Preguntas de Aprende en Casa II del 12 de octubre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este lunes, no te preocupes. Aquí te dejamos todo lo visto durante el día.

Primero de secundaria

Matemáticas

>Proporcionalidad directa

Aprendizaje esperado: Calcula valores faltantes en problemas de proporcionalidad directa, con constante natural, fracción o decimal (incluyendo tablas de variación).

Énfasis: Resolver problemas de proporcionalidad directa con constante natural.

¿Qué vamos a aprender?

En cuatro lecciones, estudiarás aspectos vertebrales sobre la proporcionalidad directa. En esta lección en particular, comprenderás qué es la proporcionalidad directa, reconocerás la constante de proporcionalidad cuando ésta es un número natural. Y resolverás algunos problemas matemáticos, en torno a ella.

¿Qué hacemos?

¡Baax cahualic! significa ¡hola! en lengua maya. Conocer sobre nuestro país, su historia, los sitios de interés y los aspectos culturales de los estados que la conforman, puede ser interesante y divertido. La lengua originaria maya se habla en el sureste de nuestro país, en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, principalmente.

La pirámide de Kukulkán, está ubicada en la zona arqueológica de Chichen Itzá; esta zona se localiza en el estado de Yucatán y es considerada una de las maravillas del mundo moderno. La pirámide, también es conocida como “el castillo” tiene una altura de 24 metros, ¡es impresionante! Existen representaciones de ella, tan pequeñas que caben en la palma de la mano. Esto es porque están reducidas de forma proporcional.

Elaborar figurillas en miniatura requiere de la aplicación de conocimientos específicos de las matemáticas. Las matemáticas pueden aplicarse en diversas áreas como ornamentales, recreativas, artísticas y muchas más.

Los mayas eran excelentes calculando, y a partir de los estudios del Instituto Nacional de Antropología e Historia sabemos que los mayas tenían una gran afición por la astronomía. Resulta sorprendente para los turistas nacionales y extranjeros que en la edificación pueda verse, algunos días del año, un efecto óptico de luces y sombras que semeja el descenso de una serpiente, asociada a la representación de la deidad Kukulkán.

Eso es sorprendente. Por ahora compararemos la altura de la pirámide original con la de una figurilla, y calcularemos la razón que guarda la altura de la pequeña representación con la altura del monumental castillo maya.

La representación mide 4.8 cm de altura y la pirámide original mide 24 metros de altura; tenemos dos alturas, pero expresadas en distintas unidades de longitud y para que el cálculo sea correcto debemos convertir alguna de ellas, para que ambas medidas tengan la misma unidad, en este caso 4.8 cm equivale a 0.048 metros. Entonces, la altura del imponente castillo de Kukulkán es 50 000 veces la altura de la pequeña representación.

Para este cálculo usamos la proporcionalidad directa a partir de la razón de las alturas. Vamos a dar un ejemplo más, para que puedas inferir lo que significa y cómo se obtiene la proporcionalidad a partir de la razón entre dos medidas.

Para saber más, usaremos el ejemplo de Lemuel Gulliver, un personaje de la literatura británica, que narra sus viajes a tierras lejanas, en las que conoce a sociedades muy peculiares. Después de un terrible naufragio, llega al país de Liliput donde conoce a las minúsculas personas que lo habitan y a su suntuoso monarca.

Para conocer algunos fragmentos de esta obra de Jonathan Swift, observa el siguiente video. Presta atención a las menciones matemáticas que aparecerán, en ellas se hace referencia a la proporcionalidad.

Los viajes de Gulliver

La lectura no sólo nos transporta a otros lugares y aventuras. En este caso será de utilidad también para comprender el concepto de proporcionalidad directa. ¿Qué significa que la razón entre la altura de los liliputienses con respecto a la altura de Gulliver sea de 12 a 1?

Ese enunciado se refiere a la relación que guarda la altura de las personas liliputienses con respecto a la de Gulliver, lo que quiere decir que la altura de 12 liliputienses es equivalente a la altura de Gulliver. La razón se puede expresar con la fracción Cómo lo viste en lecciones anteriores, las fracciones pueden expresarse como razones.

Conociendo esta razón es posible saber la altura de Gulliver. Para aplicar la proporcionalidad necesitamos otro dato. En la lectura también se manifiesta que: la altura aproximada de las personas liliputienses es de 15 cm, ¿cuál es la altura de Gulliver?

Para resolver esta proporción, y conocer la altura de Gulliver, multiplicamos la altura de las personas liliputienses por 12, que es el resultado de la división, 12 entre 1. Por lo tanto, el producto de 12 x 15 cm es 180 cm lo que es equivalente a un metro con ochenta centímetros. Así que, podemos concluir que la altura de Gulliver era de 1.80 m aproximadamente. Por cierto, al cociente de la razón 12 entre 1, es decir: 12, se le llama constante de proporcionalidad, y 12 es un número natural.

Después de estos ejemplos podemos formalizar los conceptos relacionados con la proporcionalidad. Para ello observa el siguiente video:

Proporcionalidad directa

El pensamiento o razonamiento proporcional nos ayuda a analizar, interpretar y resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana, la industria, las finanzas, etc. ¿Puedes identificar otros ejemplos? Escribe en tu cuaderno algunos y observa las siguientes situaciones en las que se ilustra este tipo de proporcionalidad.

Observa el siguiente video del minuto: 00:53 a 01:39

La proporcionalidad en la vida cotidiana

Retomando el ejemplo de la máquina que fabrica tornillos. Entre más tiempo funciona la máquina más tornillos produce, por eso su relación es directamente proporcional. La razón se representa con una fracción, en este caso la comparación del número de tornillos que se producen con el tiempo de producción. Por ejemplo, si se producen 6 tornillos en 2 minutos, la razón es 6/2.

El cociente de la razón es la constante de proporcionalidad, para este caso es 62= 3 6/2=3

Este cociente es una constante de proporcionalidad natural, porque es un número: entero, positivo y diferente de cero.

Para este caso la constante de proporcionalidad también es la velocidad de producción: 3 tornillos por minuto.

Has revisado varios ejemplos para ilustrar la proporcionalidad directa y determinar la constante de proporcionalidad. Es momento de resolver problemas con proporcionalidad directa, para ello iremos a la cocina, prepararemos unas deliciosas gelatinas de jugo de naranja natural. Para conocer la receta observa el siguiente video:

Gelatina de jugo de naranja

¿Observaste que, en la receta, se utilizaron diferentes ingredientes con varias medidas para preparar dos vasos con gelatina de 240 ml de capacidad?

Y a partir de esas medidas haremos algunos ejercicios resolviendo preguntas y problemas relacionados con la proporcionalidad directa e identificarás a la constante de proporcionalidad. Consideremos que la receta involucra tres ingredientes: jugo de naranja, agua y grenetina.

Para realizar esta receta se ocupan 360 ml de jugo de naranja por cada 120 ml de agua, en la que se hidrata la grenetina. ¿Cuál es la razón entre estas dos cantidades?

Partimos de que una razón se puede escribir como una fracción en la que relacionamos dos cantidades. Y en este caso, queremos saber la relación de la cantidad de jugo con respecto a la cantidad de agua. La razón es la cantidad de jugo, sobre la cantidad de agua; es decir:

360ml/210ml

A partir de esa razón, podemos obtener la constante de proporcionalidad asociada. ¿Cuál es? ¿Qué tipo de número la representa?

La constante de proporcionalidad es el cociente de la razón. En este caso 360 ml entre 120 ml, tiene como cociente 3. Y el número 3, es un número entero, positivo y diferente de cero.

360ml/210ml = 3

Ahora, si quisieras replicar la receta, pero en lugar de elaborar 2 gelatinas de 240 ml cada una, quisieras obtener 8 gelatinas del mismo tamaño... ¿Cuánto jugo de naranja ocuparías? ¿Cómo es la relación de proporcionalidad del jugo de naranja con respecto a las gelatinas que obtendrás?

Primero, hay que considerar que la relación entre la cantidad de jugo de naranja necesario para elaborar las gelatinas es directamente proporcional a las gelatinas deseadas. Es decir, para más gelatinas el jugo necesario aumenta proporcionalmente, por otro lado, para menos gelatinas el jugo necesario disminuye proporcionalmente. Esto es una relación de proporcionalidad directa.

Entonces, sabes que 360 ml de jugo produce 2 gelatinas en recipientes de 240 ml de capacidad, así que requerirás más jugo para elaborar 8 gelatinas del mismo tamaño.

Es necesario conocer la constante de proporcionalidad. Para ello, primero obtenemos la razón, que en este caso es 8/2, pues comparamos 8 gelatinas deseadas con 2 gelatinas de las que conocemos las medidas de sus ingredientes. Luego se calcula la constante de proporcionalidad que es 4 pues 8/2=4.

Finalmente se multiplica la cantidad de jugo por la constante de proporcionalidad, que en este caso es: 360 ml x 4 = 1 440 ml.

Por lo tanto, se requiere un litro con 440 ml de jugo de naranja.

Para saber la cantidad de agua. Recurrimos a la relación que conocemos del jugo con respecto al agua. La constante de proporcionalidad es 3. Es decir, una medida de agua, por tres medidas de jugo. Si ya sabemos que la cantidad de jugo para elaborar 8 gelatinas es de 1 440 ml, se divide esta cantidad entre tres, y se obtiene la misma constante de proporcionalidad, ya que se trata del mismo número, es por ello que se llama constante. 1440ml/3= 4800 ml. Por lo tanto, se requieren 480 ml de agua.

Otro procedimiento para obtener este resultado es: Si aumentamos la cantidad de gelatinas elaboradas, la cantidad del agua para hidratar la grenetina también aumentará proporcionalmente. Así que basta con multiplicar 120 ml x 4 para conocer que necesitaremos 480 ml de agua.

Definitivamente, al cocinar se usan las matemáticas. Pero, hay un ingrediente que nos falta considerar ¿Cuál es? Sí, la grenetina. Si sabemos que en los 120 ml de agua se van a hidratar 10 g de grenetina, ¿cuál es la cantidad de grenetina que ocupamos para 480 ml de agua?

Continuemos usando la proporcionalidad directa. Si para 120 ml de agua se usan 10 g y ya sabemos que la grenetina también guarda una relación de proporcionalidad directa, y conocemos que la constante de proporcionalidad es 4.

Para 480 ml de agua se usan 40 g de grenetina.

Aún te falta conocer más sobre la proporcionalidad. En la siguiente lección abordarás el uso de tablas de variación. Y seguirás consolidando este aprendizaje.

La naranja es fuente de vitaminas y minerales, cada gelatina de 240 ml aporta 120 kcal. ¿Qué constante de proporcionalidad hay entre la cantidad de gelatina y su contenido calórico? ¿Cuántas Kcal representan 3 gelatinas?

Hoy aprendiste sobre proporcionalidad directa hasta en el libro de Gulliver, si no tienes este libro estamos seguros que tendrás otro para dar continuidad a tu hábito de lectura y transportarte con la imaginación a lugares lejanos.

Recuerda que puedes pedir ayuda y retroalimentación a distancia de tus maestras o maestros cuando sea posible.

El Reto de Hoy:

Para que sigas aprendiendo, te proponemos que encuentres las cantidades de ingredientes que se requieren para elaborar 12 gelatinas del mismo tamaño y si decides prepáralas pide la ayuda de un adulto responsable.

Si ya tienes tu libro de Matemáticas de primer grado, ubica en él este tema. Resuelve todo lo que puedas para practicar.

Lenguaje

>Preguntando se llega a Roma

Aprendizaje esperado: Elige un tema y hace una pequeña investigación.

Énfasis: Leer textos impresos o electrónicos relacionados con un tema.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderas algo que es muy importante para el estudio y, en general, para la vida cotidiana. Vas a analizar cómo leer textos, pero, sobre todo, aprenderás algunas estrategias que te servirán para comprender mejor el contenido.

¿Qué hacemos?

Imaginarás que tienes un texto frente a ti y tu meta a alcanzar es comprenderlo. Si tuviéramos que usar una analogía, diríamos que la comprensión será tu destino, pero tienes muchos párrafos e ideas que tienes que recorrer antes de llegar al destino. ¿Qué haces entonces? ¿Cómo llegas a tu destino? ¿Cuál es la mejor manera de recorrer tus caminos? Preguntando se llega Roma y así, preguntando, es como llegarás a una mejor comprensión de los textos.

Recordemos lo que sabes sobre cómo leer textos. Para esto te proponemos que tomes tu cuaderno y completes el cuadro sinóptico con lo que sabes sobre qué hacer antes de leer y durante la lectura.

