura vinílica acrílica, pincel, un aparato para reproducir música, y un trapo para limpiarte las manos.

Si no cuentas con alguno de estos materiales, no te preocupes, pueden usar cucharas en lugar de las llaves, cartón en lugar del papel ilustración y pigmentos naturales como el café o el betabel, en lugar de las pinturas.

Si no puedes hacer la actividad en este momento, toma nota y después realízala.

El arte te ayuda a expresar emociones y sentimientos. Voltea a ver el lugar donde te encuentras en este momento, ¿podrías transformarlo artísticamente?, ¿qué harías para lograrlo? ¿Cómo lo harías?

Recuerda cuando regresabas de la escuela y te encontrabas en el camino con algunas paredes pintadas con una técnica muy usada, entre los jóvenes y no tan jóvenes llamada grafiti ¿quieres saber qué es y cómo se hace?

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para saber más acerca del grafiti, no olvides tomar nota de las ideas más importantes

-Arte – Grafiti

Canal: Once TV

El grafiti ha evolucionado tanto que ahora utiliza diversas técnicas y forma parte del arte urbano, o “Street art” como suelen llamarlo en algunas regiones.

Es sorprendente el trabajo de intervención del espacio que se puede lograr a través del arte. Muchas personas podrán recordar haber caminado entre las calles de Ciudad de México y daba gusto detenerse a admirar los murales y encontrar el mensaje que querían transmitir los autores.

¿Tú has visto algo parecido en tu comunidad? ¿Qué se sentirá caminar entre calles con grandes murales de diversos colores, técnicas y estilos?

Observa el siguiente video donde conocerás a una artista mexicana reconocida por sus murales urbanos.

Itinerario - Paola Delfín, Muralista

Once TV

Sin duda el grafiti es una forma de expresión que bien se podría usar para modificar el entorno de una forma más constructiva y creativa.

Paola ha desarrollado su técnica y estilo con la práctica y en sus viajes. Así, la técnica son los procesos y recursos que aprendes con la práctica. En otras palabras, es una forma de tomar la experiencia y ordenarla para realizar tu trabajo de una manera más óptima.

Y el estilo, son los rasgos propios del artista que le dan su toque personal y que lo van a diferenciar de otros. Es la forma que tiene de expresar su percepción del mundo, de acuerdo a su propia inspiración.

Esto es lo que acompaña a toda creación artística: técnica e inspiración. Toma nota de los conceptos ya que te ayudarán a apreciar y reconocer las obras de otros artistas y a practicar la actividad que realizarás.

¿Qué haces con los objetos que ya no usas? ¿Los tiras a la basura? ¿Los guardas?

En el siguiente video observarás como los objetos cotidianos, los que tienes en casa, pueden cobrar una segunda vida y formar parte de una técnica artística llamada instalación.

-¿Qué es la instalación artística?

Canal 22

Ahora ya conoces otra forma de transformar tu espacio.

Con los materiales que te pedimos, construirás algo creativo. Puedes invitar a tu familia para que te ayuden.

Reúne todas las llaves que ya no uses, si no tienes llaves a la mano, puedes usar otros objetos como cucharas, tornillos, tuercas, tubos de papel de baño, calcetines viejos, pero limpios, etc.

Pero, antes de empezar es importante que tengas un tema de qué hablar, como en los videos que observaste. Quizá las siguientes preguntas te puedan ayudar a definirlo. ¿De qué quiero hablar? ¿Qué quiero transmitir con mi composición? ¿A quién quiero comunicarle mis ideas y sentimientos?

Quizá quieras expresarle tus sentimientos a un ser querido y no sabes cómo hacerlo, o quieres hablar de cómo cuidar tu salud, o sobre la naturaleza. O podrías sólo dejarte llevar por alguna pieza musical mientras la escuchas.

Es momento de poner en práctica lo que aprendiste, usa tu propia técnica y estilo.

De todos los elementos que encontraste realiza tu composición, puedes ayudarte con las siguientes imágenes:

Como acabas de observar, los objetos cobran sentido y pueden transformar tu entorno.

Lo que necesitas para modificar tu espacio mediante ejercicios y producciones artísticas es:

-Desarrollar la idea de lo que quieres decir o inspirar a partir de las emociones o sensaciones que tienes.

-Intentar desarrollar un estilo propio, teniendo claro de qué quieres hablar, y al mismo tiempo dejar fluir tu inspiración, con creatividad e imaginación.

-Mirar con nuevos ojos todo aquello que te rodea, para darle un sentido propio en su uso y organizarlo en el espacio. Por ejemplo, en la composición que creaste hoy lograste darles sentido a los objetos. Primero escoge el tema de la “Esperanza”...

Además, creo que podrías contribuir en la disminución de la basura, si reutilizas algunos objetos para darles un uso creativo.

El Reto de Hoy:

Escribe en tu cuaderno la experiencia de esta actividad con las siguientes preguntas:

-¿Cómo le llamarías a tu composición?

-¿Cómo te sentiste al atreverte a construirla?

-¿Qué aprendiste con esta actividad?

No olvides apoyarte en tus maestras o maestros para profundizar en el tema.

Química

Tema: ¿Cómo saber que una mezcla está contaminada?

Aprendizaje esperado: Identifica que los componentes de una mezcla pueden ser contaminantes, aunque no sean perceptibles a simple vista. Identifica que las diferentes concentraciones de un contaminante, en una mezcla, tienen distintos efectos en la salud y en el ambiente, con el fin de tomar decisiones informadas.

Énfasis: Reconocer que diferentes concentraciones de un contaminante tienen distintos efectos en la salud y el ambiente, con el fin de tomar decisiones informadas.

¿Qué vamos aprender?

