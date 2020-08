Preguntas de Aprende en Casa de la SEP del 26 de agosto de secundaria

Estas son las materias que se tocan en las clases de este miércoles en el programa Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública (SEP):

Primero de secundaria

Biología

Aprendizaje esperado: Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de su interés en el que integra contenidos del curso.

Asignatura de repaso: Ciencias naturales 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a desarrollar habilidades, actitudes y valores de la formación científica básica durante la planeación, el desarrollo, la comunicación y la evaluación de un proyecto de tu interés.

Para hacer tus propias construcciones eléctricas aplicarás conocimientos relacionados con los circuitos eléctricos y las ciencias. Esto te dará la posibilidad de construir un dispositivo casero. ¿Lo intentamos?

Podemos construir una lámpara de mano o un timbre eléctrico. Para ello podemos consultar el libro de texto de 5º grado a partir de la página 113

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5CNA.htm#page/113

¿Qué hacemos?

Veamos los siguientes videos:

Cómo hacer un circuito eléctrico sencillo

Cómo hacer un timbre sencillo en casa

Geografía

Aprendizaje esperado: Reconoce la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como los principales espacios industriales en los continentes.

Asignatura de repaso: Geografía 6º primaria.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer la distribución de los recursos minerales y energéticos, así como los principales espacios industriales en los continentes.

Los recursos minerales también llamados mineros, son los compuestos y sustancias de origen geológico que se encuentran en la corteza terrestre. Los recursos energéticos, son sustancias que se pueden utilizar como fuente de energía.

Estos recursos minerales y energéticos se encuentran distribuidos en diferentes partes del mundo y es importante cuidarlos como un tesoro debido a su gran utilidad. ¿Quieres descubrir esos tesoros? Te invitamos a consultar el libro de texto de 5 grado, a partir de la página 115:

https://libros.conaliteg.gob.mx/P5ESA.htm#page/115

¿Qué hacemos?

Veamos los siguientes videos:

Recursos minerales y energéticos

Industria básica, de transformación y manufacturera

Artes

Aprendizaje esperado: Crea los movimientos y sonidos de personajes ficticios para la presentación frente al público.

Asignatura de repaso: Artes.

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a crear los movimientos y sonidos de personajes ficticios para la presentación frente al público.

El arte es una actividad humana que involucra todos los sentidos; imaginación, conocimiento y sensibilidad para manifestar distintas expresiones artísticas. Utiliza formas, colores y ejercicios corporales por medio de procesos sensoriales.

Los movimientos y los sonidos son dos elementos importantes para la organización de actividades y representación de personajes frente al público. Para desarrollar tus talentos artísticos puedes consultar en el libro de texto de 6° grado a partir de la página 76 .

https://libros.conaliteg.gob.mx/P6EAA.htm#page/76

¿Qué hacemos?

Veamos los siguientes videos:

La Dama y el Mimo-Cortometraje

Diseño teatral | Clases de artes para niños | Capicúa

Tecnología

Aprendizaje esperado: Utiliza diferentes lenguajes y formas de representación en la resolución de problemas técnicos.

Asignatura de repaso: Tecnología 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás la importancia del uso del lenguaje técnico de cada área de conocimiento en el desarrollo técnico y tecnológico

La tecnología se encuentra presente en la mayoría de los ámbitos de la vida, ya sea como usuarios, creadores o innovadores.

La tecnología en la educación básica, se organiza en algunos campos tecnológicos como son: agropecuarios y pesqueros, la producción de alimentos, el área de la construcción, así como de la comunicación, la recreación, y del mismo sector de la salud.

La asignatura denominada Tecnología te permite relacionar todas las materias que estudias, como matemáticas, español, o geografía, y contribuye a que desarrolles tus saberes, les den sentido y te permitan comprender la forma en que el amplio conocimiento, se relaciona para impulsar el desarrollo tecnológico que conocemos y del cual, eres beneficiario.

¿Qué hacemos?

Observa los siguientes videos:

Qué importancia tiene el vocabulario técnico.

