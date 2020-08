Población con menos recursos del país no se quedará al final de la 'fila' de vacuna contra COVID-19: AMLO

La población más vulnerable de México tiene asegurada la posible vacuna contra el COVID-19 en la que trabajan AstraZeneca y la Universidad de Oxford, aseguró este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Para que no haya ninguna duda y también para darle garantías a todo nuestro pueblo: todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna y no debe haber preocupación por la gente pobre. Tiene garantizada la vacuna la gente más humilde, no se va a quedar al final", afirmó en su conferencia de prensa.

El mandatario afirmó que con ello se cumple lo establecido en el artículo 4 de la Constitución del país, donde se establece que la población debe tener acceso a atención médica, medicamentos y vacunas de forma gratuita.

López Obrador descartó que las autoridades sanitarias del país hagan una selección de sectores de la población para determinar cuáles reciben primero la inyección.

Sobre la inversión para la compra de la vacuna, el presidente aseguró que se prevé que esta no rebase los 25 mil millones de pesos gracias al acuerdo de AstraZeneca y la Universidad de Oxford con la Fundación Slim.

"Yo hablé de tres montos (el martes). Este acuerdo significa una cantidad menor a los 25 mil millones de pesos", dijo.

Al respecto, Silvia Varela, representante de AstraZeneca, señaló con la cadena de producción que compartirán Argentina y México, el costo de cada dosis no rebasará los 4 dólares.

Dos laboratorios se encargarán de la producción de la vacuna. En el caso de Argentina, la tarea correrá a cargo de Grupo Insud, mientras que Laboratorios Liomont lo hará en México.