En la actualidad uno de los principales problemas que enfrentamos los seres humanos es la contaminación. Las actividades han modificado gradualmente el ambiente, y en algunos casos han cambiado de manera irreversible, por ejemplo, la composición del aire, el agua y el suelo, lo cual pone en riesgo nuestra propia existencia.

Lee la siguiente frase célebre de Michel Faraday:

Reflexionarás sobre la forma en que las actividades humanas y el estilo de vida, han propiciado la contaminación del planeta y puesto en peligro la biodiversidad, la salud y calidad de vida.

Finalmente, cómo por medio de los conocimientos químicos y las acciones se puede contribuir a mitigar estos efectos adversos, proponer nuevas soluciones y procesos sustentables.

Registra las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos.

Los cuestionamientos con respecto al tema de la contaminación, se pueden resolver al revisar tu libro de texto y reflexiona en torno a los problemas planteados.

Si una empresa contamina al producir un bien o un servicio:

-¿Por qué sigue haciéndolo?

-¿De qué forma un contaminante puede afectar tu salud?

Registra tus respuestas de manera breve en tu cuaderno

-¿Cómo se relaciona la cantidad de una sustancia presente en otra para que se considere un contaminante?

-¿Has escuchado sobre alguna sustancia que se considera contaminante?

-¿Cuál?

-¿Existe alguna fábrica cerca o en tu localidad que consideras que contamina?

-¿Sabes qué producen?

-¿A dónde te imaginas que van las aguas residuales de las grandes ciudades?

¿Qué hacemos?

Reflexiona con el siguiente video:

-ConCiencia, Cápsula contaminación

CONACYT

Observa la siguiente infografía y reflexiona:

Profundiza en el contaminante conocido como ozono.

-¿Qué daños provocan las altas concentraciones de ozono?

-¿Cuáles son las consecuencias del adelgazamiento de la capa de ozono?

El ozono es una sustancia formada por tres átomos de oxígeno, y está presente de manera natural en la atmósfera. En la estratósfera actúa como un filtro de los rayos ultravioletas del sol, y por lo tanto beneficia a los seres vivos, pero en la troposfera es considerado un contaminante.

Se considera que la contaminación del agua es un cambio químico, físico o biológico en la calidad de la misma y por lo tanto tiene un efecto dañino en los seres vivos.

Los cambios de color, olor y sabor nos permiten identificar fácilmente que el agua puede estar contaminada, pero, algunos contaminantes no se perciben con tus sentidos, por ello es importante potabilizar el agua, para asegurar que su consumo no cause enfermedades

¿Conoces algún método para potabilizar el agua?

Uno de los métodos más usados para desinfectar el agua es la cloración, se recomienda que por cada 5 litros de agua se deben agregar 5 gotas de cloro, si éste tiene una concentración al 3.5%, luego de mezclar el cloro (soluto) en el agua (disolvente), se recomienda agitar dicha mezcla y esperar 30 minutos antes de consumirla.

¿Qué acciones puedes hacer para evitar el desperdicio y la contaminación del agua?

Observa con atención el siguiente video:

-El agua tratada

Ciencias. Química

Bloque 1. Secuencia 1.

Programa 12.

Durante esta emergencia sanitaria se han extremado los cuidados de higiene personal, pero esto ha ocasionado varios problemas. El primero, aumento de los desechos médicos, que ha agravado la contaminación, que ya era preocupante.

Otro problema es la automedicación, ya que las personas por no acudir al hospital cuando presentan ciertos síntomas toman medicamentos que, en estos casos, en lugar de beneficiar, pueden perjudicar aún más su salud, ¿has escuchado de algún caso así?

Coméntalo con algún familiar y escribe en tu cuaderno de Ciencias. Química una breve reflexión.

Contesta el siguiente diagrama siguiendo el orden de la numeración, el apartado 5 lo puedes hacer atrás de la hoja, donde dibujes el esquema.

Es importante que los seres humanos cuidemos del ambiente y de la salud; es necesario tener una alimentación adecuada, realizar actividad física, utilizar lo menos posible los vehículos, rescatar áreas verdes, utilizar las energías amigables con el ambiente y separar la basura.

Reflexiona acerca del consumo responsable, aplica la estrategia de las 5 erres: Reduce los productos y servicios que usan en sus actividades diarias a lo estrictamente necesario, Reutiliza y Repara lo que tienen, Recicla lo que no se pudo reutilizar y Reincorpora a la Tierra los residuos orgánicos.

Observa la siguiente infografía y reflexiona sobre las consecuencias y efectos de los contaminantes en el medio ambiente y la salud.

¿Observaste en la infografía que existe un grupo vulnerable hacia los efectos contaminantes?

¿Es el mismo grupo al que afecta el COVID-19? ¿Por qué crees que sea así?

El Reto de Hoy:

Ante este panorama mundial de emergencia sanitaria, el cuidado de la salud se convierte en un tema prioritario, así observas que diferentes sustancias que están presentes en el ambiente, aunque sea en cantidades mínimas, después de un tiempo en contacto con nuestro organismo nos causan daño y nos hacen más vulnerables a ciertas enfermedades, muchas de estas sustancias no puedes verlas, por eso es importante conocer su origen, concentración máxima, y sobre todo, las alternativas que existen para dejar de producirlas, y es aquí donde el conocimiento químico se vuelve primordial.

Con base en lo que has revisado:

-¿Qué acciones propones para la toma de decisiones responsables e informadas orientadas al cuidado de la salud y el ambiente?

Si quieres saber más acerca de este tema, lee el artículo de la revista de divulgación científica de la UNAM:

Venenos, envenenados y envenenadores, de Gertrudis Uruchurtu, No. 90, p. 10

Lo puedes consultar dando clic aquí: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/90/venenos-envenenados-y-envenenadores