¿Por qué el Gobierno no puede bajar el precio de la luz? Esto dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este sábado que hasta que no se "fortalezca" la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se podrá bajar el costo de la luz para los mexicanos.

"Les digo una cosa: ahora no podemos bajar el precio de la luz porque nos dejaron una gran deuda en la comisión. Lo que querían era acabar con ella, como querían acabar con Petróleos Mexicanos, que nos dejaron en bancarrota. La querían entregar a empresas particulares", expresó de gira por el municipio de Jalapa.

Sin embargo, asumió el compromiso de que si bien no se podrá hacer más barato el servicio, tampoco va a aumentar durante su sexenio.

Solo en Tabasco se identificó a casi medio millón de deudores al inicio de la administración y aunque este año se puso en marcha el convenio 'Adiós a tu Deuda' para regularizarlos, menos de 200 mil firmaron el acuerdo y el 20 por ciento volvió a caer en mora.

Fue el propio López Obrador quien impulso en el estado el movimiento de Resistencia Civil para el no pago de la electricidad en 1994, en protesta por lo que consideró un fraude electoral en las elecciones para gobernador.

Desde el mes de junio la entidad ya cuenta con la tarifa 1F, considerada la más barata del país, pero persisten las quejas de que el cobro sigue siendo excesivo por parte la CFE, por lo que el mandatario pidió comprensión y convocó a sus paisanos a ponerse al día con la empresa.

"Estamos fortaleciéndola, por eso no podemos bajar el precio de la luz, pero no va a aumentar, es lo que puedo yo decirles. Y ya cuando esté fortalecida, entonces sí le vamos a bajar", sostuvo tras insistir en que no se permitirá la privatización de la electricidad.

El presidente también aseguró que durante su sexenio no habrá más gasolinazos ni aumento al precio del gas en el país.