Preguntas de Aprende en Casa del 27 de agosto de tercero y cuarto de primaria

Estas son las materias que se tocan en las clases de este miércoles en el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Tercero de primaria

Ciencias Naturales

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la luz y los colores, para qué sirve la luz y experimentarás con ella e identificarás los colores.

La luz es una forma de energía en nuestro planeta, la principal fuente natural de luz es el Sol. ¿Sabías que la luz solar es blanca, y que está formada por distintos colores? ¿Sabes cuáles colores? ¡Los colores del arcoíris!

Conocerás relación entre la luz y los colores del arcoíris.

¿Qué hacemos?

Observarás con atención los siguientes videos, averiguarás cómo se forman los arcoíris y sus colores, pide a un adulto, que te acompañe a verlo:

1. El mundo de Luna | El arcoíris completo (11:30’)

2. Tímido arcoíris (3:09’)

En el siguiente video observarás un experimento muy sencillo que podrás hacer y descubrir más cosas sobre la luz y los colores. Recuerda que si deseas hacer el experimento debes contar con el apoyo de un adulto. Y lo más importante: Quédate en casa.

3. Umbrales Ciencia para Niño: Luz y color (1:27’)

En el siguiente video escucha atentamente

4. El arcoíris |los hermanos Rincón

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a sumar y restar fracciones con el mismo denominador, las cuales te ayudarán a resolver diferentes problemas.

¿Alguna vez has tenido que repartir algo entre tus amigos? Por ejemplo, ¿un pastel? ¿Cómo le haces para que todos reciban la misma cantidad? Cuando haces un reparto, es común que tengas que recurrir a las fracciones para poder hacerlo. En esta sesión aprenderás algunos conceptos básicos sobre estos números y empezarás a realizar sumas y restas sencillas con ellos.

En el libro de texto de Desafíos matemáticos 3° grado, puedes practicar el tema a partir en la página 148.

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en internet, revísalos para saber más sobre el tema

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En el primero se presentan algunas cuestiones básicas sobre las fracciones, presta mucha atención.

1. Video didáctico de fracciones.

En el siguiente video observa cómo realizar sumas de fracciones con el mismo denominador. Toma nota para que puedas continuar con tu aprendizaje a distancia.

2. Sumar fracciones con denominadores comunes.

https://es.khanacademy.org/math/eb-3-primaria/eb-chapter-7-fractions/eb-addition-and-subtraction-of-fractions/v/adding-fractions-with-like-denominators?modal=1

Por último, ve cómo resolver la resta de fracciones.

3. Restar fracciones con denominadores comunes.

https://es.khanacademy.org/math/eb-3-primaria/eb-chapter-7-fractions/eb-addition-and-subtraction-of-fractions/v/subtracting-fractions?modal=1

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Explorarás diversas obras de teatro infantil, para primeros lectores, e identificarás algunas de sus características de forma y contenido, como acotaciones y su función, personajes y guiones para marcar diálogos.

Descubrirás y utilizarás nuevas posibilidades para hacer una obra de teatro con tu familia.

Observarás una obra que también puedas leer en uno de tus libros de texto de tercer grado. Esta obra está representada por una compañía de teatro infantil.

Dedica mucha atención para reconocer algunos elementos de las obras de teatro de las que ya hemos mencionado como el vestuario, la música, el escenario. ¿Cómo representan los muebles? ¿Y las paredes? ¿Cómo es el vestuario?

Consulta tu libro de texto de Español tercer grado.

¿Qué hacemos?

Observarás el siguiente video en dos partes, el primero será hasta el minuto 11:36 y la segunda del minuto 15:46 a 18:09, si quieres verlo completo, adelante. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien este contigo, que te acompañe a verlo:

• La Colmenita El Salvador. Ricitos de Oro y los tres osos.

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a hacer una presentación artística con tu familia.

¿Qué hacemos?

Escogerás una canción que más te guste, debe ser una canción infantil mexicana o latinoamericana, lo puedes hacer por medio de alguna plataforma electrónica como Spotify o Youtube, una vez que decidiste qué canción te gusta la tendrás que cantar y bailar por lo que tendrás que aprendértela y crearás movimientos de baile para representar la canción.

Presenta la canción y el baile, con tu familia, para dar a conocer tu trabajo artístico colectivo en el que utilizaste elementos básicos de las artes de manera creativa.

Te daremos algunas ideas de canciones y ritmos musicales que puedes utilizar para preparar, en compañía de tu familia, un número de baile y canto.

Pide a un adulto -papá, mamá o a quien esté contigo- que te acompañe a verlos. Ponte muy atento para que no se te escape ningún detalle. Una vez escogida la canción:

Entonces, ¡a bailar y cantar se ha dicho!

Videos:

• Ché Araña - Cri Cri – animación

• EL Rock del Changuito

• El Arcoiris Los Hermanos Rincón

• La Ballena Lola - Paco El Marinero

Cuarto de primaria

Geografía

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre las actividades económicas de México.

¿A ti te gustan los nopales? ¿Sabes de dónde vienen los nopales que consumes?

En una sesión anterior ya aprendiste que la región con mayor producción de nopal, es la Ciudad de México, así que tal vez los nopales que comas sean de esa región.

Conocer sobre el trabajo y la gran capacidad productiva de los mexicanos y de los diferentes estados de la república, principalmente en el que vives, te ayudará a comprender la importancia que tiene cada región en el desarrollo de todo el país.

En el libro de texto La entidad donde vivo, de 3º grado, en el bloque 1, tema “Las regiones de mi entidad” encontrarás información del lugar donde vives.

