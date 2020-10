Preguntas de Aprende en Casa II del 13 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este martes, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo visto durante el día.

Primero de secundaria

Matemáticas

Tema: Variación directa .

Aprendizaje esperado: Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con constante natural, fracción o decimal (incluyendo tablas de variación).

Énfasis: Usar tablas de variación para resolver problemas de variación directa e identificar cuando haya variación directa o no.

¿Qué vamos a aprender?

Continuaremos con tema anterior, en donde resolviste diversas situaciones que involucraron a la proporcionalidad directa. Analizarás un problema, desde la concentración de los datos de éste, en una tabla; para determinar cuándo hay variación proporcional directa y cuándo no.

¿Qué hacemos?

Probablemente durante este periodo de contingencia, has estado ayudando en tu hogar con algunas labores. A continuación plantearemos un problema con una de las tareas del hogar: la cocina.

Vamos a preparar un pay, para ello tenemos un recetario, en él se mencionan los ingredientes necesarios para hacer un pay para 10 personas; sin embargo, sólo hay 5 personas en el hogar.

¿Qué debemos hacer con esa lista de ingredientes para preparar un pay sólo para 5 personas?

Para eso, observa el siguiente video del minuto 0:24 al 01:44 con una situación similar.

-Diferentes mezclas

Como notaste, es necesario conservar la relación entre la cantidad de cada ingrediente que se va a utilizar y el número de porciones, o personas, para las cuales está contemplada la receta, pero si el número de porciones o personas es diferente, será necesario ajustar la cantidad de cada ingrediente, de manera que se mantenga la misma proporción que en la receta original.

Regresando al problema inicial, tendríamos que ajustar en la misma proporción, en este caso, es a la mitad. Pero ¿qué significa conservar la proporción entre las cantidades?, ¿cómo se identifica?

Para dar respuesta a estas preguntas, te proponemos analizar algunas situaciones similares a la anterior, que están presentes en nuestro contexto.

Iniciaremos planteando una situación que ocurre cada inicio de ciclo escolar. Siempre acudes a las papelerías a comprar los materiales que utilizarás en la escuela. ¿Cierto?

Pues, en la papelería “El lapicito”, se encuentra la siguiente tabla de precios:

En esta tabla puedes darte cuenta que al comprar un cuaderno se pagan 12 pesos, por dos cuadernos se pagan 24 pesos, por tres cuadernos se pagan 36 pesos y por cinco cuadernos, 60 pesos. Lo que significa que la tabla permite establecer la relación entre la cantidad de cuadernos y su precio en pesos.

Determinemos si existe una variación directamente proporcional entre estas cantidades.

La variación directamente proporcional indica que al aumentar o disminuir una de las dos magnitudes, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción.

En dicha tabla, la primera magnitud corresponde a la cantidad de cuadernos y la segunda magnitud corresponde a su precio en pesos. Por lo tanto, podemos establecer una relación entre ambas magnitudes de nuestra tabla para determinar si su comportamiento presenta una variación proporcional directa o no. Es decir: si la cantidad de cuadernos aumenta, el precio debe aumentar en la misma proporción.

Entonces, veamos qué relación encontramos al dividir el precio total de los cuadernos, entre el número de cuadernos.

Recuerda que la razón es la relación entre dos cantidades, y que pueden ser de la misma naturaleza o no. En este caso, no son de la misma naturaleza. Observa que al obtener los cocientes 12 entre 1, 24 entre 2, 36 entre 3, y 60 entre 5. Se obtiene el mismo número, en este caso 12. Por lo tanto, al relacionar ambas magnitudes de la tabla obtenemos el mismo cociente.

Esto se interpreta como: si compras dos cuadernos el precio se duplica, es decir se pagan 24 pesos, si compras tres cuadernos, el precio se triplicará con respecto al costo de un cuaderno, y así sucesivamente. Entonces, en esta tabla hay una variación directamente proporcional, porque el precio aumenta de manera directamente proporcional al número de cuadernos que se compran.

En los ejemplos anteriores, observaste que los datos de las situaciones planteadas se organizaron en tablas para realizar una comparación entre ellos, esto permitió generar un análisis para determinar si existe una variación directamente proporcional. Es decir, si una cantidad aumenta la otra también aumentará en la misma proporción.

Entonces, si en una tabla hay dos magnitudes relacionadas entre sí, y una de ellas aumenta y la otra también aumenta en la misma proporción, ¿podemos afirmar que, se establece una variación directamente proporcional? Para responder a esta pregunta analiza la siguiente situación:

Los alumnos de una escuela comentaron que el día del Amor y la Amistad, en el mercado de plantas, encontraron un comercio en donde se venden ramos de flores, y los costos de estos tienen variaciones. En la siguiente tabla se muestran las cantidades.

Con estos datos, ¿se podrá afirmar que existe una variación directamente proporcional entre el número de ramos que se compran con su precio?

Así como lo hiciste anteriormente, establece una relación entre el número de ramos y su precio correspondiente, para determinar si en su comportamiento hay una variación directamente proporcional o no. Es decir, para que esto ocurra, si la cantidad de ramos aumenta, el precio también debe aumentar en la misma proporción.

Veamos qué relación encontramos al dividir el precio total de los ramos entre el número de ramos.

Observa que al obtener los cocientes: 24 entre 1, 40 entre 2 y 69 entre 3, se obtienen los resultados 24, 20 y 23 respectivamente, los cuales son diferentes. Entonces, al relacionar ambas cantidades en la tabla no obtenemos el mismo cociente, lo que nos indica que no hay una constante de proporcionalidad.

En consecuencia no es proporcional el número de ramos con el precio total que oferta el vendedor, con esto establecemos que ambas cantidades aumentan pero, no hay una variación directamente proporcional. Para que haya una variación directamente proporcional, al comprar el doble de ramos se debería pagar el doble de su precio, es decir $48; pero en este caso no sucede así, ya que la florería vende dos ramos en $40.

Al hacer una oferta y disminuir el costo de los ramos, por mayoreo, eso rompe con la proporcionalidad, ¿te diste cuenta?

Esto sucede, para esta situación, porque la mayoría de los comerciantes en nuestro país, para atraer a clientes y vender más, ofertan sus productos a un menor precio dependiendo de la cantidad de productos adquiridos. Es decir, hacen una disminución en el precio final por la compra de mayor volumen del mismo producto.

En los ejemplos anteriores realizamos la comparación de datos concentrados en registros tabulares o tablas de datos. Esto es un buen apoyo para organizar datos y con ello resolver problemas que se presentan en nuestro contexto.

Utilizaremos otra situación, para señalar la importancia del uso de las tablas de datos, en estos procedimientos. Por ejemplo: Imagina que quieres comprar una motocicleta para recorrer algunos de los hermosos paisajes que tiene nuestro país. En días pasados encontraste algunas ofertas en internet, sobre el precio de un par de motocicletas, así como la información de su rendimiento.

En las siguientes tablas se muestra la información de cada una de las motocicletas.

¿Cuál motocicleta comprarías y por qué?

Para ello, determinemos las características de los datos que se han registrado en cada tabla, ya que esto nos puede ayudar a determinar cuál de las dos comprar.

De acuerdo con los datos en la tabla del modelo “Viento”, las dos magnitudes aumentan, tanto los litros como los kilómetros, pero ¿su variación será directamente proporcional? Es decir, ¿hay una relación de proporcionalidad entre la cantidad de litros de gasolina con la cantidad de kilómetros que se pueden recorrer?

En este caso, también, podemos establecer una relación entre ambas magnitudes de nuestra tabla, para determinar si su comportamiento es o no una variación directamente proporcional. Es decir, si los litros de gasolina aumentan, el rendimiento en kilómetros debe aumentar en la misma proporción.

Veamos qué relación encontramos al dividir la magnitud que corresponde al rendimiento en kilómetros entre la magnitud que corresponde a los litros de gasolina.

Analizando las razones internas para determinar si hay proporcionalidad directa, observamos que 4 es el doble de 2, pero 180 no es el doble de 94, por lo que la variación no es de proporcionalidad directa, ya que, aunque ambas cantidades aumentan, no lo hacen en la misma proporción.

Ahora analicemos la segunda tabla. Verifiquemos en términos operativos la correspondencia entre los valores de rendimiento con los litros de gasolina. ¿Sucederá lo mismo que con los datos de la tabla anterior?

Ahora, observamos que el rendimiento fue el mismo, el cual corresponde a la constante de proporcionalidad.

Después de realizar el planteamiento anterior, ¿será la única forma de comprobar que, en una tabla, donde se concentran los datos de un problema, existe una variación directamente proporcional?

Para responder a la pregunta, te proponemos realizar un análisis siguiendo otro camino.

Del modelo “Águila”, sabemos que con 7 litros de gasolina podemos recorrer 315 km.

¿Obtendremos la misma distancia recorrida si sumamos el recorrido de 3 litros con el recorrido de 4 litros de gasolina?

Comparemos sumando término a término, esto consiste en sumar 3 más 4 litros de gasolina y 135 más 180 kilómetros, el primer resultado nos da 7 litros y el segundo 315 km.

Con esta comparación nos damos cuenta de que es una variación directamente proporcional, puesto que la equivalencia de ambas sumas corresponde al rendimiento por 7 litros.

Utilizando la información que hemos analizado, concluimos que es conveniente comprar el modelo “Águila”, porque podemos recorrer los mismos kilómetros por cada litro de gasolina y a su vez, esto nos permite saber, con certeza, el gasto de combustible en distancias determinadas.

Ahora supongamos que no conocemos la constante de proporcionalidad, pero que sabemos que la distancia que recorre la motocicleta es directamente proporcional a los litros que consume, a partir de esto, podemos obtener el rendimiento para cualquier cantidad de litros de gasolina. Por ejemplo, calculemos el rendimiento para 5 litros.

Como ya sabemos, tanto los litros como la distancia recorrida en km, aumentan en la misma proporción, existiendo una variación directamente proporcional. Partiendo de la información anterior, usamos las razones internas:

De esta forma hemos determinado otra manera de comprobar si en los datos concentrados en una tabla existe una variación directa, sumando término a término dos datos de la misma magnitud y sus dos correspondientes, pero recuerda que este procedimiento podrá efectuarse cuando hay relación entre los valores involucrados.

Hasta este momento has analizado tres situaciones, a partir de organizar los datos en una tabla, identificaste si hay o no variación directamente proporcional, esto te ha ayudado a resolver situaciones particulares; como fue el caso de las motocicletas

La proporcionalidad directa, es una gran guía. Realicemos otra actividad:

Un joven fue de visita con su abuelo y lo encontró reparando una cerca de su parcela, el abuelo lo mandó a comprar 80 metros de alambre de púas, por lo que acudió a la tienda de materiales en donde había una tabla que mostraba el costo para diferentes cantidades de alambre, pero que no incluía el costo de 80 metros:

¿Cómo podríamos calcular el costo por los 80 metros?

En un primer momento, al observar la tabla nos damos cuenta que tanto los metros como el precio aumentan, ahora verifiquemos si su variación es directamente proporcional:

Aplicando lo que has aprendido anteriormente, se puede comprobar de dos maneras:

-Obteniendo el cociente de las magnitudes correspondientes para verificar si existe una constante de proporcionalidad.

-O realizando la suma de término a término.

Hagamos el procedimiento con los cocientes de las magnitudes para determinar la constante de proporcionalidad:

Los cocientes que se encontraron son los mismos, por lo que sí hay una constante de proporcionalidad, en este caso 20.

De tal modo que ahora podemos determinar este costo al encontrar el producto de 80 por la constante de proporcionalidad:

Analicemos qué otra característica podemos encontrar en los datos concentrados en la tabla anterior; para ello tomemos dos parejas de datos, y sus correspondientes, para comprobar que son equivalentes se multiplica de la siguiente manera:

¿Te diste cuenta que, al multiplicar las magnitudes correspondientes de manera cruzada, el producto es el mismo en cada pareja de datos?

Si sucede lo anterior, tendremos un elemento más para afirmar que los datos que se encuentran en la tabla son proporcionales, ya que mantienen una relación de variación directamente proporcional.

Con base en la afirmación anterior, ¿se podría considerar cualquier pareja de magnitudes para comprobar si tenemos o no una relación de variación directamente proporcional?

Para ello, realicemos la comprobación de dicha afirmación, tomando cualquier pareja de datos de la tabla.

En esta tabla, estamos relacionando 4 cantidades. Al obtener productos iguales, se observa que una de las magnitudes cambia y la otra también se modifica en la misma proporción. Esto quiere decir que cuando las razones de una variación directa son equivalentes al multiplicar de manera cruzada, los productos deben ser iguales para poder afirmar que existe una variación directamente proporcional.

De acuerdo a todo lo que viste en esta lección podemos concluir que:

Existe una relación de variación directamente proporcional cuando dos cantidades se relacionan de tal manera que, si una aumenta o se reduce, la otra también lo hace en la misma proporción; por ejemplo, si una se duplica o se triplica, la otra también, y si una se reduce a la mitad o a la tercera parte, sucede lo mismo con la otra.

Los valores de ambas magnitudes tienen una relación constante que llamamos: constante de proporcionalidad.

Así mismo, lograste identificar tres formas de determinar si hay o no variación directamente proporcional en los datos concentrados en una tabla:

-Calculando la constante de proporcionalidad.

-Usando las razones internas.

-Y por medio de razones equivalentes.

Te invitamos a buscar en tu libro de texto el aprendizaje esperado que has estado trabajando en esta lección; en el libro podrás identificar la siguiente información:

Lo que has aprendido en esta lección, puedes aplicarlo en muchos casos, por ejemplo para calcular lo que deben cobrar los empleados de una empresa por un número de días trabajados o por un determinado número de horas de trabajo.

Analicemos la información que se presenta en la siguiente tabla, donde se muestran los días trabajados de un empleado de una empresa equis, y su salario correspondiente, sabiendo que el pago por día de trabajo siempre es el mismo.

Observa que en la primera fila tenemos los días laborados, que son 2, 6, 8 y 14 días respectivamente. Mientras que en la segunda fila tenemos el salario, en pesos mexicanos, por día de trabajo. Basándonos en la información anterior, ¿qué debemos hacer para ayudar al empleado a determinar cuánto debe cobrar por 8 días de trabajo?

Para encontrar la constante de proporcionalidad, podemos dividir 750 entre 6 o 1750 entre 14, como hay una relación de proporcionalidad directa, sabemos que en ambas divisiones se obtiene el mismo valor, como puedes ver:

Ya que se obtiene una constante de proporcionalidad, la cual nos indica que por cada día laborado, el empleado cobra 125 pesos. Utilicemos dicha constante para dar respuesta al planteamiento anterior y calculemos el producto de 125 por los 8 días trabajados.

El Reto de Hoy:

En esta tabla aún falta determinar ¿Cuánto debe cobrar el empleado por 2 días trabajados? Y, si le pagan $500, ¿cuántos días trabajó?

Te retamos a encontrar estos valores faltantes, utilizando cualquiera de las formas o procedimientos que estudiaste en esta lección: El uso de razones, internas, la constante de proporcionalidad o mediante razones equivalentes.

También puedes pedir ayuda y retroalimentación a distancia de tus maestras o maestros cuando sea posible.

Lenguaje

>Siendo un investigador .

Aprendizaje esperado: Elige un tema y hace una pequeña investigación.

Énfasis: Localizar información pertinente para responder preguntas.

¿Qué vamos a aprender?

La investigación, a menudo, forma parte de nuestras vidas, ya que, en buena medida, aprendemos a través de lo que observamos, y la observación es parte muy importante de la investigación. Si aprendemos a observar, y a investigar, podremos adquirir nuevos conocimientos, y parte de la observación consiste en saber dónde encontrar la información y los conocimientos.

Por ello, en esta sesión aprenderás a Localizar información pertinente para responder preguntas acerca de un tema de investigación.

¿Qué hacemos?

Seguramente, tus maestros y maestras te han pedido en algún momento que realices una investigación sobre algún tema que consideres importante. Para hacerlo, es necesario saber abordar un tema desde distintos enfoques, pues sólo así es posible llevar a cabo todos los pasos de la investigación, desde la elaboración de una hipótesis, hasta la búsqueda y acopio de información pertinente, de manera que te sea posible obtener tus conclusiones.

Para iniciar te pedimos que pienses muy bien si alguna vez has buscado información en una fuente y no has encontrado lo que querías. También, piensa en un tema del que se habla mucho hoy en día, y es muy importante: ¿sabes cuáles son las noticias falsas y con qué facilidad se difunden?

Para continuar, los invitamos a responder las siguientes preguntas:

Con los avances tecnológicos, con las redes sociales y las publicaciones en línea, nos enfrentamos a una comunicación masiva e inmediata, donde la información se lee a veces de manera fragmentada, o está redactada de tal forma que no se entiende lo que es en realidad. Los títulos son tan llamativos y generan tanta curiosidad, que se lee el primer párrafo, y sin terminar la nota, artículo, información o investigación, el lector suele dar por hecho que conoce lo que leyó, o que sus dudas han quedado respondidas, sin recurrir a otras fuentes para comprobar que esa información que acaba de leer es verdadera.

Por otro lado, la información es cada vez más fácil de compartir. Piensa con qué facilidad se pueden transmitir de un dispositivo a otro, documentos, archivos, fotos e incluso audios y videos. Esto en otros tiempos era impensable; imagínate, había que transmitir cualquier información físicamente, en algún soporte; en otros tiempos, era muy difícil acceder a la información y transmitirla.

Ahora, en cambio, es muy sencillo acceder a la información y compartirla, y esto, que tiene muchas ventajas, también tiene desventajas, pues no es fácil controlar la calidad de la información que se consume. Una noticia, o un dato, pueden ser falsos y, si no se lee con cuidado y se detecta como tal, puede difundirse y generar confusión y desinformación. Por eso es importante aprender a buscar en bibliotecas, enciclopedias, revistas, periódicos y fuentes confiables de internet que aporten información sobre el tema que se va a investigar, para poder responder acertadamente las preguntas guía.

Las preguntas guía nos sirven para contestar y desarrollar una investigación, y son:

Toda investigación deberá responder a estas preguntas.

Para que comprendas mejor esto te proponemos un reto. Te proponemos que estudies el caso de Ana, a manera de ejemplo para poder resolver este tema. Para ello, en tu cuaderno escribe:

¿Cómo podrías ayudar a Ana en la búsqueda de información para su tema de la asignatura de Ciencias? ¿Biología?

La profesora de Ana le dijo que acudiera a una biblioteca o bien buscara información de libros y revistas en internet.

Si Ana te hubiera preguntado, ¿qué le hubieras respondido?, ¿a qué fuentes recurres cuando tienes que hacer una investigación escolar?

Ahora, para que tú al igual que Ana puedas aprovechar el tiempo y sepas cómo realizar una buena búsqueda en la biblioteca, te invitamos a observar el siguiente video:

-Estrategias para buscar en un acervo de biblioteca

Como observaste, existen estrategias para la búsqueda de información de libros en una biblioteca, ya sea que utilices un catálogo digital o uno físico. Cabe destacar que a partir de la consulta de catálogos se pueden hacer ficheros para registrar las fuentes de información, y así no perder las búsquedas.

Reflexiona:

Podemos decir que, al realizar una búsqueda, es importante utilizar palabras clave. Esto te ayudará a que la búsqueda sea exitosa y tus resultados, confiables.

Volviendo a Ana, recuerda que eligió como tema las plantas medicinales.

Observa el siguiente video para una búsqueda confiable en internet.

-¿Cómo buscar información en internet?

El video enfatiza la importancia de buscar información, y proporciona recomendaciones para poder usar la red de manera segura. Por ejemplo, los buscadores académicos, además de proporcionar información confiable y educativa, ofrecen confidencialidad.

Estas recomendaciones no sólo sirven para la búsqueda de libros en la red, sino que se pueden seguir también al utilizar un motor de búsqueda, si colocas un tema de investigación, y tienes muy claras las preguntas guía.

Ahora, analizarás un texto para encontrar las respuestas que podrán servirle a Ana en su investigación sobre las plantas medicinales.

Lee el siguiente texto que Ana encontró en un sitio web; se trata de un artículo científico, y quiere utilizarlo para su introducción. Ella subrayó las partes del texto que responden a sus preguntas guía.

¿Dónde se realiza la práctica de las plantas medicinales?

En México.

¿Desde cuándo se usan las plantas medicinales en México?

El uso de hierbas con propiedades curativas es muy antiguo y hasta nuestros días se ha convertido en una práctica común.

¿Qué partes de la planta utilizan?

Generalmente se utilizan las hojas o flores y esporádicamente, el tallo y la raíz.

¿Cómo se utilizan?

Consumiéndose de forma directa, en infusiones o en presentación homeopática, pero la comercialización y su uso indiscriminado puede ponerlas en peligro de extinción.

No siempre se responden todas las preguntas en un mismo texto, por ello es importante buscar en más de una fuente de información.

Ahora que Ana ya tiene la información, puede realizar el siguiente paso de su investigación.

Para recapitular y reflexionar sobre tu trabajo, durante esta sesión, aprendiste a:

-Buscar información en la biblioteca.

-Buscar información en internet.

-Identificar cuáles son las preguntas clave y para qué nos sirven.

-Localizar información para responder preguntas.

Te recomendamos diez prácticas que te ayudarán a localizar información de manera fácil y rápida en los sitios de internet:

1. No restrinjas la información a sólo un buscador.

2. Utiliza palabras claves y específicas en tu búsqueda.

3. Recuerda que puedes utilizar distintas técnicas de búsqueda.

4. En tu navegador, aprende a ejecutar búsquedas avanzadas y simples.

5. Utiliza páginas seguras que en el encabezado tengan el https.

6. Ten cuidado con los contactos desconocidos en las redes sociales, pues los datos son muy importantes; haz la búsqueda en compañía de un adulto si consideras que no es confiable.

7. Procura que la información que utilices sea respaldada por instituciones gubernamentales o privadas de carácter público.

8. También que tengan un autor o institución de respaldo. Si no lo tiene, no es tan confiable.

9. Señala en el texto las preguntas guía para que tu información pueda ser útil en tu investigación.

10. Utiliza distintas fuentes y compara la información: recuerda que debe ser reciente.

El Reto de Hoy:

Lee con cuidado el siguiente texto y elabora tus preguntas guía, para responderlas posteriormente.