Una vez que has repasado lo que sabes sobre el tema, ¿qué haremos para no perdernos entre los caminos que hay en los textos? Recuerda que, al leer, tienes un propósito y éste puede ser personal o puede ser motivado por el objetivo de una investigación, y eso irá guiando tu forma de abordar el texto.

También, es posible que no entiendas bien toda la información que contiene el texto. Por lo tanto, antes de la lectura, debes cuestionarte y cuestionar a los mismos textos, ¿qué tipo de texto es?, ¿qué interrogantes esperas que resuelva? Esto te ayudará a elegir la o las estrategias a seguir para una mejor comprensión de esta información.

Pero ¿cómo hacerlo? o ¿qué preguntas hacer?

Para ayudarte a reconocer las respuestas a estos cuestionamientos, observa el siguiente video:

La anticipación en la lectura

Conforme vamos leyendo, vamos realizando muchas actividades, y estamos constantemente haciéndonos preguntas y encontrando respuestas sobre la información que enfrentamos. Estos procesos, esta elaboración de hipótesis y predicciones sobre lo que leemos, nos ayudarán a entender mejor el contenido y a saber si será de utilidad para nuestro objetivo personal o de investigación. Esto de la anticipación y las predicciones es válido para cualquier tipo de texto, así sea impreso, en un libro o una revista, o en línea. No importa dónde lo leas.

A las preguntas que hacemos al texto debemos sumar otras que tienen que ver con nuestro propio objetivo al realizar la lectura. Al momento de leer, podemos incluir preguntas como:

¿Qué información necesito?

¿Qué información tengo?

¿Qué tan fácil es encontrar lo que quiero en el texto? Y

¿En qué parte del texto puedo encontrar lo que quiero?

Esto nos va a ayudar no sólo a entender mejor cómo está estructurado el texto, sino en qué medida va a ayudarnos con nuestro propósito. Así puedes saber más rápidamente si te sirve para hacer tu investigación o resolver tu tarea. La lectura es una actividad que involucra muchas otras actividades.

Ahora bien, ya que hemos anticipado el contenido del texto, nos corresponde profundizar en él, y para ello debemos centrar la atención en lo esencial.

Por ejemplo: tenemos que hacer una investigación cuyo objetivo es conocer qué es la herbolaria y qué importancia se le da en México, (a diferencia de lo que pasa en otras investigaciones, en este caso el objetivo ya está delimitado; se está diciendo qué es lo que se quiere, así como el lugar en el que se centra. En otras ocasiones, puede ser que te propongas investigar sobre la relación de los seres humanos con las plantas, en cuyo caso tu proceso y tu lectura serían distintos).

Para esta investigación leerás un texto que se encuentra en el libro de texto gratuito de sexto grado de lengua materna.

Presta mucha atención. Para comprender el texto, puedes utilizar las siguientes estrategias:

La primera, localizar el tema.

Recuerda que no es lo mismo el tema que las ideas principales: el tema es la respuesta a la pregunta “¿de qué se trata?” .

Regresando al ejemplo, veamos el título de esta lectura:

Tendremos primero que hacer anticipaciones sobre el texto. Con base en este título y su estructura, ¿de qué tratará el texto?, ¿nos podrá ser de utilidad? Recuerda que el objetivo es conocer qué es la herbolaria y qué importancia se le da en México.

Sí es de utilidad, porque en el título dice que trata sobre las plantas medicinales y la enseñanza de su uso. Además de que contiene varios párrafos, lo cual te puede hacer pensar que contiene información variada. En este momento acabas de hacer una anticipación de la lectura.

Si no conoces una palabra que está en el título, ¿cómo puedes anticipar de lo que tratará?

Para eso precisamente es la siguiente estrategia: que identifiques las palabras desconocidas y definamos su significado, ya sea por medio de la búsqueda en el diccionario, o por la inferencia a partir del contexto. Por favor, ubica en el siguiente fragmento las palabras que no te sean familiares.

Ya que has localizado estas palabras debes situar las que puedes inferir, es decir, las que puedes interpretar por medio de las palabras anteriores y posteriores. Veamos, si tomamos como ejemplo la palabra “fitoterapia”; por lo que dicen las palabras anteriores y posteriores ¿podemos deducir su significado?

Por la deducción que hiciste sobre lo que trataría el texto ¿podrías generar una hipótesis de lo que significa esta palabra?

Si te diste cuenta, utilizaste tu deducción y tus conocimientos previos. Como sólo pudimos construir una hipótesis no tenemos el significado concreto, entonces podemos ir al diccionario.

Puedes ir directamente a buscar las palabras al diccionario, sin embargo, siempre es importante que trates de interpretar el significado por medio del contexto, por si no tienes un diccionario a la mano.

Continuando con las estrategias para poder conocer el significado de las palabras, podríamos investigar su etimología, es decir, su origen; así como el significado de las partes que la componen.

La primera: fito, proviene del griego phyto, que quiere decir vegetal; y la segunda, terapia, que proviene del griego therapeía que quiere decir tratamiento o cuidado. En conjunto, estas palabras quieren decir tratamiento o cuidado con o mediante las plantas. Ahora sabes en qué consiste.

Es muy útil esta manera de reconocer las palabras, porque puedes usar lo que ya sabes para orientarte en el conocimiento nuevo. Reconociendo el significado de sus partes puedes inferir muchas palabras.

Ahora vamos a centrarnos en los párrafos, para identificar las ideas principales.

Recuerda que las ideas principales pueden estar en un enunciado; las podemos observar al inicio, en medio o al final del párrafo; y pueden estar constituidas por varias oraciones en diferente orden.

Volviendo al ejemplo, en el primer párrafo dice:

Si subrayamos las ideas que nos ayudan a responder qué es lo más importante, o qué nos quiere decir el autor en ese párrafo, podríamos verlo así:

En este caso la idea principal está construida por diversas oraciones. Ya con el subrayado de lo más importante, ¿qué es lo que nos habrá querido decir el autor?

La idea que nos quiso decir el autor es que: las plantas han sido utilizadas durante siglos, por sus importantes efectos terapéuticos, para tratar diversos padecimientos tanto en el cuerpo humano como en el de los animales.

Si observas al conjuntar lo que subrayamos podemos ver la esencia del párrafo.

Vamos ahora con el segundo párrafo. Dice:

Utilizamos nuevamente la estrategia del subrayado.

Ya entiendo, en este párrafo nuestra idea principal quedaría así: En México, se cuenta con una vasta herencia prehispánica de hierbas medicinales. Existe un amplio cúmulo de especies vegetales cuya acción terapéutica aún no se ha confirmado. Es por eso que la herbolaria mexicana es una alternativa viable para encontrar nuevos tratamientos contra enfermedades degenerativas.

Si pudiste observar, al conjuntar las oraciones y armar la idea principal no necesitamos las otras para que quedara claro lo que nos quiso decir el autor. Esto no quiere decir que éstas no sirvan o no sean importantes en el texto; ya que éstas son ideas secundarias que ayudan a complementar y profundizar la información de la idea principal. Por lo tanto, también tienen su grado de importancia en el escrito.

Ya que localizamos las ideas principales las podemos incluir en un resumen

O escribirlas en una nota a un costado del párrafo para tener un acceso más rápido a ellas, si el material es tuyo. Así, cuando tengas la necesidad de consultarlas para estudiar o para construir tu investigación, podes tenerlas a la mano.

Asimismo, podemos hacer una paráfrasis de cada párrafo; partiendo de que ésta es la explicación con un lenguaje propio de una idea, concepto o tema para hacerlo más comprensible.

Puedes ver un ejemplo con el tercer párrafo de esta lectura.

Ahora por favor, con tus propias palabras: ¿qué nos dice el autor?

De esta manera al expresar tus propias palabras podrás hacer más cercano y comprensible el escrito, ya que estas leyendo tu interpretación.

Una vez que hiciste esto, puedes releer el texto, ya que ahora cuentas con información, y de esta manera puedes seguir corroborando tus hipótesis y predicciones.

Si aun así no ha quedado claro el tema por cualquier situación, por ejemplo, la redacción, la forma del planteamiento de las ideas, o porque desconoces muchos conceptos o significados, puedes consultar la bibliografía del texto, ya que en ella el autor está incluyendo todas las fuentes que utilizó y en las que se basó para redactar su propio texto. Tal vez si consultas alguna de las obras mencionadas en la bibliografía, te quede más claro el tema.

Después de haber hecho la lectura del contenido puedes realizarte preguntas sobre lo leído para verificar la comprensión. Estas preguntas pueden ser:

Al igual que la paráfrasis, puedes escribir una opinión de lo que leíste, describiendo qué te pareció interesante, lo que consideras que el autor dejó pasar y que se podría continuar en otro escrito. Esto te permitirá evaluar y reevaluar qué conocimientos pudiste construir después de hacer la lectura, y podrás reconocer si la información te ayudó a cumplir tu objetivo de lectura.

Recapitulando

Las estrategias para comprender mejor nuestros textos son:

Por último, podemos decir que el plantearnos preguntas, en cualquier momento de la lectura, nos ayuda a comprenderla mejor ya que al hacer esto iremos evaluando qué tanto la comprendemos.

El Reto de Hoy:

Te ponemos este reto para que pongas en práctica estas estrategias. En este fragmento del artículo, aplica las estrategias que estudiaste en esta sesión.

Lo mismo te sugerimos trabajar con este fragmento extraído del libro de texto de la SEP.

Geografía

>Navegando a través de la tecnología

Aprendizaje esperado: Emplea recursos tecnológicos para obtener y representar información geográfica en las escalas local, nacional y mundial.

Énfasis: Conocer las coordenadas geográficas de la Tierra y comprender la diferencia entre latitud, longitud y altitud.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), los modelos tridimensionales y las imágenes de satélite.

¿Qué hacemos?

Para comenzar y cómo antecedente, lee la siguiente noticia.

La tecnología que salva animales en peligro de extinción

En 2018, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el gobierno de Tanzania colocaron collares con GPS a los elefantes con el fin de protegerlos de los cazadores furtivos.

Este proyecto, que duró un año, permitió rastrear el movimiento de los animales en tiempo real a través del envío de datos vía satélite por lo que fue posible identificar y actuar en contra de las amenazas.

Los datos recopilados también alertan a los equipos de trabajo, por si las manadas se dirigen hacia los asentamientos humanos, poder ayudar a alejarlos de las tierras de cultivo y reducir el riesgo de conflicto entre las personas y los elefantes.

¡Qué interesante!, ¿no crees?

Imagina poder incrementar el uso de estas tecnologías para seguir salvando animales en peligro de extinción.

Reflexiona sobre las preguntas siguientes:

¿Qué sabes acerca de la tecnología GPS y para qué sirve?

¿Cómo aprovechas la tecnología para conocer el lugar donde vives?

¿Qué recursos tecnológicos has utilizado para conocer o trasladarte en tu localidad?

¿Cómo podrías emplear estas aplicaciones para conocer lugares que nunca has visitado?

La tecnología es dinámica y hoy en día cambia más rápido que nunca. Hace sólo un par de décadas, muchas de las cosas que hoy se pueden hacer con las aplicaciones de los celulares eran totalmente inimaginables.

Ahora conocerás, los tipos de recursos tecnológicos para representar la información geográfica: Imágenes de satélite, Sistemas de Información Geográfica (SIG), Modelos tridimensionales y Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) por sus siglas en inglés.

Las imágenes de satélite te permiten estudiar el espacio geográfico. Estas se obtienen desde satélites que se desplazan alrededor de la órbita de la Tierra, a una distancia de entre 700 y 900 km, permitiendo capturar áreas muy amplias de la superficie terrestre.

Hoy en día, la tecnología de las imágenes de satélite y la generación de modelos tridimensionales están relacionados entre sí. Ambos estudian el espacio geográfico, se trabajan en computadoras con programas especializados y sirven para elaborar mapas con gran exactitud.

Por su parte, el GPS se trata de un sistema de navegación que opera a través de los 24 satélites artificiales que orbitan el planeta Tierra, para proporcionar información al instante.

A partir de la información de las señales de satélite, el receptor calcula la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. Estos instrumentos especializados permiten localizar cualquier lugar, u objeto, fijo o en movimiento, en la superficie terrestre o en el aíre, con un margen de error mínimo.

¡Cuánto ha avanzado la tecnología no lo crees!

¿Sabes cómo funciona un GPS?

En la actualidad la mayoría de los celulares traen integrados receptores GPS. Para que te quede totalmente clara la función del GPS, toma nota en tu cuaderno, de lo que observes en el siguiente video.

Como funciona un GPS.

¿Qué te pareció la información que viste en el video?

