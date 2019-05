¿Por qué debe preocuparnos la carta de Germán Martínez? Esto dicen Salvador Camarena y Mikel Arriola

El presunto desvío de recursos del IMSS deberían preocupar a los mexicanos debido a que esto podría afectar la operación del instituto y sus finanzas, las cuales, ya han estado en peligro por el pago de pensiones, indicaron Salvador Camarena, analista y colaborador de El Financiero Bloomberg y Mikel Arriola, extitular de ese instituto.

"Le vas a mochar brazos operativos al IMSS para que cumpla con su trabajo que es recolectar para las pensiones y para la atención de la salud de los derechohabientes", detalló Camarena en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

El director Germán Martínez presentó su renuncia este martes como director general del IMSS. Esta es la primera renuncia de un titular de dependencia en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Martínez indicó a través de un comunicado que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen injerencia perniciosa en el IMSS y que ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del instituto.

Denunció que Hacienda no puede desviar los ahorros del IMSS a otros fines, pues el instituto no estará obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación sus ingresos, según dispone el artículo 277 C de la ley del Seguro Social.

Al respecto, Camarena consideró que este desvío de recursos es realmente grave.

"Poner en un documento de estos el desvío de recursos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador me parece un tema mayor pues ¿se le estará quitando dinero al IMSS para llevárselo a dónde?, ¿a los programas sociales, no que estos ya estaban garantizados?, ¿a la política energética?, ¿esto nos estará queriendo decir que le estaban quitando dinero al IMSS para llevárselo a Pemex?, ¿ese es el país en el que nos queremos convertir, no que era primero los pobres o primero la gasolina?", cuestionó.

Mientras que Arriola indicó, en entrevista por separado con Risco, que el IMSS tiene un gran peso en las finanzas ya que gasta casi 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y el instituto ha pasado por dificultades financieras.

"Ejerce 1.2 mil millones de pesos al día y afortunadamente se ha podido estabilizar, tú recordarás que en 2013 había una verdadera crisis de equilibrio presupuestal del IMSS, ya no había reservas y su viabilidad financiera estaba hasta 2014. Este contexto debe darse para comprender esta renuncia", explicó.

Reconoció que en el IMSS hay un Consejo directivo integrado por los patrones, así como por representantes de los trabajadores, de Hacienda y del sector salud y que durante su gestión se tuvieron tensiones con Hacienda, pero las finanzas del IMSS se lograron estabilizar.

"Nosotros tuvimos tensiones con el sector hacendario porque al final del año teníamos que entregar más ingresos que egresos, pero al final se logró estabilizar ", relató.