Primer grado, Lengua Materna. Español

El uso adecuado del lenguaje técnico es importante en cada área del conocimiento, ya que esto permite comunicar de manera efectiva sobre el tema del que se habla. Dos ejemplos de ello son los siguientes: el término cámara, puede referirse a un equipo tecnológico que sirve para registrar imágenes estáticas o en movimiento; o bien, en la construcción se refiere a un espacio reservado, de uso privado o restringido; otro ejemplo, es referirse al compás, que es un instrumento que corresponde a un desarrollo tecnológico que se usa para la navegación y ayuda a determinar el rumbo a seguir, o bien, en matemáticas, es un instrumento que se utiliza para trazar arcos de circunferencia y tomar distancias entre dos puntos, como por ejemplo en un mapa.

En el siguiente video verás, cómo en un campo tecnológico se usa de manera adecuada el lenguaje técnico de un área de conocimiento.

Dibujos a escala

Primer grado, Matemáticas

El crecimiento de la ciencia y la tecnología avanza de manera importante, ello requiere que el uso del lenguaje también evolucione para que se puedan denominar nuevos conocimientos, descubrimientos, usos y objetos.

En el siguiente video verás, cómo dentro de un campo tecnológico, el uso del lenguaje técnico es más vasto conforme se interrelacionan más áreas de conocimiento.

Los mapas y su interpretación.

Primer grado, Geografía

El desarrollo tecnológico para la generación de mapas, implica un extenso conocimiento de distintas áreas para reconocer lugares, distancias, formas de ubicación y demás aspectos que puede tener un mapa.

Es importante que refuerces lo aprendido buscando información en algún libro que tengas a la mano, o platicando con tus familiares sobre lo que aprendiste.

Segundo de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Lee y compara notas informativas sobre una noticia que se publica en diferentes medios.

Asignatura de repaso: Lengua materna 1º.

¿Qué vamos a aprender?

Profundizarás en textos que te permitirán informar a la comunidad sobre asuntos de interés.

La nota informativa es un texto periodístico en el que se hace referencia a una noticia, es decir, a un suceso actual y de utilidad para muchas personas, ya sea a nivel local, regional o internacional. En este tipo de texto se usa la forma narrativa y por ello se da cuenta de quién o quiénes hacen qué, en dónde, cuándo y cómo; algunas veces se dan otros datos adicionales, como el para qué se llevó a cabo determinada acción, qué consecuencias pueden tener el hecho o suceso que se menciona, etcétera (1).

En cualquier nota informativa pueden apreciarse las siguientes partes: encabezado o titular; nombre de la agencia o del periodista, autor de la nota; y fecha de la publicación; entrada o lid, --lead, en inglés--; desarrollo o cuerpo de la nota y remate.

Castillo, R. A; Luna R.J.; Luna C.A; Ibarra B.I, 2018, Conecta Mas Español 1°, Secundaria, ed. SM Ediciones, México, páginas 86 y 87:

https://libros.conaliteg.gob.mx/S00388.htm?#page/86

Puedes practicar más sobre esta lección en el Cuaderno de trabajo del estudiante “Vamos de Regreso a Clases” en la sesión 4 a partir de la página 18:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-5G1AU2xpWX-2.odesecundariaestudianteVF.pdf

Si tienes apoyo de un adulto, puede consultar el Cuaderno del docente “Vamos de Regreso a Clases” en la sesión 4 a partir de la página 26:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-cl0JmhlFul-2.odesecundariadocenteVF.pdf

¿Qué hacemos?

Ahora, conocerás estrategias para analizar y evaluar los diversos puntos de vista que sobre un mismo hecho presentan diferentes medios, observa los siguientes videos:

Tipos de fuentes de información noticiosa

Estructura y forma: leer entre líneas

Lenguaje formal e informal en notas informativas .

Contar con información es una condición básica para que una sociedad sea libre, sin ello es imposible tomar buenas decisiones en los diferentes aspectos de la vida.

Dinámica en familia.

a) Comenta con tus familiares el tipo de medio de comunicación al que recurren normalmente para enterarse de noticias.

b) Consideren las ventajas y desventajas de cada medio de comunicación cuando se tiene el propósito de dar seguimiento y analizar a profundidad una noticia.

c) Anoten sus reflexiones y argumenten sus conclusiones.

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con estos tipos de variación.

Asignatura de repaso: Matemáticas 1º.

¿Qué hacemos?

Aprenderás sobre diferentes tipos de variación.

