Preguntas de Aprende en Casa II del 14 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este miércoles, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo visto durante el día.

Primero de secundaria

Historia

Tema: Primera Revolución Industrial .

Aprendizaje esperado: Comprende el impacto de la Revolución Industrial y cómo las ideas liberales influyeron en ella, así como el papel que tuvo la burguesía en este proceso. Reconoce cómo los avances científicos y tecnológicos impactaron tanto en las actividades productivas como en la vida de las personas.

Énfasis: Reconocer las causas que dieron origen a la Primera Revolución Industrial y los avances tecnológicos que la caracterizaron.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás las causas que generaron una de las revoluciones más importantes de mediados del siglo XVIII. Esta revolución se caracterizó por una serie de avances científicos y tecnológicos que modificaron significativamente la vida económica, política y social de Inglaterra.

Asimismo, reconocerás las causas que dieron origen a la primera Revolución Industrial y los avances científico-tecnológicos que la caracterizaron.

¿Qué hacemos?

Para iniciar la sesión, observa el siguiente video que te ayudará a ubicar en el tiempo y el espacio el tema de hoy, de modo que puedas reconocer cuándo y dónde surgió la Primera Revolución Industrial, además de sus principales características. Ten presente que una revolución no necesariamente tiene que ver con una guerra, pues la palabra Revolución, también se relaciona con cambios profundos en las estructuras políticas, sociales o económicas de una sociedad. Esto fue lo que trajo consigo la Revolución Industrial, cambios muy importantes como los que verás en el video y a lo largo de esta sesión. Mientras observas el video, trata de identificar la información que se te pide y anótala en tu cuaderno:

-¿Cuándo sucedió la Primera Revolución industrial?

-¿En dónde tuvo lugar?

-¿Cómo se define la Revolución industrial?

-¿Qué invento fue el más representativo y por qué?

1. Un paisaje diferente

La Revolución industrial tuvo lugar en Inglaterra, durante la segunda mitad del siglo XVIII, y se define como un proceso de trasformación en la sociedad, en los medios de producción y en el paisaje. Todo gracias a un invento que facilitó la producción en serie y el consecuente aumento de productos en las fábricas: ¡la máquina de vapor!

De acuerdo con historiadores como Eric Hobsbawn la Revolución Industrial surge a partir de un proceso de constante innovación tecnológica y concentración de la producción en masa, derivado del uso del vapor como fuerza motora.

La máquina de vapor es el elemento que caracteriza a la Primera Revolución Industrial, a diferencia de otras revoluciones como la comercial, que tiene que ver con el cambio en la forma de comerciar o, de la revolución científica, que a finales del Renacimiento cambia la concepción del conocimiento influido por las ideas religiosas, por el pensamiento basado en la razón y en las ciencias.

Inició en Inglaterra, a mediados del siglo XVIII, expandiéndose poco a poco a otros países del mundo, como Bélgica, Francia, Alemania, Rusia, Italia, Japón y Estados.

La Revolución industrial es un proceso que tiene múltiples causas, para facilitar que las identifiques, elabora en tu cuaderno un cuadro resumen, como el que se presenta a continuación:

Pon mucha atención para que vayas clasificando cada una de las causas que se explicarán a continuación y tienen que ver con los ámbitos:

-Social

-Político

-Económico y

-Cultural

Para realizar esta actividad, revisa la presentación que se encuentra en la siguiente liga: https://prezi.com/ryluhgdkjz--/la-revolución-industrial/?present=1

Como pudiste ver en la presentación, una de las causas de la Revolución Industrial fue la Revolución comercial, un proceso que comenzó en el siglo XV, cuando los países europeos comenzaron a explorar y a conquistar nuevos territorios. Establecieron colonias en varios continentes y, con ello, nuevas rutas de navegación y de comercio, lo cual trajo consigo la creación de nuevos mercados para extraer minerales, que es la principal característica del mercantilismo, el modelo económico del Antiguo régimen.

Este proceso, consolidó el poder económico de los países europeos como España, Portugal e Inglaterra, quienes se convirtieron en los países con más posesiones coloniales.

En el caso de Inglaterra, para el siglo XVIII controlaba territorios coloniales en América, Asia y África, y ello significaba que poseía múltiples mercados para extraer y controlar materias primas y especialmente para vender sus productos.

En el inicio de la Revolución industrial, Inglaterra tenía ventaja sobre los otros países europeos al gozar de un gran poderío naval. Derivado de su flota mercante y naval, que en muchas ocasiones a lo largo de los años estuvo respaldada por piratas y corsarios quienes con el permiso de la corona inglesa se dedicaban a saquear los barcos de otros países especialmente de España, ayudando incluso a defender el país británico, de modo que afianzara su poder y estabilidad económica.

El poder naval de Inglaterra, se vio fortalecido gracias a las Actas de Navegación de 1651, las cuales comenzarían a formar un monopolio comercial y fomentarían el crecimiento de una gran flota mercante para comerciar con todas las colonias inglesas en el mundo.

La firma de los Tratados de Utrecht, también llamada Paz de Utrecht, entre 1713 y 1715, llevaron a la consolidación del poder de Inglaterra como amo y señor de los mares, al lograr la autorización para comerciar con las colonias españolas en América, entre ellas, la Nueva España.

Inglaterra mantenía el control comercial de una gran cantidad de territorios en el mundo, siendo la India el más importante de ellos. Gracias a este gran imperio, Inglaterra se aseguró el control de las materias primas y de los mercados para el comercio de sus productos. Entre las materias primas que abundaban en el imperio británico y que contribuyeron al desarrollo de la revolución industrial están el carbón, el algodón y la lana.

Otro factor que colaboró a que la Revolución industrial tuviera lugar en Inglaterra, tiene que ver con el fortalecimiento de la burguesía que comenzó desde el siglo XVI. Los burgueses, quienes a través del avance del comercio y del desarrollo de los bancos, sentaron las bases para la construcción de una sociedad capitalista, es decir, basada en el capital.

En Inglaterra, los burgueses eran parte del grupo que no tenía privilegios, esto significaba que debían pagar impuestos y no podían participar en las decisiones políticas del país, situación que comenzó a cambiar con la Revolución inglesa, debido a que el Rey Carlos I pretendía imponer un gobierno absolutista, mientras que el parlamento esperaba delimitar mediante la ley el poder del rey.

Entre 1642 y 1688 hubo múltiples enfrentamientos entre los partidarios del absolutismo y los del parlamento, que llevaron a que en Inglaterra se estableciera una República gobernada por Oliver Cromwell.

Como consecuencia, Inglaterra adoptaría un sistema de Monarquía parlamentaria, basada en la influencia de ideas liberales como la división de poderes, es decir un sistema de gobierno, en donde el rey ejerce el poder ejecutivo, pero es limitado por las decisiones del parlamento, quien representa al poder legislativo y se encarga de hacer las leyes para gobernar al país.

Así se sientan las bases para que, derivado de los principios del liberalismo y de la Ilustración, los burgueses puedan obtener derechos políticos. Ahora tenían la oportunidad de participar en las decisiones del gobierno, lo cual permitía garantizar sus derechos políticos y alcanzar una mayor estabilidad económica.

En esta monarquía inglesa, se aplicaban los principios del liberalismo económico, de modo que el estado, no intervenía en la economía, solo la regulaba mediante permisos y leyes.

Un factor social importante que propició que la Revolución industrial tuviera lugar en Inglaterra fue su religión protestante, pues dentro de ella, el esfuerzo y el trabajo individual son vistos como valores fundamentales para el desarrollo del ser humano. También lo eran para los pensadores liberales, como John Locke quien veía en estos valores la única forma de llevar una vida saludable y útil para la sociedad, mientras que concebía a la inutilidad como una enfermedad.

Otra de las causas de la Revolución industrial fue la Revolución agrícola, con la cual, las tierras en manos de unos cuantos burgueses, comenzaron a mejorar su producción, gracias a la incorporación de nuevas tecnologías agrícolas, lo que permitió a Inglaterra el paso de una sociedad agrícola y artesanal a una industrial. El aumento en la producción y en la cantidad de alimentos, combinado con algunos descubrimientos médicos que permitían mejorar la expectativa de vida de las personas.

Estas situaciones significaron que gran parte de la población agrícola se viera obligada a migrar a las ciudades en búsqueda de trabajo, por lo cual se registró un importante aumento de la población y, por ende, en el incremento de la mano de obra disponible.

El liberalismo económico, que se comentó en sesiones pasadas, es producto del trabajo de Adam Smith, cuyas ideas están basadas en el libre comercio o libre competencia, la propiedad privada, y las leyes de mercado, lo que acelera el paso del mercantilismo al capitalismo. Con la implantación del liberalismo económico en Inglaterra, los empresarios tenían mayores facilidades, que, en cualquier otro país del mundo, para iniciar y mantener sus negocios.

Todos estos factores contribuyeron al desarrollo de inventos, fábricas y máquinas que mejoraron la producción económica y cambiaron completamente la forma de vida de las personas, tanto de aquellos que trabajaban como de quienes eran dueños de la producción.

Con la explicación que acabas de leer, el cuadro resumen que realizaste, deberá estar completo.

Ahora te presentamos como pudo quedar tu cuadro y en caso de ser necesario complétalo con la información que te pudiera haber faltado.

Ahora revisarás cuales fueron los inventos que propiciaron este cambio tan radical en la forma de producir y, por tanto, en la forma de vida a partir del siglo XVIII.

Para tomar nota de los inventos de la Revolución Industrial, en tu cuaderno elabora una línea del tiempo o secuencia, como la que se observa en la siguiente imagen:

En donde pongas la siguiente información:

-El nombre del invento.

-Año en que se dio a conocer.

-Quién lo inventó.

-Para qué servía.

El primer invento es probablemente el más importante de la Revolución industrial, porque sin él, los demás inventos probablemente no hubieran podido funcionar. Es la máquina de vapor.

Hasta antes de la máquina de vapor, los únicos medios que se tenían para producir energía eran el molino de viento, la rueda hidráulica, o en ocasiones la fuerza de los animales o de las personas. Si bien desde la antigüedad ya se habían realizado intentos por utilizar el vapor como fuerza motora, en la época moderna el primero en desarrollar una base motora de vapor fue Thomas Savery, quien patentó su invento en 1698.

En la imagen puedes ver cómo era esta máquina, llamada el motor Savery, que resolvía el problema de las inundaciones en las minas y la falta de agua en algunos pueblos, además era capaz de dar movimiento a los molinos.

El invento de Savery era una bomba accionada por vapor que consistía en una caldera, tuberías y un depósito que, al ser llenado de vapor, era capaz de extraer el agua de la mina y expulsarla. Sin embargo, el motor Savery sería superado unos años después por la máquina de Newcomen.

La también llamada máquina de vapor atmosférica, fue inventada por Thomas Newcomen en 1712. Su funcionamiento, era muy similar al motor Savery, pues creaba un vacío en el depósito, al enfriar el vapor, solo que, en la máquina de Newcomen, como se ve en la imagen existía un cilindro que tiraba de una viga hacia abajo la cual al tener sujeto un balancín hacía que el cilindro se volviera a llenar de vapor para accionar una bomba que extrajera el agua de las minas.

¿Estas fueron las máquinas de vapor que desencadenaron todos los otros inventos y por tanto la Revolución industrial?

No, ni el motor Savery ni la máquina Newcomen son en realidad la máquina de vapor, porque tenían un problema, y ese era que se tenía que calentar y volver a enfriar el depósito, lo que eventualmente propiciaba que se rompiera y lo más importante es que hacía que se perdiera energía, por lo que las máquinas no tenían muy buen rendimiento.

¿Entonces cuál fue la máquina de vapor que se usó posteriormente en la industria?

Esa fue la máquina de vapor de James Watt, quien luego de arreglar una Máquina Newcomen, comenzó a pensar en formas de mejorar el sistema.

Watt, se dio cuenta que había que limitar la pérdida de calor para mejorar el rendimiento, por lo que, en su máquina de vapor inventada en 1769, ideo un condensador que pudiera mantener la temperatura, y una serie de válvulas de entrada y salida que regularan el flujo del vapor, logrando mantener la energía y haciendo más eficiente el sistema.

En la imagen puedes ver que además del condensador y las válvulas, la máquina de vapor de James Watt, usaba un sistema de movimiento lineal alternativo que se trasformaba en un movimiento rotativo, aprovechando la energía cinética.

Esto es precisamente lo que hacía que la máquina de vapor de Watt conservara la energía y pudiera impulsar otras máquinas.

Con lo que has analizado hasta ahora, en tu línea del tiempo de los inventos de la revolución industrial, deberás de tener ya tres inventos, o más bien tres máquinas de vapor.

Para continuar conociendo los inventos de la Revolución industrial, realiza la siguiente lectura. Recuerda que estás elaborando una línea del tiempo con los inventos, sus autores, el año en que se realizaron y su propósito, así que pon atención para encontrar la información e ir complementando tu trabajo.

“28 de noviembre de 1830

Querido diario.

El mundo continúa cambiando cada vez más y más rápido, hoy me enteré que hace dieciséis años el periódico que recibimos cada mañana, es realizado con una imprenta que funciona con vapor.

Parece mentira, que ahora también exista una máquina, que inventada en 1814 por Friedrich Kenig y Andreas Friedrich Bauer pueda imprimir miles de páginas por hora, para que “El Times”, pueda llegar a tantos lugares.

Todos estos cambios comenzaron cuando en 1769 James Watt inventó su máquina de vapor.

Al principio, la máquina de vapor no fue muy popular, incluso, he oído que Watt tuvo muchos problemas para fabricar y vender las primeras máquinas, pero muy pronto, todos comenzamos a ver lo rápido que se podían hacer las cosas con este nuevo invento, por lo cual, comenzó a ser utilizado para potenciar otras máquinas y crear nuevas fábricas donde ahora trabajan cientos de personas.

Luego de la máquina de vapor, una de las primeras áreas donde se hicieron nuevos inventos fue la industria textil.

John Kay inventó en 1733 la Lanzadera volante, un sistema de placas que permitía que se hicieran telas más anchas con un solo trabajador, a una mayor velocidad, dicen que se le ocurrió mientras comía pan y lentejas.

Para 1764, James Hargreaves inventó la hiladora Jenny, que podía funcionar con ocho carretes sobre un bastidor horizontal, la cual, posteriormente en 1770 la mejoraría, con el nombre de Mule Spinning Jenny, para que funcionara también con vapor, haciendo el trabajo muchísimo más rápido.

La máquina de vapor, también cambió por completo el transporte y las comunicaciones. Antes las personas se tardaban muchos días o incluso meses en llegar de un lugar a otro, y era bastante incómodo.

VIDEO:

Dicen que al principio los carros como los que ahora usan las locomotoras eran jalados por mulas en las minas, sobre rieles de madera.

Pero todo eso cambió cuando en 1814 George Stephenson usó la máquina de vapor como motor para impulsar una locomotora que jalaba 8 vagones en una vía de 8 kilómetros.

Comparada con las locomotoras de hoy en día, ésta era muy lenta, pero podía cargar hasta treinta toneladas, y con eso logró impresionar al parlamento inglés para otorgar las licencias de construcción, y a muchos inversionistas que comenzaron con la edificación de vías y ferrocarriles.

Sé que la primera línea de ferrocarril se inauguró en 1825, para ir de Manchester a Liverpool.

Ese tren alcanzó la increíble velocidad de 19 kilómetros por hora. Y dicen que este año, los trenes comenzaron a apoyar el servicio de correos, por lo que ahora, las cartas que les escriba a mis primas llegarán más rápido.

Y claro, también ahora existe el barco de vapor. Los primeros barcos de vapor, los inventaron en Francia e Inglaterra, sin embargo, el primero que logró hacer un barco comercial fue el norteamericano Robert Fulton.

Dicen que uno de sus primeros barcos se lo presentó al mismísimo Napoleón Bonaparte, en 1803, aunque al parecer a los franceses no les gustó demasiado, yo creo que Napoleón debe haber estado muy impresionado con tal avance tecnológico.

Al regresar a los Estados Unidos y después de lo aprendido en Europa, Robert Fulton mandó construir en 1806, El Clermont, el primer barco comercial que viajó en 1807 por el Río Hudson desde Albany hasta la ciudad de Nueva York.

Y para 1813, Richard Wright construyó el primer barco de vapor que podía navegar en mar abierto, sí ¿se imaginan?, cruzar el océano Atlántico y poder ¡viajar desde Inglaterra hasta Canadá!

Cada día parece que el mundo cambia un poquito más, te has preguntado ¿qué otros inventos maravillosos traerán estas revoluciones científicas y tecnológicas en un futuro?

Es interesante, ver el descubrimiento de la máquina de vapor. El transporte se revolucionó primero cuando sirvió para transportar mercancías, luego para transportar personas, de hacerlo por tierra, después a hacerlo por mar, hasta cruzar océanos y todo esto, cada vez en menor tiempo. Realmente los cambios a que dio lugar la máquina de vapor fueron muy importantes para la primera Revolución Industrial.

Sí aquí solo se abordaron únicamente los inventos relacionados con el transporte y la industria textil, pero eso no quiere decir que fueran los únicos, de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX, hubo inventos de todo tipo que cambiaron radicalmente la vida de las personas y de su entorno, por eso es que se llama Revolución industrial.

Después de haber leído, la línea del tiempo que estás construyendo debería estar completa, al menos en lo que respecta al transporte y a la industria textil.

Repaso:

Observa el siguiente resumen para que, en caso de que hayas olvidado algo, puedas completar tu línea del tiempo. Fíjate muy bien en las fechas, no para que te las aprendas, sino para que veas los años que tuvieron que pasar de un invento a otro o para que se mejorara lo ya inventado.

Industria textil: la lanzadera volante, inventada por John Kay en 1733, que permitía hacer telas más anchas. La hiladora Jenny de 1764, y la Mule Spining Jenny de 1770, creada por James Hargreaves la cual permitían tejer mucho más rápido las telas.

En el trasporte, puedes incluir en tu línea del tiempo la locomotora de vapor de George Stephenson de 1814, que permitía recorrer distancias en menor tiempo y transportar materiales pesados. La primera línea de pasajeros de Manchester a Liverpool en 1825, y el tren de correos de 1830.

También para el transporte está el barco de vapor de Robert Fulton desarrollado entre 1803 y 1806, el cual, a partir de 1807 permitía viajar por río y acortar las distancias. Finalmente, el barco de vapor de Richard Wright que en 1813 pudo navegar en mar abierto de Inglaterra a Canadá.

El Reto de Hoy

El reto que se empezó en la sesión anterior fue la elaboración de la primera plana de un periódico. En esa primera plana ya debe encontrase la información de la sesión anterior, es decir: En primer lugar, el surgimiento de la burguesía en la vida económica y política de Inglaterra y en segundo, los principales representantes del liberalismo político y económico, como son John Locke y Adam Smith.

Con el tema del día de hoy, vas a agregar a la primera plana de tu periódico algunas noticias nuevas, en función lo que has aprendido el día de hoy.

Es decir, las nuevas noticias deberán incluir las causas sociales, políticas, económicas y culturales que influyeron en el desarrollo de la Revolución industrial, las cuales puedes redactar como una nota informativa.

Así como los principales inventos de la Revolución industrial, que conociste hoy, de ellos, asegúrate de poner la máquina de vapor, pues descubriste que es el invento más importante y escoge algún otro sobre el transporte y la industria textil que te haya llamado la atención.

Recuerda que, en la sesión pasada, aprendiste que las partes que no pueden faltar en una primera plana son:

-La cabecera o nombre del periódico.

-El lema.

-La fecha y el lugar en que se editó el periódico.

-La noticia principal del día.

-La foto de la noticia principal.

-Que debe ir acompañada con el pie de foto, la cual son indica qué o quiénes aparecen en la foto.

-Las noticias más importantes del periódico.

-Finalmente, la publicidad o anuncios.

De modo que el día de hoy, tienes que decidir, en cuál de las categorías que se mencionan incorporarás la información nueva. Un consejo para la construcción de tu primera plana del periódico histórico, es asegurarte de hacer una lista de los temas que más te hayan interesado, luego, ordénalos según quieras que aparezcan como noticia principal o como otras noticias y, finalmente, elabora un breve resumen de cada una.

Toma en cuenta que, en la próxima sesión, vas a agregar otros datos importantes del tema.

Puedes apoyarse en tu libro de texto para completar este trabajo, así como en los materiales disponibles de la página de Aprende en Casa II, entre los que pueden leer “El Príncipe Feliz y Otros cuentos” de Oscar Wilde, un autor que precisamente habla de la sociedad de la época.

Geografía

Tema: De lo local a lo global .

Aprendizaje esperado: Emplea recursos tecnológicos para obtener y representar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial.

Énfasis: Distinguir las escalas local, nacional y mundial en el uso de la información geográfica.

¿Qué vamos a aprender?

En la clase anterior reconociste el uso de los Sistemas de Información Geográfica SIG, por sus siglas en español, los Sistemas de Posicionamiento Global, o GPS, por sus siglas en inglés, el análisis de los modelos tridimensionales y las imágenes satelitales.

Todas estas herramientas son útiles para la Geografía, y pueden ser utilizadas en otras áreas del conocimiento y en la vida cotidiana; asimismo, es en esta asignatura en donde se desarrollan las habilidades para su mejor uso y comprensión.

El día de hoy utilizarás estos conocimientos para analizar casos específicos. De modo tal que puedes utilizar tus apuntes anteriores para apoyarte.

Al final podrás identificar que las escalas local, nacional y mundial son utilizadas para analizar hechos y fenómenos que ocurren en el espacio geográfico.

¿Qué hacemos?

El día de hoy estarás aprendiendo acerca de la escala local, nacional y mundial. ¿En qué consiste esto?

Para iniciar, analiza el siguiente fragmento de una noticia para poder aclararlo.

1.- ¿Logras distinguir la problemática que describe la noticia?

2.- ¿El problema presentado habla del mundo, de un continente, o de un país?

La noticia habla de las afectaciones en todo el mundo; posteriormente, en un continente y luego hace énfasis en un territorio. A esto le llamamos escalas de análisis.

También hay escalas gráficas y numéricas. Podría profundizar un poco más, observa la siguiente imagen.

Cuando observamos la Tierra desde el espacio exterior, admiramos un hermoso globo azul y los continentes que lo conforman. ¿Recuerdas cuáles son? América, África, Asia, Europa y Oceanía. En esta imagen también es posible distinguir la luna, los océanos, las nubes y la atmósfera. De esta forma, apreciamos una escala global.

Ahora bien, en el texto que analizaste se nombra repetidamente a Groenlandia.

¿Sabías que Groenlandia es una isla que pertenece al territorio de Dinamarca? En este caso nos referimos a una escala nacional.

Asimismo, la noticia nos dice que hay zonas de Groenlandia en donde los glaciares se ven más afectados que otros debido al cambio climático, de esta manera hablamos de una escala local.

El planeta Tierra se compone de muchos elementos que interactúan entre sí, y lo que ocurre en cada una de sus partes, en mayor o en menor medida, afecta al resto.

Así, podemos analizar las causas y consecuencias de los hechos y fenómenos que ocurren en el mundo, ya sea observando lo que pasa en el planeta en general, o también lo que sucede en una región en particular.

Es por esta razón que las escalas de análisis son útiles para explicar los procesos ambientales o sociales que ocurren en un lugar, en un país o en el mundo entero.

Las escalas están interrelacionadas entre sí, dicho de otro modo: “El espacio geográfico puede estudiarse desde lo más pequeño hasta lo más grande; es decir, desde la escala local a la mundial y viceversa.

Como podrás notar, la escala local, forma parte de la escala nacional y esta, a su vez, se encuentra dentro de la escala mundial. Dependiendo del objetivo de nuestro estudio, utilizaremos las escalas de manera distinta, ello nos permitirá analizar características y rasgos generales a nivel mundial o información detallada y específica en las escalas nacional y local.

En sesiones anteriores, viste las representaciones de la Tierra, como el croquis, el plano, el mapa, el globo terráqueo, las imágenes de satélite y los modelos tridimensionales. ¿Cómo es que éstas ayudan al análisis de las escalas geográficas?

