Por encima de la ley está el pueblo y yo voy a estar aquí mientras me respalde: AMLO

Por encima de la ley, está el pueblo, está la democracia. Yo voy a estar aquí mientras el pueblo me respalde, aseguró este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario, en su conferencia matutina, celebró que su nivel de aprobación ciudadana, de acuerdo con la encuesta de El Financiero, pasó de 59 por ciento a 62 por ciento en septiembre.

Por ello, le recomendó a los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA), que mantienen un plantón en la Plaza de la Constitución en el Zócalo de la capital, “echarle ganas”.

De acuerdo con el mandatario, los manifestantes, a este paso, van a tener que estar en el Zócalo hasta el 2022 cuando se realice la revocación del mandato: “nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí”.

El primer mandatario del país aseveró que mandará colocar hamacas como las que usaba el libertador Simón Bolivar.

Dijo, además, que existen dos o tres sacerdotes de la Catedral Metropolitana que simpatizan con el movimiento de FRENA.

“Échenle ganas para ver si lo llenan (el Zócalo) y tiene que ser varias veces, y además de eso, quedarse hasta el 2022 que va a ser el referéndum y de manera legal, sin violencia, se le va a preguntar a la gente en el primer trimestre del 2022: ‘¿quieres que continúe o que renuncie el presidente?’, porque, repito, el pueblo pone y el pueblo quita”, indicó.

Es cosa de que los manifestantes opositores continúen hasta dicha consulta popular. "Si el pueblo dice que yo me vaya, pues adiós, a Palenque, Chiapas. No. Porque el pueblo no quiere. Y en la democracia el pueblo manda. No. Pero en la Constitución está la revocación del mandato. Y yo no voy a estar a la fuerza. ¿Cómo voy a estar si el pueblo no quiere? Por encima de la ley está el pueblo”, dijo.

