Preguntas de Aprende en Casa II del 11 de septiembre de secundaria

Si te perdiste de tus clases de Aprende en Casa II de la SEP este miércoles, no te preocupes... aquí te dejamos lo que se vio.

Primero de secundaria

Química

Aprendizaje esperado: Argumenta el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de dureza, flexibilidad y permeabilidad, con el fin de tomar decisiones sobre cuál es el más adecuado para la satisfacción de algunas necesidades.

Asignatura de repaso: Ciencias naturales 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Argumentaras sobre el uso de ciertos materiales con base en sus propiedades de dureza, flexibilidad y permeabilidad, con el fin de tomar decisiones sobre cuál es el más adecuado para la satisfacción de algunas necesidades.

Las propiedades mecánicas principales de los materiales son: dureza, flexibilidad, permeabilidad, resistencia, elasticidad, plasticidad y las diferencias que determinan su uso.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Ciencias Naturales de 6º, se explica el tema a partir de la página 84.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos conocerás algunas propiedades de los materiales, con el fin de que puedas argumentar y tomar decisiones para satisfacer necesidades.

Experimentación con la dureza, flexibilidad y permeabilidad. Concepto.

Los materiales que nos rodean (2) Materiales flexibles, rígidos, permeables, aislantes, e impermeables.

En estos videos verás algunos ejemplos de productos que representan algunas propiedades.

Chicle orgánico, estilo maya.

Fibra de carbono

En este video verás el procedimiento que se lleva a cabo para hacer un juguete.

How To Make a Car - Powered Car - Very Simple

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Identifica las características del personaje a través de la lectura de biografías y autobiografías.

Asignatura de repaso: Lengua materna 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a identificar las características del personaje a través de la lectura de biografías y autobiografías.

La biografía se refiere a una narración que cuenta la vida de una persona. La autobiografía es el género literario que se centra, principalmente, en la narración de los sucesos más relevantes sobre una vida, con la particularidad de ser escrita por el propio protagonista.

¿Te gustaría conocer más de otras personas, a través de sus historias de vida?

Para conocer más, consulta el libro de texto de Español de 6°, se explica el tema a partir de la página 18.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás la biografía de dos artistas que amaban lo que hacían.

Biografía de Francsco Gabilondo Soler "CRÍ-CRÍ"

Historias de vida - Leonora Carrington

En estos videos se presentan dos autobiografías de mujeres mexicanas muy especiales y tenaces.

Frida Kahlo

Soraya Jiménez, la primera campeona olímpica mexicana

Artes

Aprendizaje esperado: Reflexiona, a partir de preguntas dirigidas, acerca de lo que comprendió y sintió al ver las obras de teatro.

Asignatura de repaso: Artes.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reflexionar, a partir de preguntas dirigidas, acerca de lo que comprendiste y sentiste al ver las obras de teatro.

Una obra de teatro es un formato literario que presenta una historia mediante sus personajes, diálogos y escenarios posibles.

El teatro te permite desarrollar habilidades para pensar, crear, imaginar, sentir, actuar o jugar. Es una herramienta importante de interacción y un componente clave para la ficción.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video:

En este video encontrarás la representación de una obra de teatro que te hará sentir y reflexionar.

Conciencia Social. Segundo Lugar. 3ª. Muestra de Teatro...

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Analiza de las convenciones para la construcción de gráficas de barras.

Asignatura de repaso: Matemáticas 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a analizar las convenciones, es decir acuerdos internacionales, para la construcción de gráficas de barras.

Las gráficas de barras tienen figuras rectangulares con longitudes proporcionales a los valores que representan. Se utilizan para comparar dos o más valores. Las barras pueden ser horizontales o verticales.

¿Te gustaría desarrollar habilidades para interpretar y construir gráficas de barras?

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Matemáticas de 5°, se explica a partir de la página 144.

Para reforzar lo aprendido te invitamos a realizar los ejercicios de tu Cuaderno del estudiante.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En este video encontrarás información que te ayudará a interpretar y construir gráficas de barras.

¿Cómo crear conocimiento?

En este video verás un experimento que puedes realizar en casa.

