Preguntas de Aprende en Casa del 25 de agosto de tercero y cuarto de primaria

Estas son las materias que se tocan en las clases de este martes en el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Tercero

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Dicta y reescribe cuentos conocidos mezclando anécdotas y personajes con imágenes texto.

¿Qué vamos aprender?

Aprenderás a reescribir cuentos, recuerda que puedes hacer cambios, describirás algunas partes del cuento original con tus propias ideas y experiencias.

Reescribe cuentos conocidos mezclando anécdotas y personajes, con imágenes y texto. Debes seleccionar un cuento para narrarlo. ¿Qué cuento quieres contar?

El cuento es una narración breve de carácter ficticio protagonizada por un grupo reducido de personajes. Estas historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras personas o a sí mismo.

En este último caso, tú serás un personaje del cuento. Todo cuento debe tener un principio, un nudo y un fin.

Puedes consultar tu libro de texto de Español, tercer grado.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3ESA.htm

Hoy vamos a platicar de reinventar la historia que conocerás en el cuento que te presentaremos, por eso hemos seleccionado un video muy interesante para ti.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

1. El gigante egoísta

Si no te gusta el video, también puedes escribir sobre algo que hayas soñado o una película que viste, o un cuento que te contaron, y no te preocupes porque la historia sea larga o corta, solo hecha a volar tu imaginación y descubre que es lo que puedes contar.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Estima, compara y ordena eventos usando unidades convencionales de tiempo, día semana y mes.

¿Qué vamos aprender

Aprenderás más sobre los meses y los días de la semana.

¿Qué hacemos?

Compararás y ordenarás diversos eventos, usando unidades convencionales de tiempo: día, semana y mes. Hoy estudiaremos el calendario, y vamos a calcular cuánto tiempo falta para un evento.

El calendario tiene días, semanas y meses. La semana tiene siete días y corresponden a las filas que muestra el calendario, y un mes tiene cuatro semanas. Algunos meses tienen treinta o treinta y un días, solo un mes es especial ya que tiene veintiocho días y ese es febrero, al sumar todos estos días tenemos un año que son 365 días.

Observarás un video muy interesante para ti. Pide a un adulto, papá, mamá o a quien esté contigo para que te acompañe a verlo.

Video:

1. La agenda de Mica

Ciencias naturales

Aprendizaje esperado: Infiere para qué sirve la luz, experimenta con ella e identifica los colores.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre la luz y la formación de sombras. Sabrás para qué sirve la luz, experimentarás con ella e identificarás los colores.

En la clase anterior aprendiste que para que se forme un arcoíris se requiere, además del agua, la presencia de la luz. También conociste cuáles son los colores del arcoíris. ¿Los recuerdas?

Conocerás otro fenómeno, igual de interesante, en el que interviene la luz: ¡la sombra!

Si ya cuentas con tu libro de texto de Ciencias Naturales tercer grado, consúltalo: https://libros.conaliteg.gob.mx/P3CNA.htm

Si esto ya te lo sabes, no importa, te servirá para recordar y es probable que aprendas cosas nuevas.

¿Qué hacemos?

Observa el siguiente video para aprender sobre las sombras. Pide a un adulto que te acompañe a verlo.

1. ¡El Mundo de Luna!, Las Sombras #Videoclip 48

Como observaste, las sombras se forman cuando las personas o los objetos opacos impiden el paso de los rayos de luz.

En los siguientes videos conocerás qué representan las sombras. Puedes organizar un concurso de quién adivina más formas, con las personas que te acompañan.

2. Oscar Strizzi - Ombromanie - Ombre chinoises - Shadowgraphy - Hand Shadows – Schattenspiel (3:07’)

¿Alguna vez has jugado con las sombras? Si no lo has hecho no te preocupes, en los siguientes videos descubrirás cómo hacerlo y lo divertido que es, y más si es en familia, Observa con atención las indicaciones e intenta formar con tus manos las figuras de los animales.

En el siguiente video hasta el minuto 1:44 debes ver:

3. Sombras chinas para niños – Sombras de animales con las manos

Observa el siguiente video hasta el minuto 1:40

4. Sombras chinas para niños - Cómo hacer figuras de Animales (2:00)

Además de hacer algunas sombras por separado, también puedes realizar una representación teatral con sombras del cuento que más te guste. El siguiente video es una idea que puedes seguir para que realices tu obra teatral.

