Polevnsky frena intento de dar de baja a AMLO como congresista nacional de Morena

La Secretaria General en funciones de presidente de Morena, Yeidckol Polevnsky, detuvo mediante oficio la intentona de la presidenta del Consejo Nacional de ese partido, Bertha Luján, de dar de baja como congresista nacional al fundador de ese instituto político y hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a otros militantes como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheimbaum Pardo.

Ello, bajo el argumento de que son “funcionarios públicos de alto nivel que por sus actividades y funciones en el gobierno han evitado presentarse a las actividades ordinarias y extraordinarias de nuestro partido”.

En su misiva, Polevnsky señala a Luján que ser funcionario público no es suficiente para “dar de baja como congresista nacional al C. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República y fundador de nuestro partido y, además, de otros miembros, entre los que destacan Claudia Sheimbaum Pardo y Rosario Alejandro Esquer Verdugo”, este último secretario particular del presidente.

Enfatizando que se está “dejando fuera su voluntad expresa” por lo que se requiere “de manera indubitable” contar con la misma “de cada uno de las y los congresistas”, en un acto de proteger sus derechos políticos y constitucionales con apego a los Estatutos del partido y a los requerimientos del Instituto Nacional Electoral (INE).