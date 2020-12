Por culpa del COVID-19, 4 de cada 10 niños quedaron sin esquema de vacunación

El Observatorio Mexicano de Vacunación advierte que la crisis provocada por el COVID-19 dejó ya en este 2020 a cuatro de cada 10 niños sin su esquema general de vacunación nacional.

Precisa también que nueve de cada 10 niños no fueron vacunados por la carencia de la inmunización, por lo que la crisis sanitaria tendrá un impacto negativo en la vida y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

El documento de la Fundación Carlos Slim explica que un estudio muestra que en seis entidades, en 2020, un millón 659 mil 421 niños buscaron vacunas o refuerzos que incluye el esquema de salud infantil y no las obtuvieron.

En tanto, 2 millones 688 mil 169 sí fueron vacunados; es decir, cuatro de cada 10 niños no recibió la dosis. En la mayoría de esos casos, casi 87 por ciento, se debió a que no había el biológico requerido, en el resto de los casos el niño tenía fiebre o no era tiempo de aplicación. Es decir, casi nueve de cada 10 niños no fueron vacunados por la carencia de la inmunización, expone el documento.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, residen alrededor de 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan 30.8 por ciento del total de población, por lo que la situación sanitaria coloca a este sector poblacional como el grupo que enfrentará las condiciones sociales más adversas.

Hasta el pasado mes de noviembre, 329 muertes por COVID-19 fueron de niñas y niños, mientras que el número de infectados para la población infantil llegó casi a los 30 mil casos.

Además, según cifras del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, de enero a noviembre se han registrado alrededor de 4 mil 383 llamadas al 911 por adolescentes de 12 a 17 años de edad, de las que 57 por ciento de las llamadas fueron por problemas de ansiedad o depresión, y 21 por ciento fue por temas de problemas familiares.

También se indica que, de acuerdo con datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), México muestra que las llamadas de emergencia al servicio 911 por incidentes de violencia, acoso o violación sexual y por violencia de pareja o intrafamiliar sumaron 115 mil 614 desde el inicio de la contingencia en el país, con un incremento de 28 por ciento tan sólo en marzo, en relación con enero, donde seis de cada 10 menores de uno a 14 años sufren violencia en su hogar.

Se advierte que esta situación se ha agravado por el confinamiento y las llamadas a refugios reportando violencia han registrado un incremento de 60 a 80 por ciento, y las solicitudes de asilo en estos espacios han incrementado un 30 por ciento.