La variación proporcional consiste en conservar la relación que existe entre dos elementos, si se tienen dos cantidades y una de ellas aumenta o disminuye un cierto número de veces, la otra también se incrementa o disminuye en igual cantidad.

La variación proporcional es de gran utilidad y si pones atención, comprobarás que se usa en situaciones de la vida cotidiana, por ejemplo: cuando se prepara una receta, es necesario que todos sus ingredientes guarden una proporción, si la receta que estás consultando indica que las cantidades corresponden a 2 porciones, pero necesitas preparar 4, entonces aumentas al doble todas las cantidades de la receta.

En nuestro entorno se dan múltiples interacciones que presentan una variación proporcional. Observa los siguientes videos:

Diferentes mezclas

Variación proporcional directa

Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce en la solidaridad un modo de impulsar acciones que favorecen la cohesión y la inclusión, y en la cultura de paz, el conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que se basan en el respeto a la vida y el rechazo a todo tipo de violencia.

Asignatura de repaso: Formación cívica y ética 1º.

¿Qué hacemos?

Reflexionarás sobre los distintos tipos de violencia que padecen las personas, comprenderás la cultura de paz como medio para combatir todo tipo de violencia, e identificarás la solidaridad como un valor fundamental que favorece la inclusión de personas o grupos tradicionalmente excluidos de bienes, oportunidades y derechos accesibles a los demás.

Una preocupación central hoy en día en nuestro país y en muchos países tiene que ver con la violencia. Se trata de un tema que aparece en todas las conversaciones, públicas y privadas. Sin embargo, cuando hablamos de violencia, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Hay distintos tipos de violencia? ¿Cuáles son y cómo combatirlos? ¿Qué puede hacer la cultura de paz y la solidaridad frente a este problema? Éstas son algunas de las interrogantes que intentarás aclarar, para ello te apoyarás del siguiente video:

Las violencias en la vida cotidiana.

Ahora estás en condiciones de comprender que la violencia es todo acto que degrada la condición humana, lo que incluye, por lo tanto, todo lo que limita nuestra libertad, bienestar y supervivencia.

La violencia puede adoptar muchas formas y no sólo la de la agresión directa.

La violencia cultural sirve para justificar otro tipo de violencias, por ejemplo, el hambre o la pobreza a la que se somete a varios sectores de la población.

No estás indefensa o indefenso frente a la violencia, tienes capacidades y herramientas para combatir las distintas violencias, y una de ellas es la cultura de paz.

En el siguiente video verás elementos adicionales para comprender qué es la cultura de paz y cuál es la importancia de educar para la paz.

Solidaridad, dignidad humana y cultura de paz.

Resulta esperanzador saber que existen modos de combatir la violencia en sus diferentes formas a través de la cultura de paz.

Edificar una cultura de paz es todo un desafío, en la medida que implica reconstruir nuestra forma de entender el mundo y de relacionarnos con los demás.

Se tienen que cambiar las actitudes y comportamientos. La clave de esto quizás esté en una frase rescatable del video: “… hay que revalorar lo humano…”

Revalorar todas las expresiones de lo humano, y no discriminar ni excluir a nadie por su forma de ser, pensar o sentir.

La discriminación también es una forma de violencia.

Un valor y una herramienta fundamental de la cultura de paz es la solidaridad, observa el siguiente video:

Solidaridad, inclusión y cohesión.

Todos necesitamos de todos, esa es, la idea central de este video; otra idea clave es que dar apoyo no puede ser resultado de una obligación impuesta desde fuera, debe ser producto de un deber que cada persona se autoimpone. Por eso se habla de la solidaridad como un mandato ético. Ello establece una diferencia fundamental entre la solidaridad y el asistencialismo.

La solidaridad es un apoyo que se brinda a otras personas, que por supuesto son iguales a nosotros en dignidad y derechos, que respeta su libertad y autonomía personales, y más aún, busca fomentarlas.

¿Cuáles son tus acciones solidarias? ¿Has hecho algo en lo individual o te has reunido con tus compañeros para apoyar solidariamente a alguien? No sólo por lo que has hecho en el pasado, sino por lo que de ahora en adelante puedes hacer en favor de otras personas, sean de tu círculo cercano o no.

