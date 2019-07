Por desprestigio a la UNAM, gobierno se llenó de profesionales de otras escuelas: AMLO

La defensa a la gratuidad de educación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) costó que el conservadurismo desprestigiara a la universidad, motivo por el cual gobiernos anteriores tenían en sus administraciones a funcionarios de otras instituciones, afirmó este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal destacó que la UNAM es la universidad que tiene más alumnos pobres debido al pase automático y es también una de las mejores del mundo.

"Se combinan las dos cosas: el acceso a todos y la calidad de la enseñanza. Pero eso fue por la defensa que se hizo (por parte de movimientos sociales contra el cobro de cuotas), costó, y todo un desprestigio del conservadurismo hacia la UNAM. Al grado de que por eso el Gobierno se llenó, eso fue también por otros motivos, de profesionales de otras escuelas", consideró.

Esto se debió a la embestida que hubo contra la educación pública pues el propósito de gobiernos pasados era alentar la educación privada.

"Al final creció la matrícula de escuelas privadas en un porcentaje mayor que de escuelas públicas, pero llegó un momento en que se estancó la matrícula de las privadas, porque la mayoría de los mexicanos no tienen para pagar colegiaturas, por muy baratas que sean", añadió.

Señaló que en dicho periodo, los organismos financieros internacionales dieron la orden de que lo fundamental era la calidad de la enseñanza y lo usaron de excusa para no invertir en educación pública, "esa política no la vamos a seguir, eso no va a continuar, sí nos importa la calidad, pero importa también la cobertura, que la educación sea un derecho no un privilegio”.