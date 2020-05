Por una oposición que 'haga temblar a los de enfrente': Carlos Lomelí

A través de un video en redes sociales, el exdelegado del Gobierno de México en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, hizo un llamado para construir una verdadera oposición en la entidad con los mejores hombres y fortalecer a Morena.

Con miras a las elecciones de 2021, el ex funcionario federal en Jalisco llamó a los integrantes de Morena a crear un verdadero bloque de oposición con los mejores hombres que “ponga a temblar las piernas de los de enfrente”.

“Este es un llamado para que todas las personas que construimos ese movimiento podamos tener un diálogo amplio y vertical que permita construir una oposición verdadera”, señaló.

Ante las especulaciones sobre si aparecerá o no en la boleta electoral, Lomelí invitó a que no se establezcan candidaturas sin conocer el mapa político del estado de Jalisco.

Por otro lado, señaló que se siente orgulloso de pertenecer a un proyecto que está sentando las bases de la Cuarta Transformación, y celebró que en las pasadas elecciones Andrés Manuel López Obrador llegara la presidencia.

Reiteró que los pilares que mueven a Morena y a la 4T son el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, con lo que en Jalisco Morena ha llegado a ser la segunda fuerza política.

Por último, Lomelí aseveró que han dejado en claro que en Jalisco el partido Movimiento Ciudadano va en decadencia, a diferencia a Morena, el cual está en crecimiento y ya es segunda fuerza política.

“Durante todo el proyecto electoral del 2018 la consigna fue no mentir, no robar y nunca traicionar, pilares en los que se está asentando la plataforma de la 4ta transformación”, finalizó.