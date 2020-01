Portero de los Pumas y su esposa denuncian agresión por parte de policías de la CDMX

Alfredo Saldívar, portero de los Pumas, y su esposa Mariana Clemente denunciaron este jueves, a través de redes sociales, una agresión por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

En la grabación se puede observar como una mujer policía jalonea a la esposa del futbolista, pese a que esta le advierte que está embarazada.

"Una patrulla de la CDMX nos paró sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer (policía) quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó", detalló en la red social.

"Estoy embarazada de 16 y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada", agregó.

En el video también se ve que mientras la policía agrede a Clemente, otro elemento hace lo mismo con Saldívar.

Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. pic.twitter.com/u49vWZA9Qu — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana condenó los hechos e indicó, través de su cuenta de Twitter, que inició una investigación de lo ocurrido.

"La Dirección General de Asuntos Internos inició una Carpeta de Investigación por lo ocurrido. La #SSC se mantiene en contacto permanente con el representante legal de los afectados para llegar al esclarecimiento de este asunto y determinar la responsabilidad de los uniformados", añadió.