Estas representaciones nos ayudan a estudiar lo que ocurre en el entorno cercano o lejano, con mayor o menor detalle; así, cada representación se ajusta a las necesidades de cada estudio. Por ejemplo, en un globo terráqueo, localizamos países, ríos y capitales; mientras que, en los atlas municipales conocemos el número total de habitantes. Elegimos un tipo de representación geográfica, ya sea un mapa, una imagen de satélite u otras, a escala local, nacional o mundial según lo que queremos encontrar.

Veamos otros ejemplos para explicarlo con mayor claridad.

Para ubicar lugares, utilizamos una herramienta de localización, en este caso, el Sistema de Información Geográfica de INEGI, ya que cuenta con distintas capas de información y zoom para acercar o alejar la imagen, según nos convenga.

Otros ejemplos de la escala local son:

Ejemplos de temáticas a escala nacional en México son:

Las principales elevaciones, como el pico de Orizaba y el Popocatépetl.

La distribución de los ríos.

Y los climas. Que en México son muy diversos.

La Tierra tiene distintos climas y representaciones y a diferentes escalas. Pero ¿sucede lo mismo con las fuentes de información?

La respuesta es sí, pues si se analiza un caso local, se busca información en fuentes que nos muestren datos del lugar en cuestión; por ejemplo, si hablamos de Cosolapa, municipio del estado de Oaxaca, nos interesan datos como localización, colindancias, número de habitantes, servicios con los que cuenta, entre otros; estos datos no los podríamos localizar en fuentes de consulta mundiales, requerimos fuentes especificas las cuales pueden ser las páginas de internet del municipio, el INEGI, o el atlas estatal.

En el ejemplo que verás a continuación, están interrelacionadas las 3 escalas.

Pensemos en el caso del COVID-19. Como sabes, es una enfermedad infecciosa causada por un virus que afecta actualmente a todo el mundo; a esto se le conoce como “pandemia”. Cuando la enfermedad afecta a una región en particular, hablamos de una “endemia”; mientras que, si la enfermedad se propaga sólo en una localidad, hablamos de una “epidemia”. Esta es la relación que existe entra la salud y las escalas geográficas.

Otra forma que te puede ayudar a identificar las escalas son las instituciones, por ejemplo:

En este sentido, encontramos la Organización Mundial de la Salud, OMS, como parte de la ONU, que cuenta con información a escala global.En este sentido, encontramos la Organización Mundial de la Salud, OMS, como parte de la ONU, que cuenta con información a escala global.

En México, tenemos la Secretaría de Salud a nivel federal, y otras fuentes informativas a nivel nacional.

Asimismo, los servicios de salud estatales o municipales a nivel local, en este caso, apreciamos los correspondientes al estado de Veracruz, por poner un ejemplo.

Ahora te invitamos a que observes el mapa de la distribución de la enfermedad COVID-19 a nivel mundial.

Este es un ejemplo de información a escala mundial.

Siguiendo el mismo caso del COVID-19, podríamos referirnos a los países de América Latina que presentan el mayor número de contagios, entre los que se encuentran: Brasil, Chile, México y Perú.

Si tomamos como ejemplo a nuestro país, encontramos información a escala nacional, en este caso, los contagios confirmados por estado.

Por otra parte, si quisiéramos información más detallada del lugar en donde vivimos, las fuentes de información serán aún más específicas. Encontraríamos los casos presentados en el municipio, la distribución de hospitales que atienden casos de COVID-19, los protocolos de atención y las medidas sanitarias adoptadas.

Ahora piensa, si tus maestras o maestros te piden información acerca del lugar en donde vives ¿En dónde la buscarías?

Tenemos las páginas de internet de los municipios, la Secretaría de Salud del Estado y los centros de salud comunitarios.

Seguramente con esta explicación te quedó más claro la utilidad de identificar las escalas de análisis al estudiar un caso o situación; así como las representaciones espaciales y las fuentes informativas que pueden utilizar.

El ABC geográfico de México

En esta ocasión toca un estado muy interesante, ¿sabes a qué estado de la República Mexicana se le conoce como: “Tierra de Dinosaurios”?

Se trata del bello estado de Coahuila, una de las entidades que destaca a nivel nacional por el hallazgo de restos de dinosaurios en su territorio. Antes de compartirte este y otros datos de interés sobre esta entidad te invitamos a observar el siguiente video que te muestra sus paisajes y costumbres.

Coahuila

VISITMEXICO

El estado de Coahuila de Zaragoza debe su nombre al general Ignacio Zaragoza nacido en esta entidad.

En el municipio de General Cepeda se abrió la primera zona paleontológica de México, denominada “El Rincón del Colorado”; además de esto, en diversos puntos de la Geografía de Coahuila, se han encontrado restos de fósiles de dinosaurios que vivieron hace más de 72 millones de años.

Es por esto que el estado se ganó el nombre de “Tierra de Dinosaurios” difundiendo así la riqueza cultural del estado a México y al mundo.

Coahuila, se encuentra al Norte de la República Mexicana y su capital es Saltillo. Se divide en 38 municipios y cuenta con 5 aeropuertos. Esta entidad cuenta con una música tradicional mezcla de redova, polka, chotis y mazurca; mejor conocida como música norteña.

Coahuila tiene 7 pueblos mágicos:

-Arteaga

-Candela

-Cuatro Ciénegas

-Guerrero

-Melchor Múzquiz

-Parras de la fuente

-Bisecas

En estas localidades el turismo es una fuente de ingresos importante. Se pueden practicar actividades como campismo, ciclismo de montaña, rappel, senderismo, la ruta de la manzana, esquiar en los bosques de Monterreal, visitar las aguas termales de “agua caliente” o “las lajitas”, bucear o nadar en las pozas de cuatro Ciénegas, visitar el museo del desierto o las dunas de yeso.

La gastronomía coahuilense ofrece excelente calidad en cortes de carne, asados de puerco y cabrito, la machaca, las migas, sabanas norteñas, la discada, los rollos de membrillo rellenos de fruta y nuez, los quesos de higo, entre otras delicias.

La danza de los matachines es un baile tradicional y representativo de Coahuila, también posee una riqueza cultural ancestral, pues en su territorio habitan personas de las naciones Kikapú, hablantes de Náhuatl, Mazahua y Zapoteco.

Coahuila, es el tercer estado más grande de la República Mexicana, es una entidad próspera, llena de bellezas naturales y culturales; en fin, es una mezcla de tradiciones y modernidad.

Si quieres ampliar la información de hoy, consulta tu libro de texto en el tema de las escalas local, nacional y mundial.

El Reto de Hoy

Finalmente, queremos invitarte a que realices una actividad a modo de reto:

1.- Recorta 3 círculos concéntricos en hojas de colores diferentes; o bien dibújalos en tu cuaderno.

-El círculo 1 debe ser de 10 cm de diámetro y corresponderá a la escala mundial.

-El círculo 2 deberá caber en el círculo anterior, y representará la escala nacional

-Y, finalmente el círculo 3 deberá caber dentro del círculo 2 y representará la escala local.

2.- En cada uno de los círculos pega el mapa correspondiente al mundo, el país, y el estado en el que vives.

Deberá quedarte algo parecido a esto:

Si tus maestros y tú así lo deciden puedes hacer esta tarea más específica, agrega las escalas intermedias como el continente, la ciudad o el barrio de la colonia. No olvides anotar tus fuentes de consulta.

Una vez que hayas terminado tu “Contenedor de escalas” compártelo con tus maestros, amigos y familiares. Anota tus conclusiones en tu cuaderno.

Tómate el tiempo necesario para que tu trabajo sea de calidad, si no tienes el material a la mano para recortar, también puedes dibujarlo.

Ahora ya sabes un poco más acerca de las escalas y de por qué Coahuila es conocida como “tierra de dinosaurios” A partir de las siguientes sesiones abordarás los temas geográficos empleando las tres escalas que estudiaste hoy, es decir explorarás los procesos geográficos desde la perspectiva mundial, nacional y local.

Artes

Tema: Yo y mi otro yo nos expresamos .

Aprendizaje esperado: Establece sentidos y significados propios, entre las obras y manifestaciones artísticas y los eventos de la vida cotidiana.

Énfasis: Establecer relaciones de sentido entre sí mismo y los componentes de una obra o manifestación artística.

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás a partir de la observación de obras artísticas y sus posibles interpretaciones; también realizarás una composición con la técnica del Collage basada en elementos que tengan un significado propio.

Eso te dará la oportunidad de conocerte un poco más, pues las miradas y la reflexión estarán dirigidas en "quién soy" y qué "reconozco de mí”.

¿Qué hacemos?

Para dar inicio responde la siguiente pregunta: ¿qué significado tiene lo que imaginas, creas, expresas y comunicas?

Pon atención en las siguientes obras y aprécialas, deja libre tu sensibilidad y tu imaginación.

¿Qué te parecieron?

Continúa observándolas y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.

-¿Qué colores, formas, figuras y cualidades puedes percibir de ellas?

-¿Te provocan alguna emoción, sensación, estado de ánimo o algún pensamiento?

-¿Qué crees que quiso expresar el autor de la obra?

-¿Qué significados podrías darle tú?

Las pinturas que viste son de Picasso, y quizás la primera, te pudo recordar cuando estás estresado, con muchas tareas y abrumado, o pudiera ser ansioso. La segunda, que se llama Retrato de Dora Maar, es una mujer sencilla, pero con mucho estilo: mira esas uñas naranjas, combinan con su ropa; sin embargo, por la forma en que mira y la posición de sus manos, tal vez la puedes percibir como que está pensativa, preocupada o a punto de dar una opinión importante.

Es importante que te permitas sentir y que también, respetes lo que transmite a los demás, las obras que se aprecian. Deja que la pintura “te hable”, es decir, deja que te cuente su historia o imagina una tú. Deja fluir tu imaginación.

¿Te has imaginado si te hicieran una pintura?, ¿Como crees que sería plasmada tu esencia?

Ahora ¿cómo crees que sería una pintura hecha por ti mismo, que reflejará tu propia esencia? O si compusieras una canción con la esencia de tus sonidos, ¿cómo te imaginas que se escucharía?

Cómo un autorretrato, te puede decir muchas cosas sobre tu personalidad o tu estado de ánimo. Si te fijas bien en las pinturas de un inicio, parecen como si estuvieran conformadas de muchas piezas: como si fueran unos rompecabezas.

Ahora ve las siguientes imágenes, tomadas de algunas pinturas. Reflexiona y comenta de ser posible con quien esté más cerca de ti. Te preguntarás, ¿qué debes observar en cada figura? La respuesta es, lo siguiente:

El rostro, ¿está serio?, ¿triste?

Los ojos ¿qué estarán comunicando?

¿La oreja está muy grande?, ¿pequeña?, ¿se parece a tus orejas?; esa nariz ¿es ancha?, quizás el dueño está muy orgulloso de tenerla.

La boca al verla tal vez te dé ganas de sonreír: parece ser coqueta.

El dorso, este por ejemplo, te puede hacer pensar que esta persona esta relajada.

Esta mano, se agarra con mucha fuerza a ese objeto de madera, ¿estará nerviosa por algo?, ¿o tal vez está enojada?

Esta otra parece muy fuerte, posiblemente hace ejercicio.

Esas piernas, al mirarlas, me te pueden hacer sentir la sensación de ligereza.

A lo mejor quien pintó esos pies sentía que volaba al bailar.

¿Qué pasaría si todas las imágenes anteriores las juntaras para hacer un solo retrato?

El resultado: es un retrato hecho por las partes del cuerpo de otras pinturas. Lo más interesante es que las imágenes por separado te pudieron trasmitir sensaciones particulares que fuiste descubriendo, al reflexionar sobre cada una de ellas; pero al juntarlas, el retrato toma otro significado cargado de distintas ideas y emociones. Obsérvalo.

Este retrato se vuelve especial porque con diversas características de otras pinturas u obras artísticas, se creó una que por sí sola transmite algo, y eso la hace única.

Interesante, ¿no crees? Así que hoy usaras una técnica llamada collage. Y, ¿qué es eso de la técnica del collage?

El collage es una técnica artística en donde, a través de diversos recortes de dibujos, fotografías, periódicos, revistas, texturas, colores o diversos elementos, se logra crear una composición original.

El origen de la técnica está en disputa entre Pablo Picasso y Georges Braque pues, en 1912, ambos empezaron a incluir papeles de tapizar, trozos de mantel y envoltorios a sus obras. Actualmente, la técnica Collage no sólo se ocupa en la pintura, sino en otras manifestaciones artísticas, como: en la música, la danza, el teatro, el cine, la literatura, por mencionar algunas.

Con esta técnica tienes muchas posibilidades para experimentar con otros materiales, no solo con el dibujo. Puedes unir varios elementos para crear una unidad o un sólo elemento y hacer una obra única.

Ahora realiza la siguiente actividad titulada: “Mi otro Yo”, la dinámica consiste en construir un “ser” por medio de diversos elementos que te representan. La idea es que puedas crear una imagen con la que logres identificarte. Es decir, una imagen simbólica de ti mismo.

Esta actividad está dividida en cuatro momentos.

Primero, debes RECONOCERTE, reflexionar sobre: ¿qué te gusta de ti y qué no me gusta de ti?

Reconoce tu cuerpo a través de tu sentido del tacto. ¿Cómo lo vas hacer?

Imagina que pasa cuando te estas “bañando”, y que estas sintiendo y limpiando cada una de las partes que conforman tu cuerpo.

-Pasas tus manos por tu cabeza: ¿Cómo es?, ¿y tu cabello? ¿Cómo imaginas que es tu cerebro?

-Lava y siente tus ojos.

-Tus orejas: ¿Qué forma tienen?

-Tu nariz: ¿qué forma tiene? ¿Cómo se siente?

-Tu boca.

-Tu cuello.

-Siente el tronco de tu cuerpo, tus pulmones, tu corazón, tus intestinos.

-Ahora lava tus brazos. tus manos.

-Tu cadera.

-Tus piernas, tus pies.

Ahora, detente un momento. Cierra tus ojos e imagina que haces un recorrido muy detallado de todo tu cuerpo: de la cabeza hasta los pies. y, en ese recorrido, vas a identificar tres partes de tu cuerpo que más te gustan.

Dibújalas en tu cuaderno. Procura que cada dibujo tenga el tamaño de una hoja o de la mitad de la hoja. También, reflexiona e imagina: y responde las siguientes preguntas.

-¿Por qué las elegiste?

-Si esta parte de tu cuerpo tuviera un sonido, ¿cómo crees que sería?

Cuentas con 3 minutos.

No te preocupes si crees que tu dibujo “no te sale” como tú quieres. Recuerda que en esta sesión se dará más importancia a lo que tú quieres expresar o comunicar con tu dibujo.

Ve realizando tus dibujos.

Si no acabaste tus dibujos, no te preocupes. Sigue con la actividad y al terminar la sesión podrás retomar lo que quedó inconcluso.

Ahora, nuevamente, cierra tus ojos y, una vez más, visualízate. En esta revisión, observarás y tratarás de identificar las diferentes partes de tu cuerpo que casi no te gustan, o que no les pones tanta importancia. Elije 3. y dibújalas nuevamente en tu cuaderno, recuerda que cada dibujo tenga el tamaño de una hoja o de la mitad de la hoja y escribe. por qué las elegiste.

Igual si esta parte de tu cuerpo tuviera un sonido, ¿cómo crees que sería?

Cuentas con 3 minutos.

Recuerda que puedes apoyarte de todos los materiales que elegiste para trabajar el día de hoy. Nuevamente se te aclara que no debes juzgar si dibujas bien o mal; solamente trata de expresar tus ideas y sentimientos.

Ya que terminaste tus dibujos ¡recórtalos! Recuerda hacerlo con mucho cuidado.

Obsérvalos detenidamente. Ahora, extiéndelos en tu mesa de trabajo y, con ellos, haz una composición.

También, puedes ocupar los otros materiales con los que elijas trabajar, con la intención de que enriquezcan tu composición y piensa cómo, con esos elementos, armarías “un ser”, es decir tu OTRO YO. Realiza tantas composiciones como tu imaginación te permita, hasta que te decidas por la que más signifique lo que quieres expresar.

Ahora sí, ya que decidiste cómo quedaría tu composición, termina de construirla fijándola con pegamento, cinta adhesiva, cordones, hilo, o como lo desees, y observa cómo poco a poco va cobrando presencia Tu otro yo, con esta técnica del collage.

Como verás, Tu otro yo estará conformado de muchas partes que te caracterizan.

Una vez más, observa a tu Otro Yo. Ve como éste, es una representación de ti mismo pues está conformado de diferentes partes de tu cuerpo.

-¿Qué te dice?

-¿Qué significados observas en él?

-¿Tiene algún nombre?

¿Recuerdas que elegiste algunos sonidos de las partes de su cuerpo? Con base en ellos, harás una búsqueda de sonidos, hasta que logres realizar una breve composición sonora, que complemente la representación de su OTRO YO.

Observa el siguiente video para que veas como quedaron algunos trabajos de otros chicos.

Video_Día 1

El día de hoy nuevamente pusiste a prueba el poder de tu imaginación.

¿Te sorprendió el resultado? ¿Con este ejercicio aprendiste algo nuevo de ti mismo?

Comparte con tu familia o quien esté cerca, las sensaciones que te dejo el realizar este ejercicio.

El Reto de Hoy

Ahora, ha llegado el momento que presentes tu Otro Yo. Para ello, con base en los sonidos, significados que le diste a cada parte de tu cuerpo, imágenes, sensaciones que tuviste durante la experiencia, realizarás la presentación de ese personaje que has construido y, si lo decides, también podrás compartir parte de su historia. Invita a un familiar que esté en casa para que, con ella o él, realices esa presentación.

Biología

Tema: ¿Cómo explicar la importancia de la biodiversidad?

Aprendizaje esperado: Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México.

Énfasis: Generalizar las explicaciones de la importancia de la biodiversidad en México a través del problema que representa el calentamiento global.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás que tenemos una gran ventaja ya que pudimos revisar e integrar el aprendizaje que tiene que ver con las explicaciones de Darwin sobre el cambio de los seres vivos en el tiempo. Lo que nos permitirá poder integrar de manera amplia el aprendizaje del día de hoy.

El propósito de hoy es: generalizar las explicaciones de la importancia de la biodiversidad en México a través del problema que representa el calentamiento global.

¿Qué hacemos?

El trabajo de esta sesión te debe llevar a ser totalmente honesta u honesto, ya que hablar de la importancia de nuestra biodiversidad es sincerarnos con lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por ello, te queremos preguntar: ¿Tú contaminas nuestro planeta?

Creemos que tratas de no contaminar ¡Pero es imposible que no contamines! Todas las personas contaminamos el ambiente. El simple hecho de cubrir nuestras necesidades básicas provoca contaminación del ambiente.

Podemos decir que, aunque la contaminación es un proceso natural y completamente normal, los humanos nos hemos encargado de acelerarla rápidamente, por ejemplo al aumentar drásticamente las emisiones de contaminantes atmosféricos a tal grado que hoy vivimos cambios muy importantes que están alterando los climas, y el problema no es el hecho del aumento o disminución de temperatura, por ejemplo, sino el impacto que tiene en cada uno de los organismos que habitan en el mundo pues estos cambios pueden provocar en las especies desequilibrios muy importantes. Gran parte de estos problemas han sido generados por el aumento acelerado de los gases de efecto invernadero, los cuales se encuentran en la atmósfera terrestre y son:

-Vapor de agua.

-Dióxido de carbono.

-Metano.

-Óxidos de nitrógeno

-Ozono.

Aunque no son los únicos, son los que principalmente están causando muchos problemas en el planeta Tierra. Para identificar las consecuencias que tiene este problema en la biodiversidad observa el siguiente video del minuto 0:22 al 0:55:

-Calentamiento global

¡Impresionante ver todas las consecuencias que tiene la dinámica humana sobre nuestro planeta! ¿No lo crees?

Es importante conocer qué ocurre con todas las emisiones contaminantes que se generan ya que, en la atmósfera se encuentran diversos gases de manera natural, pero nosotros hemos acelerado su concentración alterando de esta forma los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del agua o del carbono.

A partir de lo observado en el video desglosaremos información referente a cada uno de los Gases de Efecto Invernadero para que observes las consecuencias que tienen en la biodiversidad.

Recuerda que los principales Gases de Efecto Invernadero son:

El vapor de agua, aunque tiene una corta duración, puede permanecer constante y provocar un aumento adicional de la temperatura en contacto con el dióxido de carbono o CO2. La cantidad de vapor de agua en la atmósfera es muy alta, aunque no se considera un gas de efecto invernadero como tal, debido a que siempre ha permanecido en la atmósfera, pero, debido a su interacción con las demás sustancias de la atmósfera su impacto en el calentamiento del planeta es muy significativo.

Debemos tener en cuenta que la influencia de vapor de agua posee una corta duración, pudiendo cambiar su concentración en horas por una simple lluvia o nieve.

Ahora, ¿qué ocurre con la biodiversidad a partir de este vapor?

Primero, un fenómeno común en los últimos años: las inundaciones, que afectan a diversas comunidades en todo el planeta. Asimismo, debido a la gran cantidad de agua que se precipita se altera el ciclo hidrológico y puede provocar que algunas especies de plantas no resistan, por la cantidad de agua que absorben, o bien por la acidez que puede tener el agua, este vapor que se condensó, antes de precipitar, pudo estar en contacto con otras sustancias en la atmósfera cómo óxidos de nitrógeno y azufre.

Otra consecuencia es la escasa lluvia. Ésta provoca sequías en algunas regiones del país, lo que trae como consecuencia la pérdida de biodiversidad, pero también, la poca producción de alimentos, como el maíz, base de la dieta mexicana. Y también afecta la estética de las bellezas naturales provocando, por ejemplo, que nos perdamos de observar cascadas espectaculares y, en su lugar, veamos barrancas sin indicios de agua. Sin duda, un gran problema que podemos observar en nuestra vida cotidiana, pero… ¿Qué pasa con el dióxido de carbono?

Algunas actividades económicas son las principales causas de emisión de este gas. La concentración del CO2 se ha incrementado en más de 30%, es el gas de efecto invernadero de mayor impacto en el clima. Responsable del 70% del calentamiento de la tierra.

Este genera un efecto invernadero con grandes impactos ambientales, como el incremento del nivel del mar, tormentas más intensas, aumento de sequías, entre otros.

Una de las consecuencias del aumento de dióxido de carbono lo vivimos no hace mucho en nuestro país ¿Te acuerdas del Sargazo? Seguramente sí.

Pues resulta que el sargazo es una maravilla marina, controla la acidez de los mares, tiene gran cantidad de nutrientes, pero se volvió un problema cuando su reproducción se volvió anormal y, ¿sabes a quién apuntan las investigaciones como responsable de este problema? Así es, al ser humano, pues probablemente el crecimiento masivo y sostenido de las poblaciones de estas especies de algas esté vinculado con el cambio climático y otras alteraciones ambientales provocadas por el ser humano a escala global.

De acuerdo con esta información, las grandes cantidades de emisión de CO2 provocan un aumento de temperatura en los mares que favorece la reproducción de esta alga y que para junio del 2019 se convirtió en un problema para nuestro país. Se vio afectada la estética de nuestras playas, se provocó la muerte de muchos organismos que quedaban atrapados en ellas, además de que las descargas residuales que van al mar favorecieron la nutrición de esta macroalga.

Otro factor que probablemente favoreció al sargazo a llegar a México fue el cambió en la corriente del agua provocada por el deshielo de los polos como consecuencia del cambio climático, debido al aumento de gases de invernadero como el CO2.

Ya que hablamos del deshiele de los polos; los organismos de esta región están reaccionando a los cambios tratando de adaptarse, como el oso polar y el oso pardo de quienes se ha encontrado un híbrido denominado oso de Banks.

Los primeros avistamientos en la naturaleza de este oso híbrido fueron en 2006 y deben preocuparnos ya que estas adaptaciones posiblemente fueron provocadas por el ser humano y no por un proceso de selección natural ya que debido a nuestra intervención el oso polar está considerado como especie amenazada.

