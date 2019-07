Policía Federal no se consolidó y se echó a perder: AMLO

La Policía Federal es un cuerpo de seguridad que se creó hace 20 años y se echó a perder en anteriores administraciones, dijo este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"Esta policía se creó hace como 20 años y la verdad no se consolidó, se echó a perder y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Segob, desde arriba imperó la irresponsabilidad y la corrupción", comentó López Obrador en un video difundido en sus redes sociales.

El mandatario nacional añadió que, luego de las protestas que algunos elementos de la Policía Federal han llevado a cabo en las últimas horas por su incursión en la Guardia Nacional, tienen derecho a manifestarse, pero que no ve causa justa en sus reclamos.

"Se amotinan (los elementos de la Policía Federal), toman las calles, ofrezco disculpas (a los ciudadanos) por las molestias que se ocasionaron, pero quiero también decir que no hay ningún motivo, ninguna razón, no es una causa justa, no se está despidiendo a ningún policía federal", expresó López Obrador.

El presidente de México dijo que el problema se va a arreglar sin llegar al autoritarismo y optando por el diálogo.

"Si se manifiestan, pues tenemos los ciudadanos que resistir, aguantar, pero es en bien de todo. Esto se tiene que arreglar y se tiene que arreglar manteniendo el orden sin autoritarismo, el diálogo y con el uso de la razón (…), y el derecho de manifestación es sagrado, o sea que se pueden manifestar el tiempo que sea, no van a ser reprimidos", agregó López Obrador.

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 4 de julio de 2019

Desde la mañana de este miércoles, un grupo de policías federales protestó afuera de las instalaciones del Centro de Mando, ubicado en Iztapalapa.

Estos elementos rechazaban su incorporación a la Guardia Nacional sin liquidación y en demanda de apoyos.

Desde las seis de la mañana bloquearon los accesos del Centro de Mando, para evitar la entrada y salida de autobuses que los llevarían a las evaluaciones para la Guardia Nacional.

Algunos miembros de la Policía Federal pidieron al Gobierno el respeto a su antigüedad laboral, a las prestaciones de las que gozan, además de no ser evaluados por militares.

Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, comentó más tarde que no están pidiendo la renuncia de ningún elemento de la Policía Federal para su posterior integración a la Guardia Nacional.

"No se está pidiendo a nadie su renuncia, lo hemos planteado desde el principio. No vamos a afectar absolutamente a ningún elemento de la Policía Federal", afirmó Durazo.

López Obrador confirmó estas declaraciones y añadió que no se despedirá a nadie.

"No se va a despedir, repito, a nadie, además ya lo saben. Y mantienen sus prestaciones. Entonces, ¿por qué las manifestaciones? Está raro, ¿verdad?", dijo el mandatario.