“Por el virus, no sé dónde voy a tener a mi bebé”

Lizethe Méndez es una mexicana de 33 años que tiene año y medio viviendo en Guayaquil, Ecuador, y que nunca imaginó que la llegada de su primer bebé podría complicarse por la pandemia de COVID-19.

“En dos semanas voy a dar a luz, y estamos preocupados porque no sabemos en qué hospital tendré a mi bebé. Todos los hospitales tienen casos de coronavirus.

“Donde me iba a atender ya no están recibiendo mujeres embarazadas”, cuenta en entrevista.

Desde Guayaquil, Lizethe, que hace dos años se casó con un ecuatoriano, dice que sale poco a las calles y, aunque no le ha tocado ver cosas extremas como las que se difunden en redes sociales, sí asegura que la situación es muy triste. “Lo que más me ha impactado es que doctores que a mí me atendían han fallecido por coronavirus; eran médicos de entre 60 y 65 años”, dice.

Dice Lizethe que el toque de queda los obliga a tener muy poco tiempo para hacer sus compras, ir al doctor, entre otras actividades, “los autos circulan un día a la semana, y sólo puedes andar en la calle de la 5 de la mañana a las 2 de la tarde, en ese tiempo se aprovecha para hacer despensa y cosas indispensables.

“(Si incumples) hay una multa de 100 dólares la primera vez, la segunda de 400 dólares, la tercera vas a la cárcel”, explica.

Cuenta que ha hablado con su familia que vive en Azcapotzalco, Ciudad de México, y que los ha exhortado a que se cuiden y que tomen en serio el virus, pues en su experiencia, desde Ecuador, todo ha sido muy triste.