Otro de los problemas que afecta a la biodiversidad es que el CO2 llega al océano lo que incrementa la acidez de las aguas y puede ocasionar que animales con conchas, formadas por un compuesto químico denominado carbonato de calcio, sufran daños como por ejemplo ciertos gasterópodos, que son moluscos conocidos comúnmente como caracoles marinos.

Entonces podemos concluir que la producción excesiva de CO2 afecta la estética de nuestros ecosistemas, su dinámica en las interacciones, pone en riesgo a las especies endémicas de cada región y es considerado el principal Gas de Efecto Invernadero.

Pero ¿Qué ocurre con otros gases como los óxidos de nitrógeno y azufre?

Pues bien, una de las fuentes que más producen óxido de nitrógeno es el uso masivo de fertilizantes en la agricultura intensiva. También los producen otras fuentes: centrales térmicas, tubos de escape de automóviles y motores de aviones, quema de biomasa y fabricación de nailon y ácido nítrico.

El tiempo de permanencia en la atmósfera es de 120 a 150 años. Cada molécula de óxido nitroso tiene 230 veces más impacto en el clima que una de dióxido de carbono. Su contribución al efecto invernadero se calcula en 6%. Su concentración se ha incrementado 17% desde 1750 y continúa en ascenso. Se calcula que para el año 2050 las emisiones de óxido nitroso, podrían duplicarse, a menos que actuemos para evitarlo.

Estos gases tienen un alto potencial contaminante que influye directamente en la recuperación de la capa de ozono, por lo que podría agravar el cambio climático.

Dentro de los Gases de Efecto Invernadero tiene el tercer deshonroso lugar de potencial contaminante liberado a la atmósfera.

Ahora conocerás sobre el metano. El metano es un gas incoloro, extremadamente inflamable y en pequeñas cantidades no es tóxico, sin embargo, en concentraciones altas puede causar asfixia rápida. Se considera un gas de efecto invernadero potente ya que tiene un potencial de calentamiento superior al dióxido de carbono.

Con respecto a las principales fuentes de emisión de metano, éstas se pueden clasificar en dos de acuerdo con su origen.

La primera fuente es de origen natural por la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno. Y la segunda, la genera el ser humano, pues las principales emisiones derivan del uso de combustibles fósiles, las explotaciones agropecuarias y los vertederos.

¿Sabías que actualmente, el metano contribuye al Calentamiento Global en 15%? Además, es probable que a finales del siglo XXI el efecto de este gas supere al del dióxido de carbono. ¡Terrible!, ¿no lo crees?

No hay que olvidar que, la ganadería vacuna y la ovina, repartidas por todo el planeta, son las responsables de aproximadamente una cuarta parte de todas las emisiones de metano en el planeta, pues producen anualmente 115 millones de toneladas de gas metano.

Entonces, la atmósfera contiene mucho menos metano que dióxido de carbono. Pero el metano es tan bueno para atrapar el calor que una tonelada de gas causa 32 veces más calentamiento que una tonelada de CO2 en el transcurso de un siglo. Por lo que este gas tiene consecuencias iguales a las del CO2 y participa en la destrucción de los ecosistemas y la extinción de especies.

Finalmente hablemos del ozono. Este gas tiene presencia en dos niveles atmosféricos diferentes, teniendo un comportamiento distinto en cada uno de ellos:

En la estratosfera la capa de ozono filtra la mayor parte de la radiación ultravioleta o radiación UV, evitando que llegue a la Tierra y ocasione daños sobre el ser humano y otros seres vivos. El otro nivel en el que se puede encontrar ozono es la troposfera, la capa localizada justo entre la superficie de la Tierra y los 10-12 kilómetros. Aquí el ozono es un contaminante secundario que en concentraciones elevadas resulta perjudicial para la salud humana y los ecosistemas naturales.

Una de las principales características del ozono es su poder oxidativo, en palabras simples, destruye moléculas, estructuras subcelulares, células, tejido e incluso órganos completos.

Hay que mencionar que además el ozono también afecta de forma negativa a los ecosistemas, especialmente a la vegetación. De hecho, el ozono troposférico causa más daños sobre las plantas que la combinación del resto de contaminantes, ya que penetra en las hojas a través de los estomas y provoca clorosis, entonces las hojas adquieren un color amarillo causado por la falta de clorofila. Eso es muy grave, ya que esto impide que las plantas lleven a cabo el proceso de fotosíntesis y por tanto no generan glucosa que es la base de las cadenas alimentarias. Aparte de todo, el ozono provoca necrosis en las plantas, es decir, la muerte de su tejido. Con ello se ponen en riesgo los ecosistemas: bosques, sabanas, etcétera.

Estos efectos se notan en cultivos y bosques, por ejemplo, al presentar un menor crecimiento como consecuencia de la reducción en la fotosíntesis, pero en un largo plazo podría significar nuestra propia extinción si no actuamos y nos concientizamos de este problema.

Sí te ha interesado este tema, que lamentablemente es tan actual, te invitamos a leer un artículo publicado en abril de este año de Claudia Hernández García, titulado: “La moda rápida: la industria que desviste al planeta.” Y del cual te compartimos un fragmento:

El impacto de la moda rápida

La moda rápida es un modelo de negocios acelerado que impulsa a la gente a comprar más ropa motivada por precios bajos y múltiples micro temporadas por año. Se estima que la industria de la moda rápida aumentará 50 % para el año 2030, no obstante, la creciente demanda de prendas ya tiene un fuerte impacto en el medioambiente.

La industria de la moda rápida es responsable del 10% de las emisiones globales y de la producción del 20% de agua residual a nivel mundial.

Al lavar la ropa sintética se desprenden micropartículas; es así que 30% de los desechos plásticos en el océano son microfibras textiles.

A escala mundial la siembra de algodón ocupa solo 2.4% de la tierra cultivada, pero consume 6% de los pesticidas y 16% de los insecticidas; actualmente menos del 1% es algodón orgánico.

En 2015 la industria de la moda rápida produjo 92 millones de toneladas de desechos.

Te invitamos a buscar en internet este artículo sólo coloca en el buscador “La moda rápida: la industria que desviste al planeta.” Seguido del nombre de la autora: Claudia Hernández García y descárgalo, léelo y por supuesto, disfrútalo, ya que es de acceso totalmente gratuito.

Es momento de trabajar el “Abecedario biológico” pero antes recuerda los conceptos que trabajaste a lo largo de las sesiones para establecer relaciones con los gases de efecto invernadero.

El primer concepto es Biodiversidad, ¿Lo relacionas con el tema de hoy? Seguramente sí, pues los gases d efecto invernadero afectan al clima y con ello a la biodiversidad.

El segundo concepto es Basura, ¿Queda acorde a esta sesión? ¡Por supuesto! Ya que se pueden producir gases como metano y dióxido de carbono.

El tercer concepto es Bioética ¿Crees que es un concepto importante? ¡Claro que sí! Pues nuestras actitudes hacia la biodiversidad deben ser para cuidarla y preservarla, por lo que debemos contribuir a la disminución de la contaminación del ambiente.

El cuarto concepto se trabajó en el aprendizaje de evolución y queda acorde a lo trabajado, pues los gases de efecto invernadero afectan a especies endémicas de distintas partes del mundo.

El quinto concepto es Peligro de Extinción ¿Sí lo relacionas? ¡Lógicamente es así! Si el cambio climático continúa toda la biodiversidad se pondrá en riesgo.

El sexto concepto es Estética ¿Crees que la estética en los ecosistemas es importante? ¡Claro que lo es! La invasión del sargazo a las playas afecta su belleza y con ello el valor de uso turístico.

Y por último Sustentabilidad. Parte importante para lograr el cambio en la problemática revisada hoy. Pues si hoy afectamos la biodiversidad comprometemos las posibilidades de supervivencia de las generaciones futuras.

Finalmente, te proponemos que incorpores a tu “Abecedario biológico” un concepto que hoy permitió contextualizar la importancia de reconocer la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad. ¿Sabes cuál es? Calentamiento Global.

Seguramente pensaste en algún otro concepto como Efecto Invernadero por lo que también te invitamos a agregarlo en tu “Abecedario biológico”.

El Reto de Hoy

Para concluir, te lanzamos los siguientes dos retos:

El primer reto consiste en aprovechar los conceptos de tu “Abecedario biológico”. Con ellos, elabora un mapa conceptual en el que incorpores otros conceptos relacionados con la biodiversidad. Al menos incluye los propuestos en las sesiones del aprendizaje esperado que estudiaste en las sesiones previas.

El segundo reto estamos seguros de que te gustará realizarlo ya que solucionarás un problema. Para ello, observa el siguiente video y anota las 3 preguntas que se plantean para que en casa les des respuesta.

VIDEO: Problema de contaminación

Estamos seguro que reflexionaste y que, a partir de hoy, tomarás actitudes diferentes.

¡No es el Oso polar! ¡No son los cambios en la estética de nuestros ecosistemas! ¡No son las especies endémicas! ¡No son los problemas de sequías o inundaciones! ¡Somos todos los habitantes del planeta tierra que estamos en riesgo!

¡Por favor! ¡Salvémonos todos! Logremos que nuestra especie conviva en armonía con todos los demás seres vivo. Hoy tenemos esa oportunidad, tenemos un grave problema, pero en las manos de cada uno de nosotros está la solución.

Tecnología

Tema: Identificando problemas técnicos .

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos.

Énfasis: Plantear una situación problemática con recursos limitados en diversas circunstancias.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos sociales e históricos, dentro de una situación problemática.

¿Qué hacemos?

Para entrar en el tema lee la siguiente anécdota.

Hace tiempo viajé al estado de Hidalgo, específicamente a la región de la sierra, nunca antes había ido y tuve un problema, el lugar es muy frío y yo no llevé ropa abrigadora, así que tuve la necesidad de buscar un lugar para protegerme. Esa fue sólo una posible solución a la necesidad que tuve en ese momento.

Con relación a la anterior anécdota, en la que habla de las necesidades, se puede describir que las necesidades son: sensaciones provocadas por la idea de la falta de algo, ya sea material, orgánico o sentimental. Se trata de uno de los componentes más fundamentales de la vida.

Las necesidades son propias de todo organismo vivo y los moviliza a buscar los recursos que requieren para satisfacerlas. Tú como ser humano recurres a diferentes medios o técnicas para ello.

Piensa, por ejemplo, en los alimentos. Existen diversas maneras de preservarlos, desde salarlos y secarlos, refrigerarlos, hasta añadir conservadores y envasarlos. En la conservación de los alimentos se emplean distintas técnicas dependiendo de la región en dónde se encuentren.

Otro ejemplo son los estados ganaderos, en donde se tiene una alta producción de carne y la necesidad además de consumirla es comercializarla, para lo cual se emplean diversas técnicas para conservarla y transportarla. Lo mismo ocurre en los estados que producen diversas frutas, además del consumo directo, se pueden generar diversos productos como conservas, mermeladas o jaleas; y todo ello se lleva a otros estados o incluso fuera del país. En tu región o comunidad ¿Qué productos elaboran?

Ahora entenderás que todos los días te enfrentas a problemas y los resuelves dependiendo de su naturaleza. Cuando una necesidad no se puede satisfacer es necesario identificar cuál es la razón, para identificar cuál es el problema técnico que se quiere resolver y puede ser que la solución que se ofrezca no sea la única, pues puede haber muchas.

El problema técnico ofrece una respuesta práctica que puede basarse en diversos conocimientos y habilidades, distintas herramientas o instrumentos, incluso utilizar materiales e insumos diferentes. Dependiendo del entorno social y natural en el que se encuentre la persona que lo va a resolver.

¿Recuerdas que en la anécdota con la que se inició, la persona que la relata solucionó de manera práctica su problema que se le presentó al visitar el estado de Hidalgo? Esto lo solucionó encontrando un refugio ante un clima frío.

Ahora imagina en la generación de basura, los desechos que se tienen todos los días, que afectan el ambiente y tu calidad de vida. Recuerda verlo como un problema técnico. Piensa en los empaques plásticos que acompañan a algunos alimentos. Su diseño, su estructura, la forma en la que fueron elaborados además de ser material de un solo uso. También analiza ¿Cómo terminará la mayoría de ellos?

Así es, en la basura, que es parte de la gran problemática que representan los desechos sólidos en la crisis ambiental.

Antes, la mayoría de los productos de consumo que requerían ser empacados, se hacían con material de papel o cartón. Estos materiales tienen un impacto al ambiente menor, pues la materia prima se obtiene de la celulosa de los árboles. Con la industrialización y la alta demanda de consumo, los materiales plásticos se convirtieron en los más usados, por ser más fácil su elaboración y más baratos en la producción a gran escala. Los productos alimenticios necesitaban conservar sus cualidades hasta llegar al consumidor, pero esta necesidad ha generado un nuevo problema. La acumulación de la basura

Tal vez tu recuerdes, si alguna vez acompañaste alguien de tu familia al mercado, que hace tiempo la verdura la daban en cucuruchos de papel.

En la satisfacción de las necesidades se genera gran cantidad de basura. Este problema requiere de la participación de todas y todos para resolverlo. Cada residuo requiere de una técnica distinta para poder procesarla, reutilizarla o reciclarla.

Para los diferentes problemas, aun los que parecen más sencillos, en la mayoría de los casos es necesario establecer un plan para encontrar una o varias soluciones que involucren los conocimientos que se tienen sobre el tema, así como el manejo de diferentes técnicas y procesos para establecer un orden de ejecución, evaluar cualquier otra situación determinando cuál resulta útil o no, y tomar decisiones para su aplicación.

¿Recuerdas los ejemplos de las sesiones anteriores?

Solo fueron algunas ideas de posibles soluciones a la problemática de la basura.

Piensa en la basura que generas y analiza:

¿Qué desperdicios se pueden convertir en materiales para hacer un producto nuevo?

¿Conoces alguna técnica para transformarla?

Lectura recomendada.

El libro se titula “El niño que domó el viento” del autor William Kamkmanda.

Es una historia basada en hechos reales sobre la vida del autor.

El libro te lleva al pueblo de Malaui en África, que de por sí es uno de los pueblos más pobres que hay allí, pero para el año 2001 llega una sequía que le impide a los pobladores tener un sustento en su hogar, ya que su fuente económica era la agricultura. La familia de William a pesar de no tener dinero suficiente decide enviarlo a la escuela secundaria.

Esta parte del libro es muy interesante, debido a que es sumamente conmovedor ver la emoción de William al saber que logrará tener la posibilidad de estudiar. Sin embargo, esto no dura mucho, ya que a causa de la sequía y la falta de dinero no pueden seguir pagando la mensualidad. En el texto se ve cómo William busca una solución al utilizar tecnología para ayudar a su familia e incluso a su pueblo a salir de la situación por la que están pasando.

¿Te gustaría saber el final de la historia? Lee el libro “El niño que domó el viento.

En esta sesión:

-Identificaste necesidades humanas y cómo se satisfacen.

-Analizaste la importancia de las necesidades y los intereses de los grupos sociales para la creación y el uso de técnicas en diferentes contextos.

-Estableciste una situación problemática con la basura.

-Identificaste que la satisfacción de necesidades humanas puede crear problemas sociales, que impactan en la naturaleza y afectan tu vida.

El Reto de Hoy:

Comenta con tu profesora o profesor sobre tus necesidades y la manera en cómo las satisfaces, o bien las necesidades del grupo social al que perteneces.

Reflexiona sobre ellas e identifica alguna necesidad personal o familiar que te gustaría resolver.

Segundo de secundaria

Lenguaje

Tema: Nombrando con pronombres .

Aprendizaje esperado: Compara una variedad de textos sobre un tema.

Énfasis: Reconocer diversas maneras de nombrar mediante pronombres.

¿Qué vamos a aprender?

Indagarás en cómo utilizar diversos recursos para nombrar un mismo concepto en el texto y así evitar la repetición de un término. Te centrarás en el uso de los pronombres demostrativos como referentes de los sustantivos, que sirven para reconocer de qué o de quién se habla en cada momento, también identificarás otros tipos de pronombres, ya que éstos dependen del contexto y se determinan en relación con otras palabras o términos que se han nombrado previamente.

En esta sesión, trabajarás con los siguientes textos:

“Llegada del macehual de las costas del golfo”, de Miguel León Portilla

“Los privilegios de una alianza, en Breve historia de Tlaxcala”, de Ricardo Rendón Garcini.

¿Qué hacemos?

Reflexionarás en las siguientes preguntas:

-¿Por qué es importante conocer los pronombres?

-¿Cómo puedes usarlos de manera efectiva?

En ocasiones no se profundiza en lo que se escribe y es posible leer textos como el siguiente:

Ahora, observa un texto con una redacción ligeramente distinta. Identifica las diferencias:

¿Notaste cómo cambia la lectura cuando se usan pronombres?

El texto se torna más comprensible. Por ello, conviene aprender a utilizar los pronombres.

Los pronombres deben emplearse para evitar repeticiones innecesarias y para que el texto se enriquezca. Al usarlos, lo que escribas será más comprensible y ágil de leerse.

El pronombre es un tipo de sustantivo, sólo que los sustantivos designan a los sujetos en una especie determinada y los pronombres nombran a los individuos sin determinar su especie. Es decir, los pronombres ayudan a sustituir a los sustantivos.

A continuación, presta atención en los distintos pronombres que existen.

Clasificación general de los pronombres

Primero, identificarás los pronombres demostrativos:

Demostrativos: Ésta, éstas, éste, ésa, ésas, aquél, aquélla, aquéllas, ésos, éstos, aquéllos (esto, eso y aquello no se acentúan).

Ejemplo del uso de los pronombres demostrativos:

“La lectura de las leyendas ayuda a entender las costumbres de los pueblos y también el tipo de lenguaje… éstas, además, vinculan los saberes de personajes, pues éstos tienen características que los lectores pueden identificar”.

Para profundizar en este tipo de pronombres, realiza la siguiente actividad.

Observen los pronombres demostrativos y elige algunos para agregarlos a los espacios vacíos en el siguiente texto, algunos de ellos son: ésta, éstas, éste, ésa, ésas, aquél, aquélla, aquéllas, ésos, éstos, aquéllos, esto, eso, aquello…

¿Lograste acomodar en los espacios vacíos los pronombres demostrativos correctos?

Si no fue así, lo importante es que leas con detenimiento. Ten en mente que lo que se sustituye, son los sustantivos.

En los pronombres demostrativos, el uso del acento gráfico es un elemento que puede ayudar a evitar confusiones e incluso a aclarar por qué estos pronombres se usan de forma distinta cuando van seguidos de un sustantivo, como “esta actividad, o estos hechos”.

Hay que considerar que ciertos aspectos de la ortografía son variables, lo importante es conocerlos para poder atenderlos. Continúa con otro tipo de pronombre.

Cuantificadores indefinidos: Todo, mucho, poco, más, algún, varios, menos, otro, ningún, cualquiera, bastante, demasiado, algo, nada…

Ejemplo de su uso:

“La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, hay muchos aspectos que incluyen la transición hacia la independencia social…”

Los cuantificadores indefinidos sirven para señalar una cantidad que no es clara, pero que no se discute porque quien lee o escucha entiende a qué se refiere el concepto.

Para comprobar cómo utilizar los cuantificadores indefinidos, realiza la siguiente actividad.

Observa los cuantificadores indefinidos y elige algunos para agregarlos a los espacios vacíos en el siguiente texto: todo, mucho, poco, más, algún, varios, menos, otro, ningún, cualquiera, bastante, demasiado, algo, nada…

¿Lograste elegir los cuantificadores indefinidos?

A continuación, observa otro tipo de pronombre que se utiliza.

Cuantificadores numerales: Uno, quinto, tercero, cien, tercio, doble…

Ejemplo de su uso:

Los atletas, en su vida, son educados para superar mil obstáculos, pero llegar a la meta como un tercero no es malo. Otro aspecto para tomar en cuenta es que deben hacer el doble del trabajo y es importante que, junto con sus entrenadores, sean un dúo que se apoye para obtener los mejores resultados.

Los cuantificadores numerales le dan sentido al texto y ciertos usos de estos cuantificadores sirven para sustituir.

Continúa con otro pronombre…

Relativos: El que, los que, la que, la cual, el cual, los cuales, quien, quienes, cuyo, cuyas…

Ejemplo de su uso:

Los gatos son una especie casi independiente, los cuales requieren cierto tipo de atenciones, pues el que aparentemente lo sean no significa que no requieran del juego o de los mimos, así que cuantas veces haya quien se dé el tiempo para realizar estas actividades, ayudará a que se sientan menos estresados.

Finalmente, los pronombres interrogativos y los exclamativos. En este caso se agregarán ambos y también observarás un ejemplo con su uso, presta atención.

Interrogativos: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuál?, ¿cuáles?, ¿a quién? ¿a qué?, ¿a cuáles? …

Exclamativos: ¡quién!, ¡qué!, ¡cuánta!, ¡cuánto!, ¡cuántos!, ¡cuán!, ¡cuántas! …

Ejemplo de su uso:

Al iniciar un trabajo de investigación es importante realizar preguntas como: ¿qué puedo aportar con este trabajo? ¿He delimitado de forma correcta?, entre otras. ¡Qué fácil sería, entonces avanzar! y ¡cuántos problemas podrían evitarse!

Los pronombres interrogativos y los exclamativos sirven, en el primer caso, para buscar, aclarar o localizar; y, en el segundo, para enfatizar un aspecto.

Para profundizar más en los pronombres demostrativos, observa cómo se clasifican.

Los pronombres demostrativos se dividen en los casos Singular y Plural. Cada uno de éstos se subdivide en Masculino y Femenino. Sólo en el caso singular, se agrega el caso Neutro.

Entonces, los Pronombres Demostrativos Singulares Masculinos son: éste, ese, aquel; los Demostrativos Singulares Femeninos: ésta, ésa, aquella; los Demostrativos Singulares Neutros: esto, eso, aquello; los Demostrativos Plurales Masculinos: éstos; ésos, aquellos; y los Demostrativos Plurales Femeninos: éstas, ésas, aquellas.

Los casos éste, ésta, esto, éstos y éstas refieren cercanía al emisor; los casos ése, ésa, eso, ésos y ésas, delatan cercanía al receptor; aquel, aquella, aquello, aquellos y aquellas refieren lejanía del emisor y receptor.

No olvides que los pronombres sustituyen y éstos, si no son empleados correctamente, harán que el lector se confunda.

A continuación, lee el siguiente extracto de Miguel León Portilla:

La palabra en rojo es el referente del que se está hablando y la que está en azul es el pronombre que le sustituye. Ahora observa cómo se leería si no se usara la sustitución.

Al momento de leer el texto sin sustituir el referente, es repetitivo.

A continuación, realiza otra actividad.

Identifica en el siguiente texto los pronombres empleados para sustituir el referente que se encuentra en color rojo.

¿Lograste identificarlos?

Después de haber realizado la actividad, verifica si acertaste en la localización de los pronombres.

“Ésta” es un pronombre demostrativo femenino, no olvides que deben concordar en género y número para que el lector entienda a lo que se refiere.

“Aquello” es un pronombre neutro que expresa lejanía y “eso” muy frecuentemente también se usa para expresar distancia.

Conocer el uso de “este”, “esta” o “esto” sin acento, te ayudará a identificar los demostrativos cuando funcionan como modificadores o son propiamente pronombres.

“Esta” es un modificador respecto del sustantivo que sigue. Por ejemplo: Esta casa es grande, donde casa es el sustantivo. No lleva acento.

“Ésta” con acento, en cambio, es un pronombre femenino que reemplaza al sustantivo, como: La casa es grande, en ésta cabemos todos. En este caso “ésta” sustituye al sustantivo “casa”.

Con todo lo que has visto en esta sesión, será más fácil comparar información sobre un mismo tema y observar cómo se usan los pronombres.

Para repasar los conceptos, realiza la siguiente actividad.

Intenta encontrar las respuestas correctas.

1. Algunos ejemplos de pronombres relativos son …

-Doble, primero, mil

-El cual, quienes, cuyas

-Qué, cuánto

2. Es una palabra cuya función es sustituir un elemento (nombre u objeto) dentro de la oración.

-Sinónimo

-Pronombre

-Sustantivo

A continuación, se mostrarán fragmentos de textos expositivos que hacen uso de los pronombres demostrativos. Intenta encontrar el referente y su sustitución.