Ahora, ya sabes cómo funciona un GPS, y que se debería aprovechar este recurso tecnológico para mejorar el espacio geográfico.

¿Sabías qué gracias al uso de la tecnología GPS, los científicos han comprobado que el Monte Everest, la montaña más alta del planeta, continúa creciendo alrededor de 80 cm por década? Esto se debe a la compresión que ejercen las placas tectónicas Índica y Euroasiática.

Por otra parte, los Sistemas de Información Geográfica (SIG), son un conjunto de herramientas, satélites, computadoras, hardware, software y bases de datos que tienen como objetivo la captura, organización y manipulación de la información geográfica. Estos sistemas facilitan el análisis y la toma de decisiones en la resolución de problemas, como los ambientales o sociales.

Una de las características más relevantes de los SIG es su capacidad para representar información de los diferentes componentes del espacio geográfico a través de capas y en forma georreferenciada, es decir, a partir de los datos de sus coordenadas geográficas.

Observa el siguiente video sobre la aplicación de los SIG.

Aplicación de los SIG.

Como pudiste ver en el video, los recursos tecnológicos te permiten obtener y representar información geográfica en distintos niveles de detalle. Pueden representar desde un arroyo hasta un océano. A dichos niveles se les conoce como escalas geográficas y se clasifican en local, nacional, y mundial.

La geografía ha experimentado grandes cambios en la nueva era del conocimiento, las tecnologías para manejar y analizar información geográfica se actualizan día con día.

¿Sabías que, en la actualidad existen modelos digitales de elevación del terreno (MDE) que se construyen a partir de las imágenes de satélite y el ángulo de inclinación de los rayos del sol a determinadas horas del día?

¿Cómo es posible eso?

Los Modelos Digitales de Elevación, o MDE, son imágenes en donde se sobrepone la información de los pixeles, los cuales indican la altitud, con relación al ángulo de inclinación de los rayos del Sol según la hora del día, lo cual indica la latitud.

Lo anterior tiene como resultado la proyección de la sombra del relieve sobre una imagen ráster. Estas imágenes tienen la finalidad de conocer la información acerca de los elementos de la superficie de la Tierra y son útiles porque te permiten obtener medidas más próximas a la realidad; por ejemplo, al momento de medir distancias lineales o volúmenes, como las carreteras o los cuerpos de agua.

Concluyendo:

Para conocer, estudiar y comprender el mundo en el que vives puedes usar diversos recursos tecnológicos.

Imagina todo lo que ha significado para el conocimiento del espacio geográfico la invención del papel, la brújula, el reloj, las cámaras fotográficas, los aviones, los satélites artificiales, las computadoras y el Internet. Analizar el espacio geográfico mediante la tecnología permite mejorar la calidad de vida; por ejemplo, pronosticar la evolución y el trayecto de un huracán, planear las campañas de vacunación, ubicar en dónde construir una presa o bien emplazar una plataforma petrolera, entre otros usos.

ABC Geográfico.

Ciudad de México.

Anteriormente era conocida como la antigua Tenochtitlan, posteriormente como Distrito Federal y actualmente recibe el nombre de Ciudad de México.

Población total: más de 22 millones de habitantes, lo que la coloca en el noveno puesto de las aglomeraciones urbanas más grandes y pobladas del mundo con ello, también es la más grande del continente americano y la más poblada del mundo hispanohablante.

Posee una infinidad de arte y cultura, si has tenido la oportunidad de visitarla, o bien si ya la conoces o vives en ella, sabrás que el bosque de Chapultepec es un gigantesco pulmón de 850 hectáreas y parque museístico en donde uno de sus atractivos culturales es el Museo de Antropología e Historia, que se ubica en la segunda sección; también se encuentra el Museo Nacional de Historia, dentro del Castillo de Chapultepec; el Museo del Caracol, que funciona como espacio didáctico de introducción a la Historia de México; el Museo de Arte Moderno, y el Museo Rufino Tamayo de Arte Contemporáneo.

Por otra parte, al sur de la Ciudad de México, en el alegre barrio de Coyoacán, se encuentra otra gran concentración de museos, entre los más visitados de México como la Casa Museo de Frida Kahlo, el Museo de las Intervenciones, la Casa De León Trotsky, quien murió asesinado en ella, por el anarquista catalán Ramón Mercader; y el Museo Nacional de Culturas Populares.

No hay que olvidar la visita a los canales de Xochimilco para pasear en las trajineras, estas peculiares embarcaciones tradicionales de un estilo propio de esa región.

¿Tú has recorrido todos estos maravillosos lugares?

Es importante que conozcas los lugares más representativos de tú país, por el momento no puedes salir de casa, pero puedes conocer diversos lugares a través de la lectura y de los medios digitales, como las imágenes de satélite, o las aplicaciones virtuales, como los SIG. Aprovecha la tecnología que esté a su alcance.

Disfruta el siguiente video.

Distrito Federal.

El Reto de Hoy:

Elabora un escrito titulado: Una vida sin tecnología, para reconocer el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), los modelos tridimensionales y las imágenes de satélite.

Artes

>El arte en la vida cotidiana

Aprendizaje esperado: Transforma creativamente los acontecimientos cotidianos en eventos extraordinarios con el uso de los elementos de las artes.

Énfasis: Observar obras o manifestaciones artísticas donde lo cotidiano es representado por medio de cualquier lenguaje del arte para mostrar algo de su vida diaria mediante un ejercicio interdisciplinario.

¿Qué vamos a aprender?

Observarás como los acontecimientos de tu vida diaria los puedes representar por medio del lenguaje de las artes como: la música, la danza y la pintura, para ello contarás con herramientas para que tú puedas hacerlo, solo tienes que abrir tus sentidos y observar con atención lo que pasa a tu alrededor.

¿Qué hacemos?

¿Tú crees que puedas realizar ejercicios artísticos plasmando actividades que realizas en tu vida diaria?, ¿Qué opinas?

La respuesta es sí, tu puedes plasmar todo artísticamente, solo tienes que observar, escuchar y sentir lo que hay a tu alrededor, pero sobre todo poner mucha atención en las acciones que realizas, para representarlas con creatividad.

Por ejemplo, puedes retomar la actividad de comer. Observa el siguiente video.

¡A comer!

Con este video tal vez te dieron ganas de bailar y de comer. Observaste que se tocó música con los objetos que se utilizan cuando se come.

¿Pudiste ver qué fácil es? y lo puedes hacer con todos los objetos que te rodean e inventar tus propios ritmos, hasta con tu cuerpo e inventar una canción.

Por ejemplo, puedes producir ritmo al tocar con tus manos la mesa o tu cuerpo, o las dos cosas y cantar.

Si puedes, ve a la cocina de tu casa y toma la vajilla, agarra las palitas para ponerte en sintonía, invita algún familiar y ponte las pilas para que empieces la rutina.

También puedes hacer un ritmo e inventar tus propias letras que hablen de cualquier situación por la que estés pasando. Prueba a hacerlo, ¡te divertirás!

Busca otras maneras en las que puedas expresar acciones cotidianas a través del arte, puede ser cuando doblas ropa, lavas trastes o sacudes. Realmente puedes expresar todo lo que sientes y plasmar todo lo que pasa a tu alrededor, usando cualquier lenguaje artístico, como la pintura, la música, el teatro y la danza.

Solo tienes que entenderlo y comunicarlo de una forma diferente. Tal vez usando sonidos en lugar de palabras, o solo con imágenes y/o con movimientos; lo importante es comprender muy bien aquello que tratas de expresar, lo que sientes y lo que imaginas, y representarlo con creatividad, sin miedo o pena de llevarlo a cabo.

La forma de plasmarlo o decirlo la escoges tú, ¿cómo te gustaría expresar lo que sientes ahora?

Tal vez escribiendo, dibujando, bailando, cantando o actuando. Incluso lo puedes hacer solo con las manos, como verás en el siguiente video donde se cuenta una historia tan solo con el movimiento de las manos. Observa.

Cuéntame algo, Mano.

En el video pudiste observar cómo parecía que las manos bailaban y justamente, otra forma de expresarte es por medio del baile.

Para hacer la siguiente actividad, debes mover algunas cosas en casa y dejar un lugar libre donde tengas espacio para moverte. Si no tienes mucho espacio, no te preocupes, también lo puedes hacer con movimientos pequeños o incluso solo con las manos, como lo viste en el video anterior.

Recuerda que puedes probar con diferentes objetos, usarlos de distinta manera, en diferentes espacios y escoger la música que sea de tu agrado. Solo déjate llevar y explora con las cualidades y calidades del movimiento que se mostraron en el video, es decir, con la velocidad, la fuerza o el fluir de tus movimientos.

Ahora observa una entrevista, donde el pretexto de lo “cotidiano”, sirve para impulsar la obra de una pintora.

¿Tú has visitado alguna vez el estudio de algún artista visual?, ¿te gustaría conocer uno?

En la entrevista, podrás observar todos los elementos que componen su estudio, todas son cosas cotidianas, acomodadas de una manera muy interesante.

Ten a la mano tu libreta, para escribir lo que te parezca importante del trabajo de la pintora mexicana Maritza Morillos.

Maritza Morillos pintora mexicana.

Pudiste ver cuántas cosas tiene en su taller, sus obras realmente son hermosas. ¿Viste los peces plateados? Quizás sentiste que podías tocarlos, como si se salieran de la pintura.

En esta manera de hacer arte, no hacen falta las palabras, ni los sonidos solamente mirar, plasmar y sentir.

¿Te diste cuenta que también con la pintura puedes plasmar arte en objetos que usas cotidianamente?

Como es el caso de la pintora Maritza Morillos, que plasma parte de su obra sobre platos, tazas, jarrones y diversos objetos.

¿Te das cuenta que tu vida cotidiana puede ser plasmada en cualquier lenguaje artístico?

Solo tienes que observar, escuchar y apreciar cada una de las acciones y cosas que te rodean. Echa a volar tu imaginación y enciende tu creatividad. Todos somos artistas por naturaleza.

El Reto de Hoy:

Pinta un autorretrato como te lo aconsejó la pintora Maritza Morillos. ¿Qué tal si pruebas pintarlo en un vaso, en un plato, una cuchara, una pelota o en tu cuaderno?

Hazlo con creatividad y mucho amor. El arte te ayuda a conocerte a ti mismo. No olvides que, si te es posible, elijas compartir algunas de las actividades que se viste en esta sesión, puedes tal vez grabar un video haciendo música con objetos cotidianos o una coreografía de alguna danza, o bien tomar una fotografía de tu autorretrato y compartirlo con tu maestro o maestra y tus compañeros.

Biología

>¿Por qué cuidar la biodiversidad?

Aprendizaje esperado: Explica la importancia ética, estética, ecológica y cultural de la biodiversidad en México.

Énfasis: Valorar la importancia de la conservación de la biodiversidad.

¿Qué vamos a aprender?

Valorarás la importancia de la conservación de la biodiversidad. En sesiones anteriores revisaste que la biodiversidad se define como la gran variedad de seres vivos que son resultado de la evolución; y no hay un solo lugar exactamente igual en el mundo. Pero ¿te has puesto a pensar qué sucedería si parte de la biodiversidad desapareciera? Hoy lo descubrirás.

¿Qué hacemos?

Realiza la siguiente lectura:

“Había un lugar pleno de vegetación. Con caminos llenos de plantas, en donde se escuchaba solo el canto de los pájaros y los sonidos de otros animales, llamándose entre sí. Había ríos, con el agua tan transparente, que era posible ver peces y otros seres vivos en ellos…

Y de pronto “Un extraño agostamiento se extendió por la comarca… se produjo una extraña quietud. Los pájaros, por ejemplo… ¿dónde se habían ido? Mucha gente hablaba de ellos, preocupada y confusa.

Los manzanos echaban flor, pero ninguna abeja zumbaba entre las ramas, por lo tanto, no había traslado de polen y no se conseguía fruto.

El borde de los caminos…estaba ahora cubierto de vegetación negra y reseca”.

Aquellos también se hallaban silenciosos y desiertos de toda criatura viviente.

¿Qué es lo que ha silenciado a las voces de la primavera?

Este texto pareciera de una novela de terror, sin embargo, es la introducción del libro que escribió la bióloga Rachel Carson en 1962 “La primavera silenciosa”. En este libro ella advirtió acerca del impacto que se podría tener con la pérdida de la biodiversidad, hasta reducir las ciudades y países a lugares con “primaveras silenciosas”.

Sin importar el lugar donde vives, si te pidieran que imagines el sonido de un ave, el zumbido de una abeja o el croar de una rana; para ti sería fácil evocar o recordar esos sonidos, porque los has oído y los conoces.