La casa de la ciencia: Microbios

En el siguiente video encontrarás información que te servirá para practiques lo aprendido representando los datos través de una gráfica.

Gráfico de barras

Geografía

Aprendizaje esperado: Localiza capitales, ciudades y otros lugares representativos de los continentes a partir de las coordenadas geográficas.

Asignatura de repaso: Geografía 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a localizar capitales, ciudades y otros lugares representativos de los continentes a partir de las coordenadas geográficas.

Las coordenadas geográficas forman parte de un sistema de referencia utilizado para ubicar cualquier sitio del globo terrestre, a partir de números, letras o símbolos. Un punto es referido por los valores: latitud y longitud.

Para explorar más sobre el tema, consulta el libro de texto de Geografía de 5º, se explica el tema de la página 30 , y en la página 191 y 192 puedes observar los planisferios con los paralelos y los meridianos. En el Atlas de Geografía del Mundo de 5° se aborda el tema a partir de la página 72.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

En estos videos encontrarás información sobre la ubicación de los países y sus características .

Adivina dónde se ubican los países en el mapa.

¿Qué país es? Challenge países del mundo M Datos Curiosos.

En estos videos encontrarás información para saber cómo localizar a los países en un mapa, a través de las coordenadas geográficas.

Forma, medida y representación de la tierra.

Lectura de un mapa.

Puntos, líneas y círculos imaginarios.

Información adicional:

Longitud: Es la distancia angular entre un punto ubicado en la superficie terrestre y el meridiano indicado como 0º (Hoy en día Greenwich).

Latitud: Es la distancia angular que hay entre la línea del ecuador y un punto determinado en la Tierra. Se encuentra medida a lo largo del meridiano en el que se encuentra tal punto.

Segundo de secundaria

Física

Aprendizaje esperado: Describe la importancia, funciones y ubicación de los cromosomas, genes y ADN.

Asignatura de repaso: Ciencias. Biología.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las características y funciones básicas de los cromosomas, genes y ADN (ácido desoxirribonucleico).

Profundizarás en la estructura básica que nos conforma como seres vivos: la célula. Conocerás su núcleo, sus características, componentes y funciones. Posteriormente los cromosomas y nuestros genes.

“Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes”, es una frase de James Watson, uno de los descubridores del secreto de la vida.

¿Qué hacemos?

Para saber más sobre el tema, observa el siguiente video y descubre qué se almacena en el núcleo de la célula, y cuál es su tarea.

El timonel celular.

En el núcleo se dictan las órdenes para el funcionamiento de cada uno de los millones de células que conforman nuestro cuerpo y su funcionamiento. Dentro de las estructuras que contiene el núcleo, destaca la cromatina, que puede encontrarse dispersa, o formando los cromosomas cuando la célula se divide.

Para conocer las características básicas de los cromosomas, observa el siguiente video, inicia en el minuto 1:20

La danza de los cromosomas.

La danza que realizan los cromosomas cada vez que nuestras células se duplican, sucede cuando las células mueren y deben ser reemplazadas por otras nuevas. Este proceso también ocurre cuando creces, pues el número de células aumenta.

Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, la mayoría de ellos en forma de X, encerrados en el núcleo. Los cromosomas son los portadores del ADN, que es una molécula que contiene nuestro código genético.

Para saber, para qué puede servir conocer el ADN de las personas, observa el siguiente video.

Conocerte hasta el núcleo.

A lo largo de la doble hélice de ADN, los genes se encuentran ensartados como perlas brillantes en un hilo. Es apasionante saber que el rápido avance de la tecnología y el intenso esfuerzo de la comunidad científica, ofrecen la promesa de revolucionar los tratamientos médicos, crear nuevas terapias y curar enfermedades que en otros tiempos eran incurables.

La secuenciación de genes ha permitido leer el código de la vida, saber más acerca de la herencia biológica y conocernos más, por ejemplo, la diferencia entre un virus, un pez, un insecto, un ratón y un ser humano, está en la secuencia de genes.

¿Qué animal crees que tenga más genes?, para saber más acerca del número de genes que tienen los organismos, observa el siguiente video.