¿Pudiste formular tus preguntas? Veamos cuáles podrían aplicar.

¿Para qué se utiliza el árnica?

¿Cuántas especies de árnica existen?

¿Cómo contribuyen los ácidos grasos a la eficacia del aceite de árnica?

¿Qué se ha demostrado con respecto a esta planta?

Una vez que ya propusiste unas respuestas para las preguntas, vuelve a leer el texto, para que te quede más claro.

Ahora que ya has practicado y sabes cómo buscar información para responder preguntas, te retamos a que investigues sobre algún otro tema que hayas elegido o que te sugirió tu maestra o maestro, si aún no lo haces, considera temas de relevancia social y que tengan un impacto en tu vida: puede ser desde lo literario, hasta lo científico.

Recuerda qué si tienes alguna dificultad en realizar la actividad, puedes pedir ayuda a algún miembro de tu familia o alguna persona que se encuentre contigo.

Finalmente, te invitamos a que busques información en los libros de texto que tengas a la mano para apoyarte con otra fuente de información. Recuerda que la búsqueda no sólo es virtual, sino también física; si buscas en sitios web, intenta en navegadores académicos para delimitar tu tema.

Cuando puedas, visita cualquier biblioteca o centro comunitario que te quede cerca, será una experiencia agradable y gratificante.

No olvides buscar las preguntas pertinentes para responder de manera correcta tu investigación. Puedes subrayar para indicar las respuestas en tus textos.

Civismo

>Así me expreso, ¿y tú cómo te expresas?

Aprendizaje esperado: Respeta la diversidad de expresiones e identidades juveniles.

Énfasis: Valorar la riqueza de las identidades juveniles y su relación con la interculturalidad.

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás y respetarás las diversas formas de expresión de las identidades de las y los jóvenes. Pero también contarás con elementos para tomar una postura crítica ante la influencia de tu entorno y, en particular, de los diversos grupos juveniles a los que puedes pertenecer.

¿Qué hacemos?

Probablemente te has preguntado si es posible que una persona pueda definirse en soledad o si siempre tendría que hacerlo con otros.

¿Has notado que ahora buscas identificarte con grupos musicales o con personas con quienes compartes formas de vestir, de hablar y de expresarte?

¿Sabes por qué ocurre esto?

Luz Fernanda, una adolescente de 15 años, comparte el proceso que vivió para identificarse con un grupo juvenil en específico. Pon atención al siguiente video, en el qué habla acerca de que fue lo que la llevó a pertenecer al grupo del que habla.

Luz Fernanda es una adolescente que comenzó a definirse a sí misma desde los 13 años. Lo hizo diferenciándose de otros grupos etarios, o determinados por la edad, y relacionándose con diversos grupos o identidades juveniles, sobre todo con aquellos que conformó con sus pares. Con ellos buscó expresarse, compartir intereses e ideas; así generó vivencias y aprendizajes que la llevaron a ser quien es hoy, a los 15 años, y reconocerse como una gótica.

Al igual que Luz Fernanda, puedes definirte a ti mismo por tu pertenencia a diversos grupos o identidades juveniles con las cuales tengas experiencias y aprendizajes.

¿Te has preguntado cómo te describirías a ti misma o a ti mismo? ¿Qué te han aportado los diferentes grupos a los que perteneces?

Piensa en tu familia, amigos, equipos deportivos, grupos musicales, entre otros grupos.

Recuerda que hay identidades juveniles cuyas características están fuertemente marcadas, como las que verás en esta sesión, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que tú te identifiques con algunas identidades juveniles con las que tengas en común el deporte, cierto tipo de literatura, el cuidado del planeta, entre otras muchas cosas. Incluso, puedes sentirte identificado con un grupo de personas por una razón, pero al mismo tiempo con otro grupo por una razón diferente.

Para poder apreciarlo mejor, realiza la siguiente actividad. Identifica los grupos cercanos que influyen en la conformación de tu identidad.

Elabora una tabla con dos columnas y varias filas. En la primera columna dibuja o anota los grupos que han influido en la conformación de tu identidad y que son cercanos a tu desarrollo. En la segunda, columna, dibuja o anota las aportaciones recibidas por ellas y ellos para la conformación de tu identidad. Utiliza una fila por grupo para que tu cuadro esté más organizado y sea fácil de comprender. Elije un título acorde al contenido.

Ejemplo de la tabla que realizarás.

Toma un tiempo para reflexionar sobre esto y completar tu propia tabla.

Como puedes darte cuenta, las y los adolescentes buscan espacios para reunirse, compartir intereses propios de su edad; sus familiares seguramente también lo hicieron. Eso es parte de un derecho fundamental, promulgado en el artículo 75 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que dice tú “tienes derecho a asociarte y reunirte, sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Es decir, puedes unirte con otras personas para conseguir un fin en beneficio tuyo o de la comunidad.

También puedes organizarte para realizar actividades deportivas, pintar murales y hacer prevalecer tus costumbres y tradiciones.

Por ejemplo, en una escuela se realiza la fiesta de la luminaria, donde las y los jóvenes recuerdan el aporte del maíz a la cultura mexicana; llevan esquites, elotes, tortillas, atole, entre muchas otras cosas.

¿Sabías que esas costumbres y tradiciones son parte de tu identidad?

El cuadro que realizaste te puede llevar a ver que tú eres parte de varios grupos.

Ya cuentas con elementos para describir y hablar de tu identidad personal o del conjunto de expresiones que te caracterizan y que, a la vez, establecen la diferencia con otras personas.

Pero, te has preguntado si: ¿las y los adolescentes viven de la misma manera la conformación de su identidad?

Tal vez tu respuesta es no, pues quienes integran los grupos juveniles buscan formas de identificarse y distinguirse de otras y otros jóvenes y generan diversas identidades juveniles, en plural, pues no existe una sola forma de ser, vivir y expresarse en esta etapa de la vida; no es lo mismo vivir en la ciudad que en el campo; ser parte de una familia numerosa, que de una que no lo es; estar en un grupo musical que en uno de teatro.

Conoce el ejemplo del caso de José Carlos Montoya, quien se define como rockabilly y de su experiencia.

Con ella podrás realizar una reflexión acerca de la construcción de las identidades juveniles.

Estas son las preguntas que se le hicieron a José Carlos y las respuestas las podrás escuchar en los audios correspondientes.

Preguntas:

Escucha la respuesta en los siguientes audios:

¿Qué es un rockabilly? ( Para escuchar el audio da clic aquí )

¿Cuál es la historia de los rockabillies? ( Para escuchar el audio da clic aquí )

¿Dónde y cómo surgen los rockabillies? ( Para escuchar el audio da clic aquí )

¿Los rockabillies son una moda? ( Para escuchar el audio da clic aquí )

¿Cuándo surge tu interés o cómo comenzaste a identificarte como rockabilly? ( Para escuchar el audio da clic aquí )

¿Cómo es una reunión con tus pares? ( Para escuchar el audio da clic aquí )

Además de la música, ¿qué los identifica? ( Para escuchar el audio da clic aquí )

¿Te identificaste con el proceso que vivieron José Carlos o Luz Fernanda para la construcción de tu identidad?

Es probable que sí porque, como ellos, todas las personas construyen su identidad reconociendo los vínculos que tienen con otras personas. Tu convivencia con otras personas, sienta las bases para la aceptación de los demás, tal y como son, y, por lo tanto, promueve en ti el respeto a la diversidad, es decir, a las múltiples formas de pensar, sentir y crear.

A lo largo de la vida pertenecerás a diversos grupos, pero es en la adolescencia cuando estos influyen más en la conformación de tu identidad. En esta etapa, también es común asociarte para la defensa de ciertos ideales y posturas, tales como la protección del medioambiente, el cuidado de la Tierra o el agua, la injusticia por ciertas situaciones, o la discriminación. ¿Perteneces algún grupo así?, ¿has pensado en unirte a alguno con esas causas?

Asimismo, es frecuente unirte con grupos con los que puedes expresar tus emociones y sentimientos a través del arte.

En las montañas de los altos de Chiapas, por ejemplo, los jóvenes tsotsiles han conformado grupos de rock para cantar en su lengua materna y mantener vivas sus tradiciones y costumbres. Tocan a la luz de la luna y amenizan sus tocadas con mitos y leyendas de su etnia. Esto no sólo se da con el rock, también con el hip-hop o el rap, y puede ser que tú conozcas más ejemplos de jóvenes que se encuentran rescatando sus tradiciones de estas u otras formas.

¿Has pensado con quiénes podrías expresar tus sentimientos y emociones? ¿Estarías interesada o interesado en salvaguardar alguna tradición o costumbre, como los jóvenes tsotsiles? Quizás en tu comunidad se encuentren jóvenes realizando estas actividades. Puedes acercarse a ellas y ellos para conocerlos.

Ahora, revisa otro ejemplo, en donde Polo, un joven que desde los 13 años se identifica como punk.

Desde niño, siempre le molestaban las injusticias, ya sea con personas o animales y encontraba carencias en la lógica de la autoridad. En la primaria conoció amigos que le compartieron música y en su mayoría era rock clásico, rock de la época de los 90 y algunos otros derivados del metal, como heavy metal, thrash, black metal, etc., pero al traducir las letras no encontraba mucha identificación o sentido, ya que los temas eran ajenos a su forma de pensar y sentir.

Fue que, al escuchar la música punk, acelerada y distorsionada, puso atención a las letras y vio que con ella sí se identificaba. Más adelante, comprendió que el punk no es sólo música, empezó a convivir con ellos y leyó libros, fanzines, boletines que hablaban de temas sociales, políticos y culturales, siempre desde una perspectiva libertaria y con la idea de ser autosuficiente y autosustentable y muy abierto y crítico a todo lo que rodea su vida.

Al principio a sus padres no les gustó su decisión por la radicalidad de la vestimenta, las ideas, la música y, sobre todo, por la asociación que hacían con drogas y alcohol, y con todo lo que tuviera que ver con la juventud, es decir, con ideas de rebeldía y contracultura.

Además, pensaban que en las escuelas o trabajos no sería tomado en serio por su apariencia. Sin embargo, estudió ingeniería en informática, en efecto, algunos maestros al principio mostraban una actitud de rechazo o incluso prohibitiva, pero se dieron la oportunidad de conocerlo y vieron su desempeño académico, demostrando que ninguna decisión personal o de modo de vida significaba una limitación o condicionamiento de las capacidades de una persona.

Lo mismo sucedió en sus primeros trabajos con códigos de vestimenta, donde tuvo algunas discusiones al respecto, pero al final, comprendieron que la autenticidad de una persona en cuanto a su forma distinta de vestir, no tiene que ver con la integridad de una persona, sus habilidades o desempeño en su trabajo.

¿Qué te pareció esta historia? ¿Te has sentido de esta forma tú?

Pudiste ver que cada una de las personas que dio su testimonio, ejercieron su derecho a elegir su identidad. Tú y todas las personas, tienen derecho, no solamente a elegir su identidad, sino a identificarse con varias.

La diversidad enriquece tu identidad, pues te procura nuevas experiencias y aprendizajes. Te hace consciente de la diversidad de expresiones y del derecho a ser diferente.

Como se mencionó, anteriormente, puedes pertenecer a uno o más grupos. Si decides identificarte con uno como lo hicieron Luz Fernanda, José Carlos o Jesús, debes hacerlo consciente y convencido de que te identificas con su filosofía y valores, nadie te puede obligar a pertenecer a ningún grupo.

Ahora conoce otras identidades, como los Hippies, que fue uno de los primeros grupos juveniles reconocidos mundialmente como un movimiento pacifista. Los rastafaris, que se identifican porque utilizan rastas, un tipo de peinado proveniente de África que llevaban los rastafaris originales, y representaban las melenas de un león; este grupo busca la igualdad de los derechos sociales. Los pachucos quienes visten trajes holgados, usan un sombrero de estilo italiano adornado con una pluma, y zapatos de estilo francés bicolor, generalmente en color blanco y negro, gustan de bailar danzón, la rumba, el mambo y el swing.

Las identidades que se acaban de describir y que se vieron a lo largo de la sesión son algunas con los rasgos o características más marcadas, pero recuerda que hay una gran diversidad de identidades.

Recuerda también que construyes tu identidad personal por tu relación con diversos grupos, como lo pueden ser tu familia, grupos en la escuela, en la comunidad, asociaciones o instituciones. Asimismo, procura tener siempre una postura crítica en las decisiones que tomes, ya que el formar parte de un colectivo no significa replicar todo lo que ellos hacen, sino respetar la individualidad que es lo que te hace única o único.

El Reto de Hoy:

Muchas son las enseñanzas que ha dejado esta sesión. Anota aquellas que para ti fueron valiosas.

No pierdas de vista que: la diversidad es una característica propia del ser humano que, a la vez que refuerza la particularidad, refleja la multiplicidad de formas de pensar, sentir, expresarse y actuar.

La construcción de la identidad se da a partir del conocimiento de ti mismo y de la relación con las y los demás. Tú al igual que todos los jóvenes tienen el derecho a la libertad de expresión por cualquier medio, como el artístico. Las potencialidades creativas del ser humano, en general, y de las y los jóvenes en particular, se demuestran en una gran cantidad de formas. Consulta en tu libro de texto el tema de las identidades juveniles para ampliar la información y conocer más ejemplos.

Platica con tus familiares o conocidos y averigua cómo eran las identidades juveniles cuando ellos eran adolescentes.

Historia

>El surgimiento de la modernidad

Aprendizaje esperado: Comprende el impacto de la Revolución Industrial y cómo las ideas liberales influyeron en ella, así como el papel que tuvo la burguesía en este proceso. Reconoce cómo los avances científicos y tecnológicos impactaron tanto en las actividades productivas como en la vida de las personas.

Énfasis: Reconocer el surgimiento de la burguesía en la vida económica y política de Inglaterra, así como los principales representantes del liberalismo económico.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el surgimiento de la burguesía en la vida económica y política de Inglaterra, así mismo identificarás a los principales representantes del liberalismo económico.

¿Qué hacemos?

En el transcurso de la sesión considera las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el papel de la burguesía en el desarrollo de Inglaterra? y ¿qué es el liberalismo económico?

Para comenzar, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas hablar de Inglaterra?

Hablemos primero de que la “Corona británica” es una institución monárquica de tipo constitucional, que cuenta con un gobierno parlamentario. La Reina Isabel Segunda, cuenta actualmente con 94 años de edad, es la que ha gobernado por más tiempo, pues siendo muy joven a los 26 años, asumió el poder y lleva 68 años como monarca al frente del Reino Unido.

Es importante aclarar que no es lo mismo hablar de Inglaterra, Gran Bretaña o Reino Unido.

Primero. Inglaterra es uno de los países que forman el Reino Unido y su capital es Londres.

Segundo. Inglaterra junto a Escocia que aparece en color azul y Gales en color naranja, están en la isla de Gran Bretaña.

Tercero. Gran Bretaña junto a Irlanda del Norte, que aparece en color verde, forman el Reino Unido, de donde es reina Isabel Segunda.

Ahora bien, sobre el tema de los piratas y en general sobre la piratería, existen muchas historias.

A continuación te presentamos un breve relato sobre uno de los piratas ingleses más conocidos por sus hazañas, se trata de Francis Drake.

“1580 – Londres

Drake”

“! Al oro de los galeones ¡ ¡A la plata de Potosí! ¡Viene el Dragón!, chillaban las mujeres y tocaban las campanas de las iglesias. En tres años Francis Drake ha dado la vuelta al mundo. Ha cruzado el Ecuador dos veces y ha saqueado los mares de España, desvalijando puertos y navíos desde el sur de América hasta la Nueva España.

Regresa ahora con un solo barco y una tripulación de dieciocho moribundos, pero trae tesoros que multiplican por ciento veinte el capital invertido en la expedición.

La reina Isabel, principal accionista y autora del plan, convierte al pirata en caballero. Sobre las aguas del Támesis, se hace la ceremonia. La espada que lo consagra lleva grabada esta frase de la reina: Quien te golpea me golpea, Drake. De rodillas, él ofrece a Su Majestad un prendedor de esmeraldas robado en el Pacífico.

Alzada sobre la niebla y el hollín, Isabel está en la cumbre del Imperio que nace. Ella es hija de Enrique VIII y Ana Bolena que, por engendrarla mujer, había perdido la cabeza en la torre de Londres.

Francis Bacon será el filósofo y el canciller del nuevo imperio y William Shakespeare su poeta. Francis Drake, el capitán de sus navíos. Burlador de tempestades, amo de las velas y los vientos, el pirata Drake trepa en la corte como por mástiles y jarcias. Petizo fornido, de barba de fuego, ha nacido al borde de la mar y esa es su casa.

Muchos piratas como Drake, se hicieron contrabandistas, aunque pocos de ellos, supieran qué significaba eso de la acumulación de capital.”

Es interesante recuperar la historia mediante relatos o lecturas que encontramos en diversos medios, ya que siempre podemos aprender un poco más de un tema de interés; ¿Consideras que la piratería fue importante para el crecimiento económico de Inglaterra? ¡Por supuesto que así fue!

A continuación, reconocerás las condiciones políticas y económicas que convirtieron a Inglaterra en una potencia durante el siglo XVIII; dentro de este proceso, es importante considerar el origen de un grupo social que se convirtió en el principal impulsor de los cambios en la economía, en el pensamiento e incluso, en la forma de gobierno; hablamos de la burguesía inglesa. Para ello observa el siguiente video:

De burgueses a burgueses

La burguesía siempre se caracterizó por la búsqueda de mejores condiciones de vida y lo consiguieron.

Para entender cómo fue el proceso; es necesario remontarnos al siglo XVII cuando se presentaron una serie de acontecimientos que hicieron posible que Inglaterra le disputara el poder a España como primera potencia europea.

Las condiciones que favorecieron el ascenso de Inglaterra como precursora de la modernidad:

Durante el siglo XVII Inglaterra fue tierra fértil para que las ideas liberales echaran raíces entre los burgueses, quienes desde la Edad Media luchaban por mejorar sus condiciones de vida, desde la posición social que ocupaban, participando en luchas internas entre absolutistas y parlamentaristas y entre católicos y protestantes.

Estas luchas derivaron en la Revolución Inglesa, también conocida como “Revolución Gloriosa”, llamada así porque el rey Jacobo II prefiere huir a Francia, antes que protagonizar un conflicto sangriento contra sus opositores.

El resultado fue la derrota de Jacobo II, partidario del absolutismo y del catolicismo. Lo que permitió el ascenso al trono -apoyado por el Parlamento- de Guillermo Tercero de Orange, quien firma la Declaración de Derechos, un documento que establece: el triunfo del parlamentarismo sentando las bases para que los burgueses adquieran derechos y el consecuente establecimiento de normas para regular los aspectos políticos, sociales y económicos tanto del país como de sus colonias.

El monarca se convierte en un representante simbólico de la soberanía, que deja en el Parlamento la toma de decisiones.

La declaración señalaba, además, que ningún sucesor del rey podría ser seguidor de la iglesia católica, así que el protestantismo se afianza como religión predominante en Inglaterra.

Con esta revolución, la sociedad inglesa elimina todo rastro de absolutismo, asegura la paz y el progreso representado por las ideas liberales y por la religión protestante.

La burguesía, representada en el Parlamento por los grandes comerciantes y la nobleza dedicada a actividades productivas, resultó la más beneficiada. Esta clase, pronto tomó acciones claras en beneficio de sus negocios. Por ejemplo, fundó en 1694 el Banco de Inglaterra como una empresa de carácter privada.

Así que los siglos XVI y XVII en Inglaterra fueron de grandes transformaciones políticas, económicas y sociales; que la llevaron a convertirse en una potencia económica, pero los cambios continuaron en el siglo XVIII; quieres saber ¿qué pasó?, para saberlo, observa el siguiente video del minuto: 0:01 al 2:16:

Inglaterra, símbolo de modernidad

El video muestra la forma en que Inglaterra se posiciona rumbo a la Primera Revolución Industrial; como resultado de la influencia de las ideas liberales y de la Revolución inglesa.

Por su importancia, destaquemos primero el liberalismo político; caracterizado por una monarquía parlamentaria se convierte en la forma de gobierno que garantiza las libertades individuales y los derechos, limita el poder del rey y crea leyes que favorecen a la burguesía.

El liberalismo económico se convirtió en un factor preponderante al defender la propiedad privada, la libre competencia mediante la ley de la oferta y la demanda que es la que regula los precios y permite la intervención del Estado solo como regulador de acuerdos y contratos; así como del libre comercio; al eliminar los impuestos a la importación y exportación de productos.

En conjunto estas ideas propiciaron el desarrollo de industrias como la minera, la industrial y comercial. Es importante señalar que el liberalismo económico fue la base para el desarrollo científico y tecnológico que dio paso a la Primera Revolución Industrial y el consecuente cambio de una economía agrícola mercantilista a una de tipo industrial capitalista.

Así que ¿el liberalismo político y económico fueron los motores que tuvo Inglaterra para alcanzar un importante nivel de desarrollo?

Así es, ahora veamos con mayor precisión a los máximos exponentes del liberalismo político y económico y cuáles fueron sus obras; ya que debes tener muy en cuenta los planteamientos tanto de John Locke, como de Adam Smith, para que no haya duda sobre sus aportaciones y repercusiones.

Liberalismo

El liberalismo es una doctrina política, económica y social, nacida a finales del siglo XVII, que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica.

La acepción política del liberalismo hace referencia a:

Los derechos fundamentales del hombre: la libertad de expresión, asociación y reunión, la igualdad jurídica y la propiedad privada.

La existencia de una constitución que contenga derechos y obligaciones de gobernados y gobernantes.

Separación de poderes

La elección democrática de los gobernantes a través del voto.

La democracia como base del liberalismo.

Su máximo representante es John Locke. Filósofo inglés considerado el padre del liberalismo clásico, influye en las ideas de los ilustrados Voltaire y Rousseau, así como en los revolucionarios de las Trece Colonias inglesas.

Entre sus obras destacan:

"Ensayo sobre entendimiento humano"

" Cartas sobre la tolerancia"

"Tratado sobre el gobierno civil"

En sus obras hace referencia a:

La legalidad del Estado basada en la elaboración de leyes.