Reflexiona y contesta las siguientes preguntas:

¿Qué crees que sucedería si un día desaparecieran el resto de los seres vivos, y solo quedarán los seres humanos?

¿Qué tanto afectaría tu estilo de vida, la pérdida de esa biodiversidad?

La biodiversidad forma parte fundamental en un ecosistema; pero no solo en lo estético. Al tener ecosistemas equilibrados, tú puedes aprovechar, de manera responsable, los bienes y servicios que la naturaleza te provee.

Estos servicios se denominan “Servicios ambientales”, y se refieren a aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficios y bienestar adicionales para las personas y las comunidades. Estos servicios se organizan en 4 tipos:

“Servicios ambientales de apoyo”. Ejemplos de estos son la formación de agua de ríos y lagunas, el suelo fértil, los polinizadores. E incluso el oxígeno que respiras en este momento, te lo regalan los ciclos biogeoquímicos.

“Servicios de aprovisionamiento”, estos se refieren a las materias primas que los ecosistemas te proporcionan, por ejemplo, alimentos y recursos para transformar y utilizar en tus actividades cotidianas.

De hecho, el lápiz, el cuaderno y los colores que usas, son posibles gracias a la evolución de una variedad árboles maderables, cuyas maderas tienen propiedades que permiten la fabricación de objetos tan diversos. Incluso, la medicina no sería posible sin la biodiversidad, pues muchos de los medicamentos que hoy tienes como parte de tu botiquín médico en casa, fueron posibles gracias a que los científicos observaron cómo es que los pueblos tradicionales se curaban con plantas.

Así es como se pasó de masticar pedazos de sauce blanco para quitar el dolor de cabeza, a abrir una caja de cápsulas o pastillas y tomar una de ellas.

“Servicios de regulación”, en los que la biodiversidad es una parte importante en la regulación del clima, del ciclo del agua y en mantener en condiciones óptimas a los gases del planeta, entre otros.

“Servicios culturales” como el turismo o la investigación científica para comprender cómo funciona el planeta.

¿Qué otros ejemplos de servicios ambientales se te ocurren? En tu cuaderno puedes elaborar un mapa mental en donde coloques los cuatro tipos de servicios ambientales. Recuerda que puedes buscar el tema en tu libro de texto, para ampliar tu respuesta y también investigar en otras fuentes.

Ejemplo:

¿Identificaste qué importantes son estos servicios en la vida diaria?

Los servicios ambientales son la base de tu existencia como ser vivo.

Explora una de estas funciones, con una pequeña demostración.

La lluvia o precipitación pluvial como parte del ciclo del agua, es uno de los servicios de regulación que permite mantener el equilibrio de la vida en el planeta. Incluso las tormentas son fenómenos naturales que siempre han ocurrido. Sin embargo, alterar la biodiversidad puede convertir estos fenómenos en desastres naturales.

Por ejemplo, imagina que hay un poblado y que cerca de ese poblado existe un bosque. Ese bosque está lleno de biodiversidad y sobre todo tiene árboles y plantas.

¿Qué pasaría si cayera una fuerte tormenta en la zona del bosque y el poblado?

El agua sería absorbida por el bosque. En los lugares donde hay vegetación, las plantas, los árboles y el suelo; ayudan a que el agua de lluvia se filtre hacia las raíces y/o cuerpos de agua subterráneos. Haciendo que el agua que llega a los poblados sea menos, causando quizá solo algunos encharcamientos.

Pero, si un día llega una compañía y decide usar las maderas que se producen en el bosque y tala todos los árboles que están en la zona, al poblado no le iría tan bien durante otra tormenta y se inundaría. Esto ocurre porque cuando no hay vegetación, las raíces de los árboles y plantas que antes funcionaban como una especie de barrera que evitaba que llegara toda el agua de lluvia al poblado; ya no están.

Como puedes ver las plantas absorben gran parte del agua de lluvia para poder crecer. Pero al no estar presentes, la tierra del lugar se va desgastando o erosionando; así que no solo llega mucha más agua al poblado, sino que puede llegar a ocurrir un deslave.

¿Puedes ver, cuánto afecta la eliminación de una pequeña parte de la biodiversidad?

Este problema no solo se presenta en zonas como bosques o donde hay mucha vegetación.

En las playas del Sur de México, por ejemplo, hace muchos años existían muchas formaciones naturales conocidas como arrecifes de coral. En estos arrecifes coralinos, chocaban las tormentas tropicales y los huracanes, ayudando a que la fuerza con la que estos fenómenos golpeaban a las costas fuese menor. Muchas de estas formaciones naturales sufrieron un blanqueamiento por la contaminación, y se perdió toda la biodiversidad que habitaba en ellos. Dejando totalmente desprotegidas a las playas.

En el ejemplo anterior, observaste que la biodiversidad ayuda a minimizar los efectos de los fenómenos naturales, evitando inundaciones. Sin embargo, su equilibrio es increíblemente frágil.

Ahora, analiza el siguiente ejemplo para revisar los efectos de la tala de árboles.

Imagina unas piezas del juego “Jenga” y que estas fichas representan la biodiversidad en el planeta. Todas las fichas están relacionadas entre sí y mover una sola puede derribarlo todo.

¿Qué te parece si ves los efectos de hacer pequeños cambios en la biodiversidad?

Piensa que una ficha representa los árboles talados en la selva del Amazonas y otra ficha representa a la selva chiapaneca ¿crees que afectará en algo un cambio, en una zona tan lejana?

Tal vez piensas que si afecta en los alrededores o las fichas cercanas. Pero que tuviera algún efecto en otro país alejado, o fichas lejanas no. Pero un cambio tan simple como talar un árbol, podría traducirse en un importante efecto en cadena.

Tal y como observaste en la “torre”. Por ejemplo, plagas de insectos u otros animales que al buscar un lugar donde vivir; se aventuran a ir a nuevas y lejanas tierras. Y esos seres vivos, en esta búsqueda por nuevos lugares donde sobrevivir; se convertirían en especies invasoras que no tienen depredadores naturales que los controlen. Desequilibrando cadenas alimenticias enteras.

Por tanto, es posible que la tala de árboles en la selva amazónica tenga repercusiones en un lugar tan distanciado como la selva chiapaneca.

Con ese solo elemento que se altera; también quedan desprovistos de servicios ambientales que van desde la comida, hasta perder una cantidad importante de oxígeno disponible para la respiración.

Pareciera que tu papel en el cuidado de la biodiversidad es menor; pero en realidad tú eres un agente de cambio muy importante. Observa el siguiente video.

Piensa global, actúa local.

Como viste en el vídeo, durante años se han buscado soluciones tanto para frenar el daño a la biodiversidad; como para tratar de restaurarla, en la medida de lo posible.

Una de las opciones que se mencionan es el desarrollo sustentable. Anota este concepto, ya que te puede ayudar en la construcción de tus apuntes.

Revisa el siguiente video.

Desarrollo sustentable.

¿Cómo puedes ayudar a cuidar el planeta y a los seres vivos?

Nadie puede viajar al pasado para impedir la destrucción de la biodiversidad. Tampoco se puede evitar tener un impacto en el planeta. Pero si se realizan acciones conjuntas ya mencionadas con un consumo sustentable; se puede crear una forma de vida en donde todos aceptan el reto de vivir consumiendo lo necesario. Recuerda que las pequeñas acciones son muy importantes. Al final todos son responsables del daño causado a la biodiversidad porque todos tienen un impacto en el planeta.

Para saber más

Observa el siguiente video.

Huella ecológica.

Como viste en el vídeo, la “huella ecológica” calcula cuántos recursos necesitas para satisfacer tus necesidades. Recuerda que desde el momento en el que despiertas, hasta la hora de dormir; haces uso de los servicios ambientales y tienes un impacto en el planeta. Por lo que la responsabilidad de preservar estos recursos también es tuya. Puedes ser un agente de cambio, y tienes una gran responsabilidad, al igual que el resto de los seres humanos que habitan el planeta. No se puede evitar dejar una huella ecológica, pero sí puedes ayudar a reducirla.

Ahora identifica el concepto que agregarás a tu “Abecedario biológico”

Las siguientes letras que aparecen en la imagen están en desorden y forman un término que es:

Recuerda buscar la definición en tu libro de texto, para poder agregar esta palabra junto con su significado.

La sustentabilidad y el desarrollo sustentable; son términos muy importantes que deben formar parte de tus acciones diarias. Para conservar la biodiversidad no solo se necesitan grandes acciones, sino “Pensar en global y actuar en local”. Con acciones pequeñas puedes hacer un gran cambio y también motivar a las personas cercanas a hacerlo.

Concluyendo:

La variedad de seres vivos o biodiversidad, es fundamental en el funcionamiento de los ecosistemas y en la preservación de la vida. Cada ser vivo, por grande o pequeño que sea, tiene una función que puede ser indispensable para otros.

El equilibrio ecológico es muy frágil y si se elimina una sola especie; las consecuencias pueden llegar a impactar incluso a zonas muy alejadas. Conservar este equilibrio se vuelve una prioridad, ya que se hace uso de los llamados “servicios ambientales” para realizar las actividades cotidianas y para sostener la sociedad.

Se han propuesto muchas ideas para poder apoyar en la conservación de la biodiversidad; pero hasta el momento la mejor opción es ir en camino hacia la sustentabilidad. Esto se va logrando si tomas como primer paso el consumo responsable. Así que cada vez que vayas a comprar algo solo porque te gustó, detente unos segundos y pregúntate:

¿Realmente lo necesitas?

¿Es fundamental o lo puedes sustituir de otra manera?

¿Este producto puede afectar negativamente a los seres vivos del planeta?

Al contestar estas preguntas te darás cuenta de que, al dar este primer paso, cuidar la biodiversidad de la región donde vives será cada vez más fácil.

¿Te gustaría saber cuál es tu huella ecológica y cuántos recursos consumes, para poder satisfacer tus necesidades?

Si tienes internet, puedes escribir en el buscador: “calculadora de huella ecológica” y observar cuál es tu huella ecológica a lo largo del día. Reflexiona sobre tus resultados y platica con tu familia, ¡quizá entre todos puedan organizar un plan para cuidar la biodiversidad y sus ecosistemas!

Conocer tu “huella ecológica” es un primer paso para que empieces a emprender acciones en favor de la biodiversidad.

El Reto de Hoy:

Elabora un decálogo de acciones que puedes hacer, para poder preservar a los seres vivos. Recuerda que un decálogo es un listado de 10 acciones. Puedes escribirlo en tu cuaderno e ilustrar cada una de las acciones, como lo prefieras.

Segundo de secundaria

Matemáticas

>El método de sustitución

Aprendizaje esperado: Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.

Énfasis: Resolver problemas mediante el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas utilizando el método de sustitución.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás cómo resolver problemas mediante el planteamiento y resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, utilizando el método de sustitución.

Anteriormente has reflexionado que un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas está formado por dos ecuaciones de primer grado que están relacionadas entre sí mediante las dos incógnitas. Cada ecuación representa una condición o restricción del problema, por lo que, encontrar la solución significa obtener los valores de las incógnitas que resuelven, o hacen verdaderas, simultáneamente ambas ecuaciones.

En esta sesión, profundizarás en el método de sustitución para resolver problemas.

El método de sustitución para resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas consiste en despejar una de las incógnitas en cualquiera de las dos ecuaciones para sustituir el valor algebraico en la otra ecuación que forma el sistema.

Una vez resuelta, se calcula el valor de la segunda incógnita, y al final se comprueba que los valores numéricos de las incógnitas hacen verdaderas las dos ecuaciones.

¿Qué hacemos?

Reflexiona en lo siguiente:

¿Para qué te servirá aprender a resolver problemas que se modelan con un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas?

Resolver una situación-problema de un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas, es de utilidad para desarrollar el pensamiento matemático. También para plantearte desafíos que pongan a prueba lo que has aprendido, y para resolver problemas cada vez más complejos, ya sea en el contexto de las propias matemáticas o en el de las ciencias.

Un estudioso de las matemáticas, Nicolás Balacheff, dice en alguno de sus estudios: “es importante despertar en nosotros el deseo de certitud”, esto quiere decir, buscar la satisfacción intelectual, sentirnos felices por el solo hecho de saber que se encontró la solución correcta a un problema matemático. Es cubrir la necesidad de estar en lo correcto.

A continuación, analiza una situación-problema en la que emplearás un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas.

Situación-1.

En México como en muchos lugares del mundo, existen lugares a lo que se les llama deshuesaderos. En estos lugares se realiza la venta de refacciones y partes de diversos vehículos, como motos o automóviles, que tuvieron alguna colisión.