¿Lograste encontrar el referente y su sustitución?

El referente es “los extranjeros” y la sustitución es “éstos”. Si no los identificaste, observa otro ejemplo.

En esta lectura, el referente es “dos equipos” y la sustitución es “éstos”.

El Reto de Hoy:

Busca un texto de tu interés y en él identifica los pronombres demostrativos que aprendiste en esta sesión.

Lee más ejemplos en tu libro de texto de Lengua Materna 2, o bien, lee textos que vienen en los libros de otras asignaturas para que identifiques los pronombres demostrativos que usaron los autores. Recuerda que, al leer tus fuentes de consulta, debes revisar si los autores hacen uso de los pronombres demostrativos para sustituir el referente y así evitar la repetición.

Historia

>Los hombres del maíz

Aprendizaje esperado: Conoce el proceso en el que la domesticación de plantas y animales dio paso a asentamientos de los primeros agricultores.

Énfasis: Conocer la importancia de la domesticación del maíz y el establecimiento de las sociedades agrícolas.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás el fascinante mundo de las civilizaciones agrícolas que se asentaron en América. En esta sesión, te centrarás en la importancia del maíz entre las sociedades agrícolas que se establecieron en el continente americano, específicamente en el México antiguo.

¿Qué hacemos?

Lee un fragmento de una interesante leyenda del México antiguo, tomado del libro sagrado de los mayas, “El Popol Vuh”.

La creación de los hombres de maíz

Y después dijeron los Progenitores, los Creadores y Formadores, que se llamaban Tepeu y Gucumatz: "Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados. Que aparezca el hombre, la humanidad sobre la superficie de la tierra".

Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yac (el gato de monte), Utiú (el coyote), Quel (una cotorra vulgarmente llamada chocoyo) y Hoh (el cuervo). Estos cuatro animales les dijeron que fueran al pueblo de Paxil y les enseñaron el camino.

Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra, llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas, y abundante también en cacao y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado de Paxil.

Había alimento de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y grandes. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, hizo lxmucané, la diosa adivina, nueve bebidas. Y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura, y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los Progenitores, Tepeu, dios creador, y Gucumatz, padre y madre de todo lo que hay en el agua.

A continuación, entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre... Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres, los cuatro hombres que fueron creados.

Se dice que ellos sólo fueron hechos y formados, no tuvieron madre, no tuvieron padre. Sólo por un prodigio, por obra de encantamiento, fueron creados y formados por el Creador, el Formador, los Progenitores: Tepeu y Gucumatz. Y como tenían la apariencia de hombres, hombres fueron. Hablaron, conversaron, vieron y oyeron, anduvieron, agarraban las cosas. Eran hombres buenos y hermosos y su figura era de varón.

Fueron dotados de inteligencia. Vieron y al punto, se extendió su vista, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra.

Las cosas ocultas, por la distancia, las veían todas, sin tener primero que moverse; enseguida, veían el mundo desde el lugar donde estaban. Grande era su sabiduría. Su vista llegaba hasta los bosques, las rocas, los lagos, los mares, las montañas y los valles.

Éstos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados: el primer hombre fue Balam-Quitzé; el segundo, Balam-Acab; el tercero, Mahucutah; y el cuarto, Iqui-Balam.

Entonces les preguntaron el Creador y el Formador:

—¿Qué piensan de su estado? ¿No miran? ¿No oyen? ¿No son buenos su lenguaje y su manera de andar? ¡Miren, pues! ¡Contemplen el mundo, vean!

—Hemos sido creados, se nos ha dado una boca y una cara, hablamos, oímos, pensamos y andamos. Sentimos perfectamente y conocemos lo que está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Les damos gracias, pues, por habernos creado, ¡oh, Creador y Formador!, por habernos dado el ser, ¡oh, abuela nuestra!, ¡oh, nuestro abuelo! —dijeron dando las gracias por su creación y formación.

Acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro puntos de la bóveda del cielo y de la faz de la tierra.

Pero el Creador y el Formador no oyeron esto con gusto.

—No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras. Todo lo saben, lo grande y lo pequeño, —dijeron.

Y así, celebraron consejo nuevamente los Progenitores.

—¿Qué haremos ahora con ellos? ¡Que su vista sólo alcance a lo que esté cerca, que sólo vean un poco de la faz de la tierra! ¡No está bien lo que dicen! ¿Acaso no son por su naturaleza simples criaturas y hechuras? ¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no procrean y se multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol? ¿Y si no se propagan? —así dijeron.

—Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. ¿Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y vemos todo?

Entonces el Corazón del Cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y sólo pudieron ver lo que estaba cerca.

Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro hombres, origen y principio de la raza quiché.

Así fueron creados y formados nuestros abuelos, nuestros padres, por el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra.

La creación de los hombres de maíz

Popol Vuh

La lectura de este texto permite iniciar la sesión mostrando la importancia que le daban al maíz los pueblos agrícolas del México antiguo.

Múltiples representaciones en códices, pinturas murales, cerámicas y estelas, entre otros objetos, muestran a las deidades del maíz. El maíz creado como “la planta de la vida”.

Así, la importancia del maíz no solo se manifestó en la alimentación de las sociedades agrícolas, sino también de manera trascendental en la religión.

Es probable que el culto al maíz surgiera desde que la planta originaria fuera domesticada. Los olmecas, considerados como la primera cultura de la civilización agrícola mesoamericana, dejaron plasmada la imagen más antigua que se conoce del dios del maíz, su imagen se encuentra en dos estelas de La Venta, en Veracruz.

También en Sudamérica existen mitos de cómo surgió esta planta. Los guaranís de Paraguay cuentan que el maíz tuvo su origen de la nariz de un valiente guerrero que quedó descubierta en su tumba y, de ella nacieron las espigas de maíz.

Los mitos prehispánicos relatan que el dios maíz se sacrifica, muere y se entierra como semilla, para renacer en forma de planta.

Se atribuye al cultivo del maíz el asentamiento de los recolectores y cazadores y que, a partir de su domesticación, se desarrolló la agricultura en gran parte del territorio del continente americano.

En la actualidad, el maíz sigue siendo parte de las celebraciones de los pueblos indígenas del país y es la base de la alimentación de los mexicanos.

A continuación, observa el siguiente video sobre uno de los mitos de la creación del maíz.

Quetzalcóatl. Mitología del pueblo del sol.

En este mito se hace una síntesis del desarrollo de la sociedad azteca desde la creación de los hombres, de cómo Quetzalcóatl les dio el maíz para alimentarse, además de enseñarlos a sembrar, a cazar y darles todos los conocimientos que poseían para sobrevivir. Finalmente, este dios, ante una deshonra, se sacrifica desterrándose.

Te has preguntado:

¿De qué lugar proviene el maíz?

¿Hace cuántos años se empezó a cultivar?

¿Qué poblaciones lo cultivaron?

¿Para qué lo utilizaron?

¿Qué cambios provocó en las poblaciones de esa época?

El proceso de la domesticación del maíz comenzó con la recolección de esa y otras plantas, actividad que llevaban a cabo las mujeres. A través del tiempo, fueron observando y conociendo el ciclo del crecimiento de las plantas y cuáles eran las partes más útiles.

Con ese conocimiento, se fueron seleccionando los granos, modificando la estructura de la planta original a una mazorca cada vez más grande, con mayor cantidad de granos y cubiertos por hojas.

Descubrieron que, al sembrar el maíz junto con otras plantas como la calabaza y el frijol en la misma parcela o milpa, había un intercambio de propiedades entre ellas, elevando su valor nutricional.

Incluso, nativos americanos llamaban a estas especies “las tres hermanas” y creían que no debían ser separadas para no hacer enojar a los dioses.

¿Hace cuánto tiempo y en dónde comenzó la domesticación del maíz?

Este es un asunto controversial pues presenta muchas diferencias en las investigaciones arqueológicas.

El inicio del cultivo de esta planta se ubica entre los 8,000 a los 10,000 años aproximadamente. Y se cree que se inició en Tehuacán, Puebla. Pero también se opina que tuvo lugar en la región del río Balsas (Guerrero).

De acuerdo con la etno-historiadora, Teresa Rojas Rabiela, la invención de la agricultura fue un proceso muy largo que tuvo lugar en el curso de varios milenios. Entre los años 1500 y 1000 de nuestra era comenzaron a aparecer las primeras aldeas permanentes de cultivadores en diversos puntos en la región que con el paso del tiempo conoceríamos como Mesoamérica. Se domesticaron las calabazas, el maíz, el aguacate, los amarantos, los frijoles, los chiles el tomate verde, el cacao, las anonas, los zapotes, los magueyes, los nopales y el algodón, entre otras 70 especies diferentes.

Lo cierto es que su origen se encuentra en Mesoamérica, y se extendió paulatinamente al resto del continente americano. Siendo el maíz, el máximo obsequio que México ha dado al mundo.

Ahora, observa el siguiente video para saber más sobre el maíz.

Maíz: de México para el mundo.

¿Cómo utilizaron el maíz en el México antiguo?

En el proceso de domesticación descubrieron diversos usos: como el del nixtamal, las tlaxcallis y lo que ellos llamaron momoxtli.

Nixtamal: Nextli, cenizas de cal. Tamalli, masa de maíz cocido.

Tlaxcalli: significa tortilla o pan de maíz.

Momoxtli: grano de maíz conocido como palomitas.

Ellos utilizaron las hojas que cubrían los granos para hacer cestos, tapetes, así como para envolver los alimentos antes de cocinarlos al fuego. También crearon herramientas que les permitiera optimizar el procesamiento del grano.

Asimismo, empleaban una piedra con una oquedad para cocer grano, algo parecido a un molcajete. Y a partir de entonces ampliaron sus formas de preparación.

En las siguientes imágenes podrás observar la variedad de maíz: azul, gordo, amarillo y algunas de las muchas preparaciones que, gracias a este producto, hoy podemos disfrutar.

¿Has probado alguno de estos platillos o bebidas?

¿Cuáles se consumen en tu localidad?

Además, de que el maíz aporta grandes beneficios alimenticios, influye positivamente en el estado de ánimo, concentración, memoria y sueño.

¿Quiénes sembraban el maíz?

A partir de que su cultivo se convirtió en la actividad principal para la alimentación, las sociedades de cazadores-recolectores dejaron de ser nómadas, se convirtieron en sociedades agrícolas y sedentarias, lo cual modificó sus costumbres, diversificó sus actividades, dejaron de ser igualitarios y la sociedad se jerarquizó, transformó la religión e influyó en la cosmovisión de estos pueblos, hasta convertirse en organizaciones sociales de gran complejidad política, social y cultural.

Otra civilización americana relevante, además de la civilización Mesoamericana, fue la de los Incas del Perú, que abarcaron la parte occidental del sur de América.

Los incas se ubicaron en una región con características geográficas dificultosas para la agricultura. Sin embargo, adoptaron el sistema de cultivo de terrazas, que son como peldaños de una escalera en las laderas de montañas .

A continuación, el siguiente video e identifica los cambios que ocurrieron en los pueblos que adoptaron el cultivo del maíz.

Iroqués, visión arqueológica de una antigua cultura de Quebec.

En este video, observaste un ejemplo de cómo el cultivo del maíz fue modificando las costumbres de los pueblos que basaron su alimentación en esta planta, incluso la adopción de la milpa mesoamericana a la que los iroqueses llamaban “la siembra de las tres hermanas”, maíz, calabaza y frijol, para evitar el deterioro del terreno.

Es momento de hacer una recapitulación:

El proceso de domesticación vegetal duró miles de años.

El maíz se originó en Mesoamérica.

La domesticación del maíz y la adopción de la agricultura, como principal actividad económica, fue modificando las costumbres y la organización social de los pueblos.

Surgieron mitos de la creación en la que intervienen los dioses del maíz.

Aparecieron las construcciones monumentales y los sistemas de riego.

Se creo la milpa.

La adopción del maíz contribuyó al desarrollo de las grandes civilizaciones en Mesoamérica.

Surgieron culturas complejas como los Incas en Perú, los mayas y los mexicas en Mesoamérica.

Ahora el cultivo del maíz se produce en todos los continentes excepto en la Antártida, y es uno de los tres cultivos más importantes del mundo, junto con el trigo y el arroz.

Para saber más de éste y otros temas, puedes recurrir a tu libro de texto u otras fuentes. Incluso puedes entrevistar a alguno de tus familiares para que te diga lo que sabe sobre el maíz.

El Reto de Hoy:

Reflexiona y realiza lo siguiente.

Escribe un texto informativo en el que respondas las siguientes preguntas:

¿Cómo influyó el cultivo del maíz y otras especies como la calabaza, el chile o el frijol en las culturas mesoamericanas?

¿El desarrollo de la agricultura llevó a los seres humanos a hacerse sedentarios o fue la necesidad de producir mayor cantidad de alimentos lo que los condujo a producir sus propios alimentos?

¿Cuál es la importancia que tiene en la actualidad el maíz para nuestro país?

Investiga más sobre las propiedades del maíz y conoce en qué aspectos contribuye a tu salud.

Comparte tu texto con tus maestras, maestros y con tu familia.

Matemáticas

>El método de suma y resta

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Énfasis: Resolver problemas mediante el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el método de suma y resta.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás nuevas técnicas, procedimientos y algoritmos para resolver un problema. Continuarás con la resolución de situaciones-problema mediante el planteamiento de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando el método de Suma y Resta o también conocido como el método de Eliminación.

Los sistemas de ecuaciones lineales sirven para codificar relaciones en lenguaje algebraico y, a partir de ahí, poder manejarlas matemáticamente. Esto supone una herramienta muy potente para resolver problemas.

En sesiones anteriores de Matemáticas de segundo grado, conociste varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas; en esta ocasión profundizarás en el método de suma y resta.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en las siguientes preguntas, mismas que puedes registrar en tu cuaderno e ir respondiendo a lo largo de la sesión.

¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas para utilizar el método de suma o resta?

¿Qué se requiere hacer cuando la incógnita a despejar no tiene signos distintos ni coeficientes iguales?

¿Qué procedimiento debes realizar para verificar que la solución obtenida es la adecuada?

A continuación, analiza cómo resolver el siguiente problema usando el método de suma y resta.

Problema 1

En una prueba de elección múltiple, se califica con 4 puntos por cada respuesta correcta y se resta un punto por cada respuesta equivocada. Stefanny responde a 17 preguntas y obtiene 43 puntos.

¿Cuántas preguntas respondió correctamente?

Resolución del problema.

¿Cuántos puntos obtuvo de preguntas con respuesta correcta?

¿Cuántos puntos obtuvo de preguntas con respuesta equivocada?

Se usará “x” para el número de preguntas respondidas de manera correcta y “y” para número de preguntas con respuesta equivocada.

La primera ecuación, modela de manera algebraica el total de preguntas que responde Stefanny.

x+y=17

La segunda ecuación, representa el número de puntos que obtuvo en la prueba Stefanny.

4x-y=43

Por lo que, el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas queda de la siguiente manera:

Debes tener cuidado al escribir las ecuaciones. Para poder aplicar correctamente el método de suma y resta, los términos con la incógnita “x” deben quedar acomodados formando una columna vertical, al igual que los términos con “y”, en el primer miembro de la ecuación y en el segundo miembro de la igualdad los términos independientes y también en los términos numéricos.

Ahora resuelve el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas planteado utilizando el método de suma y resta.

Paso 1. Elimina a la incógnita “y” de la primera y segunda ecuación para encontrar la incógnita “x”.

Realiza una suma vertical, en este problema los coeficientes de las incógnitas “y” son iguales, pero uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, puedes eliminarlos desde un principio, porque “1y” sumado con uno “-1y” es igual a cero.

Después, suma los términos semejantes con la incógnita “x”, 1x+4x=5x, de la misma forma suma los términos independientes o numéricos de la parte derecha de la igualdad: 17+43=60.

Despeja a la incógnita “x”, para poder cancelar el coeficiente de la incógnita “5x”, usa la propiedad del inverso multiplicativo, en este caso se multiplica (1/5) ambos miembros de la ecuación.

Ya tienes el valor numérico de la incógnita, “x” = 12.

Paso 2. Elimina a la incógnita “x” de la primera y segunda ecuación para encontrar la incógnita “y”.

Para poder eliminar a la incógnita “x”, debido a que tienes coeficientes diferentes, llevarás a cabo un producto cruzado, es decir, el coeficiente cuatro (4) multiplicará a toda la primera ecuación, y el coeficiente menos uno (-1) a toda la segunda ecuación.

El uno multiplicará con un signo negativo a la ecuación dos, ya que para poder eliminar a la incógnita “x” debes tener un término positivo y otro negativo.

Para poder eliminar una de las incógnitas se deben tener signos distintos con coeficientes iguales, en caso de que todas las incógnitas tengan el mismo signo, se busca multiplicar por un coeficiente de signo contrario, para poder obtener la incógnita con el mismo coeficiente, pero con signos distintos.

Después de realizar la suma y resta, despeja a la incógnita “y”, para poder cancelar el coeficiente de la incógnita “5y”, usa la propiedad del inverso multiplicativo, en este caso se multiplica por un quinto (1/5) ambos miembros de la ecuación.

Por lo tanto, el valor numérico de la incógnita “y” = 5.

La solución del sistema es:

x=12

y=5

Por lo tanto, Stefanny obtuvo 12 preguntas correctas y se equivocó en 5.

Para finalizar, lleva a cabo la comprobación de tu sistema de ecuaciones con dos incógnitas.

Comprobación:

Se sustituye el valor numérico de “x = 12” y “y = 5” en las dos ecuaciones.

Ahora que ya sabes que existe otro método para resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas: considere la siguiente pregunta:

¿Qué se requiere hacer cuando la incógnita por despejar no tiene signos distintos ni coeficientes iguales?

Registra tus respuestas en tu cuaderno.

A continuación, observa otro ejemplo, cuyo propósito será resolver un problema utilizando el método de suma y resta (también conocido como el método de Reducción).

Problema 2

Mario Iván tiene en total 7 vehículos en su garaje. Él tiene tanto bicicletas (de 2 ruedas) como triciclos (de 3 ruedas).

¿Cuántas bicicletas y cuántos triciclos tiene Mario Iván, si entre todos suman un total de 17 ruedas?

Resolución:

Se usará “x” para el número de bicicletas y “y” para número de triciclos.

La primera ecuación queda planteada de manera algebraica por el total de vehículos que tiene Mario Iván.

x+y=7

La segunda ecuación queda planteada por el número de ruedas de cada vehículo.

¿Cuántas ruedas tiene una bicicleta?

¿Cuántas ruedas tiene un triciclo?

Por lo tanto, algebraicamente la segunda ecuación queda de la siguiente manera:

2x+3y=17

El sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas queda de la siguiente manera:

Paso 1. Elimina a la incógnita “y” de la primera y segunda ecuación, para encontrar la incógnita “x”.

1x + 1y = 7

2x + 3y = 17

Para poder eliminar a la incógnita “y”, debido a que se tienen coeficientes diferentes, se lleva a cabo un producto cruzado. Es decir, el coeficiente 3 (marcado de rojo) multiplicará a toda la primera ecuación, y el coeficiente -1 (marcado de rojo) a toda la segunda ecuación.

Si te percataste, el número uno multiplicará con un signo negativo a la ecuación 2, ya que para poder eliminar a la incógnita “y” se debe tener un término positivo y otro negativo.

El valor de la incógnita x = 4.

Paso 2. Elimina a la incógnita “x” de la primera y segunda ecuación para encontrar la incógnita “y”.

1x + 1y = 7

2x + 3y = 17

Para poder eliminar a la incógnita “x”, debido a que se tienen coeficientes diferentes, se lleva a cabo un producto cruzado. Es decir, el coeficiente 2 (marcado de rojo) multiplicará a toda la primera ecuación, y el coeficiente -1 (marcado de rojo) a toda la segunda ecuación.

El valor de la incógnita y = 3.

La solución del sistema es:

x=4

y = 3

Por lo tanto, en el garaje de Mario Iván hay 4 bicicletas y 3 triciclos.

Comprobación:

Sustituye el valor de los vehículos de en las dos ecuaciones, donde:

x = 4 (Bicicletas)

y = 3 (Triciclos)

Queda comprobado el sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

En esta sesión, estudiaste el Método de Suma y Resta (también conocido como el método de Reducción), que te ayudó a resolver problemas mediante el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Consulta su libro de texto de Matemáticas de segundo grado, seguramente encontrarás otras actividades que te ayudarán a profundizar en el tema.

Recuerda que este es un material de apoyo y que puedes consultar otras fuentes para complementar lo que aprendas aquí.

El Reto de Hoy:

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las condiciones que deben cumplir los sistemas de ecuaciones para aplicar el método de suma o resta?

¿Qué se requiere hacer cuando la incógnita a despejar no tiene signos distintos ni coeficientes iguales?

¿Qué procedimiento debes realizar para verificar que la solución obtenida es la adecuada?

Describe el procedimiento para resolver sistemas de ecuaciones por el método de suma y resta.

Finalmente, resuelve la siguiente situación-problema mediante un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando el método de suma y resta.

Ejercicio

Calcula el valor de las incógnitas “x” y “y” del siguiente sistema de ecuaciones.

Tecnología

>Tradición y ciencia en la técnica

Aprendizaje esperado: Compara las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.

Énfasis: Reconocer el conocimiento tradicional y científico en mi énfasis de campo.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en el conocimiento tradicional y científico a través del tiempo y cómo ha mejorado la técnica. Además, conocerás la importancia de estos conocimientos para resolver problemas de la vida cotidiana.

En la actualidad, los medios de comunicación como revistas y documentales ilustran con fotografías e imágenes la cultura vigente de cualquier país, es decir, sus costumbres, su arte y su tecnología. Esta información podrá ser un referente para las generaciones futuras y ayudará a entender las actividades y adelantos que tenían los pueblos en otras épocas.

¿Qué hacemos?

Observa las siguientes imágenes sobre artefactos de uso tradicional.

Algunos de los artefactos que se usaron en épocas antiguas, aparecen en pinturas, por ejemplo, en las pinturas egipcias, donde se muestran escenas del empleo de la rueda, el torno para madera, los hornos para la cerámica y la metalurgia, el arado, la balanza y el taladro de arco.

Estos artefactos, por rudimentarios que parezcan, en su tiempo resultaron sumamente útiles y algunos de ellos dieron origen a los principios básicos de funcionamiento de una máquina moderna.

Una máquina simple que representa esta condición es la polea. La cual consiste en una rueda acanalada de madera o metal que gira libremente sobre un eje. Esta máquina permite elevar pesos considerables con poco esfuerzo. A través del tiempo ha sufrido innovaciones y tiene aplicaciones en grúas y elevadores. También se emplean en la transmisión de movimiento, entre dos ejes paralelos, por medio de bandas, cables o cadenas que van montadas sobre un grupo de poleas; tal y como sucede con el acoplamiento de un pedal a un motor que desplaza una aguja en una máquina de coser o en el sistema de transmisión de una bicicleta, el cual consiste en un mecanismo que une dos platos o estrellas con una cadena, que genera el movimiento de la rueda trasera por la fuerza ejercida sobre los pedales.

A continuación, observa cómo las técnicas tradicionales han permitido el desarrollo de técnicas actuales.

¿Qué son las técnicas tradicionales?

Las técnicas tradicionales, son las técnicas que se practican desde tiempos ancestrales y que se siguen utilizando hasta la actualidad en algunas comunidades. Por ejemplo, en la elaboración de cerámica, cestería, bordados, confección de prendas, teñido de telas, etc.

Desde tiempos prehispánicos, en México se han utilizado tintes naturales para teñir fibras, como algodón, lana, yute y cáñamo.

Los tintes naturales se obtienen de plantas, insectos y minerales. Estos son algunos ejemplos:

De la cebolla morada resulta un color morado.

Del polvo de la grana cochinilla da un rojo carmín.

De la planta cúrcuma se obtiene un amarillo ocre.