El principio de la democracia, donde los ciudadanos eligen a sus gobernantes.- La división de poderes en: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Justifica la insurrección de los ciudadanos cuando se rompan los términos de la división de poderes y se establezcan gobiernos autoritarios.

Defiende los derechos naturales del hombre.

El Liberalismo económico, hace referencia a:

Forja las bases del capitalismo.

La propiedad privada donde la individualidad priva sobre los valores colectivos.

Ley de la oferta y la demanda, beneficia a la sociedad y a la libertad del individuo.

La mínima intervención del Estado en la economía.

Adam Smith: Economista y filósofo escocés, se le considera uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Sienta las bases del capitalismo.

En sus ideas combina aportaciones de la Filosofía, Historia, Ética, Psicología y del Desarrollo Económico.

"La riqueza de las Naciones"

"La teoría de los sentimientos morales"

Recuerda que las ideas de cambio surgieron con personajes como John Locke y Adam Smith quienes sientan las bases de las sociedades modernas y continúan fortaleciéndose con los ilustrados.

Las ideas que destacan en sus textos son:

Se opone a la intervención del Estado en la economía.

Apoya una economía basada en el libre mercado.

Plantea la división del trabajo como un medio para la especialización de la mano de obra.

La especialización de la mano de obra, como base para incrementar la riqueza.

Has partido de aspectos relevantes de la historia de Inglaterra en siglos pasados, para darte cuenta que en la actualidad, aún existen formas de gobierno como las monarquías parlamentarias que surgieron hacen algunos siglos y que han perdurado, adaptándose y generando cambios que son visibles en la época actual.

Aspectos tan cotidianos como los derechos individuales, las formas de gobierno democráticas y el capitalismo, a ello contribuyeron pensadores como John Locke y Adam Smith, aunque no fueron los únicos.

Recapitulando:

Reconociste la influencia de las ideas liberales en la Revolución inglesa y como al triunfo de ésta, se establecen en Inglaterra una serie de condiciones políticas y económicas que acrecentaron el poder de la burguesía en el parlamento y le confirieron la libertad para fortalecer su posición económica.

El liberalismo económico tuvo un papel fundamental, ya que el gobierno se convierte en vigilante de la economía y la libre competencia y, su principal exponente es Adam Smith, quien sienta las bases para afianzar a Inglaterra como precursora de la modernidad.

La Primera Revolución Industrial y el surgimiento del capitalismo fueron la base del sistema político y económico predominante hasta el día de hoy.

No olvides que la burguesía, en su búsqueda por mejorar su posición política y económica; apoya y promueve las ideas ilustradas y del liberalismo; con las que se propusieron acabar con las prácticas del antiguo régimen y establecer cambios en la forma de gobierno y en la economía, generando transformaciones tan importantes como la Primera Revolución Industrial.

Te invitamos a reflexionar sobre lo visto en esta sesión; comenta con tu familia los beneficios derivados del liberalismo político y económico y también sobre su impacto y permanencia en la actualidad.

Escribe los aspectos que consideres importantes o las conclusiones a las que llegues. Esto es muy importante y te será de utilidad para que puedas desarrollar el reto que te será encomendado.

Te invitamos a realizar la lectura de “los cuentos londinenses” de Charles Dickens que encontrarás en la página de Aprende en Casa.

El Reto de Hoy:

El reto consiste en elaborar la primera plana de un periódico. Si no sabes cómo hacerlo te daremos algunas pistas para que puedas elaborar breves notas de primera plana o también puedes observar una primera plana del periódico de tu localidad y basarte en él para elaborar la propia.

En una primera plana, siempre encontramos imágenes llamativas y encabezados o títulos de noticias importantes que llaman la atención del público y que los invita a comprarlo y a leerlo.

Las partes que no pueden faltar en una primera plana son:

Cabecera o nombre del periódico

Lema

Fecha y lugar

Sumario de noticias importantes

Noticia principal del día

Foto de la noticia principal

Pie de foto (nombres de las personas que aparecen en la foto)

Noticias importantes

Publicidad o anuncios

El reto consiste en que realices tu primera plana, abordando los temas que vayas revisando a lo largo de la semana. Te sugerimos que en cada sesión, elijas los puntos que quieras desarrollar y redactes títulos y noticias sensacionalistas que inviten a la lectura.

Usa tu imaginación y creatividad, los datos deben ser verídicos pero redactados de una forma creativa; debes basarte en las notas que tomes de cada sesión y que serán enriquecidas con ideas que obtengas de tu libro de texto y de las aportaciones y comentarios de tus familiares.

Te presentamos un ejemplo para que te des una idea más clara; aunque estamos seguros de que podrás mejorarlo.

Te sugerimos: identificar y subrayar con diferentes colores, las ideas principales de los temas que aparecen en tu libro de texto o escribirlos en tu cuaderno.

En cada sesión, toma notas que puedan ser enriquecidas con los comentarios que obtengas en familia. Elabora preguntas desde las cuales puedas desarrollar tres títulos de noticias de impacto o que sirvan para desarrollar una entrevista con alguno de los personajes ilustres de los que hablaremos.

Ahora ya cuentas con algunas ideas para iniciar este nuevo reto.

Te dejamos algunas preguntas que te pueden ser de utilidad para ir generando tus noticias:

¿Qué cambios trajeron consigo las ideas liberales?

¿Cuáles han sido los cambios sociales, políticos y económicos que se generaron en los siglos XVII XVIII?

Tecnología

>Las acciones de regulación y control en la resolución de problemas

Aprendizaje esperado: Identifica las acciones estratégicas, instrumentales y de control como componentes de la técnica.

Énfasis: Aplicar las acciones de regulación y control en la resolución de problemas.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás las acciones de control y regulación. Estas acciones reflejan la integración de las acciones estratégicas y las instrumentales, es el momento en el que se aplica una acción conforme a lo planeado, se centra en el saber hacer; la habilidad y destreza del operario es esencial, pues su destreza le permite realizar los gestos técnicos adecuados para regular y controlar los movimientos y la fuerza que se aplica en la técnica. Durante la sesión verás algunos ejemplos.

¿Qué hacemos?

Durante las sesiones anteriores aprendiste lo que eran las acciones estratégicas e instrumentales y las aplicaste en la solución de una problemática real, como lo es la producción de basura.

Recuerda que las acciones estratégicas son los pasos que planificas para llegar a un objetivo, las alternativas de solución que anteceden a la realización de cualquier acción para tomar decisiones. Las acciones instrumentales consideran los medios técnicos, los saberes y los insumos que se emplean en la solución de problemas técnicos para la satisfacción de las necesidades sociales. También se plantearon algunas propuestas de solución y uso de los materiales que se pueden reciclar para resolver la problemática abordada.

En esta sesión, te enfocarás en las acciones de control y regulación, las cuales conjugan a los medios técnicos y a los saberes que se emplean en la solución de problemáticas para la satisfacción de las necesidades sociales.

Los conocimientos y la experiencia son muy importantes, ya que estos te indican el gesto técnico correcto que debes realizar al utilizar las herramientas, máquinas e instrumentos al momento de efectuar la intervención técnica sobre los materiales.

Realiza las siguientes actividades que te servirán para entender mejor las acciones de control y regulación.

Imagina que tienes una tabla de 6 mm, a la cual se le colocará una pija pequeña, una mediana y una grande. Se colocará la pija pequeña con un destornillador muy grande. Si lo imaginas el destornillador no sería el más adecuado, es necesario cambiar el destornillador; por uno más pequeño, igual tampoco es el adecuado. Entonces se debe utilizar el destornillador correcto. Con ese sí podrás realizar la acción, sólo falta observar el gesto técnico.

Al efectuar estas acciones debes cuidar la fuerza que aplicas al utilizar los medios técnicos sobre los materiales, la posición del cuerpo que te permitiría dar precisión, así como la sujeción del medio técnico, entre otros elementos.

La práctica te permite saber cuál es el destornillador adecuado y con esto generar saberes nuevos que te servirán en acciones futuras.

Analiza otro ejemplo:

Imagina que tienes 1 naranja y 3 cuchillos de diferente forma y quieres cortar la naranja por la mitad, para ello primero utilizas un cuchillo que es para untar.

¿Te das cuenta? no tiene corte.

Después decides usar un cuchillo de cubierto normal. Este sólo puede cortar la naranja si se ejerce mucha presión.

Es momento de usar el cuchillo adecuado. Observa cómo el corte es sencillo y preciso.

¿Te das cuenta que si utilizas el medio técnico adecuado las acciones instrumentales se llevan a cabo de manera precisa?

Cabe señalar que en las acciones de control incluyen:

gesto técnico

saberes previos

los medios técnicos adecuados

tener claridad que deseas obtener como resultado

Aplicar las acciones de control te permiten realizar la técnica de manera óptima.

En la vida diaria realizas acciones de control que te permiten obtener resultados, por ejemplo: cuando colaboras en la preparación de los alimentos, al cortar algún ingrediente, se utilizan acciones de control.

También al sembrar o cosechar alimentos es importante usar los medios técnicos como los que se usan al hacer el surco en la tierra o los que sirven para cosechar. De igual forma, al transportar los alimentos se realizan acciones de control para garantizar que los productos lleguen en las mejores condiciones.

Ahora pon en práctica lo que has aprendido.

Realizarás una maceta colgante retomando los materiales que se han solicitado en las sesiones anteriores y que son:

2 botellas de PET

mecate

tierra

plantas suculentas

Además, se utilizarán las siguientes herramientas:

tijeras

cuchara

Procedimiento:

Debes lavar la botella que vayas a emplear y dejarla secar.

Una vez seca, cortarás con las tijeras tanto la base de la botella como el cuello, dejando la botella en tres secciones.

A la parte superior e inferior de la botella deberás hacerle dos ranuras de cada lado, para poder insertar el mecate y unirlas.

Antes de unir deberás colocar la tierra y trasplantar las suculentas.

Recuerda hacer pequeñas perforaciones a ambas partes, en la base de estas, para que el agua pueda fluir.

Como una opción puedes decorarlas con tela o con algo que a ti se te ocurra.

Listo, ¡tienes tu maceta colgante!

Pudiste observar que durante estas sesiones:

Implementaste acciones estratégicas que te hicieron pensar en una problemática a resolver.

En las acciones instrumentales.

Decidiste cuáles serían los insumos y los medios técnicos ideales para dar paso a las siguientes acciones.

Las acciones de control.

Estas acciones te sirvieron para realizar los gestos técnicos necesarios y así realizar la maceta, de tal forma que tus acciones se llevaron a cabo, logrando obtener un producto y así satisfacer una necesidad, además de poder reutilizar y ayudar a tu planeta.

Recomendación Lectura

Libro: Lo mejor de la ciencia ficción rusa

Cuento: La Puerta Cerrada

Autor: Dimitri Bilenkin

Se trata de un relato muy breve.

“Este cuento comienza cuando un par de exploradores en Marte revisan los restos de un cohete accidentado en el cual debían llegar nuevos suministros procedentes de la Tierra. No es un accidente grave, dado que disponen de reservas, pero es molesto no disponer de determinadas piezas de recambio y pasar más tiempo manteniendo la base que realizando investigaciones científicas.

Los acompaña un perro. De pronto, entre los restos del cohete se mueve un "ser", un animal marciano. El perro por instinto ataca al animal marciano, pero éste con una de sus patas daña la escafandra del perro y empieza a respirar los gases que lo matarían poco a poco, sin embargo, nuevamente su instinto lo lleva a morder algunas plantas que se encontraban cerca, entonces comienza a recuperarse, respirando tranquilamente aire marciano.

Los exploradores comprenden que las plantas marcianas, venenosas en la atmósfera terrestre, ayudan a respirar el aire marciano, igualmente venenoso sin las plantas.

Uno de ellos se muestra ilusionado ante el descubrimiento, pero el otro no puede evitar albergar pensamientos sombríos.”

Muy interesante la lectura del día de hoy, ya que narra sobre los insumos provenientes de la tierra y los medios técnicos que usaron, además que eran los adecuados para cambiar las piezas dañadas.

Recapitulación.

En esta sesión identificaste las acciones de control como componentes de la técnica.

En la actividad que realizaste de las pijas y la naranja, se mencionaron las acciones de control y se demostró que en cada una de ellas se emplean medios técnicos específicos para cada tarea.

En los videos observaste distintas acciones de control, las cuales dependen de los medios y gestos técnicos que se emplean para la aplicación correcta de los procedimientos.

Esta semana aprendiste que los componentes de la intervención técnica son las acciones estratégicas que refieren a las acciones planeadas y organizadas con un propósito determinado que implican valorar los recursos, tiempo y posibilidades de desarrollo.

Las acciones instrumentales refieren a considerar los medios técnicos, los saberes y materiales que se emplean en la solución de problemáticas.

Las acciones de control, con la finalidad de obtener un producto o servicio que satisfaga las necesidades planteadas, tienen que ver con la habilidad y destreza del operario.

El Reto de Hoy:

Anota tus dudas e inquietudes y coméntalas con tu familia, profesora o profesor, para enriquecer tus conocimientos.

Segundo de secundaria

Civismo

>¿Cómo puedo ejercer mi derecho a la salud integral?

Aprendizaje esperado: Valora su responsabilidad ante situaciones de riesgo y exige su derecho a la protección de la salud integral.

Énfasis: Emplear procedimientos y mecanismos que le permiten ejercer su derecho a la salud integral.

¿Qué vamos a aprender?

Indagarás en cómo ejercer tu derecho a la salud integral y reconocerás los procedimientos o mecanismos que tienes a tu alcance para ejercer ese derecho.

Asimismo, analizarás en qué consiste el concepto de salud, concebida como algo integral, es decir, que abarca distintos aspectos y que no sólo es lo contrario de enfermedad. También conocerás a qué se refiere el ejercicio del derecho a la protección de la salud; esto para vincularlo con los mecanismos que puedas emplear.

Finalmente, se especificarán cuáles son las instancias que el Estado mexicano ha designado para la atención de la salud, así como los procedimientos y mecanismos que tienes a tu alcance, como adolescente, con la finalidad de que los emplees para ejercer el derecho a la protección de la salud.

¿Qué hacemos?

La etapa que estás viviendo, que es la adolescencia, representa muchos cambios. Entre éstos, que tú eres más independiente y adquieres responsabilidades en relación con el cuidado de tu salud y, en general, en lo que concierne a tu desarrollo personal.

Por ejemplo, cuando te enfermas, ¿qué haces?, ¿a quién recurres?

Es probable que, en primer lugar, acudas a tus padres, quienes a su vez te llevan al médico para que sea quien diagnostique la causa del malestar que padeces.

Sin embargo, si se tratara de dudas acerca de cómo cuidarte en caso de que decidas iniciar tu vida sexual o; si por la presión de tus amigos estás dudando si probar o no, por ejemplo, bebidas alcohólicas o cigarro; en este caso, ¿a quién te acercarías para comentar estas inquietudes?

Posiblemente estos temas no siempre quieras platicarlos con tus familiares; aunque si existe una buena comunicación, no tendrías por qué dudar en platicar con tus padres o familiares, quienes son los que pueden orientarte; así como tus profesoras y profesores.

Quizá te sea más fácil recurrir a tus amigas o amigos, o decidas informarte sobre esos temas buscando información en internet; sin embargo, el inconveniente es llegar a saber si la información que te den tus amigas o amigos o la que encuentres en Internet sea veraz.

Por lo tanto, para dar respuesta a tus inquietudes en relación con todos los aspectos que tienen que ver con tu salud y el ejercicio del derecho a la protección de ésta, es necesario que estés informada o informado, pero seleccionando información verídica y empleando el pensamiento crítico, para tomar decisiones en favor de tu desarrollo como persona.

El ejercicio del derecho a la protección de la salud no consiste sólo en consultar a tus familiares o amigos sobre tus padecimientos o inquietudes relacionadas con la salud y que te lleven para que recibas atención médica, sino en que hagas valer ese derecho mediante las distintas opciones que existen en tu entorno y que el Estado tiene la obligación de brindar.

De esta manera, reflexiona en lo siguiente:

¿Cómo ejerces el derecho a la protección de la salud?

¿Sabes qué mecanismos existen para ello?

Para apoyar tu reflexión, anota algunas ideas. A continuación, observa el siguiente fragmento sobre lo importante que es mantenerte sano para poder realizar en forma óptima tus actividades.

Salud, divino tesoro.

La salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

Como se explicó en el video, la salud no sólo implica que no se tengan enfermedades, sino que abarca más aspectos, como estar bien con uno mismo, saber relacionarse con las demás personas, además de apreciar y disfrutar las actividades que uno realiza, e incluso la vida misma.

Por tal razón es que la definición de la Organización Mundial de la Salud, OMS, alude a un estado completo de bienestar que, dicho de otra forma, implica tener armonía o estar bien en lo que se refiere a la salud física, la salud mental y la salud social, a las que también se les denomina dimensiones y que, en conjunto, conforman la salud integral.

Para comprender más sobre cada dimensión de la salud, realiza lo siguiente:

Dialoga con tus familiares sobre ejemplos que tengan que ver con cada una de ellas.

Ahora bien, ¿qué implica el derecho a la protección de la salud? ¿sabes la razón de por qué puedes ejercer este derecho?

Para dar respuesta a estas preguntas, observa el siguiente fragmento. Anota lo que consideres necesario.

La salud, un derecho.

La protección de la salud es un derecho humano establecido a nivel internacional, en específico en la constitución de la Organización Mundial de la Salud, que implica alcanzar el grado máximo de salud sin distinción alguna. En nuestro país, este derecho está garantizado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, todas las personas tenemos el derecho a la protección de nuestra salud.

En el caso de la población infantil y adolescente, este derecho está claramente establecido en el artículo 13° de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Para ello, el Estado, en sus distintos órdenes de gobierno, debe coordinarse para crear las condiciones necesarias que garanticen el acceso a los servicios de salud en los diversos contextos y sectores de la población, como es el caso del grupo etario al que tú perteneces.

Ahora, complementa tus notas con base en lo que acabamos de explicar.

Para ejercer el derecho a la protección de la salud, existen diferentes procedimientos o mecanismos que son los que implementa el gobierno, mediante el sistema de salud público.

Por lo regular, la mayoría de las personas no consideramos estos mecanismos que nos permiten ejercer ese derecho, sino que únicamente cuando nos enfermamos recurrimos a algún servicio de salud, sobre todo para recibir atención médica.

En ocasiones, accedemos a información sobre salud mediante campañas o algunas otras actividades que emprenden las instituciones locales.

Entonces, ¿qué otros procedimientos o mecanismos tienes, como adolescente, para ejercer el derecho a la protección de la salud?

Un primer procedimiento para ejercerlo es que tú estés informada e informado acerca del marco legal de nuestro país, que garantiza ese derecho. En específico, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley General de Salud, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Si tú o tus familiares no están afiliados a algún servicio médico, ¿pueden acceder a los servicios de salud que brinda el Estado? Coméntalo con tus familiares.

De acuerdo con la última reforma al artículo 77 bis 1, de la Ley General de Salud, todas las personas del país que no estén afiliados a algún servicio médico tienen derecho a recibir, de forma gratuita, la prestación de servicios públicos de salud. Por lo tanto, puedes recurrir a las instituciones de salud que el gobierno ha designado o con las que ha establecido convenios, para recibir atención médica, además de medicamentes; esto como respuesta al mandato que establece el artículo 4° constitucional y el principio de universalidad e igualdad.

Por lo tanto, el marco legal avala el derecho a la protección de salud con mecanismos para acceder a los servicios y la atención que se requiera.

¿Qué otros procedimientos o mecanismos existen?

¿Sabes de algunos que estén presentes en tu localidad?

El Estado contempla una serie de procedimientos o mecanismos dirigidos a la población adolescente que tienen que ver con el acceso a los servicios de salud, la prevención y la promoción. En cada uno de ellos se proponen acciones específicas a las que tú puedes recurrir, o incluso, participar para ejercer el derecho a la protección de la salud.

De acuerdo con los Lineamientos para la Operación del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 2020:

“…la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad… se llevará a cabo a través de las unidades de salud del primer nivel, unidades móviles, servicios amigables y casas del adolescente”.

Por su parte la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, para la atención a la salud del Grupo Etario de 10 a 19 años de edad, señala algunos de esos procedimientos o mecanismos para la atención integral, entre los que destacan:

También señala que la atención integral para la salud considera lo referente a la información, orientación y sensibilización para la promoción o prevención en lo que concierne a los siguientes temas:

Son diversos los mecanismos para la atención integral de la salud de las y los adolescentes, algunos de los cuales están disponibles en tu comunidad o en el poblado principal más cercano.

Con base en lo anterior:

¿Qué procedimientos o mecanismos relacionados con la atención integral para la salud identificas que existen en tu comunidad?

Anota en tu cuaderno cuáles son los que identificas, ya que en breve realizarás una actividad al respecto.

A continuación, lee el siguiente testimonio de un adolescente, quien comparte de qué manera ejerce la protección de la salud y algunos aspectos relacionados con los mecanismos para la atención de la salud.

Que tal, mi nombre es Emiliano.

En mi comunidad, el centro de salud realiza acciones para la atención de la salud de la población. Atienden a las personas cuando se enferman, pero si necesitan una cirugía deben de trasladarse a la ciudad.

Yo solo he ido cuando nos piden el certificado médico para la escuela, para saber mi estado de salud y porque he necesitado ir con el dentista.

He visto que realizan campañas de vacunación y también para dar información sobre los hábitos de alimentación.

En una ocasión, por estar jugando con la bicicleta, uno de mis primos se cayó y se fracturó una mano; lo atendieron y también le dieron un folleto que explica cómo prevenir los accidentes.

Hace un tiempo llegó una brigada que daba otros servicios como revisión de la vista y estudios médicos para las mujeres, me parece que para detección de cáncer.

Seguramente coincides con algunos aspectos que compartió Emiliano y que también están presentes en tu comunidad.

Ahora, realiza la siguiente actividad.

Utiliza una hoja donde dispongas de espacio.

Realiza un diagrama radial como se muestra en el siguiente ejemplo:

Dibuja un círculo en el centro y alrededor, entre cinco y seis círculos que enlazarán con el círculo principal mediante una línea.

En el círculo central escribe “Procedimientos o mecanismos para la protección de la salud en mi comunidad”.

En los círculos de alrededor anota los tipos de atención que existen en tu localidad. En el diagrama que observas está la información que compartió Emiliano en su testimonio.

