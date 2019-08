Policías desalojan a maestros que bloqueaban la Autopista del Sol en demanda de plazas

CHILPANCINGO, Guerrero.- Policías estatales desalojaron con gas lacrimógeno a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), que bloqueaban este martes la Autopista del Sol en demanda de 300 nombramientos definitivos.

Los manifestantes se apostaron en dos puntos de la ciudad, por un lado bloquearon los carriles centrales la Autopista del Sol, en el sentido sur-norte, donde docentes de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y Montaña exigieron la entrega de nombramientos de base.

Luego de más de dos horas de bloqueo, los elementos de seguridad equipados con equipo antimotín replegaron a los manifestantes con gas lacrimógeno y empujones con escudos.

Los antimotines formaron una barrera que fue avanzando hacia los manifestantes para replegarlos, en tanto los docentes se concentraron para contener a los oficiales, pero no fue posible y terminaron por dispersarse y salir corriendo del lugar.

De ahí se reagruparon y se concentraron en el plantón que mantenían en las oficinas de la dirección de personal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y en el inmueble conocido como Casa Blanca.

Al llegar a ese lugar, también fueron desalojados por elementos de la policía estatal y se enfilaron hacia las instalaciones de la CETEG, al sur de la ciudad, donde denunciaron que dos mujeres fueron golpeadas.

“Y no les importó que hubiera niños y mujeres embarazadas en el bloqueo”, indicaron manifestantes.

Los maestros cetegistas lamentaron que las autoridades en ningún momento dieron una respuesta a sus demandas, y en lugar de diálogo “mandaron a la fuerza pública”.

Aseguraron que los desalojos no van a minar su movilización y advirtieron que van a continuar con acciones de protestas hasta obtener respuesta satisfactoria a sus demandas.

Insistieron en que aún falta que sean entregados unos 300 nombramientos definitivos, y que es necesario que se resuelva pronto esa problemática.

“Que no haya nombramientos significa que no hay maestros en las aulas, y que más de mil niños no tienen aún clases”, señalaron.