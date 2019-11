¿Por qué AMLO habló de un golpe de Estado en Twitter? Esto es lo que responde

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que su tuit del sábado 2 de noviembre, el cual hace referencia a un golpe de Estado fue para recordar que no existen condiciones para que esto suceda y también por el discurso de un miembro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que expresó preocupación por "el México de hoy".

El 2 de noviembre, López Obrador escribió los siguientes dos tuits:

¡Qué equivocados están los conservadores y sus halcones!

Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 de noviembre de 2019

Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 de noviembre de 2019

¿Por qué escribió esto el presidente de México?

"Por eso lo de mi mensaje, para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado, no existen condiciones, eso es lo que digo, no hay esas condiciones. Para que no se caiga en esa tentación", puntualizó en su conferencia mañanera.

El 30 de octubre, el diario La Jornada filtró el discurso que dio el general Carlos Gaytán en las instalaciones de la Sedena, en donde, entre otras cosas, señaló que "nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados" y comentó que hay una ideología dominante, pero no mayoritaria, que se sustenta en "corrientes pretendidamente de izquierda".

A este discurso, el presidente de México lo calificó como poco mesurado y bastante conservador.

"Surge esto también (lo del tuit con referencia a un golpe de Estado) por la declaración del general. Es pues imprudente, tiene todo su derecho a manifestarse, pero si leen ustedes el texto hay una actitud poco mesurada. Recuerdo algo que dice que hay una ideología dominante que no mayoritaria. Un lenguaje bastante conservador, y estamos enfrentando eso también con la transformación", señaló López Obrador.

El mandatario volvió a expresar que la mayoría del pueblo no permitiría un golpe de Estado y que en esa mayoría también están los militares.

"Cuando hablo de la mayoría del pueblo de México, por supuesto incluyo a los soldados, que son pueblo uniformado; sin embargo, se creó ese pensamiento autoritario reaccionario durante el periodo neoliberal", comentó el presidente.