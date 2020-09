Preguntas de Aprende en Casa II del 14 de septiembre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este lunes, no te preocupes... aquí te dejamos lo que se vio.

Primero de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Lee narraciones de diversos subgéneros narrativos, ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas u otros.

Énfasis: Conocer diversos subgéneros narrativos.

¿Qué vamos a aprender?

Leerás narraciones de diversos subgéneros, ciencia ficción, terror, policiaco, aventuras, sagas, entre otros, un tema ideal para acercarte a la lectura.

Qué hacemos?

Observa la siguiente imagen:

Esta imagen representa un cuento clásico que seguramente leíste, te contaron o viste una película de él, en base a ella responde a las siguientes preguntas:

¿Cómo se llama el cuento? ¿De qué trata? ¿Quiénes son los personajes y cuáles son sus características? ¿Dónde se desarrolla la historia?

Ahora responde las siguientes preguntas:

¿Cómo elijes qué leer? ¿Qué te interesa del texto? ¿Lees igual un texto que te gusta o uno que te dejan de tarea? ¿Qué tipo de textos te gustan más? ¿Buscas las palabras que no entiendes?

Bien, ahora reflexiona:

¿Qué es la lectura para ti? ¿Cuál es tu estrategia para leer y recordar aspectos importantes de la lectura?

A continuación, te presentamos algunas estrategias de comprensión de lectura, toma nota para saber si ya haces uso de ellas o si puedes comenzar a integrarlas.

Identificar:

Fecha o época en la que se desarrolla la historia.

Hechos y situaciones.

Personajes, nombres y características.

Resumir la historia lo más fielmente.

Explora y analiza:

¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? de la narración.

Definiciones o conceptos que no entiendes.

Datos o información que no vienen en el texto.

A partir de ello entenderás las motivaciones de los personajes, buscarás lo que no entendiste y otros aspectos, luego, recupera ideas y conceptos en:

Mapas mentales.

Mapas conceptuales.

Cuadros comparativos.

Ello te ayudará a organizar la información y su importancia, finalmente responde dudas y comparte:

¿Qué tanto entendiste de la lectura?

¿Solucionaste tus dudas?

¿Aprendiste algo nuevo?

¿Qué opinan las y los otros del texto?

Esto te ayudará a tener una opinión completa de lo que leíste, pero si además compartes tu opinión con otras y otros, seguramente tu campo de entendimiento acerca de la lectura se ampliará.

Estos cuatro pasos te ayudan a comprender más ampliamente una lectura:

Identificar los detalles y recordarlos como el autor los menciona.

Explorar el texto por medio de preguntas sobre el tema o el autor.

Organizar la información ayudándote de mapas mentales, cuadros o esquemas.

Expresar tu opinión, comparar sus ideas con las del autor y crear tu propia opinión sobre la lectura y el tema.

Ahora te invitamos a pensar en lo siguiente:

¿Cómo crees que narraciones, como los cuentos, se relacionen con tu vida? ¿Conoces la vida o historia de personas que podrían escribirse en cuentos?

Para entender de dónde vienen los cuentos y quienes fueron los primeros en recopilarlos de forma escrita, observa el siguiente video:

Cuando cuentes cuentos.

Los primeros cuentos se divulgaron de forma oral y fueron algunos escritores que decidieron recopilarlos para que no fueran olvidados y luego los publicaron para que muchos los leyeran.

Si has escuchado o leído una historia con la cual te has identificado, es porque se relaciona con situaciones de la vida cotidiana, sin importar el subgénero al que pertenezca.

El primer subgénero que verás es el de fantasía, tomate un momento para leer el siguiente fragmento:

“…como a un kilómetro de su casa. Y no más, había encontrado Caperucita Roja en el bosque, siempre dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo”.

Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún daño, y no tuvo ningún temor hacia él.

- Buenos días, Caperucita Roja, -dijo el lobo.

- Buenos días, amable lobo.

- ¿A dónde vas tan temprano, Caperucita Roja?

- A casa de mi abuelita.

- ¿Y qué llevas en esa canasta?

¿Recuerdas el cuento completo y qué características tiene?

Caperucita roja pertenece al subgénero fantástico, estos son algunos elementos de este subgénero:

Historias que se distinguen por la magia y elementos utópicos (Situaciones ideales, pero difícilmente reales) lo que puede ser irreal, se presenta como real.

Otros aspectos son el misterio, la intriga, la magia.

Personajes, seres y objetos mágicos o irreales representativos del mundo real.

Hay un aprendizaje y reconocimiento de nuestra vida en cada historia, no importando el tipo de personajes, ambiente o trama, siempre nos enseñan algo.

Ahora verás uno de los subgéneros que se derivan de la fantasía y que a muchos les fascina: ¡Los cuentos de terror!

Presta atención a lo siguiente:

Reflexiona:

¿Qué te hizo sentir la narración? ¿Recuerdas algún cuento de terror en específico?

Si no reconociste el extracto de este famosísimo cuento: su autor es Horacio Quiroga y se llama El almohadón de plumas.

Las características del cuento de terror son:

Sus historias son escatológicas (con muertos que vuelven a la vida).

Los ambientes son oscuros, abandonados, solitarios, fantasmagóricos, tenebrosos.

También se presentan pesadillas, muerte, fantasmas; además de cosas, personas o situaciones de miedo.

Hay personajes o seres irreales, con aspectos que crean miedo en la mente humana, fantasmas, vampiros, brujas y entes paranormales.

Seguramente recuerdas algún cuento de terror o quizá recuerdes alguna película, serie o historia terrorífica que tu familia te haya contado.

Para cerrar este tema, te invitamos a ver la última parte del video.

Cuando cuentes cuentos.

Los cuentos están hechos de un poco de imaginación y otro poco de situaciones inspiradas en lo que pasa en la vida real.

Ahora hablaremos del subgénero policíaco, algunas de sus características son:

Desde el inicio presenta la incógnita que debe ser resuelta al final, cambiando así la narrativa tradicional.

Sus historias siempre involucran un crimen (ficticio, aunque puede ser basado en hechos reales).

Proporcionan una serie de pistas y hay uno o varios investigadores que resuelven el caso.

El ambiente por lo general es urbano y el espacio es cerrado.

Los detectives cuentan con un ayudante quien además sirve como narrador de la historia.

Otra característica del subgénero policíaco es que el detective utiliza una metodología para resolver el caso, estos son procedimientos basados en la observación, el análisis y la deducción.

A continuación, te presentamos un extracto de Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe.

“Recordé entonces que un frutero, que llevaba sobre la

cabeza una gran cesta de manzanas, había estado a punto de

derribarme accidentalmente cuando pasábamos de la rue C…

a la que recorríamos ahora. Pero me era imposible

comprender qué tenía eso que ver con Chantilly.

-Se lo explicaré – me dijo Dupin, en quien no había la menor

partícula de Charlatanerie- y, para que pueda comprender

claramente, remontaremos primero el curso de sus reflexiones

desde el momento en que le hablé hasta el de su choque con

el frutero en cuestión…”

Te invitamos a ser detective, que busques el cuento de Los crímenes de la calle Morgue, para que, de esta manera, puedas resolver el misterio de Poe.

El subgénero policíaco es uno de los que presentan mayor embrollo, manteniendo así al lector en suspenso y misterio.

El ultimo subgénero narrativo que verás hoy es el de ciencia ficción, ¿Te imaginas la primera vez que el hombre viajó a la luna? o ¿Cuando por primera vez pudieron escuchar la voz de las personas en la radio?

Julio Verne, Mary Shelley, entre otros, pudieron anticiparse, a través de sus historias, a los avances científicos y tecnológicos que hoy observamos con frecuencia, además del impacto que tienen en la humanidad.

La ciencia ficción es el subgénero narrativo que tiene interés sobre el futuro, los avances tecnológicos y científicos, sus características son:

Sus historias pueden desarrollarse en presente, pasado o futuro.

Los escenarios pueden ser terrestres o extraterrestres.

Los personajes sin antropomorfos; es decir se asemejan a las características humanas.

Sus temas principalmente son sobre ciencia y tecnología, viajes al espacio, apocalipsis y utopías.

En esta clase conociste los tipos de subgéneros más representativos del cuento y aprendiste a identificar algunas de sus características, ahora te invitamos a resolver el Reto de hoy.

El Reto de Hoy:

Pregunta a tu familia si recuerdan un cuento de terror.

Piensa en:

¿Qué sintieron?

¿Cuáles son las emociones que les generó este subgénero?

¿Qué subgéneros prefieres y por qué?

Del video: Cuando Cuentes Cuentos.

Recuerda alguna situación que viviste de pequeño o pequeña, en la que hayas imaginado alguna historia, y escríbela. Al final responde estas preguntas:

¿Qué elementos de los subgéneros tiene tu narración?

¿De qué subgénero escribirías un cuento en la actualidad y por qué?

Ahora realiza lo siguiente:

Observa en casa un objeto que llame tu atención.

Imagina que aportaciones tecnológicas o científicas podrías atribuirle.

¿Cómo llamarías a tu invento?

¿Tiene beneficios en la vida diaria?

Dibuja tu invento y si puedes escribe sobre él una historia en una hoja.

Comenta con tu familia algunas películas de ciencia ficción que les hayan gustado y digan por qué.

La narrativa de ciencia ficción promueve mucho nuestra capacidad de creación. Por ejemplo, cuando alguien escribe sobre algo que creemos que nunca podría pasar, está sucediendo en la mente de un inventor, pero abre la imaginación a un sinfín de posibilidades.

Te invitamos a resolver un reto muy sencillo: observa las siguientes imágenes.

Debajo de cada imagen hay un número que deberás colocar en los espacios vacíos.

Estos números deberán ser repetidos solo dos veces.

Ahora te invitamos a que reflexiones:

¿Qué pasos puedes usar para leer?

¿Cuántos y cuáles subgéneros se abordaron?

¿Qué subgénero te gusta más?

Geografía

Aprendizaje esperado: Explica relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo a partir de los componentes y las características del espacio geográfico.

Énfasis: Distinguir qué estudia la geografía y cuál es su utilidad.

¿Qué vamos a aprender?

Distinguirás qué estudia la geografía y cuál es su utilidad.

En estas sesiones reflexionarás acerca de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza en diferentes lugares del mundo, a partir de los componentes y las características del espacio geográfico, el objeto de estudio de la geografía, su utilidad, su importancia y aportaciones a otras ciencias.

¿Qué hacemos?

¿Qué es geografía? ¿Cuál de las siguientes imágenes representa la geografía?

En esta imagen podemos observar desde una perspectiva espacial cómo se ve nuestro planeta.

En esta segunda imagen podemos observar una comunidad, con casas, árboles, calles, el cielo y las nubes.

La relación que existe entre la naturaleza y la sociedad es parte de lo que podemos aprender en geografía, así que ambas imágenes podrían representar a esta ciencia correctamente.

Tradicionalmente, la geografía proviene del griego gea, “tierra”, y graphos, “escritura”, definiéndose como la descripción de la Tierra; aunque al pasar el tiempo, sus funciones y aplicaciones han ido creciendo cada vez más.

Actualmente, la geografía es la ciencia que se ocupa de localizar, representar, describir, explicar, analizar, interpretar, ubicar y relacionar los fenómenos que se presentan en la naturaleza y aquellos que suceden en la sociedad, así como sus interacciones. Su objeto de estudio es el espacio geográfico.

La geografía como ciencia no está sola, es una ciencia multidisciplinaria, es decir que muchas ciencias prestan sus conocimientos para que puedas comprender aspectos diversos del espacio geográfico.

