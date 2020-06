'¿Por qué no se va a aguantar la austeridad?', cuestiona AMLO tras declaración de Ramírez Cuéllar

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este viernes que se diga que el Gobierno no aguanta ya la austeridad, cuando los funcionarios tienen garantizados los sueldos a diferencia de muchos otros mexicanos.

El comentario surge luego de que el jueves, Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, dijera que las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno fueron positivas y sirvieron, pero que los recortes llegaron a su límite y serán insuficientes para financiar mayor gasto para atender la pandemia de COVID-19.

"Hay quienes dicen que no aguanta el Gobierno más austeridad. Me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de Morena. Imagínense cómo estaban mal acostumbrados, en general", apuntó.

Señaló que había una especie de enajenación en la cual no importaba que el Gobierno gastara y se endeudara, olvidando que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

"Dicen ‘ya no se aguanta la austeridad’, ¿y por qué no se aguanta la austeridad? Si nosotros, a diferencia de millones de mexicanos, tenemos garantizado un sueldo, llueva, truene o relampaguee, haya pandemia o cualquier otra calamidad, nos están dando un sueldo nada despreciable. Entonces, ¿por qué no se va a aguantar la austeridad?", cuestionó.

Destacó que se continuará con la austeridad en el Gobierno, debido a que deben cambiar este tipo de visiones del periodo neoliberal.