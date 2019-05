Poderes se resisten a dejar altos sueldos y prestaciones: Zoé Robledo

El subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar dos artículos de la nueva Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, y criticó a quienes creen que el servicio público “está vinculado, de manera exclusiva, a un buen sueldo, a unas muy buenas prestaciones y a toda una parafernalia”.

Aunque aclaró que el Ejecutivo respeta la decisión del Poder Judicial, la democracia y la real división de poderes, señaló: “Hay una resistencia, pues claro que la hay; eran temas y dinámicas, usos y costumbres que estaban muy arraigados”.

Criticó que los sueldos de los altos funcionarios que estaban regulados en esa ley se encontraran por encima de la media de la nación y de la gente

Además, señaló que es difícil pensar que hay algún sector privado u otro espacio en el mundo, incluso, donde haya tantas prestaciones, “y yo creo que eso no es lo importante, lo importante no son los guaruras, las camionetas, toda esta idea del poder; no, es todo lo contrario”.

Sin embargo, celebró que “ya hay un primer avance, no fue toda la ley la que se declaró inconstitucional, sólo son dos artículos, habrá que ver qué dice el Legislativo”.

Dijo que es necesario empezar a entender que el poder también es humildad, lo cual es necesario para poderlo ejercer de manera adecuada.

Pero, “hay inercias respecto a las razones y las causas por las cuales uno se dedica al servicio público y hay quienes creen que esto está vinculado, de manera exclusiva, a un buen sueldo, a unas muy buenas prestaciones, a toda una parafernalia”.

Consideró que “sí estamos planteando algo diferente y claro que eso le pega a todos, a órganos autónomos, a los poderes y en los estados”.

“Entonces, bueno, respetamos la definición de la Corte, habrá que ver, honestamente, vi la sentencia y voy a revisar qué es lo que dice específicamente”, indicó.

“Pero yo creo que hay un mandato claro sobre una nueva forma de crecer el poder, en donde eso deja de ser importante y que lo relevante es la posibilidad de transformar las cosas”, dijo.