Martha lleva el inventario de un deshuesadero, y sabe que en el último semestre ingresaron 55 vehículos incluyendo automóviles y motos.

Ella sabe que el total de llantas de los 55 vehículos es de 170. Pero desconoce el número de automóviles y de motos que hay.

¿Cuántos automóviles y cuántas motos ingresaron en ese semestre al deshuesadero?

Resuelve la situación-problema planteada, para ello necesitas comprender el problema.

Se sabe que:

La suma de automóviles y motos que entraron al deshuesadero ese semestre es igual a 55.

La suma de todas las llantas es igual a 170.

Cada automóvil tiene 4 llantas.

Y cada moto tiene 2 llantas.

Para modelar la situación-problema con ecuaciones algebraicas para formar un sistema, realiza lo siguiente:

Al final tienes que y = 25

“y” representa la cantidad de motos que ingresaron al deshuesadero el primer semestre del año. Ahora Martha ya tiene esa información.

Una vez hecho esto, has hallado el valor de la incógnita “y” o bien, la cantidad de motos que ingresó al deshuesadero en el primer semestre del año, pero aún falta hallar el valor de la incógnita “x” o cantidad de automóviles que ingresaron al deshuesadero.

Para determinar el valor de “x”, sustituye ahora el valor numérico de la incógnita “y” en cualquiera de las dos ecuaciones, realiza la sustitución en la ecuación 1.

En lugar de escribir la incógnita “y”, escribe 25, que es el valor que has calculado. Entonces la ecuación queda de la siguiente manera:

Realiza la sustitución de las incógnitas por los valores numéricos que representan. Por lo tanto, la ecuación queda:

Recuerda que este es un material de apoyo y puedes consultar otras fuentes para complementar lo que aprendas en esta sesión.

El Reto de Hoy:

Consulta tu libro de texto de Matemáticas de segundo grado, en el tema de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, y practica con los ejemplos propuestos en él.

Artes

>¡Juguemos con lo que tenemos!

Aprendizaje esperado: Transforma los objetos y recursos a su alcance de manera innovadora para darles un uso fuera de lo cotidiano en diversas situaciones ficticias o reales.

Énfasis: Explorar las cualidades de los objetos y distinguirlos por su forma, tamaño o sonido para identificarse con ellos, mediante la recreación de personajes en situaciones diversas.

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás las características de los objetos que te gustan y te son agradables a la vista por sus cualidades y características. Estos objetos te ayudarán a expresarte, desarrollando tu imaginación y fortaleciendo tu creatividad.

Al finalizar, te darás cuenta de la relación que puedes establecer entre los objetos que usas, sus colores y sus formas. Notarás que, al usarlos de otro modo, te habrás expresado de forma extraordinaria y te sorprenderás con tus creaciones

¿Qué hacemos?

En esta ocasión, vas a transformar algunas cosas que tengas a la mano para darle un uso extraordinario. Lo harás en situaciones ficticias, es decir, que son creadas con tu imaginación, pero que parten de algo real.

Ficción se refiere a situaciones o mundos imaginarios, y que, por medio de la creatividad, se hace que “ocurran” en un tiempo y espacio determinado.

Para esta sesión, necesitas echar a volar tu imaginación para trabajar con los objetos que selecciones. Recuerda que puedes usar los objetos con los que dispongas, por lo que no tienen que ser exactamente los mismos objetos que se mencionen. Cabe mencionar que, siempre debes buscar que los objetos a utilizar permitan la seguridad de todos.

Inicia con la primera actividad:

Toma algunos objetos y construye algo con ellos. Por ejemplo, puedes utilizar como primer objeto unos calcetines, un vaso, un cuaderno, plumas, un ovoide, un rebozo, una canasta. Estos son solo ejemplos de cosas, lo realmente importante es que tú puedas crear con lo que tengas en casa.

Primero, los vas a explorar, cómo son, cómo se sienten, cuál es su textura y forma. Ahora, cierra los ojos e imagina que otra cosa puede ser. Crea un personaje ficticio con él. Toma otro objeto que tengas a la mano y realiza lo mismo. Imagina y crea un personaje.

Ahora, realiza otra actividad.

Pide a un familiar que te ayude por un momento.

Tomen un objeto, y con el objeto interpreten una acción, después, la persona que los acompaña tratará de adivinar de qué acción se trata.

Pueden hacer sonidos con el objeto, decir frases, moverse de aquí para allá y todo, con tal de que adivinen la acción que realizan. El objeto puede ser lo que es, o pueden usarlo para representar otra cosa como lo hiciste anteriormente.

Traten de adivinar y también realicen nuevas acciones con los objetos que tienen.

Continúa explorando los objetos que tienes. Esta vez, con el sonido que producen.

¿Te has dado cuenta de que cuando golpeas, estiras, sacudes o agitas un objeto, emite un sonido?

Escucha.

Ahora, junta los sonidos de dos objetos al mismo tiempo, puedes obtener sonidos interesantes. Escucharás lo divertido que es.

Puedes probar soplando en una botella llena de agua, esta produce sonidos.

Cada objeto tiene una textura, una forma, un sonido, incluso un olor, explora con todos tus sentidos para conocerlos bien y así imaginar usos distintos con ellos.

Estos juegos te aportan agilidad mental, despiertan tu creatividad al tiempo de usar los objetos de otra manera.

A continuación, observa otra idea de cómo usar un mismo objeto, como pretexto de movimiento.

Improvisa en casa 1/3.

Al respecto de estos movimientos que observaste, existen bailes tradicionales de nuestro país donde los bailarines cargan sobre la cabeza una botella o una charola con vasos llenos de agua, así bailan al ritmo de la música sobre un cajón de madera.

¿Qué crees que significa la botella o los vasos en la cabeza en este baile?

Ahora, observa el siguiente video e improvisa las acciones y realiza los sonidos como lo hacen en la siguiente propuesta. Trata de seguir los ritmos con tus objetos en casa.

Hacer una cumbia en la cocina.

Hasta ahora has jugado con objetos pequeños, es momento de hacerlo con objetos más grandes. Realiza la siguiente actividad.

Imagina escenarios o atmósferas utilizando objetos más grandes.

Por ejemplo, una mesa podría convertirse en una cueva y tus objetos en elementos de una nueva escena.

Ahora, crea una escena utilizando todos los objetos que tengas al alcance como parte de la ambientación de la escena.

Crear es algo inevitable y necesario para todas las personas y es parte de la naturaleza del ser humano.

Es importante que juegues libremente con los objetos que seleccionan para que tu creatividad te lleve a transformar todo lo que te rodea.

Una vez que explores los diferentes usos, sonidos y texturas que pueden tener tus objetos, considera que puedes usarlos para expresarte utilizando tu imaginación y creatividad.

Por último, realiza una actividad más, un juego de sombras con tus objetos.

Toma algunos objetos que seleccionaste al inicio de la sesión y colócalos frente a una fuente de luz. Por ejemplo, una lámpara, un foco o la linterna de un celular y observa la sombra que produce cada uno cuando lo alejas y cuando lo acercas.

Notarás que algunos producen una sombra más grande que otros, incluso formas un poco diferentes a la que tienen en realidad.

Observa la sombra de cada objeto.

¿Qué formas nuevas puedes crear si unes distintos objetos?

¡Explóralas!

Es interesante descubrir cuánto puede trabajar tu creatividad al darle un uso diferente a estos objetos a partir de la observación que ahora realizaste. Con ellos, puedes hacer ejercicios artísticos; con los que experimentes y te expreses.

En esta sesión, relacionaste objetos con sus colores, texturas, formas, sombras y te has expresado al usarlos de forma extraordinaria. Al transformar el uso que se le da a las cosas y objetos que te rodean, exploraste sus cualidades.

El Reto de Hoy:

Prueba otras formas de usar los objetos que seleccionaste y trata de plasmar tu estado de ánimo o emoción con las acciones que realices.

Historia

>La domesticación de semillas y plantas: de la caza a la agricultura

Aprendizaje esperado: Reconoce los procesos que permitieron a los cazadores-recolectores combinar la caza con la domesticación de semillas.

Énfasis: Conocer el proceso de domesticación de semillas y plantas: chile, frijol, calabaza y maíz.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás los procesos que permitieron a los cazadores-recolectores, combinar la caza con la domesticación de plantas. Lo cual fue uno de los factores que permitió a la humanidad dejar de ser nómada, para volverse sedentaria.

¿Qué hacemos?

Inicia con la lectura de un fragmento del libro titulado “El pasado indígena”, de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján.

Las primeras sociedades recolectoras-cazadoras

[…] ¿Qué fue entonces lo que motivó el tránsito gradual a la agricultura? Aún no lo sabemos. Múltiples teorías tratan de dar respuesta a esta pregunta, privilegiando unas los motores de índole social, otras las causas ambientales, y otras más, los cambios genéticos de las plantas. Dentro del primer tipo de respuesta se acentúa el papel causal del incremento demográfico constante. La población habría llegado a un punto en que las actividades de apropiación no eran suficientes para su subsistencia, por lo que tendría que adoptarse la agricultura, pero ni en Oaxaca ni en Tehuacán hay indicios de un incremento demográfico sustancial.

La mayor información con que contamos acerca del Protoneolítico procede de cuatro regiones con larguísimas secuencias de ocupación: el Valle de Tehuacán, en Puebla; la Sierra de Tamaulipas y la Sierra Madre del suroeste de Tamaulipas […]; el Valle de Oaxaca […], y el sur de la Cuenca de México […]. Las investigaciones proporcionan un cuadro de desarrollo bastante completo. Durante los 2500 años de dicho horizonte se observa el paulatino aumento de la población, señalado por el número y la importancia de los asentamientos en una misma región. Conforme pasa el tiempo se alargan los periodos en los cuales las bandas se reúnen en un solo lugar para formar macrobandas. A lo largo del Protoneolítico siguen habitándose campamentos, abrigos y cuevas; pero, para el año 3000 a.C., existe en el Valle de Tehuacán una pequeña casa semisubterránea de planta ovalada.

En el proceso hacia el sedentarismo va aumentando la importancia de las plantas domesticadas respecto a las silvestres. En un principio tienen lugar cambios genéticos en la flora, posiblemente relacionados con conductas selectivas del hombre. Tiempo después, y a un ritmo muy lento, se acrecentará el número de vegetales domésticos. Hubo un proceso paralelo con los animales, aunque a una escala mucho menor, limitada al perro, guajolote, perico, guacamaya y abeja.

[…] los restos botánicos que documentan la transición son escasos y fueron descubiertos en unas cuantas áreas del territorio mexicano. En su mayoría se trata de materiales conservados en cavernas secas o gracias a que sufrieron un proceso de carbonización en el subsuelo. Las especies encontradas permiten suponer que no existió un foco único de domesticación, sino procesos regionales independientes: los cultígenos más antiguos de cada una de las cuatro regiones mencionadas son distintos. Es posible que posteriormente se enriqueciera por difusión la variedad de los cultivos en todo el territorio.

Los restos descubiertos en México permiten afirmar que el guaje y la calabaza son dos de los cultígenos más antiguos del Nuevo Mundo, puesto que hacen su aparición a finales del Cenolítico. Les seguirán en el tiempo diversas especies de frijol, maíz, maguey, nopal, coyol, yuca, tomate, aguacate, amaranto, chile, zapote negro, zapote blanco, ciruela y algodón. En lo que toca al maíz, el principal cultivo de nuestra historia se ha estimado su domesticación entre 5000 y 4000 a.C. Nuevos fechamientos de los restos de maíz de las fases de Coxcatlán y Abejas de Tehuacán los sitúan en el 3000 a.C. Sin embargo, los especialistas consideran que esta discrepancia se debe a que el maíz se introdujo ya domesticado a Tehuacán en fechas tardías o que las muestras usadas para los nuevos fechamientos se contaminaron en el laboratorio.

Durante décadas se ha discutido acerca del antecedente silvestre del maíz. En la actualidad destaca por su gran solidez la hipótesis que afirma que fue el teocintle (Zea mexicana) la planta que generó, por mutación, el maíz doméstico (Zea mays). En cuanto la cuna de esta transformación se propone buena parte de las tierras altas semiáridas y semitropicales desde Chihuahua hasta Guatemala. Las semejanzas del maíz con una de las razas del teocintle, la conocida como Chalco, llevan a pensar, hasta ahora, que la cuna fue el centro de México.

La trasformación de la vida durante el Protoneolítico se observa también en la industria de la piedra. Las piezas se van haciendo más pequeñas y funcionales gracias al retoque refinado y al pulimento. En contextos de esta antigüedad se han recuperado cuentas de collares, pipas, hachas y azuelas de piedra que fueron cuidadosamente pulidas. Al igual que en épocas anteriores, se emplearon fibras vegetales en la manufactura de cordeles, cestos, redes y telas.

