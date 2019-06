Política exterior con principios, no de partido: PAN en San Lázaro

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados demandó al Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que “el entorno internacional exige hoy que nuestro país ponga en marcha una política internacional activa, de Estado, con principios y no de partido”.

Se enfatizó que se requiere una política de Estado “que a corto, mediano y largo plazo contenga una visión internacional propositiva y estratégica en concordancia al peso y liderazgo geopolítico de la nación”.

A través del coordinador de los diputados federales de dicho partido, Juan Carlos Romero Hicks, el PAN expuso que “en esta estrategia urge una agenda bilateral con Estados Unidos, así como regional de América del Norte con Centroamérica”.

Consideró que la política exterior debe contemplar principios básicos como no aceptar negociaciones que comprometan la soberanía nacional; que las amenazas nunca deben marcar el destino de una relación bilateral, así como su agenda; que el país no debe ni puede convertirse en 'tercer país seguro', toda vez que no existen condiciones integrales para ofrecer a los extranjeros lo que ni siquiera se puede garantizar a los mexicanos; y que es indispensable poner en marcha la Diplomacia Parlamentaria que con su experiencia puede complementar una política de Estado.

Planteó que otro de los principios básicos es que no intervención no es sinónimo de indiferencia o inactividad ante los desafíos democráticos globales.

“Como es obvio y en la actualidad acapara toda nuestra atención, la nueva estrategia internacional debe contemplar prioritariamente la relación con el vecino país del norte. No podemos pasar por alto que Norteamérica es la región más competitiva del orbe al representar 25 por ciento del PIB mundial y concentra a casi 500 millones de personas”, sostuvo el legislador.

“Dentro de esta realidad, de los 50 estados de la Unión Americana, al menos 46 son el primero o segundo socio comercial de México o Canadá. Esto además de que los mexicanos representan cerca del 64% de la población hispana residente en EU. México cuenta hoy con la red consular más grande del mundo y medio centenar de consulados labora diariamente en el vecino del norte”, expuso.

Ante esta realidad, indicó que el Ejecutivo federal debe contar ya con un plan más allá de los 45 y 90 días de prueba que se negociaron con la Casa Blancas. Además, dijo que es indispensable una estrategia frente a las características particulares de la política del presidente Donal Trump.

Subrayó que “a casi seis meses del gobierno del presidente López Obrador no ha habido una sola reunión de jefes de Estado y esto no es común y mucho menos deseable”.

Romero Hicks señaló que otra de las características de la renovada política exterior es actuar en equipo, de manera estratégica y multilateral con la ONU, la CEPAL, ACNUR, OEA, y la OMC para que 'embestidas' de los Estados Unidos, como la reciente, no las enfrentemos solos.

“Es básico contar con los recursos para poner en operación la estrategia internacionalista. Cabe preguntar por qué en el paquete presupuestal del año pasado hay una reducción drástica al trabajo de los consulados y en el presupuesto para los organismos que participan en la estrategia multilateral”, añadió.

Advirtió que “con el comercio no se juega, con los migrantes no se vale jugar y con el presidente Trump no podemos jugar su juego. Nuestro interés es México”.