Revisemos algunas de ellas

Geología: Se define como la ciencia de la tierra y tiene por objeto entender la evolución del planeta y sus habitantes, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad mediante el análisis de las rocas.

Meteorología: Estudia los cambios atmosféricos que se producen a cada momento, utilizando parámetros como la temperatura del aire, su humedad, la presión atmosférica, el viento o las precipitaciones.

Economía: Ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas y materiales, mediante el empleo de bienes escasos.

Cartografía: Ciencia que estudia, realiza y analiza los mapas, cartas, planos.

Pero además de saber qué es geografía y algunas de las ciencias que le complementan, es importante saber a qué se dedica esta ciencia.

Observa el siguiente video que muestra muy bien algunas aplicaciones de esta ciencia.

Video – capsula Telesecundaria – Geografía Inegi

Del video describe en tu libreta lo que recuerdes.

La geografía, es el estudio de la Tierra, sus formas de relieve, características y habitantes. Tiene amplia relación con el estilo de vida de las personas, facilita navegar y encontrar lugares. Estudia los recursos naturales y se relaciona ampliamente con la cartografía.

Si has comprendido la importancia del estudio de la geografía y lo que representa para nuestra vida diaria ¡Felicidades!

El Reto de Hoy:

Escribe en tu libreta qué es Geografía.

Ahora ubicarás los conceptos analizados utilizando un mapa mental. Para ello, en el centro coloca el nombre de la asignatura “Geografía” recuerda que es el tema principal, posteriormente en la primera rama coloca el origen de la palabra en este caso es “Proviene del griego Geos, tierra y Graphos, estudio. En la segunda ramita lo que significa la geografía actualmente que es: “ciencia que estudia la relación de la naturaleza y la sociedad”. En la tercera rama coloca su objeto de estudio, que es el espacio geográfico y por último en la cuarta rama coloca algunos de los usos que viste el día de hoy, como, por ejemplo: “tiene relación con la vida cotidiana”, “facilita la navegación”, “estudia los recursos naturales”, nos ayuda a apreciar la vida y nos da identidad espacial”. Puedes desarrollar este mapa que a continuación te presentamos y que ya está descrito o bien puedes hacer uno propio.

También puedes colocarle dibujos, recortes o imágenes que consideres, para ilustrar las ideas del mapa mental.

Artes

Aprendizaje esperado: Explorar algunas posibilidades expresivas del movimiento corporal, al poner atención en calidades y trayectorias, y al utilizar estímulos sonoros diversos.

Énfasis: Exploración de elementos de las artes y posibilidades expresivas.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás posibilidades expresivas en distintos lenguajes artísticos al explorar los elementos básicos de las artes.

Hoy vas a explorar algunos elementos básicos de las artes en diferentes lenguajes artísticos para descubrir nuestras posibilidades expresivas.

¿Qué hacemos?

¿Te gusta la música, dibujar, ver películas, jugar videojuegos?

Seguramente tú y tu familia han estado en contacto con las artes en muchas formas.

¿Conoces estas múltiples maneras de entrar en contacto con las artes?

Observa los siguientes videos dedicados a las artes:

Canal: Acervo Televisión Educativa.

Título: Técnicas en las Artes Visuales

Canal: Acervo Televisión Educativa.

Título: Conozcamos un teatro

Canal: Acervo Televisión Educativa.

Título: Géneros musicales

Existe una gran propuesta cultural y artística en todo el mundo, y tú tienes derecho a conocerla, comprenderla y disfrutarla. ¿Conoces alguna de las obras presentadas en los videos?

Existen varias propuestas donde puedes encontrar el arte en diferentes formas como en la fotografía, la pintura, la arquitectura, la danza, la escultura. Y claro en la música y otras expresiones artísticas contemporáneas como el performance o el videoarte ¿Tú cuáles conoces?

En la vida diaria cuando queremos expresar lo que sentimos, lo que nos gusta o nos desagrada buscamos la manera de hacerlo.

Y lo primero que involucramos es nuestro cuerpo. El uso de los sentidos, el movimiento, sonidos, y claro creatividad no pueden faltar.

Algunos elementos básicos de las artes son: el cuerpo, la forma y el sonido.

Escríbelos en una hoja o en tu cuaderno y represéntalos de una manera creativa, por ejemplo, al hablar de la forma; busca cuántas maneras distintas tiene tu cuerpo para representar un árbol.

Ahora observa el siguiente video.

Reconozco mi cuerpo.

Artes. Teatro, Primer grado, Bloque 1

¿Observaste que tú cuerpo puede adoptar distintas posturas, gestos y formas para representar algo distinto en cada ocasión?

Es increíble lo que podemos expresar con nuestro cuerpo, el movimiento y la forma. Sí, además jugamos con el tiempo y el espacio, podemos combinar nuestros movimientos para hacerlos más fuertes o más suaves, más lentos o más rápidos.

Los movimientos tienen una duración y estos a veces pueden ir acompañados o seguir el tiempo de una canción. Nuestros movimientos también los podemos desarrollar, según el espacio en el que deseamos movernos.

Has descubierto otros elementos, el movimiento como desplazamiento de un lugar a otro: el tiempo como la duración o el momento en que sucede algo y el espacio como el lugar que ocupamos o donde sucede algo.

Presta atención a las distintas imágenes, reflexiona si alguna de ellas la has visto en la realidad.

Salvador Dalí (1904-1989) pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español del siglo XX.

"Autorretrato con cuello rafaelesco” es el título de esta pintura con técnica al óleo de Salvador Dalí.

Un pintor español atrevido e ingenioso. En su autorretrato mirándose a él mismo con un cuello tan alto que parece emerger del agua.

Una de las grandes inspiraciones de Salvador Dalí, fue Gala, su esposa y su musa. Los colores que usa en algunas pinturas nos transmiten calma y a la vez dan luz.

Sin embargo, otros colores nos dan la sensación de peligro, desolación o pesadumbre. El color, es el elemento que nos faltaba.

Seguro ya conocías estos conceptos porque en nuestra vida cotidiana están presentes. Recuérdalos porque te ayudarán a entender y practicar las artes en tus siguientes clases.

Has recorrido algunas expresiones artísticas como la pintura, la música y la danza. Ahora ya conoces otras posibilidades para expresarte. Como Dalí, que usa la pintura para demostrar admiración por su esposa.

El Reto de Hoy:

Ser tu nuestra propia inspiración. Tu cuerpo es lo más importante que tienes para hacer y existir.

Haz un autorretrato usando los elementos básicos de las artes. Como puedes ver, el autorretrato es un dibujo de tu persona, como si te vieras en un espejo.

Busca materiales que tengas en casa como, colores de madera, pinturas, papel, hojas de tu cuaderno, crayolas o cualquier cosa que te permita dibujar y haz tu dibujo donde tú seas el protagonista. No es necesario ser un experto. Atrévete a explorar con tu creatividad.

Biología

Aprendizaje esperado: Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México.

Énfasis: Reconocer la Importancia geográficas de la biodiversidad.

¿Qué vamos a aprender?

Relacionarás las causas geográficas que favorecen la gran biodiversidad que existe en nuestro país.

El día de hoy te introducirás en el conocimiento de la biodiversidad y vas a identificar las causas geográficas que la favorecen.

¿Qué hacemos?

Probablemente cerca de donde tú y tu familia habitan han visto diversos seres vivos, como arañas, hormigas, gusanos, perros, gatos, vacas, conejos y, sobre todo, plantas: pasto, flores diversas, árboles frutales o de otro tipo o hasta árboles muy grandes, en fin, muchas especies diferentes. O también han conocido otro tipo de plantas y animales a través de libros, de la televisión, películas o de internet.

¿Sabías que? México ocupa el 5º lugar en biodiversidad en el mundo y que en nuestro país se encuentra en promedio el 10% de todas las especies que existen en el planeta.

Sólo 17 países contienen el 70 por ciento de toda la biodiversidad del planeta y es por esta razón que se les llaman megadiversos.

Estos países son: Brasil, Colombia, China, Indonesia, México, Ecuador, Perú, Congo, Madagascar, India, Malasia, Australia, Papúa, Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.

Te has preguntado o imaginado ¿Por qué existen tantas especies de plantas, animales, hongos y microorganismos diferentes y tanta variedad de paisajes?

Para dar respuestas a esta pregunta, el día de hoy estudiarás las causas geográficas de la biodiversidad. Te invitamos a observar el siguiente video.

La gran diversidad de seres vivos (biodiversidad).

Los diferentes paisajes sus características están relacionadas con los factores geográficos del lugar donde se ubica cada ecosistema.

En este video se menciona que México ocupa el segundo lugar como hábitat de mamíferos, aunque actualmente estamos en el tercer lugar. Esta diferencia se debe a que el video que viste tiene información más antigua. Cabe mencionar que en ciencias esto ocurre de manera constante, ya que el conocimiento se actualiza día con día.

Ahora vamos a revisar estas causas geográficas. Iniciaremos recordando el concepto de biodiversidad.

La biodiversidad: Es la variedad de vida, comprende la diversidad de plantas, animales, hongos y microorganismos, su variabilidad genética y los ecosistemas donde se encuentran. Incluye también los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.

Los seres vivos que forman la gran biodiversidad habitan en zonas con ubicaciones geográficas específicas en latitud, altitud, clima, tipos de suelo, aislamiento geográfico, mares y las regiones biogeográficas.

La combinación de estas características en cada región hace que se formen los diferentes ecosistemas; inclusive el día y la noche enriquecen la biodiversidad.

Ahora vamos a ver las causas:

Posición geográfica. México se encuentra en la zona tropical, donde el Trópico de Cáncer se extiende de los 14° Lat. Norte (Chiapas) a los 32° Lat. Norte (Baja California). Aquí se encuentra la zona tropical, en donde existe la mayor diversidad de especies, ya que se caracteriza por que el clima tiene menos variaciones y por la disponibilidad de agua debido al régimen de lluvia.

La presencia de sistemas montañosos, como la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico, hacen que existan diferentes altitudes que generan diferentes tipos de hábitats y microclimas, que propician la diversidad de ambientes, de suelos y de climas.

Esta característica favorece la evolución de especies endémicas, dando lugar a un aumento considerable de la biodiversidad.

La extensión de la superficie de México es también considerable, ocupa el 14º. lugar con 1,972,550 Km2. Teniendo en cuenta que a mayor dimensión es posible una mayor cantidad de diversidad de paisajes y especies.

La República Mexicana está rodeada por mares, tiene costas que dan, al Océano Pacífico, el Golfo de California, al Golfo de México y al Mar Caribe. Encontramos grandes zonas de arrecifes coralinos.

Historia evolutiva, en nuestro país confluyen dos regiones biogeográficas, de las que existen las cuales son la: Neotropical y Neártica.

Neártica, pertenece a Norteamérica, abarca del centro al norte de la República Mexicana, donde se encuentran las zonas templadas y frías en los sistemas montañosos como la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental.

En estas zonas predominan climas áridos y desérticos.

Neotropical, se localiza del centro de nuestro país hacía Sudamérica, encontramos, zonas cálidas húmedas y subhúmeda en las zonas bajas, mientras que, en las partes altas de las montañas de la Sierra Madre del Sur, predominan bosques tropicales.

El aislamiento geográfico derivado de la historia evolutiva en México se conjuntan la fauna y flora de dos continentes que estuvieron mucho tiempo aislados (Norteamérica y Sudamérica). Esto ha permitido en islas y continentes el desarrollo de flora y fauna únicas.

Cultural. El ser humano también ha intervenido en el incremento de la biodiversidad.

Los pueblos originarios de México domesticaron alrededor de 100 especies. Nuestro país es uno de los 4 centros de origen y domesticación más importantes del mundo.