Complementa tu esquema a lo largo de la sesión.

Es posible que muchas y muchos de los adolescentes hayan tenido la oportunidad de conocer e incluso recurrir a algunos de estos mecanismos de protección a la salud. Sin embargo, esto aún es un tema pendiente en muchas comunidades del país, debido a la dispersión geográfica.

Hay localidades que sólo disponen de una casa de salud que cuenta con un esquema de atención e insumos básicos, pero disponen de información que les puede ser de utilidad, además de brindarles la atención médica disponible.

Como integrante de tu comunidad, puedes participar en diversas acciones, conforme a los procedimientos y mecanismos relacionados con la atención a la salud integral, para contribuir a que tú y las personas de tu comunidad tengan opciones de protección a la salud.

Por ejemplo, en los Lineamientos para la Operación del Programa de Atención a la Salud de la Adolescencia 2020, como parte de las jornadas de salud pública, se contempla la conformación de Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud para favorecer los estilos de vida saludable, además de promover acciones para la salud sexual y reproductiva, la prevención de accidentes, sobrepeso y obesidad, adicciones, violencia y suicidio.

Para ello, el responsable de la Jurisdicción Sanitaria realiza un diagnóstico de los municipios en términos de salud y, posteriormente, un coordinador con apoyo de las autoridades locales emite una convocatoria en la unidad de salud y otros lugares públicos dirigida a las y los adolescentes para invitarlos a participar.

Todos los procedimientos o mecanismos relacionados con la protección de la salud les permiten no sólo acceder a los servicios disponibles en su entorno, sino incluso involucrarse en forma activa en favor de otros adolescentes.

Para lograr lo anterior, el sistema de salud de nuestro país cuenta con un conjunto de instituciones que permiten poner en marcha los mecanismos y procedimientos para ejercer el derecho a la protección de la salud.

En el siguiente video se mencionan cuáles son esas instituciones.

Mi derecho a una salud integral.

En nuestro país existen diversas dependencias públicas de salud encargadas de atender a la población mediante diversos mecanismos.

También constataron que no sólo se trata de recibir atención médica, sino de tener al alcance otras opciones para la atención integral de la salud, como centros de esparcimiento, promoción de las actividades culturales, de activación física y deportivas, así como espacios para la promoción de la salud y prevención de las situaciones de riesgo.

Ser integrante de la sociedad incluye gozar de protección y servicios que hagan posible una vida digna, plena y sana. Asimismo, todas las personas tienen derecho a acercarse a las dependencias de salud pública en los municipios y estados, para solicitar información acerca de los problemas de salud, cómo evitar los riesgos y conocer los diferentes servicios.

Como parte de los procedimientos y mecanismos que permiten ejercer el derecho a la protección de la salud, se han ideado estrategias y acciones para prevenir enfermedades, así como evitar las distintas situaciones de riesgo.

Un caso es la alta incidencia de enfermedades relacionadas con los trastornos de la alimentación y diversas situaciones que aquejan a las y los adolescentes; por lo tanto, ha sido necesario definir procedimientos específicos para detectar en forma oportunidad determinados padecimientos y prevenirlos.

Para ahondar al respecto, analiza los siguientes casos:

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, el 38.4% de la población de 12 a 19 años tiene sobrepeso u obesidad; esto significa que 4 de cada 10 adolescentes, presentan esa condición adversa relacionada con la salud.

Respecto al consumo de alimentos en población adolescente, el 86% de la población consume bebidas azucaradas y 54% botanas dulces y postres, los cuales son catalogados como alimentos no recomendables, al ser alimentos de alta densidad energética que contribuyen al desarrollo de sobrepeso y obesidad.

Desde luego, este problema de salud no es exclusivo de México, pero nuestro país está entre los primeros lugares, debido al número de personas con sobrepeso u obesidad. Por tal razón, se han tenido que aplicar diversos mecanismos, entre ellos, la modificación a la Norma Oficial Mexicana que establece las especificaciones generales de etiquetado para bebidas no alcohólicas y alimentos preenvasados.

Como parte de los servicios de salud que debes recibir, las instituciones de salud y, en particular, a la que cada uno de ustedes acude, debe de incluir un proceso de atención y seguimiento a la nutrición.

Para ello, cuando acuden a una consulta independientemente del motivo, deben tomar tu peso y tu talla, obtener tu índice de masa corporal y evaluar el estado de nutrición. Esto permite identificar oportunamente la desnutrición, el bajo peso, el sobrepeso u obesidad. En caso de presentar alguno de estos padecimientos, se les dará seguimiento para una próxima evaluación de su estado de nutrición.

¿Conocías que existe este procedimiento para valorar tu estado de nutrición en las instituciones de salud?

En cuanto a los mecanismos para contrarrestar el consumo de alimentos no recomendables, uno de ellos es la conformación de los Grupos de Adolescentes Promotores de la Salud; otro sería el conjunto de programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades; uno más sería la difusión de información mediante medios impresos, digitales o audiovisuales.

Por ejemplo, puedes consultar la Guía para el cuidado de la salud y la Cartera de alimentación saludable y actividad física.

En esas guías, encontrarás recomendaciones muy útiles para el cuidado de la salud integral, en lo que concierne a la higiene personal; activación física; salud bucal; salud sexual y reproductiva; salud mental; prevención de adicciones, accidentes y violencia; así como lo relacionado a un entorno favorable a la salud.

Ahora, reflexiona en lo siguiente:

Disponer de información acerca de cómo cuidar la salud y cómo prevenir situaciones de riesgo, ¿contribuye a ejercer el derecho a la protección de la salud?, ¿qué opinas al respecto?

Anota tus ideas, ya que te serán de utilidad para complementar tu diagrama radial.

Otro caso más de mecanismos para la protección de la salud en nuestro país es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Desafortunadamente, el embarazo en el grupo etario es un fenómeno que ha aumentado en los últimos años.

México ocupa el primer lugar dentro del grupo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años, hay 77 nacimientos; al año ocurren 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.

“El embarazo en las y los adolescentes afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los ingresos presentes y futuros, el acceso a oportunidades recreativas, sociales y laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano. Además del embarazo, tener relaciones sexuales sin protección implica un riesgo permanente de adquirir una infección de transmisión sexual”.

Por tal razón, hay instituciones que cuentan con mecanismos para prevenir los embarazos a temprana edad y brindar la atención necesaria para aquellas adolescentes que lo requieran por esta causa. De hecho, el embarazo en una adolescente es definido como de alto riesgo.

Tú puedes solicitar al personal de salud, información sobre planificación familiar, salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos, prevención del embarazo no planeado y prevención de las infecciones de transmisión sexual.

Están disponibles también los Servicios Amigables para Adolescentes, que son espacios que proporcionan información sobre salud sexual y reproductiva a las y los adolescentes, de acuerdo con sus necesidades particulares.

Son diversos los procedimientos y mecanismos para ejercer el derecho a la protección de la salud.

Recapitulando:

-Se definió el concepto de salud de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud que señala que la salud es un estado de bienestar físico, mental y social.

-Se explicó en qué consiste el ejercicio del derecho a la protección de la salud, el cual es un derecho humano que está garantizado por las leyes de nuestro país, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

-Se describieron diversos procedimientos y mecanismos que existen para ejercer el derecho a la protección de la salud entre los que destacan el acceso a los servicios de salud, la atención integral, la prevención y la promoción, sobre todo aquellos que están dirigidos a las y los adolescentes.

Debido a la situación que se está viviendo, por el momento, consulta de manera electrónica las guías sugeridas previamente, las cuales te serán de suma utilidad para el cuidado de tu salud. Aprovecha las opciones que tienes en tu entorno para informarte, prevenir situaciones de riesgo y promover la salud.

Consulta tu libro de texto para complementar la información sobre el tema que se explicó en la sesión.

El Reto de Hoy:

Complementa tu diagrama. Retoma tus notas, o bien, con base en la información que has visto durante la sesión, escribe cuáles son los aspectos que te permiten ejercer el derecho a la protección de la salud que hay en tu comunidad. Si lo prefieres, realiza un collage de modo que representes mediante imágenes los diversos mecanismos, procedimientos o acciones concretas a las que puedas recurrir para proteger tu salud de manera integral.

Física

>¿En qué sentido se transfiere el calor?

Aprendizaje esperado: Analiza el calor como energía.

Énfasis: Identificar cómo es que el calor se transfiere entre dos objetos o sustancias.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás qué es el calor, sus características y lo analizarás a través de situaciones cotidianas. Además, identificarás cómo es que el calor se transfiere.

¿Qué hacemos?

Para comenzar, observa el siguiente video donde analizarás qué es el calor y la diferencia entre éste y la temperatura.

Calor como forma de energía.

Existe un tipo de energía a la que se le conoce como energía térmica. Esta energía se origina por el movimiento y la posición de los átomos que componen la materia.

La energía térmica es la energía mecánica de los átomos que componen la materia y entre más energía cinética tengan los átomos, mayor será la cantidad de energía térmica.

Una forma de medir la energía térmica es conociendo la temperatura. La temperatura dice la cantidad de energía cinética promedio que tienen los átomos o partículas, que conforman un cuerpo u objeto.

Entonces, la energía térmica, se puede transformar en otra siguiendo el principio de conservación que has visto en otras sesiones. Las transformaciones de la energía térmica son unas de las que más se usan en el día a día.

Por ejemplo, cuando sientes frío, además de ponerte una chamarra o un suéter, puedes frotarte las manos. Realiza lo siguiente:

En casa, frota tus manos y anota en tu cuaderno qué cambio percibiste.

Cuando frotas tus manos tu temperatura sube, igual pasa si frotas tus brazos con las manos, sientes calor. Esto ocurre porque estás transformando energía cinética en térmica.

Pero ¿qué es el calor?

En la vida cotidiana es muy común que se confundan los conceptos de calor y temperatura, estos se encuentran relacionados, pero tienen un significado diferente.

El calor es la cantidad de energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura.

Para que quede más claro este concepto, si está en tus posibilidades, realiza el siguiente experimento.

Experimento 1

Los materiales que necesitarás son:

Dos vasos de vidrio o plástico, con agua hasta la mitad. Es importante que ambos vasos se llenen con agua del mismo lugar. Si usas agua de la llave o de algún recipiente que tengas en casa, recuerda verter de la misma agua en los dos.

Un recipiente vacío donde quepa el agua de los dos vasos

Hielos

Un termómetro

Una cuchara

Un vaso de unicel

Procedimiento:

Primero vas a tomar la temperatura del agua que está en los vasos.

Ya que verifiques que ambos están a la misma temperatura, mezcla el agua de ambos vasos en el recipiente.

Notarás que no hubo cambio, siguen teniendo la misma temperatura. La temperatura no varió porque la energía cinética que tienen las partículas del agua en ambos vasos ya era igual. Entonces al mezclarlas no hubo un cambio, solo se incrementó el volumen.

Ahora, mide la temperatura de los hielos. Esta temperatura será menor a la del agua líquida, porque sus partículas tienen menor energía cinética.

Coloca todos los hielos que quepan dentro del recipiente con agua. Espera unos segundos y después mueve el agua con la cuchara.

Toma la temperatura nuevamente.

Ahora observarás un cambio en la temperatura del agua, tienes entonces que la temperatura disminuyó.

¿Cuál fue la diferencia entre solo juntar el agua?

En principio, el agua de los dos vasos estaba a la misma temperatura, y cuando se mezclaron, no hubo cambio. Pero cuando se mezcló con los hielos, hubo contacto entre dos cosas que estaban a diferente temperatura, y la lectura final en el termómetro fue una temperatura intermedia entre ambos valores.

El calor es la cantidad de energía térmica que se transfiere entre dos cuerpos que están en contacto. Entonces, si no hay diferencia de temperatura, no se transfiere el calor.

El flujo de calor tiene un sentido específico. Utilizando el mismo ejemplo del experimento que acabas de hacer, se llega a la conclusión de que, como la temperatura del agua líquida era mayor a la del hielo, la energía térmica del agua tenía una mayor magnitud que la del hielo.

Para que algo disminuya su temperatura debe disminuir la energía de sus partículas. Cuando los hielos entraron en contacto con el agua, las partículas del agua empezaron a transferir una parte de su energía a las del hielo.

Es decir, el calor fluyó del agua al hielo, del cuerpo que se encontraba a mayor temperatura al que tenía menor temperatura.

El calor nunca se transfiere de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor.

Por ejemplo, cuando se abre la puerta o la ventana, el calor fluye del aire que está a mayor temperatura dentro del cuarto al que tiene menor temperatura afuera.

Entonces, en lugar decir que se mete el frío, lo correcto sería mencionar que sale el calor. De hecho, en física no existe el frío como tal, el frío se refiere a una temperatura baja, siempre comparado con otra cosa.

Para que exista transferencia de calor, los cuerpos deben tener paredes que lo permitan. En el agua con hielos no había paredes entre ellos, por eso hubo una buena transferencia de calor.

Continua con el experimento:

Vas a vaciar un poco de agua con hielos en uno de los vasos que usaste al principio y también en el vaso de unicel.

Después, sostenlos uno en cada mano. Y responde ¿qué sientes?

El vaso normal está frio, mientras que con el de unicel no se siente nada. Tu temperatura es más alta que la del agua, que está en ambos vasos, ya que la temperatura normal del cuerpo humano es entre 36 y 37 grados Celsius.

Entonces, estás transfiriendo energía en forma de calor al agua del primer vaso, porque su material lo permite. En cambio, el unicel no. El unicel es un material aislante térmico, lo que significa que no deja que fluya el calor.

Lo que tu sientes como frío, es la sensación térmica de tu cuerpo. Le estás transfiriendo más energía térmica en forma de calor al vaso, que lo que tu cuerpo puede producir, por eso se siente frío.

Es decir que, cuándo sientes frío es porque tu cuerpo está entregando más calor que el que produce. Y si te pones ropa abrigadora, que funciona como el vaso de unicel, ya no puede transferirse el calor, por lo que ya no sentirás frío.

En sentido contrario, si la temperatura del medio ambiente es muy alta, nuestro cuerpo produce sudor, que requiere calor para subir su temperatura y poderse evaporar. Ese calor sale de tu cuerpo y es por lo que te refrescas.

La energía y el calor son muy importantes. Tu cuerpo utiliza la energía química de los alimentos para realizar procesos fisiológicos, eso incluye tu temperatura.

Una parte de la energía química de todo lo que comes es transformada en energía térmica para que tu cuerpo se mantenga a una temperatura constante. Este proceso no se detiene, ya que constantemente estás cediendo calor al medio ambiente. Es por eso que, cuando hay temperaturas bajas puedes llegar a experimentar un poco más de hambre a lo largo del día.

¿Has notado que en la comida embolsada vienen indicadas las cantidades de calorías que tienen los alimentos?

¿Sabes qué es una caloría?

Hasta este momento, habías estado midiendo la energía Joules. De hecho, fue James Prescott Joule quien realizó una serie de experimentos con los cuales demostró que el calor es una forma de energía.

Antes de él, se creía que el calor y la energía eran cosas diferentes y la cantidad de calor se medía en calorías.

El experimento de Joule consistía en una tina con agua, que tenía unas aspas adentro. Esas aspas estaban conectadas por un cable a una pesa. Cuando se movía la pesa esta accionaba las aspas dentro de la tina, la fricción ocasionada por el movimiento de las aspas realizaba un trabajo sobre el agua, transfiriéndole energía. Y así aumentaba su temperatura.

Fue en 1843 cuando sus investigaciones lo llevaron a establecer el equivalente mecánico para el calor. Además, se estableció la relación entre los Joules y las calorías. Donde una caloría, como la que viene en los empaques de comida, equivale a 4184 Joules.

Para profundizar más en estos conceptos, realiza lo siguiente.

Toma 3 alimentos empacados que tengas en casa, busca la cantidad de calorías que tiene y conviértelas en Joules. Para eso, solo debes multiplicar el número de calorías por 4814, y obtendrás el equivalente en Joules.

El calor es una forma de energía necesaria para que ocurran algunos procesos naturales, como la formación de rocas o la existencia de las corrientes marinas. Además, permite realizar diversas actividades y es útil para el funcionamiento de algunas máquinas.

A continuación, si está en tus posibilidades, realiza el siguiente experimento. Hazlo en compañía de un adulto, en un lugar ventilado y donde no tengas nada inflamable cerca.

Experimento 2

Los materiales que se necesitan son:

Una vela

Cerillos o encendedor

Un trozo de papel

Plato de vidrio

Procedimiento:

Pide ayuda a un familiar.

Van a encender con ayuda de los cerillos o del encendedor ese pequeño trozo de papel. Después, colóquenlo sobre el plato y observen qué pasa.

El papel se quema hasta que se consume, produce luz y hasta se siente un poco de calor cuando se quema el papel.

Ahora, enciende la vela y observa que ocurre.

De nuevo obtienes luz y calor, pero la vela no se apaga como el papel.

El papel se consumió y se apagó, mientras la vela sigue encendida. La única diferencia que se puede ver es que la vela tiene la parafina.

Cuando se encienden el papel y la vela, la energía química que tienen es transformada en energía lumínica y energía térmica, si estas cerca, sentirás un incremento de temperatura porque está transfiriendo calor.

Aquí estas observando una transformación de energía no solo en calor, también en energía lumínica, ¿pero por qué no se apaga la vela?

No se apaga porque como se señaló, tiene parafina. La parafina es un combustible derivado del petróleo que contiene mucha energía química. Esta se va liberando poco a poco. Cuando se agote la parafina, también la flama de la vela se extinguirá como la del papel.

Cualquier aparato eléctrico que utilices para calentar algo está transformando energía eléctrica en térmica, y eso hace posible la transferencia de calor. Para producir esa electricidad que llega a tu casa, muchas veces también se utilizó calor.

En México existen 30 plantas termoeléctricas que generan el 45.1% de la energía eléctrica que se utiliza en hogares, escuelas o trabajos. También se cuenta con 3 grandes plantas carboeléctricas que aportan el 5.1% de la energía. En esas plantas se quema combustible o carbón para generar electricidad, eso contamina mucho.

En las centrales termoeléctricas se queman combustibles para aumentar la temperatura de calderas de agua, utilizando la energía térmica y la transferencia de calor. Cuando el agua se hace vapor mueve turbinas que transforman la energía cinética en eléctrica. Por desgracia, también producen el 22% de los gases de efecto invernadero que se producen en México. Y no hay otras alternativas para generar esa energía evitando esa contaminación.

Existen las plantas geotérmicas, que aprovechan el calor de la tierra, pero su implementación requiere características específicas del terreno, porque la generación de energía requiere altas temperaturas, que solo se alcanzan a profundidades muy grandes. Para eso, el calor debe ser transportado a la superficie por otros elementos, como el magma o aguas termales.

En México existen 2 plantas geotérmicas, que producen el 1.7% de la energía eléctrica del país. También tenemos dos centrales nucleares, en Laguna Verde, Veracruz. Con un aporte del 2.7% de la energía eléctrica.

De estas opciones, la energía geotérmica contamina menos, ya que utiliza la energía térmica de la tierra. Además, es prácticamente inagotable. La energía nuclear genera residuos radiactivos, pero si se desechan adecuadamente no deben causar ningún tipo de contaminación.

La energía del sol también se puede utilizar. ¿Has notado que por la tarde el agua de la llave no sale tan fría? Además, si pones la ropa mojada al sol, esta se seca.

Para profundizar más en este tipo de energía, realiza un último experimento.

Experimento 3

Los materiales que necesitarás son:

Una lámpara

Una crayola

Y una hoja blanca

Procedimiento:

Vas a encender la lámpara, acerca la crayola y después de un minuto observa que es lo que sucede.

La crayola se derrite por el calor que recibe de la lámpara, es como cuando te da el sol y sientes que tu temperatura se eleva.

Para comprobar esta transformación de energía, realiza lo siguiente:

En casa, coloca un recipiente con agua en un lugar donde le dé directamente el sol por 2 horas, si es posible déjalo un poco más de tiempo y lo mejor es que sea después del mediodía.

Después de las dos horas, con precaución toca el recipiente y escribe en tu cuaderno si percibes algún cambio en la temperatura del agua. Si tienes termómetro mide la nueva temperatura.

Anota todas tus observaciones en tu cuaderno y compártelas con tu familia. Discute si este proceso podría servir para realizar alguna labor de la casa sin tener que utilizar combustible como gas o carbón.

No olvides consultar tu libro de texto en el tema correspondiente para profundizar o resolver las dudas que surgieron a lo largo de esta sesión.

El Reto de Hoy:

Reúnete con tu familia para reflexionar y darle respuesta a las siguientes preguntas:

¿En qué actividades diarias observas la transformación de algún tipo de energía en calor?

Menciona dos frases donde se utilice de manera errónea el concepto de calor y temperatura.

Matemáticas

>De los babilónicos a la actualidad

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Énfasis: Resolver problemas mediante el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el método de sustitución.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la Historia de los sistemas de ecuaciones lineales. Además, continuarás con la resolución de problemas mediante el planteamiento de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando el Método de Sustitución, en esta ocasión será un caso especial; cuando el despeje de alguna literal es un cociente.

¿Qué hacemos?

Para empezar, conoce un poco de la Historia de los sistemas de ecuaciones lineales, esto te permitirá comprenderlas, entenderlas y disfrutarlas más.

Es emocionante saber que a veces los pensamientos son semejantes a los de los grandes matemáticos y matemáticas de la Historia. Muchas de las grandes ideas matemáticas que forman parte de nuestro día a día, han surgido de las necesidades de cada civilización, de superar retos que enfrentaban y que los obligaron a pensar de maneras distintas.

Los sistemas de ecuaciones lineales fueron resueltos por los babilonios, desde el año 600 a. c. Aquella civilización llamaba a las incógnitas con palabras tales como longitud, anchura, área, o volumen, sin que entonces, tuvieran relación con problemas de medida.

Un ejemplo tomado de una tablilla babilónica plantea la resolución de un sistema de ecuaciones en los siguientes términos:

La antigua civilización griega también resolvía algunos sistemas de ecuaciones, pero utilizando métodos geométricos.

Thymaridas de Paros encontró una regla para resolver un determinado sistema de “n” ecuaciones con “n” incógnitas. La regla se hizo tan conocida que adoptó el título de la Flor de Thymaridas.