Cierra este horizonte un hecho histórico trascendental: la invención de la cerámica.

Pasado Indígena, páginas 26-27

Alfredo López Austin y Leonardo López Luján.

El tránsito de las mujeres y los hombres a sociedades sedentarias fue un proceso que llevó mucho tiempo y esfuerzo.

El período geológico del pleistoceno se caracterizó por los llamados siglos glaciares, durante los cuales los seres humanos se dedicaron básicamente a la caza y la recolección.

En esta etapa de la historia nuestra especie fue capaz de adaptarse a los cambios climáticos severos durante las glaciaciones, en las que las temperaturas bajaron mucho, con expansión del hielo de los glaciares y los casquetes polares, principalmente el casquete polar norte.

Quizá esa fue la época en donde la humanidad tuvo mayores dificultades para obtener su alimento y puso a prueba su capacidad de adaptación.

Al final del pleistoceno e inicio del holoceno, los glaciares se retraen y ocurren cambios climáticos que inciden en la vida de los grupos humanos. Para este momento ya hay cambios en la distribución de plantas y animales, por la intervención humana. La selección de plantas y animales, modifican su diversidad y se adaptan a las necesidades de alimentación humana, por la acción de la recolección y caza. Pero también un grupo numeroso de grandes mamíferos, se extinguen, tales como mamuts, mastodontes, megaterios (perezosos terrestres gigantes) y tigres dientes de sable. Las poblaciones humanas comenzaron a poner en práctica la domesticación de semillas y plantas, que con el tiempo se convirtió en la agricultura.

Este proceso de domesticación de las plantas ocurrió en varias partes del mundo en distintos momentos y a lo largo de miles de años. Pero este proceso, en las cunas civilizatorias, tuvo en común que las poblaciones agrícolas se establecieron junto a los recursos acuíferos y pluviales, como lagos y ríos.

Cualquier planta requiere de varios elementos para que se desarrolle: un clima favorable, sol, tierra fértil y, por supuesto, agua.

Quizá esta es la razón por la que las culturas que se asentaron en Mesopotamia, Egipto, China, India y Mesoamérica se establecieron cerca de ríos o zonas lacustres. En donde encontraron elementos propicios para el desarrollo de la domesticación y la técnica de la agricultura.

Lo que se cultivó en estas regiones al inicio de las sociedades agrícolas del mundo antiguo fue:

En Mesopotamia, Egipto e india: el trigo y la cebada

En China: Arroz, mijo y trigo

En Mesoamérica chile, frijol, calabaza y maíz.

Algunas plantas que fueron originalmente cultivadas y luego domesticadas son:

El chile:

De acuerdo con Emiliy McClung de Tapia y Judith Zurita Noriega. Las formas cultivadas del chile mesoamericano (Capsicum annum) se derivan de variedades silvestres distribuidas en el Centro de México. Los restos arqueo botánicos corresponden a la fase “El Riego” (7000-5000 a.C.) en Tehuacán y a la fase “Infiernillo” (7000-5000 a.C.) en el suroeste de Tamaulipas.

El frijol (Phaseolus spp):

El análisis que se ha hecho a diversas especies de este tipo de frijol, y que aún consumimos, revela que sus antecedentes y origen se encuentran en el área de lo que hoy se conoce como el estado de Jalisco.

La calabaza (Cucurbita spp):

De acuerdo con las investigadoras McClung de Tapia y Zurita Noriega, se han reportado semillas de cucúrbita silvestre en varios sitios en cuevas en Tamaulipas y Oaxaca, fechadas entre 8000 y 7000 años a.C. También se recuperaron semillas parecidas a la Cucurbita pepo en Tamaulipas y Tehuacán (aproximadamente 5200 años a.C.).

El maíz (Zea mays):

Es sin duda, uno de los elementos centrales de nuestra cultura, aunque su origen continúa siendo discutido por los especialistas. Lo cierto es que hoy en día sigue siendo la base de la alimentación en México.

Con la domesticación de plantas y semillas en todo el mundo antiguo, principalmente de cereales como el maíz, trigo, cebada y arroz, los habitantes de las aldeas modificaron sus relaciones y organizaciones sociales. Se fueron transformando en sociedades más jerarquizadas. Poco a poco en esas aldeas mejoró la alimentación y aumentó la población. Como resultado, surgió la especialización en nuevas labores. La base de la economía aldeana era la agricultura y algunas personas se dedicaron al campo y otras a labores como la artesanía, la construcción, la administración y la religión, que respondían a las necesidades de las nuevas urbes. Así, surgieron las grandes ciudades.

Sin embargo, en la actualidad se conoce que las ciudades antiguas no solo fueron construidas como consecuencia de la reorganización social y jerárquica de las sociedades agrícolas. Hoy se conoce una excepción en Sudamérica, en el sitio de Caral en Perú. Aquí se edificó una ciudad cuya base de la economía no fue la agricultura, sino el comercio. La civilización de Caral o cultura Caral se desarrolló entre 3000 y 1500 a.C., fechas que anteceden a las fechas de la creación de las grandes urbes de las civilizaciones agrícolas hacia el 2500 a.C.

Para ampliar los conocimientos sobre el proceso de domesticación de semillas y plantas, observa el siguiente video.

Cazar o sembrar.

Desde mediados del siglo XIX, se han realizado muchos intentos para explicar el paso de una economía basada en la caza- recolección a una basada en la producción de alimentos.

Los diversos modelos para explicar este cambio privilegiaron el papel predominante de alguno de los siguientes elementos:

Los factores culturales

Las características del medio ambiente

Los cambios genéticos que ocurren en las plantas

En los años cincuenta del siglo XX, Vere Gordon Childe, un arqueólogo australiano; propuso el primer modelo explicativo del origen de la agricultura, que trataba de contestar dónde, cómo y por qué surgió. Llamó a este momento de transformación de las sociedades como la “Revolución Neolítica”.

Childe creó la “teoría del oasis” en la cual explica que un cambio climático, al final del Pleistoceno provocó la desertificación de una gran parte del Medio Oriente. Ello provocaría la disminución de cereales y las personas se vieron obligadas a preservar las semillas y cultivarlas en los oasis.

Tiempo después, otro investigador de nombre Lewis R. Binford, expuso una de las primeras explicaciones sobre el cambio demográfico para explicar el origen de la agricultura. De acuerdo con esta explicación, fueron los cambios en la población los que condujeron a la producción de alimentos.

Otro investigador de nombre Mark Nathan Cohen, concluye que la agricultura se practicaría en virtud de cubrir una necesidad de mayor cantidad de alimentos. Es decir, el crecimiento de la población condujo a la intensificación de técnicas de cultivo.

En lo que respecta a lo que ahora es el territorio mexicano, los resultados de investigaciones señalan que el cultivo de plantas y el desarrollo de una economía agrícola se establecieron por primera vez hacia el Centro de México, aunque es probable que procesos regionales se desarrollaran desde épocas anteriores.

En el siguiente video se expone en dónde y cuándo surgió la domesticación en el territorio mexicano.

Valle de Tehuacán-Cuicatlán, hábitat originario de Mesoamérica.

Ahora, reflexiona y responde:

¿Qué es y cómo se da la domesticación de las plantas?

¿Por qué, a lo largo de las últimas sesiones, se ha mencionado que los cazadores y recolectores, también cultivaban algunas plantas, aunque no fueran agricultores?

Según los especialistas como Fermín Díaz Guillén, biólogo y catedrático:

“El concepto cultivo incluye un conjunto de formas de manejo, ya sea de poblaciones o comunidades vegetales, mientras que la domesticación es un proceso evolutivo que resulta de manipular los genotipos de las plantas y no necesariamente se logra con sólo manejar el ambiente […]

Es decir, “la domesticación puede ocurrir a través de formas de manejo no agrícola, no consideradas formas de cultivo […] La domesticación se define, por tanto, como un proceso de selección genética continuo (consciente o inconscientemente) ejercida por los humanos durante la adaptación de plantas y animales, que puede ser para el cultivo o crianza, respectivamente […] En lo que respecta a las plantas, este proceso genera cambios morfológicos, fisiológicos y genéticos.”

El proceso de domesticación de las plantas

Fermín Díaz Guillén

De lo anterior se desprende que la domesticación es una consecuencia del cultivo.

Ahora observa cómo lo expresa otro biólogo medioambientalista y especialista en la divulgación de la ciencia, el maestro José Ma. Marmaneu Palero. Él explica que la domesticación vegetal es un proceso de muy larga duración, dice que:

“La domesticación se inicia cuando una planta silvestre es aprovechada y explotada por el ser humano, derivando con el tiempo en un cultivo intencionado de la misma. Este cultivo o similar, en una zona controlada y supervisada, introduce la variable de poder seleccionar por nuestros propios intereses características valiosas que surgen de manera natural en las poblaciones vegetales, adaptando de esta manera la diversidad biológica a las necesidades de la sociedad humana.”

La domesticación vegetal. Un largo camino de convivencia

José Ma. Marmaneu Palero

Ahora presta atención a lo que afirma el maestro a continuación, porque sus palabras te ayudarán a comprender un poco mejor porque los cazadores recolectores podían dedicarse, además de la recolección y la caza, al cultivo, sin llegar a ser agricultores, incluso a seguir siendo nómadas.

El maestro Marmaneu Palero dice:

“Es importante recalcar que el cultivo inicial no implica aún domesticación, ya que simplemente supone formas de manejo como el control en la germinación, en los cuidados o en la recolección de una población silvestre de plantas. Solo se puede hablar de domesticación cuando tras varias generaciones, tras un proceso de selección manual, los genes que expresan las características de interés se han fijado en la población silvestre como consecuencia de nuestra intervención.”

La domesticación estaba en camino. Para reafirmar lo que acabas de conocer, observa el siguiente video.

La domesticación de los cultivos - Parientes silvestres de cultivos mesoamericanos.

Los seres humanos han realizado acciones que los han conducido a lograr mejores condiciones de vida. Una de estas acciones es la producción de alimentos.

El proceso de domesticación de semillas y plantas: como chile, frijol, calabaza y el maíz, contribuyó a modificar la forma de organización de los seres humanos llevándolos de una actividad de caza - recolección a producir sus propios alimentos.

El Reto de Hoy:

Realiza un cuadro comparativo en el que expliques, como vivían las sociedades antes y después del proceso de domesticación de semillas y plantas. El cuadro deberá llevar dos columnas, en ellas escribirás las diferencias.

Además, piensa y comenta con tus familiares, en todos los alimentos que consumen y que estén elaborados con base en el maíz.

Lenguaje

>Con enfoques y perspectivas

Aprendizaje esperado: Compara una variedad de textos sobre un tema.

Énfasis: Comparar puntos de vista sobre un mismo tema.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la importancia de investigar un tema en diversos textos y con diferentes enfoques. Esto se refiere a que, cuando se comparan textos que hablan de un mismo tema, no sólo debes limitarte a revisar la forma en que se desarrolla el contenido o cómo se organiza la información; también es importante observar y analizar el punto de vista de cada autor. Esto es importante distinguirlo, porque la visión de cada autor ayuda no sólo a entender sus motivaciones, sino que ayuda a ampliar tu propio horizonte.

¿Qué hacemos?

Reflexionarás en las siguientes preguntas:

¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que hayas leído escritos o escuchado a expertos, de cualquier ámbito, opinando acerca de un mismo tema, pero con puntos de vista y opiniones diferentes o contrarias?

¿Cómo puede ser que siendo conocedores del mismo campo tengan enfoques diferentes?

Los puntos de vista cambian según el autor o institución que los emita y esto se debe a que, quien opina, lo hace desde diferentes perspectivas, ya sea por su área de conocimiento, especialidad, vivencias, intereses o el tipo de lectores a quienes se dirige.

Para entender más sobre este tema, observa el siguiente video sobre la fábula: Los ciegos y el elefante.

La moraleja de esta fábula es que cada ciego crea su propia versión de la realidad, a partir de su experiencia.

Es por eso que los enfoques de cada autor reflejan la postura o actitud que adoptan con respecto a su profesión, experiencia, intereses. De ahí la diversidad de puntos de vista sobre un mismo tema.

Observa el siguiente video para saber qué es un punto de vista.

Un punto de vista, en general, es la postura o actitud que adopta una persona al respecto de un tema, hecho u otra persona. Lo cierto es que el punto de vista suele ser claro en los artículos de opinión, entrevistas y textos informativos.

Es importante diferenciar el punto de vista de una opinión, pues está más cercana a un juicio subjetivo sobre un tema, por lo que admite la posibilidad del error.