Al domesticar diversas especies de plantas y animales se ha favorecido la formación de nuevas variedades de especies.

Algunos ejemplos de especies domésticas en México son: el maíz, frijol, aguacate, guajolote, nopal, la flor de dalia, chile, cacao y papaya, entre otros.

Cuando se conjuntan todos estos factores geográficos: Posición geográfica, la orografía, la extensión territorial, los mares que bordean al país, el aislamiento geográfico, la historia evolutiva y la historia cultural de nuestro país, es posible explicar la gran biodiversidad en especies y paisajes.

Vivimos en un país privilegiado y nos corresponde a cada uno de nosotros cuidar de esta gran riqueza natural, que es sustento y sostén de la vida en el planeta.

El Reto de Hoy:

Te invita a construir tu “Abecedario biológico”, el cual te ayudará a comprender algunos conceptos que usarás a lo largo del ciclo escolar, para ir formando tu lenguaje científico básico. Para ello, te sugerimos que lo trabajes en la parte final de la libreta o dónde más te guste.

¿Cómo realizarlo?

En esta actividad pondrás en práctica tu creatividad, puedes elegir el diseño que más te guste.

Coloca en la parte superior el título “Abecedario biológico”.

Ahora realiza un diseño como el de una “Lotería”: dibuja un rectángulo al tamaño de la libreta, dividido en 6 o 9 espacios.

Coloca en cada lugar las letras del abecedario (de la A a la Z) pero deja espacio para anotar los conceptos y definiciones.

A continuación, localiza el término que vas a integrar en tu “Abecedario biológico”. Puede ser el más importante del tema, el que desconozcas o simplemente el que te haya parecido interesante.

¡Anota la definición! Si gustas puedes hacer un dibujo alusivo.

2. Recapitula en un pequeño mapa mental lo que viste, para ello te invitamos a que lo complementes con las imágenes que faltan, en el esquema, siguiente:

Investiga a tu alrededor las diferentes especies de plantas y animales que encuentres y, si no sabes su nombre, pregunta a tus familiares y regístralo en tu cuaderno. Si te gusta dibujar, pues también dibújalo.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de suma y resta con números enteros, fracciones y decimales positivos y negativos.

Énfasis: Ubicar los números negativos en una recta.

¿Qué vamos a aprender?

En esta lección identificarás algunas de las características que debe tener una recta numérica, y aprenderás a ubicar números en ella. Recordarás los números positivos, sabrás más sobre el cero y reconocerás el uso de los números negativos en la vida cotidiana.

¿Qué hacemos?

¿Qué sabes sobre los números negativos? ¿En dónde se usan? Tal vez nunca has pensado en esto, pero los números negativos están presentes en la vida cotidiana.

Para conocer un poco de la historia de estos números observa el siguiente video:

Origen números negativos.

Los números negativos se han utilizado siempre y siguen estando presentes en nuestra vida cotidiana. Para descubrir en dónde se esconden, observa el siguiente video.

¿En dónde usamos los números negativos?

Los números negativos están por todos lados. Hay muchas situaciones que se pueden representar utilizando números negativos. Una de esas situaciones puede ser un saldo deudor, ya que es dinero que en algún momento tendrás que pagar. Esto se observa, por ejemplo, cuando compras artículos o servicios a largo plazo y debes ir pagando poco a poco.

¿Qué te parece si ahora aprendes a trazar una recta numérica? Para ello, observa el siguiente video.

Los positivos.

La recta numérica es una representación gráfica que tiene como centro al cero, al que se le llama origen. A cada marca de la recta le corresponde un número distinto. En este caso vamos de uno en uno hasta el infinito de los números naturales, que son los que se usan para contar, pero recuerda que en una recta numérica la escala puede variar.

El cero en la recta numérica no significa necesariamente la ausencia de valor, sino que es un punto referencial y se le conoce como cero convencional, pero ¿Dónde quedaron los negativos?, para saberlo, observa el siguiente video.

Los negativos

Imagina que tienes una recta numérica con los números positivos, como la que acabas de revisar. Si colocas un espejo a la altura del cero, podrás observar el reflejo de los números; esa posición corresponde a los números negativos. Ahora coloca su signo. Es así como puedes observar el conjunto de los números enteros, es decir, los positivos, los negativos y el cero.

Cuando vayas a trazar una recta numérica no olvides que es una línea recta, no importa si es horizontal, diagonal o vertical. No olvides que existe simetría entre los números negativos y positivos, con respecto al origen, que es el cero. También, recuerda que las separaciones deben ser de la misma medida, para ello, te recomendamos utilizar una regla.

Puedes ubicar los números como lo necesites: pueden ir de uno en uno, de diez en diez, o de cien en cien. ¡Usa la escala que te sea más útil para lo que requieres representar!

El Reto de Hoy:

Ahora que ya sabes trazar una recta numérica, ¿Qué te parece si te pones a jugar?

Conforme a los materiales y espacios que tengas disponibles, puedes realizar lo siguiente:

Traza una recta en el piso de tu patio, usando gises, hojas blancas o de colores, y tal vez pegando cinta adhesiva o directamente en la tierra, esto dependerá del lugar donde te encuentres.

Coloca el origen, ya sabes que es el cero.

Considerando la misma distancia entre sí, escribe números del 10 positivo hasta el 10 negativo.

En pequeños trozos de papel reciclado, numera del cinco positivo al cinco negativo.

Dobla los papeles, porque te servirán para sacar números al azar. Pueden jugar entre dos o más personas con las que vivas.

Las instrucciones básicas del juego son las siguientes:

Quien inicie el juego se colocará en el cero, el cual representa el origen de la recta numérica. Entonces tomará al azar un papel numerado y después:

Avanzará brincando los números que indique el papel que obtuvo, cuando sea positivo.

Bien, retrocederá brincando tantos números como indique el papel que obtuvo, cuando sea negativo.

Observa un ejemplo en el siguiente video:

Ejemplo del juego

El juego comienza en el cero. Si en el papel se obtiene 3 positivo, entonces se avanzan 3 lugares brincando, si al sacar un segundo papel se obtiene 5 negativo entonces se retrocederá brincando 5 lugares, ¿Sencillo, no lo crees? Tú decides cómo ganar el juego. Solo ten cuidado en no equivocarte.

Si no tienes al alcance ninguno de los materiales mencionados ¡no te preocupes! puedes hacerlo simplemente dando pasos. Lo fundamental es establecer la posición del origen, es decir el cero. De esta manera no necesitarás de ningún material. Podrás hacerlo más rápido o con números más lejanos al cero. La idea es que te diviertas. ¡Echa a volar tu imaginación!

Del cero al dos hay la misma distancia que del cero al dos negativo y lo mismo sucede con cualquier pareja de números, siempre y cuando uno sea positivo y otro negativo. Se llaman números simétricos y tienen el mismo valor absoluto.

Te has preguntado, ¿Qué clase de flora y fauna marina se podrá encontrar en las profundidades del mar? Hace más de 150 años, Julio Verne escribió una novela de ciencia ficción sobre las aventuras de la tripulación del famoso submarino llamado Nautilus. En una de sus narraciones cuentan la pelea contra monstruos que habitaban en las profundidades del mar. En el siguiente video podrás ver un fragmento de este libro:

Veinte mil leguas de viaje submarino.

Julio Verne. Páginas: 576. Editorial: EDHASA

Los libros, sin duda, nos ayudan a echar a volar la imaginación. Hay muchas formas de acercarnos a la lectura, seguramente en casa tendrás disponible algún texto. Si no es así, seleccionaremos algunos fragmentos de lecturas para que leamos juntos.

La aplicación de los números negativos para explorar las profundidades del mar, nos recordó al famoso submarino Nautilus.

Como te diste cuenta, las situaciones que nos rodean se pueden representar con números, y para algunas de ellas se usan números negativos.

Pueden localizar este tema en tu libro de Matemáticas de primer grado. Ahí encontrarás ejercicios que podrás resolver para practicar lo que has aprendido en esta lección.

Si aún no cuentas con tu libro de texto puedes entrar a la página de la Secretaría de Educación Púbica para que accedas a los diferentes libros de texto de matemáticas que la SEP pone a tu disposición.

También puedes pedir ayuda y retroalimentación a distancia de tus maestras o maestros, cuando sea posible.

Por hoy hemos terminado, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir.

Segundo de secundaria

Física

Aprendizaje esperado: Comprende los conceptos de velocidad y aceleración.

Énfasis: Identificar el movimiento, marco de referencia y trayectoria.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre un interesante tema en el que quizá no habías profundizado, pero te sorprenderán algunos detalles, aprenderás acerca del movimiento. ¿Alguna vez habías pensado cómo distinguir algo que se mueve de lo que no se mueve?, y ¿cuál es la importancia de todos y cada uno de los movimientos en la naturaleza?

El ser humano a través de sus movimientos explora y comprende el entorno. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático, descubrió que los planetas giraban alrededor del Sol y no de la Tierra como se tenía pensado.

En nuestra vida cotidiana, nosotros también exploramos nuestro alrededor mientras nos movemos. En muchas ocasiones nos valemos de nuestros sentidos como la vista, el oído o hasta el tacto para indicar que algo se está moviendo. Pero ¿qué pasaría si no pudieras ver, oír o tocar un objeto?, ¿cómo sabrías si se mueve o no?

Las piedras viajeras o también conocidas como piedras navegantes, se encuentran en medio del desierto de Mojave en el estado de California, en Estados Unidos, en una zona conocida como el Valle de la Muerte por sus condiciones climáticas tan extremas. Por años se buscaron explicaciones para saber cómo es que estas rocas, algunas de hasta 300 kilos, se movían sin la intervención de grupos humanos, de animales, o por eventos como sismos o tornados. Estudios realizados entre el 2013 y 2014 registraron que estas rocas llegaron a moverse hasta 224 metros.

Retomando el tema anterior, ¿cómo sabes que las piedras navegantes se mueven si no pueden verlas moverse? Mediante las investigaciones que se han realizado, se encontró de que las rocas se movían porque tenían una posición diferente a la que tenían cuando comenzaron las investigaciones. Se puede decir que, algo se mueve porque ha cambiado de posición, independientemente de si podemos registrar este cambio con nuestros sentidos.

¿Qué hacemos?

Para ampliar la comprensión de qué es el movimiento y sus elementos básicos, observa con atención el siguiente video.

¿Cómo sabes que se mueve?

El movimiento está dado por ciertos elementos que permiten hacer mediciones tanto de velocidad como de posición y distancia dentro de todo lo que nos rodea.

Algo importante que debes considerar, es el observador o sistema de referencia. De esto dependerá cómo se describa el movimiento.

Cuando creemos que estamos inmóviles, seguimos en movimiento porque aun sin darnos cuenta, la Tierra sigue girando sobre su propio eje, además se mueve en torno al Sol y nosotros nos movemos con la Tierra, es por ello por lo que no podemos quedarnos sin movimiento, hay fenómenos naturales que no lo permiten. Además, también está nuestro organismo, no podemos detener procesos como la digestión, el palpitar de nuestro corazón o la respiración.

¿Cuál consideras que sea la importancia del movimiento en la naturaleza? Observa el siguiente video en donde el Dr. Jorge Hirsch explica esa importancia.

Describiendo el movimiento.

Ahora que ya conoces qué es el movimiento y su importancia en la naturaleza, puedes observar algunos momentos en que sucede algún cambio de posición.

Un ejemplo que puedes identificar en tu vida cotidiana es cuando caminas en la calle, estas moviéndote en línea recta, a esto se le llama movimiento rectilíneo.

El movimiento de los planetas alrededor del Sol se conoce como movimiento elíptico, por la trayectoria que describen los planetas.

