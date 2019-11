Fractura en Morena ‘entrampa’ el Presupuesto 2020 en San Lázaro

“Lo que realmente está atorando” la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 en la Cámara de Diputados no es la toma del recinto por parte de campesinos, sino la “notoria división” al interior del grupo parlamentario de Morena, aseguró el diputado panista Armando Tejeda, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

En ello coincidió el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López, quien afirmó que “Morena está estirando porque no tiene los votos para cumplirle al presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Mientras que Tejeda asegura que, “más allá de la manifestación de campesinos y la toma del recinto, lo que está atorando la aprobación del Presupuesto es la notoria división de Morena, pues tanto en la Comisión de Presupuesto como en la de Agricultura y la de Seguridad –de las que yo formo parte–, ni ellos mismos se ponen de acuerdo”.

Explicó que, sin duda, “hay una fractura en Morena, entre quienes creen que el próximo presupuesto no es serio, no sólo en cuanto a las propuestas para el campo, sino para la seguridad, la generación de empleo, en lo del Seguro Popular.” Entonces, al no verse representados y no ver lo que cada uno de los distritos está pidiendo, lo que les prometieron, no están dispuestos a dar otro voto de confianza”.

El legislador agregó que ello está llevando a que el PEF, que ya debió haberse aprobado desde el pasado 15 de noviembre, “se vaya hasta el último día de diciembre con el riesgo de que, si no se aprueba, quedaría funcionando el actual, lo cual daría señales malísimas al mercado interno y externo y del descontrol de lo que está pasando en este país”.

“Yo no veo condiciones de que se vaya a aprobar ningún dictamen serio, de aquí al viernes, que es cuando se citó, que pueda tener propuestas que quieran desatorar este tema”, apuntó el legislador.

Por otra parte, Álvaro López apuntó que “la inconformidad al interior de la bancada es lo que ha llevado a Morena a ‘estirar la liga’, porque de todos los diputados que firmaron obediencia al Presidente, muchos ya manifestaron no estar de acuerdo con lo que se está proponiendo y ello es esperanzador”.

Dijo que los morenistas “están entrampados, por un lado, la manifestación que nosotros tenemos en la Cámara, y por el otro, los problemas internos que tienen entre ellos para aprobar el presupuesto tal y como lo propuso el Ejecutivo”.

“Nosotros saludamos que haya diputados que piensen votar en conciencia, porque el papel de sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo debería ser una etapa superada, por lo que se debería votar un presupuesto no al gusto del Ejecutivo, sino un presupuesto razonado, que permita atender necesidades como la que estamos planteando dentro del campo”, indicó el líder de la UNTA.

“Lo que sí puedo decir es que 267 legisladores firmaron la carta de compromiso con el Presidente de la República y yo creo que, más allá de esta carta compromiso, hay una preocupación interna porque no todos los diputados están de acuerdo con lo que se está proponiendo y, por eso, aprovechando nuestra presencia en la Cámara, le están dando largas al asunto, porque no logran arreglarse internamente”, insistió.

El líder agrario recordó que la principal demanda de los campesinos es la reasignación de más de 30 mil millones al campo, 24 mil millones que están propuestos en el dictamen de la Comisión de Agricultura, más 6 mil millones adicionales.