Ahora, de acuerdo con la postura que exprese cada autor, encontrarás si es objetiva o subjetiva.

Para corroborar si han quedado claras las dos posturas, realiza la siguiente actividad.

Lee los siguientes ejemplos, y determina si es una postura objetiva o si es una postura subjetiva.

Ejemplo 1: La ciudad fue fundad en 1570, por lo tanto, es una ciudad colonial.

Ejemplo 2: Estamos muy conformes con el desempeño de nuestro representante.

A continuación, observa el siguiente video para que identifiques los puntos de vista del tema que se exponen en él.

Contrastar opiniones.

En esta entrevista se retoma el escrito de una persona que padece un trastorno alimenticio y la especialista retoma lo expuesto ahí.

¿Cuál es tu punto de vista sobre lo expuesto en el video?

Es hora de poner en práctica lo aprendido hasta el momento.

Para iniciar, lee el siguiente texto:

Una vez que hayas leído el texto, te darás cuenta de que el punto de vista del autor refiere que, aunque no es suficiente, es de gran ayuda tomar una terapia de grupo cuando se tiene un trastorno alimenticio.

Observa el siguiente texto:

En este texto discontinuo, se observa una imagen de una chica preocupada por su imagen, datos de los trastornos alimenticios y la invitación a tratarse con profesionales. Por lo tanto, entre líneas se observa que el punto de vista sugiere que se deben poner en manos de los especialistas.

Con este último texto, se observa que el autor refleja, en su punto de vista, que estos trastornos van en aumento, y esto lo apoya en los porcentajes que menciona.

Es muy importante comparar textos que hablen de un mismo tema. Aunado a esto, es necesario que conozcas los puntos de vista que presentan los autores, así podrás formar tu propio punto de vista o reforzarlo.

Comparar textos que hablen de un mismo tema, pero con perspectivas diferentes, sirve para obtener una mayor comprensión de éste, un entendimiento más amplio, y si se crean dudas de lo que ahí se diga, será el pretexto perfecto para seguir leyendo y crearse un punto de vista personal.

Observa cómo quedaría concentrada y comparada la información de los textos trabajados.

Los dos primeros textos, a pesar de no estar organizados de la misma forma, están enfocados a que quien padezca de estos trastornos busquen el apoyo de profesionales en la materia.

En el tercer texto, la opinión es distinta, ya que trata de hacer conciencia sobre el aumento de estos problemas de salud.

Ahora, a practicar en casa. Observen y lee la siguiente imagen.

Selecciona cuál sería la respuesta que complementaría el globo de diálogo que está en la imagen y responde lo siguiente:

¿Cuál es la respuesta correcta?

Indicar cuál es la fecha en la que se celebra el Día del Adulto Mayor.

Reflexionar cómo debería ser tomada esta etapa de la vida.

Definir qué es la tercera edad.

Para finalizar, realiza un ejercicio más, observa el siguiente video.

El envejecimiento demográfico y sus retos.

Con la información que acabas de observar, completa el siguiente esquema.

La información puede estar organizada de forma lineal o discontinua, el punto de vista puede ser objetivo o subjetivo. En el cuadro extra puedes anotar una descripción breve del objetivo de la información.

El video habla acerca del aumento de población de personas de tercera edad en el mundo. Por lo que, tienes que pensar cómo está organizada la información y qué punto de vista adoptan quienes hablan del tema. Finalmente, señala cuál es el punto de vista que tienes acerca de lo visto, pero a partir de la información que te fue dada.

Recuerda que, para reforzar el conocimiento de lo trabajado en la sesión, cuentas con tu libro de Lengua Materna 2.

El Reto de Hoy:

Investigar algún tema de tu preferencia, ahora ya sabes que es muy útil tener diversos textos que hablen de lo mismo, pero con diferentes enfoques. Esto enriquecerá tu conocimiento sobre el tema trabajado y te apoyará para que formes tu propio punto de vista.

Puedes buscar en libros que tengas en casa o preguntar entre tus familiares sobre el tema que te interese e identifica las opiniones que ellos te compartan.

Física

>¿Dónde quedó la energía?

Aprendizaje esperado: Analiza la energía mecánica (cinética y potencial) y describe casos donde se conserva.

Énfasis: Interpretar, analizar y argumentar casos en los que la energía mecánica se conserva, incluyendo situaciones de la vida cotidiana.

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás sobre la energía mecánica, analizarás y describirás algunas situaciones cotidianas donde se conserva. Además, identificarás cómo influye la energía cinética y la energía potencial.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para recordar las sesiones anteriores, donde se analizó qué es la energía y los tipos de energía.

Energía.

La energía se define como la capacidad de un cuerpo para producir un trabajo, por ejemplo, mover un objeto para cambiarlo de posición.

La energía es uno de los conceptos más difíciles de definir, ya que no se puede observar por sí misma. Para saber que hay energía involucrada en algún fenómeno, se debe poder observar un efecto, un cambio.

En esta sesión, profundizarás en la energía cinética y la potencial.

La energía cinética está relacionada con el movimiento, mientras que la potencial tiene que ver con la posición de los objetos.

En el siguiente video conocerás en qué consiste cada una, cómo se calculan y con qué unidad se miden. Presta mucha atención y anota en tu cuaderno las fórmulas para calcular cada uno de los tipos de energía.

Energía cinética y energía potencial.

La energía cinética es energía de movimiento y depende de la velocidad y la masa. Mientras que la energía potencial depende de la posición de un cuerpo, y se relaciona con su masa y la altura a la que se encuentra.

El principio de conservación de energía dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma.

La energía puede cambiar la posición o la velocidad de los objetos, ésta es la energía mecánica y puede manifestarse como energía potencial, cinética o como una combinación de ambas.

Es importante saber que la energía mecánica se calcula sumando la energía potencial más la cinética, donde:

Un ejemplo sería la rueda de la fortuna, en donde se observan cambios tanto en la posición como en la velocidad. Cuando la rueda se empieza a mover, los asientos suben, almacenando energía potencial y cuando bajan la transforma en cinética.

Otro ejemplo podría ser al practicar deporte en patineta, cuando el patinador sube por una rampa, almacena energía potencial y cuando baja, esta se convierte en cinética.

En ambos ejemplos, debes recordar que, a pesar de todos los cambios que ocurrieron entre energía cinética y potencial, la magnitud de la energía mecánica es la misma.

En el siguiente video, Fernanda se va a deslizar por una resbaladilla. Observa qué es lo que pasa con su energía.

De acuerdo con el video anterior, primero observa cómo es su movimiento completo. Sube las escaleras, se acomoda para deslizarse y llega al final de la resbaladilla.

En esta situación, Fernanda cambia su estado de movimiento y su posición, por lo tanto, se analiza la energía mecánica.

Ahora, considera que Fernanda tiene una masa de 20 Kilogramos, y la resbaladilla tiene una altura de 2 metros, esta altura se mide entre el punto más bajo de la resbaladilla y el más alto. No desde el piso.

También ten en cuenta que, al inicio del recorrido hay una altura de 2 metros, a la mitad la altura es de un metro, y al final de 0 metros.

Cuando Fernanda está en la parte más alta:

¿Cuánto vale su energía mecánica?

Si no se ha movido, quiere decir que su energía cinética es cero, entonces, la energía mecánica es igual solo a la energía potencial.

Para calcularla debes multiplicar la masa, por la aceleración de la gravedad, por la altura.

Es decir, 20 kilogramos, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por 2 metros. El resultado son 392.4.

Entonces la energía mecánica es igual a 392.4 Joules.

Ahora, a la mitad de la caída de Fernanda la altura se ha reducido también a la mitad.

¿Qué le habrá pasado a su energía potencial?

Se realiza el cálculo, la nueva energía potencial sería el resultado de multiplicar 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 1 metro.

La altura disminuyó a la mitad, por eso se calcula un metro en lugar de dos.

Luego, en el momento en el que se alcanzó la altura mínima, se observa que la columna de la energía potencial ahora vale cero. Pero, como toda la energía se transformó en cinética, esta columna tiene los 392.4 Joules, para igualar a la de la energía mecánica.

A continuación, observa el movimiento de un péndulo en el siguiente video.

En este caso el péndulo oscila su posición constantemente. Al inicio del video se observa que está en reposo, y luego al soltarlo, se mueve hasta que momentáneamente se detiene y empieza a regresar, quiere decir que la energía mecánica se transforma constantemente entre cinética y potencial. Este patrón se repite varias veces.

Ahora, analiza las transformaciones de la energía mecánica a través del siguiente video.

Antes de que inicie el movimiento del péndulo, este se va a encontrar a la mayor altura que va a alcanzar durante todo el recorrido. Como está en reposo, su energía cinética es cero, y entonces el valor de la energía mecánica será igual al de la energía potencial.

Cuando el péndulo llegue al punto más bajo de su recorrido, su altura será cero y eso da una energía potencial también de cero. Esto quiere decir que, toda la energía mecánica se habrá transformado completamente en cinética.

Conforme se sigue moviendo, su energía cinética se va transformando en potencial, hasta que se detiene, que será en la altura máxima. En este punto su energía cinética es cero, y solo tiene energía potencial.

Cuando el objeto se encuentra a la mitad de la altura, lo que sería el equivalente a una cuarta parte del total del recorrido. Al igual que en la resbaladilla, la energía potencial se habrá reducido a la mitad del valor que tenía cuando estaba en reposo al inicio. Y la energía faltante se habrá transformado en energía cinética. En este punto ambas tienen la misma magnitud.

Para calcular la magnitud de la energía cinética y la potencial en cualquier otro punto del recorrido, bastará con saber la altura. Si se conoce la altura, fácilmente puedes calcular la energía potencial, ya que la energía mecánica menos la potencial da como resultado la energía cinética.

Todas las actividades que realizas se pueden analizar utilizando la física. Con ayuda de la física puedes encontrar explicación a las cosas que te rodean.

Otro ejemplo donde puedes observar la transformación de la energía y su conservación es en una montaña rusa. En la montaña rusa, un motor jala los carros hasta llevarlos a la primera caída, en este caso, el motor está transformando energía eléctrica en mecánica, ya que está produciendo un cambio de posición e induciendo un movimiento.

Una vez que el motor deja de jalar los carros, estos permanecen en reposo un pequeño intervalo de tiempo, aquí toda su energía es potencial.

Entonces la energía potencial se empieza a transformar en cinética, hasta que llegan al punto más bajo, que es donde la energía cinética es máxima, es justo donde vas más rápido. Después suben de nuevo para transformar la energía cinética en potencial y repetir el ciclo hasta que termina el recorrido.

Esto se puede comprobar la Ley de conservación de la energía que dice

La energía no se crea ni se destruye solo se transforma.

No olvides consultar tu libro de texto en el tema correspondiente para profundizar o resolver las dudas que surgieron a lo largo de esta sesión.

El Reto de Hoy:

Reúnete con tu familia para reflexionar y darle respuesta a las siguientes preguntas:

En tu vida cotidiana ¿En qué momento haces uso de la energía mecánica?, Da 5 ejemplos en donde hagas uso de ella.

¿Quién tiene mayor energía mecánica, un balón de futbol o una silla si ambos se encuentran en el segundo piso de una casa?

Tercero de secundaria

> Inmigración española, asiática y africana

Aprendizaje esperado: Describir los cambios que produjo en Nueva España la introducción de nuevas actividades económicas.

Énfasis: Analizar la llegada de inmigrantes a Nueva España y a qué actividades económicas se dedicaban.

¿Qué vamos aprender?

Analizarás los cambios que se produjeron en la naciente sociedad novohispana con la llegada de inmigrantes europeos, africanos y asiáticos.

Es importante conocer cómo y por qué se fueron dando cita estos grupos de personas en Nueva España; quiénes migraron de manera voluntaria en busca de mejorar sus condiciones de vida y quiénes fueron forzados a hacerlo.

Todos y cada uno de ellos conformaron la sociedad novohispana y aportaron características étnicas y expresiones culturales que la definieron y, actualmente, son herencia de nosotros los mexicanos.

Será un recorrido interesante a través del cual sabrás a qué actividades económicas se dedicaron cada uno de los grupos inmigrantes.

¿Sabías que cuando los españoles llegaron a tierras mesoamericanas, a los pobladores originarios los denominaron como “naturales” o “indios”?

La denominación de “indios” se debe a que los europeos suponían que habían arribado a las Indias orientales, Japón, China o India, por eso, llamaron a los habitantes del México antiguo “indios”. Cuando supieron que el continente al que habían llegado era distinto al que suponían, se le denominó Indias Occidentales para diferenciarlo de las Indias Orientales, sin embargo, el vocablo “indio” se mantuvo para referirse a los nativos.