Recuerda que: solidaridad, inclusión y cultura de paz forman un triángulo perfecto.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Recaba y organiza información sobre los problemas generados en la naturaleza por el uso de productos técnicos.

Asignatura de repaso: Tecnología 1º.

¿Qué hacemos?

Profundizarás en el impacto de los sistemas técnicos en la naturaleza, principalmente del plástico.

Uno de los materiales que más usamos en la actualidad, es el plástico. Estamos tan acostumbrados al plástico, que pocas veces reflexionamos acerca de la cantidad tan grande de objetos de este material que hay en nuestro entorno, y mucho menos, sobre cómo impacta al ambiente.

Observa el siguiente video en donde se hace un recorrido histórico sobre el origen, creación del plástico, y cómo ha impactado a la naturaleza y en la vida de la sociedad.

'La historia del plástico'.

El plástico pasó de ser un producto natural que se degradaba fácilmente, como cuando fue utilizado por los Olmecas de México hace 3500 años; a un producto sintético que tarda muchos años en degradarse.

El plástico fue producido a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En la creación del plástico se articularon saberes ancestrales, sociales, culturales y científicos para satisfacer necesidades de la sociedad.

Actualmente, se trabaja en el desarrollo de plásticos biodegradables a partir de la investigación de microorganismos que degradan el plástico, y de la generación de bioplástico, que es biodegradable.

Observa con atención el siguiente video, para saber qué pasa con este material cuando su vida útil ha terminado.

“Rapa Nui: La Isla de la contaminación | La ruta del Plástico”.

Los microplásticos afectan a la fauna marina y a la sociedad. Además, se pone en riesgo la salud al contaminar los alimentos provenientes del mar.

En el siguiente video observarás como algunos productos técnicos han tenido un alto impacto ambiental.

“El daño que genera el plástico al ecosistema | La Ruta del Plástico”.

El plástico al fragmentarse se convierte en microplástico, y cuando llega a esta etapa, es más difícil limpiar el ambiente, pues su tamaño se mezcla con otros residuos.

Observa el siguiente video para conocer la cantidad de plástico que contienen los productos que usamos en nuestra higiene y estética personal.

“¿Cómo eliminar al microplástico de tu rutina de belleza?”.

https://www.nationalgeographicla.com/video/tv/como-eliminar-los-microplasticos-de-tu-rutina-de-higiene-y-belleza

Si bien, resulta prácticamente imposible vivir 100% libres de plástico, pensar dos veces cómo lo usamos en nuestra vida cotidiana supone una gran diferencia para tu cuerpo y el planeta.

Para saber más, te recomendamos leer el libro “¿Inventos a la basura? ¡Qué locura!” Su contenido te ayudará a comprender cómo las máquinas pueden reciclarse y seguir siendo útiles.

Dinámica en familia.

Pregunta con tus familiares e investiga en diversas fuentes, ¿cuál es el principal problema ambiental, social y cultural a partir del uso de los plásticos, en el lugar donde vives?

Historia

Aprendizaje esperado: Valora la importancia de Internet y los medios electrónicos en la integración mundial.

Asignatura de repaso: Historia 1º.

¿Qué hacemos?

Conocerás la importancia de los medios electrónicos y la utilización de Internet de forma responsable.

El Internet y los medios electrónicos son parte del desarrollo tecnológico que ayuda a impulsar el conocimiento y a que las personas estén más y mejor comunicadas.

En el siguiente video conocerás parte del origen del Internet y la influencia que la tecnología tiene en tu forma de vida.

Temas para comprender el periodo II

Hay personas que solo utilizan internet como entretenimiento, pero tiene muchos usos, incluso negativos. Ahora hay leyes que te protegen en caso de que alguien quiera hacerte daño a través de la red.

En el siguiente video verás la importancia de los medios de comunicación y su uso adecuado.

Redes y medios que nos vinculan.

A través de los videos que acabas de ver, pudiste entender mejor el alcance de las nuevas tecnologías y del Internet, y como contribuyen estos recursos a la construcción de tu identidad.

En el siguiente video observarás la importancia y algunas formas de validar la información que se encuentra en internet.

Validar información de internet.

Internet nos ayuda a obtener información de manera rápida, este y otros medios electrónicos son herramientas muy importantes, pero hay que ser cuidadosos al utilizarlos, y ser responsables con lo que publicamos y con los sitios a los que ingresamos.