¿Cuántos genes componen al ser humano?

Dinámica en familia.

Para reforzar lo que aprendiste, realiza la siguiente dinámica familiar; ¿observa a quién de tus familiares te pareces más? ¿cuál característica física es más común en tu familia? Identifica color de pelo, forma de ojos, nariz, etc. Puedes elaborar un árbol genealógico, incluye a tus padres, abuelos y bisabuelos.

Es muy interesante saber que tenemos menos genes que algunos reptiles, pero si quieres conocer más sobre este apasionante tema, puedes leer el libro de Horacio García Fernández, “La cacería del genoma humano”.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Formula expresiones algebraicas de primer grado a partir de sucesiones y las utiliza para analizar propiedades de las sucesiones que representan.

Asignatura de repaso: Matemáticas 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca de las sucesiones y su utilidad para resolver problemas que podemos encontrar en la vida diaria mediante expresiones algebraicas. Asimismo, analizarás y comprenderás las propiedades de la sucesión que representan.

¿Qué hacemos?

Primero aprenderás qué es una sucesión. Para ello observa el siguiente video.

¿Qué es una sucesión?

Ahora, ya conoces qué es una sucesión, el siguiente paso es comprender cómo puedes generar una sucesión. Para saber cómo se hace, observa el siguiente video.

¿Cómo se generan las sucesiones con progresión aritmética?

Para saber cómo lograr encontrar una ecuación que describa el patrón de una secuencia, observa el siguiente video.

Ecuación de una secuencia de patrones.

Dinámica en familia.

Reúnete con tu familia y comenten sobre los patrones o regularidades. Después, identifiquen en donde se encuentran estos y qué ecuación utilizar que describa ese patrón.

Te recomendamos que realices los ejercicios del Cuaderno de trabajo para el estudiante, “Vamos de Regreso a Clases”, página 54, 55 y 56.

Para que sigas aprendiendo sobre sucesiones, puedes consultar el libro “Los números. De los naturales a los complejos”, de Matías Graña. Particularmente te será de beneficio el capítulo 6, que aborda de manera amplia diversos ejemplos sobre el uso de las sucesiones.

Artes

Aprendizaje esperado: Reconoce las manifestaciones populares como parte del patrimonio y la diversidad cultural de su país.

Asignatura de repaso: Artes.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás las manifestaciones populares como parte del patrimonio y la diversidad cultural de México.

Las imágenes son información y, a veces, cuando caminas por la calle, encuentras tantas imágenes a tu alrededor que tu cerebro las esconde para no cansarse. Sin embargo, si te das un tiempo, te sientas en la banca de un jardín y presta atención a lo que te rodea, podrás encontrar imágenes y colores muy interesantes.

Hay colores en todo tu alrededor y estos acompañan a muchísimas imágenes de tu entorno. Estas imágenes pueden ser planas o bidimensionales, como los grafitis, murales, o bien, estas imágenes con volumen o tridimensionales. La mayoría de estas obras tienen un significado muy especial para nuestra cultura, pues reflejan nuestra forma de vivir y de pensar, así como nuestros sentimientos e intereses.

A lo largo del tiempo, nuestra cultura e identidad, así como los grandes personajes de nuestra historia, han sido plasmados en imágenes del arte pictórico, y en otras artes como la danza, la música y el teatro, en diferentes espacios de nuestro entorno. Esto tiene como propósito recordarnos la importancia de la riqueza que tenemos como sociedad, nuestros compromisos, valores y esencias.

¿Qué hacemos?

Para ayudarte a explorar tu entorno observa el siguiente video.

Colores y coloridos.

Ahora, para entender un poco más de la cultura considerando las imágenes que te rodean, observa el siguiente video.

Reconociendo mi cultura.

Observa el siguiente video, para conocer algunos lugares donde se exhiben obras de arte.

¿Dónde hay arte?

Algo muy interesante es que el arte no solo existe en los museos, sino también en las calles. Para muchas y muchos artistas, el arte debe ser público y de libre acceso, y estar al alcance de todas las personas, con el fin de que éstas, a su vez, no sean sólo espectadoras sino creadoras de sus propias obras. Y, con ello, podamos tener una versión de la historia cada vez más completa. Para orientarte sobre cómo elaborar una obra colaborativa, observa el siguiente video.