Conoce cómo las historias que se contaban en los puertos de comercio y las rutas de navegación sobre las grandes riquezas del Nuevo Mundo, influyeron para que llegaran más españoles a partir de 1522.

¿Qué hacemos?

Lee el fragmento del artículo “Viajeras hacia el nuevo mundo en el siglo XVI”, de Liliana María Gómez, publicado en la Revista de estudios marítimos y sociales.

- ¿Por qué crees que era importante que los hombres vinieran acompañados de sus mujeres e hijos? Si hubieses tenido la opción de migrar a Nueva España, ¿Cuáles serían tus motivos o las razones para hacerlo? Reflexiona en ello.

Para recuperar tus conocimientos previos respecto a la diversidad étnica, realizarás la actividad: “Leyendo imágenes, conociendo historias”.

Observa la siguiente lámina, pertenece a un códice que ya conociste en una sesión anterior.

Analízala y responde de manera verbal: ¿Quiénes están ahí? ¿Cómo están vestidos? ¿A cuántos grupos étnicos se representa? Las respuestas a las preguntas anteriores te permitirán descifrar la imagen.

Lo que acabas de analizar es una lámina del Códice Azcatitlan, elaborado en el siglo XVI. Pero, ¿cuál es la relevancia de la imagen de este códice? La respuesta es muy sencilla. Consúltalo, dando clic aquí.

- En el libro Nueva Historia Mínima de México, en el capítulo “La época colonial hasta 1760”, Bernardo García Martínez refiere que la llegada de numerosos españoles se incrementó desde 1522 o 1523, los españoles hicieron sentir su presencia cada vez más numerosa.

A estos españoles se les llamó pobladores, para distinguirlos de los conquistadores militares, con quienes tuvieron forzosamente que acomodarse, aunque poco a poco sus intereses fueron divergiendo.

Un tercer grupo de población que migró, algunos de manera voluntaria y muchos más de manera forzada a Nueva España, fueron los asiáticos.

Un tercer grupo de población que migró, algunos de manera voluntaria y muchos más de manera forzada a Nueva España, fueron los asiáticos.

> El Reto de Hoy:

Elabora un cuadro comparativo donde indiques las condiciones y oportunidades que tuvieron los migrantes asiáticos, europeos y africanos como integrantes de la compleja sociedad novohispana.

Si te es posible, agrega dibujos que ilustren el tema en cuestión.

Recuerda que puedes apoyarte en tu libro de texto Historia de México de tercer grado.

Artes

>De viaje con nuestra imaginación

Aprendizaje esperado: Crear la estructura de una puesta en escena al combinar distintas posibilidades de representación entre la realidad y la ficción en una producción artística.

Énfasis: Representar diversas situaciones ficticias por medio de los elementos básicos del arte, para imaginar actividades poco comunes que se pueden realizar estando en casa durante la cuarentena.

¿Qué vamos aprender?

Imaginarás situaciones ficticias que parten de actividades comunes, que puedes realizar estando en casa durante la cuarentena. Representando distintas situaciones y trabajando con diversas técnicas artísticas, PODRÁS conocer y aprender otras maneras de comunicar.

¿Qué hacemos?

Un alebrije es un ser fantástico que justamente salió de la imaginación y creatividad de los artesanos mexicanos. Podrías decir que es un animal, que explora la combinación de varios animales. Normalmente, para su elaboración se utiliza la cartonería, o la talla en madera, se pintan con colores alegres y vibrantes, conformados por una combinación de varios animales.

Realiza uno, lo más importante es que explores en tus gustos, cuáles son tus tres animales favoritos o que más llaman tu atención. Identifica sus características, como su tamaño, forma, colores y sonidos. Para conocer el proceso de creación de tu alebrije, da clic aquí.

Reflexiona ¿cómo sería el lugar en dónde viven nuestros alebrijes? Puedes imaginarlo y crearlo. Lo primero será partir de la realidad, para después llegar a un mundo imaginario, por ejemplo, piensa los lugares reales en los que habitan los animales que elegiste para tu alebrije. Ahora combina el lugar donde viven tus animales con tu lugar favorito. Es posible que los conejos vivan en el campo, el tucán en el bosque y el pulpo en el mar, todo esto se va a combinar en la playa.

¿Por qué no te conviertes en tu propio alebrije? Antes de convertirte en tu propio alebrije, concéntrate en tu cuerpo y en cómo se siente en este momento. Observa y sigue el ejercicio del video para escucharte.

Comunidad y danza amanecer 1/3

Te reto a … hacer máscaras para explorar

Ahora imagina ser el alebrije y tu casa será el mundo que has creado en dibujo. ¿Qué cara tiene tu alebrije?, trata de imitarla, pero ahora, también sus movimientos. ¿Cómo te moverías de un lugar a otro dentro tu mundo?

Reflexiona sobre ¿qué te pareció moverte por todos los lugares del mundo que creaste? Ahora vas a habitar ese mundo, es decir, vas a crear objetos que salgan de la realidad, atraviesen por tu imaginación y llega al mundo de tu alebrije.

Para reforzar lo que quieras que tenga el mundo del alebrije, es decir, tu mundo mientras juegas a ser él. Piensa qué le gustaría hacer en tu tiempo libre, tus pasatiempos y lo que más te apasiona.

El Reto de Hoy:

Crea tu propia videodanza, sintiéndote libre y explota tu creatividad, tomando tu cámara de celular o sino usa tus manos para hacer encuadres y escribe tu guion o escenas.

>Química

¿Cómo se clasifican los materiales?

Aprendizaje esperado: Establecer criterios para clasificar materiales cotidianos en mezclas, compuestos y elementos considerando su composición y pureza.

Énfasis: Identificar y clasificar materiales conocidos en el entorno, como mezclas, compuestos y elementos.

¿Qué vamos aprender?

-Identificarás y clasificarás materiales conocidos en el entorno, como mezclas, compuestos y elementos.

-Reflexionarás sobre la clasificación química de los materiales, es decir, con base en su composición y retomarás un concepto muy importante, el “átomo”.

-También aprenderás que la gran mayoría de los materiales con los que están hechos los objetos de uso cotidiano son elementos, compuestos o mezclas.

Observa con atención los siguientes materiales: son un tramo de tubo de cobre, un tornillo de hierro, un anillo de plata, sal, agua, azúcar, agua con aceite y agua con colorante: ¿Cuáles de ellos se pueden clasificar como un elemento? , ¿cuáles se pueden clasificar como un compuesto? , ¿cuáles como una mezcla? , ¿cuál es el criterio que permite diferenciarlos?

¿Qué hacemos?

Observarás el siguiente video del inicio al 4:53 y del minuto 10:57 al 11:22:

Mezcla o compuesto

En general los materiales que utilizas en tus actividades cotidianas se pueden clasificar en mezclas que son las más comunes, elementos y compuestos.

Observa con atención el siguiente video que trata sobre el grafeno, una sustancia formada por átomos de carbono, que es un elemento químico o sea una sustancia pura, pero en un acomodo geométrico diferente, imagínatelo como una capa de mosaicos hexagonales.

Los supermateriales: “el grafeno”

Observa con atención la infografía, durante esta emergencia sanitaria es importante desinfectarlas superficies, pero no deben mezclar diferentes productos de limpieza porque puede ser peligroso.

El Reto de Hoy:

Clasifica las diferentes sustancias que aparecen en la imagen y las que observaste al inicio en elementos, compuestos o mezclas.

Elabora en tu cuaderno un cuadro con tres columnas con Elemento, Compuesto y Mezcla.

Observa con atención el siguiente video, en él se presentan más aplicaciones de los elementos, los compuestos y las mezclas.

Usar la química para evitar falsificación de documentos

>Matemáticas

-Triángulo rectángulo

Aprendizaje esperado: Resolver problemas que implican el uso del Teorema de Pitágoras.

Énfasis: Analizar las características del triángulo rectángulo.

¿Qué vamos a aprender?

Empezarás analizando al triángulo rectángulo, sus características y problemas, después conocerás las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo, y finalmente, llegarás al Teorema de Pitágoras.

Analizarás los elementos y características de una de las figuras geométricas básicas, pero de múltiples aplicaciones y usos en muchas ramas del conocimiento, no sólo en las matemáticas. Se trata del triángulo rectángulo.

Realiza un experimento geométrico muy atractivo: el rompecabezas de Dudeney, un acertijo abierto durante 100 años.

Observa:

El acertijo dice ¿Se puede recortar un triángulo equilátero para formar un rompecabezas de manera que, al reordenar sus piezas, se forme un cuadrado?

Sucede que, al cortar el triángulo equilátero en piezas, éstas se pueden unir con bisagras, de tal manera que al desdoblarlas y volver a ordenarlas se forma un cuadrado y viceversa: las piezas se vuelven a desdoblar y se ordenan en sentido contrario hasta formar el triángulo.

Se dice que Dudeney se sentía tan bien con su diseño, que se fabricó unos muebles que tenían esa forma, y ahora muchos diseñadores de muebles e interiores lo usan para hacer creaciones propias. Incluso, diseños de casas giratorias se han creado con esas formas.

Desde ese tiempo, muchos matemáticos intentaron llevar dichas características a otras figuras geométricas planas y en prismas con esas bases, con polígonos más complicados. A través del tiempo, se fueron diseñando o creando figuras más sorprendentes con figuras geométricas impresionantes.

Ahora, considera una de las figuras geométricas tal vez más simples, pero que tiene un gran significado y múltiples aplicaciones en nuestro entorno, se trata del triángulo rectángulo.

Los elementos del triángulo rectángulo son:

Los lados a y b que se denominan “Catetos”, cuyo término proviene del griego “Kathetos”, que significa “que cae en perpendicular”.

El lado c, denominado Hipotenusa, proviene del griego “Hypotenousa”, formada por el prefijo hypo, debajo de; del verbo teino, tuirar; y del ousa, participio femenino. Se puede traducir como ‘firmemente sujeta’ o ‘firmemente tensada’.

Los triángulos rectángulos pueden ser elementos que generen otras figuras geométricas o que representen algún estudio dentro de ellas.

¿Qué hacemos?

Observa un breve video de cómo se pueden obtener los triángulos rectángulos, escalenos e isósceles. Utilizando para ellos, las figuras básicas del rombo y una circunferencia.

Geogebra

Así como en estas figuras geométricas se obtienen triángulos rectángulos, también en los trapecios, romboides, polígonos regulares y muchas otras figuras geométricas planas, se pueden obtener triángulos rectángulos.

Da clic aquí para realizar el ejercicio final se llama “La paradoja del cuadrado perdido”.

>Lenguaje

¿Lo necesito, o creo que lo necesito?

Aprendizaje esperado: Analiza las características de los mensajes publicitarios.

Énfasis: Identificar características y funciones de anuncios publicitarios.

¿Qué vamos a aprender?

Revisarás información sobre cómo identificar características y funciones de anuncios publicitarios.

Lee el siguiente cuento titulado: La felicidad, versión recargada.

Conocerás aspectos importantes respecto a la publicidad. Inicia con su definición. La palabra publicidad proviene del latín «publicitate», que a su vez está relacionada con la palabra «publicus» y remite a la noción de «hacer de dominio público algo». Es decir, dar a conocer alguna información.

Como verás, etimológicamente la palabra tiene un significado muy extenso, pero en épocas modernas, el término “publicidad”, se ha utilizado para referirse a una forma de comunicación que busca influir en las personas, para que consuman, participen o actúen de manera conveniente para una determinada, marca, producto o servicio.

¿Qué hacemos?

Para conocer un poco más de las características y funciones de la publicidad, observa el siguiente video, es una charla donde un especialista detallará aspectos fundamentales sobre este fenómeno.

La publicidad, ¿Informa, deforma o conforma?

Te proponemos una sopa de letras para revisar las características de la publicidad:

Todo lo que acabas de observar son características de la publicidad, pero es muy importante abrir un espacio para conocer específicamente sus funciones pues tiene una gran presencia en nuestra sociedad

Ahora que sabes las características y funciones de la publicidad, revisa el análisis de una imagen publicitaria dando clic aquí.

El Reto de Hoy:

Para reafirmar los conocimientos adquiridos, localiza en tus libros de texto el Aprendizaje Esperado, para que cuentes con más elementos para profundizar en él, a fin de identificar las características y funciones de los anuncios publicitarios.

Elige el anuncio de un producto: el que a ti te guste. Encuentra, por un lado, qué tiene de verdad en cuanto a la necesidad que te ofrece satisfacer, y, por otra parte, identifica en qué aspectos está exagerando para convencernos de comprarlo.