Diophante, resolvió también problemas en los que aparecían sistemas de ecuaciones, pero transformándolos en una ecuación lineal.

El libro: El arte matemático, del autor chino desconocido (siglo II a.c), contiene algunos problemas en donde se resuelven ecuaciones. En ellos se encuentra un esbozo, del método actual, para resolver sistemas de ecuaciones lineales.

A continuación, analiza dos situaciones-problema que pueden resolverse con el método de sustitución.

Situación-problema 1

El perímetro del rectángulo anaranjado es igual a 64 cm. La diferencia entre las medidas de la base y la altura son 6 cm.

¿Cuál es la medida de la base y la altura de dicho rectángulo?

Considera que la medida de la base es mayor que la altura y la diferencia entre ambas es igual a 6.

Como se muestra en la representación del rectángulo, cada lado está relacionado con una incógnita que te ayudará a resolver la situación-problema.

Analiza las condiciones del problema:

Se sabe que el rectángulo tiene dos pares de lados iguales.

“x” representa la medida de la base del rectángulo y es mayor que la medida de la altura.

“y” representa la altura del rectángulo.

La diferencia de medidas entre la base y la altura es de 6 cm.

Ahora, plantea el sistema de ecuaciones que modela la situación-problema.

Se sabe que para obtener el perímetro de un rectángulo se puede usar la expresión:

2b + 2h = perímetro

La fórmula anterior se puede traducir de la siguiente forma:

Si se suman dos veces la longitud de la base y dos veces la longitud de la altura, se obtiene el perímetro de un rectángulo. La base será “x” y a la altura “y”, la expresión anterior queda de la siguiente forma.

“x” es igual a “b”, medida de la base.

“y” es igual a “h”, medida de la altura.

Planteamiento del sistema de ecuaciones:

Donde “x” representa la medida de la base del rectángulo, y “y” representa la medida de la altura del rectángulo.

A partir de saber que la medida de la base es mayor que la altura y la diferencia entre estas medidas es igual a 6, se plantea la segunda ecuación. Por ello se tiene que la ecuación 2 es:

En la ecuación 2, se representa la diferencia entre la medida de la base y la altura del rectángulo: 6 cm.

Entonces el sistema de ecuaciones queda integrado como:

Una vez establecido el sistema de ecuaciones, puedes decidir cuál de las incógnitas despejar para iniciar la resolución de la situación planteada. Tienes 2 ecuaciones con dos incógnitas cada una, por esta situación, puedes seleccionar con cuál de las 4 posibilidades deseas iniciar.

En esta ocasión, empieza con despejar la incógnita “x” de la ecuación 2.

Se sabe que el proceso de despejar una incógnita implica utilizar distintos procedimientos algebraicos hasta lograr “aislar” una incógnita en el primero o segundo miembro de una ecuación con la intención de conocer el valor algebraico de la misma. Al despejar la incógnita podrás sustituir su equivalente algebraico en la ecuación que no has utilizado.

Resolución del sistema de ecuaciones:

Despeja la incógnita “x” de la ecuación 2. Para despejar la incógnita “x”, utilizarás las propiedades de los números y las operaciones, aplica el inverso aditivo de “-y”, que es “y”, y suma en ambos miembros de la ecuación.

Este despeje será sustituido en la Ecuación 1:

Queda de la siguiente manera:

En el lugar de la incógnita “x”, anota el valor de la igualdad del despeje de “x” en la Ecuación 1.

Se resuelve 2(6+y) de la ecuación para obtener:

Utiliza las propiedades de los números y las operaciones:

Reduce términos semejantes sumando aquellos términos que tienen la misma parte literal y aquellos que carecen de ella:

4y= 52

Aplica el inverso multiplicativo de 4:

“y” representa la medida de la altura del rectángulo anaranjado.

Ahora que ya sabes que la altura del rectángulo es de 13 cm, determinemos la medida de su base. Considera la información inicial del problema en el que se menciona que la medida de la base es mayor que la altura y la diferencia entre estas medidas es igual a 6.

y=13

Sustituye el valor de “y” en la Ecuación 1:

Utiliza las propiedades de los números y las operaciones para resolver la ecuación:

Aplica el inverso multiplicativo:

Obtén el valor de la incógnita “x” y listo:

X=19

Por lo tanto, x = 19

Has encontrado el valor de “x”.

Ahora vas a corroborar los valores numéricos de las incógnitas que obtuviste. Esto con la finalidad de asegurar que sean correctos.

Comprobación de las soluciones:

Se sabe que:

x = 19

y = 13

Sustituye ambos valores en la Ecuación 1:

Observa que en ambos lados de la igualdad tienes 64, por lo tanto, son iguales. Es importante que los resultados sean comprobados en ambas ecuaciones del sistema.

Sustituye ambos valores en la Ecuación 2:

Obtienes 6 en ambos lados de la igualdad. Por lo tanto, son iguales.

Recuerda que, si tienes dudas, es importante anotarlas, para después consultar en tu libro y preguntarles a tus docentes de matemáticas.

Ahora resuelve otra situación-problema mediante el planteamiento y resolución de un sistema de ecuaciones con el método de sustitución, observando una situación especial.

Situación-problema 2

Ruty trabaja en una tienda de accesorios para computadoras y ofrece unidades de almacenamiento de datos con entrada USB, en varios modelos y capacidades.

Ruty vendió 4 dispositivos de almacenamiento masivo de 2 Gb y 8 de 4 Gb, en total cobró $2 800. Por la tarde, vendió 16 de 2 Gb y 24 de 4 Gb, por ellos cobró $9 280.

¿Cuánto cuesta cada dispositivo?

Con los datos que plantea el problema:

¿Es posible establecer sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas?

¿Qué valores necesitamos conocer?

Observa si se puede plantear un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Para encontrar el costo de cada dispositivo es necesario plantear un sistema de dos ecuaciones.

Escribe la ecuación que describe la situación “vendió 4 dispositivos de almacenamiento masivo de 2 Gb y 8 de 4 Gb, en total cobró $2 800”.

Escribe la ecuación que describe la situación “vendió 16 de 2 Gb y 24 de 4 Gb, por ellos cobró $9 280”.

Analiza cómo puedes resolver el problema relacionando las dos ecuaciones.

Una vez que realizas el análisis de la información del problema, comienza a establecer el sistema de ecuaciones para solucionar la situación planteada.

Planteamiento del sistema de ecuaciones:

Donde “x” representa la cantidad de dispositivos masivos de 2 Gb y “y” representa la cantidad de dispositivos masivos de 4 Gb.

En esta segunda ecuación, se considera “16x” que representa la cantidad de dispositivos masivos de 2 Gb y “24y” representa la cantidad de dispositivos masivos de 4 Gb.

Entonces el sistema queda de la siguiente manera:

Resolución del sistema de ecuaciones.

Comienza a resolver el sistema de ecuaciones despejando la incógnita “y” de la ecuación 1. Utiliza las propiedades de los números y las operaciones y suma en ambos miembros de la ecuación el inverso aditivo de 4x, de este modo tenemos:

El resultado de reducir términos semejantes es:

Aplica el inverso multiplicativo de 8 en ambos miembros de la igualdad:

Obtienes:

Se sustituye “y” en la Ecuación 2:

Queda de la siguiente manera:

Ahora resuelve el cociente 2800 - 4x/8 de la ecuación. Al dividir 2800 entre 8, se obtiene como cociente 350, y 4x entre 8 puede reducirse a la fracción un medio de x.

Se sabe que: x = 220, que representa la cantidad de dispositivos de 2 Gb.

Ahora que ya sabes que los dispositivos masivos de 2 Gb cuestan: 220 pesos. Te falta conocer el costo de los dispositivos masivos de 4 Gb.

Con la respuesta anterior, puedes determinar el costo desconocido, sustituyendo el valor numérico de “x” en la ecuación 1, en la que tienes:

Por lo tanto, y = 240. Se sabe que “y” representa la cantidad de dispositivos masivos de 8Gb.

Es momento de comprobar los valores numéricos que obtuviste de las incógnitas.

Comprobación de soluciones.

Se sabe que:

x = 220

y = 240

Sustituye ambos valores en la Ecuación 1:

Realiza la suma de los valores numéricos, obteniendo 2800 de ambos lados, por lo tanto, son iguales.

Ahora, sustituye ambos valores en la Ecuación 2:

Resuelve la suma en la que se obtiene como resultado 9280 en ambos lados de la ecuación, y por lo tanto son iguales.

Por lo tanto, los valores de las incógnitas, obtenidos mediante la resolución del sistema de ecuaciones, son correctos. Has resuelto la situación-problema, utilizando el método de sustitución.

Hoy has trabajado un caso especial: en el que resolviste un problema planteando un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, cuando el despeje de alguna literal es un cociente.

Recuerda que este es un material de apoyo y puedes consultar otras fuentes para complementar lo aprendido.

Puedes consultar tu libro de Texto de Matemáticas, de segundo grado; busca el tema de sistemas de ecuaciones, y profundiza con los ejemplos propuestos en él.

El Reto de Hoy:

Encuentra el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas que resuelve el siguiente problema:

Tanya compró en oferta tres pelotas grandes y dos chicas por $16; mientras que Lulú compró también en oferta cinco pelotas chicas y dos grandes por $18.

¿Cuál de los siguientes sistemas de ecuaciones permite resolver correctamente el problema?

A continuación, se plantean tres sistemas de ecuaciones con los que se pretende resolver este problema. Realiza las operaciones correspondientes y elige el inciso correcto.

Lenguaje

>Una palabra por otra: el uso de los sinónimos

Aprendizaje esperado: Compara una variedad de textos sobre un tema.

Énfasis: Reconocer diversas maneras de nombrar mediante sinónimos.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás diversas maneras de nombrar sinónimos para que puedas tener un texto que no sea repetitivo. Eso se logra al emplear diversos conceptos para enriquecer tus textos. Profundizarás en el concepto de sinónimos y así observarás cómo lo puedes emplear en tu vida cotidiana y académica.

Seguramente ya has elaborado algunos textos de tu autoría y, en muchas ocasiones, puedes tener dudas acerca de la redacción.

El primer paso para redactar es perder el miedo y practicar cada vez que puedas.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en las siguientes preguntas:

¿Has experimentado el no tener las palabras adecuadas para expresarte?

¿Has tenido la sensación de tener las palabras en la punta de la lengua, pero no logras comunicarlas de forma fluida?

Casi todas y todos hemos experimentado algunos de los casos anteriores.

Inicia con el siguiente ejercicio.

Observa la siguiente imagen y menciona todas las palabras con las que puedes nombrar a estos personajes. Ayúdate a contar con los dedos de la mano.

¿Cuántas palabras pudiste encontrar para nombrar a estos simpáticos animales?

Ahora, lee la siguiente carta de amor, y pon mucha atención.

Al “admirador secreto” le gusta mucho no solo Marcia, sino la palabra “gustar” ya que la utilizó de forma reiterada.

¿Qué palabras hubieras utilizado tú?

Cuando se escribe un texto y se repiten varias veces un mismo concepto, es necesario utilizar sinónimos, pues así se enriquece el vocabulario y sirven para no repetir una palabra constantemente, como ocurrió en la carta que escribió el “admirador secreto”.

A continuación, analiza el concepto de los sinónimos. Presta mucha atención y recuerda escribir en tu cuaderno las palabras clave.

Sinónimo

Dicho de una palabra o de una expresión: Qué, respecto de otra, tiene el mismo significado o muy parecido, como empezar y comenzar.

Ahora, realiza el siguiente ejercicio para despertar tu habilidad lingüística.

Busca tres palabras sinónimas de los siguientes conceptos:

Profesores

Suceso

Comunicar

Verifica si las respuestas que obtuviste son similares a las siguientes:

Profesores: educadores, maeses, mentores…

Suceso: acción, acto, hazaña…

Comunicar: transmitir, avisar, extender…

¿Conoces todas las palabras, son distintas a las que escribiste; las has usado alguna vez?

Para saber más del tema, observa el siguiente video.

Los distintos tipos de diccionarios.

Nuestra lengua materna es muy extensa, y por ese motivo existen muchas palabras para nombrar el mismo concepto. Ahora que ya lo recordaste, procura emplearlas. Puedes apoyarte del uso de los diccionarios para poder encontrar conceptos claros y así ser más objetiva y objetivo al redactar textos.

Probablemente en algún momento de tu vida has visto un diccionario de sinónimos y antónimos, ya sea en tu casa o en la escuela. También puedes consultarlos en línea.

Estas herramientas para buscar conceptos son de gran utilidad, ya que puedes confiar en lo consultado en dichas fuentes de información y te pueden ayudar para escribir tus textos de una forma más precisa.

A continuación, lee el siguiente texto para profundizar más en el tema:

Analiza un texto más:

Los sustantivos, o nombres, se usan para referirse a seres u objetos. Para no repetirlos, cuando se redacta un texto, se pueden usar pronombres, sinónimos o algunas otras frases o expresiones que aludan a lo mismo, según el contexto.

Puntos relevantes sobre el uso de los sinónimos:

Primero, tienes que tomar conciencia; al redactar un texto, el usar sinónimos te ayuda a hacer referencia a una persona, cosa, situación, entre otros; pero, con otras palabras, para no hacerlo tan reiterativo.

Asimismo, como observaste en el ejemplo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, además de los sinónimos de una palabra, como poeta o autora; también existen expresiones o frases que te pueden servir como sinónimos, como la expresión Décima Musa.

¿Podías pensar en otro ejemplo como este?

No todos los sinónimos son reemplazos de una palabra; ciertas expresiones también son equivalentes entre sí, por su significado.

¿Entonces, los sinónimos no siempre son palabras que significan lo mismo?

En la definición de sinónimo, se dice que son palabras o expresiones que, con respecto de otra, tienen el mismo significado o uno muy parecido.

Si recuerdas los ejemplos del inicio, no es que las palabras perico o ave sean idénticas en su significado, pero ave te permite hablar de los pericos, cuando no necesitas decir aquello que sólo es particular a ellos, en relación con otras aves.

Por ejemplo, en un texto sobre gatos se puede encontrar una descripción como la siguiente:

“Los gatos son animales de hábitos nocturnos. Estos felinos han convivido con los seres humanos desde hace, al menos, 9000 años”.

También los leones o los tigres son felinos, pero, en este ejemplo, se puede usar felinos para referirse a los gatos, porque en el ejemplo sólo se está hablando de éstos últimos, así que no hay posibilidad de confundir y pensar que felinos remite a los otros animales de esa categoría.

Por lo tanto, te puedes apoyar en el uso de sinónimos, que son palabras que pueden sustituir los conceptos que se repiten. Ten cuidado con los sinónimos, pues no es recomendable usarlos de forma unida como si fuera una cadena.

Algunas de las causas que acortan nuestro léxico son:

Las muletillas: Todas y todos hemos conocido a una persona que repite con frecuencia palabras sin que aporten significado a lo que quiere expresar, a esto se le llama “muletilla”, y mientras más rápido puedas eliminarlas de tu forma de hablar, mejor.

También, en todas las generaciones, a ciertas edades y en ciertos círculos, existen “palabras de moda” que se usan como comodín, ya sea porque es socialmente aceptable, o porque así se acostumbra.

En esta sesión aprendiste algo para poder darle variedad y dinamismo a tus escritos, a partir del uso de sinónimos.

Para retomar o profundizar sobre lo que aprendiste, explora tu libro de texto de Lengua materna de segundo grado de secundaria, seguramente encontrarás información que te permita conocer consejos para redactar mejor.

Es importante que uses diversos conceptos para expresar tus ideas, si lo haces con frecuencia, se convertirá en costumbre.

El Reto de Hoy:

En tu cuaderno, practica buscando sinónimos de palabras que conozcas, éstas las puedes obtener de canciones, programas de televisión o escuchando a tu familia.

Tecnología

>La ciencia y sus aportes al mejoramiento técnico

Aprendizaje esperado: Compara las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias.

Énfasis: Conocer los aportes de las ciencias naturales y sociales al mejoramiento técnico.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los aportes que han hecho las ciencias naturales y sociales al mejoramiento técnico de procesos, productos y servicios.

Desde que el ser humano apareció en la faz de la tierra tuvo que satisfacer necesidades básicas de alimentación y abrigo, es decir, necesidades de sobrevivencia; adquirió conocimientos empíricos basados, primero en la observación y después en la repetición de sus acciones; desarrolló artefactos, herramientas y técnicas que le facilitaran la subsistencia.

Ese conocimiento de la naturaleza y de las técnicas que implementó para enfrentar su supervivencia, lo ha llevado por el camino de la ciencia. Con un pensamiento más metódico ha buscado explicaciones más racionales de los fenómenos de la naturaleza.

Por ejemplo, a través de la observación, el ser humano pudo notar una relación con el movimiento de la Tierra mediante la ubicación de la Luna y los astros; así se percató de la importancia del tiempo para realizar calendarios y definir las estaciones y ciclos de vida de los organismos.

Las civilizaciones lograron crear medios técnicos para satisfacer sus necesidades a partir de los recursos que les ofrecía la naturaleza, esto, les permitió aprender y reconocer su entorno mediante la observación, la prueba y el error.

¿Qué hacemos?

Observa la siguiente imagen, donde se muestra cómo la agricultura fue una de las actividades más beneficiadas por el estudio del tiempo, lo que permitió regular de forma precisa los períodos de siembra y cosecha gracias a la observación.

Así, el ser humano fue transformando la naturaleza para subsistir mediante la interrelación entre la naturaleza y la técnica. Como ejemplo de ello están:

Los cultivos agrícolas, como el trigo y la cebada, en donde se desarrollaron procesos de fabricación para obtener diversos alimentos como el pan.

Con la extracción de metales (minería) se desarrollaron procesos para producir herramientas.

Con la domesticación de animales se desarrolló la ganadería.

Las herramientas y productos para satisfacer las necesidades integran los medios y los procedimientos para la fabricación de estos productos. Desde el primer instante en que el ser humano crea un objeto, y este a su vez se va transformando para mejorar su funcionamiento o simplificar procesos, al mismo tiempo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, también enriquecen el conocimiento y los procesos de fabricación.

Muestra de ello son los más diversos artefactos producidos por la humanidad, en los cuales se pueden observar las innovaciones y los avances tecnológicos.

Muchos de estos productos e investigaciones, facilitaron la fabricación de papel, el reloj y herramientas, entre otras.

Las aportaciones científicas, como el conocimiento de las propiedades de los materiales, implican cambios importantes en el diseño y funcionalidad del producto.

Queda claro que la mayoría de los productos u objetos que se usan cotidianamente, han ido mejorando con la innovación en sus procesos o de la creación de sus materiales, pero ¿hay algún objeto o producto que, a pesar de su transformación en el tiempo, de beneficios, pero también sea perjudicial?

En la actualidad la mayoría de las construcciones son de ladrillo o tabique, cemento y acero, pero no siempre fue así.

Los Teotihuacanos para la construcción de sus pirámides usaron tezontle, una piedra natural, volcánica y porosa; en cambio los egipcios utilizaron adobe, que es una mezcla de arcilla o tierra, estiércol de bovino y paja o ramas secas y con algo de agua se forman en moldes, posteriormente su secado al sol; en el caso del coliseo de Roma usaron un material de nombre Travertino, que es una roca sedimentaria, una piedra del lugar; los chinos para construir su famosa muralla se apoyaron en diversos materiales disponibles en las localidades, como piedra caliza, ladrillos, granito, arcilla y arena.

¿Podrías imaginar que antes las casas se construían con tierra?

Eso es el adobe, pues ese material no contamina y es térmico. El cemento en cambio genera un impacto en el medio ambiente. Tanto en su producción como en su deshecho.

Cuando los egipcios y los mesoamericanos hicieron las pirámides, no utilizaron cemento, sino otros materiales igual de resistentes.

Es por eso que se están desarrollando nuevas alternativas de materiales como la plastimadera y los paneles sustentables.

Ahora, observa la siguiente imagen:

Representa las innovaciones que ha tenido la estufa. Desde el uso del fogón, hasta la versatilidad del horno de microondas; todos ellos con la función de facilitar la preparación de los alimentos.

A través del tiempo han sufrido cambios en la forma, en los tipos de materiales y energía empleados para generar calor, aprovechando los recursos tecnológicos y científicos conocidos en cada momento en que se fabricaron. Así que, este satisfactor pasó del uso de leña, al carbón, al gas natural, a la electricidad y finalmente a las ondas electromagnéticas para generar calor.

Otro ejemplo que se podría mencionar es la innovación que han tenido las herramientas de golpe. Los primeros martillos de los que se tiene conocimiento son de la Edad de Piedra, alrededor del año 8000 a.n.e Estos martillos estaban construidos de una piedra atada a un mango y amarrada con tiras de maleza. Posteriormente y gracias investigaciones sobre el cobre, los romanos empezaron a fabricarlos con este material en su forma clásica que ya se conoce, pero por supuesto en el desarrollo de nuevas formas, logran que se adapten a las necesidades de los humanos .

Los materiales utilizados en cada uno de los objetos son importantes, ya que permiten el correcto funcionamiento para el cual fueron diseñados y construidos. Y para poner en práctica este nuevo aprendizaje, realiza la siguiente actividad:

Observa la siguiente imagen, la cual te servirá de guía.

Selecciona 2 herramientas de tu agrado, que tienes en casa o incluso has utilizado, y escribe las características o los cambios técnicos que han sufrido a través del tiempo, las herramientas seleccionadas.

No olvides comentar esta actividad con tu familia y con tu profesora o profesor de la asignatura.

Con los materiales y herramientas adecuadas, se pueden diseñar algunos objetos que benefician en tu vida diaria. Al satisfacer una necesidad con la elaboración de un producto, se debe considerar los insumos y medios técnicos necesarios.

El Reto de Hoy:

Busca en tu casa algunas herramientas y escribe sus características. Después, imagina como evolucionarán con el paso de los años. Anota todas tus ideas.

Tercero de secundaria

Matemáticas

>Triángulo rectángulo. Problemas

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras.

Énfasis: Resolver problemas que impliquen el uso del triángulo rectángulo.

¿Qué vamos a aprender?

Conoce un poco sobre un matemático que contribuyó en el desarrollo y solución de triángulos rectángulos: Euclides.

