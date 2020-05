Precipitado y riesgoso plan para la 'nueva normalidad' de Sheinbaum : Movimiento Ciudadano

El Gobierno de la Ciudad de México podría estar poniendo en riesgo la vida de miles de personas al presentar el plan de retorno a la “nueva normalidad” sin un esquema de prevención en el transporte público y sin un programa masivo de aplicación de pruebas, justo cuando, de acuerdo con su propio modelo epidemiológico, aún estamos a 15 días de llegar al pico de contagios de COVID19, consideró el partido Movimiento Ciudadano capitalino.

Indicó que al día de hoy, la Ciudad de México concentra el 26 por ciento de todos los fallecimientos y el 28 por ciento de los casos confirmados por enfermedad derivada del virus SARSCov-2 de todo el país. Tan solo la Alcaldía Iztapalapa ya superó los tres mil 200 casos.

Añadió que estos números no sólo revelan que el Gobierno de la Ciudad no actuó a tiempo ni de manera eficaz en aplicar las medidas de aislamiento social, sino que la curva de contagios no se está aplanando y que, por el contrario, podría dispararse su ascenso durante las dos semanas próximas si dichas medidas se relajan.

Además, de acuerdo con el Atlas de Vulnerabilidad de COVID19 de la UNAM, siete de cada diez personas que viven en la Zona Metropolitana del Valle de México no cuentan con los recursos económicos, sociales y de servicios de salud para enfrentar al nuevo coronavirus. Es decir, que su nivel de vulnerabilidad va de “muy alto” a “crítico” ante la posibilidad de contagio.

Por todo ello, en Movimiento Ciudadano consideramos que resulta precipitado y riesgoso hablar de la vuelta a la “normalidad” en la actual coyuntura. Es un contrasentido que aún cuando el semáforo que presentan estará en rojo al menos hasta mediados de junio, se pretenda iniciar el regreso a las actividades desde el 1 de junio, durante la fase más crítica de la pandemia.

Además, apuntó, resulta preocupante que este esquema de semaforización atienda sólo al número de hospitalizados, sin considerar el riesgo latente de contagio y sin contabilizar a las personas que mueren diariamente en sus casas por COVID-19 sin haber sido hospitalizadas y sin haber recibido una prueba de laboratorio.

De igual forma, es de alertar que el modelo para reanudar actividades no considere un esquema de aplicación masiva de pruebas. Para la Organización Mundial de la Salud y para cientos de especialistas a nivel global, el rastreo de casos mediante la detección de contagios es una medida indispensable para poder reiniciar actividades laborales, comerciales y de esparcimiento, señaló.

En este sentido, en Movimiento Ciudadano hacemos un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que en el Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México incluya un modelo de aplicación masivo de pruebas para prevenir contagios como lo están haciendo en otros países y estados de la República.

Adicionalmente, más de seis millones de personas usan el transporte público y si no existe un programa de movilidad preventivo en la llamada nueva normalidad, se podría convertir en un grave foco de contagio y de expansión de esta enfermedad.

"Estamos conscientes de la crítica situación económica que atraviesan millones de capitalinos, por eso hemos planteado diversas propuestas en apoyo al personal de salud, así como a miles de personas que hoy ven disminuidos sus ingresos o han perdido su fuente de empleo", precisó.

Dijo que es la última oportunidad que tiene la Jefa de Gobierno para intensificar las medidas de confinamiento y prevención, y proteger así el mayor número de vidas. No es momento de difundir mensajes de “normalidad” que confundan a las y los capitalinos. Como ella misma lo dijo desde un inicio “todo a su tiempo” y ahora todavía es momento de mantenernos en casa.