Información adicional

Internet permite a las niñas, niños y adolescentes acceder a una infinidad de información valiosa, pero este acceso también trae consigo amenazas a la integridad.

Igual de diversos como la información que se puede encontrar, son los riesgos, desde el acceso a imágenes inapropiadas, estafas, y en casos más graves, poner en riesgo la integridad física y emocional.

El uso inadecuado de Internet y el tiempo que pasas frente a una pantalla, puede traer consigo problemas como el sedentarismo, y problemas graves de salud y en tus relaciones sociales, aislándote de lo que pasa a tu alrededor.

Es importante que te cuides cuando accedes a algunas de estas herramientas, puedes tomar medidas como: no aceptar invitaciones de desconocidos, cuidar la información que subas, entre otros.

En la siguiente liga podrás encontrar algunos consejos emitidos por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SPINNA) para la seguridad en el uso de los medios de comunicación e internet.

Tercero de secundaria

Lenguaje

Aprendizaje esperado: Analiza el contenido de campañas oficiales

Asignatura de repaso: Lengua materna 2º

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás, compararás y valorarás la información generada por diferentes medios de comunicación masiva.

¿Qué hacemos?

Las campañas oficiales, a las cuales se les llama sociales, son realizadas con fines no lucrativos, es decir, no buscan obtener un beneficio personal, y buscan informar sobre el cuidado a la salud, al medio ambiente, los derechos, entre otros temas. Seguramente has escuchado o visto campañas en la radio, en diarios, carteles, en Internet, con las que se alerta a la población acerca de asuntos importantes.

Para conocer más de los diferentes tipos de campañas y su importancia, observa el siguiente video:

La función social de las campañas oficiales

Existen distintos tipos de campañas oficiales y las realizan organismos públicos y privados. Para realizar este tipo de campañas, hay medios de comunicación que pueden ayudar a realizarlas. Observa el siguiente video referente al tema:

El papel de los medios de comunicación en las campañas oficiales

Como observaste, los medios de comunicación son de gran ayuda, pero también el tema y el propósito de la campaña son muy importantes; además de tener en cuenta a quién va dirigida y los medios necesarios para realizarla.

Por ejemplo, si el tema de la campaña es contra la violencia escolar, tendrían que pensar a qué tipo de violencia se refieren, así sabríamos si va dirigida al alumnado, a los docentes o a madres y padres de familia. También tendríamos que saber que el propósito sería detectarla, señalarla y cómo evitarla; además se debe pensar en qué tipo de publicidad y formatos se usarán.

Por otro lado, si es un material visual, deben pensar en las imágenes que usarán, pues estas deben ser acorde a lo que quieren comunicar; también los tonos o tipo de letra. Si la publicidad es un audio, deben pensar en el tono de voz, en el fondo musical o ruidos del audio que quieren grabar. Y si es un video, deben pensar en cómo representar una situación.

Uno de los elementos más importantes en una campaña oficial es la persuasión, porque buscan convencer al público de lo que están informando y hay que seguir una serie de pasos muy importantes para lograrlo. Al respecto, observa el siguiente video:

La persuasión en la vida cotidiana y su uso en las campañas

La persuasión es parte de nuestra vida, desde que tenemos uso de conciencia, alguien o nosotros mismos hemos buscado persuadir a las personas de hacer algo.

En este caso, debemos aportar un argumento y convencer a alguien de que lo que proponemos es real, por ejemplo: ¿sabían que ignorar a las personas es ejercer violencia contra ellos, pues los hace sentir menos? Así, la persuasión es de gran ayuda al momento de realizar la publicidad para una campaña oficial con tema social.

Por último, observarás un video de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, acerca de la campaña de “Quedarse en casa ante el coronavirus”. Este video reúne varias de las características acerca de las campañas oficiales y con tema social: claro, breve y con un lenguaje entendible.

COVID-19. A todos nos toca enfrentarlo y juntos podemos hacerlo .

Puedes practicar más sobre esta lección en el Cuaderno de trabajo del estudiante “Vamos de Regreso a Clases” en la sesión 4 a partir de la página 16:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-wWFcsoutxx-3.osecundariaestudianteVF.pdf

Si tienes apoyo de un adulto, puede consultar el Cuaderno del docente “Vamos de Regreso a Clases” en la sesión 4 a partir de la página 27:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-uiuu7AIaLR-3.osecundariadocenteVF.pdf

Matemáticas

Aprendizaje esperado: Determina la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio.