Euclides, que vivió entre el tercer y segundo siglo antes de nuestra era fue un gran matemático griego, escribió una serie de libros donde sintetizaba todos los conocimientos matemáticos conocidos hasta entonces. Euclides fue autor de diversos tratados, pero su nombre se asocia principalmente a uno de ellos, los Elementos, que rivaliza por su difusión con las obras más famosas de la literatura universal. En este libro recoge los conocimientos de autores anteriores y les dio orden al ubicarlos dentro de un plan general. Es interesante lo que Euclides aportó a las matemáticas.

Conocerás un teorema importante que lleva su nombre. El teorema de Euclides explica las relaciones geométricas que se presentan en el triángulo rectángulo.

Un triángulo tiene tres alturas. La que interesa es la que se forma con el vértice en donde se encuentra el ángulo recto y corta perpendicularmente al lado opuesto al ángulo recto.

¿Qué hacemos?

Regresa al Teorema de Euclides:

En todo triangulo rectángulo, cuando se traza la altura que corresponde al vértice del ángulo recto con respecto a la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos.

¿Cómo sabes que es así?

Primero, por definición de la altura. Lo trazas de tal manera que es una recta perpendicular al lado opuesto del ángulo recto y cruza el vértice del ángulo recto.

Estos triángulos ya son triángulos rectángulos

¿Cómo son estos triángulos entre sí?

Considera tres triángulos: el original y los dos generados por la altura.

Estos triángulos serán semejantes entre sí y también serán semejantes con el triángulo original. ¿Cómo lo sabes?

Ocuparás el criterio de semejanza que dice: Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos respectivamente iguales. Ponlo en práctica:

Acomoda los triángulos. Primero compararás el triángulo original con cada uno de los triángulos generados por la altura.

El triángulo ABC y el triángulo B’C’D’ tienen ambos un ángulo recto y comparten el ángulo correspondiente en los vértices B y B’.

Por lo tanto, por el criterio de semejanza mencionado arriba, ambos triángulos son semejantes.

El triángulo ABC y el triángulo A’’C’’D’’ tienen ambos un ángulo recto y comparten el ángulo correspondiente en los vértices A y A’’.

Por lo tanto, ambos triángulos son semejantes y esto hace que los dos triángulos rectángulos generados por la altura sean semejantes con el triángulo rectángulo original.

¿Qué hay de los triángulos generados por la altura?

Observa cómo es el triángulo B’C’D’ con respecto al triángulo A’’C’’D’’.

Ambos tienen un ángulo recto. Observa uno de los ángulos correspondientes, lo notas un poco complicado, pero razona:

El ángulo en B’ es el mismo que el ángulo en B en el triángulo original, esto hace que, sumado con el ángulo recto, lo que quede, es decir, el ángulo en C’ es el mismo que el ángulo en A en el original. El ángulo en A es el mismo que el ángulo en A’’.

Entonces, ambos tienen un ángulo recto y uno de los ángulos correspondientes son iguales. Esto implica que el triángulo B’C’D’ es semejante con el triángulo A’’C’’D’’. Así, los dos triángulos rectángulos generados por la altura son semejantes entre sí.

Pero, ¿para qué nos sirve este resultado?

Los ángulos de los tres triángulos son iguales. Los tres triángulos son semejantes entre sí, lo que significa que sus lados semejantes son proporcionales entre sí. Desde la semejanza de triángulos, se establecen dos teoremas.

El primero: el Teorema de la Altura. El cuadrado de la altura será igual a la multiplicación de los catetos proyectados sobre la hipotenusa.

¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa?

Las proyecciones de los catetos es la distancia que resulta de medir el vértice del cateto al lugar en donde al trazar una línea perpendicular sobre la hipotenusa desde el otro vértice del cateto, esta línea perpendicular es la altura.

Observa las dos proyecciones resultantes de los dos catetos. Estas son las distancias m y n. Lo que el teorema dice es que: h al cuadrado es igual a m por n.

¿Por qué es así? Observa:

Ya estableciste que los triángulos generados por la altura son semejantes entre sí. Ocupa este resultado.

Los triángulos ADC y BCD son semejantes y esto significa que sus lados correspondientes son proporcionales.

Entonces el segmento AD entre el segmento CD es igual al segmento CD entre el segmento BD, sustituye:

La altura entre el segmento n es igual al segmento m entre la altura. La altura al cuadrado es igual a m por n. Despejando la altura es igual a la raíz cuadrada de m por n.

Este teorema tiene una amplia aplicación. En la Antigüedad fue usado para calcular alturas o distancias. Actualmente sigue siendo usado en ingeniería, física, entre otras áreas.

El segundo teorema es el Teorema de los Catetos. Este teorema dice que, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de cada cateto es igual a la medida de la hipotenusa por la proyección del cateto correspondiente sobre la hipotenusa:

Observa que significa:

Obtienes las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa, y las nombras m y n para los catetos b y a, respectivamente.

Entonces, el cuadrado del cateto b es igual a la medida de la hipotenusa por la medida de la proyección m.

Igualmente, el cuadrado del cateto a es igual a la medida de la hipotenusa por la medida de la proyección n.

Comprueba lo anterior:

En un triángulo rectángulo, trazas la altura en el ángulo recto.

Trazas las proyecciones m y n y obtienes las relaciones de proporcionalidad en donde la hipotenusa AB entre el cateto CB es igual a la hipotenusa del triángulo generado por la altura CB entre el cateto DB.

Sustituye los valores en la relación y queda que “c” entre “a” es igual a “a” entre “n”.

Esto es el cuadrado del cateto “a” es igual a la hipotenusa “c” por la medida “n” de la protección del cateto a sobre la hipotenusa despejando “a”, queda que “a” es igual a la raíz cuadrada de “c” por “n”.

Haz las mismas consideraciones para el caso del cateto b. Y así, el cateto b es igual a la raíz cuadrada de c por m.

Ahora es momento de aplicar estos resultados. Resuelve varias situaciones.

Tienes un triángulo ABC, cuya altura CD desconoces, pero la longitud AB mide 5cm, DB 3.3 cm, necesitas encontrar la distancia CB.

¿Qué datos de los que conoces te ayudarán a identificar la longitud CB?

Haciendo uso del teorema de los catetos tienes que:

“a” al cuadrado es igual a c por n, sustituyendo los valores entonces tienes que “a” al cuadrado es igual a 5 por 3.2, realizando la multiplicación queda a al cuadrado es igual a 16, despejando a “a” tienes que a es igual a la raíz de 16, entonces a es igual a 4.

Al resolver este problema, ¿estás considerando en qué lo podrías ocupar?

Puedes calcular una distancia a la que no tienes acceso, por ejemplo, el ancho de un río o de un abismo. ¿De qué elementos tendrás que asegurarte?

Los topógrafos miden superficies, muchas de ellas inaccesibles.

¿Piensas que los topógrafos pueden ocupar este conocimiento? ¿Cómo lo harían?

Tienes el triángulo ABC, cuya altura es CD y desconoces su longitud, también sabes que el segmento AD es igual a 16 cm y el segmento AB es igual a 52 cm, con esta información:

¿Cómo podrías obtener la longitud de la altura del triángulo dada por el segmento CD?

Sabes que h al cuadrado es igual a m por n, teniendo como referencia que al multiplicar los catetos obtienes el cuadrado de la altura y sabiendo que conoces ambos catetos.

Entonces tienes que: la altura al cuadrado es igual a la multiplicación de los catetos, esto es h al cuadrado es igual a m por n.

Sustituyendo los valores correspondientes tienes que h al cuadrado es igual a 16 por 52 menos 1 al realizar las operaciones tienes que h al cuadrado es igual a 16 por 36 realizando la multiplicación obtienes h al cuadrado igual a 576 despejando a h, obtienes h es igual a la raíz cuadrada de 576.

Al obtener la raíz tienes que la altura es igual a 24 cm.

Resuelve ocupando la semejanza de triángulos. Así, tienes que: el segmento AD es al segmento CD como el segmento CD es al segmento DB; esto es, 16 es a h como h es a 16.

Esto te lleva a que h al cuadrado es igual a 16 por 14 entre 9 es igual a 24.

A continuación, observa el triángulo ABC cuya altura está dada por el segmento CD, la cual desconoces, también tienes que AD es igual a 2cm, DB es igual a 4cm, teniendo como información solo la medida de los catetos ¿cómo es posible obtener la longitud de la altura?

Tienes que la altura al cuadrado es igual a m por n, entonces sí conoces que m es igual 2 y n es igual a 4, multiplicando queda que h al cuadrado es igual a 2 por 4 al realizar la multiplicación obtienes 8, es decir h al cuadrado igual a 8, despejando a h, tienes que h es igual a la raíz de 8. Obtienes la raíz de 8, tienes que la altura es igual a 2.82 cm.

Si lo resuelves por semejanza tienes que 2 es a h como h es a 4.

AD es a CD como CD como DB; h al cuadrado es igual a 8, despejas el cuadrado de h y obtienes la raíz de 8. Al obtener la raíz de 8 tienes que h es igual a 2.82 cm.

Resuelve otro problema donde tengas que encontrar la longitud de un lado.

Tienes el triángulo ABC, triángulo rectángulo por ser c un ángulo de 90°, su altura está dada por el segmento CD si AB es igual a 12 cm y AD es igual a 5 cm ¿Cómo podrías obtener la longitud del lado a o bien del segmento CB?

Con la información dada tienes que la altura al cuadrado es igual a multiplicar las longitudes de los catetos, es decir, “a” al cuadrado es igual a “c” por “n”.

Sustituyendo lo valores conocidos tienes que, a al cuadrado es igual a 12 por 12 menos 9 al realizar la resta queda 12 que multiplica a 3, entonces tienes que a al cuadrado es igual a 36, despejando a “a”, tienes “a” es igual a la raíz cuadrado de 36, resolviendo tienes que “a” es igual a 6.

Resolviéndolo por semejanza, tienes que AB es a CB como CB es a BD, sustituyendo los valores tienes que 12 es a “a” como a es a 12.9.

Y 12 es a “a” como “a” es “a” 3, resolviendo tienes que “a” al cuadrado es igual a 3 por 12, “a” al cuadrado es igual a 3 por 13, “a” al cuadrado es igual a 36, si despejas a “a”, tienes que “a” es igual a la raíz de 36, resolviendo tienes que “a” es igual a 6.

Problema 5

Las casas de tu abuelita, de tu amiga y de tu primo se encuentran ubicadas como muestra la siguiente figura.

Sabes que la distancia de la casa de tu amiga a la de tu primo es de 1.5 km, pero entre la casa de tu amiga y la tuya es 0.54 Km. Vas a estar en las tres casas el mismo día y quieres saber cuáles son las distancias para saber qué camino es el más corto para recorrer.

Lo que hay que observar primero de la figura es que es un triángulo rectángulo, y se puede aplicar el teorema de los catetos.

Sabes que de la casa de a tu amiga a la de tu primo son 1.5km, y de la casa de tu amiga y la tuya son 0.54 km. Eso hace que de tu casa a la de tu primo sean: 0.96 km.

Aplicando el teorema de la altura: Tienes que la distancia de la casa de tu abuelita es la raíz cuadrada de multiplicar las distancias de tu casa a la de tu primo y de tu casa a la de tu amiga. Lo cual da 0.72 km.

Ahora, para encontrar las distancias entre la casa de tu abuelita a las casas de tu primo y de tu amiga, se puede ocupar el teorema de los catetos. Observa:

De casa de tu abuelita a la casa de tu amiga, la distancia es la raíz cuadrada de la distancia entre la casa de tu primo y de tu amiga por la distancia de la casa de tu amiga a la tuya y eso es: raíz cuadrada de 1.5 por 0.54, lo que da como resultado, 0.9 km.

De casa de tu abuelita a la casa de tu primo, la distancia es la raíz cuadrada de la distancia entre la casa de tu primo y de tu amiga por la distancia de la casa de tu primo a la tuya y eso es: raíz cuadrada de 1.5 por 0.96, lo que da como resultado, 1.2 km.

Ahora que sabes cuáles son las distancias entre los diferentes lugares a donde tienes que estar, ya puedes decidir en qué orden harás tu recorrido.

Sigue el perímetro del triángulo que se forma. Eso haría que la distancia que recorrerás es de 1.5 + 1.2 + 0.9 = 3.6 km.

Piensa si existe una ruta más corta para hacer tu recorrido.

Repasa lo que has visto. En todo triangulo rectángulo, cuando se traza la altura teniendo como base la hipotenusa, se forman dos triángulos rectángulos. Estos triángulos serán semejantes entre sí y también serán semejantes con el triángulo original.

Los ángulos de los tres triángulos son congruentes; es decir que, al ser rotados a 180 grados sobre su vértice, coincide un ángulo sobre el otro. Esto implica que todos serán iguales.

De esa forma también se puede verificar la semejanza que existe entre los tres triángulos, por la igualdad de sus ángulos

En cualquier triangulo rectángulo, la altura trazada desde el ángulo recto con respecto a la hipotenusa es el cuadrado de la altura entre las proyecciones de los catetos que determina sobre la hipotenusa.

El Reto de Hoy:

Recuerda ¿cómo piensas que los topógrafos ocupan este conocimiento? Investiga, busca información al respecto.

Recurre a tu libro de texto para ampliar este contenido y para que también encuentres otras situaciones en las cuales aplicar lo que aprendiste.

Química

>¿Cómo representamos a los materiales?

Aprendizaje esperado: Representa y diferencia mezclas, compuestos y elementos con base en el modelo corpuscular.

Énfasis: Identificar las características del modelo corpuscular y representar con este modelo a mezclas, compuestos y elementos.

¿Qué vamos aprender?

Identificarás las características del modelo corpuscular y representarás con este modelo a mezclas, compuestos y elementos.

Lee la siguiente frase de Louis Pasteur:

Si no conozco una cosa, la investigaré.

Te sugerimos no quedarte con dudas, investiga, infórmate y conoce, es una excelente herramienta que te ayudará a comprender mejor tu entorno social y natural.

Los materiales que necesitarás son:

3 tazas de harina

1 taza de sal fina

1 taza de agua

5 cucharadas de aceite

3 Colores alimentarios: azul, rojo y verde

Palillos de madera

Y una caja de cartón mediana

¿Cuándo fue la última vez que compraste alguna fritura o bebida azucarada?

Te has dado cuenta que tienen unas etiquetas diferentes, ¿Por qué habrán cambiado de las etiquetas anteriores a éstas?

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

Regulación en etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Secretaría de Salud México.

En el video se menciona que los alimentos entre otras cosas, están compuestos por sustancias, y que ahora se colocan en las etiquetas frontales.

Las frituras contienen sustancias como azucares, grasas o lípidos y sodio.

¿Cuáles son compuestos o elementos?

Reflexiona y contesta:

¿Qué elementos o compuestos contienen las frituras?

¿Cuál es la causa de colocar estas nuevas etiquetas?

Te recomendamos que revises la información nutrimental de las etiquetas de los productos que compras, e identifica qué sustancias contienen.

La mayoría de los materiales que te rodean forman mezclas a partir de diferentes sustancias.

Revisa tu glosario, recupera lo que es una mezcla, sus propiedades y ejemplos. Recuerda que una mezcla está formada por dos o más sustancias en distintas proporciones, sin cambiar sus propiedades químicas, sus componentes se pueden separar por medio de métodos de separación física. Un ejemplo de mezclas son las aguas de frutas naturales, sus componentes son la fruta, el agua y el azúcar.

Las mezclas tienen su composición variable, por lo que sus propiedades físicas, como la densidad, la temperatura de ebullición y de fusión no tienen una magnitud específica.

Los componentes de una mezcla se llaman sustancias puras, que pueden ser de dos tipos: compuestos o elementos químicos.

Se denomina sustancia pura a la materia cuya composición química es definida, y que presenta propiedades intensivas específicas. Existen tablas en las que se encuentran las propiedades físicas de diferentes sustancias; éstas se pueden comparar para determinar su pureza.

Pero, ¿qué es la composición química? y ¿cómo se expresa?

Los alimentos están constituidos por compuestos, éstos a su vez están formados por diferentes elementos químicos en proporción definida, lo que se denomina composición química, se expresa por medio de una fórmula química.

En el caso del agua su fórmula química es H2O, lo que nos indica que está formada dos átomos de hidrógeno, representado por un símbolo químico que es una H mayúscula y un átomo de oxígeno, cuyo símbolo químico es una O mayúscula. De manera que el agua, es una sustancia formada por tres átomos de dos elementos diferentes, su proporción es 2:1, es decir, dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno.

Las sustancias en cualquier estado de agregación tienen la misma estructura química. Por ejemplo: el agua la puedes encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso y en cualquiera de sus estados físicos o formando parte de diferentes mezclas, sigue teniendo la misma composición química: H2O.

En el caso de la sacarosa que es uno de los azucares que se utilizan, en las bebidas azucaradas, se representa por medio de la siguiente formula química: C12H22O11. Lo que indica que la sacarosa está formada por 12 átomos del elemento carbono, su símbolo químico es una C mayúscula, 22 átomos de hidrógeno y 11 del elemento oxígeno.

Los elementos son aquellas sustancias que están formadas por átomos del mismo tipo, por ejemplo, el cobre, la plata, un diamante, este último formado por átomos de carbono.

Los elementos químicos no pueden separase mediante métodos de separación químicos o físicos para obtener sustancias más simples.

Se representan mediante símbolos químicos, cada elemento tiene su propio símbolo químico que nos permite identificarlo en cualquier parte.

Hay trece elementos químicos que se representan con una sola letra, los demás están compuestos por dos letras, la primera siempre es mayúscula y la segunda si la hay es minúscula. Por ejemplo: el elemento plata su símbolo químico es Ag a diferencia del oro su símbolo químico es Au.

En resumen, un compuesto es la interacción química de átomos de dos o más elementos químicos que se pueden separar mediante procesos químicos.

Otro ejemplo de compuesto es la sal de mesa, su nombre científico es cloruro de sodio, su fórmula química: Na Cl, lo que nos indica que este compuesto está formado por los elementos cloro y sodio en una proporción definida 1:1.

¿De qué otra forma puedes representar a los compuestos?

En tu libro de Ciencias. Química en el bloque II, podrás encontrar el tema y de esa forma será mucho más fácil de comprenderlo.

Observa con atención el siguiente video, para que identifiques las ideas principales.

Con base en el video, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas:

¿De qué está hecho todo lo que te rodea?

¿qué propiedades tiene?

¿Cómo se representa?

Una manera de explicar cómo están constituidas las sustancias es por medio del modelo corpuscular, puedes apreciar que la materia está formada por átomos extremadamente pequeños, los átomos se encuentran en continuo movimiento, el espacio entre los átomos, está vacío y ejercen fuerzas de atracción y repulsión entre sí.

Ahora experimenta: Harás una plastilina biodegradable, la cual te ayudará para comprender mejor el modelo corpuscular.

En un recipiente profundo, coloca la harina y la sal, mézclalos con ayuda de tus manos, posteriormente añade el agua y el aceite y mezcla nuevamente. Aun no agregues el colorante, porque es momento de dividirla en cuatro porciones. Ahora se agrega a cada porción el colorante, una porción sin colorante, será blanca.

Comprueba lo que has aprendido acerca de mezclas. Como recomendación, anota las preguntas y respuestas en tu libreta de la asignatura, para que las puedas compartir con tus compañeros y tus profesores.

¿Qué tipo de mezcla es la plastilina biodegradable?

¿Cuántas sustancias tiene esta mezcla? ¿Cuáles son compuestos?

La sal es uno de ellos. Ahora menciona los elementos que componen a este compuesto. Otra sustancia de esta plastilina es el agua.

¿Cómo la representas?

¿Qué diferencias existen entre esta plastilina biodegradable con el otro tipo de plastilina?

Es importante que cuando no la utilices la guardes en un recipiente con tapa. Es posible que observes que hay aceite en la superficie, después de dejarla en reposo, coloca un papel absorbente sobre ella. Recuerda que debes etiquetar todo producto que elabores, incluir el nombre del producto, en este caso es:

Y de esta forma esta lista para utilizarse.

En el modelo corpuscular, los átomos de los elementos químicos, se representan mediante esferas.

Con la plastilina moldeen esferas “bolitas” de cada color, aproximadamente del tamaño de una canica mediana. Cada esfera de un determinado color representa un elemento químico.

En química, hay un código para representar a los elementos químicos denominado CPK, es una convención de color para distinguir a los átomos de diferentes elementos químicos en modelos tridimensionales. El esquema lleva el nombre de los modelos moleculares CPK diseñados por los químicos Robert Corey y Linus Pauling, y mejorados por Walter Koltun.

Observa la siguiente imagen que te ayudará a seleccionar el color de acuerdo a cada elemento químico.

Como dato curioso: En 1952, Corey y Pauling publicaron una descripción de modelos de proteínas que llenan el espacio y otras biomoléculas que habían estado construyendo en Caltech. Sus modelos representaban a los átomos con bolas de madera dura, pintadas en diferentes colores brillantes para indicar los elementos químicos respectivos.

Aplica el código de colores anterior para representar los átomos de Nitrógeno de color azul, los átomos de Oxígeno de color rojo y los átomos de cloro de color verde y los átomos de Hidrógeno de color blanco.

El siguiente paso es: con los palillos forma las moléculas de nitrógeno, oxígeno, cloro e hidrógeno elementales, por favor ten cuidado al manipularlos.

Toma dos esferas del mismo color y únelas con ayuda de los palillos. Las moléculas del hidrógeno que formarán serán tres, por lo que moldearán seis esferas blancas.

¿Por qué el nitrógeno tiene tres palillos, el oxígeno dos y el cloro y el hidrógeno uno?

En sesiones posteriores podrás comprobar tus respuestas.

Coloca los modelos que construiste de las moléculas de oxígeno, hidrógeno, cloro y nitrógeno, de manera aleatoria en la caja. Si puedes agítala de manera que no se rompan los modelos.

¿Qué se formó? Coméntalo con tus compañeros y profesores, y lleguen a una conclusión.

El tip para responder es comprender el concepto de mezcla, compuesto y elemento.

Ahora vas a combinar las moléculas de nitrógeno, oxígeno y cloro con el hidrógeno, intercambien las esferas, procura respetar la cantidad de palillos que tiene cada elemento:

El nitrógeno tiene tres, por lo que se va a combinar con tres átomos de hidrógeno.

