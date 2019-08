PRD exhorta a AMLO a respetar libertad de periodistas y de medios

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados demandó al presidente Andrés Manuel López Obrador “respetar y garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, así como a los medios de comunicación que ejercen el periodismo, sin más restricciones que las señaladas por la ley”.

En un pronunciamiento público, la bancada del sol azteca en San Lázaro manifestó su preocupación por la relación que ha entablado el presidente López Obrador con los medios de comunicación, relación en la que, acusaron, ha privilegiado su pretensión de limitarlos, así como la confrontación antes que el debate abierto y transparente.

“Al parecer, para el presidente López Obrado sólo hay una opinión válida, y los que piensen lo contrario son sus 'adversarios' que ni siquiera forman parte del debate porque son mexicanos de segunda”, acusó.

Expuso que la política de comunicación de López Obrador, que gira en torno a su propia figura a través fundamentalmente de las llamadas conferencias mañaneras, es para difundir sólo temas de su interés más que mensajes de interés público o acciones de Gobierno.

“Cuando alguien le refuta sólo opone argumentos repetitivos como 'Yo tengo otros datos…', 'nosotros no tenemos esas prácticas, no somos como ellos, así de sencillo, no somos iguales', etcétera”, señaló la bancada perredista.

“La evasión luego es suplantada por la descalificación. Si algún medio hace pública alguna información non grata, ese medio es parte de la 'mafia del periodismo', 'no se porta bien', 'ya no leo', 'no tiene calidad moral', 'guardaron silencio cómplice', 'hay periodistas que mienten como respiran', etcétera”, añadió.

Señaló que el presidente ha llegado a extremos desafortunados, como el pasado 15 de abril, cuando dijo que "si ustedes se pasan, ya saben…", o más recientemente, a finales de julio, cuando en un evento en Veracruz, dijo que "el que no contribuya a la transformación de México, el que está a favor del inmovilismo, de mantener el estatus quo, es conservador, se dedique a la política o se dedique al periodismo", situación que consideraron criticable en un país donde el periodismo resulta ser una profesión de riesgo.

Para el PRD “esta concepción corresponde a una visión profundamente autoritaria y antidemocrática en la que los mexicanos que piensan diferente al presidente no están a su altura ni de la de sus compañeros de viaje, sino que son mexicanos de segunda”.

“Ese autoritarismo ya lo vivió el país durante décadas de un partido oficial, pero tuvo que abrirse con una reforma política y la apertura de los medios de información.

“Nuestro grupo parlamentario manifiesta su preocupación por la relación que ha entablado el presidente con los medios, por preferir la confrontación al debate abierto y transparente. De una relación sana entre los medios de comunicación y el gobierno dependerá en buena medida la salud de la República”.