Del azafrán resulta un anaranjado.

La remolacha da un tono rojo.

De la zanahoria se obtiene un tono naranja, así también de la flor de cempasúchil.

De las espinacas se consigue el verde.

De la jamaica se producen tonos rojos.

¿Has notado que cuando juegas en el pasto tu ropa se pigmenta de verde?

Esto se debe a que ciertas plantas despiden colores al frotar sus fibras.

Para comprobar esto, si está en tus posibilidades, realiza la siguiente actividad para elaborar un teñido utilizando la técnica de atado con flores de jamaica.

Los materiales que necesitarás son:

1 recipiente

200 gr de flor de jamaica

1 cucharada de sal

2 litro de agua

1 pinzas, cuchara o palita de madera

1 playera blanca, preferentemente de algodón

1 puño de frijol

1 hilo o ligas

1 coladera

Realiza lo siguiente:

Pon a hervir la jamaica en el agua y después de que hierva procede a colarla.

Humedece la playera o prenda en agua limpia y exprímela.

Pon un frijol y átalo con liga o hilo, según tu diseño es el número de atados.

Enrolla tu playera

Agrega la sal al concentrado de jamaica.

Ahora sumerge la playera dentro del recipiente con la jamaica.

Deja reposar la playera dentro del concentrado de jamaica, entre más tiempo la dejes, más se expandirá el pigmento.

Después de 30 minutos, enjuaga, quita los atados y cuélgala para secar.

Y este es el resultado.

Puedes crear tus propios teñidos de fantasía y así renovar tus prendas.

La ciencia y el desarrollo de la química y la tecnología permitió la producción de colorantes sintéticos. Desde que se descubrió el primer tinte sintético revolucionó a la industria textil.

Se estima que se utilizan alrededor de 10,000 tipos de tintes, pigmentos y colorantes en la industria textil.

Las ventajas de estos tintes es que son más baratos que los naturales y ofrecen una gran variedad de colores brillantes.

Lo malo es que, en los procesos, el impacto ambiental de los tintes sintéticos en la industria textil es muy alto, contaminan el medio ambiente y también contaminan gran cantidad de agua en el proceso.

Los tintes naturales son menos tóxicos que los tintes sintéticos.

¿En qué otras industrias se utilizan colorantes? Se pueden encontrar, por ejemplo, en la industria de alimentos, bebidas, dulcería, pastelería, fábricas de papel, de plástico.

A continuación, presta atención en el siguiente planteamiento de un problema que comúnmente le ocurre a la mayoría de los alumnos en la escuela.

¿Cómo prolongar la vida útil de las prendas de vestir del uniforme escolar?

Al respecto, algunos alumnos propusieron:

Coser las partes desgastadas, otros consideraron añadir lienzos o pedazos de tela, y los más prácticos propusieron comprar parches en la mercería que se pueden planchar para cubrir la parte rota o desgastada del uniforme.

Ante esta experiencia, muchos alumnos analizaron la ventaja de usar un tipo de material, compararon el decorado con algunas prendas deportivas, investigaron materiales similares que dieran una mejor presentación a una prenda de su gusto.

En la práctica de la técnica del estampado textil, se puede realizar de manera artesanal o industrial y el cambio técnico es la base tecnológica, es decir, las herramientas y máquinas empleadas, lo cual mejora la eficiencia en el proceso técnico en cuanto a la calidad del decorado y el tiempo de ejecución.

Continuando con los ejemplos de las técnicas tradicionales. Otra tradición, y no menos importante, que identifica la cultura de nuestro país, es su gastronomía; y aunque el consumo de tortilla es la principal fuente de alimentación, el pan es otro de los productos que el mexicano degusta con mucha frecuencia.

El trigo, el maíz, el centeno son las materias primas obtenidas del campo que más se utilizan por la panadería mexicana, y que a nivel mundial son reconocidas por su variedad, calidad y trascendencia.

La producción y el contexto influyen el modo de producción de la elaboración del pan, por ejemplo, en algunas regiones de nuestro país se utilizan pequeños hornos de barro o ladrillo, en la industria se utilizan grandes hornos y procesos sistematizados y de manera común las amas de casa hacen uso del horno de la estufa para obtener el mismo producto.

Las tendencias del consumo también determinan los procesos, y así el pan blanco se elabora con harina de trigo y el pan moreno con harina de centeno. La cultura del lugar refleja el tipo y la presentación que le dan a sus panecillos. En el estado de Guerrero es común el uso de la masa de maíz para elaborar totopos y gorditas dulces y saladas; en Hidalgo destacan los pastes rellenos; en Quintana Roo promueven las marquesitas, que son churros de gran tamaño rellenos de queso y cajeta; en Aguascalientes se elaboran semitas y cocoles; en Baja California galletas de pinole y dátiles; en Chihuahua barritas de nuez y pastelillos de arándonos; en Morelos, buñuelos y pan de elote, solo por mencionar algunos.

Para concluir, el conocimiento tradicional, científico y tecnológico facilita resolver problemas de la vida cotidiana, y como en el caso de la elaboración del pan, se inicia con el conocimiento de las técnicas del cultivo de las plantas de trigo y maíz, la recolección de los cereales y granos, las cuales se llevan a cabo por medios técnicos como tractores y cosechadores, para finalmente llevarlos a la plantas de alimentos, en donde se pulverizarán para obtener harinas, que se mezclaran con levadura, agua y otros ingredientes y lograr una masa líquida, la cual se verterá en pequeños contenedores que serán transportados a grandes hornos hasta obtener la cocción y consistencia final de los panecillos.

El Reto de Hoy:

Lee con atención las siguientes preguntas, reflexiona y contéstalas en tu cuaderno.

¿Qué importancia tiene el conocimiento tradicional para resolver problemas de la vida cotidiana?

¿Por qué son importantes los conocimientos científicos en los procesos técnicos?

Civismo

>Y para cuidar mi salud, ¿qué puedo hacer?

Aprendizaje esperado: Valora su responsabilidad ante situaciones de riesgo y exige su derecho a la protección de la salud integral.

Énfasis: Aplicar estrategias para el cuidado de su salud.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás algunas estrategias que te ayudarán a promover la salud integral. Para ello, recordarás el concepto de salud integral como un término que va más allá de la ausencia de enfermedades, sino que abarca todos los aspectos del ser humano de manera integral: el físico, mental y social.

Además, analizarás las condiciones de vida que han cambiado considerablemente con el paso del tiempo y, por lo tanto, las medidas preventivas también se han modificado; es decir, las personas cuidaban su salud de manera distinta a como se hace ahora.

¿Qué hacemos?

Antes de profundizar en el tema, reflexiona y realiza lo siguiente.

Piensa qué significa para ti tener salud y qué aspectos abarca.

Al finalizar la sesión, escribe tu reflexión sobre el tema y agrega algunos ejemplos.

La salud es cuidar de nosotros mismos; por una parte, de tu cuerpo al hacer ejercicio, tomar agua simple, tener una dieta correcta, asistir al médico de manera frecuente y no sólo cuando se está enfermo. También, el hecho de conocer algunas medidas para evitar enfermedades como dormir bien, lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes después de cualquier comida, entre otras.

La salud también está relacionada con procurar que tu mente se encuentre tranquila y tomar medidas cuando uno está estresado en esta vertiginosa vida.

Anteriormente, se creía que el concepto de “salud” era algo tan sencillo como no tener alguna enfermedad y que, en caso de tenerla, ir al médico ayudaba a volver a tener salud. Sin embargo, la salud va más allá.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, define:

“La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Esto deja claro que dicha definición contempla los diferentes aspectos que conforman la salud integral, ya que estipula como prioritario el hecho de vivir en armonía. Incluso se puede observar que es un concepto que no sólo tiene relación con el cuidado del cuerpo y sus órganos, sino que incluye construir una forma de vida que sea saludable en todos los aspectos de la vida de una persona. Es decir, la salud de todas y todos se encuentran estrechamente relacionados con el entorno en el que nos desenvolvemos y la manera en que nos relacionamos con nuestros pares.

Por ello, también uno de nuestros objetivos debería ser pensar cómo nos gustaría mirarnos en el futuro, y en este presente colaborar para que todas las personas gocen de una vida más saludable.

La salud integral incluye gozar de protección y servicios que te permitan tener una vida digna, plena y sana.

En algunas comunidades se llevan a cabo campañas donde se ofrecen, entre otros servicios, el diagnóstico para detectar si las personas requieren lentes, servicios psicológicos y talleres deportivos. Estas son campañas integrales que miran al ser humano en su totalidad, porque proporcionan programas de atención, tratamiento, prevención y protección integral de la salud.

A continuación, lee algunas opiniones de las y los jóvenes que escribieron en la sección “La voz de la juventud”, sobre la importancia de la salud y cómo puede mantenerse.

Parte importante de ejercer la libertad es mantener la salud y la integridad como condiciones para vivir plenamente.

Para mantener tu salud, una de tus responsabilidades es acudir a los servicios que ofrece el Estado para garantizar tu bienestar.

Ambos comentarios especifican que la salud integral depende de las condiciones que se tienen para vivir plenamente y del hecho de acudir a los servicios de salud.

La salud integral incluye varios aspectos, entre ellos, como bien lo dijeron las y los jóvenes, implica que cualquier persona, de cualquier edad tiene el derecho a acercarse a los organismos o dependencias de salud pública que existen en las comunidades, municipios o incluso a nivel estatal y federal, no sólo cuando se sientan enfermos, sino también para estar informados sobre temas que pueden ser de su interés.

Por ejemplo, para saber si existe algún programa donde se les oriente acerca de la dieta correcta o las actividades físicas que pueden realizar para mantener un buen estado de salud.

Es importante conocer toda esta información para así también lograr ejercer el derecho a la salud integral, el cual se encuentra plasmado en el marco normativo y se refiere a que todas las personas deben gozar de protección y servicios que hagan posible una vida digna, plena y sana. Para tal fin, los gobiernos son los responsables de promover programas de atención, tratamiento, prevención y protección integral de la salud.

Realiza lo siguiente:

Identificar los servicios de salud en el lugar donde vives, así como las acciones o actividades que emprenden para promover el cuidado de la salud integral.

¿Qué instancias conoces en el lugar donde vives que promuevan la salud integral?

Cada persona tiene la responsabilidad de llevar a cabo acciones variadas que ayuden a favorecer su salud integral. Quizá si observas tu rutina, podrás percatarte de esto.

Ahora, lee con atención el testimonio de Carlos, quien narra su experiencia respecto al cuidado de su salud y, en particular algunas inquietudes que él tiene.

Carlos comenta un claro ejemplo de la noción que tiene sobre la salud, enfocada a cómo cuidarse.

¿Qué estrategias podría aplicar Carlos?

Intentar asistir al médico para tener una valoración general del estado de su salud y no esperar a que tenga alguna enfermedad. Recuerda que es mejor prevenir.

También podría cuidar su alimentación y realizar alguna actividad física que le permita regresar a su peso, más de una vez a la semana.

¿Qué consejo le darías a Carlos?

¿Cómo podría cuidar de su salud?

Otro consejo sería que se enfocara al cuidado de la alimentación, por ejemplo, en vez de comer alimentos con bajo valor nutrimental, podría consumir pepinos, zanahorias, jícamas o alguna otra verdura o fruta de su agrado.

En términos del cuidado de la salud mental, quizá valdría la pena que realizara ejercicios de respiración para evitar sentir ansiedad o llevar a cabo una actividad artística que liberara su mente. Eso le daría tranquilidad.

Para favorecer la salud integral, es necesario mantener la salud física, mental y social.

Salud física.

La salud física consiste en el bienestar del cuerpo y por tanto en el óptimo funcionamiento del organismo de las personas, también se refiere a los análisis o estudios médicos relacionados con su funcionamiento; muchas veces los resultados fuera de los parámetros indicados por los especialistas tienen que ver con la forma en que nos alimentamos y nutrimos. El realizar algún ejercicio o actividad física nos ayuda a estar en movimiento.

Salud mental.

Por su parte, la salud mental es algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales; según la Organización Mundial de la Salud, constituye un estado de bienestar en el cual los seres humanos son capaces de hacer frente al estrés normal que se presenta en la vida, lo que les permite colaborar de forma productiva y contribuir a su comunidad.

Por ejemplo, en el caso que comenta Carlos, él se encuentra preocupado, quizá estresado, por la situación que enfrenta su papá, lo que puede limitar incluso su desempeño escolar o su compromiso en acciones para mejorar su comunidad.

Salud social.

Finalmente, la salud social se refiere a la habilidad que tienen las personas para adaptarse a los cambios y desafíos del entorno, implica la generación de relaciones satisfactorias con los demás.

Algunos determinantes de la salud social son las condiciones de empleo en que se encuentra una persona, si vive exclusión social, si se le complica el acceso a programas de salud públicos o viven en inequidad de género.

Retomando el caso de Carlos y la información anterior, su papá carece de salud social por las condiciones de empleo que enfrenta actualmente y, si un aspecto de la salud no está bien, entonces también se ve afectada la salud integral. De ahí la importancia de cuidar la salud de manera integral.

A continuación, realiza otra actividad más.

Toma una hoja y realiza un diagrama donde expliques cómo ejerces tu derecho a la salud física, mental y social, es deseable que ilustres tus ideas con ejemplos concretos.

Recuerda que las dimensiones son: física, mental y social. Observa el siguiente ejemplo:

Hasta ahora, te has centrado en recordar los elementos y aspectos que incluyen la salud integral, pero ¿qué estrategias que puedes emplear para el cuidado de la salud física, mental y social?

Las estrategias consisten en un plan donde se especifica una serie de pasos que se deberán seguir para cumplir con un objetivo particular, en este caso el cuidado de la salud. Las estrategias ayudan a señalar el conjunto de acciones o actividades que implementaremos para lograr nuestros objetivos.

Observa el siguiente video, te será de utilidad para inferir algunas estrategias para el cuidado de tu salud. Continúa completando tu tabla o elabora una nueva lista donde describas las principales estrategias. Si tienes la posibilidad, invita a algún familiar o compañero a verlo.

Mis hábitos alimentarios.

En el video anterior se habla sobre una estrategia muy importante que radica en la adquisición de un estilo de vida saludable, que consiste en el establecimiento de hábitos alimentarios que ayuden a prevenir enfermedades como diabetes u obesidad o presión arterial alta; además de la importancia de llevar a cabo una vida activa y no tan sedentaria.

Para favorecer la salud física es recomendable la realización de actividad física variada como correr, andar en bicicleta, practicar artes marciales o alguna otra actividad recreativa, así como también comer adecuadamente.

Para continuar reflexionando sobre las estrategias para cuidar la salud física, lee el siguiente texto sobre una situación en la que se encuentra Dalia.

Dalia tiene 14 años, le gustan mucho los refrescos y las bebidas energizantes, por lo que los consume con frecuencia. El papá y la hermana mayor de Dalia tienen diabetes, y como medida de prevención les recomendaron cambiar la dieta diaria.

La mamá de Dalia le explica que deben solidarizarse y ayudar a corregir varios hábitos de alimentación, así que todos deberán “poner su granito de arena” y hacer cambios; uno de ellos será que en adelante no comprarán esas bebidas.

Dalia le dice a su mamá que no le pueden quitar lo que más le gusta; además, que su papá y su hermana son quienes deben cuidarse porque ya tienen esa enfermedad. Su mamá, tranquilamente le responde: “Es por tu bien, algún día lo entenderás. Nos va a servir a todos”.

Reflexiona y responde:

Si el padre y hermana de Dalia no tuvieran ese problema de salud, ¿sería adecuado que continuara consumiendo bebidas azucaradas? ¿Por qué?

¿Qué estrategia podría aplicar para cuidar su salud física?

Ahora profundiza en algunas otras estrategias que puedes aplicar para cuidar tu salud física.

Estrategias para cuidar la salud física:

Contar con información sobre el daño o las afectaciones que tiene el consumir algún alimento o bebida.

Anticipar situaciones que pueden dañar tu salud; por ejemplo, el consumo de grandes cantidades de azúcares los hace más propensas o propensos a la diabetes.

Prevenir enfermedades con acciones como la vacunación y salud bucal en los centros de salud.

Tener rutinas específicas para comer, dormirse, bañarse y mantener hábitos de higiene.

Tener hábitos continuos de higiene personal que incluyan el aseo, la limpieza y el cuidado del cuerpo, para mejorar la salud, conservarla y prevenir enfermedades.

La actividad física o el realizar un deporte ayuda a prevenir enfermedades relacionadas con el sedentarismo, también llena de energía y aumenta la autoestima y compromiso de tener una rutina, eso sin duda fortalece el bienestar.

Ahora, analiza las siguientes estrategias que puedes aplicar para cuidar tu salud mental.

Estrategias para cuidar la salud mental:

Reducir el tiempo de actividades sedentarias, como mantenerse viendo el televisor, juegos en computadora, entre otros, y practicar actividades físicas.

Dormir a una hora adecuada.

Relajarse con técnicas de respiración, practicar yoga o escuchar el sonido de los animales del lugar donde viven.

Divertirse haciendo lo que más les gusta.

Buscar espacios de convivencia.

Para cuidar la salud mental es necesario plantearse metas objetivas y saber que se van a cumplir; por ejemplo, si quieres comenzar a hacer ejercicio, destina al inicio 5 minutos, después incrementa el tiempo o la dificultad, eso ayudará a que te sientas bien de haber logrado lo que te propones.

Finalmente, identifica que puedes hacer para fortalecer la salud social.

Estrategias para cuidar la salud social:

Cuidar los entornos compartidos para favorecer el bienestar.

Resolver los conflictos que se presenten mediante el uso del diálogo.

Participar de manera conjunta con los otros para generar entornos favorables; por ejemplo, la limpieza de los espacios comunes y el cuidado del ambiente.

Cuidarse a sí mismas y a sí mismos y cuidar de los suyos.

Solicitar ayuda si lo necesitan.

Formar relaciones con personas cuya compañía se disfruta en la escuela, en la casa, como miembro de un club o en el trabajo.

Realizar actividades recreativas, educativas, culturales y sociales.

Convivir de manera pacífica en el ámbito familiar, social y laboral.

Las estrategias que han existido para el cuidado de la salud se han modificado con el tiempo, debido a las condiciones que existían. Ahora se sabe, gracias a la información que recibimos, que la obesidad, incluso en niños, es un problema de salud.

Otro ejemplo, es que antes no se daba prioridad al consumo de agua potable según los requerimientos de las personas, ni a la realización de las actividades físicas o deporte para mantenerse en buen estado de salud, incluso tampoco se cuidaba tanto la alimentación como ahora. También la tecnología ha avanzado vertiginosamente y trae consigo un nuevo problema de salud, el sedentarismo, mismo que hace algunos años no era tan común.

Además, se debe tener presente los estilos de vida a lo largo del tiempo y en los diferentes contextos, ya que de esto dependen en gran medida las estrategias a implementar para el cuidado de la salud.

Por ejemplo, anteriormente no se comercializaban masivamente los productos procesados o la comida con bajo valor nutrimental; de hecho, sigue habiendo lugares del país, donde no forman parte de los hábitos de alimentación de las personas, ya que basan la mayor parte de su dieta en los productos que cultivan.

En contraparte, en la actualidad hay niñas, niños y jóvenes que, al tener un estilo de vida sedentario, así como tener al alcance y consumir alimentos de bajo valor nutricional, se encuentran implicados en problemas de salud. Por ello, es necesaria la aplicación de determinadas estrategias, como la actividad física o informarse acerca de la calidad nutricional de los productos para evitar los problemas de sobrepeso y obesidad.

La salud y el cuidado de la misma, es parte de tu responsabilidad. Estar informadas e informados te permitirá exigir tu derecho a la protección de la salud integral.

Recuerda que las estrategias que aprendiste en esta sesión son sólo algunas, pero no son las únicas, así es que puedes pensar en otras formas de cuidar tu salud.

No dejes de compartir lo que aprendiste con las personas que te rodean, para que todas y todos aprendamos a participar libremente para favorecer el bienestar colectivo.

El Reto de Hoy:

Retoma el primer caso de Carlos, donde comenta la situación de su papá, sobre su trabajo y el estrés que le provoca. En una hoja, escribe las estrategias que le recomendarías para el cuidado de su salud física, mental y social. De ser posible, compártelas con tu familia.

Para concluir, pregunta a tus familiares sobre las estrategias que había en su etapa adolescente para cuidar su salud.

Civismo

>El cuidado de la salud y el bienestar

Aprendizaje esperado: Formula compromisos para el cuidado de su salud y la promoción de medidas que favorecen el bienestar integral.

Énfasis: Reflexionar sobre su propio contexto: las condiciones personales físicas, sociales, económicas y culturales que favorecen y obstaculizan el ejercicio al derecho de la salud y el bienestar integral.

¿Qué vamos aprender?

Es importante que tengas a la mano tu cuaderno para anotar los puntos importantes.

El ser humano es, por naturaleza, un ente social, debido a que desde que nace tiene la necesidad de que lo cuiden, lo alimenten, le den techo y cobijo, y hasta de que lo consientan.

Las personas tienen varias necesidades, fisiológicas, afectivas, psicológicas y sociales: dependen de los demás, aunque con el tiempo pueden alcanzar autonomía y en muchos aspectos valerse por sí mismas; pero siempre tendrán necesidades por satisfacer.

Al cubrir las necesidades, los seres humanos pueden desarrollarse con plenitud. Aunque también es deseable que el acceso a su satisfacción sea igual para todas y todos, muchas veces hay condiciones sociales, materiales y culturales; además de características de nuestra historia personal que favorecen o enfatizan la desigualdad.

Por ejemplo, para algunas mujeres y hombres las posibilidades de acceder a estudios universitarios no están a la mano como para otras personas. Para algunas personas, insertarse en el mercado de trabajo es más sencillo que para otras, a veces tiene que ver con el tipo de trabajo, el nivel de estudios, las relaciones con las que se cuenta o algunas habilidades socioemocionales. Pasa lo mismo con el cuidado de la salud, algunas personas pueden mantenerse sanas con un poco más de facilidad que otras.

Entonces, la satisfacción de necesidades varía de acuerdo con las circunstancias en las que cada persona y población se desenvuelven, es decir, no es la misma a partir de la relación con su entorno social, condiciones físicas y económicas.

La satisfacción de estas necesidades permite alcanzar el bienestar integral y cuidar de la salud. Pero analiza mejor el concepto de bienestar integral.

Aprendiste que hay diferentes tipos de necesidades, pero, además, que no siempre existen las mismas posibilidades para satisfacerlas.

¿Qué es entonces el bienestar integral?

Piensa en una persona de tu edad. Es deseable que pueda aprender y desarrollar capacidades para su vida, que el funcionamiento de su cuerpo le permita realizar las actividades que desea, que sus emociones sean estables, incluso que esté alegre la mayor parte del tiempo, además de que su relación con otras personas sea satisfactoria.

Si alguien logra bienestar en los ámbitos: físico, social, intelectual y emocional; se dice de que tiene un bienestar integral.

¿Qué hacemos?

Pero, ¿cómo se relacionan estos ámbitos con las necesidades de las personas? Observa el siguiente video para profundizar al respecto.

¿Por qué necesitamos a los demás?

Pudiste observar que las personas tienen diferentes tipos de necesidades. Entre ellas, se menciona el bienestar fisiológico, protección, aceptación social, afecto y realización personal.

En el video se menciona también que para atender las necesidades requieres de otras personas. ¿Por qué? Es claro que cada uno de nosotros puede hacer cosas para satisfacerlas, por ejemplo: para cuidar tu cuerpo puedes realizar actividad física, cuidar la dieta, dormir lo suficiente.

Para lograr realización personal es importante fijar metas, generar hábitos, pero ¿te ayudaría tener la confianza y el apoyo de otras personas?, para cubrir las necesidades de afecto, ¿conviene tener relación con personas respetuosas o sólo depende de ti?

Satisfacer las necesidades de protección y la aceptación social requiere de la participación de otras personas, pero no siempre basta con que las personas te respeten, también las instituciones de gobierno deben atender sus responsabilidades, la comunidad, en general, debe participar.