El Reto de Hoy:

Dibuja algunos tipos de movimientos que observaste e identificaste en tu vida cotidiana. Después, responde las siguientes preguntas:

¿Podrías describir cuántas trayectorias puedes realizar de tu casa a tu lugar favorito?

¿Consideras que existen otros tipos de movimientos indispensables para que los animales y las plantas puedan sobrevivir?

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de multiplicación y división con fracciones y decimales positivos.

Énfasis: Multiplicaciones por 10, por 100, por 1000.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás y aplicarás la generalidad para obtener productos de números decimales por 10, 100 y 1000.

Analizarás las características y propiedades del sistema decimal que dan pauta para realizar diversas operaciones matemáticas, y con ellas resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.

Usarás la creatividad e imaginación para vincular algunas situaciones con circunstancias que se te hayan presentado en tu vida diaria, y así dar sentido al uso de la multiplicación.

¿Qué hacemos?

Con la finalidad de mostrar el maravilloso mundo de las matemáticas, lee el siguiente extracto del libro “Pensamiento Matemático y Astronómico en el México Precolombino”, de Guillermo Garcés Contreras, editado por el Instituto Politécnico Nacional, que se encuentra en las páginas 43 y 44, y se titula “Los numerales de Mesoamérica”.

Los numerales de Mesoamérica

“El otro gran sistema de racionalización superior numeral que se estableció en el mundo, surgió en la Civilización Mesoamericana de México y la América Central, dentro de la estructura vigesimal, a través de números con valores de posición y la aplicación del cero, durante un periodo que queda situado varios siglos antes de nuestra Era.

Los numerales mesoamericanos, a base de puntos y barras, fueron inscritos en fechas que aparecen en monumentos, estelas, altares y tableros. Los más antiguos de ellos anteceden considerablemente a los del sistema decimal ya integrado del Viejo Mundo […]

La civilización mesoamericana, que surgió hacia finales del siglo XIV a.C. y continuó desenvolviéndose hasta el periodo en que los europeos efectuaron la Conquista, en el siglo XVI, destruyendo muchas de sus manifestaciones, alcanzó importantes logros en casi todos los aspectos de la vida y dejó un rico legado a la humanidad.

La formación de grandes ciudades y la de instituciones permanentes que se concretó en importantes estados, dio lugar con el tiempo a la creación de grandes imperios. El avance de la ingeniería, la medicina y otras ciencias aplicadas, el establecimiento de instituciones educativas y la elaboración de una filosofía moral de altos ideales que se transmitía a los jóvenes, lo mismo que un variado panorama de expresiones literarias y artísticas, entre las que se destacan de manera preferente las de orden plástico, fueron algunos de sus rasgos principales.

Sin embargo, el campo en el que probablemente alcanzó las más elevadas conquistas, fue el del conocimiento astronómico y matemático. Su genio dejó muchos testimonios de descubrimientos relacionados con movimientos siderales que quedaron plasmados en inscripciones, estelas y códices. De hecho, sus cómputos calendáricos y astronómicos eran mucho más exactos que los de los europeos en el instante de la Conquista.”

Esta lectura brinda la oportunidad de adentrarse en la historia de las matemáticas y de conocer lo que se vivió y experimentó en el pasado, ya que, sin duda alguna, es relevante para todos el estudio y la interacción con las matemáticas todos los días.

Ahora, recupera saberes reflexionando sobre las siguientes preguntas:

¿Qué usos avanzados tenían los numerales mesoamericanos?

¿Cómo eran los números calendáricos y astronómicos mesoamericanos comparados con los europeos?

Después de esta lectura, realiza la siguiente actividad.

¿Qué producto piensas que sea mayor en las siguientes multiplicaciones?, y ¿por qué piensas eso?

0.1x100

1x10

A continuación, observa lo que piensan de esta situación Regina y Miguel:

0.1 x 100

1 x 10

0.1 < 1 < 10 < 100

Sin embargo, Regina toma en cuenta otro aspecto importante, preguntando: ¿qué es lo que sucede en la multiplicación cuando uno de los factores es un número decimal?

Hasta ahora, ella ha aprendido que la multiplicación con números enteros puede ser una operación de aumento, ya que el producto de dos números enteros será mayor que cualquiera de sus factores.

Analiza qué sucede con el producto cuando se multiplica con factores donde al menos uno es un número decimal. Al efectuar las operaciones, te darás cuenta de que el producto en las operaciones es igual, ya que se debe tomar en cuenta el valor de dichos números a partir del valor posicional de sus cifras.

En la multiplicación 0.1 x 100, se comprende que:

Se está multiplicando un número decimal, 0.1, por un número natural, 100. 0.1 representa un décimo, es decir, sólo una parte de la unidad entera dividida en 10, eso quiere decir que queremos un conjunto de 100 elementos, y cada elemento vale un décimo. Por lo que, el resultado de 0.1 x 100 es igual a 10, ya que serían 100 veces un décimo.

Observa la siguiente imagen.

Se está multiplicando un número natural, 1, por otro número natural, 10. Esto quiere decir que queremos un conjunto de 10 elementos, y que cada elemento tiene el valor de 1, por lo que el resultado es 10.

Ahora realiza la siguiente actividad apoyándote del libro de texto de segundo grado:

¿Observaste el movimiento del punto decimal? Esto da pauta para determinar la generalidad que se cumple cuando se multiplica un número decimal por 10, 100, 1000, entre otros.

Esta generalidad se enuncia de la siguiente manera:

Al multiplicar un número por 10, conservamos el mismo número y agregamos un cero (enteros) o se recorre el punto decimal un lugar a la derecha.

Al multiplicar un número por 100 o por 1000, se aumentan dos o tres ceros (enteros), respectivamente, o se recorre el punto dos o tres lugares, dependiendo de la situación.

Cuando no se tienen cifras suficientes después del punto para recorrerlo, se aumentan ceros.

Ejemplos:

5 x 10 = 50

1.25 x 10 = 12.5

125.56 x 100 = 12 556

0.12 x 1000 = 120

Por lo que, se entiende que recorrer el punto a la derecha es una técnica efectiva que reduce la labor en este tipo de multiplicaciones.

Ahora, resuelve la siguiente situación:

Julia ha cortado un listón en 100 trozos de 2.5 cm cada uno. ¿Cuántos centímetros de listón utilizó en total?

Julia utilizó:

250 cm de listón

25 cm de listón

2500 cm de listón

Así es, Julia utilizó 250 cm de listón. Esto es porque al multiplicar 2.5 cm por 100, se recorre el punto decimal dos lugares. Al sólo tener un número después del punto decimal, que es 5 y que representa a los décimos, se agrega un cero.

Por lo que, el producto de 2.5 por 100 es igual a 250.

Como pudiste constatar, la utilidad de este conocimiento en tu vida diaria es importante, ya que conocer esta generalidad posibilita un trabajo competente y rápido.

¡Reto de hoy!

Para la siguiente sesión, reflexiona sobre los siguiente:

¿Qué piensas que sucederá en el proceso de la división entre 10, 100, 1000, etc.?

Artes

Aprendizaje esperado: Identifica sus posibilidades expresivas corporales, al observar y realizar ejercicios procedentes de la danza, el teatro y las artes performáticas.

Énfasis: Posibilidades expresivas corporales.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás las posibilidades expresivas de tu cuerpo, del espacio y del tiempo en la construcción de personajes.

Además, abordarás cuatro tipos de arte, es decir, si tu clase es de danza, trabajarás el cuerpo; y si tu clase es de música, reconocerás ciertos aspectos de ella. También se emplearán las artes visuales, y las de teatro.

En el arte, es importante iniciar con la identificación o el reconocimiento de lo que sí se puede hacer. A veces se cree saber lo que sí y lo que no se puede hacer, pero no se trata solo de reglas o permisos, sino de darle un vistazo a cómo nos expresamos.

Ten en cuenta que la expresión va de la mano con el estado de ánimo.

¿Qué hacemos?

En esta ocasión, la herramienta que usarás para realizar las actividades será tu cuerpo. Desarrolla tus habilidades expresivas mezclando sus elementos. Por ejemplo, observa la siguiente imagen y realiza lo que se te plantea.

Después de observar la imagen, te invitamos a que hagas con tu cuerpo la expresión anterior. Haciendo estas expresiones, es que lograrás desarrollar y explorar las posibilidades expresivas de tu cuerpo.

Otro ejercicio que puedes realizar es escuchar una canción, por ejemplo “El vuelo del abejorro”, de Kórsakov, músico ruso. Y recrear el sonido y movimientos de un abejorro, dejando libre tu cuerpo y tu imaginación. Un sonido también puede cambiarte el ánimo.

Ahora, lo que vas a hacer es probar lo que tu cuerpo puede hacer pensando en un personaje. Apóyate en los talones o solo levanta los dedos de los pies, siente cómo se endurecen tus piernas, y aprovecha esa postura, casi sin doblar las rodillas. Después, agrega otro acento corporal, es decir, otra articulación, otra parte de tu cuerpo como la espalda, hazla un poco hacia adelante. A partir de esto, estas creando un personaje de lo que sí puedes hacer. Creamos con lo que somos, así que, si alguno de los movimientos no los puedes hacer, no te preocupes, mejor explora qué sí puedes mover. Recuerda sentir y percibir qué está pasando con tu cuerpo.

Puedes hacer otros movimientos, como tú te sientas cómodo, una acción cotidiana como barrer o lavar trastes para que vayas probando el movimiento de algún personaje.

A continuación, observa la siguiente imagen y adopta la postura de una de las figuras que se te proponen.

Finalmente, observa la siguiente imagen, pero ahora intenta algo diferente, imagina una situación en la que está la figura y juega a hacer eso.

Con las imágenes que has imitado y con el ejemplo de caminar sobre los talones y barrer, puedes sentir como tu cuerpo se va soltando.

La música e imágenes son solo un pretexto para la creación. Por eso puedes usar lo que ves en tu entorno, imaginar otros paisajes o imitar a tus familiares en acciones de siempre. Así que explora, atrévete y diviértete.

El Reto de Hoy:

Reto 1.

Mezcla todos los ejercicios que realizaste en una historia e imagina situaciones. Por ejemplo, realiza la postura de la imagen 3 e imagina que traes el cesto de la ropa sucia y vas a lavarla. Entonces te das cuenta de que otra vez no hay agua, y realizas la expresión como en la imagen 1. Por lo que tienes que ir a buscar agua para lavar la ropa. Pero oyes un zumbido y te espantas. En ese momento llega tu vecino y te dice: “mira, es un gran abejorro, allá va”, como la postura de la imagen 2.

Las posibilidades son infinitas. Ahora, termina o inventa otra historia con tus personajes. Recuerda que también los puedes dibujar como historieta, tomar fotos, o lo que tu imagines. Ten presente que para esta actividad solo usaste tu imaginación y tu cuerpo.

Reto 2.

Para concluir, reflexiona y responde las siguientes preguntas:

¿Conoces todas las posturas que puedes hacer con tu cuerpo?

¿Para qué crees que sirva practicar otras posturas?

Si quieres ver algún video del tema, te recomendamos las películas de “Charles Chaplin”, la que encuentres está bien porque la mayoría son de cine mudo y sus secuencias cómicas siguen vigentes.

Historia

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado.

Énfasis: Reflexionar sobre la importancia de la historia para conocer nuestro pasado.

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás sobre la importancia que tiene nuestra historia e indagarás sobre el pasado.

La Historia:

Son hechos, sucesos y acciones que el hombre ha realizado en el pasado.

