¿Por qué se compraron las medicinas contra el cáncer en el extranjero? Esto dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este lunes que, debido a la falta de medicamentos para combatir el cáncer, se decidió traerlos desde el extranjero. ¿Por qué ocurrió esta situación?

"(Estos medicamentos) dependen básicamente de una empresa que los produce, había dos o tres, pero al final de cuentas esta (era) empresa preponderante.

"No quiero yo adelantar vísperas, pero por falta de abasto, descuido o de manera intencional no se tenía los medicamentos y se tomó la decisión de comprarlos afuera", apuntó el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina.

En días pasados, padres de niños con cáncer en la Ciudad de México denunciaron la falta de metotrexato. Este fármaco es usado para tratar varios tipos de cáncer, así como artrítis reumatoide y psoriasis grave.

El sábado, el presidente anunció que el Gobierno federal recibió este medicamento, el cual fue comprado en Francia.

"(...) Por la gravedad del asunto, cité con urgencia a una reunión a secretarios del gabinete, desde luego al secretario de Salud, al director del Seguro, al director del ISSSTE, al secretario de Hacienda, a la oficial mayor de Hacienda, al secretario de Marina, al secretario de la Defensa y les pedí que se implementara un programa para comprar los medicamentos donde fuera, que era urgente y que lo teníamos que hacer entre todos", detalló.

Agregó que pidió a los titulares de las dependencias estar preparados para que este tipo de desabasto no vuelva a ocurrir, así como para no depender de un solo abastecedor y contar con opciones.

Apuntó que, al ser un asunto de salud prioritario, si volvía a presentarse este incidente podría recurrirse nuevamente a comprar fuera de México.

Sobre la empresa preponderante que mencionó, dijo que lo que ocurrió es que no contaba con este medicamento.

"Sencillamente no había, no estaba haciendo (...). Es una medicina, según me explican, para tratar el cáncer, que contrario a lo que podría pensarse, no cuesta mucho, es importantísima, pero no cuesta mucho, y no les importa hacerla porque no hay mucha utilidad, pero ese es un complemento", indicó.

El sábado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que se realizó la compra de medicamentos al laboratorio Mylan, en la planta de Francia, pues ahí ahí se contaba con este.

La dependencia informó que México compró 38 mil 200 unidades (29 mil 230 de 50 mgs y 8 mil 9700 de 500 mgs), con lo cual se cubre lo requerido en el sector para lo que resta del año.

En cuanto al precio, puntualizó que fue adquirido a 3.8 euros para la presentación de 50 mgs y 11.8 euros para la de 500 mgs por unidad. Esto sumó un total de 81.70 y 253.70 pesos, respectivamente. En la administración pasada, señaló Hacienda, el medicamento fue adquirido en 82 y 254.7 pesos.

El 21 de mayo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez, renunció a su cargo. Entre otras denuncias, apuntó la falta de medicamentos, el cual calificó como precario. Al día siguiente, funcionarios del sector salud afirmaron que el presidente pidió que se diera prioridad a garantizar el abasto de medicinas.

En el momento, AMLO reconoció que existían problemas relacionados con el abasto de fármacos en el país, pero afirmó que estos eran peores en administraciones pasadas. Además, comentó que esto ocurría debido al plan de combatir la corrupción en la adquisición de medicamentos.

El 30 de agosto, el mandatario remarcó que en su administración no debe existir la falta de medicinas, y pidió que si esto ocurría se utilizaran aviones para traerlos.