¿Por qué no celebramos el Día de Acción de Gracias en México?

Este jueves los estadounidenses festejan el Día de Acción de Gracias, una celebración que conmemora una reunión en 1621 entre peregrinos ingleses que habían llegado a Plymouth, hoy Massachusetts, y los indios Wampanoag que vivían ahí.

A diferencia de otras celebraciones clásicas del vecino del norte que hemos adoptado, como el Halloween, que en México se festeja en víspera del Día de los Muertos, la cena de Acción de Gracias no tienen un símil en el país.

¿Y por qué no se celebra el Día de Gracias en México?

“Nosotros no celebramos el Día de Acción de Gracias porque no somos peregrinos recién llegados, nuestra herencia e identidad están permeadas por la milenaria civilización mesoamericana", señaló Andrés Medina, etnólogo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Sin embargo, esto no quiere decir que la celebración no cuente con elementos mexicanos en EU, pues dos de los elementos característicos del evento tienen un ‘sello azteca’.

Los ciudadanos ingleses huían de su país de la represión religiosa que se vivía en Reino Unido.

“Lo que resulta llamativo es que la comida simbólica por lo cual agradecen a Dios el haberse salvado y llegado a una tierra promisoria está compuesta por el guajolote, o pavo, y por el pastel de calabaza, el llamado pumpkin pie, dos productos profundamente mesoamericanos", detalló Medina.

En el caso del pavo, o Meleagris gallopavo, estudios de la máxima casa de estudios señalan que este ocupaba un área muy grande que abarcaba una parte del actual territorio de Estados Unidos y de México.

“El consumo de carne de guajolote no estaba al alcance de todos. Al contrario, las fuentes documentales en náhuatl emplean el ave como ejemplo de un bien de consumo costoso”, indica un texto del Instituto de Investigaciones Históricas.

En el caso de la calabaza, que pertenece al género Cucúrbita, tiene más de 20 variedades. Una de ellas, la Cucurbita moschata, fue introducido muy tempranamente a Europa.

“Está presente en ilustraciones herbalistas europeas de los siglos XVI y XVII, y fue descrita a partir de materiales cultivados en Europa”, menciona una publicación de la Revista de Cultura Científica de la Facultad de Ciencias.