Asignatura de repaso: Matemáticas 2º

¿Qué vamos a aprender?

Determinarás la probabilidad teórica de un evento en un experimento aleatorio. Contarás con una herramienta más para tomar decisiones, conociendo la probabilidad teórica de un evento azaroso.

¿Qué hacemos?

¿Te ha pasado que no puedes tomar una decisión, y lanzas un volado para decidir con base en el resultado?

Observa el siguiente video para conocer algunos aspectos involucrados en estos eventos azarosos. Recuerda tomar notas de las cosas que consideren importantes.

Los valores de la probabilidad

Como se aprecia en el video, mientras más veces se realice un evento, más posibilidades existen de que se emparejen las probabilidades. En el siguiente video se enfatiza la probabilidad teórica:

¿Qué es la probabilidad teórica?

La probabilidad también se aplica al lanzar una moneda al aire o en los juegos de mesa en los que interviene el azar, como los dados, por ejemplo, la diferencia es que, en lugar de tener dos probabilidades, como "águila" o "sol", tienen seis.

Para lograr encontrar una utilidad práctica de las Matemáticas en su vida diaria, puedes empezar por descubrir cómo se aplican los principios de la probabilidad en situaciones cotidianas. De esta manera, te será más fácil comprender el sentido que tiene cada sesión.

Otro ejemplo, diferente a los juegos de azar y relacionado con la naturaleza: ¿qué probabilidad hay de que llueva en cada uno de los días de verano?

El estudio de la meteorología se llama "Pronóstico del tiempo", porque no se puede tener la certeza del tiempo, pero se puede pronosticar un resultado del mismo.

Hay muchas actividades y disciplinas que se basan en el principio de la probabilidad, y su predicción.

Dinámica en familia.

Realiza el siguiente ejercicio: lanza una moneda veinte veces y registra sus resultados, de la misma manera como se mostró en el video “Los valores de la probabilidad”. Luego, repite el experimento, pero con un familiar, a ver qué resultados obtiene. Es muy posible que sus resultados no coincidan con los del video.

Puedes practicar más sobre esta lección en el Cuaderno de trabajo del estudiante “Vamos de Regreso a Clases” en la sesión 2 a partir de la página 35:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-wWFcsoutxx-3.osecundariaestudianteVF.pdf

Si tienes apoyo de un adulto, puede consultar el Cuaderno del docente “Vamos de Regreso a Clases” en la sesión 2 a partir de la página 54:

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/202008/202008-RSC-uiuu7AIaLR-3.osecundariadocenteVF.pdf

Civismo

Aprendizaje esperado: Reconoce que la igualdad ante la ley es condición para la construcción de una sociedad equitativa y justa.

Asignatura de repaso: Formación Cívica y Ética 2º

¿Qué vamos aprender?

Reconocerás que, con fundamento en principios éticos, la riqueza de la humanidad está en su diversidad y en que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, los cuales debemos defender para que se apliquen de manera justa y equitativa.

¿Qué hacemos?

Conocerás sobre la igualdad de todas las personas y su importancia para la construcción de una sociedad equitativa y justa. Todos somos diferentes, ya sea por nuestros rasgos físicos, nuestra cultura u otros aspectos, pero si todos somos diferentes, ¿Por qué es importante que seamos también iguales?

Para iniciar con tus reflexiones, observa el siguiente video que hablan de la igualdad:

Una sociedad con igualdad

Telesecundaria, Formación Cívica y ética. Segundo grado. Bloque 2.

Como habrás visto, todas las personas pertenecen a grupos muy distintos, pero somos iguales ante la ley. La igualdad es un principio constitucional, así como un derecho. Ser diferentes también es un derecho.

Sin embargo, existen algunas personas que no piensan lo mismo, y creen que la diversidad no es valiosa. A lo largo de la historia, las diferencias han sido usadas para que algunos grupos tengan ventajas sobre otros grupos a quienes consideran inferiores.