Mirada social.

El arte te sirve para expresar de manera libre, creativa y divertida, todo aquello que quieres decirle al mundo, inclusive esas cosas que te cuesta expresar con palabras.

Dinámica en familia.

Junto con tu familia, pueden comentar sobre las imágenes que se encuentran en su comunidad. También, pueden reflexionar sobre los murales de los museos que han visitado y comentar sobre estos. A partir de estas reflexiones, piensen en algún tema que les parezca interesante, como la salud, la convivencia familiar o su propia historia en estos días, elaboren un mural colectivo utilizando objetos que puedan reciclar y después, toma una foto del mural.

Si quieres saber más sobre el muralismo y el patrimonio visual, lee el libro titulado “Libros pintados. Murales de la Ciudad de México”, de José Luis Trueba Lara.

Historia

Aprendizaje esperado: Identifica los tipos de testimonios del pasado que nos sirven como fuentes históricas.

Asignatura de repaso: Historia 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás que las fuentes históricas deben ser analizadas para comprender su contenido histórico. Profundizarás en los tipos de testimonios, conocerás cómo se construye y para qué sirve la historia.

¿Qué hacemos?

Observa con atención el siguiente video, donde encontrarás más información sobre la historia y para que nos sirve.

Para qué sirve estudiar Historia.

Min. 00:20 - 06:36

Los historiadores expusieron la importancia de las fuentes históricas y los usos sociales del conocimiento histórico. Existen distintos tipos de fuentes históricas, pero ¿cuáles son? Observa el siguiente video, donde aprenderás sobre la importancia de la investigación histórica y donde podemos localizarla.

Cómo se reconstruye la historia.

Min. 00:08 - 03:07

Todos los vestigios del pasado pueden ser una fuente histórica, porque nos aportan información de la sociedad que los creó. Para que esto suceda, los historiadores deben interrogar a dichos vestigios con la finalidad de hacerlos hablar. ¿Cómo? Analizándolos.

En el siguiente video encontrarás un ejemplo de cómo analizar una fuente histórica, en este caso, una caricatura de sátira política.

Análisis de fuentes iconográficas: la caricatura.

Min. 00:39 – 08:26

Analizar una fuente histórica requiere formular las preguntas que sean necesarias para poder obtener información de ella. Existe una amplia variedad de fuentes históricas. Por ejemplo: edificios, escritos, caricaturas, obras de arte, periódicos, libros, muebles, monedas, fotografías, arquitectura doméstica, entre muchas más.

En pocas palabras, todo lo hecho por la humanidad puede ser una fuente histórica, porque nos aporta información sobre las formas de vida y de pensar de una sociedad. A través de las fuentes históricas es como podemos conocer sus hábitos, creencias o problemas.

Dinámica en familia.

Aprovecha la oportunidad que tienes ahora de estar con tu familia para indagar sobre tu historia familiar y realizar una investigación histórica. Investiga y haz preguntas al respecto. Reconstruye la historia de tu familia. Busca tus propias fuentes primarias y secundarias para saber más sobre la historia de tu familia.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Entrevista a una persona relevante de su localidad.

Asignatura de repaso: Lengua materna 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás aspectos para tomar en cuenta durante la planeación y la aplicación de una entrevista, y conocerás el estilo directo e indirecto para escribir el informe correspondiente.

Seguramente has tenido la experiencia de difundir lo que has aprendido con tu comunidad escolar, a través de boletines, carteles, o periódicos murales. Esto es posible gracias a la capacidad que tienes de comunicarte. Ahora, profundizarás un poco más sobre una técnica de investigación: la entrevista.

Una entrevista es una conversación en torno a preguntas que plantea el entrevistador, con la intención de obtener información de la persona entrevistada.

Hay varios tipos de entrevistas; por ejemplo:

De trabajo, que permiten recopilar información sobre un candidato y seleccionar personal.

Entrevistas clínicas, que realiza un médico con un paciente para tomar las mejores decisiones para su salud.