No tiene una sola verdad, sino que se compone de diversas versiones e interpretaciones de un mismo hecho. Por ejemplo, no es lo mismo la opinión que un autor español, que la de un autor indígena; los aspectos que cada uno retoma provienen de su visión y fuentes a las que recurre. Por ejemplo, la llamada “Noche triste”, donde Hernán Cortés sufre una derrota frente a los mexicas, puede ser considerado por el lado español como un evento triste y doloroso, pero del lado mexica tuvo que ser considerado como una gran victoria, de esta manera tenemos dos visiones de un mismo hecho.

Se delimita en tiempo y espacio: En lo que respecta al tiempo, se refiere a las divisiones que se le pueden dar, las más utilizadas en historia son el siglo y los años.

Para poder entender mejor este aspecto, es de mucha utilidad la elaboración de líneas del tiempo, porque de manera gráfica permiten observar la duración de algún evento o la simultaneidad de hechos. Por ejemplo, ¿sabías que al mismo tiempo que ocurría la Revolución Mexicana, en otra parte del planeta ocurriría la Primera Guerra Mundial?

En cuanto al espacio en la historia, es el lugar en el que aconteció un hecho; puede ser un continente, un país o un poblado. Para este caso siempre son útiles los mapas históricos o geográficos, un mapa sobre la expedición de Hernán Cortés te puede permitir observar a qué ciudades o poblados llegaron los españoles.

En la siguiente idea se puede encontrar el tiempo y el lugar de un hecho: La llegada de los españoles a la ciudad de Tenochtitlan en 1519. El tiempo es el año 1519 y la ubicación es Tenochtitlan. Y para saber dónde está la ciudad, es necesario recurrir a un mapa.

Recurre a fuentes de dos tipos: las fuentes primarias que son todos aquellos documentos, testimonios u objetos originales que le permiten al historiador investigar directamente en ellos, sin la intervención de un intermediario. Por lo regular éstas pertenecen al mismo período histórico que se está investigando, aunque esto no es forzoso, pues pueden existir algunos años de diferencia. Por ejemplo, las cartas de relación que Hernán Cortés le envió al rey español, relatando lo que acontecía en su expedición.

Las fuentes secundarias son los resultados de la utilización de las fuentes primarias, como los libros, artículos, biografías, monografías, etc. Son el producto de largas investigaciones que realizan los estudiosos de la historia. En tu libro de texto tienes una fuente secundaria.

Recurre a la utilización de hechos y procesos, la diferencia entre ellos son el tiempo de duración, un hecho es de corta duración y la suma de hechos conforma un proceso que es de larga duración.

La conquista de México es un proceso que está conformado de varios hechos históricos.

Además, recurre a ubicar las causas y consecuencias de los hechos y procesos estudiados, cada uno de ellos son determinantes y se entrelazan entre sí, por lo regular son múltiples las causas y consecuencias en la historia.

¿Qué hacemos?

Las actividades que realizarás son:

1.- Análisis de lectura

2.- Respuesta a pregunta detonadora

3.- Cuadro de concentración sobre distintas versiones

4.- Relación de tu año de nacimiento con la historia

Para comenzar, lee con atención el siguiente fragmento del libro “Historia ¿Para qué?”, en su apartado “El sentido de la Historia”, del autor Luis Villoro, que te dará una idea sobre la utilidad de la historia.

“La historia responde al interés en conocer nuestra situación presente. Porque, aunque no se lo proponga, la historia cumple una función: la de comprender el presente. Desde las épocas en que el hombre empezó a vivir en comunidad y a utilizar un lenguaje, tuvo que crear interpretaciones conceptuales que pudieran explicarle su situación en el mundo en un momento dado.

Muchos mitos etiológicos: intentan trazar el origen de una comunidad, con el objeto de explicar por qué se encuentra en determinado lugar y en tales o cuales circunstancias... Parecería que, de no remitirnos a un pasado con el cual conectar nuestro presente, éste resultara incomprensible, gratuito, sin sentido. Remitirnos a un pasado dota al presente de una razón de existir, explica el presente.

...la historia admite que el pasado da razón del presente; pero a la vez, supone que el pasado sólo se descubre a partir de aquello que explica: el presente.

...el presente plantea los interrogantes que incitan a buscar el pasado. De allí que la historia pueda verse en dos formas: como un intento de explicar el presente a partir de sus antecedentes pasados, o como una empresa de comprender el pasado desde el presente”.

Fuente: Historia ¿Para qué?

Luis Villoro, et. al.

Siglo XXI Editores 2004. P. 36-38

Actividad 1.

Platica con tus familiares sobre la lectura anterior, puedes guiarte con las siguientes preguntas:

¿Para qué piensan que sirve la historia?

¿Qué otras utilidades tiene la historia?

Actividad 2.

A continuación, reflexiona y responde la siguiente pregunta:

¿En tu vida cotidiana para que te sirve la historia?

La pregunta que se plantea te ayudará a entender que la historia se vive día a día y que no está apartada de la realidad. Por ejemplo:

Primero, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia que se mezcla con la de nuestros padres y abuelos, es decir que nuestras familias tienen su propia historia. Y esas mismas historias conforman las de su estado, colonia o municipio.

Segundo, todas las cosas que el hombre ha creado tienen una historia. Por ejemplo, este medio, llamado televisión, tiene toda una historia, ¿sabías que fue un mexicano el que logró que la señal de televisión se pudiera apreciar a color? Él fue Guillermo González Camarena.

Tercero, ahora mismo se está viviendo algo en todo el mundo, que en el futuro se estudiará en las escuelas por su grado de importancia. La pandemia por COVID-19.

Estos son sólo algunos ejemplos de que la historia está presente en tu vida cotidiana.

Ahora, observa el siguiente video sobre la historia y sus diferentes versiones

Las diferentes versiones de la historia.

Es importante que conozcas que la importancia de un hecho o proceso histórico dependerá de lo que el historiador esté investigando y le dé sustento a la interpretación que realiza. Por esta razón es que podemos tener diferentes versiones de un mismo hecho, ya que mientras para algunos investigadores resulta relevante la diferencia de armamento entre españoles y mexicas, para otros se le dará más peso a las enfermedades que trajeron los españoles y que terminaron mermando a la población del valle de México.

Actividad 3.

Complementa el siguiente cuadro de concentración. Recurre a tus familiares cercanos y pídeles que te relaten su nacimiento y primeros días de vida, pueden ser tus padres, tus abuelos, tíos o hermanos mayores. Que te hablen sobre cómo se sentían, dónde vivían en aquel entonces o qué estaba pasando en el país en ese momento. Esos relatos son ejemplo de fuentes primarias. Por lo menos deben ser dos versiones para poderlas comparar. Cuando las escribas, vuelve a leerlas y observa cómo cada familiar te cuenta un mismo hecho de distinta manera, algo que se presenta con regularidad en la historia.

Actividad 4.

Por último, relaciona el año de tu nacimiento con algún acontecimiento relevante en la historia de nuestro país, investígalo en los medios que tengas a tu alcance. Por ejemplo, mi mamá nació en 1958, año en que se celebraron las elecciones federales en donde es electo Adolfo López Mateos como presidente de la República Mexicana.

Mi año de nacimiento

Año_________

¿Qué pasaba en México o en mi comunidad en ___?

___________

Esta actividad te permitirá saber que justo cuando estabas naciendo, algo relevante en nuestra población estaba sucediendo, lo mismo puedes hacer al buscar la canción de moda o la forma en que se vestían. Siempre es interesante saber qué ocurría en el pasado y qué te ha influenciado.

Por último, observa el siguiente video sobre la importancia de la Historia, y reflexiona sobre ejemplos donde puedas ver reflejada la historia en tu vida cotidiana.

Cuál es la importancia de la Historia.

La historia es una herramienta para poder investigar nuestro pasado. Además, te permite reconocerte como parte de una historia mayor, la cual es percibida de distintas formas dependiendo de quién la narre.

Si necesitas más información del tema, lo puedes encontrar en tu libro de texto en el bloque uno, con el título Pasado-Presente. Recuerda que en el índice puedes encontrar la página exacta de acuerdo con el libro de texto que tengas.

El Reto de Hoy:

Reto 1.

Contesta nuevamente la pregunta, ¿en tu vida cotidiana para que te sirve la historia? Y observa si cambiaste tu forma de pensar.

Reto 2.

Indaga y realiza la historia de tu familia; para ello puedes apoyarte en las siguientes preguntas: ¿de dónde provienen tú y tu familia? ¿Siempre has vivido en el mismo lugar? ¿Tienes algún dato curioso o importante tuyo o de tu familia? Redáctalo brevemente e ilustra tu relato, para finalmente mostrarlo a tus familiares.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Seleccionar novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos y escribir un comentario sobre su lectura para compartirla.

Énfasis: Movimientos literarios en América Latina: realismo.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre otras realidades y culturas, a través de la lectura de las obras de grandes autores de la literatura latinoamericana, con la finalidad de que los analices y te animes a leer la obra de otros.

En ocasiones, cuando lees tan solo un fragmento de una lectura o cuento breve, puedes identificar cuál es el tema central, algunos de sus personajes, el lugar en donde se desarrolla e incluso algunos aspectos de la realidad social, a veces te identificarás con alguno de ellos.

¿Qué hacemos?

Leerás algunos fragmentos de obras y conocerás aspectos de la literatura latinoamericana contemporánea.

Lee la siguiente lectura.

El eclipse

Augusto Monterroso, Hondureño-Guatemalteco.

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.

Al despertar, se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento, de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse…

Ahora, analiza el fragmento de la obra que acabas de leer, y responde las siguientes preguntas:

¿Pudiste identificar algunos de los personajes de la obra?

¿En qué lugar se desarrolla la obra?

¿Cuál es el tema central de la obra?

¿Recuerdas una obra de algún autor latinoamericano que te haya gustado mucho?

¿Por qué te gustó?

Tomando en cuenta tus respuestas anteriores, te darás cuenta de que todos tienen diferentes gustos, pero ¿qué características debe tener una obra para que te guste? Observa el siguiente video para conocer sobre los cuentos de Centroamérica.

Cuentos centroamericanos.

Como pudiste escuchar en las respuestas anteriores, los gustos dependen de cada persona. Sin duda alguna, los jóvenes quieren libros que les hagan reír, o que tengan un misterio o problema que resolver, o tal vez que hablen de emociones.

Es momento de leer un fragmento de la novela “El amor en tiempos del cólera” del autor, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de literatura. Posteriormente se te invita a contestar las preguntas que más adelante encontrarás.

El amor en los tiempos de cólera

Gabriel García Márquez

(Fragmento)

Florentino Ariza, en cambio, no había dejado de pensar en ella un solo instante después de que Fermina Daza lo rechazó sin apelación después de unos amores largos y contrariados, y habían transcurrido desde entonces cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días. No había tenido que llevar la cuenta del olvido haciendo una raya diaria en los muros de un calabozo, porque no había pasado un día sin que ocurriera algo que lo hiciera acordarse de ella. En la época de la ruptura él vivía solo con su madre, Tránsito Ariza, en una media casa alquilada de la Calle de las Ventanas, donde ella tuvo desde muy joven un negocio de mercería y donde además deshilachaba camisas y trapos viejos que vendía como algodón para los heridos de guerra.

¿Cuál es el tema? El amor en el tiempo.

Personajes: Florentino Ariza y Fermina Daza.

Lugar donde se desarrolla: Ciudad Costera de Cartagena, en el fragmento se menciona donde él vivía de joven.

Realidad social: Principios de siglo veinte, guerras civiles.

Para reflexionar sobre el fragmento de la lectura “El amor en los tiempos de cólera”, responde lo siguiente:

¿Esperarías al amor de tu vida por muchos años?

¿A qué hace alusión cuando se menciona una raya diaria en los muros de un calabozo?

