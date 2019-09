Plataforma 'Pensando en México' recomienda una 'urgente' reforma fiscal

El Consejo Consultivo Ciudadano de la plataforma “Pensando en México” -órgano asesor del partido Movimiento Ciudadano-, recomendó este miércoles al nuevo Gobierno federal una “urgente reforma fiscal”, porque “la Federación padece una insuficiencia hacendaria crónica”.

Integrado por especialistas y ciudadanos –como Salomón Chertorivski Woldenberg, Jacqueline Peschard o Enrique Provencio Durazo- este órgano ciudadano alertó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2020, que el Ejecutivo entregó a la Cámara de Diputados, “podría agravar la desaceleración económica si se mantiene como está”.

Expuso que “se reducen los recursos para los rubros de inversión pública, salud, educación y medioambiente, y lo que se requiere para el próximo año son medidas contracíclicas”.

En conferencia en la Cámara de Diputados, Chertorivski Woldenberg y Durazo, subrayaron que la insuficiencia hacendaria “crónica” debe subsanarse con una reforma fiscal, por lo que urgieron a que en la Cámara de Diputados se inicie una discusión de fondo al respecto.

Provencio Durazo apuntó que la insuficiencia hacendaria no es un problema coyuntural ni heredado de la administración anterior, sino estructural, que no tendrá solución a corto plazo.

Subrayó que ante el crecimiento de las pensiones, que en 2024 llegarán a costar más que todo lo recaudado por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y ante el crecimiento de las participaciones para estados y municipios, se contraerá el gasto programable, en particular el de la inversión pública.

Proyectó que en 2020, los ingresos-presupuestos podrían ser menores a los captados en 2019, pese a las propuestas de cambios fiscales presentados que, “aunque pueden estar en la dirección correcta, no solucionarán la insuficiencia hacendaria crónica”.

Provencio Durazo señaló que la reforma hacendaria de 2014 tuvo beneficios, pero ha quedado agotada, por lo que insistió en la necesidad de comenzar la discusión para una nueva reforma fiscal, pese a la postura que tiene el Ejecutivo federal de no mover lo concerniente al esquema hacendario para cobrar más impuestos.

El dirigente nacional de MC, Castañeda Hoeflich, respaldó la propuesta del Consejo Consultivo, al tiempo que dijo que con esas sugerencias la bancada de su partido en la Cámara de Diputados abordará el paquete económico 2020

El diputado Bravo Padilla, también secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público e integrante de la Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que la Federación se queda con muy pocos recursos cuando se descuenta el pago de la deuda pública, las participaciones para los estados y municipios, y las pensiones.

Apuntó que es respetable la política del Ejecutivo federal de no crear más impuestos; sin embargo, “el problema de no hacer una reforma es que nos estamos tragando la inequidad tributaria, porque los grandes capitales y una gran cantidad de actividades económicas no están suficientemente gravadas”.

Comentó que se han hecho reformas constitucionales en materia de educación para dar nuevos derechos, como la educación superior gratuita, y también se pretenden hacer reformas legales para dar el acceso universal a la salud, pero no se están presupuestando los recursos necesarios para esos rubros.

En el acto estuvieron el coordinador de los diputados de MC, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla; el senador y dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda Hoeflich; así como las diputadas Maiella Gómez Maldonado, Fabiola Loya Hernández y David Cheja Alfaro.