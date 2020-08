Posible, otro periodo extra para aprobar votaciones del Congreso a distancia: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, abrió la posibilidad de que se realice un nuevo periodo extraordinario para aprobar las reformas para establecer en la ley sesiones del Congreso de la Unión a distancia, en las cuales se podrían realizar votaciones mediante los datos biométricos.

Durante la instalación del grupo de trabajo del Congreso Digital en el Senado de la República, el líder de la bancada mayoritaria de Morena sostuvo que, para ello, será necesario que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo.

“Si es necesario antes del 1 de septiembre podríamos convocar, si estamos todos de acuerdo, a un periodo extraordinario para arrancar nuestras sesiones ya con un marco actualizado a los tiempos modernos”, dijo.

De acuerdo con el político zacatecano, se deberá echar mano de las tecnologías de la información y comunicación, así como de diversas plataformas digitales que permiten desarrollar debates, discusiones y deliberaciones vía remota de manera exitosa.

“Agregando, además, algunas herramientas que posibilitan la autenticidad biométricas de la identidad, mediante la huella digital, el escáner de iris e, incluso, el reconocimiento de voz, aunque eso no es muy confiable, porque a mí me han imitado la voz perfectamente y me han hecho fraude”, dijo