¿por qué crees que Florentino Ariza la había esperado cincuenta y un años, nueve meses y cuatro días, si ella no le había hecho caso?

Si te intereso la lectura, se te invita a leer la novela completa.

Para que conozcas un poco más sobre la literatura latinoamericana contemporánea, observa el siguiente video.

¿Qué se entiende por literatura latinoamericana contemporánea?

Los autores literarios reflejan en sus escritos lo que imaginan, saben, viven y conocen, por eso la literatura tiene la posibilidad de llevarlos de un lado a otro en el tiempo y el espacio.

Leer tiene muchos beneficios, explora los mundos creados por los autores latinoamericanos, en los cuales de seguro encontrarás los que se adecuen a ti. Así que, se te invita a leer y a disfrutar de la magia de los textos que elijas.

Para responder las preguntas y dudas que te hayan surgido, apóyate con tu Libro de Texto de Español II, ubica el Aprendizaje esperado y revisa las actividades propuestas para este bloque, así como la información que contiene.

Dinámica en familia.

Invita a tu familia para comentar sobre estos textos, compartan experiencias y recomendaciones de algunos otros textos que conozcan.

El Reto de hoy:

Reto 1.

Se te invita a contestar las siguientes preguntas:

¿Qué obra de algún autor latinoamericano has leído?

¿Te gustaron los fragmentos de las obras que acabas de ver?

¿Qué piensas de los personajes?

¿Te animarías a leerlas?

Reto 2.

Para consolidar los conocimientos de lo trabajado el día de hoy, explora las lecturas que vienen en tu libro de texto y selecciona la que más llame tu atención. Después, describe a los personajes que aparecen en el cuento o fragmento de la novela que seleccionaste. Para ello, apóyate en las siguientes preguntas:

¿Cómo eran?

¿Cuáles eran sus características?

¿Te identificaste con alguno?

¿Qué te imaginaste al leer?

Esto puedes plasmarlo con alguna estrategia de aprendizaje, dibujo o con tu opinión. Finalmente, compártanla con tu familia.

Si quieres saber más de la literatura latinoamericana, se te invita a terminar de leer la obra titulada “El eclipse” del autor Augusto Monterroso, de nacionalidad hondureña-guatemalteca y quien desde el año 1944 fijó su residencia en México.

Tercero de secundaria

Artes

Aprendizaje esperado: Explora posibilidades expresivas del movimiento y del sonido en su cuerpo para relacionarlos con algunos elementos de la naturaleza.

Énfasis: Posibilidades expresivas del movimiento.

¿Qué vamos aprender?

Las actividades que realizarás requieren del cuerpo, sonido y movimiento; ellas están orientadas a la realización de representaciones artísticas; todo esto para buscar diferentes formas de expresión.

Es importante usar estos recursos para explorar tu espacio y potencialidades corporales.

Ten a la mano tu libreta y lápiz y alguna mezcla de pintura vegetal o acrílica, una tela o superficie firme. De no tener algún material de estos podrás utilizar cualquier mezcla que deje una mancha, por ejemplo: café soluble, distintos tipos de tierra, telas, cuerdas o estambres.

Has aprendido que tienes cinco sentidos naturales: el tacto, el oído, la vista, el gusto y el olfato; con estos, puedes realizar tus actividades de la vida cotidiana como saborear los alimentos, escuchar música y más. Pero algunas veces percibes estos sentidos como cosas separadas y pocas veces te das cuenta que realmente están conectados.

¿Te ha pasado que escuchas una canción y de pronto te das cuenta que ya estás moviendo el pie al ritmo de la canción sin que lo quisieras?

Sucede que pocas veces usas tus sentidos de manera consciente para explorar distintas formas de expresarte e incluso en algunos casos no te das cuenta de lo que hay a tu rededor y actúas por impulso.

¿Qué hacemos?

Te recomendamos escuchar alguna pista de música que te agrade y observa la imagen que se muestra. Trata de enfocarte en lo que escuchas y ves al mismo tiempo, si sientes la necesidad de moverte al ritmo de lo sonoro, comienza a hacerlo poco a poco, siente el sonido. Practicarás un poco para despertar tu sensibilidad.

¿Qué te pareció lo que acabas de ver y escuchar? ¿Qué sensaciones experimentaste?

Anota tus respuestas en tu libreta o puedes platicar y compartir con quien estés en casa.

Observa el siguiente video que hace referencia a las pinturas de Vasili Kandisky a quien viste anteriormente, en una exposición que hubo de él en México. Él quería plasmar en sus pinturas los sonidos o música y esto convertirlo en líneas, colores o texturas. Exploraba las posibilidades de la expresión sonora a la pintura.

Exposición: Kandisky: pequeños mundos.

Canal Once. Palacio de las Bellas Artes.

Toma tu libreta, pintura tela o mezcla que deje huella, la actividad consta de lo siguiente: pondrás una serie de pistas musicales que pertenecen a música tradicional indígena.

Tomarás la superficie y pondrás la pintura o mezcla sobre ese material. Y lo tomarás por ambos extremos.

Después moverás todo tu cuerpo como sienta la música y dejarás que la mancha de pintura baile contigo y deje huella de tu movimiento.

Mezcla de tres piezas Pozas de Arvizu, San Luis Río Colorado, Sonora, canto del pájaro cucapá.

Municipio de San Mateo del Mar, Oaxaca Mi son andeon ndiüc (El son de la muerte de la serpiente) Huave.

San Pablito Pahuatlán, municipio de Huauchinango, Puebla Fragmento musical de la ceremonia dedicada a los dioses de la semilla otomí.

Debes ser muy cuidadoso de que la pintura no caiga al piso. Observa las formas que se hacen, cómo la mancha cambia al compás del ritmo, es decir, la mancha se mueve contigo.

¿Qué sentiste al moverte al compás de la música? ¿Qué sentimientos te provocó el sonido que escuchabas?

Una vez terminada tu huella de color, déjela secar y observa qué figuras y formas se hicieron con tu movimiento, anota en tu libreta: ¿Cómo te sientes con esta actividad? si pueden ponle un nombre a tu obra de manchas.

La música que escuchaste trata de imitar algunos sonidos de la naturaleza y de la vida cotidiana interpretados por comunidades indígenas.

Es muy interesante cómo puedes buscar formas de expresarte a través del sonido, el movimiento y plasmarlo en una hoja. La conexión de tu cuerpo y la energía que se produce tiene un resultado en una mancha.

Observa las siguientes cápsulas, las cuales señalan que la imaginación no tiene límites, porque hay muchas posibilidades de expresión.

Sabías que… Arte Abstracto.

Secretaría de Cultura de México.

Sabías que... Surrealismo.

Secretaría de Cultura de México.

Sabías que... Alebrijes

Secretaría de Cultura de México.

Te das cuenta cómo se relaciona una misma idea: podemos crear a partir de lo que imaginamos, de lo que soñamos o de lo que inventamos. Por ejemplo, puedes imaginar el movimiento en tu cuerpo, en la pintura o en la música. Los videos muestran una posibilidad más para expresar ideas, sensaciones y emociones.

Observa el siguiente audiovisual el cual, te proporcionará otra opción para pintar relacionándote con la música o la música con el movimiento.

Imagen, Ritmo y Movimiento.

Secretaría de Cultura de México.

Cuerpos en movimiento.

Secretaría de Cultura de México.

En los videos anteriores observaste cómo puedes relacionar el movimiento con la música o las pinturas. Recuerda en el primer ejercicio, sobre cómo Kandinsky usaba la música para crear diversos trazos y colores para hacer una composición, pero en su caso de pintura.

El Reto de Hoy:

Hoy aprendiste la importancia del sonido, y cómo tus sentidos te permiten crear y hacer formas de expresar o composiciones artísticas.

¿Qué otras formas de experimentar con el sonido y la música se te ocurren? Lo que aprendiste ¿Cómo lo llevarías a cabo en tu vida cotidiana?

Ahora realiza, junto con tu familia, algunos ejercicios donde produzcan diferentes sonidos con diversas partes del cuerpo, escribe tus experiencias y dialógalas con tus familiares o amigos, quizá ellos tengan nuevas aportaciones.

Incluso, cuando regreses a clases presenciales podrás intercambiar opiniones con tus maestros, o bien ponerse de acuerdo con ellos para que te digan cómo hacérselas llegar desde ahora

Química

Aprendizaje esperado: Identifica las aportaciones del conocimiento químico y tecnológico en la satisfacción de necesidades básicas, en la salud y el ambiente. Analiza la influencia de los medios de comunicación y las actitudes de las personas hacia la química y la tecnología.

Énfasis: Identificar que el conocimiento químico participa en la satisfacción de necesidades básicas y en la salud.

¿Qué vamos aprender?

Identificarás las contribuciones del conocimiento químico en la satisfacción de necesidades básicas y en la salud. Es interesante e inquietante reflexionar y analizar cómo contribuye o impacta la química para una mejor calidad de vida.

En tu cuaderno registra todas las dudas e inquietudes que surjan, así como las actividades propuestas. Si ya cuentas con tu libro de texto, puedes consultarlo para retroalimentar y reflexionar sobre el impacto que tiene la química en sus vidas cotidianas y en la salud.

Reflexiona:

Analiza el primer planteamiento.

¿De qué se conforma todo lo que los rodea en tu vida diaria? Si observas bien, verás que la química está involucrada a tu alrededor.

Por ejemplo, en lo que vistes y calzas, en los productos de higiene personal y de uso en el hogar, en los alimentos que ingieres, en las pilas de los dispositivos que utilizas, los combustibles de los transportes, en todos los seres vivos.

¿Qué entiendes por sustancias naturales y sintéticas? Ambas están relacionadas con artículos que consumimos y son de suma importancia; los daños que pueden ocasionar no están en función de su origen o estructura, sino en las interacciones con los seres vivos y el ambiente.

¿Qué consecuencias trae la automedicación? ¿Has observado que muchas personas se automedican o recomiendan un remedio a otro, por el simple hecho de que les funcionó dicho medicamento? Esta acción puede ocasionar un efecto secundario, o una posible intoxicación.

En cualquier medio de comunicación, diario se anuncian "productos milagrosos" que son "totalmente naturales", y en letras muy pequeñas trae la leyenda que dice "este producto no es un medicamento, su uso es responsabilidad de quien lo consuma o lo recomiende". En cambio, los medicamentos que circulan tuvieron una supervisión antes de salir a la venta, por personas certificadas en el área.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video y centra tu atención en las ideas principales, para comprender más acerca de la ciencia química.

Mitos y realidades.

Bloque 1. Secuencia 1.

Programa 1.

Son muchas las aplicaciones del conocimiento químico en el área de la salud:

Tratamiento y recuperación de pacientes.

Uso de antisépticos y desinfectantes, para tener las áreas limpias.

Anestésicos para disminuir el dolor.

Síntesis de nuevos materiales: jeringas, guantes, cubrebocas, bolsas de sangre, entre otros; con la innovación tecnológica logran perfeccionar equipos de uso médico.

Restaurar o reemplazar marcapasos, lentes, prótesis de córneas o de extremidades.

Sin embargo, en el caso del uso de medicamentos, es necesario ser precavidos, ya que pueden desencadenar una reacción no deseada, lesionar algún órgano por la dosis, o incluso, conducir a la muerte.

Los medicamentos deben ser recetados por profesionales, y se deben seguir las indicaciones de dosis y horarios, para evitar cualquier efecto secundario que perjudique la salud.

En estos momentos, todos los científicos, apoyados en las aportaciones de la química, están en busca de una vacuna para el coronavirus.

El planteamiento de preguntas ha causado que se desarrollen los conocimientos científicos, con la intención de satisfacer necesidades humanas.

