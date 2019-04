‘Por estrategia’ no se responde a Trump, asegura Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que, si México no ha contestado a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que cerrará la frontera común, es porque forma parte de una estrategia para cuidar los intereses mexicanos.

En conferencia de prensa en la Secretaría de Turismo, donde encabezó la firma de un convenio de colaboración para la promoción turística del país, Ebrard puntualizó que la postura del gobierno mexicano ante la situación por el tema migratorio ha sido “digna y eficaz”.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que el hecho de que México no le responda al mandatario estadounidense “como algunos esperan” no significa que esté ausente, sino que cuida todos los intereses del país y no sólo los relacionados con el problema de migración.

“El que no estemos contestando como algunos esperan no quiere decir que haya ausencia, es una estrategia y las estrategias se miden por los resultados. Y lo que México ha hecho es cuidar sus intereses y actuar con dignidad en todo momento, no sólo en el tema migratorio, sino en todos los temas que nos han tocado”, remarcó.

El secretario federal reiteró que México no va a cambiar su política migratoria, la cual incluso es reconocida por otras naciones y organismos internacionales.

“La postura mexicana a mí me parece que es una postura digna, eficaz y clara, de hecho así es vista. Ayer (martes) recibimos la visita de la presidenta de la 73 Asamblea de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, y nos decían que México es hoy el que tiene la postura más avanzada en la materia”, destacó.

Ebrard reiteró que en el tema migratorio hay una esfera relacionada con la contienda electoral en Estados Unidos, en la cual “México no desea ni promoverá ser parte, de ningún modo, de esa contienda y, por lo tanto, no participamos en ello”.

Por otra parte, comentó que, en lo que corresponde a la esfera bilateral, la perspectiva de México sobre la migración considera la importancia del desarrollo y el hecho de que los flujos migratorios se derivan de los problemas de la pobreza y la violencia, por lo que se requieren otro tipo de estrategias para generar bienestar social.