De tipo periodístico, que se aplican para recabar información de interés público, sobre diversos hechos, o la vida y obra de una persona, con el fin de realizar una investigación y publicar los resultados.

En esta ocasión el tema de interés es la entrevista periodística para recabar datos sobre las actividades o la vida cotidiana de una persona relevante.

¿Qué hacemos?

En el siguiente video observarás una entrevista a un estilista.

¿Cómo te ganas la vida?

La planeación es una etapa muy importante en una entrevista. Una buena planeación te ayuda a reducir las equivocaciones y a recolectar información valiosa y pertinente.

Pero después de planear y aplicar una entrevista, aún te queda la importante tarea de elaborar un informe para publicarlo.

En el siguiente video observaras dos maneras de escribir una entrevista: con estilo directo y con estilo indirecto.

Estilo directo e indirecto.

El estilo directo reporta de manera literal las palabras del entrevistador y del entrevistado, mientras que el indirecto te permite como entrevistador reproducir los mensajes con tus propias palabras, sintetizar y parafrasear.

Generalmente una entrevista se aplica a una persona relevante, cuya vida es sobresaliente o que por su experiencia o trayectoria cuenta con información sobre algún tema, hecho o fenómeno que resulte de interés para otros.

Dinámica en familia.

Ahora que ya conoces los aspectos básicos sobre la entrevista y la elaboración de un informe, realiza algunas entrevistas, elije a uno o varios miembros de tu familia sobre su ocupación, sus gustos, pasatiempos, etc. Al terminar, puedes integrar toda la información que recabaste y compartirla con tu familia.

Te recomendamos que realices los ejercicios del Cuaderno de Trabajo para el Estudiante, “Vamos de Regreso a Clases”, páginas 21, 22 y 23.

Si quieres saber más sobre la entrevista, puedes leer el libro “Escuchar a Iraq”, en el que el autor, Abel Ruiz de León, presenta los testimonios de tres víctimas de la guerra de Iraq.

Tercero de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Comparte la lectura de textos propios en eventos escolares

Asignatura de repaso: Lengua materna 2º

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás, analizarás e identificarás las características de cómo debe construirse y narrarse un texto personal ante un público.

Profundizarás en dos situaciones importantes. Una se refiere a los elementos que deberás tomar en cuenta para redactar un texto, y la otra, las estrategias que implementarás para exponerlo ante un público.

¿Qué hacemos?

El siguiente video te dará las herramientas para presentar un texto ante un público. Recuerda tener tus materiales cerca para tomar apuntes de la información más importante.

Lo que debes saber para hablar en público

Lo primero que debes tener claro, es el tema a elegir, es decir, de qué hablará el texto. Es importante que conozcas el tema a desarrollar, que realices notas de la información y subrayes las ideas principales para que comiences la redacción del texto.

A la hora de exponer, lo ideal es platicar el tema, pero eso depende del texto que vayas a presentar. Por ejemplo, si es un cuento, es normal que se lea. Pero si es una anécdota, lo importante es no leerla, no dar vueltas, ser claro, e ir de lo general a lo particular.

Para entender más acerca de cómo recuperar lo importante en un texto, observa el siguiente video.

Buscar las ideas principales de un texto

Las ideas principales sintetizan la información de un tema y responden a lo que quiere decir un texto. Algunas recomendaciones para presentar el texto son: buscar el significado de las palabras que no se entienden, subrayar las ideas más importantes y realizar apuntes breves en fichas de trabajo. También es importante que los textos o notas, además de la ortografía y la puntuación, estén redactados de manera clara.

Debes estructurar tu texto a partir de: introducción, desarrollo y conclusiones. Observa el siguiente video, que será de gran valor para que presentes un texto con ideas claras.

Palabras y frases de enlace

La función de los conectores es muy importante para construir un texto lógico y entendible. Los conectores unen y organizan las ideas de un texto, y hay una gran variedad de ellos para expresar lo que se desea.

Existen conectores de dos tipos: los aditivos que apoyan al momento de agregar más información, y los opositivos que niegan alguna situación. También están las preposiciones que son nexos, y las conjunciones que unen ideas.

