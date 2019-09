'PGR aseguró 275 mdd de mi domicilio pero solo reportó 200': Zhenli Ye Gon

El empresario chino Zhenli Ye Gon, recluido en el penal del Altiplano desde 2007, dijo que de su domicilio fueron asegurados 275 millones de dólares en efectivo de los cuales, tras el cateo, la entonces Procuraduría General de la República únicamente reportó 200 millones.

El empresario indicó que solicita al actual Gobierno la revisión de las cámaras de seguridad del domicilio, equipo que calificó como de vanguardia, para comprobar que dicha parte del dinero fue robado por exfuncionarios del entonces presidente Felipe Calderón, de acuerdo con Milenio.

Acusa también que fueron robados lingotes de oro, joyas, obras y pianos de colección. El empresario señala que todos los bienes, incluida la mansión subastada por 102 millones de pesos, fueron obtenidos de manera lícita.

Explicó que el dinero que se encontraba en la mansión, en dólares, se encontraba en efectivo ya que el sistema bancario no permitía la apertura de cuentas en moneda extranjera, además de que sus negocios en México siempre los hacía en dólares por seguridad debido a los movimientos en el tipo de cambio.

El destino de ese dinero era el de construir la industria farmacéutica más importante de Latinoamérica y abastecer a todas las clínicas gubernamentales a mejor precio, dijo.

Zhenli Ye Gon afirmó que las sustancias que importaba no eran prohibidas, además de que contaba con permiso de Cofepris y que estaba al día con el pago de sus impuestos. Señaló también que el dinero no era totalmente de su propiedad, sino que había dinero que pertenecía a sus socios, cuya identidad no reveló.

Finalmente calificó al penal del Altiplano como un lugar inhumano en el que permanece 23 horas dentro de la celda con una hora para salir a caminar y tomar el sol, en caso de que no llueva.

Dijo que la alimentación es deficiente y que tiene permiso a realizar una llamada de 10 minutos a la semana a algún familiar. Indicó que los libros del penal son poco interesantes y desactualizados por lo que prefiere leer sobre tecnología y ciencia, en inglés, mediante libros que le envía su familia.

Indicó que en Washington fue absuelto de los cargos en su contra y que solo en México se le culpa sin pruebas, despojándole de sus bienes.