Piensa en el fenómeno de violencia hacia las mujeres que se da en varias localidades, ¿es propiciado por algunas personas o hay prácticas y maneras de relacionarse que hacen parecer “normal” la violencia?

Todas las personas viven en diferentes contextos, ¿te has dado cuenta de que las condiciones personales, físicas, sociales, económicas y culturales pueden favorecer o incluso obstaculizar tu salud y bienestar integral?

Pero, ¿qué es lo que debemos comprender por contexto?

Se trata de condiciones sociales, culturales, materiales y naturales que rodean a las personas y que influyen también en sus actos.

¿Como cuáles? Ya se habló de la desigualdad social – acceso a educación o servicios de salud–, esas son condiciones sociales. El hecho de que se piense que unas personas son superiores a otras, como decir que alguien tiene más derecho por ser hombre o mujer, discriminar a alguien por su pertenencia étnica o preferencia sexual, son condiciones culturales que dificultan el bienestar integral y la salud de las personas.

Entre las condiciones materiales, puedes encontrar el ingreso de las familias, y entre las condiciones naturales, la falta de agua de lluvia, por ejemplo.

Observa algunas condiciones del contexto nacional para las y los jóvenes, de acuerdo con la Encuesta de Jóvenes en México 2019, realizada por el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica.

De acuerdo con esta encuesta, el 20 por ciento de las y los jóvenes entre 15 y 29 años tienen en su casa un ingreso de hasta 3 mil 500 pesos mensuales, y un 40.56 por ciento entre 3,500 y 8,700 pesos.

¿Qué significa esto para el bienestar integral de las y los jóvenes, si la tercera parte vive con dos personas más según la misma encuesta?

Por otra parte, el 51 por ciento de los encuestados dijo tener acceso a atención Médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 7 por ciento en servicios particulares, y 17 por ciento no tiene acceso.

Casi 36 por ciento de los integrantes de las familias estudiaron el nivel medio superior, 25 por ciento la secundaria y solo 9.03 por ciento el nivel profesional.

Casi el 50 por ciento de las mujeres estudia y más del 40 por ciento de los hombres trabaja. Entre los 15 y 17 años más de un 70 por ciento estudia y poco más de 10 por ciento trabaja, mientras casi 5 por ciento se dedica al hogar.

Respecto a las situaciones de violencia, en el último año previo a la encuesta, un 40.5% dijo que le sucedió o fue testigo de una situación de violencia entre pares; 35.2% violencia familiar; 40.5% violencia en el ambiente y 27.7% violencia sexual.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, de las personas encuestadas en el país, un 40.7% de las mujeres estaba de acuerdo con la adopción homoparental / lesbomaternal, igual que un 39.1% de los hombres; en acuerdo con el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, estaba un 59.9% de las mujeres y un 56% de los hombres; mientras que con la paridad de género en candidaturas políticas estaba de acuerdo un 86.6% de las mujeres y un 84.7% de los hombres.

Estos son datos de encuestas representativas a nivel nacional, es posible que algunos de ellos no representen lo que sucede en tu vida cotidiana ¿te interesaría saber cuáles son las condiciones del contexto de tu localidad? Más adelante retomarás este tema.

Si en el lugar donde vives predominan condiciones como la desigualdad y la discriminación, es comprensible que sientas algunas dificultades para crecer de manera sana y desarrollarte plenamente. Pudiera suceder que la situación económica sea precaria, o que tal vez por alguna condición de salud enfrenten mayores retos para su crecimiento personal.

Es importante reflexionar que, aunque las circunstancias sean adversas, eso no significa que debas quedarse de esa forma, siempre puedes seguir adelante con tus sueños, ya que como dicen, “entre más grande es el reto, mejor sabe la victoria”.

En México tenemos casos de políticos, deportistas, artistas, científicos, profesionistas, empresarios, artesanas, entre muchos otros, que a pesar de que han tenido condiciones adversas en algún momento de su vida, lograron cumplir sus sueños.

Algunos de ellas y ellos tuvieron dificultades económicas, otras debieron hacer muchos esfuerzos para continuar sus estudios, incluso en un lugar lejano al que vivían; algunos enfrentaron discriminación, la convivencia en sus familias no era la mejor, o sus condiciones físicas y la sensibilidad social les imponían barreras para el aprendizaje y la convivencia, entre otras dificultades.

Uno de estos casos es el del pintor Alan Téllez.

Alan nació en 1988 en el puerto de Veracruz. Actualmente se le conoce como Colorista de Sueños.

A los seis años hizo su primer dibujo, este fue de una casa asistió a clases de manualidades en un Centro de Atención Múltiple, CAM, ahí también recibió terapia psicomotriz.

Durante este periodo de su formación descubrió que quería ser pintor. Aunque para lograr sus sueños encontró diversos obstáculos, uno de ellos fue encontrar una escuela donde pudiera desarrollar sus capacidades artísticas, ya que había personas que creían que no podría hacerlo por tener síndrome de Down.

Alan cuenta que fue rechazado en muchos lugares, pero su mamá no se dio por vencida y, gracias a ella y a otras personas que aparecieron en su camino, finalmente pudo entrar al Instituto Municipal de Bellas Artes de Veracruz, donde pudo mejorar su técnica con el apoyo de varios maestros. Durante tres años asistió a clases todos los sábados.

Actualmente, Alan ha pintado varios cuadros y ha participado en diversas exposiciones tanto en México como en el extranjero.

Reflexiona acerca de la vida de este pintor mexicano, y responde las siguientes preguntas:

Observa el caso de la necesidad de salud para Alan. El síndrome de Down es una condición que le podría representar barreras para el aprendizaje y la convivencia, ¿de qué tipo? Por ejemplo, si la educación que recibió no le permitía desarrollar sus potencialidades, o que en su familia y entorno no le impulsaran a seguir.

Afortunadamente, su vida no fue así, pero puedes ver que a personas como él una condición de salud mental puede afectar aspectos de su salud social. Para que eso no suceda debes ser sensibles a las diferentes necesidades de las personas y reconocer que al tratarlas con dignidad y favorecer que logren sus metas, estás contribuyendo a su salud y bienestar integral.

¿Qué otra necesidad estaba en cuestionamiento para Alan? Ya se mencionó su salud integral, que incluye el bienestar fisiológico y la aceptación social, no se ha hablado del afecto, pero hay que tenerlo presente. Para tener una salud integral satisfactoria, es necesario recibir y ofrecer afecto a personas cercanas. Alan recibió afecto de su madre y profesores, según la historia.

De hecho, ese aprecio le permitió satisfacer la necesidad de realización personal. Observa así que el cuidado de la salud y el bienestar integral están relacionados.

Piensa en ti, en tus diferentes grupos de pertenencia (familia, escuela, amistades, vecinos, etcétera), ¿cómo contribuyen a tu bienestar integral tus familiares?, ¿cómo lo hace la escuela?, ¿cómo contribuyen a tu bienestar integral tus amistades?

Para responder estas preguntas hay que pensar en las necesidades de afecto, bienestar fisiológico, protección, aceptación social y realización personal.

¿Hay instituciones que contribuyan a su bienestar integral?, ¿de qué manera?

En una hoja en blanco o en tu cuaderno, dibuja una silueta humana que las o los represente.

Coloca alrededor de la silueta las necesidades que requieres satisfacer para tener un bienestar integral.

¿Qué obstáculos o limitaciones enfrentas para satisfacerlas?

Anota tus reflexiones en el cuaderno.

El desarrollo humano consiste en el logro del bienestar integral en todos los ámbitos de la vida: físico, económico, cultural y social, y esto se relaciona con la satisfacción de las necesidades fundamentales, cuando estás bien en lo social, psicológico y físico, a eso se le conoce como salud integral.

Las necesidades fundamentales son seis, observa cuáles:

Trascendentales. Tiene que ver con la motivación de las personas para realizar acciones en beneficio propio o colectivo, por eso se dice que dan significado a la existencia, éstas nos llevan a atender también otras necesidades como las culturales, políticas o fisiológicas.

Políticas. Todos somos políticos. Esto sucede por el hecho de juntarnos con alguien, organizarnos, planear, tomar decisiones entre todos, o elegir a un líder con un fin en beneficio de la sociedad. Esto es importante porque las necesidades políticas no se restringen únicamente al ejercicio del derecho para la elección libre y democrática de los representantes populares. Las necesidades políticas se atienden también organizándose para cambiar las condiciones de vida y lograr un bienestar integral para todas y todos los integrantes de la comunidad.

Culturales. Todas y todos creamos, escribimos, diseñamos, hacemos música, conocemos de alimentos y formas de expresar las tradiciones de nuestros pueblos, tenemos anhelos o sentimientos; es así como comunicamos nuestras costumbres según nuestros diferentes entornos, piensa en cómo se manifiesta la cultura en tu comunidad. De esta forma se hace visible tu modo de vida, valores, costumbres y tradiciones.

Sociales. Todas y todos somos sociales, ya que desde que tu familia te cuidó desde la infancia, has aprendido de ella y te gusta sentir esa convivencia. Ahora que has crecido eliges con quien te juntas, ¿te das cuenta porqué somos seres sociales? Pertenecemos a grupos y eso nos hace felices, ya que somos aceptados y sentimos bienestar.

Económicas. Una sociedad tiene la capacidad para generar riqueza, sea mucha o poca, pero la genera. Existen muchas comunidades en que todas y todos se dedican a sembrar, hacer artesanías, trabajar en la industria, etc. Esto hace que exista beneficio y satisfacción monetaria para la población, ya que habrá salarios u oportunidades para crear un negocio propio.

Biológicas o fisiológicas. Estas son tan importantes como que son lo necesario para subsistir, como alimentarnos, respirar aire puro o poder tomar agua potable. Son, nada más y nada menos, lo esencial para sobrevivir.

Que importante es estar bien y contar con una salud integral, porque si así estoy bien, seguramente mi entorno también lo estará.

Retoma el dibujo de la silueta que hiciste hace unos minutos y realiza lo siguiente.

Coloca arriba de cada necesidad, el nombre de las personas que colaboran para satisfacerlas, con base en los ámbitos que acabas de aprender.

Por ejemplo, la necesidad de afecto ¿quién la puede favorecer?; la de bienestar fisiológico, ¿depende sólo de ti? Tal vez alguien de tu familia te permita tu satisfacción, pero, ¿hay alguien más?

La necesidad de protección, sentirte segura o seguro, ¿quién puede favorecerla?, ¿son sólo personas de tu familia o para sentirse seguros requieren de alguien más?

La necesidad de aceptación, ¿cómo se puede favorecer? Piensa en el caso de Alan, no en todas las escuelas lo aceptaban, ¿quién le ayuda a atender esa necesidad?

Piensa ahora en la de realización personal, ¿cómo haces para atenderla?, ¿quién participa, apoyándote en tus logros?

Ya que anotaste los nombres de personas, puedes anotar también el nombre de instituciones que atienden cada necesidad, por ejemplo, la de desarrollo intelectual, bienestar fisiológico, etc.

Antes de concluir esta actividad, recuerda lo siguiente. Has hablado de diferentes tipos de necesidades para lograr un bienestar integral y has dicho que esto tiene relación con el cuidado de la salud.

La salud integral la vas a conseguir cuando alcances un equilibrio físico, mental y social, pero como has visto, para atender diferentes necesidades requieres de la vida en sociedad, para tener una alimentación saludable, para cuidar de nuestro estado físico, tener seguridad y respeto. La satisfacción de necesidades se relaciona con las dimensiones física, mental y social de la salud, es importante reconocerlo, la salud integral se alcanza cuando las personas pueden satisfacer sus necesidades.

Anota los retos que hay en tu entorno para atender esas necesidades, por ejemplo, tal vez haya problemas de sobrepeso en algunas personas, ¿qué obstaculiza la salud las personas que lo padecen? Tal vez no sólo sean la causa los hábitos alimenticios desfavorables, también influye la situación socioeconómica de la persona y el contexto; por ejemplo, es posible que la oferta de alimentos en comercios tenga una influencia negativa; tal vez también haya que preguntarse si hay la posibilidad de realizar actividades físicas en casa o en espacios abiertos y si sus condiciones de salud lo permitan, sin olvidar que esta situación también puede deberse a cuestiones genéticas o derivarse de otras enfermedades; incluso por la nula satisfacción de otras necesidades, por ejemplo, las trascendentales, entre otras causas.

¿Qué otros retos anotaste? Piensa en cada uno, para lograr el bienestar integral y la salud necesitas de otras personas. Así que puedes pensar en acciones que realices, pero también en otras en las que puedes invitar a las personas que les rodean, como hacerles ver la importancia de una convivencia pacífica. Por supuesto, se trata de cosas que estén en sus posibilidades.

Más adelante podrás buscar la manera de platicar con las personas para descubrir en conjunto si deben cambiar algo del entorno y cuál es la manera.

Para finalizar, detrás del dibujo de la silueta describe cómo te sientes respecto a su entorno, si hay algunas cosas que te permiten u obstaculizan alcanzar el bienestar y la salud integral. Responde, ¿qué puedes hacer para alcanzar tu bienestar integral? ¿Qué puedes cambiar o dejar de hacer? ¿Qué podría cambiar en tu entorno?

El Reto de Hoy:

En esta sesión, pudiste reflexionar sobre algunas condiciones del contexto que favorecen u obstaculizan la salud y el bienestar integral. Es importante que comentes con tu profesor de asignatura, padres o tutores sobre las inquietudes que surjan sobre este asunto. También puedes consultar tu libro de texto para complementar la información sobre el tema.

Historia

>Las flotas, el control del comercio y el Consulado de Comerciantes

Aprendizaje esperado: Explica la importancia del comercio y de la plata novohispana en el mundo.

Énfasis: Analizar la actividad comercial de Nueva España y la formación del Consulado de Comerciantes.

¿Qué vamos aprender?

Estudiarás el comercio de Nueva España con otras regiones del mundo. Verás que por los puertos de Veracruz y Acapulco ingresaban al territorio productos de regiones de ultramar nunca antes vistos y que, por ellos, también se envíaban los productos novohispanos como la plata, que alimentaba la circulación de moneda en todo el mundo .

Te recomiendo que tengas a la mano una libreta y un bolígrafo para que hagan tus anotaciones, también puedes utilizar tu libro de texto para que consultes mapas, imágenes o los temas en particular.

Observa la siguiente pintura que representa la gran variedad de productos que se comerciaban en la época virreinal.

Se trata de un “Puesto de Mercado”. ¿Qué productos conoces? ¿Qué personajes puedes distinguir?

Puedes observar diferentes frutas caramelizadas, verduras, plátanos colgados, cacahuates, cocos y pescados colgados que, seguramente, fueron especiados con productos provenientes de Asia.

Además, al fondo puedes identificar cestas elaboradas con fibras naturales, algunos jarrones de vidrio y ciertas botellas que, tal vez, contenían vino.

En la pintura también se aprecia a dos hombres decidiendo qué comprar y dos niños, que tal vez quieren probar alguna fruta.

Por último, observas a las dos vendedoras cargando un “huacal”, que posiblemente van a intercambiar. ¿Qué contendrá aquel paquete? ¿De qué región de Nueva España vendría? o ¿sería un producto de otro país?

Imagina por un momento que cerca de ese puesto venden jarrones de porcelana y telas exóticas provenientes de Asia; ropa, sombreros y vinos provenientes de Europa, es decir, diferentes productos de casi todo el mundo.

Por lo anterior, surgen las siguientes preguntas:

¿Cómo llegaban a Nueva España productos de lugares tan lejanos como de Europa o Asia?

¿Qué dificultades encontraban a su paso?

Una vez consolidado el proceso de conquista, los españoles fueron los primeros beneficiarios de las riquezas naturales y de la mano de obra de los indígenas.

Debes recordar que la encomienda fue la primera organización de trabajo en Nueva España y que, en su gran mayoría, se dedicó a explotar la tierra. No pasó mucho tiempo para que los españoles introdujeran nuevas actividades económicas como la ganadería y la minería.

También, debes tener claro que durante los siglos XVI y XVII la economía europea se basó en el sistema económico mercantilista que medía la riqueza de las naciones a partir de la plata y oro que acumulaban.

Además, en este sistema, el estado se hacía responsable de las políticas comerciales que mejor le conviniera a sus intereses, por lo que había un estricto control del estado a las operaciones comerciales.

En términos generales, España diseñó una ruta comercial cerrada y proteccionista para Nueva España con el fin de que no entrara nada ni nadie sin el consentimiento de la metrópoli. Para tal efecto, se creo el Consulado de Comerciantes de Sevilla quienes establecieron reglas muy estrictas acerca de qué productos y personas se trasladaban de España a América. Además, el consulado podía negar la licencia a un barco para cruzar por el Océano Atlántico.

De acuerdo con Bernardo García Martínez, en el libro, Nueva Historia General de México, el monopolio comercial de España sobre Nueva España tenía tres propósitos. El primero entorpecer o prohibir en tierras americanas la producción de bienes de consumo como herramientas de hierro, textiles finos, aceite, vino y papel, con el objeto de proteger a los manufactureros españoles. El segundo limitar o anular el comercio entre las colonias americanas, por ejemplo, entre Perú y México. El tercero condicionar el comercio trasatlántico a una vía exclusiva: el eje Veracruz-Sevilla.

Cómo puedes darte cuenta, el comercio novohispano estuvo muy controlado. A esta situación se sumaba el problema de los piratas.

Lee el siguiente texto que refiere el robo comandado por un pirata francés a tres barcos comerciales proveniente de Nueva España con destino a la Metrópoli, y la sorpresa que se llevó.

El relato se titula Corsarios. El asalto a los galeones españoles, y pertenece a Xabier Armendáriz.

En la primavera de 1522, el francés Jean Florin, conocido por los españoles como Juan Florín o el Florentino, mandaba una flotilla de barcos piratas que patrullaban las islas Azores en busca de presas […]

Una mañana avistó tres carabelas en el horizonte. Intentó rendir las naves con disparos de advertencia, procurando causar el menor daño para no hundirlas y poder tomarlas al abordaje. Inmediatamente lanzó sus barcos contra dos de ellas, sin percatarse de que una tercera huyó, refugiándose en la isla de Santa María.

Días más tarde, la carabela, creyendo segura la navegación, zarpó hacia la Península escoltada por varias naves al mando de Domingo Alonso. Sin embargo, Florín y sus hombres continuaban allí y dieron caza a la carabela y su escolta, hasta que lograron capturarlas a la altura del cabo San Vicente, al sur de Portugal.

Cuando el pirata subió a bordo su sorpresa fue mayúscula. No se trataba de una mera carabela mercante, sino que transportaba el fabuloso tesoro robado por Hernán Cortes al emperador azteca Moctezuma tras la conquista de Tenochtitlán.

Según el cronista Bernal Díaz del Castillo: «Ochenta y ocho mil castellanos en barras de oro […] fueron muchas joyas muy ricas y perlas, tamañas algunas como avellanas, y muchos chalchiuíes, que son piedras finas como esmeraldas y aún una de ellas tan ancha como la mano».

En total, Florin se hizo con 58.000 barras de oro y el tesoro personal del emperador azteca, que incluía su famoso penacho de plumas. Por si fuera poco, se apoderó de otro barco proveniente de Santo Domingo, añadiendo 20.000 pesos en oro y perlas al botín.

La acción de Juan Florín tuvo la virtud de abrir los ojos a las naciones europeas, que tomaron conciencia de las riquezas del Nuevo Mundo. En pocos años, las costas americanas se vieron inundadas de corsarios y piratas, unos intentando resarcir a sus reyes del monopolio español y portugués, otros trabajando por cuenta propia. Dejaban pasar a los mercantes a la ida, para asaltarlos a la vuelta cargados de riquezas. Con el incremento de las capturas se apoderaron también de las cartas con las rutas de navegación, y desde entonces los ladrones del mar ya supieron dónde buscar.

Ante la amenaza de los piratas, pronto se hizo patente la necesidad de un sistema de convoy con escoltas. Desde los puertos de Veracruz, México; Portobelo, Panamá, y Cartagena de Indias, Colombia, entre otros, las riquezas americanas eran enviadas mediante flotas fuertemente custodiadas a La Habana, en Cuba. Alrededor de junio, la Flota de Indias o del Tesoro zarpaba de esta isla escoltada en vanguardia por la nao capitana, a retaguardia por la almiranta y a un costado por los galeones de barlovento.

De este modo, las carracas y naos mercantes quedaban a salvo de los ataques, mientras que la mayor parte del oro y la plata se transportaban en las bodegas de galeones fuertemente artillados. En estas condiciones las reglas del juego cambiaron, y la Flota de Indias sólo fue capturada en dos ocasiones: por el holandés Piet Heyn en 1628, y por los ingleses Blake y Stayner en 1657.

¿Qué te pareció la lectura? Sin duda resulta intreresante; pero también es significativa porque, a partir de este acontecimiento, la piratería financiada por potencias coloniales rediseñó su estrategia para apoderarse de la riqueza de los Imperios enemigos. Por otro lado, las potencias coloniales también diseñaron una extrategia para proteger los recursos extraídos de sus colonias. Así, España instauró la Armada de Barlovento, además de nuevas rutas marítimas para evitar que sus riquezas fueran capturadas por los piratas.

¿Qué hacemos?

Para profundizar sobre los piratas observa el siguiente video titulado “Al abordaje”.

Al abordaje

Mucha plata, oro y productos de otras culturas fueron a parar a Francia, Inglaterra u Holanda debido a la piratería promovida por estas potencias; y los piratas que lo hicieron posible fueron premiados por su “valentía”.

Los piratas fueron un dolor de cabeza para la Corona española pues atacaron puertos en el Mar Caribe, del actual territorio nacional, de donde zarpaban las riquezas para la metrópoli.

Para evitar ser asaltados por piratas, se construyeron fuertes en diferentes puertos como en Campeche y en La Habana, Cuba.

Debes tener claro que la piratería no fue una práctica exclusiva de Inglaterra, sino que también Francia y Holanda promovieron esta actividad. Además, algunos piratas eran independientes de las potencias, y lo que robaban, en ocasiones, lo revendían a las colonias españolas.

Para proteger al comercio español y novohispano se estableció un sistema de flotas en 1543, conformado por naves comerciales que viajaban juntas y eran resguardadas por dos barcos de Guerra, es decir, como una especie de guardaespaldas o policía marítima.

En muchas ocasiones, los barcos comerciales trasladaban inmensas cantidades de plata a España proveniente de Perú o de Nueva España, por esa razón esos barcos eran codiciados por los piratas o corsarios ingleses, franceses y holandeses.

Analiza las dos imágenes siguientes:

En este grabado ¿Qué puedes observar? ¿Qué puedes distinguir?

Se trata del puerto de Sevilla en España. Recuerda que la ruta comercial más importante de Nueva España durante el siglo XVI fue la de Veracruz-Sevilla.

En el grabado puedes identificar dos barcos que se acercan a la costa, hay cargadores, pequeños barcos y faros rústicos que tal vez funcionaban, también, como almacenes.

Cada año partían de Sevilla dos barcos con destino al Puerto de Veracruz, a la flotilla se le denominó Flota de Nueva España. De puerto a puerto, el viaje de ida duraba tres meses, y de regreso, el trayecto era un poco más tardado, de cuatro a siete meses, ya que las embarcaciones iban más al norte para evitar los vientos alisios.

En la segunda imagen, del Códice Florentino, se observa desembarcar en el Puerto de Veracruz a los españoles cargados de diferentes mercancías e incluso animales que no existían en América como cabras, cerdos, vacas y caballos. Además, puedes ver a indígenas observando a los barcos españoles que se acercan a la costa.

Un contrapeso del comercio del eje Veracruz- Sevilla fue el intercambio con las Filipinas. Ten presente que España conquistó aquel archipiélago en 1565 y estableció el contacto marítimo regular de Acapulco a Manila. Es decir, Nueva España contó con dos rutas comerciales marítimas: una por el Océano Atlántico; la otra por el Océano Pacífico.

El galeón de Manila, mejor conocido como Nao de China, hacía la ruta Manila-Acapulco y traía diferentes mercancías de mucho valor. Galeón es un tipo de barco especializado para la guerra o para el comercio.