Observa detenidamente el siguiente video, de Giordano Bruno, que narra la infortunada suerte de este hombre de ciencia, adelantado a su tiempo. Toma nota de los aspectos más sobresalientes para realizar una actividad.

Giordano Bruno

El filósofo Giordano Bruno fue fiel a sus ideales hasta la muerte. Fue condenado a morir en la hoguera por expresar ideas contrarias a las que difundía la Iglesia católica del siglo XVI.

Química

Aprendizaje esperado: Describe la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo

Asignatura de repaso: Ciencias. Física

¿Qué vamos aprender?

Describirás la generación, diversidad y comportamiento de las ondas electromagnéticas como resultado de la interacción entre electricidad y magnetismo.

Indagarás en el tema de ondas electromagnéticas, sus características, usos y diferencias.

Las ondas pueden ser mecánicas o electromagnéticas. Ambas tienen frecuencia, amplitud, longitud de onda y velocidad. La única diferencia es que las ondas mecánicas necesitan un medio, como el aire, para poder viajar. Un ejemplo de onda mecánica es el sonido.

En cambio, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, o sea que pueden viajar en el vacío. Todas ellas se mueven con una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo. La luz, los rayos ultravioletas y los rayos X son ondas electromagnéticas.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para aprender más sobre la naturaleza y características de las ondas electromagnéticas. No olvides tener tus materiales a la mano para tomar nota de lo más importante.

Ondas electromagnéticas y espectro electromagnético

Khan Academy.

A continuación, observa con atención el video, donde conocerás algunos ejemplos de la utilización de ondas electromagnéticas en actividades cotidianas.

Ondas electromagnéticas

Ciencias y tecnología. Física. Bloque 2.

Secuencia 10. Fenómenos electromagnéticos y su importancia.

Los rayos ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma son ondas electromagnéticas que pertenecen al grupo que emiten radiación ionizante y tienen muchas aplicaciones benéficas en la medicina, industria, agricultura e investigación. Pero, a medida que aumenta el uso de las radiaciones ionizantes, también lo hacen los posibles peligros para la salud, si no se utilizan o contienen adecuadamente.

Exponerse a cantidades altas de radiación ionizante o por periodos prolongados, puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos, y causar efectos agudos como enrojecimiento de la piel, caída del cabello, quemaduras por radiación o síndrome de irradiación aguda.

Las ondas de radio, las microondas, los rayos infrarrojos y el llamado espectro visible, son ondas electromagnéticas que emiten radiación no ionizante. Aunque por sus características, este tipo de radiación no es capaz de alterar o dañar las células, como lo hace la ionizante, la exposición a ella, y en particular a frecuencias asociadas a la luz visible o al infrarrojo, tiene una serie de riesgos que deben tenerse en cuenta, especialmente para la visión.

Artes

Aprendizaje esperado: Analiza su entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria

Asignatura de repaso: Artes

¿Qué vamos aprender?

Analizarás tu entorno para identificar los recursos de la imagen publicitaria.

Profundizarás en la imagen publicitaria, como herramienta de consumo y persuasión.

Cuando hablamos de publicidad, nos referimos a aquellas estrategias de convencimiento que buscan que aceptemos alguna idea, creencia, acción, o la eficacia de un producto

En la actualidad, las formas en las que encontramos publicidad son variadas, y van dirigidas a estimular nuestros sentidos, o incluso a afectar nuestras emociones, con tal de atraer nuestra atención y generar un gusto hacia algo en específico.

En otras palabras, la publicidad es un recurso muy utilizado en la sociedad, para incitar a que ciertas personas piensen o actúen de determinada manera.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para conocer sobre las imágenes publicitarias. No olvides anotar lo que consideres más importante.

Cazadores de imágenes

Existen distintas clases de imágenes, cada una con propósitos específicos. Sin embargo, se pueden combinar para nuevos propósitos, por ejemplo, las imágenes publicitarias pueden utilizarse para crear obras de arte; o al revés, las obras de arte pueden usarse como publicidad.