Esto ha provocado que no se cumplan los derechos de algunas personas, como las mujeres. Por ello, fue necesario garantizar el derecho a la igualdad para todas y todos, pero ¿qué significa esto?, para comprender más, observa el siguiente video:

El derecho a la igualdad

La ignorancia, el miedo y la indiferencia generan actitudes y situaciones de exclusión que se traducen en acciones, como marginación, rechazo o discriminación.

Como viste en el caso de Lucía, que no era considerada por algunos de sus compañeros para trabajar en equipo, hay situaciones que afectan a muchas personas anulando o disminuyendo sus oportunidades para participar.

Esto afecta negativamente a las personas, porque impide que disfruten plenamente de sus derechos. Por ello es importante evitar que las diferencias de cualquier índole impidan que estos se cumplan para todas las personas. El derecho a la igualdad debe aplicarse de manera justa y equitativa para todas y todos a partir de reconocer el valor de la diversidad cultural.

En muchos lugares, algunas personas y grupos, han emprendido acciones a favor de las y los indígenas, también en beneficio de las personas con discapacidad, de las mujeres, entre otros grupos, con el objetivo de que se logre la equidad e igualdad entre la población de nuestro país.

Conozcamos las acciones de algunas de estas personas o grupos, en el siguiente video:

Luchas por la igualdad

Has reflexionado sobre la importancia de apreciar a las personas con la dignidad y derechos que se merecen, sin distinción alguna. La diversidad es fundamental en la convivencia entre todos.

Además, nos acercamos a la vida de personas que han luchado por la igualdad en diferentes lugares y tiempos.

Dinámica en familia.

Investiga acerca de algún caso o situación donde se haya generado exclusión o rechazo hacia alguna persona o grupo. Indaga con tus familiares, si alguna persona o institución se involucró para evitarlo y cómo lo hicieron.

Tecnología

Aprendizaje esperado: Compara las finalidades de las ciencias y de la tecnología para establecer sus diferencias

Asignatura de repaso: Tecnología 2°

¿Qué vamos aprender?

Compararás las finalidades de la ciencia y de la tecnología para establecer sus diferencias.

¿Qué hacemos?

La tecnología está presente en gran parte de nuestra vida, y podemos relacionarnos con ella de diferentes formas: como usuarios, creadores e innovadores.

Actualmente, la relación entre la ciencia y la tecnología se ha generalizado, y pocas veces nos detenemos a reflexionar sobre sus diferencias, propósitos y métodos.

Observa el siguiente video y compara los conceptos.

Ciencia y tecnología

Ciencias y Tecnología. Biología. Bloque 2.

Ahora, observa con atención el siguiente video para conocer la historia y la importancia de un gran invento, “el microscopio”.

Una revolución en el conocimiento: el microscopio

Ciencias y Tecnología. Biología. Bloque 2.

La tecnología está orientada a satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad. En cambio, la ciencia busca comprender y explicar fenómenos.

Dinámica en familia

Reúnete con tu familia y observen el video: Una revolución en el conocimiento: el microscopio, comenten los temas tratados y socialicen sus ideas en torno a los beneficios que se obtuvieron gracias al microscopio.

Historia

Aprendizaje esperado: Identifica las instancias de la autoridad española, virrey, audiencia, corregidores

Asignatura de repaso: Historia 2°

¿Qué vamos aprender?

Conocerás la organización política del Virreinato de la Nueva España e identificarás las instancias de la autoridad española, virrey, audiencia, corregidores.

¿Qué hacemos?

Una vez conquistado el territorio mexicano, los españoles debieron reorganizar la estructura de gobierno, por lo que introdujeron cambios a nivel económico, político y religioso. ¿Sabes por qué a este periodo se le conoce como el Virreinato de la Nueva España? y, ¿cómo fue el nuevo orden del reino?

Observa el siguiente video:

La Colonia parte 1

https://aprende.org/comparte/9c0ekq

Los españoles debían organizar un gobierno que les permitiera mantener su dominio y evitar rebeliones de los pueblos conquistados, de la misma forma que debían cumplir con los objetivos de conservar esas tierras para el rey de España y evangelizar a los habitantes.

Observa los siguientes videos:

Administración virreinal. El orden del nuevo reino

La Colonia parte 2

https://aprende.org/tema/historia_timeline/La-Colonia--1521-1810-0svasi/?autoplay=9fslyr*

