Plan de reapertura económica es voluntario, no vamos a pelearnos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que el plan de reapertura económica presentado por el Gobierno federal es voluntario y que si alguna autoridad local no lo acata, no habrá controversias.

"No van a aplicarse medidas coercitivas. Este plan es de aplicación voluntaria, primero, confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades. Si hay una autoridad municipal, estatal, que de acuerdo con las características propias de la región, de cada estado, decide no acatar este plan, no habrá controversia. No nos vamos a pelear, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación", apuntó.

Este miércoles, el Gobierno de México presentó una estrategia en tres etapas que vivirá el país para la reapertura de actividades, que iniciará el 18 de mayo, en la 'nueva normalidad', luego del cierre por la pandemia de COVID-19.

López Obrador añadió que este plan presentado fue admitido en lo general, pero que "también admite discrepancias".

Con esta estrategia hay también la esperanza de que el país saldrá adelante, comentó.

"Ya está la luz que indica que vamos a salir del túnel en que estuvimos y todavía nos encontramos. Ya hay la esperanza de que vamos a caminar hacia adelante, y la esperanza es una fuerza muy poderosa", agregó.