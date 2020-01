Polevnsky y Ramírez Cuéllar, el liderazgo de Morena está en disputa

Morena está pasando por una crisis de liderazgo entre su presidente interino, elegido el fin de semana, y la líder elegida previamente, que insiste en que todavía está a cargo, mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere involucrarse.

Durante un congreso del partido realizado el fin de semana, más de mil representantes de Morena eligieron al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para presidir el partido hasta que pueda organizar nuevas elecciones.

Pero otros líderes del partido salieron en breve a decir que la votación no era legítima. Quieren que el partido permanezca bajo el liderazgo de Yeidckol Polevnsky , quien señaló que podría permanecer en su puesto durante, al menos, un año más.

Está en juego la capacidad del partido, que tiene mayorías en ambas cámaras del Congreso, para funcionar en los niveles más básicos. Quien quiera que siga a cargo también debe decidir el rumbo futuro del partido: si debe duplicar los esfuerzos en torno a la agitación antisistema que lo ayudó a ascender al poder o ser más como un grupo político tradicional, es decir, formal, organizado, jerárquico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió más temprano este lunes que todos los partidos políticos elijan a sus dirigentes de manera democrática.

"Les deseo a todos los partidos políticos que resuelvan sus diferencias con el método de la democracia", dijo.

El presidente agregó que no diría más al respecto dado que no puede opinar sobre el proceso interno de elección del partido que fundó. "Silencio, no cómplice, sino que no me corresponde participar en eso, ya lo he dicho", agregó.