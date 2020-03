Por COVID-19, cruceros dejarían de llegar a Cozumel y Mahahual

Mahahual, Quintana Roo.- Ante el incremento de personas infectadas por el coronavirus en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, los destinos quintanarroenses de Cozumel y Mahahual podrían empezar a resentir la disminución del arribo de cruceros, que el año pasado ascendieron a casi tres mil hoteles flotantes y seis millones 173 mil viajeros.

Mauricio Hamui Hilwani, director general del muelle de cruceros de Mahahual, el segundo más importante de la zona del Caribe después de Cozumel, aseguró que, debido al temor de contraer la enfermedad a bordo de un crucero, muchas personas han cancelado su viaje.

“En lugar de traer a seis mil personas, ahora los cruceros traen cuatro mil y puede ir a la baja, si en los próximos dos meses no se arregla el asunto del coronavirus, si quitarían (las navieras) la ruta del Caribe”, comentó.

Dijo que es cuestión de tiempo para que en los destinos de Quintana Roo, Cozumel y Mahahual, se empiece a notar el bajón en el arribo de hoteles flotantes y, por ende, de cruceristas.

“Si el virus sigue con su propagación, como pasó en China y Europa, en Estados Unidos, se cancelarán los cruceros, ya pasó en otros lados como en Italia”, afirmó Hamui Hilwani.

El empresario destacó que en este mes se esperan 50 cruceros en Mahahual, pero que la cifra podría desplomarse hasta el 50 por ciento en las próximas semanas o podrían llegar, pero ya no sería con la capacidad completa de pasajeros, porque muchas personas ahora no se suben a los cruceros.

Pese a este panorama, confió en que durante el verano pueda arreglarse esta situación y se pueda encontrar una vacuna contra el coronavirus que, aunque su índice de mortalidad no es alto, no deja de ser una preocupación para la población.

En la página de internet del Departamento de Estado del vecino país del norte, travel.state.gov, en el apartado de viajes internacionales (pasajeros de cruceros), se puede leer a la letra el siguiente mensaje:

“Los ciudadanos estadounidenses, en particular los viajeros con afecciones médicas subyacentes, no deben viajar en crucero. Los CDC (Centers for Disease Control and Prevention, en inglés) señalan un mayor riesgo de infección de COVID-19 en un entorno de crucero”.

“Con el fin de frenar la propagación de COVID-19, muchos países han implementado procedimientos de inspección estrictos que han negado los derechos de entrada a los puertos de los buques y han impedido el desembarque de los pasajeros. En algunos casos, las autoridades locales han permitido el desembarco, pero sometieron a los pasajeros a procedimientos de cuarentena locales”.

“Si bien el gobierno de EE. UU. Ha evacuado a algunos pasajeros de cruceros en las últimas semanas, los vuelos de repatriación no deberían ser considerados como una opción para los ciudadanos estadounidenses bajo el riesgo potencial de cuarentena por parte de las autoridades locales”.

“Esta es una situación fluida. Los CDC señalan que los adultos mayores y los viajeros con problemas de salud subyacentes deben evitar situaciones que los pongan en mayor riesgo de enfermedades más graves. Esto implica evitar lugares llenos de gente, evitar viajes no esenciales, como viajes largos en avión, y especialmente evitar embarcarse en cruceros”.