El oxígeno tiene dos, por lo que se va a combinar con dos átomos de hidrógeno

Y el cloro tiene uno, por lo que se va a combinar con un átomo de hidrógeno.

¿Qué se ha formado?, ¿se trata de algo diferente de lo que formaste en el primer paso?

Toma en cuenta que solo hay una forma de obtener los átomos que componen cada molécula y es separándola de los palillos, es decir, rompiendo los enlaces que mantienen unidos a los átomos representadas por las esferas.

En la vida real si se quisiera llevar a cabo este procedimiento, equivaldría a realizar un método de separación químico o descomposición.

¿Qué sucedió cuando separaron las bolitas y las combinaron?

En este caso se representó físicamente lo que sucede cuando se forman compuestos, que es una interacción química de átomos de diferentes elementos, en proporciones definidas.

Representa con esferas el sodio, el azúcar y la grasa. Con base en el código de colores, para el sodio ocupen un color morado de baja intensidad, para el carbono gris y el hidrógeno, color blanco.

Respeta la cantidad de palillos, recuerda que esto será de utilidad en sesiones posteriores, así que indaga acerca de porqué se utilizan cierto número de palillos.

Para la representación de los átomos de sodio solo ocuparán uno, lo mismo que para los átomos de hidrógeno.

En los átomos de carbono ocuparan 4.

Forma la molécula del agua: Con una esfera que representará el átomo de oxígeno, ocupen 2 palillos, y dos esferas que representarán los átomos del elemento hidrógeno con un solo palillo.

De la misma forma elabora el modelo corpuscular de la sacarosa que es el azúcar que comúnmente se utiliza en las bebidas azucaradas y otros productos.

Su fórmula química es:

Recuerda que los números son la cantidad de átomos del elemento que se encuentra antes del número.

Otra sustancia química que está presente en las etiquetas son las grasas, un ejemplo es el aceite de oliva que contiene ácido oleico, su fórmula es:

En el caso del modelo corpuscular el número de átomos de los elementos es el número de esferas.

Una de las causas de la obesidad, es que se ingieren en exceso productos que contienen un alto índice de compuestos como las grasas y los carbohidratos. La ingesta diaria depende de las necesidades energéticas, acordes a la edad, género y actividades físicas que realices.

Y con esta nueva forma de etiquetado será más fácil poder tomar decisiones en cuanto a su consumo. Una forma de reducir este gran problema es apegarnos al plato del bien comer.

Ahora analiza los siguientes esquemas e indica si son mezclas, compuestos o elementos, cuando sean mezclas indica de cuántas sustancias están formadas, si se trata de compuestos o elementos, señala cuantos átomos forman sus moléculas y si son iguales o diferentes, identifica con ayuda del modelo CPK de qué elementos se tratan.

Coloca en tu glosario las palabras claves que pudiste identificar, donde podrás definirlas o explicarlas, colocar ejemplos e ilustrarlas.

El Reto de Hoy:

Te diste cuenta que estás rodeado de mezclas, compuestos y elementos. Algunos de ellos son perjudiciales para la salud como lo son las drogas químicas.

¿Te gustaría saber más acerca de estas sustancias? ¿A qué riesgos y qué consecuencias se exponen quienes las consumen? e recomendamos el libro “Balconeando a las drogas”. Del Doctor Humberto Brocca quien te ofrece información científica respecto a las sustancias psicoactivas, sus efectos y peligros de consumirlas. Lo podrás encontrar en la colección de los libros del Rincón.

Tecnología

>Análisis estructural de medios técnicos

Aprendizaje esperado: Identifica las características de un proceso de innovación a lo largo de la historia como parte del cambio técnico.

Énfasis: Realizar un análisis de producto de uso cotidiano.

¿Qué vamos aprender?

Recuerda tener a la mano cuaderno, lápiz o pluma para anotar las ideas principales, preguntas, reflexiones y hallazgos que surjan a partir del tema.

Escoge un objeto de uso común que elijas de tu casa. Puede ser el control remoto, tu teléfono móvil, tu lámpara de escritorio, una bocina, busca algo que tengas en casa para observarlo.

Observa con atención el objeto que elegiste y date cuenta que está formado o fabricado de diferentes materiales, ¿Ya lo viste? Tómate el tiempo de identificarlos. ¿Sabes cuáles son? Comienza a registrarlo en tu cuaderno.

¿Te has preguntado por qué ese objeto está hecho de ese material? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué ese color? ¿Imaginas los procesos necesarios para su fabricación?

¿Qué hacemos?

Observa un ejemplo para que todo te sea más claro:

Haz el análisis estructural de un objeto con el que te relacionas cotidianamente y quizá no te has detenido a observarlo, estudiarlo, analizar su estructura: Observa el inodoro.

Este análisis que estás realizando es parte de su estructura física.

Piensa en su uso, para qué sirve ese objeto.

Además del análisis estructural, recuerda que existen otros tipos de análisis que se pueden hacer al producto técnico.

Para hacer un breve repaso realizarás diferentes análisis al inodoro.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO. Consiste en concentrarte en la morfología del objeto técnico.

MORFOLOGÍA se refiere a aspectos como su tamaño, forma, color, el tipo de material, si es plástico o metal, vidrio, porcelana o madera.

Pregúntate cómo está formado por dentro, cómo consideras que fue ensamblado o armado.

Te propongo un ejercicio:

Prepara diferentes objetos que tengas en casa y toma la medida de estos con la ayuda de una regla, flexómetro o cinta métrica

Hazlo así con diversos objetos, dibújalos y anota en tu cuaderno esas medidas.

En el análisis Funcional puedes notar la manera en que todo forma parte de un proceso o un sistema.

Analiza las siguientes preguntas y escríbelas en tu cuaderno.

¿Cómo está constituido el inodoro?

¿Qué piezas tiene?

¿Qué función tienen esas piezas y cómo ayudan a su funcionamiento?

Registra tus dudas y hallazgos en tu cuaderno.

El análisis económico consiste en identificar los materiales de construcción de un objeto.

El análisis comparativo te permite establecer esas diferencias entre otros objetos que se pueden utilizar para el mismo fin.

El análisis ambiental te permite saber si el objeto puede contribuir con el cuidado del medio ambiente en su uso y aplicación diaria.

Los cambios sufridos a lo largo del tiempo muestran la aplicación de la técnica y la tecnología para el bienestar de las personas.

¿Estos distintos tipos de análisis te permitirán obtener información de tu entorno? ¿Te has preguntado de dónde vienen los productos que utilizas a diario? ¿Cómo fueron fabricados?

Tómate el tiempo para observar y analizar tu entorno. Registra tus ideas, inquietudes, dudas y hallazgos, luego coméntalo con tu familia y personas cercanas. El proceso de aprendizaje no se limita al tiempo de clase, las ideas te rondarán todo el tiempo, cada pregunta es un nuevo camino.

Observa el siguiente video y detecta los cambios que han tenido los diferentes objetos. A esto se le llama cambio técnico.

Antes y Después, cambio técnico

En la siguiente imagen observarás el análisis estructural del INODORO.

¿Qué tan importante es el inodoro de tu casa? y ¿por qué tiene esa forma? ¿cómo funciona y de qué material está hecho?

Hacer un análisis de la estructura de un objeto, máquina o producto implica observar y representar todos los componentes de un objeto. Para ello hay que desarmar el objeto en piezas y observar las relaciones entre sí, identificar las articulaciones y la manera en que contribuyen a la función total del objeto, así como consultar el manual para volver a reconstruirlo. Este análisis no debe ser complicado, solo debes poner atención y ser muy observador.

Revisa cuidadosamente tu teléfono móvil o celular, checa de cuántas partes está formado, así como la forma que tiene y determina el material con que fue construido.

Hecha a volar tu imaginación para poder darte una idea de cómo se construyó, el porqué de sus formas y sus características físicas.

Es sorprendente el cambio, la transformación que se produce con la tecnología y las innovaciones que van surgiendo en la vida diaria.

Y para poner en práctica el análisis estructural de este control de videojuego, que quizá ya conoces, si no, seguro te interesará, imagina que lo desarmas por completo y te darás cuenta de cómo está constituido por dentro, cómo están unidas sus partes y qué función tienen en el todo.

Piensa en las piezas y articulaciones de la función que realiza cada una de las piezas de dicho objeto, explica y sistematiza el análisis estructural del control de un videojuego.

Con la ayuda de tus padres o un adulto, selecciona un objeto que puedas desarmar sin ayuda de herramientas especializadas, como ejemplo: un compás o algo de uso diario que no tenga mucha complicación para desarmarlo.

Realiza en tu cuaderno un análisis estructural del objeto que elijas. Recuerda los elementos mencionados cuando hiciste el análisis del inodoro. Revisa tus notas y organiza tus hallazgos.

Recuerda que también puedes hacer el análisis morfológico, funcional, y si gustas, su cambio técnico a través del tiempo.

Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas, que te ayudarán a entender mejor el tema:

¿Para qué sirve el objeto que elegiste?

¿Por qué tiene esa forma?

¿Qué función delega?

Realiza en tu cuaderno un glosario de términos en tecnología. Si es necesario pregunta a tu maestra o maestro de tecnología por alguno que desees reforzar o bien investígalos tú mismo en alguna de las fuentes de información que tengas en casa.

El Reto de Hoy:

Ten presente que todas las máquinas y objetos que utilizas diariamente tienen usos específicos y por tal motivo realizan una función para hacer el trabajo más eficiente y eficaz.

Te sugerimos realizar diferentes análisis estructurales de varios productos, máquinas y objetos que tienes a tu alrededor.

Y recuerda que en cada objeto delegamos funciones que nos facilitan actividades que no podrías realizar con las capacidades de tu cuerpo en tu vida diaria.

Comparte esta actividad con tu maestra o maestro de tecnología y comenta tu experiencia.

Civismo

>Reflexión personal para mi bienestar

Aprendizaje esperado: Formula compromisos para el cuidado de su salud y la promoción de medidas que favorecen el bienestar integral.

Énfasis: Valorar el estado en que se encuentra su salud y bienestar.

¿Qué vamos aprender?

Harás una revisión general de tu condición física, emocional y mental, además de rescatar la importancia de estos tres aspectos, para llevar una vida equilibrada.

Reconocerás la situación de tu salud haciendo énfasis en los aspectos físico, mental y emocional; esto mediante algunas pruebas para identificar tu condición física y ejercicios para el manejo de las emociones y la introspección.

El propósito es que, con la información que obtengas a partir de las actividades que se proponen, puedas hacer una valoración sencilla de tu salud física y mental, principalmente.

La sesión se divide en tres partes; en la primera de ellas averiguarás cómo se encuentra tu condición física.

En la segunda parte, realizarás un ejercicio para propiciar una meditación, con la finalidad de que reconozcas algunas de tus emociones y sepas qué puedes hacer para manejarlas.

Y en la tercera parte, se propone una breve actividad para favorecer la introspección, con la que podrás reflexionar acerca de quiénes son.

Recuerda que es muy importante que participes en las actividades que aquí te sugerimos.

Si está en tus posibilidades, prepara los siguientes materiales e insumos para realizar la actividad. De lo contrario, trata de ubicarte en un lugar donde tengas algo de espacio para realizar las actividades físicas que te vamos a sugerir.

Necesitarás:

Un cuaderno u hoja blanca

Bolígrafo o lápiz

Ropa cómoda o de ejercicio

Una botella con agua

Una toallita

Una silla

Un reloj

Un espejo

Si no dispones de todos los insumos que te comentamos, no te preocupes. Lo importante es que tengas toda la disposición para participar.

Si tienes algún padecimiento o problema de salud, es recomendable que realices las actividades que consideres que no te afectan.

Recuerda mantener tu mente abierta y una actitud positiva.

¿Qué hacemos?

Imagina que tienes un malestar y alguien les pregunta, ¿cómo estás? Casi siempre respondes bien, o decimos si algo nos duele o molesta, pero no siempre revisas a detalle lo que te pasa.

Para evitar evadir u ocultar lo que te sucede, es necesario identificar y saber expresarlo con claridad; esto no sólo ayuda a la salud física, sino también a la salud mental, e incluso, a la social.

El cuidado de la salud es parte de tu responsabilidad, por lo tanto, siempre es conveniente saber de qué maneras puedes contribuir a tu bienestar; no obstante, cuando así lo amerite es necesario asistir con un médico para un diagnóstico, además te podrá orientar y apoyar de manera más precisa conforme a tus necesidades.

Como te mencionamos anteriormente, la primera parte consiste en identificar cómo te encuentras en cuanto a tu condición física.

Prepárate, porque harás un poco de ejercicio.

Antes de iniciar con las pruebas de condición física, debes comprender por qué es fundamental cuidar el cuerpo a través de la actividad física.

La actividad física te ayuda a prevenir diversos problemas derivados del sedentarismo, tales como el sobrepeso, la obesidad, la falta de condición física u otros más. Si recuerdas, los padecimientos que más afectan a las personas en estos momentos, son justamente el sobrepeso y la obesidad, que los vuelven más vulnerables ante el COVID-19.

Además, la actividad física mejora el humor, la autoestima y disminuye la posibilidad de desarrollar trastornos, como depresión y ansiedad.

Pero, qué mejor que escuches la importancia de valorar la condición física de la voz de un adolescente; observa el siguiente video.

La condición física tiene que ver con las capacidades físicas básicas, que son: fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad; pues estas constituyen fundamentos para el aprendizaje y perfeccionamiento de las acciones motrices para la vida.

Con el desarrollo de estas cualidades se puede tener un mejor desempeño en diferentes actividades de la vida cotidiana, formándose habilidades y destrezas que ayudan a mantener el cuerpo en un estado óptimo a nivel físico, psicológico y social.

Enfócate ahora en la condición física para mejorar la salud. Al activar el cuerpo mediante la actividad física, las personas experimentan una mejora a través de la práctica diaria de ejercicios y una alimentación saludable, así como el descanso. Si se practican rutinas, se recomienda realizar pequeños intervalos de ejercicios de menor a mayor intensidad, siendo progresivos para evitar lesiones y una buena adaptación a nivel cardiovascular. Esto te llevará a un estilo de vida saludable.

Durante la actividad, harás diversas pruebas muy sencillas de condición física para que puedas tener una idea general de cómo se encuentra tu capacidad física, relacionada con la resistencia y la flexibilidad. Ten a la mano tu hoja de papel y tu bolígrafo o lápiz.

Divide la hoja en 4 cuadrantes, como se muestra en la imagen. Anota el nombre de cada prueba en cada uno de los cuadrantes para que registres tus resultados. Las pruebas son:

Resistencia cardio-respiratoria.

Resistencia muscular, tren superior.

Resistencia muscular, tren inferior.

Flexibilidad (amplitud de Movimiento).

Deja un espacio para que anotes tus resultados al término de cada prueba.

Recuerda que éstas son sólo un acercamiento para conocer tu condición física, pero te sugerimos consultar un especialista en fisioterapia, medicina del deporte o licenciado en educación física. Claro, una vez que puedas retomar tus actividades diarias fuera de casa.

Conforme vayas realizando las pruebas compararás con la tabla de los puntajes esperados para cada una. Debes ubicar tu puntaje de acuerdo con tus resultados para conocer su condición de salud.

Recuerda que se trata de saber cómo te sientes respecto a tu estado de salud física. Esto te servirá para valorarla y tomar mejores decisiones sobre tu cuidado.

Prepárate para realizar la primera prueba. Pero, primero hay que conocer la frecuencia cardiaca en reposo. Ubícate de pie, pero relajados; también puedes sentarte.

Enseguida, vas a colocar tus dedos índice y medio a un costado de tu cuello o en la muñeca.

Después cuenta la cantidad de pulsaciones en un minuto o también en 15 segundos, luego, esa cantidad de pulsaciones en 15 segundos se multiplican por cuatro para obtener las pulsaciones por minuto. Hazlo.

Anota el número de pulsaciones para poder compararlas después de hacer ejercicio.

Ahora multiplica la cantidad que obtuviste por cuatro. ¿Cuál fue tu frecuencia cardiaca en reposo?

Observa la siguiente tabla en la que se especifica el número de pulsaciones promedio que deben tener las personas de 10 años en adelante.

En la tabla puedes ver que si tienes entre 60 a 100 pulsaciones por minuto en reposo te encuentras dentro del rango.

Pero, ¿qué significa este dato?

Si tu frecuencia cardiaca está en este rango cuando estás en reposo, significa que tu corazón está en buen estado y, sobre todo, no está haciendo esfuerzo de más para bombear la sangre. Si tus pulsaciones estando en reposo son más de 100 por minuto, significa que tu corazón está esforzándose demasiado, por lo que es importante tener un seguimiento médico.

Cabe mencionar que la frecuencia cardiaca en reposo puede cambiar de un momento a otro, debido a la temperatura del entorno, ubicación geográfica, el estrés, la posición en que te encuentres o por el uso de medicamentos, pero no de forma brusca.

Desde luego, al hacer actividad física intensa, la frecuencia cardiaca cambia notablemente.

Comienza ahora con la primera prueba, que es la de resistencia cardio-respiratoria. Calienta un poco antes de iniciar, sigue los siguientes movimientos.

Para la prueba de esfuerzo medio, levanta primero una pierna y luego la otra, flexionando las rodillas de forma alterna.

Levanta una pierna a la vez, como si estuvieras trotando, eleva las rodillas lo más alto que puedas, para que poco a poco eleven su ritmo cardiaco.

Trota a un esfuerzo medio por 30 segundos.

Coloca tus dedos índice y medio a un costado de tu cuello o en la muñeca para tomar tu frecuencia cardiaca por un minuto.

Nuevamente, cuenta la cantidad de pulsaciones en 15 segundos y multiplícalo por 4, como lo hiciste anteriormente.

Una vez terminado el tiempo, registra tus pulsaciones y revisa los puntajes de la imagen anterior. Entre 12 y 20 años, con un esfuerzo de entre el 50% y 80%, el rango es de 100 a 170 pulsaciones por minuto.

Ahora, realizarás el mismo ejercicio de trotar, levantando una pierna y la otra con las rodillas lo más alto que puedan, al máximo esfuerzo. Realiza el ejercicio por 30 segundos.

Ahora que has terminado el tiempo, registra tus pulsaciones y revisa los puntajes de la imagen anterior. A un 100% de esfuerzo podrías llegar a 200 pulsaciones por minuto.

Camina en círculos para que se regule tu respiración, inhala y exhala mientras caminas hasta que respires con normalidad y responde las siguientes preguntas:

Si te sucedió alguna o las dos cuestiones, significa que debes prestar más atención a tu condición física y, en la medida de lo posible, tratar de ir ejercitando más tu cuerpo mediante la actividad física.

Ahora, una segunda prueba que dura un minuto: Resistencia muscular del tren superior, o “lagartijas”; como verás, se refiere a la resistencia muscular de la parte superior del cuerpo.

Para ello, deberás acostarte boca abajo con la mirada al frente, las manos apoyadas en el piso a la altura de los hombros; debes extender las piernas completamente, juntar los pies y apoyarlos sobre las puntas.

También puedes apoyar tus rodillas en el piso con la cadera, espalda y cabeza en línea recta.

La primera posición requiere más fuerza.

Levanta tu cuerpo con los brazos y flexiónalos despacio. Así varias veces. Las veces que puedas. Realizarás esta actividad por un minuto.

¿Qué te pareció? ¿Pudiste realizar esta prueba?

Registra tu resultado en el cuadrante correspondiente, compáralo con la tabla de la imagen anterior. Si apoyaste las rodillas en el piso e hicieron 48 o más flexiones tienes una resistencia excelente; entre 34 a 48 es buena; de 17 a 33, están en el promedio; de 6 a 16 es baja y si hicieron menos de 6 es muy baja. Si no apoyaste las rodillas e hiciste 54 o más es excelente; entre 45 a 54 es buena; de 35 a 54, están en el promedio; de 20 a 34 es baja y si hiciste menos de 20 es muy baja.

Ahora, la prueba de resistencia muscular de tren inferior o sentadillas. Este ejercicio lo realizarás por un minuto.

Para esta actividad vas a simular el recorrido que haces al sentarte y levantarte. Tus rodillas no deben rebasar la punta de los pies. Mantén el abdomen apretado y la espalda recta.

Ahora que has terminado, registra tu resultado y compáralo con la tabla anterior. Las mujeres que hicieron 29 o más sentadillas tienen una resistencia excelente; entre 24 a 28 es buena; de 19 a 23 regular; de 15 a 18 es baja y si hicieron menos de 15 es muy baja. Los varones que hicieron 34 o más es excelente; entre 30 a 33 es buena; de 25 a 29 regular; de 21 a 24 es baja y si hicieron menos de 21 es muy baja.

Realiza la tercera prueba. Siéntate con las piernas pegadas totalmente al piso y extendidas hacia el frente. Flexiona tu tronco hacia el frente, sin doblar las rodillas, tratando de alcanzar el punto más lejano. Mantén la posición durante 2 segundos. Realiza el ejercicio 3 veces.

Anota hasta dónde alcanzaste a hacer contacto cuando flexionaste hacia enfrente.

En la tabla de comparación tiene varios niveles. Es excelente si tu frente llegó a tus rodillas; buena si tus manos alcanzaron la punta de los pies; es regular si alcanzaste con las manos los tobillos; baja si alcanzaste la tibia y, muy baja, si tocaste con tus manos las rodillas.

Con estas actividades podrás identificar tus capacidades físicas y reconocerás si debes practicar alguna actividad física, o darle continuidad si es que ya la realizas ¿Cuál de ellas te costó más trabajo?

Hay ocasiones en que tienes más fuerza que resistencia cardiovascular, en otras tienes más flexibilidad que fuerza. Por ello, debes trabajar en fortalecer todo tu cuerpo. Pero recuerda que este es sólo un aspecto de la salud que contribuye a tu bienestar o, dicho de otro modo, a estar bien. No debes olvidar que la alimentación y el descanso son complemento y debes ponerle atención.

Por eso ahora te centrarás en la dimensión mental de la salud. Hay muchos aspectos de ella que debes considerar, pero uno que tiendes a minimizar es la relación y expresión de las emociones.

Las emociones te ayudan a adaptarte a las situaciones de tu vida o a expresarse. Muchas veces tiendes a asociar ciertos sentimientos y emociones con la negatividad.