En el libro de texto de Geografía de 4º grado, en la página 97, encontrarás información sobre el tema.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4GEA.htm

Si no los tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en internet, explóralos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En los primeros tres videos, se presenta información sobre la capacidad productiva de México y los productos que exporta, es decir, qué vende a otros países.

Boletín.

¿Cómo lo hacen en México? Industria automotriz.

El sector aeronáutico.

En los siguientes videos aprenderás sobre industrias tradicionales que fabrican productos para una necesidad básica, como es el vestido, o para el gusto de la gente, como es el café.

Telar de Pedales.

Producción de café en México y Veracruz.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a sumar y restar fracciones con el mismo denominador, las cuales te ayudarán a resolver diferentes problemas.

¿Alguna vez has tenido que repartir algo entre tus amigos? Por ejemplo, ¿un pastel? ¿Cómo le haces para que todos reciban la misma cantidad? Cuando haces un reparto, es común que tengas que recurrir a las fracciones para poder hacerlo. En esta sesión aprenderás algunos conceptos básicos sobre estos números y empezarás a realizar sumas y restas sencillas con ellos.

En tu libro de texto de Desafíos matemáticos 3° grado, puedes practicar el tema a partir en la página 148 que puedes encontrar dando clic aquí.

Si ya tienes tu libro de texto de Desafíos matemáticos 4º grado, consúltalo a partir de la página 98 podrás estudiar el tema.

Si no los tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en internet, revísalos para saber más sobre el tema

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En el primero se presentan algunas cuestiones básicas sobre las fracciones, pon mucha atención.

Video didáctico de fracciones.

En el siguiente video observa cómo realizar sumas de fracciones con el mismo denominador. Toma nota para que puedas continuar con tu aprendizaje a distancia.

Sumar fracciones con denominadores comunes.

https://es.khanacademy.org/math/eb-3-primaria/eb-chapter-7-fractions/eb-addition-and-subtraction-of-fractions/v/adding-fractions-with-like-denominators?modal=1

Por último, ve cómo resolver la resta de fracciones.

Restar fracciones con denominadores comunes.

https://es.khanacademy.org/math/eb-3-primaria/eb-chapter-7-fractions/eb-addition-and-subtraction-of-fractions/v/subtracting-fractions?modal=1

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

¡Buen trabajo!

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre los folletos como un medio para dar a conocer a otras personas información importante sobre un tema.

En el ciclo escolar anterior aprendiste lo que es un folleto, sus características y usos. Elaboraste uno para dar a conocer información sobre un tema que tú escogiste y que consideraste interesante.

Hoy seguirás estudiando este tema, verás la importancia de leer y tener información verdadera que puedas incluirla en un folleto. ¿Cómo debes organizar esa información para que las personas que la lean la encuentren atractiva e interesante? En esta sesión aprenderás que un folleto es un medio para dar información, que puede ser muy divertido, si pones en juego toda tu creatividad.

En el libro de texto de Español 3º grado, de la página 39 a 46 se explica el tema.

Si no lo tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en Internet, explóralos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En el primer video se habla de la importancia de la lectura y de estar bien informados.

Leer es bueno – Marie Paz.

En el siguiente video observa qué es un tríptico y cómo se elabora.

EL TRÍPTICO - TIPOS DE TRÍPTICO.

Por último, observa ejemplos de folletos un poco más elaborados, pues los trípticos no son los únicos tipos de folletos que existen.

LOS 21 FOLLETOS MÁS CREATIVOS DEL DISEÑO GRÁFICO.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Deportes

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás la importancia de las estrategias en el juego y en la vida.

¿Sabes qué es una estrategia? Es algo así como… “Pensar antes de actuar”. Muchas veces lo vemos en las caricaturas o las películas como un plan, con pasos a seguir, el cual nos permite tomar mejores decisiones y alcanzar una meta.

A veces tomamos decisiones de manera individual y otras en equipo. En muchas de las ocasiones, lo hacemos muy rápido y en otras tenemos un poco más de tiempo para reaccionar. En todos los casos, pensar antes de actuar, nos puede ayudar.

Las estrategias dependen de las circunstancias a las que nos enfrentamos, pero sobre todo, de nuestras características o capacidades y de la meta que queremos alcanzar.

Hay varios juegos que seguramente has practicado y que son de estrategia, en esta sesión verás algunos de ellos y la importancia de planear y pensar las jugadas, es decir tener una estrategia de juego.

Para saber más, puedes buscar en tu casa algún libro sobre el tema o sí tienes internet puedes también obtener información de ahí.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En el primer video verás una pequeña historia que muestra la importancia de las estrategias y que éstas dependen de las circunstancias a las que te enfrentas.

Ratón en venta - Cortometraje animado.

En los siguientes videos observa qué tipo de estrategias se ponen en marcha en los juegos que se presentan .

Juegos Educación Física - Que No Caiga En Mi Lado.

Parkour Kids Level Up at the Gym.

En el siguiente video verás que hasta el juego de las atrapadas o “la traes”, que seguramente has jugado, se aplican muchas estrategias y se ha vuelto tan difícil e interesante que hasta existe un campeonato.

Chase Tag Championship Final: Evasion Compilation.

Por último, verás un grupo de niñas que son muy determinadas y ponen en práctica sus habilidades para alcanzar sus metas.

Rifadas del Día- Niñas porristas || Noticias con Juan Carlos Valerio.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

También te puede interesar:

Preguntas de Aprende en Casa de la SEP del 26 de agosto de tercero y cuarto de primaria

Estos son los canales y horarios para las clases de la SEP