Polevnsky desconoce a Ramírez Cuéllar como presidente interino de Morena

Yeidckol Polevnsky desconoció la elección del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino de Morena, al considerar que se trató de un proceso ilegal.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Polevnsky indicó que Comité Ejecutivo Nacional del partido seguirá atendiendo la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"En Morena nos seguiremos conduciendo en apego estricto a la legalidad y a nuestro estatuto, nosotros seguiremos trabajando para dar cumplimiento al resolutivo del Tribunal Electoral", dijo.

‘La legalidad es el principio fundamental de nuestro partido, pilar fundamental para respaldar al presidente López Obrador y servir a la sociedad mexicana”, señaló.

En entrevista con Milenio, señaló que lo que se planteó hoy está fuera de toda norma, fuera de la legalidad porque estamos en un periodo que no permite procesos electivos, porque la Sala Superior canceló todo proceso selectivo y emplazó al Comité Ejecutivo Nacional a reponer todo el proceso, estamos trabajando para reponer todo el proceso y eso nos va a llevar un tiempo.

‘Yo sigo siendo secretaria general en funciones de presidenta de Morena, no hay nada que haya hecho un cambio, porque eso tiene que pasar obviamente por instancias del INE de la Sala Superior y porque lo que se planteó hoy está fuera de toda norma, fuera del estatuto, fuera de la legalidad’, enfatizó.

Tras desconocer la elección de Ramírez Cuéllar, dijo que es una falta de respeto a la legalidad. ‘Me da pena que en Morena no hayan leído los estatus’.

Comentó que para reponer el proceso, lo primero es depurar el padrón, llevárselo al INE para que lo valide y convocar asambleas selectivas con tres meses de anticipación, para ello tendría que haber cambiado el estatuto, lo que no hicieron.

Afirmó que no va a impugnar el proceso, porque tiene tareas marcadas, ‘no me voy distraer en ese tipo de cosas, pero es inaceptable porque no se han apegado al estatuto ni a la legalidad, por lo que lo que han hecho hoy no tiene ninguna validez’.

Puntualizó que no está molesta sino sorprendida porque esperaba mayor conocimiento del estatuto y de las leyes .