¿Por qué López Obrador ahora usa una camioneta en lugar de su Jetta?

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que ha sido cuestionado sobre por qué no utiliza su Jetta para trasladarse, y explicó que esto se debe a que la camioneta que ahora usa es más fuerte.

Contó que algunos de sus adversarios han cuestionado este cambio en su modo de transporte, pero también ha escuchado la pregunta de personas a las que ve en sus giras, pues asiste en una camioneta.

"Me dicen mis adversarios, 'bueno, ¿y dónde quedó el Jetta?'. 'Por qué viene en camioneta?', me lo planteó la gente ahora que fui a Puebla. Porque es más fuerte para carretera. En el Jetta estoy más expuesto, no a que me vayan a hacer algo, sino que… también es fuerte el Jetta, no le quiero hacer mala fama, pero es más fuerte la camioneta", consideró.

En conferencia de prensa, hizo referencia a que anteriormente en Presidencia había hasta 100 camionetas de lujo y blindadas, las cuales su Gobierno ha ido vendiendo en las subastas.

Sobre estas, indicó que se habían quedado con dos, y dijo que se había 'rayado' porque se trata de una camioneta de modelo reciente, aunque no está blindada, y no dio más datos al respecto.