Realiza la siguiente actividad, para identificar las aportaciones de la química en los productos de limpieza.

Elabora una lista de cinco productos de limpieza, con los beneficios que aporta cada uno; sistematiza la información en una tabla como la que se muestra a continuación:

Es importante que los seres humanos cuidemos de nuestra salud; entre otros aspectos, es necesario tener una alimentación correcta, y mantener una higiene adecuada de nuestro cuerpo, y de los espacios en los que éste se desenvuelve.

Gracias al conocimiento químico, contamos con productos de limpieza como jabones, detergentes, pastas dentales, limpiadores de superficies y muchos más.

Como sabes, el agua potable es de suma importancia para el consumo humano, y gracias al conocimiento químico, se descubrió que el cloro la limpia de organismos patógenos.

Mediante la producción de fármacos, los químicos han ayudado en la lucha contra enfermedades y en la mejora de la calidad de vida hasta edades muy avanzadas, logrando así disminuir la mortalidad, que en el caso de México oscila entre los 78 años para las mujeres, y 73 años para los varones.

¿Cuál es la función de las vacunas en el ser humano?

Aún en estos tiempos, hay personas que dudan de la aplicación de las vacunas, pero al mismo tiempo, si analizamos la situación actual, todo el mundo está en busca de la vacuna para contrarrestar al COVID-19, un descubrimiento que, junto con la química, daría un avance e impacto a la salud de la humanidad; todo volvería a una normalidad, con ciertas medidas.

Observa el siguiente video sobre la importancia de las vacunas.

Vacunación 2019

ISSSTE MX

https://youtu.be/hCZx8kld_Ss

Ahora tienes un panorama más amplio acerca de la importancia de las vacunas como una medida preventiva de enfermedades.

Realiza una segunda actividad.

En tu cuaderno, anota y contesta las siguientes preguntas:

En tu percepción, ¿Qué beneficios tienen las vacunas?

¿Cómo podrías cambiar la percepción de las personas que no creen en las vacunas?

En el siglo XX se empezaron a elaborar antibióticos y medicamentos para infecciones bacterianas, así como la fabricación de vacunas que activan los mecanismos de defensa para prevenir algunas enfermedades. Con lo que se está viviendo en este momento, te das cuenta de qué tan importantes son las vacunas.

¿Qué tan importante es la química en la salud?

Cuando ingerimos y procesamos cada uno de nuestros alimentos, obtenemos nutrimentos que nos dan energía para realizar nuestras actividades.

Observa la siguiente pieza, de la que obtendremos información valiosa sobre la importante relación entre la química y la alimentación.

Diversidad de alimentos para una dieta correcta.

Krismar Educación

La química, en conjunto con otras ciencias y tecnologías, contribuye de forma esencial a la promoción de la salud, en procesos relacionados con la alimentación y la higiene.

Por ejemplo, en la obtención y selección de semillas mejoradas, el consumo de alimentos que favorecen la dieta correcta, así como conservadores para mantener cualidades nutritivas y evitar su deterioro.

¿Qué prefieren, productos naturales o sintéticos?

Hasta el momento, ha sido sorprendente el impacto y la importancia de la química en la vida cotidiana, pero también, su uso ha evolucionado y actualizado todo lo que nos rodea.

En la actualidad, contamos con productos naturales, y también sintéticos, que son los creados por el ser humano; el daño que puede ocasionar uno y otro no está en función del origen, en cambio, su impacto puede disminuir por su uso moderado en la interacción con el ambiente y los seres vivos.

El reto de hoy.

Realiza una nueva actividad.

Elabora un mapa mental, en el que expreses las ventajas y desventajas de la química en la salud.

Hay quien dice que la ciencia es el invento más importante de los seres humanos, y debe ser verdad.

Gracias a ella, hemos sido capaces de transformar nuestro entorno; incluso hasta el presente, con ayuda de los conocimientos químicos, se buscan alternativas de solución a diversos problemas.

Los conocimientos químicos han realizado valiosas aportaciones en el ámbito de la salud; han ayudado al ser humano a comprender la naturaleza, y contribuido a la mejora de nuestras vidas.

En el siglo XIX la farmacología moderna comienza con un estudio más arduo con la extracción de principios activos de la planta para tratar una enfermedad.

La química analítica encargada de la fabricación de medicamentos para que se puedan tratar y curar infinidad de pacientes.

Y los medicamentos que más vidas salvan son los: antihipertensivos, antiparasitarios, analgésicos, antibióticos que junto con las vacunas previenen y abaten enfermedades en niños, adultos y ancianos.

Historia

Aprendizaje esperado: Organiza por etapas y cronológicamente hechos y procesos del México Prehispánico, de la Conquista y del Virreinato.

Énfasis: Organizar temporalmente los principales procesos del México Antiguo 2500 a.n.e. hasta el fin del Virreinato de la Nueva España (1821).

¿Qué vamos aprender?

Revisarás los hechos y procesos más relevantes del México Antiguo. Por lo estudiado en los años anteriores, la historia es la memoria de los pueblos, recupera lo sucedido en los diferentes ámbitos, ya sea social, económico, cultural y político, en un tiempo y espacio determinados.

Recuperar la memoria nos permite responder preguntas como: ¿La extensión, organización y división del territorio ha sido siempre la misma? ¿Las formas de vida han sido iguales en todo el país? o ¿Si la población tiene el mismo origen? y lo más relevante: las causas de ello.

La historia es la memoria del país, su conocimiento te ayudará a saber cómo era antes, cómo se ha transformado y cómo es ahora. Comprender la Historia es prepararse para comprender el mundo.

El propósito es ubicar temporal y espacialmente los principales hechos y procesos del México Antiguo, a partir del año dos mil 500 antes de nuestra era hasta 1519, es decir, las súper áreas culturales del México Antiguo, los horizontes y áreas de Mesoamérica, y las culturas que florecieron en cada uno de ellos.

Te has preguntado ¿Cuántas y cuáles son las culturas que se desarrollaron en nuestro país?

¿Qué hacemos?

Lee el siguiente texto que Fernando Alvarado Tezozómoc escribió como introducción a su Crónica Mexicáyotl:

"Así lo vinieron a decir,

así lo asentaron en su relato,

y para nosotros lo vinieron a dibujar en sus papeles

los ancianos, las ancianas.

Eran nuestros abuelos, nuestras abuelas,

nuestros bisabuelos, nuestras bisabuelas,

nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados,

se repitió como un discurso su relato,

nos lo dejaron,

y vinieron a legarlo

a quienes ahora vivimos,

a quienes salimos de ellos.

Nunca se perderá, nunca se olvidará

lo que vinieron a hacer,

lo que vinieron a asentar en las pinturas:

su renombre, su historia, su recuerdo.

Así en el porvenir

siempre lo guardaremos

nosotros, hijos de ellos, los nietos,

hermanos, bisnietos, tataranietos, descendientes,

quienes tenemos su sangre y color,

lo vamos a decir, lo vamos a comunicar

a quienes todavía vivirán, habrán de nacer,

los hijos de los mexicas, los hijos de los tenochcas [...].

Aquí, tenochcas, aprenderéis cómo empezó

la renombrada, la gran ciudad,

México-Tenochtitlan,

en medio del agua, en el tular,

en el cañaveral, donde vivimos,

donde nacimos,

nosotros los tenochcas.”

Esta crónica se puede encontrar en EL MÉXICO ANTIGUO, en la Historia Universal de Miguel León Portilla, editado por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, en 2015.

El autor externa una preocupación por conservar y aprovechar la memoria del pasado. ¿Cuál crees que es la importancia de conservar esta memoria histórica?

¿Cómo te imaginas que era la vida de las personas hace más de cuatro mil años? y ¿Cuál crees que haya sido la causa de la desaparición de algunas civilizaciones del México Antiguo?

Observa el siguiente video en el que conocerás las características de las súper áreas y áreas culturales.

Las áreas culturales del México Antiguo.

Bloque 1. Secuencia 5.

México tiene una gran variedad de climas, suelos y recursos naturales que permitieron el establecimiento temporal o permanente de diversos grupos.

Algunos tuvieron que trasladarse de un lugar a otro una vez que se agotaban los recursos del lugar; otros fueron más afortunados y permanecieron en los lugares porque les garantizaban la supervivencia.

¿Recuerdas cuáles son las súper áreas culturales y qué las diferenció?

En el México Antiguo existieron tres súper áreas culturales: Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Las características de cada una responden al espacio geográfico en el que se desarrollaron.

Por tanto, Aridoamérica se caracteriza por ser una zona árida, su clima es extremoso, muy caluroso en el día y muy frío durante la noche. Los pobladores de esta súper área tuvieron que adaptarse a un medio especialmente difícil de habitar.

Oasisamérica se caracteriza por poseer un terreno semiárido, pero cuenta con algunas tierras favorables para la agricultura, fue habitado por pobladores cazadores y recolectores.

Y finalmente Mesoamérica, su diversidad de climas, con lluvias abundantes, permitió el desarrollo de la agricultura. Se formaron aldeas y villas y poco a poco se fueron formando centros urbanos.

¿A qué súper área cultural perteneció la entidad dónde vives?

Ahora bien, las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica existieron en épocas distintas, algunas coincidieron en el tiempo y llegaron a establecer relaciones de intercambio o incluso, de enfrentamientos.

Los periodos también conocidos como horizontes culturales fueron el Preclásico, con dos mil 700 años fue el periodo más largo de la historia mesoamericana. En él se establecen las primeras aldeas y villas.

En el periodo clásico se creció la población debido al desarrollo de la agricultura y surgieron importantes centros urbanos.

Y finalmente el posclásico, que se caracterizó por la expansión de pueblos dominantes y las alianzas políticas y militares. ¿Qué culturas se desarrollaron en cada uno de estos horizontes?

Además de que Mesoamérica se ha dividido en tres grandes horizontes, también se ha dividido en seis áreas culturales, cada una con características históricas, étnicas, lingüísticas y geográficas específicas.

En el México Antiguo existieron tres súper áreas culturales caracterizadas por un paisaje específico y por las actividades que se desarrollaron en cada una de ellas, que dieron lugar a una forma de organización social y política; así como a cierta manera de ver y comprender el mundo. Es evidente que el paisaje, los recursos del lugar, la fauna y la flora posibilitaron el desarrollo de las civilizaciones.

Estas súper áreas culturales se extendieron a lo largo del territorio que hoy comprende parte de Estados Unidos, México y Centroamérica, previos a la llegada de los españoles.

El Reto de Hoy:

Elabora un mapa que represente el territorio del México Antiguo, delimitando las súper áreas culturales y ubicando la entidad en que viven, la cultura que se desarrolló ahí y el período de duración.

Para superar el reto y ampliar más tu conocimiento puedes consultar tu libro de texto de Tercer Grado de Secundaria y pedir apoyo a tu maestro.

Recuerda que aprendes más cuando compartes el conocimiento, así que no dudes en involucrar a tus familiares en el contenido de esta clase.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado.

Énfasis: Justificar operaciones inversiones.

¿Qué vamos a aprender?

Estudiarás las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas de la forma más sencilla, la Ax2 + B = 0, explorarás con soluciones personales, y conocerás las operaciones inversas necesarias, formalizarás su solución y resolverás problemas.

También conocerás los elementos que las componen y resolverás problemas con métodos propios. En esta sesión necesitarás tu cuaderno, un lápiz y una regla.

¿Te gustan los cuentos? Lee con atención la narración del siguiente cuento.

Una ecuación, es una igualdad entre dos expresiones (miembros de la igualdad) que contienen una o más literales llamadas incógnitas, es decir, una cantidad desconocida.

