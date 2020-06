Podrán decir que estoy chocheando, pero nunca que soy un corrupto: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo este martes que continuará con sus señalamientos contra situaciones que considere corruptas a pesar de que eso le genere críticas de medios conservadores.

"A mí me van a seguir cuestionando por cómo hablo, voy a seguir padeciendo de expresiones racistas, van a seguir diciendo que no estoy cuerdo, que estoy loco van a decir que soy un viejo 'chocho', que ya estoy chocheando, pero nunca van a poder decir que soy corrupto", declaró en su conferencia en Tlaxcala.

El mandatario afirmó que sus acciones en el Gobierno son coherentes con las ideas que ha defendido por años.

"No engañamos a nadie y todo lo que dijimos, es lo que estamos haciendo. Si ustedes revisan mis textos, es exactamente lo mismo, no he cambiado", consideró.

López Obrador aseguró que existía la percepción de que, una vez en la Presidencia, iba a existir una "fascinación con el Gobierno" que lo haría cambiar en sus ideales.

"Que para que los medios que antes se dedicaban a 'quemar incienso' a los gobernantes nos alabaran, íbamos a cambiar. Pues no, no podemos traicionar al pueblo, no le podemos fallar", dijo.

Tras ser cuestionado sobre los señalamientos contra la exdirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, sobre el pago de 395 millones de pesos a dos empresas por servicios inexistentes, el presidente decidió no opinar al respecto pues se trata, dijo, de un asunto del "manejo interno de finanzas" de un partido.

"Recomendaría que si hay pruebas de irregularidad, de casos probables de corrupción, que se presente la denuncia y que la autoridad competente lo resuelva", concluyó.