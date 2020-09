Preguntas de Aprende en Casa II del 1 de septiembre de primero y segundo de primaria

Estas son las materias que se tocan en las clases de este martes en el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Primero y segundo de primaria

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a organizar información para después representarla de forma ordenarla y así puedas hacer comparaciones de una manera mucho más sencilla. Recolectarás datos y harás registros en pictogramas.

En tu libro de texto de Matemáticas, de primer grado, consulta en la página 40.

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos en los cuales conocerás cómo puedes construir un pictograma con los datos que se recolectan. Los pictogramas te ayudan a comparar cantidades de forma fácil.

1. Matemática Divertida: 1er Grado - Interpreta Datos Representados en Pictogramas y Gráficos

2. Hacer gráficas con dibujos

Seguramente anteriormente ya has elaborado gráficos como los que acabas de ver, si aún no, no te preocupes, aquí aprenderás, ¡inténtalo! Cuando se reúnen varios objetos del mismo tipo, es práctico hacer registros con dibujos que representen esos objetos.

Ahora, observa con atención el siguiente video

3. 11296 Pictogramas Escenario

Deportes

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás y conocerás algunas actividades en las que puedes poner a prueba movimientos como saltar, correr, lanzar y cachar objetos.

Realizarás actividades físicas dentro de casa, en las que se combinan distintos movimientos. Observa con atención los videos y, si es posible, practica algunos juegos en familia.

Como sabes, el cuerpo tiene distintas posibilidades de movimiento que utilizas en juegos y en actividades de la vida. Muchos de esos movimientos los combinas para lograr una meta.

¿Qué hacemos?

En los siguientes videos observarás una serie de juegos. ¡Concéntrate! Habrá carreras combinadas con saltos, saltos con un solo pie, juegos con cuerda, y muchos movimientos combinados más. Es todo un reto distinguir todo lo que hacen las niñas y los niños que aparecen en los videos. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. UD - SALTO AL VACÍO (SALTOS 2º Primaria)

Ahora observa el siguiente video, a partir del segundo 00:21 y si puedes realizar la rutina que en él se observa, hazlo, podrás repetir la rutina o actividad, si así lo quieres.

2. 20 Fun physical education games | PE GAMES | physed games

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a buscar información con ayuda de un adulto, utilizando los materiales de lectura de los acervos, publicaciones periódicas y entrevistas sencillas a miembros de tu familia a partir de ideas que se te darán sobre temas de los que puedes conocer más si investigas sobre ellos.

¿Alguna vez te has preguntado por qué o cómo suceden ciertos hechos en el lugar donde vives, en nuestro país o en el mundo? ¡Seguramente muchas veces!

También te recomendamos explorar el Cuaderno de Trabajo para el estudiante “Vamos de Regreso a Clases”

¿Qué hacemos?

Investiga sobre cosas o temas que te han llamado la atención de tu barrio, colonia o comunidad. Puedes investigar preguntando a tus familiares o consultando en libros, periódicos y otros medios sobre lo que quieres saber, pero sin salir de casa. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien te acompañe que te ayude con las palabras que no conozcas.

Observa los siguientes videos, en los que escucharás a niñas y niños como tú, que cuentan sobre el resultado de sus investigaciones sobre el trabajo o las tradiciones en su comunidad. Pide a un adulto, papá mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Tierras mágicas

2. Fiesta de mi pueblo

En el siguiente video observa a un grupo de niños que se dedica a investigar sobre su comunidad: Milpa Alta. Ellos explican cómo le hacen para obtener la información que investigan para después darla a conocer y así mantener vivas las tradiciones de su pueblo. Presta mucha atención para que puedas aprovechar sus consejos en tu propia investigación.

3. Niños investigadores en Milpa Alta

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás posibilidades de realizar sonidos y silencios con distintas partes del cuerpo, en clases anteriores hablamos del sobre el sonido y como se producen. Conocerás más sobre el silencio. ¿Sabías que para hacer música se necesita tanto del sonido como del silencio?

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos, en los cuales conocerás un poco más sobre el sonido y el silencio. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien esté contigo, que te acompañe a verlos:

1. Peep en Español: El sonido del silencio, parte 1

2. La música de Silencio | Musicalia | Pipalupa

Observa el siguiente video hasta el minuto 1:36

3. Lectura rítmica "Oso, come, miel" (Inmersión a las figuras de negras, corcheas y silencio)

¿Te gustó el ejercicio? ¿Te gustaría repetirlo? Bueno, vamos a hacerlo una vez más. Como ya sabes de qué se trata, ahora te resultará más fácil. Recuerda verlo hasta el minuto 1:36