5. En el mar (teatro de sombras)

Cuarto

Matemáticas

¿Qué vamos a aprender?

Utilizarás el cálculo mental para realizar operaciones de suma y resta, utilizando complementos de múltiplos de 10 o 100.

El cálculo mental es una habilidad que nos permite realizar operaciones en nuestra mente, sin necesidad de escribirlas en un cuaderno, utilizando distintas formas para resolverlas, la que parezca más fácil. Durante el ciclo escolar anterior lo practicaste, en esta sesión también lo haremos para que, cada vez, seas más rápido en haciendo operaciones de suma y resta en la mente.

Si cuentas con tu libro de texto de Desafíos matemáticos de 3° puedes practicar el tema a partir de las páginas 96 a 98:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3DMA.htm#page/96

En el libro de texto de Desafíos matemáticos de 4° grado, lo encontrarás en las páginas 183 y 184.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4DMA.htm#page/183

Si no tienes a la mano los textos, no te preocupes, también puedes investigar en otros libros, explóralos para saber más del tema.

¿Qué hacemos?

Observaremos los siguientes videos donde aprenderás algunas estrategias de cálculo mental que te serán de mucha utilidad:

Por más aventuras: Suerte para mí.

Resolver una suma de 3 dígitos en tu cabeza.

https://es.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-1000/cc-early-math-strategies-for-adding-two-and-three-digit-numbers/v/rethinking-three-digit-addition-for-mental-calculation

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Identifica las características generales de un poema. (A.- características de la organización gráfica de los poemas y B.- características de recursos literarios empleados en la poesía)

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre los poemas, sus características y recursos literarios que se emplean en este tipo de texto.

Los poemas son una buena forma de expresar emociones y sentimientos y para poder hacerlo de la manera tan bella como lo hacen, utilizan algunos recursos literarios que vas a conocer en esta sesión.

Esperamos que disfrutes mucho los poemas que escucharás en esta sesión.

Si cuentas con tu libro de texto de Español Tercer Grado, consúltalo a partir de la página 48 a la 62.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P3ESA.htm

En el libro de texto de Español Cuarto Grado, de la página 84 a la 88, podrás aprender más sobre los poemas.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4ESA.htm

Si no los tienes a la mano no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en Internet, explóralos para saber más sobre el tema y conocer más poemas.

¿Qué hacemos?

Observarás los siguientes videos.

En los primeros tres videos podrás escuchar algunos poemas sobre la luna.

Un poema es... - La Luna

Crecer en poesía "La Luna".

La Luna – Jorge Luis Borges.

En el siguiente video presta atención a la explicación que se da sobre algunas de las características de los poemas que los hace tan particulares.

Figuras retóricas | 4to Primaria.

En los últimos videos podrás escuchar otros poemas y esperamos que te sirvan de inspiración para que te animes a escribir uno.

Poema Náhuatl - El pajarillo cantor.

Mis brazos de María Baranda.

Poesía "A Mi Colegio Querido", Esteban Facundo Ruesta Riega, del 2do. de Primaria.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste de los poemas que escuchaste, y sobre cuál te gusto más.

Geografía

Aprendizaje esperado: Valora la diversidad cultural de la población en México.

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre la riqueza cultural que existe en nuestro país y como cada uno de nosotros somos importantes para nuestra sociedad.

México es un país con una gran diversidad cultural que está presente en muchos aspectos de nuestra vida, como en el lenguaje, las costumbres, o la comida. En esta sesión conocerás algunas de estas manifestaciones culturales para que veas la importancia que tienen para nuestra identidad como mexicanos.

Si cuentas con tu libro de texto La entidad donde vivo, de 3º grado, consulta el bloque V, contenido: “Patrimonio cultural y natural de mi entidad”, encontrarás información sobre aspectos culturales de tu región.

En el libro de texto de Geografía de 4º grado, en la página 107, encontrarás información sobre la cultura en México.

https://libros.conaliteg.gob.mx/P4GEA.htm

Si no tienes estos materiales a la mano, no te preocupes, puedes investigar en otros libros que tengas en tu casa o en internet, explóralos para saber más sobre el tema.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos.

En el primer video observa y presta atención a lo que se define como la cultura y la diversidad cultural.

Diversidad cultural.

El siguiente video habla sobre los Tepehuanos donde puedes conocer algo de su cultura.

Tepehuanos, ventana a mi comunidad.

Platica con tu familia sobre lo que aprendiste, seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más.