Cuando los galeones de Manila llegaban a Acapulco se hacía una feria para vender los productos exóticos de aquellos lugares distantes, de culturas diferentes a la americana y europea.

La feria de Acapulco duraba cerca de un mes y se podían encontrar desde especias hasta grandes muebles para la decoración de una casa.

Los productos que más apreciaban los asiáticos, provenientes de Nueva España, sin lugar a dudas, era la plata, ya que en Asia era escaso ese metal, pero no debemos olvidar que también se enviaba vainilla y tabaco.

Observa el siguiente mapa:

Como puedes apreciar, la ruta de Acapulco a Manila se hacía por el Océano Pacifico. Recuerda que el transcurso de ida podía tardar hasta tres meses y el de regreso podía tardar hasta siete meses, ya que los barcos debían irse por el norte para evitar los vientos alisios.

Los galeones que salían de Acapulco tenían que llegar a las islas Marianas y de ahí se iban a un largo viaje que podía ser muy difícil por las tormentas o los vientos fuertes.

Además, esta ruta, como la del Atlántico, podía ser atacada por los piratas ingleses, franceses u holandeses ya que, se sabía, muchas de las embarcaciones iban muy cargadas de productos asiáticos o de plata novohispana. El primer viaje a Manila se realizó en 1573 y el último en 1821.

Hasta el momento has revisado las dos únicas rutas comerciales que tenía Nueva España con Europa y Asia, pero ¿qué productos intercambiaban los españoles y los novohispanos?, ¿qué productos intercambiaban los asiáticos y los novohispanos?

Según Agustín Cue Canovas, de España se traían:

Vino

Aceite

Lencería

Vajilla

Jarcias

Papel

Objetos de hierro

Vinagre

Aguardiente

Jabón

De Asia se traían:

Seda cruda, floja y torcida

Tejidos de seda

Telas finas de algodón

Almizcle

Ámbar

Incienso para uso religioso

Perlas

Muebles finos

Marfiles

Porcelana china

De Nueva España se llevaban a España y Asia:

Plata

Oro

Grana cochinilla

Cueros

Azúcar

Vainilla

Tabaco

Cacao

Todos estos productos, pueden resultar asequibles y fáciles de encontrar, pero hace cinco siglos comprar o localizarlos era difícil y costoso, sobre todo si las mercancias provenían de Asia o Europa.

Para acaparar los productos que producía Nueva España y los que se importaban, los comerciantes novohispanos conformaron en 1594 el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México, institución donde se podía deliberar si un comerciante era desleal o no a los intereses económicos de la Corona española.

El Consulado lo integraban comerciantes mayoristas peninsulares que comerciaban a larga distancia de la Ciudad de México a otras ciudades importantes del actual territorio nacional. Algunos tenían influencia en los dos principales puertos: Veracruz y Acapulco.

Por su condición de españoles, conocían a otros comerciantes de Sevilla e incluso de Manila. Por estas razones, el poder económico de algunos comerciantes novohispanos fue muy grande. Puedes mencionar el nombre de Pedro Romero de Terreros, fundador del Monte de Piedad, dueño de diferentes minas.

Dice un comentario de la época que la cantidad de plata de ese hombre era tal que podía fácilmente construir un puente de Veracruz a Sevilla de ese metal tan preciado.

Al inicio de la sesión se formularon las siguientes preguntas: ¿Cómo llegaban a Nueva España productos de lugares tan lejanos como de Europa o Asia?, y ¿Qué dificultades encontraban a su paso?

Puedes concluir que Nueva España encontró en su metrópoli, España, un freno para desarrollarse económicamente, con la imposición de reglas duras para no comerciar directamente con naciones europeas e incluso ni con otras colonias. Así, sólo dos rutas se autorizaron para el comercio: la de Veracruz- Sevilla y la de Acapulco-Manila.

Con esas dos rutas marítimas, una por el Atlántico y otra por el Pacífico, lograron cubrir la demanda de productos traídos de otros continentes. El traslado de las mercancías de un continente a otro fue aprovechado por los piratas quienes robaban los barcos españoles y las riquezas eran trasladadas al país de origen del pirata: Inglaterra, Francia u Holanda.

Recuerda que en Nueva España los comerciantes más poderosos se organizaron en el Consulado de Comerciantes donde deliberaban asuntos comerciales internos y externos a la Colonia; y sus influencias llegaban hasta Sevilla o hasta Manila.

El Reto de Hoy:

Te recomendamos que realices en tu libreta un cuadro de doble entrada, en una columna escribe los productos que Nueva España enviaba a Europa y Asia, y en la segunda columna, las mercancías que llegaban de Manila y Sevilla.

Elabora dos bitácoras de viaje, imagina que son comerciantes novohispanos que viajan de Veracruz a Sevilla y de regreso, además, que realizan otro viaje comercial pero ahora de Acapulco a Manila ¿Qué tipo de producto venderías en cada continente? ¿Cómo sería tu viaje en los galeones? ¿Qué productos los sorprenderían más en Sevilla y en Manila? ¿Cuál sería la reacción de los novohispanos al ver nuevos productos de otros continentes? Utiliza colores, imágenes o revistas para ilustrar.

Recuerda que en tu libro de texto puedes obtener más información sobre el tema; en tu casa, seguramente tienes revistas, libros o, tal vez, un teléfono inteligente con el que puedas investigar más acerca de este proceso histórico en internet.

Lenguaje

>Identifica el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores

Aprendizaje esperado: Identifica el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores.

Énfasis: Identificar las características de los eslogan y su efecto en la sociedad.

¿Qué vamos a aprender?

No olvides apuntar aquello que consideres importante o que te cause dudas, para despejarlas después con ayuda de tu docente y tu libro de texto. En la medida de lo posible, también, procura anotar los ejemplos que te ayuden a comprender mejor el contenido.

Recuerda la finalidad de la publicidad, que es influir en las personas. Un anuncio publicitario se caracteriza por informar a una persona o grupo de personas sobre la disponibilidad, precio, características, cualidades y efectos derivados del uso de un producto, servicio o idea.

Te enfocarás en uno de los recursos más utilizados en los anuncios publicitarios, en esas pequeñas frases, o eslogan como también se les llama, que acompañan a las marcas de los productos o servicios, y que justamente en su brevedad encuentran su fuerza y poder.

Para entender qué es un eslogan, lee el siguiente fragmento de un texto informativo muy interesante que precisamente se refiere a este elemento.

Las palabras de la publicidad: el eslogan

De acuerdo con el medio por el que serán difundidos, los mensajes publicitarios se conforman por diversos elementos: imagen, sonido y, particularmente las palabras, que son fundamentales.

Según el periodista Álex Grijelmo, los mensajes publicitarios seducen a través de las palabras, que se eligen cuidadosamente; no buscan convencer por medio del razonamiento o la argumentación, sino que apelan a los sentidos, a las emociones, a los deseos y a las fantasías de quien las lee o escucha.

A la frase que identifica la publicidad de un producto se le conoce como eslogan. El término proviene del inglés y originalmente significaba “grito de guerra de un clan”.

La construcción de un eslogan parte de la creatividad del publicista y de un profundo conocimiento del producto. También requiere tener muy identificadas las características del público al que se dirige: sus necesidades reales, las afectivas, sus fantasías y sus deseos, para que la frase logre establecer un vínculo directo con el receptor, de tal manera que se sienta identificado con lo que se dice. De ahí que cada palabra de la frase o eslogan busca un efecto que puede estar relacionado con las propiedades (que se exageran) del producto. Pero, sobre todo, con las palabras, se sugiere o se promete éxito, felicidad o posición social.

Al mismo tiempo, el eslogan organiza las palabras de tal forma que permanecen en la mente de la audiencia y cumplen su fin en la medida en que se obtiene respuesta del consumidor. Eulalio Ferrer, un reconocido publicista mexicano, dice que “No es el eslogan el que selecciona al público, sino el público el que busca y selecciona el eslogan hecho a su imagen y semejanza”.

Este texto corresponde a una lectura que se encuentra en tu libro de español de tercer grado.

Como se señala en la lectura, la palabra eslogan es un término de origen inglés que se utiliza en el medio de la publicidad para transmitir una idea. Lo importante de un eslogan es que permanezca en la mente de las personas.

Si recuerdas, el texto menciona que “los mensajes publicitarios seducen a través de las palabras”. Si tomas en cuenta que según el Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia de la Lengua Española seducir significa “atraer o persuadir a alguien hasta rendir su voluntad”, toma notas para reflexionar sobre esta idea, que retomarás al final.

Entonces, un eslogan básicamente lo que busca es que las personas se sientan atraídas por ciertos productos o servicios, haciendo énfasis en sus características, por un lado, y por el otro vinculándolos con algún valor que no necesariamente tiene que ver con el producto, como el éxito o la felicidad familiar.

Por eso, las personas encargadas de crear los eslogan utilizan la mnemotecnia, un conjunto de técnicas que ayudan a facilitar el recuerdo de algo, y eso es lo que permite que haya frases o canciones de anuncios publicitarios que se nos quedan “pegados”. Algunos de estos recursos son: los juegos de palabras, las rimas, las secuencias de figuras o las metáforas.

Generalmente, los eslóganes suelen ser cortos y sencillos de comprender, aunque su elaboración es compleja y requiere mucho estudio y acopio de información. Recuerda que, según el texto, para hacer un eslogan se requiere conocer muy bien al público al que irá dirigido, no sólo sus necesidades reales, sino las imaginarias, o sea, los deseos o las necesidades afectivas. Lo que se busca es que el público, al escuchar el eslogan, se sienta identificado, y que piense: “ese producto es para mí”.

Es como observas un anuncio de hamburguesas o de tacos, que dice “porque tú te lo mereces”, y piensas “es verdad, me lo merezco”, y los compras.

Ahora, retoma que las expresiones usadas en los mensajes publicitarios tienen como función convencer, y para ello apelan a deseos y necesidades reales o ficticias del consumidor. Además, presentan realidades o estilos de vida que serían deseables para el público, “prometiéndole” que podrá alcanzarlos a través de determinado producto.

Observa el siguiente ejemplo de un anuncio publicitario:

Los anuncios publicitarios tienden a ser llamativos, para que los usuarios les presten atención, utilizan palabras cortas o frases que fácilmente puedes aprenderte, y así convencerte de que necesitas ese producto o ese servicio. El eslogan lleva una buena parte del trabajo, ya que se crea para que el público a quien va dirigido se convenza de la compra o adquisición del producto o servicio.

En este anuncio observaste que el eslogan utilizado es “calidad y sabor”, frase muy breve pero que busca apelar al gusto del consumidor, y también a su intelecto: estas carnitas no sólo saben bien, sino que son de buena calidad. Por esos dos elementos, el consumidor debe comprarlas.

Entonces se dice que:

Esto último de que deben ser conocidos por quienes lo escuchan o leen es muy importante: si yo no sé qué son las “carnitas”, por ejemplo, el anuncio no tendrá tanta eficacia.

Por ejemplo, los siguientes eslogan, puedes observar que son frases cortas y de fácil retención:

“Hombre atento vale por dos”

“Tu mejor amigo es tu otro yo”

En las siguientes expresiones o eslogan, aprenderás el uso de los recursos retóricos:

“La pluma que dura y dura en la escritura”. Esta frase, al usar dos palabras con la misma terminación, “dura” y “escritura”, está haciendo uso de la aliteración.

La aliteración un recurso o apoyo textual que consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma frase.

Otro ejemplo que utilizan figuras retóricas para que suenen más llamativos y enganchen a las personas, son los siguientes:

“Usemos las alas de la lectura para echar a volar la imaginación” ¿Cuál es recurso al que se recurre? La metáfora.

La metáfora, es un recurso que relaciona dos términos entre los cuales existe alguna clase de semejanza.

“Cuando sientas calor, deja que el frío te envuelva”. En esta frase observas una antítesis, es decir, una oposición entre dos términos contrarios o complementarios como es el caso del calor y el frío.

“Alimenta tu fuerza vital, dale vitaminas”. Esta última frase usa la prosopopeya, el recurso del lenguaje que consiste en atribuir cualidades o habilidades humanas a los objetos o animales, en este caso a la energía corporal, vista como fuerza vital, se le da la cualidad humana de consumir vitaminas.

Te das cuenta que, después de oír, leer o ver anuncios piensas que quieres cosas que hasta antes de ver el anuncio ni siquiera sabías que existían. Y también existen frases “pegajosas”.

Observaste cómo se usan los recursos retóricos y piensa en varios eslogan para inventar los tuyos, pero si tienes dudas, te sugerimos buscar en tu libro de texto e identificar el Aprendizaje esperado y realices las actividades que se proponen. Es interesante conocer cómo los eslogan pueden influir en las decisiones que tomas para adquirir un producto o servicio. También es importante decir que existen dos tipos de eslóganes:

Los primeros son: los institucionales, que tienen como propósito recordar e identificar a alguna institución de gobierno o privada sin fines de lucro, y cuyos objetivos se centran en beneficiar y ayudar a la sociedad.

Observa el siguiente ejemplo:

El eslogan “Dona sangre, salva vidas” está dirigido a la población en general y su finalidad es altruista, es decir promueve una acción en beneficio de otras personas, y no ofrece ningún tipo de producto, sino que busca convencer al público de llevar a cabo una acción.

Existen también, los que son de contenido comercial, que se usan para relacionar algún valor o situación con el producto.

En este ejemplo, se muestra el nombre del producto, un jabón, y debajo se coloca la frase “blancura impecable”, para hacer referencia a la gran calidad del jabón.

Este tipo de frases publicitarias se construyen en relación con el producto; se le atribuyen cualidades que lo vuelven más deseable y atractivo para el consumidor.

¿Notaste la diferencia que hay entre uno y otro? Uno te quiere convencer de realizar una acción, como donar sangre, y el otro de consumir un producto, el jabón.

Es importante decir que los eslóganes presentan dos tipos de estilo de acuerdo con el tipo de comunicación que se busque establecer entre el emisor y el receptor. Pueden ser de un estilo moderado y atento, como los que utilizan frases halagadoras, del tipo “Para usted que sabe comprar”, o pueden ser de un estilo ruidoso y exagerado como los que usan frases como “¡Venga ya!”, “¡Se acaban!”, “¡No se arrepentirá!”

Observa este ejemplo:

Puedes observar el estilo exagerado, que en este caso establece que en ningún otro lugar probarás algo igual a lo que ahí nos venden.

Toma en cuenta que un mensaje publicitario puede aparecer tanto en un sencillo volante que se reparte en la calle como en una enorme superficie que ocupa toda la fachada de un edificio.

Te proponemos que recuerdes en este momento algún anuncio, no lo pienses mucho, que sea el primero que venga a tu mente.

Piensa:

¿Qué te hace recordar un anuncio?

¿Cuál es tu anuncio publicitario favorito?

¿Qué palabras recuerdas de tu anuncio favorito?

¿Qué sensaciones te provoca un anuncio al verlo o escucharlo?

Medita estas preguntas y analiza el contenido de los eslogan, así como los recursos retóricos que usan para atrapar al público.

¿Qué hacemos?

Elaborarás tus propios eslogan, para esto debes tomar en cuenta los siguientes aspectos: “producto a difundir”, “imagen del producto”, “público o consumidor” y “propósito”.

Con estos cuatro aspectos podrás elaborar tus propios eslogan, además de darte la libertad de ser creativo y echar a volar tu imaginación para escribir frases ingeniosas y con sentido.

De acuerdo con los pasos que se han mencionado, te proponemos lo siguiente: desmenuza el anuncio de la siguiente imagen:

Ahora, observa las imágenes de los siguientes anuncios y elije uno. Debes tener en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas, ya que son opiniones.

¿Por qué elegiste ese anuncio?

Puede ser porque te identificas con la imagen que presenta, además el anuncio ofrece un servicio que te ayudará próximamente.

El eslogan que se usa en el anuncio es un factor que influyó en tu elección, ¿por qué?

Cuando lees el anunció lo que puede llamar la atención es el texto que encabeza el anuncio y puede ser que las palabras en letras mayúsculas hicieran que te fijaras más en ello.

¿Cuál es el eslogan del anuncio que elegiste?

Por ejemplo: “Consigue una memoria prodigiosa” y luego dice “Obtén las mejoras calificaciones de tu grupo realizando 5 ejercicios de memoria diariamente”.

Si lo lees con calma, puede ser que ya no guste tanto, pues no se trata de memorizar todo para los exámenes. El anuncio es errado, ya que es mejor comprender lo que aprendes cada día.

¿Identificas a quién se dirige el eslogan? A los estudiantes, además que la fotografía es acorde con el público al que se dirige.

Cómo pudiste darte cuenta en los anuncios, los eslógan apelan a los deseos, como tener una piel radiante, un cuerpo perfecto o una excelente memoria.

Recuerda que la intención es convencer, influir, manipular a los consumidores para que elijan los productos o servicios que anuncian.

Por estas razones, es muy importante tu pensamiento crítico para cuestionar y analizar la información que se difunde por los diversos medios de comunicación.

Ahora, harás un eslogan. Elaborarás uno en este momento, para que apliques los aspectos que ya se mencionaron anteriormente.

Lo primero que debes hacer es considerar los cuatro aspectos, observa el ejemplo:

El primer aspecto: Para quién será dirigido tu servicio. “El servicio será apoyo académico a alumnos de secundaria”.

Segundo aspecto: El logotipo o imagen. “Si no puedes yo te ayudo”.

Tercer aspecto: A quien o quienes se dirige. “Será dirigido a los padres de alumnos de secundaria, entonces las palabras deben ser claras y precisas”.

Y cuarto aspecto: La finalidad. “Será convencer de que brindarás el mejor apoyo académico de todos”, así que quedaría de la siguiente manera:

Realiza otro, pero ahora sobre un producto en particular. Recuerda ir por pasos.

El primero es: Pensar en el producto que quieres vender, en este caso será una pluma que escriba solo con dictarle.

El segundo aspecto será: El logo o imagen.

El tercero es: A quién lo dirigirás y será al público en general.

El cuarto y último aspecto: La finalidad, que será persuadir a las personas que es una pluma de alta tecnología y ahorradora de tiempo, que escribe solo con dictarle.

Si tomas en cuenta los cuatro pasos y pones en práctica tu creatividad podrás crear tus propias frases. Pero no olvides que las palabras son la esencia de un eslogan, por lo que te sugerimos a que leas y consultes tu diccionario impreso y también electrónico, con la finalidad de seleccionar las palabras precisas y adecuadas.

Recuerda que, es importante reflexionar sobre por qué “los mensajes publicitarios seducen a través de las palabras. Reflexiona también sobre los mensajes y frases publicitarias de las que escuchas todos los días o lees en periódicos o anuncios.

Las frases y las palabras que componen un eslogan están organizadas de tal manera que apelan a tus sentidos, emociones y sentimientos, más que al razonamiento.

Si piensas en la frase de que los anuncios seducen a través de las palabras, y en la definición de seducir, que es “vencer la voluntad de alguien”, parece que se refiere, por ejemplo, a cuando el público, desea algo y lo piensas como algo a alcanzar, es decir algo que sueñas y que puedes hacer realidad. Por ejemplo, se te antoja ir a conocer lugares nuevos, y de pronto escuchas o lees un eslogan que justamente dice algo como “para ti que buscas libertad, vuela lejos”, y las palabras te atraen, te envuelven, y es cuando compras el producto o en el ejemplo que se menciona, es cuando contratas un viaje.

Podrías decir entonces, que las palabras seducen, a tal grado llega su influencia, que te llevan a modificar tus hábitos o a toma de decisiones que no te habías planteado, todo porque prometen un cambio de estatus, una mejoría, algo bueno o que te hacen creer que es bueno.

En el ejemplo que has trabajado, se mencionan dos palabras “Libertad” y “vuela” si te das cuenta las palabras están asociadas y responden a los anhelos que todos deseamos. La primera, “libertad”, te remite a pensar en actuar según tu voluntad, pero sobre todo es un valor fundamental para la humanidad. Luego usas la palabra “volar”, que se refiere a una acción propia de las aves, pero en este caso es una metáfora, por lo tanto, tu eslogan apela al deseo de ser libres como los pájaros. Por lo tanto, las palabras seducen porque apela a anhelos que deseas cumplir.

Finalmente recuerda que los eslogan recurren a la emotividad, por lo que te acuerdas de las marcas de una gran cantidad de productos, muchas de ellas no las conoces más que por su eslogan o anuncio, sin embargo, te es familiar y hasta pasan a ser parte de ti ¿qué eslóganes recuerdas? Es probable que también recuerdes aquellos de cuando eras pequeño.

Muchas campañas de publicidad en nuestro país han sido muy exitosas por la aceptación del público, debido a que los eslogan apelan al sentimiento y la nostalgia de cuando eras niño, por lo que permanecen por años en tu mente. Otros se han mantenido porque fueron diseñados para aludir al sentido del humor y otros más han trascendido porque equivalen a clase, moda y estatus en la sociedad.

Pregunta en casa cuántos eslóganes recuerdan, verás que te sorprenderás del poder de estas frases que han permanecido durante mucho tiempo.

Por cierto ¿te has puesto a pensar a qué se debe que se han mantenido a través del tiempo y de generaciones?

Para ampliar la información sobre el tema, te sugerimos que busques tu libro de texto y recuerda realizar las actividades que ahí les sugieren para que puedas reafirmar tus conocimientos.

El Reto de Hoy:

Busca y analiza diversos anuncios publicitarios, compáralos e identifica los eslóganes que los promueven. Una vez que hayas reunido varios, algunos de la calle, otros de revistas o periódicos, de la televisión o del radio, elabora el tuyo, y recuerda darle un toque personalizado.

Después, léelo con tu familia y pregúntales si adquirirían tu producto o servicio.

Y recuerda: “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día”.

Matemáticas

>Áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras.

Énfasis: Analizar las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo.

¿Qué vamos a aprender?

En días anteriores, analizaste las características del triángulo rectángulo, además, trabajaste con problemas que los involucran.

En esta sesión tomarás esos conocimientos, más otros necesarios, para que puedas avanzar hacia el Teorema de Pitágoras.

El Teorema de Pitágoras involucra a los triángulos rectángulos y a los cuadrados que se pueden formar en cada uno de sus lados. Estos cuadrados guardan una relación muy especial y la cual resulta muy interesante, por lo que el propósito de nuestra lección de hoy es:

Trabajarás con áreas de figuras, en este caso de cuadrados por lo que requerirás principalmente conocer la fórmula para obtener las superficies de estos.

Ten a la mano tu cuaderno de matemáticas, lápiz, goma y una regla. Es importante que tomes nota de las ideas principales, además de las preguntas que surjan en el desarrollo de las actividades.

Recuerda los siguientes conceptos matemáticos:

Ahora, desprende uno de esos triángulos del rectángulo, obtienes que su base y su altura son las mismas del rectángulo. Por lo que al multiplicarlas obtenemos el área total del rectángulo, y como sabes que se forman dos triángulos de áreas congruentes, debes dividirla entre dos.

Es por lo anterior, que la fórmula utilizada para calcular el área de todo triángulo está determinada por la expresión área es igual a la base por la altura entre dos.

Así, solo debes ubicar en los triángulos un lado que sea la base y la altura correspondiente a ese lado del triángulo.

Recuerda que la altura en un triángulo es una línea perpendicular, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con el lado opuesto al vértice del cual estas tomando como referencia, como en los siguientes casos:

En un triángulo acutángulo, cuyos ángulos miden menos de 90 grados, la altura parte de uno de los vértices hacia el lado opuesto del mismo como se muestra en la figura, de manera que al cortarlo forma un ángulo de 90 grados.

Si puedes observar, la altura la encontrarás siempre dentro del área del triángulo.

En un triángulo rectángulo, sabes que tiene un ángulo de 90 grados. En dos de los vértices, la altura la encuentras sobre uno de los catetos ya que forma un ángulo de 90 grados con el otro cateto y cumple las características de una altura y descubres que, en dos de los vértices, la altura y la base coinciden exactamente con los dos catetos.

