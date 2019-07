Policías piden respeto a prestaciones, sueldo base de 15,000 pesos y no ser evaluados por militares

Miembros de la Policía Federal (PF), que se encuentran en protesta este miércoles contra su incorporación a la Guardia Nacional, piden al Gobierno el respeto a su dignidad, así como a la antigüedad laboral y a las prestaciones de las que gozan.

En un pliego petitorio de 16 puntos, los policías piden también la renuncia de los mandos, desde comandantes de compañía hasta directores, "ya que ellos siguen siendo los mismos que están inmiscuidos en corrupción y el crimen organizado".

Además, destacan que no serán evaluados por personal militar, pues este no tiene conocimiento de la función policial y rechazan pasar a formar parte de manera automática del nuevo cuerpo de seguridad. Los policías señalan que no pertenecen a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que no vivirán en cuarteles.

Este miércoles, los policías se manifiestan afuera de las instalaciones del Centro de Mando, ubicado en Iztapalapa, rechazando su incorporación a la Guardia Nacional sin liquidación.

Argumentan que se les pide renunciar a su antigüedad para causar alta en la Guardia Nacional, además de que se les proporciona equipo caduco y de mala calidad.

Con respecto a su salario, los miembros de la PF indican que su nuevo sueldo debe ser de 15 mil pesos libres de impuestos a partir de la segunda quincena de julio de este año, así como "la devolución de la operatividad de 9 mil 800 pesos cada 25 días laborados".

Otra demanda es el respeto a sus horarios conforme a la Ley Federal del Trabajo y la entrega de dos uniformes anualmente.

En otro punto, los policías solicitan la instalación de una oficina de derechos humanos dentro del centro de Mando de Iztapalapa, así como establecer un sindicato para la Policía Federal y la Guardia Nacional.

Esta tarde, los manifestantes dialogan con Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, quien forma parte de la Coordinación Operativa Institucional de la Guardia Nacional y anteriormente se desempeñó como comisaria general de la PF.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún miembro de la policía será despedido y aseguró que conservarán sus sueldos y prestaciones. Además, dijo que no se obligará a nadie para que forme parte de la Guardia Nacional, pues el proceso es voluntario.