¿Qué hacemos?

Observa las siguientes situaciones.

¿Cómo resolverías la anterior situación utilizando algún procedimiento ya aprendido? ¿Qué es lo primero que harías?

Una alumna del equipo 1 propuso que primero hay que plantear la ecuación necesaria para resolver el problema, ella pasó al pizarrón y escribió la siguiente ecuación:

X2 + 12 = 37

Una vez planteada la ecuación los alumnos de cada equipo comenzaron a analizar cómo resolver la ecuación propuesta. Después de un tiempo, uno de los alumnos integrante del equipo 5 expuso ante sus compañeros cómo resolvieron la ecuación planteada.

Como pueden observar en la tabla cada valor asignado a la incógnita equis es elevado al cuadrado y luego se suma 12, este procedimiento lo efectuaron hasta encontrar el valor de la incógnita que hace verdadera la igualdad. Los alumnos del maestro Eduardo encontraron que la incógnita es igual con 5.

Ahora, lee y analiza la siguiente situación:

Observa el análisis y la resolución de la situación propuesta.

Para resolver situaciones como esta en matemáticas es muy útil modelar o representar de manera gráfica los datos, en este caso podemos dibujar un cuadrado, sabemos que la medida de su área es 100 metros cuadrados, pero desconocemos la medida de cada lado, entonces le podemos llamar equis porque es un dato desconocido.

Recordemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando lado por lado, aunque también en ocasiones sea base por altura, largo por ancho.

Aquí la reflexión se centra en que tengas en cuenta que el número que multiplicado por sí mismo y cuyo producto es 100 metros cuadrados es 10 metros el cual corresponde a la medida de cada lado del cuadrado.

Observa la siguiente situación es muy sencilla.

Como pueden observar la situación planteada requiere de determinar ¿Qué número elevado al cuadrado sumado con doce es igual a treinta y siete? Piensa ¿Cuál es la ecuación que modela esta situación?

La ecuación es:

¿Qué observas de diferente en esta ecuación comparada con la forma ax2?c=0? La expresión del primer miembro no está igualada con cero, ¿Qué harías para que sea similar a la forma: ax2?c=0?

Necesitamos transponer o cambiar el 37 que está en el segundo miembro al primer miembro, luego, una vez que la ecuación queda expresada similar a la forma:

ax2?c=0 Procede a resolverla despejando la incógnita.

Recuerda que despejar la incógnita requiere que cambies de lugar o de miembro al 25 que está restando al otro miembro, después hay que pasar el exponente dos de la equis indicando la raíz cuadrada del 25 que está en el segundo miembro. ¿Qué valor obtuviste?

Ahora bien, otra forma es la siguiente:

Resuelve los siguientes ejercicios de ecuaciones de segundo grado considerando identificar la forma de cada una para determinar el procedimiento de resolución:

Conocerás el juego del Ajedrez

Esta dinámica, se desarrolla sobre un tablero, se lleva a cabo entre dos personas, donde cada jugador cuenta con dieciséis piezas que pueden desplazar con ciertas reglas sobre el tablero. El juego se define cuando un jugador consigue que el rey del rival no pueda evitar un movimiento de captura, dicha jugada se le conoce como jaque mate.

Resuelve el siguiente problema:

Se quiere construir un tablero para jugar ajedrez, si queremos que cada casilla tenga 3 cm por lado, ¿De cuánto tendría que ser el tablero? Recuerda que un tablero de ajedrez tiene 8 casillas por lado.

a. Reflexiona sobre cómo podrías resolver este problema.

Para comenzar puedes dibujarlo en tu cuaderno, y hacer las anotaciones que necesites. ¿Qué datos debes conocer? ¿Los tienes? ¿Lograste resolverlo?

Considera lo que significa elevar al cuadrado: es multiplicar un número por sí mismo, es decir, si tienes un solo elemento, significa multiplicar 1x1, pero si estas unidades son geométricas, se forma un cuadrado, si se eleva al cuadrado dos, tres, cuatro, tenemos cuadrados con base y altura 2, 3 y 4.

b. Resolvámoslo.

Sabes dos cosas, que cada casilla mide 3 cm por lado, y que el tablero de ajedrez tiene 8 casillas por cada lado entonces:

Un lado del tablero mide: 24 cm

Recuerda que para obtener este valor solo debiste haber multiplicado los 3 cm que mide de cada lado de la casilla por las 8 casillas. Ahora tenemos que determinar cuánto mide el área del tablero.

Si ya tienes un lado y es un cuadrado, recuerda que, para obtener el área de ese cuadrado, solo debemos multiplicar lado por lado, es decir 24 cm por 24 cm.

Y obtienes que el tablero que necesitas construir tendría que ser de 576 cm2.

c. Ahora bien vamos a calcular, cuál sería el área de una de las casillas que forma el tablero.

Para calcular el área de cada casilla, sabemos que mide 3 cm por lado, por lo que su área es de 9 cm2. ¿Qué estrategia utilizaste para llegar al resultado?

Conocerás otra manera de resolver este ejercicio.

Calculaste primero, el área de una casilla, si sabes que un lado del cuadrado mide 3 cm, entonces, se obtiene multiplicando 3 cm x 3 cm y obtienes que el área mide 9 cm2.

Por otro parte sabes cada lado del tablero tiene 8 casillas y como es un cuadrado en total tendríamos 64 casillas en el tablero. Por lo tanto, si multiplicamos las 64 casillas por el área de cada casilla que es de 9 cm2 obtenemos que el área del tablero sería de 576 cm2.

Ahora bien, ¿Cómo le harías para construir tu propio tablero de ajedrez?

¿De cuánto tendrían que ser las medidas de sus lados si quisiera que el tablero midiera 64 cm2?

¿De cuánto tendrían que ser las medidas de sus lados si quisiera que el tablero midiera 121 cm2?

Resuelve las preguntas anteriores:

¿De cuánto tendrían que ser las medidas de sus lados si quisiera que el tablero midiera 64 cm2?

¿De cuánto tendrían que ser las medidas de sus lados si quisiera que el tablero midiera 121 cm2?

Ahora bien, tomando en cuenta todos estos elementos:

¿Cómo podrías representar por medio de una ecuación el área de un tablero de ajedrez que tenga 100cm2?

Inténtalo tienes todos los datos para poder formarla.

a. Observa si llegaste al mismo resultado:

El área es 100 cm2, y los lados no los conoces, por lo que utilizas una incógnita “x”.

Como sabes que estamos trabajando con áreas de cuadrados, utilizamos la fórmula para determinar el área de un cuadrado recuerda que es: A = (l)(l) ó A= l2

¿Qué números multiplicados por sí mismo, nos dan como resultado 100cm2?

Haz ahora un truco de magia, utilizando las matemáticas:

Sigue las indicaciones y realiza las operaciones que se te vayan indicando.

Hagámoslo ahora con el número que desees:

Piensa en un número (el que tu prefieras).

Enseguida multiplícalo por 4.

Réstale el número 3.

A tu resultado multiplícalo por 2.

Súmale el número 6.

Y por último divídelo entre el número que pensaste.

¿Volviste a obtener 8?

Magia, ¿verdad?

Recuerda que una ecuación, es una igualdad entre dos expresiones que contienen una o más literales llamadas incógnitas, es decir, una cantidad desconocida que se puede calcular.

Seguramente recurriste a tu habilidad de cálculo mental, para identificar qué número multiplicando por sí mismo da como resultado cien en la situación problema propuesta.

Es importante que tomes en cuenta que resolver una ecuación de segundo grado implica calcular qué valores tiene la incógnita y que estos hagan verdadera la igualdad.

Te recomendamos que busques en tu libro de texto problemas y ejercicios similares a los que estudiaste hoy y los resuelvas. Recuerda que compartir es la mejor forma de reforzar lo que has visto.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Contrasta la información obtenida en distintos textos y la integra para complementarla.

Énfasis: Comparar (Diferencias y Semejanzas) en tratamiento de un mismo, tema en diversas fuentes .

¿Qué vamos a aprender?

Compararás las diferencias y semejanzas en el tratamiento de un mismo, tema en diversas fuentes como parte del proceso que se sigue para la redacción de textos argumentativos, como es el caso de los ensayos.

Te sugerimos, que, en la medida de lo posible, tomes notas, y registres aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema, las cuales podrás resolver posteriormente, ya sea al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se te propongan.

Lee el siguiente fragmento tomado de un artículo de opinión que lleva por título “Clonar o no clonar”.

¿Existen otras perspectivas acerca de este tema? Obviamente sí, cualquier tema puede tener diversas posturas, se puede abordar desde múltiples visiones como la política, la sociológica, la científica, entre otras. Incluso, en una misma disciplina como la biología, puede haber diferentes opiniones sobre un mismo tema. Pero, ¿Cuáles son los pasos iniciales que debemos seguir para escribir un ensayo?

Primero, debes seleccionar un tema, de preferencia, que sea de tu interés y delimítalo, además, es fundamental asumir una postura al respecto.

Después, busca información acerca del tema, para ello, debes tener claro qué quieres saber sobre el mismo. Es muy importante que al buscar información lo hagas en fuentes confiables, por ejemplo; leer directamente a los autores de las fuentes originales, y no a terceros que hablan acerca de ellos. Y si realizas búsquedas en internet, lo más recomendable es que recurras a páginas cuya terminación sea .gob. .org y .edu.

Debes verificar que las fuentes que consultes cuenten con referencias bibliográficas, así, como revisar la vigencia de las publicaciones, y, por lo tanto, tener la certeza de que estas se mantengan actualizadas, además de que presenten información o posturas de especialistas reconocidos como autoridades de la materia.

Por otra parte, es importante mencionar que existen otras fuentes de información a las que puedes recurrir como son: los audiovisuales, los periódicos, las entrevistas a especialistas, o bien a personas que tengan conocimientos amplios del tema que nos interesa investigar.

Una vez que ya seleccionaste las fuentes de información, debes analizarla, compararla y contrastarla para enfocarte de manera más objetiva en toda aquella información que te ofrezcan los datos y argumentos que te interesen utilizar para asustar o confrontar la postura que quieres dar a conocer y difundir.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video del minuto 01:30 al minuto 02:52 para que puedas tener mayor claridad en el tema.

De Frankenstein a Dolly.

Español III, Bloque 1. Secuencia 1.

Un mismo tema puede ser tratado desde diversos puntos de vista, en los que las posturas pueden ser divergentes, pero siempre sustentadas en fuentes confiables.

Observa la siguiente tabla:

Cómo puedes observar están marcadas las semejanzas y diferencias, es decir comparaciones o contrastes de la información que se presenta, en este caso del fragmento del video acerca de las dos películas a las que se hace referencia.

Observa otro fragmento del video: “De Frankenstein a Dolly” del minuto 10:27 al 12: 44 para conocer un consejo acerca de cómo seleccionar información.

De Frankenstein a Dolly.

Español III, Bloque 1. Secuencia 1.

El Reto de Hoy:

Para ampliar la información sobre tu tema, localiza en tus libros de texto, el Aprendizaje Esperado: “Contrastar la información obtenida en distintos textos y la integra para complementarla”, para que cuentes con mayor información acerca de la manera en que pueden trabajar las semejanzas y diferencias de un mismo tema tratado en diversas fuentes de información.

Para profundizar más sobre el tema, te sugerimos que reflexiones acerca de un tema que te interese investigar, y haz un planteamiento de preguntas que te permita indagar acerca del mismo.

También, puedes comentar con tu familia cuál es su opinión acerca del tema, y procura investigar siempre, por lo menos en dos fuentes, para así identificar las semejanzas y diferencias con respecto al tema de tu interés, y apoyen tu razonamiento.