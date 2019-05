Emilio Lozoya: De 'Joven líder mundial', a tener una orden de aprehensión

Emilio Lozoya es buscado por las autoridades, luego de que se girara este martes una orden de aprehensión, de acuerdo con Notimex.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) es señalado de haber hecho un presunto mal uso de recursos públicos que habrían involucrado una planta que "estaba en desuso y abandonada" en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos son algunos datos sobre Emilio Lozoya:

1. Nació en la Ciudad de México en diciembre de 1974, es decir, tiene 44 años.

2. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

3. También cuenta con una maestría en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard.

4. Es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien fue secretario de Energía durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari .

5. De 2006 a 2009 fue director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

6. Además es el fundador y CEO de la empresa Makech Capital.

7. Formó parte de la oficina de asuntos internacionales durante la campaña y el periodo de transición del expresidedente Enrique Peña Nieto.

8. Además en 2012 recibió el reconocimiento como uno de los Jóvenes Líderes Mundiales del WEF .

9. Desde ese año y hasta febrero de 2016 se desempeñó como director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

10. Después de que dejó la dirección de la empresa productiva del Estado, fue señalado de haber recibido 5 millones de dólares en sobornos por parte de la empresa Odebrecht, según una publicación de la revista brasileña Veja. Los recursos supuestamente habrían servido para financiar la campaña presidencial de Peña Nieto .

11. Lozoya negó tener relación alguna con los presuntos sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en México.

12. "No he solicitado ni he recibido dinero ilegal. Me interesa que esto se investigue y sancione, pero que en el camino no manchen y difamen sin pruebas", dijo Lozoya en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas de Bloomberg News.

13. El 22 de mayo fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un periodo de 10 años por un presunto mal empleo de recursos públicos.

14. Dicha actividad presuntamente involucró la compra, a sobrecosto, de una planta industrial en una operación que rondó los 620 millones de pesos. La planta era propiedad de AHMSA y, supuestamente, contenía maquinaria 'chatarra' o inservible, dijeron fuentes a El Financiero.

15. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el lunes que sus cuentas habían sido bloqueadas.

Con información de Bloomberg, Notimex y el Foro Económico Mundial.