En el mundo de la publicidad, no es extraño encontrar artistas colaborando con empresas para crear anuncios. Esto se debe a que, en las artes, las emociones y los sentimientos están más presentes. Y, a su vez, logran que el consumidor se convenza más pronto y por mayor tiempo de la idea, producto o servicio que se promueve. Podría parecer que la publicidad es mala, pero no necesariamente es así. Sin ella no existirían campañas de vacunación.

Es importante que analices primero, a qué tipo de publicidad te expones día con día, para tomar decisiones de una manera más consciente. Para ello, observa la relación entre las imágenes, el entorno y el consumidor.

Las imágenes, el entorno y el consumidor

Seguramente gran parte de las imágenes están cargadas de publicidad, pero a veces no es fácil distinguir dónde está exactamente. Por ejemplo, la gran mayoría de los deportistas tienen la publicidad impresa en su ropa, lo cual no se nota de manera consciente.

Para distinguir la publicidad en aquellas imágenes que ves en tu vida cotidiana. Reflexiona: ¿Consideras que las personas valen por lo que compran? Observa el siguiente video para saber más al respecto.

Diseña tu cartel

La publicidad se presenta en muchas formas, y cada una de las partes que la integran nos dice cosas que tratan de convencernos de algo, o de atraer nuestra atención. La publicidad puede utilizar la imagen, el sonido, la actuación, la tecnología, la expresión corporal y muchos elementos más para lograr su cometido.

Historia

Aprendizaje esperado: Identifica las instancias de la autoridad española, virrey, audiencia, corregidores

Asignatura de repaso: Historia 2º

¿Qué vamos aprender?

Reflexionarás sobre los efectos de las Reformas Borbónicas en distintos ámbitos de la vida en la Nueva España.

Aprenderás sobre las Reformas Borbónicas y el impacto que tuvieron en diversos niveles en la Nueva España. Estas reformas surgieron en España, se aplicaron en las colonias durante el último tercio del siglo dieciocho y fueron parte de la política del Despotismo ilustrado.

Su impulsor fue el rey Carlos III, quien encomendó a José de Gálvez implementarlas en la Nueva España, para reorganizar el virreinato, reforzar el dominio español y extraer más recursos.

¿Qué hacemos?

Observa con mucha atención el siguiente video para que te enteres cómo ocurrieron estos acontecimientos.

Las reformas Borbónicas

El objetivo de las Reformas Borbónicas era reajustar la administración de las colonias españolas y recuperar su control.

Pero también provocaron descontento entre los habitantes de la Nueva España, cuando se arraigaron las ideas de la Ilustración.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Usa e interpreta las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), el rango y la desviación media de un conjunto de datos y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión

Asignatura de repaso: Matemáticas 2º

¿Qué vamos a aprender?

Usarás e interpretarás las medidas de tendencia central (moda, media aritmética y mediana), el rango y la desviación media de un conjunto de datos.

Aprenderás cómo utilizar las medidas de tendencia central, es decir, la moda, la media aritmética y la mediana.

En muchos sentidos es importante conocer cómo se comporta un conjunto de números, esto te ayudará a tomar decisiones. Por ejemplo: algunas empresas registran los datos de consumo de su producto y con base en las medidas de tendencia, pueden determinar la cantidad promedio que deben fabricar o el lugar en donde más se vende ese producto. Con esta información se puede elegir con mayor precisión las acciones que más convienen al negocio.

¿Qué hacemos?

Observa con atención el siguiente video para introducirte al tema de la estadística. No olvides tomar apuntes de lo que consideres más importante.

Introducción a la estadística: media, mediana y moda

Para saber qué es la desviación media y cómo se obtiene, observa el siguiente video.

Cómo obtener la desviación media de un conjunto de datos

Ya con una mayor claridad de las medidas de tendencia central, observa el siguiente video para reforzar lo que has aprendido sobre la media, mediana y moda.

Media, mediana y moda. Ejemplo

Estas medidas de tendencia central te serán de utilidad para comprender mejor los temas de actualidad que se muestran mediante gráficos en los medios de comunicación. Por ejemplo, la presentación de datos estadísticos de los países afectados por el COVID-19.