En un triángulo obtusángulo, el cual se caracteriza por tener un ángulo mayor de 90 grados, tienes que la altura es una línea que está por fuera del triángulo, ya que forma un ángulo de 90 grados con la base del triángulo y encontramos que la altura se encuentra fuera del área del triángulo.

¿Qué hacemos?

Aprenderás que en lo referente a las áreas equivalentes, tienes que son aquellas que se presentan en figuras que, aunque tienen diferente forma, la superficie cubierta es la misma, recuerda: forma distinta, misma área.

Utilizarás el tangram, si llegaste a tener oportunidad de utilizarlo, sabrás que sus 7 piezas pueden formar figuras diversas.

Lo realizarás con un programa de geometría dinámica, el cual te permitirá comprender el tener diferentes figuras, pero la misma área.

Podrás observar que tienes las 7 piezas del tangram formando un cuadrado, lo que harás, para poder comprobar que dos figuras distintas pueden tener la misma superficie, las moverás de posición para que formes una figura totalmente distinta.

Primero el triángulo café, lo tomas y lo giras 90 grados a la derecha, ahora el triángulo color beige lo tomas y lo giras 90 grados a la derecha y, lo colocas de tal forma, que las bases de ambos triángulos queden paralelas.

Ahora, tomas el triángulo amarillo, lo giras 90 grados a la derecha y lo acomodas entre ambos triángulos.

De la misma manera, el romboide lo giras 90 grados a la derecha y lo acomodas en la parte superior del triángulo amarillo y el triángulo morado, ahora, el cuadrado azul sólo lo trasladas y lo ubicas entre el romboide y el triángulo beige, ahora el triángulo verde lo rotas 90 grados a la izquierda y lo acomodas cerca del cuadrado azul, por último, el triángulo verde bandera, simplemente lo trasladas y lo haces coincidir en sus catetos con el romboide y el triángulo café.

Así podrás visualizar que la nueva figura tiene exactamente la misma área del cuadrado original.

¿Sabes qué figura formaste?, es un triángulo.

Ahora, usando el mismo tangram, observa lo siguiente ¿Qué partes del cuadrado total son cada una de las 7 figuras que lo conforman?

¿Qué porción son unos de otros?

Tienes el tangram y trazas a un lado un cuadrado del mismo tamaño, a este cuadrado le harás una serie de divisiones para obtener las 7 piezas. Traza una diagonal y obtienes dos triángulos rectángulos de área igual a un medio del total. Ahora, traza la segunda diagonal y obtienes 4 triángulos congruentes, con un área equivalente a un cuarto cada uno, ya que divides un medio en dos partes iguales, así obtienes las dos primeras piezas del tangram.

Posteriormente, divides uno de esos triángulos en dos partes iguales, y cada una tiene un área de un octavo del total. De este modo, observa que varias piezas tienen un área equivalente a un octavo y obtienes, la tercera pieza del tangram de color amarillo.

A su vez sí tomas uno de estos triángulos y lo vuelves a dividir a la mitad obtienes ahora dos triángulos que representan un dieciseisavo del total de la figura ya que divides una pieza de un octavo en dos partes iguales.

Si observas las figuras formadas, se obtuvieron ahora varios triángulos de un dieciseisavo. Aquí está la cuarta pieza que faltaba y si, además unes dos de éstas, encontrarás la quinta pieza, el cuadrado pequeño cuya área es de dos dieciseisavos que es equivalente a un octavo.

Finalmente, el romboide que está en rojo, tiene el área equivalente a dos de los triángulos menores que es de un octavo del total. De esta manera, ya tienes las piezas 6 y 7.

Recuerda la fracción que corresponde a cada figura, ya que más adelante las vas a necesitar. Será fácil de recordar si usas tu ingenio y creatividad para dividir un entero en fracciones. Ahora, recuerda la suma de fracciones con distinto denominador.

Realiza la siguiente operación: cinco tercios más cuatro novenos más diez sextos.

Para ello, convertirás cada una de las fracciones a otra equivalente, en donde todas tengan el mismo denominador, así para el 3, 9 y 6 el mínimo común múltiplo es 18.

Entonces, multiplicarás, tanto el numerador y el denominador, por una misma cantidad que garantice que el denominador sea ahora 18.

Tienes entonces que, para cinco tercios, multiplicas el numerador y denominador por seis y te dará como resultado treinta dieciochoavos.

De la misma forma, para cuatro novenos, multiplicas el numerador y denominador ahora por dos y te dará como resultado ocho dieciochoavos.

Finalmente, para diez sextos multiplicas el numerador y denominador, en esta ocasión, por tres y obtienes como resultado treinta dieciochoavos.

Como ya todas las fracciones tienen el mismo denominador, puedes realizar la adición sumando sólo los numeradores y obtienes sesenta y ocho dieciochoavos.

Sólo te resta simplificar la fracción impropia, y obtienes una fracción mixta, en este caso, tres enteros catorce dieciochoavos.

Finalmente, 3 enteros siete novenos.

Es importante que todo lo que acabas de aprender, lo tengas presente, ya que utilizarás los conceptos.

Comienza con la primera animación, la cual está hecha en un software de geometría dinámica.

Observa que en la imagen podrás ver que, en la hipotenusa de un triángulo rectángulo, has construido un cuadrado y dentro de éste, lo divides en 7 partes, las cuales forman también parte de un tangram.

Realiza algunos movimientos de estas piezas y, entonces observarás qué es lo que ocurrió.

Primero, tomas el triángulo color beige y lo trasladas desde su posición original hacia uno de los catetos del triángulo rectángulo. El otro triángulo lo trasladas y giras 180 grados a la izquierda, lo harás coincidir con el primer triángulo, para eso, es importante hacer un uso correcto del ratón, lo vuelves a mover y lo ajustas para que coincidan sus lados y lo giras otro poco para ajustar.

Ahora, toma el triángulo de color verde bandera y lo trasladas, debes seguirlo desplazando hacia el otro cateto del triángulo rectángulo en la misma dirección que ya llevas, ahora, lo rotas en el sentido de las manecillas del reloj, 270 grados para hacer coincidir su base con el cateto del triángulo rectángulo, lo acercas, lo vuelves a girar para ajustarlo y lo haces coincidir.

La siguiente figura es el romboide, así que lo tomas con el ratón y lo trasladas hacia el triángulo verde, lo rotas 180 grados hacia la derecha, lo ajustas poco a poco al cateto del triángulo para hacerlo coincidir.

Selecciona ahora el triángulo verde claro y lo trasladas también hacia el cateto del triángulo color verde bandera y, sin rotarlo, lo tratas de hacer coincidir para que se ajuste exactamente con éste, ahora con la siguiente figura, toma el cuadrado azul y lo mueves para desplazarlo hacia abajo hasta ajustarlo con el cateto del triángulo verde claro y un lado del romboide, despacio para alinearlos.

Mueve nuevamente el romboide para ajustar las 3 figuras ya que parecen no coincidir, sólo falta el triángulo amarillo, el cual, tampoco tienes que rotar, ya que coincide exactamente con un lado del romboide.

Pero, las aristas de las figuras todavía no se ajustan del todo bien, por lo que las vuelves a alinear. ¿Te diste cuenta de que el cuadrado que se encuentra en la hipotenusa, lo descompusiste y obtienes dos cuadrados que coinciden con las medidas de los catetos del triángulo rectángulo?

Esto significa que las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos son equivalentes al área que se forma en el cuadrado de la hipotenusa.

Acabas de demostrar la relación que tienen las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos y el cuadrado que se forma en la hipotenusa de un triángulo rectángulo.

Lo hiciste mediante áreas equivalentes, ya que el área del cuadrado donde trazas el tangram, lo descompusiste en 7 piezas y, al acomodarlas, pudiste formar dos cuadrados, y sus medidas coincidieron con los catetos.

Pero hazlo de forma matemática. Para esto, es importante que recuerdes lo que hiciste en la primera parte de esta sesión.

Para facilitar los cálculos, denominarás cada una de las figuras que componen el tangram con literales para no confundirte.

La figura “a” tiene una superficie de un cuarto del total del cuadrado que se forma con el tangram.

La figura “b”, también tiene como superficie un cuarto del total.

La figura “c” tiene un dieciseisavo.

La figura “d” tiene una octava parte.

La figura “e” tiene una dieciseisava parte.

La figura “f”, un octavo.

Y la figura “g”, de la misma manera, un octavo.

Realiza las sumas de fracciones que tienen el mismo denominador, comenzarás con las figuras “a” y “b” ya que las dos tienen una superficie de un cuarto, al sumarlas, obtienes dos cuartos y al simplificar la fracción, sabes que se obtiene como resultado un medio.

Ahora, suma las figuras “c “y “e” ya que las dos tienen una fracción con el mismo denominador, en este caso, 16 y, obtienes dos dieciseisavos, y al simplificar la fracción, obtienes un octavo.

Siguiendo la misma dinámica, ahora suma las figuras que tienen como denominador común el número 8, “d”, “f” y “g” y como cada una es un octavo, obtienes como resultado tres octavos.

Suma ahora un octavo más tres octavos y obtienes como resultado cuatro octavos y si simplificas esta fracción, obtienes un medio, la suma de estas últimas figuras da como resultado final un medio.

Solo falta sumar un medio más un medio y es sabido por todos que da como resultado un entero.

Ahora vas a descomponer el tangram como lo hiciste hace un momento y encuentras que al trasladar la figura “a” que representa un cuarto del total del tangram y trasladar además también la figura “b”, que también representa un cuarto, entre las dos forman un cuadrado completo en uno de los catetos del triángulo rectángulo, de esta forma, te das cuenta de que, en este caso en especial, la mitad del cuadrado que se forma en la hipotenusa forma un cuadrado en uno de los catetos.

Con las piezas restantes, formarás el cuadrado que se encuentra en el otro cateto del triángulo rectángulo. Traslada la figura “g”, la rotas para hacerla coincidir con el cateto del triángulo rectángulo, esta figura ocupa un octavo del total del tangram.

Trasladas ahora la figura f. Rótala para hacerla coincidir, cabe mencionar que esta figura también representa un octavo. La otra figura que también representa un octavo es el cuadrado, el cual, no tienes necesidad de rotarlo para que se ajuste con las figuras ya colocadas.

Al sumar estas tres fracciones, obtienes tres octavos. Para completar el cuadrado, sólo te faltan las figuras que tienen como superficie un dieciseisavo, que es la figura “e” y la figura “c”. Las cuales, al sumarlas, obtienes un octavo y al sumarlas, por consecuencia, obtienes un medio.

Por consecuencia lógica, al sumar los dos medios obtienes la unidad.

Cómo pudiste comprobar, la suma de las áreas de los cuadrados que se forman en los catetos de un triángulo rectángulo es igual al área del cuadrado que se forma en la hipotenusa.

Existen varias demostraciones visuales y matemáticas de la relación de las áreas entre los cuadrados formados en las aristas de un triángulo rectángulo. Realiza una demostración más, conocida como “De Perigal”, el cuál fue un matemático inglés que vivió en la primera parte del siglo diecinueve, esta demostración muy ingeniosa, utiliza trapezoides y un cuadrado.

Tienes ahora un triángulo rectángulo diferente al que se forma por un tangram, el cual es un triángulo rectángulo isósceles y éste es un triángulo escaleno ya que sus tres lados tienen diferentes medidas.

Lo primero que realizarás es trazar ambas diagonales a uno de los cuadrados formados en uno de los catetos.

Es importante que observes, ya que todos los trazos que realices te servirán para obtener cuatro trapezoides para poder trasladarlos al cuadrado que se forma en la hipotenusa.

Crea un punto en el lugar donde se cortan ambas diagonales, que es el punto central del cuadrado. El siguiente paso es trazar una línea paralela a la hipotenusa y que pase por el centro del cuadrado, es decir, el punto marcado previamente. En el programa de geometría, primero selecciona el segmento que contiene la dirección de tu paralela y después el punto donde quieres que pase, la pondrás en color verde para que te sea más fácil distinguirla.

Ahora, necesitas trazar una recta que corte a la última trazada con un ángulo de 90 grados, para lo cual seleccionarás la herramienta “recta perpendicular”, haces clic sobre la recta que deseas que corte y posteriormente haces clic en el punto por donde quieres que pase, en este caso, el centro del cuadrado.

A ambas rectas les diste una tonalidad verde para que puedas distinguirlas de las diagonales, las cuales pintaste de color rojo, estas rectas de color verde cortan en un punto muy especial a tu cuadrado, y en cada corte colocarás un punto, el cual va a formar un vértice de cada uno de los trapezoides que estás buscando. Llevas un punto y te faltan otros tres. Observa cómo colocas cada uno de los puntos. Para marcar el último punto necesitas ubicar la arista que te falta y la recta color verde, lo marcas y ahora sí estás listo para empezar a trazar las figuras buscadas.

Para poder crear el polígono, es importante seleccionar la herramienta adecuada del programa de geometría dinámica, trázalo uniendo cada uno de los vértices. Observa bien cómo lo estás detallando para poder crearlo, de esta forma, trazas el primer trapezoide, uniendo sólo los vértices de la figura, la cual se sombrea automáticamente de color café, pero le cambiarás el color para poder distinguirla de las otras. Termina la primera figura.

Para trazar el segundo trapezoide, necesitas repetir los pasos previos, seleccionar la herramienta necesaria y empezar a unir los vértices de la segunda figura, como podrás observar queda del mismo color que la anterior, y necesitas que se distinga de las demás, por lo que le cambiarás la tonalidad a color verde.

Ahora, traza la tercera figura utilizando el mismo procedimiento anterior, unirás cada uno de los vértices que marcas con anterioridad, selecciona el primero, el segundo, el tercero y regresa al primero para que se cree tu polígono, el cual ha quedado de color café, y la puedes diferenciar con claridad de las otras dos y te sea más fácil identificarla al momento de trasladarla al otro cuadrado. Cabe mencionar que todos los trapezoides que estas construyendo, son congruentes entre sí.

Para la última figura, al igual que en los pasos anteriores, repetirás el procedimiento. De igual manera, cambiarás la tonalidad para poder distinguirla de las demás, como puedes observar, construiste 4 trapezoides dentro del cuadrado de unos de los catetos.

Ahora, copia cada uno de ellos y los compararás con el original, para después trasladarlos al cuadrado que está formado en la hipotenusa del triángulo rectángulo.

Toma la copia del primer trapezoide y observa que coincide exactamente con el original, lo trasladas ahora al otro cuadrado y lo colocarás en la posición superior, cuidando que coincida con las aristas de éste, ahora, realiza el mismo procedimiento para el segundo trapezoide, al igual que al primero, lo copias para después compararlo con el original, observa que coincide y lo trasladas para colocarlo junto al primer trapezoide, lo mueves con cuidado, haces que coincidan sus aristas.

Ahora con el tercero, el de color café, cópialo, y lo compararás con el que ya tienes previamente y observas que también coincide. Para continuar, lo trasladas, lo haces coincidir con las aristas del cuadrado y con las artistas del trapezoide color verde, con cuidado para que quede alineado con las figuras. Ahora, vas por el último, el de color rojo, el cual también copias, lo verificas con el original y lo trasladas al cuadrado en el espacio en blanco, debes hacer que coincida con las demás figuras, de esta forma terminas de trasladar el primer cuadrado de uno de los catetos del triángulo rectángulo.

En el centro de la figura quedó un espacio de forma cuadrangular, ¿Qué figura ira ahí? El cuadrado rosa del otro lado del cateto, lo copias, lo comparas para verificar que es congruente y procederás a trasladarlo al centro del cuadrado formado por la hipotenusa, observa que coincide plenamente, con lo cual, has terminado con esta actividad.

De esta forma, vuelves a comprobar que la suma de las áreas de los cuadrados que se encuentran en los catetos de un triángulo rectángulo es igual al área del cuadrado formado en la hipotenusa.

Mediante los dos ejemplos anteriores has comprobado un teorema matemático que surgió aproximadamente en el año 500 antes de nuestra era y que su descubrimiento se atribuye a la escuela Pitagórica.

También has descubierto que sigue tan vigente como cuando se creó, es importante que los recuerdes ya que los necesitarás en clases posteriores.

El Reto de Hoy:

Anota en tu cuaderno el resumen de la clase de hoy:

Te recomendamos buscar en tu libro de texto de Matemáticas de tercer grado, los ejercicios propuestos para la relación de áreas en un triángulo rectángulo, los podrás encontrar en el Bloque I.

Tecnología

>Mi necesidad es…

Aprendizaje esperado: Recopila y organiza información de diferentes fuentes para el desarrollo de procesos de información.

Énfasis: Recopilar y organizar información de interés técnico.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás que, de forma contradictoria, en la vida diaria se realizan actividades que contribuyen a degradar el planeta

Actualmente existen varios problemas ambientales por la contaminación que generamos nosotros mismos.

Pero ¿podrías explicar que es la contaminación?

La contaminación es la presencia en el ambiente de cualquier elemento físico, químico o biológico que desfavorezca el desarrollo de los seres vivos. Además, estos agentes contaminantes los puedes encontrar en los diferentes estados de la materia.

Sólidos, como empaques y plásticos, en estado líquido como el agua que se desecha por los drenajes de las casas y en estado gaseoso como el humo que emiten los automóviles.

Es interesante notar que el agua que se desecha puede llevar contaminantes químicos como los detergentes, contaminantes físicos como trozos de plásticos y biológicos como los residuos de alimentos.

Existen agentes contaminantes biodegradables y no biodegradables.

Recuerda que los biodegradables son aquellos productos que pueden ser descompuestos por organismos biológicos como bacterias, hongos y algas, todo en un entorno favorable. Ejemplo de ellos son los desperdicios de alimentos, papel, madera, entre otros.

Y los no biodegradables son aquellos que no se descomponen con ningún organismo, por ejemplo, las latas de refresco, el vidrio, metales, bolsas de plástico, los detergentes.

Entenderás entonces como en algunas entidades del país ya prohibieron el uso de bolsas de plástico, aún en los supermercados, ya que los contaminantes no biodegradables son los que afectan más nuestro medio ambiente. Y aunque no lo creas existen muchos tipos de contaminación.

Empieza primero con la contaminación del agua. Es cuando sufre alteraciones por la presencia de basura, químicos y otros materiales que la hacen inadecuada para el consumo humano o como soporte de vida para plantas y animales

Sus principales causas están en los residuos domésticos e industriales y derrames de petróleo en los mares y océanos.

También existe la contaminación del suelo. Y es aquella cuando hay un desequilibrio físico o químico que afecta negativamente a las plantas, a los animales y a los seres humanos. Sus principales causas son los residuos domésticos e industriales, uso de pesticidas, la urbanización, la deforestación y también derrame de petróleo.

Por último, la contaminación del aire, que consiste en la presencia de sustancias que afectan la calidad del aire en general, así como los cuerpos de agua. Inclusive el agua de lluvia se contamina al arrastrar las partículas de agentes químicos que se encuentran suspendidas en la tropósfera, la capa más baja de la atmósfera.

Sus principales causas son humos de los tubos de escape de los carros, humo de las chimeneas de las fábricas, quema de basura, polvos industriales, incendios forestales, erupciones volcánicas, entre otras más.

¿Qué hacemos?

Para reafirmar los conocimientos, observa el siguiente video del inicio al minuto 05:50:

Deterioro y preservación del ambiente 1

Con lo que acabas de ver, te podrás dar cuenta de la cantidad de contaminación que invade el medio ambiente. Es para sorprenderse y los seres humanos necesitan de un ambiente agradable y libre de contaminación.

Es necesario realizar las actividades en ambientes limpios pues de lo contrario podría afectar tu salud y de las futuras generaciones.

El problema del cambio climático es muy serio, pero ese es un tema que posteriormente aprenderás. Es un gran avance que se tenga identificado el problema.

Cómo recordarás, la primera fase para la realización de un proyecto es la identificación de un problema a partir de experiencias, saberes previos o acontecimientos locales, nacionales o mundiales como es este caso.

El siguiente paso es búsqueda y análisis de información del problema para comprender mejor la situación.

Reflexiona lo siguiente:

El ser humano realiza varias actividades que son necesarias para la vida, tales como la higiene personal, lavar ropa, realizar la limpieza del hogar y alimentarse.

Estas acciones son realizadas por cada miembro de la familia, y en cada actividad se desechan elementos innecesarios, por lo que al término del día se genera gran cantidad de basura que en muchas ocasiones no es depositada en el lugar adecuado, provocando la contaminación del medio ambiente y por consecuencia daña nuestra salud.

Recuerda que somos grandes consumidores y que por lo mismo también somos grandes generadores de basura.

Debes también considerar la generación de desechos electrónicos y eléctricos, que van desde unas pilas hasta celulares o televisiones, los cuales deben ser depositados en lugares especiales y no en el clásico camión de basura.

En algunos casos se considera depositar todo tipo de desechos en la tierra, es decir, enterrándolos, lo cual es un gran error.

Cuando se depositan los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos en la tierra, estas depositando arsénico y cadmio, elementos que producen en el ser humano enfermedades de la piel y en las vías respiratorias y casos muy severos hasta pueden ser cancerígenos.

En los vegetales este tipo de desechos altera los procesos de fotosíntesis y por ende ocasionan enfermedades en los animales que los consumen, por lo anterior es necesario que de ahora en adelante antes de desechar algún objeto pienses muy seriamente dónde debe ser depositado. Y antes de comprar un artículo imagina qué basura vas a generar.

El Medio Ambiente necesita de nuestro apoyo, pues son los seres humanos quienes no lo cuidan.

Entre más somos, más lo dañamos. Entre más consumo irresponsable se haga, más comprometemos nuestro planeta.

Observa el siguiente video del inicio al minuto 3:40:

Deterioro y preservación del ambiente 2

A medida que crece la población se incrementa el problema del deterioro del medio ambiente y lo peor es que se está terminando con la biodiversidad. Pero aún estamos en tiempo de poder detenerla.

¿Pero qué puedes hacer? Seguramente todos los estudiantes están dispuestos a contribuir al medio ambiente por el bien suyo y el de los demás.

Los jóvenes pondrán en práctica todos sus conocimientos que han adquirido en sus diferentes asignaturas, poniendo énfasis en la tecnología y al final concretarán un proyecto que contribuya a resolver el problema planteado.

Es importante reflexionar cómo plantearnos un problema tecnológico sobre la necesidad que tenemos de ser responsables de los desechos que se generan, como individuos y como sociedad.

Es importante analizar y mencionar algunas posibles soluciones que ya se han puesto en marcha para enfrentar este problema.

Es necesario aprender a separar la basura en diferentes contenedores, principalmente separando la orgánica, es decir, la biodegradable de la inorgánica, o sea, la no biodegradable, y para ello los reto a realizar la siguiente actividad que puedes encontrar dando clic aquí.

Cómo pudiste apreciar en la presentación, ¿qué puedes hacer en casa para solucionar o reducir el problema de la basura?}Otra opción es aprovechar las energías renovables que se obtienen de fuentes naturales inagotables y no contaminan el medio ambiente para generar energía eléctrica.

Por ejemplo: La solar que proviene del sol, la eólica proveniente del viento, la geotérmica por el calor y gases de la tierra, la mareomotriz por el movimiento de las olas del mar y finalmente la hidráulica que se obtiene por el movimiento del agua en presas y cascadas.

El mismo medio ambiente es quien nos proporciona estas energías. Es cuestión de conocerlas y saber cómo aprovecharlas.

Realiza la actividad que puedes encontrar dando clic aquí.

Otra medida que sería importante mencionar es la de las 3 R que se explican en la presentación que puedes encontrar dando clic aquí.

Identificaste un problema común: “El deterioro de nuestro medio ambiente por contaminación”. Para lo cual se propusieron algunas alternativas de solución.

Uno: Separación de basura en biodegradable y no biodegradable.

Dos: Utilización de energías renovables.

Tres: Las tres erres REDUCE, RECICLA y REUTILIZA.

No olvides esta información, ya que la utilizarás en la siguiente sesión.

Comparte esta actividad con tu maestra o maestro de tecnología.

El Reto de Hoy:

Recuerda.

*Separación de Basura.

*Fuentes renovables

O alguna otra.

No olvides llenar el siguiente formato para integrarlo en tu bitácora.