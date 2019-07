Policías federales anuncian toma del Centro de Mando de Iztapalapa

Elementos de la Policía Federal, pertenecientes al grupo que encabeza el agente Mario Alberto Lover, anunciaron esta noche la toma de las instalaciones del Centro de Mando de Iztapalapa.

Los elementos exigen hacer valer sus demandas en la mesa de negociación que se realizan con autoridades para garantizar el respeto de sus derechos laborales en la transición hacia la Guardia Nacional.

La medida ocurrió luego de que concluyera la mesa de negociación en la que se les incluyó de último momento, y en donde se tomó en cuenta a un grupo de policías que desconocieron como representante en la mesa de negociación.

Alrededor de las 22:30 comenzaron con la toma de las instalaciones luego de seis días de haber iniciado las protestas sin optar por el cierre del lugar. En tres de las puertas principalmente del edificio central, donde se realizan las negociaciones, los manifestantes colocaron cadenas y candados.

Los elementos dijeron que así se mantendrá hasta que se les garantice la presencia de su abogado, Enrique Carpizo, en la mesa de negociación. Dijeron que el martes podrían impedir, incluso, el ingreso a las instalaciones.

De acuerdo con los propios policías, ya se elaboró un documento con nueve acuerdos que serían firmados este martes.

Sin embargo, advirtieron que no están incluidas sus demandas consistentes en garantizar que no habría represalias a quienes encabezaron las protestas, así como incluir, en las medidas de solución, la indemnización a quienes ya no quieran pertenecer a la Guardia Nacional o sumarse a otras dependencias federales.

Más temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Policía Federal es una institución que no estaba "a la altura" y que por ello era necesaria la creación de la Guardia Nacional.

"Hace poco se produjo un conflicto de la Policía Federal y se demostró que no estaba la corporación a la altura de las circunstancias. Imagínense una institución, que debe ser el ejemplo de profesionalismo y disciplina, que se rebela y toma las calles. Eso reafirmó nuestra convicción de que era necesaria la creación de la Guardia Nacional", declaró durante la reunión conjunta de seguridad del Consejo Nacional de Protección Civil.