A veces sueles expresar tus emociones y sentimientos de manera muy intensa, pero debes aprender a regular tus emociones para lograr una toma de decisiones asertiva y evitar poner en riesgo tu salud física, mental y social.

Una herramienta que te puede ayudar a equilibrar, procesar y gestionar tus emociones es la meditación.

Observa el siguiente video donde una estudiante comenta al respecto.

Retomando el video, es necesario abrirte a tus emociones sin juzgarlas, observarlas, aceptarlas y, si es necesario, regularlas para tu bienestar.

La meditación se practica diariamente en algunas culturas, con el fin de ser receptivos a las sensaciones y emociones para estar en armonía con el entorno.

Lo que trabajarás hoy es sólo una forma de meditar, pero hay muchas otras, por ejemplo, hay quienes lo hacen a través de las caminatas o escuchando música. ¿Qué otras formas conoces?

Inicia con la prueba para reconocer tus emociones. Empieza meditando durante un momento para sentir tus emociones, poder transitarlas y escucharlas.

Siéntate en una silla con espalda recta, revisa que tu cuerpo esté relajado y estés cómodo.

Relájate. Comienza dando 3 respiraciones lentas, largas y profundas, por la nariz inflando tu estómago.

Inhalen, exhalen

Inhalen, exhalen

Inhalen, exhalen

Regresa a respirar normal.

Revisa lentamente tu cuerpo, ¿cómo está?, ¿cómo se siente?

Observa sin juzgar. Nombra en tu mente lo que estés sintiendo en este momento, puede ser una emoción o sensación.

Trae frente a ti tu emoción y escucha tu cuerpo, ¿dónde sientes esa emoción?

¿La observas con aceptación o con negación?

¿Cómo se siente esta emoción en tu cuerpo?

Si te sientes a gusto con esa emoción, aviva tu sensación. Si no te sientes a gusto, pregúntate: ¿cómo puedo evitar que me afecte?

Abrázate fuertemente, rodea tu cuerpo con tus brazos.

Está bien sentir todas y cada una de tus emociones. Recuerda que no hay sentimientos ni emociones negativas ni positivas. Todas nos enseñan algo sobre nosotros mismos.

Suelta tus brazos y termina, haciendo 3 respiraciones lentas, largas y profundas, por la nariz inflando tu estómago:

Inhalen, exhalen

Inhalen, exhalen

Inhalen, exhalen

Poco a poco, comienza a mover tu cuerpo.

Este es un ejercicio que puedes incorporar a tu vida diaria. Te ayudará a autorregularse y reconocer tus emociones para poder tomar mejores decisiones en cada aspecto de tu vida, no sólo ahora que eres adolescente, sino en tu adultez también.

Si te costó trabajo porque te sentiste triste, enojado o intranquilo, respira profundo; tal vez convenga preguntarte ¿qué te hizo sentirte así? Si lo requieres, puedes buscar apoyo de una persona que te escuche, incluso un profesional.

Esta forma de conocer tus emociones te acerca a ellas, para que las puedas comprender y gestionarlas, no luchando contra ellas, sino viéndolas como parte de ti.

Las emociones siempre se manifiestan por alguna razón, ya que siempre tienen un papel adaptativo ante el entorno. Después de reconocerlas puedes preguntarte sus causas, así podrás buscar una mejor convivencia.

Ya que estas relajado y conectado con tus emociones, ¿qué te parece si cierras con una prueba de introspección? Así podrás conocer un poco de tu estado mental.

Esta prueba te ayudará a conocerte a través de la sensibilidad, la reflexión y la toma de conciencia.

Para cultivar la introspección es fundamental buscar el silencio, eliminar distracciones externas para poder pensar con calma y tranquilidad.

Observa el siguiente video que nos comparte un estudiante de secundaria.

La introspección favorece la reflexión acerca de las inquietudes, sensaciones y pensamientos de las personas acerca de un asunto; en este caso, el cuidado de su salud. Con ello, se puede generar conciencia acerca de la importancia de propiciar estilos de vida saludables y promover medidas que favorezcan el bienestar integral.

La introspección siempre te ayudará a tomar mejores decisiones, pero observa que el manejo de las emociones es un proceso, no se resuelve de la noche a la mañana.

Lo más importante es realizar la introspección en un lugar en el que sientas calma y silencio, además te recomendamos anotar en un diario todas las reflexiones que obtengas de tu proceso de introspección, para que en el futuro puedas regresar a esas ideas y pensarlas con una perspectiva diferente.

Para iniciar, es importante recordar que, con este ejercicio, conocerás un poco más de ti mismo, serás capaz de conocer cómo eres y, si encuentras algo que no te gusta, buscar la forma de cambiarlo. Pero lo importante es detectarlo.

Procura que el lugar donde vayas a realizar este ejercicio, sea un lugar tranquilo.

Siéntate en un lugar cómodo, toma tu espejo y míralo de frente.

Anota tus respuestas a las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja blanca, para que posteriormente puedas analizarlas.

Analiza tus respuestas y si encontraste algo que desees cambiar, recuerda que puedes hacerlo.

Responde a estas preguntas de la forma más sincera. Reconoce la imagen que tienes de ti para que puedas actuar y construir una mejor relación contigo mismo.

Las pruebas que realizaste son un pequeño acercamiento para conocer el estado físico, emocional y mental en el que te encuentras.

El Reto de Hoy:

Es importante que reflexiones sobre el entorno en que te desarrollas y hagas lo posible por tener hábitos saludables, como dormir y descansar lo suficiente, cuidar la alimentación, tener higiene personal y mantener armonía emocional.

Recuerda que puedes retomar estas pruebas en otro momento o espacio, si así lo requieres, y que éstas son sólo un acercamiento para conocer tu estado de salud físico y mental; pero no olvides que si requieres apoyo puedes acercarte a tus familiares o a algún profesional que te puedan guiar.

Lo importante es que ya cuentas con información de tu estado actual y eso te será de ayuda para tomar decisiones que mejoren tu estado de salud mental, física y social.

Lenguaje

>Los mensajes publicitarios: entre la realidad y los sueños

Aprendizaje esperado: Identifica el efecto de los mensajes publicitarios en los consumidores.

Énfasis: Diferenciar entre la información presentada en los mensajes publicitarios y la realidad.

¿Qué vamos a aprender?

Asegúrate de tener a la mano un cuaderno y bolígrafo o lápiz para que puedas tomar nota sobre las ideas más importantes o la información que sea desconocida para ti.

Por otra parte, tu libro de texto te será de gran utilidad para que consultes el Aprendizaje esperado.

El propósito será analizar la información que presentan los anuncios publicitarios, y cómo diferenciar las características reales de un producto de aquéllas que únicamente están dirigidas a cautivar a los consumidores, pero están alejadas de su realidad.

¿Has pensado alguna vez por qué un mensaje publicitario puede llegar a provocar el mismo efecto en diversas personas?

Aprenderás a diferenciar entre la información presentada en los mensajes publicitarios y la realidad.

¿Te has preguntado qué tan influenciados estas por la publicidad? ¿Qué impacto puede llegar a causarte si no eres capaz de distinguir entre la información que es veraz de la que no lo es?

La publicidad es una forma de comunicación, y gracias a los recursos de los que se vale como: la imagen, el color y la palabra, transmite su mensaje en forma de anuncios que tienen como base creativa los sueños, las emociones y las fantasías de los consumidores.

En la vida cotidiana, te ves constantemente rodeado de mensajes publicitarios por todas partes, y por diversos medios como la televisión, la radio, el Internet, las revistas, así como en las paredes de edificios y el transporte público, ya que se trata de medios y espacios que alcanzan una gran difusión entre la gente.

Sin embargo, quienes observan estos anuncios no están desamparados ante ellos. Gracias al acceso que tienes actualmente a diversos medios de comunicación y a una postura crítica, eres capaz de tomar decisiones informadas, como consumidores, antes de elegir un producto o servicio.

En este sentido, es importante que reflexiones también acerca de: ¿qué influye en las personas para adquirir un producto?, ¿sus decisiones responden a sus necesidades reales o se dejan llevar por la publicidad y mercadotecnia? ¿Qué está detrás de los productos?, ¿cuántos se han dejado llevar por los anuncios bonitos y llamativos de un producto? Muchos han sido víctimas de la manipulación que ejerce la publicidad.

Los anuncios publicitarios han sido diseñados para influir en sectores determinados, ya que son uno de los medios más efectivos de comunicación.

Seguramente ya conoces algunos aspectos de los que se valen los publicistas para llamar la atención del público, sin embargo, bajo una mirada analítica y critica, es posible contrarrestar los efectos que los anuncios publicitarios producen en los consumidores a través del uso de imágenes, estereotipos y colores llamativos, así como del manejo de frases cortas y concretas que están cuidadosamente diseñadas para que el consumidor pueda mantenerlas en tu mente y asociarlas o recordarlas fácilmente, lo que te permitirá cuestionar si las características que se ofrecen son ciertas o no.

Revisa cuáles son algunas de las estrategias de las que se apoyan los expertos en publicidad para generar impacto en la población consumidora.

Piensa en un mapa mental. Pon al centro la idea principal que es: estrategias de la publicidad:

Una de las estrategias es la imagen que muestran del producto. El apoyo de las imágenes es fundamental, ya que es a través de estas como los consumidores se enganchan a primera vista, sin ponerse a pensar en que muchas de las imágenes que presentan han pasado por un proceso de edición que se aleja de la realidad que conoces. Esto hace que los consumidores, anhelen ser, tener o estar como la modelo o el modelo que ven, o adquirir algún producto que se ve maravilloso; además presenta como deseables una serie de estereotipos que están lejanos a la realidad, con cierta apariencia física, o el acceso a un estilo de vida irreal.

La siguiente estrategia consistiría en la presentación de las cualidades del producto. De igual manera se exponen las ventajas que tienen los productos en los anuncios publicitarios; sin embargo, estas supuestas ventajas, si acaso lo son de verdad, son exageradas al grado de que llegan a ser inverosímiles, pero están presentadas de tal forma, que las tomamos como ciertas.

Otra estrategia son las frases que usan para persuadir al consumidor; es muy posible que recuerdes la frase de algún comercial, porque las palabras empleadas son “pegajosas”, ya sea porque se repiten más de dos veces, porque son palabras que antes no habías escuchado, porque las relacionas con otra idea, pero sobre todo porque llegan a los deseos, emociones y sentimientos.

El tipo de lenguaje que usan los anuncios publicitarios está cuidadosamente elegido y diseñado, de acuerdo con el tipo de público al cual va dirigido el producto: puede ser formal o informal, por ejemplo, según a quién se quiera comunicar el mensaje.

Ahora que ya tienes tu mapa mental, elabora una conclusión de todas las ideas que acabas de trabajar en tu gráfico.

A partir de lo que anotas, puedes decir que las estrategias de la publicidad recurren a recursos tanto lingüísticos como estilísticos con la finalidad de influir en las personas, a través de un discurso visual y auditivo. En ocasiones, estos discursos representan realidades que no corresponden al contexto social de muchos de los consumidores, y esto también forma parte de las estrategias de la publicidad, que son determinantes en el consumo y hábitos que adquiere la población.

¿Te has preguntado alguna vez por qué los mensajes publicitarios pueden influir en tus decisiones?

Sabes, ante todo, que la función del anuncio publicitario es captar la atención de la gente y resaltar las características del producto o servicio que ofrece.

Pero, ¿cómo piensas que sucede esto?

La publicidad es un medio que ejerce gran influencia en la vida de las personas; se trata de una herramienta poderosa a la que suelen recurrir los negocios para ofrecer sus servicios o dar a conocer sus productos al público consumidor. Para ello, echa mano de múltiples recursos comunicativos que buscan despertar interés e incluso crear una necesidad.

El impacto de los mensajes publicitarios puede generar en la sociedad controversias y opiniones encontradas, pero en general la publicidad tiene el don de cautivar a las personas a quienes se dirige.

Los diseñadores utilizan toda su creatividad en la composición de diversos elementos como imágenes, sonidos y texto, para que el público reciba el mensaje esperado, casi siempre destacando los beneficios de un producto y las ventajas que el consumidor obtendrá si lo adquiere.

¿Qué hacemos?

Para aplicar lo aprendido te proponemos una actividad.

Pon atención en los anuncios que se publican en medios impresos, televisión, radio o internet, elige tres de ellos, si tu elección es de radio o televisión, te recomiendo que los grabes, o que anotes sus características principales, ya que los estarás revisando para hacer la actividad.

Identificarás la información que es real y la que no lo es en los anuncios que seleccionaste. Con el apoyo de algunas preguntas que te ayudarán a llevar a cabo tu análisis.

¿Qué relación tiene el anuncio con la realidad?

¿Cuáles son los elementos del anuncio que consideras falsos?

¿Cuál es la relación entre los modelos y su contexto?

Te proponemos que diseñes una tabla de tres columnas: en la primera, anota el anuncio, en la segunda, escribe los elementos que son reales y cuáles no lo son, y en la tercera, argumenta tu análisis.

La información que consideres en esta actividad será de gran utilidad para complementar el reto del final de la sesión.

Algunos de los recursos a los que recurren los mensajes publicitarios para convencer o persuadir a los consumidores sobre las virtudes, cualidades o eficacia de los productos o servicios que se promocionan son:

Los mensajes no necesariamente están ofreciendo el producto; muchas veces lo que venden es una imagen.

En el caso del lenguaje verbal, las palabras son cuidadosamente elegidas para despertar los sentidos, las emociones, los deseos y hasta las fantasías de los receptores de los mensajes. En este sentido, la función de los eslóganes, o lemas, que son las frases que identifican la publicidad de un producto determinado, juega un papel importante en la creación de una campaña, ya que cada palabra que contiene busca tener un efecto en quien lo ve o lo escucha. Generalmente, estas palabras contienen una promesa de éxito o felicidad, y genera falsas expectativas en el futuro.

Cómo pudiste darte cuenta, los anuncios publicitarios, para cumplir su función apelativa, suelen recurrir a estereotipos, proyectos de vida y expectativas sociales, a aquello que desea, que piensas que es bonito, deseable o atractivo. Por lo tanto, el efecto que un mensaje publicitario puede causar que el consumidor se identifique con las ideas o imágenes que promueve, y piense que la manera de “hacerlas realidad” es adquiriendo ese producto o servicio.

Analiza algunos ejemplos de anuncios publicitarios para que esto quede más claro. Recuerda que identificar los elementos que conforman un mensaje publicitario, así como cuáles se enfatizan y con qué intención, forma parte de nuestro aprendizaje para construir una actitud crítica, que te ayude a evaluar el tipo de información que contienen los anuncios comerciales, y así lograr acercarse de manera más selectiva a ellos. De esta manera, su impacto e influencia será menor en la toma de decisiones.

Los anuncios que observarás son ficticios, es decir, inventados, pero puedes compararlos con los anuncios que ves en televisión, Internet, en espectaculares o que escuchas a través de la radio.

Para el primer anuncio, deja volar un poco tu imaginación y piensa en un mundo donde en lugar de personas, habitan lápices. Estos habitantes se comportan igual que tú, es decir, como personas.

Este anuncio utiliza varias frases que enuncian las virtudes de su producto, en este caso, se trata de una especie de maquillaje para lápices, por lo que el receptor del anuncio es la población de los lápices.

Observa que las frases que utiliza el anuncio, hacen referencia a estereotipos sobre los lápices como “ser amarillo significa ser bonito, nuevo y delgado”, “ser de un color diferente es feo”.

Puedes identificar estos estereotipos gracias a la imagen del lápiz que está usando el producto, es un lápiz azul cuya goma no está desgastada, no está mordido y parece que su punta es de fábrica.

Además, el eslogan del anuncio “Pinta fácil, sé el lápiz que quieres ser” hace pensar a los lápices que pueden cambiar su color natural con el producto que anuncian, y que ese cambio de color es algo que realmente desean. Esta idea se refuerza con la imagen del lápiz que está sonriendo mientras se aplica “Pinta fácil”.

Este anuncio crea la expectativa en el receptor de que los lápices amarillos son más felices sólo por ser amarillos. Esta idea tiene un impacto emocional en el consumidor quien, al tomar como verdadera esta idea, actuará conforme a ella y comprará el producto que anuncia.

Después de haber hecho este análisis, puedes darte cuenta de que la información que presenta el anuncio es distinta de la realidad, ya que la felicidad no depende totalmente de cómo se vean, en este caso “ser amarillo”, sino que implica varios factores.

Observa otro ejemplo:

En este segundo ejemplo, observas la imagen de una hamburguesa que se ve como cualquier otra; sin embargo, la soya no tiene el mismo color marrón que la carne cocida y, aunque sí contiene proteína, ésta no es de origen animal sino vegetal, por lo que es un error llamarle “carne”.

Por otro lado, el anuncio también dice que el pan integral tiene fibra, y que ésta ayuda a mejorar la digestión, lo cual es cierto. Sin embargo, el anuncio, a través de la imagen, relaciona la buena digestión con el hecho de ser delgado, por lo que el consumidor puede pensar que si come pan integral, adelgazará o que la obesidad es sinónimo de mala digestión, y si uno mira el “plato del buen comer”, el pan se encuentra en el grupo de los cereales, mismos que se deben consumir con moderación, pues su contenido calórico es alto y de ninguna manera una mayor ingesta de éstos nos ayudará a mantenernos delgados ni con un cuerpo saludable, por lo tanto, si bien es cierto que el consumo de fibra como la que contiene el pan integral promueve una buena digestión, esto no necesariamente lleva a mantener un cuerpo esbelto, como sugiere el anuncio.

En resumen, en el anuncio se presenta una serie de argumentos derivados de la información y de las imágenes que la acompañan; éstos son:

Que la soya es una proteína igual que la carne, por lo que el consumidor puede pensar que saben igual.

Que la obesidad es consecuencia de mala digestión y que se puede solucionar comiendo alimentos “integrales”.

Que la fibra contenida en los panes integrales ayuda a regular el peso de las personas que los consumen.

Recuerda que los argumentos son razones que se dan para convencer a los demás sobre tu opinión. En este caso, los argumentos que se derivan del anuncio publicitario de la “Sana-Burger” intentan convencer al público de consumir su producto (la Sana-Burger) diciendo que es un producto “saludable”, que sabe igual a los productos no saludables o “menos saludables”.

No olvides que este tipo de alimentos, la comida rápida, como las hamburguesas y otros platos, en realidad son poco saludables, tanto por sus ingredientes, que a menudo no son frescos y contienen demasiada grasa y sodio, como por la forma en que se preparan.

Los eslógan de ambos anuncios (“Pinta fácil, el lápiz que quieres ser” y “Sana-Burger, la hamburguesa más saludable y deliciosa”) son frases que buscan quedarse en la mente del consumidor, no como un recuerdo sino como algo significativo. Es una frase que hace recordar al receptor las características que la marca resalta de su producto.

Cómo puedes darte cuenta, analizar y discutir sobre la publicidad puede generar opiniones encontradas. Hay quienes la cuestionan fuertemente y piensan que sus efectos son negativos, o que crean estereotipos sobre aquello que hace felices a las personas.

Sin embargo, no todas las campañas publicitarias son iguales. Piensa en otros ejemplos.

Hasta el momento, sólo has analizado anuncios de tipo comercial, es decir, cuyo objetivo se centra en ofrecer un producto o servicio para que el consumidor lo compre. Sin embargo, también existe la publicidad que proporciona información real y responsable, como las campañas educativas, o las campañas de salud, además de las culturales, cívicas y deportivas, cuya función es aconsejar y convencer al público para que actúe de una manera que resulte beneficiosa para toda la comunidad.

En el caso de las campañas sociales, la función del lenguaje que predomina, además del apelativo, es la función referencial, porque puede aportar datos estadísticos o información sobre hechos o eventos reales con la finalidad de que el receptor conozca la realidad de su entorno y se sienta motivado a modificar ciertas conductas.

Piensa, por ejemplo, en las campañas sobre el lavado de manos recurrente, el reciclado de basura o el uso de medios de transporte que no tengan motores de combustión interna, para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, y así paliar el cambio climático a nivel mundial.

Pero, ¿qué tanto te mueve realmente la publicidad? ¿Te has preguntado cómo impacta la publicidad a las personas que te rodean? Observa la siguiente propuesta para que analices el contenido de los mensajes publicitarios.

Para realizar tu análisis, puedes preguntar a tu familia o amistades, o bien, buscar algunos mensajes publicitarios que circulen en tu localidad. Una vez que realices esta actividad, te darás cuenta de las preferencias, opiniones y sobre todo los efectos y percepciones sobre los productos de consumo en su familia y su comunidad. Te recomendamos compartir las conclusiones de tu análisis con tu familia o las personas que están contigo.

Antes de terminar, recapitula los aspectos centrales de lo que has aprendido:

Los mensajes publicitarios tienen como finalidad convencer al público de que compre o adquiera el producto o servicio que anuncia. Si son anuncios de tipo social, la finalidad es cambiar patrones de conducta en la sociedad.

Los anuncios emplean diversos recursos lingüísticos y literarios para tratar de crear un efecto de placer en el consumidor, y que éste piense que el producto, servicio o propuesta que anuncian es la mejor opción ante una promesa o expectativa, aunque ésta sea creada muchas veces por el mismo anuncio.

La información que presenta un anuncio publicitario puede coincidir con la realidad si el anuncio es de tipo social.

Un consumidor responsable es aquel que sabe distinguir entre la información presentada en el anuncio publicitario y la realidad.

Si quieres reafirmar el aprendizaje de esta sesión o te quedaron algunas dudas de lo que has estudiado, puedes revisar tu libro de texto.

El Reto de Hoy:

Busca en revistas, periódicos o Internet algunos anuncios publicitarios de diferentes productos o servicios, tanto de productos y servicios comerciales como de campañas sociales.

Para cada anuncio, responde:

¿Cuál es la función del lenguaje que predomina en el anuncio?

¿Cuáles son los recursos lingüísticos y estilísticos que utiliza el anuncio?

¿Cuál es la diferencia que encuentras entre la información que presenta cada anuncio y la realidad?

¿Cuál es el impacto, que piensas que tiene el anuncio que elegiste en el receptor?

Comparte el resultado de tu análisis con tu familia y compañeros cercanos